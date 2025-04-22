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Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK

Несмотря на то, что модели Delta и Iota относятся к разным линейкам, перед нами практически братья-близнецы с одинаковым радиатором. Различия скорее декоративные, нежели существенные, и разница в эффективности на уровне погрешности измерений.

Оглавление

Вступление

Сейчас продаётся множество различных систем жидкостного охлаждения, но не все пользователи им доверяют и продолжают использовать воздушные процессорные кулеры. Да и высокопроизводительные системы отвода тепла обычно необходимы для флагманских моделей процессоров. Для моделей среднего и начального уровней можно использовать обычные воздушные кулеры, которые дешевле, проще и привычнее для рядового пользователя. Поэтому производители воздушных систем охлаждения не расслабляются, а продолжают выпускать разнообразные модели на любой вкус и цвет.

Теперь в линейке каждого производителя представлено несколько цветовых решений. Есть традиционные версии с неокрашенным радиатором, а также с выкрашенным в белый и чёрный цвета. Также есть модели с подсветкой и без неё. Ещё не так давно стало модным размещать на «крыше башни» какой-нибудь экран, куда выводится информация о температуре процессора. Ничего хитрого в такой технологии нет, ведь в процессорах давно устанавливаются термодатчики и информацию о температурах ядер можно получать практически в реальном времени и выводить её программными средствами на любой экран или цифровой блок. Кстати, на некоторых материнских платах для этих же целей задействуется штатный индикатор POST-кодов, который сейчас можно встретить в основном на дорогих моделях.

Кроме этого, на рынке появляются новые производители, которые изучили особенности популярных моделей и предлагают похожую продукцию, но по более привлекательной цене, чтобы привлечь внимание к своему бренду и захватить часть рынка. Помимо самого устройства, важную роль играет его крепление. Я уже неоднократно сталкивался с тем, что сам кулер может быть качественным и эффективным, но его крепление может вызывать вопросы. Сразу приходит на ум какой-нибудь Golden Orb и голый кристалл Coppermine или Thunderbird c Volcano 6 Cu+. Сейчас же кристаллы защищены теплораспределительной крышкой, а крепления за последнее время заметно улучшились, хотя встречаются не совсем удачные решения.

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Одним из пионеров в этом направлении была известная австрийская компания. Со времён первых моделей её башенных кулеров мало что изменилось. Разве что в производительных моделях теперь две башни вместо одной. Сегодня я хотел бы рассмотреть две современные модели новой компании Ocypus, которые называются Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK.

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Для экспериментов снова воспользуемся процессором Intel Core Ultra 7 265K. Я уже отмечал, что новые процессоры Intel потребляют меньше энергии для достижения максимальных температурных показателей за счёт особенностей своей компоновки. Например, если взять систему охлаждения и запустить на ней Intel Core i7 14700KF так, чтобы он упирался в температуру 100°C, то его потребление может составлять 350 Вт. Далее, используя абсолютно ту же систему и те же самые ограничения, запустить Intel Core Ultra 7 265K, то его максимальное потребление будет уже 320 Вт.

Посмотрим, как с его охлаждением справятся эти модели, и какая между ними разница помимо цвета и подсветки.

Упаковка и комплектация

Кулеры заметно похожи друг на друга, и это не удивительно. Это касается даже размера упаковок и внешнего оформления. Обе коробки изготовлены из плотного картона.

Снаружи присутствует цветная полиграфия, а фон - преимущественно серый металлик. Спереди находится изображение самих устройств. Производитель даже показывает цвет устройства на упаковке, поэтому перепутать ничего не получится.

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Спереди кроме изображения устройств присутствует наименование модели и логотип производителя в левом верхнем углу. Первая буква сделана в форме жёлтого круга или даже кольца. Далее на самом устройстве этот символ обыгрывается на наклейке по центру крыльчатки вентиляторов.

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С обратной стороны информации тоже не очень много, но зато есть подробная спецификация. Как ни странно, но у этих двух моделей она незначительно отличается.

При этом если зайти на сайт производителя, то там указано, что обе эти модели способны отвести 260 Вт. Это значит, что кулер вполне может сгодиться даже для мощных процессоров Intel с PL1 – 253Вт. Однако это будет уже фактически предел, и об этом лучше подумать заранее.

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Модель Delta A62 WH ARGB Iota A62 BK
Тепловые трубки 6 х 6 мм 6 х 6 мм
Оребрение Алюминиевые пластины х 2 х 50 шт., толщина 0.4 мм Алюминиевые пластины х 2 х 50 шт., толщина 0.4 мм
Габариты устройства 127 х 136 х 156 мм 127 х 136 х 158 мм
Габариты радиатора 110 х 125 х 156 мм 110 х 125 х 158 мм
Масса 1030 г 1110 г
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851;
AMD: Socket AM4, AM5		 Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851;
AMD: Socket AM4, AM5
Размер вентилятора 120 х 120 х 25 мм 120 х 120 х 25 мм
Скорость вращения 500-2000 об/мин, ШИМ управление 500-2000 об/мин, ШИМ управление
Воздушный поток 73 CFM 77 CFM
Воздушное давление 4.3 мм водяного столба 4.65 мм водяного столба
Уровень шума 29 дБ 29 дБ
Тип подшипника Гидродинамический Гидродинамический
Номинальное напряжение 12 В 12 В
Номинальная сила тока 0.2 А 0.2 А
Потребляемая мощность 2.4 Вт 2.4 Вт
Коннектор вентилятора 4-pin PWM 4-pin PWM
Коннектор подсветки 3-pin ARGB 5В Нет

В таблице перечислены далеко не все характеристики, но какое-то представление уже получить можно. Самое главное понимать, что у обеих моделей одинаковые радиаторы. Габариты отличаются только из-за различных верхних крышек. У чёрной модели в ней установлен цифровой блок. Поэтому общая высота получается немного выше.

Внутри всё также упаковано одинаково.

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Здесь мы видим каркас из вспененного полиэтилена, куда зажат кулер и отдельную коробку с комплектом поставки. Сам кулер уже упакован с установленными вентиляторами и поэтому посередине, в зазоре между первой башней и вентилятором, установленным посередине есть защитный лист картона. Он присутствует в обеих версиях.

Упаковка внутри абсолютно одинакова, а вот комплект немножко отличается.

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В комплекте этого набора можно заметить следующий перечень компонентов:

  • Универсальный бэкплейт для платформ Intel;
  • Четыре втулки-адаптера для платформ AMD;
  • Четыре втулки-адаптера для платформ Intel;
  • Четыре гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Две монтажные пластины для платформ AMD;
  • Две монтажные пластины для платформ Intel;
  • Пакетик с термопастой / шприц с термопастой;
  • Разветвитель на два вентилятора 4-pin FAN;
  • Инструкция.

Заметно, что в одном случае у нас маленький пакетик с пастой, которой хватит от силы на пару раз, если экономить и шприц, где её заметно больше. Кроме этого, в последнем случае ей пользоваться немного удобнее.

Визуально и по консистенции это выглядит как одно и то же, но тут уже я могу ошибаться потому, что не могу этого знать наверняка. Это банально могут быть разные производители термоинтерфейса со схожими характеристиками.

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Комплект в обоих случаях нельзя назвать очень богатым. Есть всё самое необходимое. Однако чтобы выделить «лакшери» серию Iota, добавили ещё маленькую наклейку в виде логотипа компании. Положили отдельно, а не стали лепить в принудительном порядке. За это можно только похвалить.

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Устройство и особенности

Жили у бабуси… один белый, другой чёрный и в целом на этом уже можно расходиться. Конструкция похожа. Это классические двухбашенные кулеры. Они чем-то напоминают известные модели DeepCool AK620 и PCCooler RZ620.

Также загадка цифровых индексов давно уже разгадана – это шесть тепловых трубок и две башни. В данном случае производитель сильно не ломал голову, а просто удалил 0 из обозначения потому, что толку от него ноль.

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Разумеется, эти устройства – это не какой-то клон или удачное заимствование, а скорее вариация на тему потому, что радиаторы всё равно отличаются, как и вентиляторы тут свои фирменные. Две башни, два вентилятора и два цвета.

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Ещё сверху у каждого устройства находятся две пластиковые декоративные крышки, которые закрывают концы тепловых трубок. Сделано это правильно потому, что высота увеличивается незначительно, но внешний вид сразу становится лучше.

У модификации Iota A62 там спрятан цифровой блок, который показывает температуру процессора. Поэтому от него вниз опускается кабель с внутренним разъёмом USB 2.0 на конце.

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Конструкция самого радиатора знакома. Из медного никелированного основания расходятся шесть медных тепловых трубок диаметром 6 мм. В основании они пропаяны, а вот дальше, судя по всему, нет. Кстати, если посмотреть на свет сквозь рёбра, то можно обнаружить, что сами трубки не окрашены и даже не покрыты слоем никеля.

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Теплосъёмник медный никелированный. Само основание относительно ровное, но следы от фрезы есть. Если уж выводить поверхность в зеркало, то такую же процедуру надо делать с крышкой процессора потому, что она будет ещё кривее, чем основание кулера.

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Шесть тепловых трубок загибаются буквой U и пронизывают два массива алюминиевых пластин. Если вглядываться, то следов пайки найти не удалось хотя бы потому, что тут оба радиатора окрашены в белый и чёрный цвета соответственно.

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У каждого радиатора 43 пластины размером 12,5 х 4 см и 7 пластин 12,5 на 2,8 см. В итоге это получается что-то около 4800 квадратных сантиметров, как и у DeepCool AK620. Правда, чтобы получить общую площадь поверхности теплоотвода это число необходимо умножить на 2 потому, что у каждой пластины две стороны. Понятно, что это очень приблизительно, поскольку нужно вычесть площадь отверстий и сама по себе форма не строго прямоугольная.

В целом получается не такая уж маленькая площадь, но её ещё нужно как следует продуть, а здесь получается очень плотное расположение пластин. Производитель попытался немного выйти из положения. На входе и выходе сделаны волнообразные выступы, образующие симпатичный узор. Теоретически это должно немного снизить сопротивление и соответственно уменьшить шум, но во внутренней части радиатора такого нет.

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Всё вроде просто, понятно и вместе с тем красиво, и функционально. Подсветки на верхних крышках нет. У модели Iota A62 BK в ней только цифровой блок с белой подсветкой, а сама поверхность сетчатая и цифры проступают сквозь отверстия. Идея мне показалась неплохой. Во всяком случае, это выглядит необычно. Изначально поверхность основания заклеена защитной плёнкой.

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Перед использованием её обязательно нужно снять. Это на ней и написано. Конструкция самого кулера очень проста: два вентилятора крепятся стальными скобками за специальные выступы радиатора. Один обеспечивает приток, а другой отток и таким образом обеспечивается хорошая продуваемость.

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Вентиляторы выглядят отлично, а вот с формой лопастей пока не совсем ясно насколько она эффективна и сильный ли шум. Вентиляторы тоже очень похожи. У чёрной модели обычная чёрная крыльчатка и подсветки нет, а у белой она полупрозрачная и в области двигателя находится группа из восьми светодиодов.

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Также есть отличие в рамах вентиляторов. У чёрной она кажется более массивной, а у белой есть углубления. Также все вентиляторы оборудованы резиновыми контактными площадками по углам, чтобы гасить колебания. На модели Iota они просто немного крупнее.

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Модель и характеристики написаны сзади на наклейке за электродвигателем. Каждый вентилятор фиксируется двумя стальными скобками. Кстати, у белой модели они серебристые, а у чёрной – чёрные. Далее механизм крепления уже давно знаком. С дух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.

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Тестовый стенд

Тестирование кулеров Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Системы охлаждения:
    • Ocypus Delta A62 WH ARGB;
    • Ocypus Iota A62 BK;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S, версия BIOS - 1501;
  • Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-6800 KingBank (SKhynix M-Die);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060;
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinum, 1300 Ватт.

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Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё это собрать. Эта процедура проходит очень просто. На платформе AMD AM4 нужно просто выкрутить четыре винта, снять пластиковые рамки с выступами. Вкрутить адаптеры и сверху положить две монтажные пластины. Далее прижать их гайками из комплекта и уже можно ставить сам кулер. Вентилятор снимать не нужно.

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Кстати, крепление осуществляется не жёстко, а есть жёсткие пружины. На платформы Intel всё устанавливается похожим образом, только проще потому, что ничего снимать не надо.

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Однако здесь сперва нужно установить процессор, а потом уже монтировать систему охлаждения.

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Дальше остаётся только установить кулер прямо в сборе. Понятно было сразу, что этот кулер не справится с данным процессором, но нужно понять предел по мощности с учётом особенностей новых процессоров, когда эпицентр нагрева смещён относительно центральной точки тепло-распределительной крышки процессора. Это также играет роль и высокие температуры достигаются быстрее.

В данном случае штатно система может балансировать на грани 104°C. На постоянной основе такое использование категорически нежелательно, если вы не хотите поджарить свой процессор специально.

Как видно, если снять с процессора лимиты потребления, то он очень быстро достигнет своего предела в 105°C и начнётся троттлинг. Здесь нет ничего удивительного, поэтому многие используют жидкостные системы охлаждения.

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Для работы цифрового блока на верхней крышке необходимо установить специализированный софт от производителя. Пока система не загрузится, и программа не запустится, температура отображаться не будет. Это обычная практика, которая встречается на устройствах других производителей.

Белый кулер демонстрирует схожие результаты, и это то, о чём я уже говорил. Процессоры Intel нового поколения достигают своих предельных температур при меньшем потреблении по сравнению с прошлым поколением. На мой взгляд, это связано именно с конструктивными особенностями новых моделей и их плиточной компоновкой.

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Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие вариации системы:

  • Intel Core Ultra 7 265K (default);
  • Intel Core Ultra 7 265K (default) 1 вентилятор;
  • Intel Core Ultra 7 265K (170 Вт);
  • Intel Core Ultra 7 265K (170 Вт) 1 вентилятор;
  • Intel Core Ultra 7 265K (125 Вт);
  • Intel Core Ultra 7 265K (125 Вт) 1 вентилятор.

Уровень шума

С расстояния 30 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентилятора , об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK – практически братья-близнецы с одинаковым радиатором. Поэтому различия не кажутся существенными, скорее просто декоративными. Сами радиаторы одинаковые, крепление идентичное и разница в эффективности на уровне погрешности измерений. И это всё несмотря на то, что формально они относятся к разным линейкам Delta и Iota.

Оба кулера легко справляются с процессором Intel Core Ultra 7 265K, если ограничить его потребление хотя бы до 220 Вт. Подробнее проблему новых процессоров я уже описывал. Вычислительная плитка смещена относительно центра и у неё получается сильный локальный нагрев. Поэтому с такими процессорами нужно либо снижать потребление, либо использовать более производительные варианты охлаждения. Я уже тестировал похожую модель на платформе прошлого поколения и там результаты были лучше из-за монолитного кристалла.

Про шум здесь говорить не приходится, да и AIO система в максимальном режиме работает очень громко. Здесь чудо было сделать сложно, но что-то, безусловно, получилось. Всё дело в том, что расстояние между пластинками не очень большое. Это увеличивает их количество, увеличивает площадь теплоотвода и вместе с этим увеличивает сопротивление воздуху. Поэтому шум может быть не таким маленьким. Кроме того, вентиляторы здесь просто обязаны быть мощными с высоким давлением, чтобы продуть радиатор.

Если вентилятор будет слабый, то он просто не прокачает его, и я лично в этом убедился, когда установил другую модель со слабым давлением. При тех же условиях не будет достаточного потока воздуха и радиатор не справится с нагрузкой. Также стандартным является то, что, убрав один вентилятор, мы сразу плюсуем 5-7°C. Одно дело, когда это 80°C с двумя вентиляторами и можно допустить 87°C, а другое – когда уже 90°C. Поэтому здесь важно понимать, можно убрать вентилятор или нет. Здесь вопрос шума граничит с вопросом эффективности. Можно сделать кулер абсолютно тихим, но и мощность он сможет отвести меньше.

Как ни странно, но у моделей Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK много конкурентов. Подкупают в первую очередь крепления под современные платформы, отличный внешний вид, габариты и цена устройств. А уже во время эксплуатации начинаешь понимать, что они хорошо изготовлены. Также мне понравилось крепление. Прижим хороший, а вся конструкция собирается очень быстро и просто. Да, потребуется отвёртка и вентиляторы надо будет снять при монтаже, но это не такая большая проблема и почти везде также.

Понравилось, что вентиляторы совпадают по площади с радиатором и поэтому получается эффект монолитной конструкции. Также этому способствуют декоративные крышки сверху. Ещё один жирный плюс новинок Ocypus – это габариты. Для производительных воздушных кулеров они достаточно компактные и незначительно превосходят обычный вентилятор 120 мм по ширине.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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