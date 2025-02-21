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Вступление

Многие уже могли заметить, что в некотором плане системы охлаждения зашли в тупик. Тепловые трубки, испарительные камеры, элементы Пельтье – всё это мы уже проходили, наблюдали и использовали. Новых воздушных суперкулеров появляется всё меньше, а жидкостных необслуживаемых систем всё больше. Возможно, виной этому спрос со стороны самих пользователей, которые склонны думать, что такая система будет заметно эффективнее и в комплекте будут ещё несколько вентиляторов с подсветкой. Положительные моменты тут тоже есть. Например, установка такой системы позволит наладить вентиляцию в самом корпусе благодаря организации притока воздуха или его вытяжке.

Башенный кулер с такой задачей справляется слабовато. Недостатки также присутствуют, но многие закрывают на них глаза, поскольку здесь, сегодня и сейчас всё отлично работает. А завтра – будет завтра и там уже будет видно. У меня уже у самого пара башенных кулеров покрылась слоем пыли, ведь я давно перешел на такую систему. Всё это обусловлено тем, что установка СВО достаточно простая и она справляется с мощными процессорами. Так или иначе, приходится часто пересобирать различные сборки и на установку кулера также нужно время. Кроме этого, даже на процессорах AMD она показывает хорошие результаты, позволяя экспериментировать с разными режимами работы.

Для меня основными моментами оказались простота установки и эффективность, а что станет решающим для вас – вы можете решить самостоятельно. К тому же систем таких у меня несколько, и я не планирую пользоваться ими вечно. В лучшем случае пару лет или до выхода очередной платформы, которая не превратит это всё в тыкву. Также не стоит забывать про здравый смысл и не насиловать свою сборку запредельными режимами. Производители заинтересованы в том, чтобы мы меняли «железо» почаще, поэтому уже за нас всё максимально разогнали до предела, а нам остаётся бороться с огромным тепловыделением.

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При этом логично двигаться сразу с двух сторон. Можно не только постоянно гнаться за самой производительной системой охлаждения, но и организовать снижение потребляемой мощности путём уменьшения напряжения с фиксацией базовых частот. В совокупности всё это может привести к тому, что ваша система сможет проработать дольше и вам не нужно будет сильно волноваться из-за высоких температур в нагрузке. Сегодня я хотел как раз заняться этим и заодно опробовать новую систему охлаждения типа AIO от компании MSI – MAG CoreLiquid A13 360.

С числом 360 всё понятно. Это размер радиатора, который рассчитан на установку трёх вентиляторов 120 х 120 мм. А вот что такое A13 и что принципиально нового предлагает MSI в этой модели?

Упаковка и комплектация

Большинство подобных устройств поставляются в крупных коробках. Это не какая-то мода или блажь, а необходимость. Системы упакованы практически в готовом виде, поэтому занимают много места. Пользователь сейчас уже настолько обленился, что не может даже сам прикрутить вентиляторы и установить крепёж на корпус. Поэтому производитель помогает даже с этими мелочами. Шланги, понятное дело, тоже не снимаются.

Поэтому удивляться размерам коробки уже не приходится. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он практически самый большой на 360 мм.

Упаковка выполнена в стиле современных материнских плат компании, относящихся к нижнему ценовому сегменту MАG. Это самая популярная и массовая серия продуктов, которая пользуется высоким спросом благодаря хорошему функционалу за приемлемую цену. Это устройство позиционируется как относительно недорогое и смотрится очень хорошо даже на картинке. Вживую выглядит ещё лучше, особенно в работе. Всё выполнено опрятно, аккуратно и красиво.

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По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. Спереди мы видим стандартный фон с серыми полосками и с яркими зелёными вставками. В левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.

Внизу крупными символами обозначено наименование модели. 360 – обозначает форм-фактор радиатора, а точнее, что на нём монтируется три вентилятора размера 120х 120 мм. По факту его габариты всегда больше и иногда это бывает критично, при установке в корпус. Ниже указано, что это жидкостная система охлаждения.

Посмотрим на противоположную сторону.

Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже находятся схематичные изображения с указанием размеров. В правой части есть несколько вставок с описанием фирменных технологий устройства.

С одного бока коробки находится спецификация устройства.

Габариты радиатора, мм 394 х 119,6 х 27 Материал радиатора Алюминий Материал основания водоблока Медь Шланг резиновая трубка с оплёткой из нейлона Длинна шлангов, мм 390 Скорость вращения помпы, об/мин 3800 ± 10% об/мин Сила тока помпы, А 0,24 Уровень шума, дБ 20 Срок службы, часов 25000 Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм Модель вентилятора MSI DF1202512RFMN Скорость вращения, об/мин 500-2000 ± 10% об/мин, ШИМ управление Воздушный поток, CFM 62,6 Воздушное давление, мм водяного столба 2,36 Уровень шума, дБ 31,1 Совместимые сокеты Intel: LGA1700, 1851;

AMD: AM4, AM5

Подшипник в вентиляторах выполнен по технологии Rifle Bearing. Это обычный подшипник скольжения с винтовой нарезкой. Нарезы на втулке улучшают рециркуляцию смазки, что улучшает долговечность. Поэтому заявленный срок службы вентиляторов 40 000 часов, что превосходит даже ресурс помпы, поэтому можно не волноваться. Ещё вентиляторы оборудованы ARGB подсветкой 2-поколения.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.

Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный. Далее видно, что всё аккуратно упаковано. Внутри картонного лотка сделаны специальные ниши. В них дугой огибается само устройство, части которого дополнительно упакованы в два прозрачных полиэтиленовых пакета. Сверху находится радиатор, а внизу водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. Посередине находится остальной комплект поставки, который запакован в прозрачный пластиковый блистер.

Вентиляторы уже штатно смонтированы на радиаторе. Также уже штатно установлено крепление на корпусе водоблока для платформ Intel. Кстати, если вы заметили, то тут поддерживаются только две последние: LGA 1700 и LGA 1851, а по сути, это одно и тоже потому, что расположение отверстий совпадает.

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По центру есть ещё одна ниша, где в пакете лежит остальной комплект для установки системы. Он не очень большой потому, что она и так уже почти готова к установке.

Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel;

Скобы для платформ AMD;

Комплект винтов для крепления радиатора к корпусу;

Термопаста.

Скобы для платформ Intel уже установлены на корпусе, но я их специально снял, чтобы было видно, как они выглядят. Ничего особенного тут нет. На концах находятся винты с пружинками, которые фиксируются стопорным кольцом. Также всё реализовано на скобах для AMD, отличаются только размеры и резьба.

Инструкции нет, но её можно скачать по QR-коду. В комплекте есть лишь цветной буклет, который приглашает пользователей принять участие в мероприятии.

Устройство и особенности

Внешне подобные системы охлаждения очень похожи. Бывают исключения, но чаще конструкция повторяется из раза в раз. Может только добавится экранчик или подсветка. Что касается помпы, то она зачастую скрыта в корпусе с водоблоком. Сверху всё это закрывается декоративной пластиковой коробкой с подсветкой. Какая используется помпа, и что в ней улучшили не видно. Для этого придётся разбирать всю систему.

Здесь всё сделано ещё более аккуратно и снизу не видно даже винтов крепления медной пластины к корпусу. Поэтому даже не понятно, как это всё разбирается.

Габариты радиатора составляют 394 х 119,6 х 27 мм. Он изготовлен из алюминия, но производитель заявляет, что увеличено число каналов, по которым проходит жидкость. Также была увеличена плотность рёбер в радиаторе. Теоретически это должно положительно отразитmся на эффективности.

Однако у этой медали есть другая сторона. Чтобы продуть плотный массив пластин, нужно высокое воздушное давление, а их сопротивление создаёт дополнительный шум. Радиатор окрашен в чёрный цвет. Существует ещё белая модификация этой модели и там радиатор белого цвета.

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации.

Сперва может показаться, что они самые обычные, но присмотревшись можно заметить, что лопасти сверху соединены по периметру пластиковым ободом. Это необходимо для того, чтобы сделать поток воздуха более направленным. Здесь эта технология называется Cycloblade 7.

Вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные. Понятно, что основной шум получается из-за сопротивления радиатора, а точнее его плотных ячеек.

Каждый вентилятор оборудован ARGB подсветкой второго поколения с напряжением 5 В. Насколько я понял, суть второго поколения заключается в цветовой палитре, которая обеспечивает 16,8 миллионов оттенков.

Каждый вентилятор оборудован шестиконтактным коннектором, и они соединяются последовательно друг с другом так, что из последнего, расположенного ближе к трубкам, идёт только один кабель, который далее раздваивается на 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB. Плюсы очевидны. Нет огромного пучка проводов. Однако при этом просто так один вентилятор уже не поменяешь. Никаких адаптеров и переходников в комплекте нет.

Помпа находится в корпусе водоблока, из которого выходят два кабеля: 3-Pin FAN и 3-Pin ARGB.

По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их семь штук. Также я уже говорил про то, что по периметру проходит пластиковый обод. Помимо направления потока, он ещё может служить дополнительным элементом защиты лопастей от поломки.

Обычно такие вентиляторы достаточно тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 2000 об/мин и на такой скорости уже начинают заметно шуметь. Однако происхождение шума не только и не столько из-за вентиляторов, основной причиной, на мой взгляд является плотность рёбер радиатора, которая создаёт сопротивление воздушному потоку. ARGB подсветку на вентиляторах можно синхронизировать с материнской платой через её софт.

Водоблок объединён в корпус с помпой, что является классическим решением. Снаружи находится пластиковый кожух. Сверху присутствует квадратная, скруглённая по углам вставка с логотипом производителя. Она сделана немного меньше габаритов корпуса и поэтому получается небольшой зазор.

Внутри расположен модуль подсветки. Поэтому во время работы может показаться, что по центру этот остров просто висит в воздухе. Не хватает только экрана.

Со стороны основания винтов теперь не видно. Вместо ни по периметру проходит чёрная пластиковая рамка. Возможно, конструкция даже сделана не разборной.

Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть маленький шприц с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка.

Перед использованием её обязательно нужно снять. Процедура установки скоб с прижимными винтами не вызывает трудностей. Для Intel они уже установлены штатно. Для AMD необходимо сначала снять штатные, открутив четыре винта. Далее установить альтернативные и закрутить в обратной последовательности. После тестирования проверяем отпечаток.

Может показаться не очень ровно, но прижим есть потому, что система работает и демонстрирует неплохие результаты.

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG CoreLiquid A13 360 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i7-14700KF;

Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid A13 360;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix A-die);

Видеокарта: GeForce RTX 4060;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

Собрать и установить систему достаточно просто. Это объясняется тем, что тут уже и так всё основное собрано и вся задача сводится к установке водоблока на процессор. На водоблоке уже есть скобы с прижимными винтами на пружинках. Поэтому здесь достаточно лишь установить бэкплейт, установить водоблок и закрутить винты.

Вся процедура не занимает много времени и даже специальный инструмент практически не нужен. Только крестообразная отвёртка.

После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах.

Без установки лимитов процессор может потреблять около 320 Вт. Хороший результат, учитывая, что процессор не скальпирован.

Далее я уже оптимизировал напряжения процессора, чтобы снизить его потребляемую мощность ниже лимитов, для демонстрации поведения системы охлаждения в этом режиме. При этом частоты процессора были установлены штатные. Потребление удалось снизить до 200 Вт, что для Intel Core i7-14700KF уже неплохо.

На видео продемонстрированы штатные установки. Однако здесь уже напрашивается снижение оборотов вентиляторов, чтобы ещё снизить шум. Температура подрастёт, но ещё есть солидный запас и можно подобрать необходимый баланс между температурой и шумом.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации системы:

Intel Core i7-14700KF (w/o limits);

Intel Core i7-14700KF (PL1 default);

Intel Core i7-14700KF (LV silent).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU, °C



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Меньше – лучше





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Температура транзисторов, °C



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Меньше – лучше





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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



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Меньше – лучше





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Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Заключение

MSI MAG CoreLiquid A13 360 – это ещё одна «классическая» система охлаждения, которая демонстрирует хорошие результаты, а также предлагает ряд относительно новых решений, которые ранее мне нечасто встречались в продуктах компании. Например, вентиляторы соединяются друг с другом последовательно и для этого используются специальные коннекторы с последовательным подключением. Это позволяет существенно уменьшить количество кабелей, которые обычно торчат во все стороны и портят внешний вид. В остальном чего-то революционного я не заметил. Ещё тут достаточно аккуратно сделано основание водоблока. На медной контактной площадке не заметно винтов крепления, а есть аккуратная рамка.

От корпуса водоблока с помпой идут всего два кабеля. Один для подсветки, а другой для питания двигателя помпы. Последний оборудован разъёмом 3-pin FAN. Это значит, что ШИМ-управление скоростью вращения помпы отсутствует. Однако даже на максимальных оборотах она остаётся тихой. Зато ШИМ-управление есть у вентиляторов радиатора. Также они оборудованы ARGB-подсветкой. Вентиляторы на максимальной скорости слышно отчётливо. На расстоянии 30 см уровень шума составляет 46 дБ. Подключение подсветки можно организовать по-разному. Можно её объединить в одну линию и подключить к плате, а можно независимо подключить вентиляторы на один порт, а корпус водоблока отдельно. Таким образом можно организовать разные режимы подсветки.

В остальном всё привычно и знакомо. Разве что крепление модуля водоблока с помпой на процессор мне показалось не самым удачным. Вроде бы прижим тут неплохой, но он получается недостаточно равномерным. Эта AIO система способна справиться с нагрузкой около 320 Вт. Если же процессор ограничить до PL1 – 253 Вт, удастся получить приемлемый уровень температуры даже в тяжёлых режимах. Как и у любой другой системы, здесь есть свои нюансы, но благодаря большому выбору можно подобрать именно то, что будет максимально подходить именно для вашей сборки.

Есть ещё такая же модель с радиатором на 240 мм, и попробую её протестировать в следующий раз.

Андрей Понкратов aka wildchaser