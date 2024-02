Оглавление

Вступление

Память типа DDR5 активно закрепилась на рынке и становится всё более популярной. Благодаря платформе AMD AM5 спрос на неё увеличился, цены снизились и уже сегодня без труда можно купить комплект памяти объёмом 2х16 Гбайт за 10 000 рублей. Это по-прежнему не очень дёшево, особенно при выборе бюджетной платы с чипсетом AMD A620 и процессора AMD Ryzen 5 7500F. Однако ничего не мешает купить сначала одну планку на 16 Гбайт, а позже докупить вторую. В принципе, с памятью нового типа много разных приколов. Например, планки на 8 Гбайт почему-то медленнее, чем на 16 Гбайт, а планки на 32 Гбайт гонятся заметно хуже, чем на 16 Гбайт. Поэтому наиболее популярным объёмом сейчас является 32 Гбайт. По современным меркам этого достаточно для игр или офисных приложений, хотя профессионалам этого будет мало и поэтому производители представили «небинарные» планки объёмом 24 и 48 Гбайт. Это ещё один из приколов памяти типа DDR5.

В нескольких обзорах материнских плат я использовал обычные планки по 32 Гбайт компании A-Data, но они больше похожи на референс SKhynix с микросхемами A-Die. В целом они неплохо разгоняются и отлично могут подойти для AMD платформы, на которой пользователи предпочитают выбирать три режима: DDR5-6000, DDR5-6400 и DDR5-8000. Последний режим реже – важно подобрать не только память, но и материнскую плату. Также это может не подойти для процессоров X3D; они очень капризны к повышению напряжения на КП. Для Intel рабочим режимом на большинстве плат с чипсетом Z790 является DDR5-7200, о чём производители пишут в спецификации. Пороговым значением обычно указано DDR5-8000 или DDR5-8200. Для достижения таких результатов должна работать вся связка, и бывали случаи, что сама плата не может работать с такими частотами; редко сам процессор, а точнее его контроллер не тянет, ведь это не штатный режим; и, разумеется, сама память.

С процессором всё просто. Выбираем самую топовую модель: Intel Core i9-13900KS или 14900K. С материнской платой немного сложнее. Прежде всего, нужно изучить спецификацию модели на сайте производителя и посмотреть предельные режимы её работы. Заходим на сайт ASUS, находим новую модель ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II и видим, что предельное значение – DDR5-8000. Значит, скорее всего, производитель протестировал плату в этом режиме и допускает возможность её работы на такой частоте. Здесь должна быть куча оговорок, что это разгон, неизвестен объём планок, конфигурация, количество планок и прочее. Кстати, это ещё одна из обновлённых плат, которая была представлена после анонса процессоров Intel 14-поколения и ходят слухи, что они лучше разгоняют память.

Сегодня мы рассмотрим её и попробуем разогнать память на ней. Чтобы усложнить задачу, я возьму самую дешёвую китайскую память малоизвестного производителя и попробую провернуть этот трюк.

Упаковка и комплектация

Линейка Strix очень популярна. Она включает в себя большое количество разнообразных продуктов: материнские платы, видеокарты, различную периферию, и даже корпуса. Конечно же, присутствует своя собственная стилистика в оформлении, которая гармонично интегрируется во вселенную Republic Of Gamers (ROG).

Коробка средних размеров и ручка для транспортировки здесь не требуется. Внешнее оформление очень привлекательное. Очень качественная полиграфия, плотный картон, а вся информация на коробке несёт разъяснительный характер. Нет ничего лишнего. Фон спереди и сзади преимущественно чёрный, а на двух боковинах красный, что соответствует стилистике ROG. Поверхность также разделена пополам по диагонали, но здесь левый нижний угол заполнен разными надписями на тёмном фоне.

Спереди есть крупное изображение самой платы, где всё очень хорошо видно, кроме разъёмов задней панели. В левом верхнем углу находится эмблема и надпись Republic Of Gamers. Посередине указано наименование модели ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II. Сама модификация обозначена серебристыми буквами, которые переливаются на свету всеми цветами радуги. В самом низу практически по краю, расположена большая группа значков, а в левом нижнем углу – логотип компании ASUS.

Пора перевернуть коробку.

Сверху мы снова видим наименование модели, а в левом верхнем углу знакомый логотип серии ROG. Ниже слева есть ещё одно изображение платы при виде сверху. Справа от изображений идут три диагональные полосы с четырьмя вставками между ними. Они представляют основные особенности устройства. Изображения задней панели нет, зато присутствует перечень всех кнопок и разъёмов, а рядом – небольшая спецификация.

Пора открыть упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим картонный разделитель чёрного цвета. Под ним разместился весь комплект поставки. Обычно упаковка значительно проще у плат серии Strix, но здесь мы видим, что она вплотную подошла к флагманской линейке MAXIMUS.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Листовка ASUS WebStorage;

Гарантийная карта;

Информация о техническом обновлении;

Комплект наклеек.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Резиновые квадратики для накопителей M.2;

Антенна для беспроводного модуля;

Несколько нейлоновых стяжек;

Брелок для ключей.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она уже установлена на самой плате. В остальном комплект нельзя назвать очень богатым, при том, что плата стоит приличных денег. Всего два кабеля SATA…

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Разумеется, с каждым новым поколением происходит смена декораций. Добавили забавную надпись на радиаторе чипсета: game first – work second.

реклама









Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на неё навешана куча радиаторов, но она не лёгкая сама по себе. Принтов на плате тоже хватает, но в основном их видно с обратной стороны.

Как на многих современных платах, здесь присутствует кожух над разъёмами задней панели. На самом деле это не кожух, а продолжение радиатора, который получается просто огромный. В средней его части предусмотрена вставка с логотипом ASUS ROG и RGB LED модулем внутри. Также присутствуют знакомые надписи: ROG и for those who dare.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть немного принтов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Оба восьмиконтактных коннектора обрамлены металлической пластиной и выполнены по технологии ProCool II. Такое сочетание разъёмов встречается на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу находится индикатор POST-кодов загрузки и инициализации. Ему также помогает группа из четырёх светодиодов.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-8000+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 192 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 48 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 18+1. Восемь каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы LGA 1700.

На каждый из 18 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной DrMOS сборке Monolithic Power Systems MP87610. Спецификации на них я не нашёл. Производитель пишет про 110 А, но как-то слабо в это верится, возможно, речь идёт о пиковой кратковременной нагрузке.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется новый чип Digi+ VRM EPU ASP2306.

ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень солидно. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Вместе они соединяются тепловой трубкой.

Один из них крепится двумя, а другой четырьмя винтами с обратной стороны. На боковом находится вставка с логотипом ASUS ROG. С обратной стороны можно увидеть модуль с RGB светодиодами. От него идёт кабель, который соединяется с платой через специальный разъём.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются чёрные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с DrMOSами, но и катушками индуктивности.

Ниже размещен каскад из пяти радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0. Он выделен радиатором с тепловой трубкой и дополнительным небольшим радиатором.

Остальные радиаторы проще. Только самый нижний очень длинный и предназначен сразу для двух устройств.

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены под цвет остальных радиаторов. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате.

Остался только радиатор чипсета.

Он крепится с обратной стороны при помощи двух винтов жёстко. Радиатор крупный, но со слабым оребрением, больше напоминает брусок алюминия. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в такой же чёрный цвет. Сверху есть множество различных украшений. Какие-то надписи, пластинка, кусочек пластика с надписью ROG.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Ещё на нём есть модуль RGB подсветки. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z790.

Чипсет поддерживает до восьми портов SATA и четыре из них выведены вбок справа.

Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1, а ниже ещё одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Рядом можно обнаружить два разъёма 4-pin для вентиляторов и батарейку. Выше установлен разъём для TPM модуля. Далее следуют контакты термистора и три колодки USB 2.0.

Далее по нижнему краю идут разъём для подключения адаптера Thunderbolt 4 и два разъёма для ARGB LED 5B. Это значит, что они оба адресные второго поколения.

В левом нижнем углу предусмотрено отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и операционный усилитель. Саму микросхему не видно потому, что она закрыта специальной декоративной крышкой, но известно, что это чип Realtek ALC4080.

Между верхними слотами PCI-e x16, скрыт чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяны две микросхемы 2.5G сетевого контроллера Intel I226-V с технологией ASUS LANGuard.

На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16. Как на более продвинутых модификациях, здесь присутствует механизм извлечения видеокарты из верхнего слота PCI-e. Он реализован при помощи кнопки и тросика.

Только верхний слот PCI-e x16 обрамлён металлической рамкой. Именно он получает свои линии непосредственно от процессора. Все остальные обеспечиваются чипсетом. Оба могут работать в режиме x4 Gen4.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными находится пять разъёмов M.2 для установки накопителей. Они могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Ещё здесь используется специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Оказалось очень просто и удобно.

На задней панели присутствуют следующие интерфейсы.

Десять разъёмов USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel WIFI 7 BE200.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12,13,14-поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z790 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 192 Гбайт при частоте 4800 – 8000+ (разгон) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

2 - PCI-e x16 Gen4 (x4) Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

5 x M.2 портов – 5x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I226-V;

1 х Intel WIFI 7 BE200 Аудио Realtek ALC4080– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 6 x USB 2.0 (Intel Z790) USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (ASM1074) USB 3.2 Gen2 10 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 2.1;

1 x DP 1.4;

10 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 х ClrCMOS;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS мало чем отличается визуально от других моделей и очень похожа на ту, что используется в устройствах линейки MAXIMUS. Здесь нет разве что предустановок для разгона памяти, а в остальном отличий практически нет.

Для разгона памяти здесь также присутствует функция AEMP II, которая больше подходит для модулей без XMP профиля. В остальных случаях лучше загрузить сначала профиль, а уже дальше подбирать в ручном режиме частоту и тайминги.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я ни разу не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-13900KS;

Система охлаждения: DeepCool LT720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II, версия BIOS – 0801;

Память: 2 x 16 Гб DDR5-7200 KingBank Sharp Blade (SKhynix A-Die);

Видеокарта: GT1030;

Накопитель SSD M.2: XPG Legend 960 MAX 1 Тб;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

Память брал на популярном маркетплейсе из четырёх букв в конце 2023 года где-то за 8000 рублей. Был вариант взять нечто подобное в магазине из трёх букв, но решил попробовать именно такую память. Отзывов на тот момент не было.

Изначально меня подкупило то, что штатный XMP профиль уже на частоте DDR5-7200, что для меня очень удобно при тестировании. Также у данной памяти профиль на 7200 не только XMP, но и EXPO, а значит теоретически китайские друзья тестировали её на совместимость с AMD платформой, где я тоже планировал пробовать разогнать до DDR5-8000, но только не на бюджетной плате.

Память поставляется в обычной коробке. Внутри находится прозрачный пластиковый контейнер.

Ничего особенного в этих модулях нет, но понравилось, что хотя бы радиаторы тут не бутафорские. И кстати я специально искал планки без подсветки.

Производитель заявляет о 10 слоях металлизации. Эту информацию трудно проверить, ведь дополнительные 2 слоя могут просто быть для подсветки, которая здесь не используется. Штатные тайминги на частоте DDR5-7200 составляют 34-45-45-115 при напряжении 1,4 В.

Что нам известно о комплектах DDR5-8000? Там штатное напряжение уже 1,45 В и тайминги 38-48-48-87, поэтому теоретически запас у нас есть, а вот стоят такие комплекты начиная от 30 000 рублей. Поэтому если всё получится, то где-то 22 000 рублей можно будет сэкономить и пустить, например на плату или процессор, а может даже видеокарту.

Однако, как это часто бывает, радоваться и кричать ура ещё рано. Нужно запустить эту память хотя бы на заявленных частотах протестировать её на стабильность «кранчером», а потом уже можно переходить к разгону.

Да, некоторые отмечают, что Testmem5 не всегда выявляет ошибки и не является гарантом стабильности, поэтому нужно использовать хотя бы y-Cruncher. Также я замечал, что Prime95 тоже неплохо нагружает не только процессор, но и подсистему памяти, хотя были случаи, когда Testmem5 сыпал ошибками, а Prime95 работал, бывало, наоборот. Поэтому лучше всего тестировать память несколькими приложениями.

Система охлаждения тоже была выбрана не случайно. Это одна из немногих систем которая хоть как-то может справляться с процессором Intel Core i9-13900KS без лимитов по мощности. Многих, конечно же, поразит температура 96°C, но нужно посмотреть при этом на потребление, которое составляет более 360Вт. Далеко не все AIO системы могут похвастаться таким результатом.

В целом это хороший тест не только для системы охлаждения, но и для материнской платы, а точнее её подсистемы питания, на нагрев которой мы посмотрим далее.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Crystal Disk Mark 8.0.1:

Corona 1.3:

Память работает стабильно на XMP профиле во всех приложениях и тестах, что я считаю хорошим результатом и в целом на этом можно было закончить и расходиться. Однако цель стояла запустить эту память в режиме DDR5-8000 на материнской плате ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II, чтобы убедиться, в такой возможности.

Для начала я просто повысил напряжение VDD до безопасного порога 1,435 В и запустил просто на таймингах, которые первые пришли в голову.

Память запускается, какие-то тесты проходят, но в целом она работает не стабильно. После этого я уже влез в форум, подсмотрел там настройки, выставил их в BIOS, повысил напряжение сразу до 1,5 В и ещё раз попробовал её протестировать.

В целом на производительность больше влияют вторичные и третичные тайминги, в особенности tREFI. Там значение, наоборот, нужно выставлять как можно больше. Это оказывает влияние не только на стабильность, но и на нагрев при интенсивном использовании.

Здесь как раз могут пригодиться те самые массивные радиаторы, но в целом дальше уже нужно двигаться в сторону подбора таймингов и снижения напряжений. Практический результат я заметил только в архиваторах, где в WinRAR удалось выбить больше 62000 очков.

Также хотел бы отметить, что разгон всегда связан с риском, поэтому данный результат нельзя назвать гарантированным. Условно говоря, другой пользователь с таким же набором может не получить таких результатов. Даже купив готовый комплект памяти с профилем на DDR5-8000 есть вероятность, что она не заработает на этой частоте на вашей системе.

Поскольку в первую очередь тестируем материнскую плату, то далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на неё через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Секрет тут очень простой – это большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагреваются.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II – это современная плата под новое поколение процессоров Intel 14-Gen. Она в полной мере реализует все преимущества платформы LGA 1700 и это выражается в поддержке большого количества современных интерфейсов. И теперь производитель предлагает размещение на самой плате до пяти накопителей M.2, что встречается не на всех флагманских моделях. Все потихоньку перебираются на стандарт NVMe PCI-e x4 Gen4, и это заметно по большому числу разнообразных моделей, которые выходят в последнее время.

Плата уверенно работает с топовым процессором и это заметно по приемлемым температурам радиаторов и околосокетного пространства. Разгон – лотерея, и тут как повезёт. Здесь производитель не преувеличил, и она может работать в режиме DDR5-8000, но для этого нужно подобрать процессор и сами модули памяти. Да, есть уже готовые комплекты, где зашит XMP профиль с такой частотой, но тогда пропадает всякий интерес разгона, да и стоят они в два раза дороже.

Однако здесь сам пользователь выбирает, как ему поступать, а я решил просто рискнуть и проверить неизвестную бюджетную память. Разумеется, я не могу рекомендовать такое всем, поскольку не знаю сколько, проживут эти планки, как они дальше будут работать, но поэтому-то я их и взял для экспериментов. В целом память на плате гонится хорошо, но тут многое зависит от самих модулей.

Каких-то проблем во время сборки, настройки и тестирования ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II не отмечалось. Всё работает очень стабильно и с разгоном всё понятно. Поведение модели адекватное и предсказуемое, а если что-то произошло, можно оперативно сбросить BIOS. Для меня ее функциональность избыточна, и я бы предпочёл что-то попроще, но данная модель является популярной на рынке и многие на неё ориентируются.

В целом у ASUSвышла хорошая и универсальная материнская плата, жаль, что всего три слота расширения, но по-другому тут уже никак, ведь нужно было разместить пять площадок под накопители M.2. В остальном оснащение очень богатое, подсветка отличная, реализация хорошая.

Андрей Понкратов aka wildchaser