Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero

Сегодня версии Hero мало в чём уступают моделям Apex или Formula. У каждой модификации свои фишки и особенности, а вот по оснащению и комплектации их уровень приблизительно одинаковый.
+

реклама

Оглавление

Вступление

В этом году должна будет уже появиться новая платформа компании Intel, но сейчас все больше ждут появления в продаже новых APU от AMD 8000-серии. Там должны будут подвезти графику Radeon 780M. Правда в новые игры всё равно не получится поиграть с комфортом и это вечное проклятие встроенной графики, когда поиграть можно лишь в игры прошлых лет.

Чтобы пользователи не грустили и не ждали этих новых процессоров в nVidia решили выпустить Super видеокарты. Первые модели RTX 4070 Super уже начали продаваться в России и их сметают с полок, а вот в европейских странах берут неохотно и даже пришлось снизить цену ниже рекомендованной. Видимо там уже народ затарился обычными версиями и не хочет теперь переходить на Super. В этом же году nVidia ещё может успеть представить графические процессоры нового поколения Blackwell и поэтому все эти Super версии не сильно возбуждают любителей немного подождать. Все эти тёмные времена требуют «тёмных героев» и у компании ASUS есть что вам предложить – новая материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero.

У меня были практически все модели ASUS ROG Maximus Hero, и я не мог пропустить данную модель, которая появилась на свет благодаря анонсу процессоров Intel 14-поколения. Новые процессоры не принесли чего-то яркого и запоминающегося, а по сути, стали копией предшественников, с подачкой в виде 100 МГц прироста частоты. Поэтому очередь за новыми процессорами не выстроилась, материнские платы даже на прошлом поколении чипсетов ещё актуальны. В компании Intel просто промахнулись и надо было обновлять бюджетный чипсет, представив какой-нибудь H710. Даже напрягаться было не нужно, а всего-то заменить линии PCI-e 3.0 на 4.0 и производители смогли бы выпустить over9000 материнских плат и неплохо так подзаработать. В итоге даже это было лень сделать.

реклама



Производителям материнских плат пришлось выкручиваться другим способом и расширять функционал флагманов. Однако, куда там ещё шире, если уже в поколении чипсетов 600-серии была поддержка DDR5 и PCI-e 5.0. Поэтому решили зайти с чёрного хода и добавить WIFI 7.

450x227 19 KB. Big one: 1000x505 69 KB

Обычную модель ASUS ROG Maximus Z790 Hero я уже рассматривал, а теперь попробуем обратиться на тёмную сторону и посмотреть, чем отличается новинка от более ранней модификации помимо нового беспроводного интерфейса. Вдруг как окажется, что только беспроводной модуль и поменяли.

Упаковка и комплектация

Для такого знаменательного события решили даже полностью переделать дизайн упаковки. Мне он показался самым минималистичным из всех устройств компании ASUS. Нет больше никаких красных вставок, только чёрный фон спереди и сзади. Спереди мы видим крупный логотип серии ROG и наименование модели, крупными серебристыми, переливающимися буквами.

450x368 21 KB. Big one: 1000x818 79 KB

В левом нижнем углу находится какая-то эмблема Dark Hero. Больше спереди нет ничего интересного, а что же с обратной стороны? Там тоже не густо. Только огромная надпись Dark Hero, эмблема ROG, полное название модели и куча какого-то мелкого текста внизу.

450x375 37 KB. Big one: 1000x834 147 KB

реклама



Ручки для переноски тут не предусмотрено, хотя коробка увесистая. Пора заглянуть внутрь.

393x450 20 KB. Big one: 874x1000 81 KB

Сверху находится картонный лоток, который сверху закрыт чёрной пластиковой крышкой. Внутри лежит плата на целлофановой подложке.

450x301 31 KB. Big one: 1000x669 122 KB

Под лотком находится картонный разделитель, сверху которого лежат инструкции, а снизу весь остальной комплект поставки. Надо сказать, что здесь он немного похудел, но ведь это тёмная версия.

450x308 28 KB. Big one: 1000x684 110 KB

Информационная составляющая представлена следующим набором:

450x257 34 KB. Big one: 1000x570 133 KB
  • Руководство пользователя;
  • Краткое руководство;
  • Гарантийная информация;
  • Листовка ASUS WebStorage;
  • Два комплекта наклеек;
  • Информация по безопасности.

450x207 22 KB. Big one: 1000x459 93 KB

Впервые за долгое время я вижу, что диска нет, а вместо него флешка. Это сильный прорыв вперёд и уже ради этого можно брать плату.

450x349 35 KB

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

450x291 38 KB. Big one: 1000x646 131 KB
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Кабель для RGB лент;
  • Кронштейн для вентилятора;
  • Комплект подключения Q-Connector;
  • Антенна беспроводного модуля;
  • Регистрационная карта;
  • Брелок для ключей.
  • Флешка.

450x302 34 KB. Big one: 1000x672 126 KB

Раньше была ещё карта ASUS ROG Hyper PCI-e 5.0 M.2 CARD, но тёмные силы её отменили, а то вдруг какие-то ухари решат поставить два SSD M.2 накопителя на шину PCI-e 5.0. Обойдутся. Пусть используют обычный M.2 PCI-e x4 Gen4.

реклама





Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244мм, а вот по весу она достаточно массивная. Вся закована в броню как средневековый рыцарь. Весит немного полегче модификации Formula, но не сильно.

450x388 38 KB. Big one: 1500x1293 291 KB

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Плата кажется более крупной и массивной, нежели раньше. Возможно, это из-за большого количества различных радиаторов и металлической пластины с обратной стороны устройства, а может потому, что теперь на неё можно установить сразу пять накопителей M.2. Я ещё не помню случая, чтобы ставил больше двух, но это видимо с запасом.

В целом можно поставить пять накопителей по 4 Тб и обойдётся это немногим дороже, чем стоит сама плата. Однако, выглядит это не очень разумно. Есть смысл купить два устройства M.2 по 2 Тб и объединить их в массив RAID 0 и ещё купить 2 жёстких диска по 20 Тб и сделать RAID 1. В итоге получится даже дешевле, быстрее и надёжнее, но кто я такой, чтобы решать, как должно быть.

450x362 35 KB. Big one: 1500x1206 254 KB

Традиционно для разгона процессора и памяти выбирают модели Extreme и Apex потому, что там функционал для этого побогаче. Hero – это больше про универсальность. Плата получилась достаточно тяжёлая и громоздкая. Поэтому печатную плату дополнительно решили усилить пластиной с обратной стороны. Например, на Apex такого нет.

450x359 21 KB. Big one: 1500x1198 151 KB

Сняв её, мы видим, что она также принимает участие в отводе тепла от области силовых сборок с обратной стороны.

450x374 17 KB. Big one: 1000x832 58 KB

Об этом мало кто думает, но транзисторы греются не только сверху, но и разогревают область печатной платы в околосокетном пространстве. В качестве термоинтерфейса между платой и пластиной используются толстые термопрокладки.

450x367 39 KB. Big one: 1500x1222 292 KB

С обратной стороны платы элементов не так много, но они есть.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

450x265 34 KB. Big one: 1000x589 130 KB

Такое сочетание разъёмов встречается на большинстве производительных плат, которые предназначены для разгона процессоров. Коннекторы дополнительного питания выполнены по технологии ProCool II. Производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу находятся четыре разъёма 4-Pin FAN для вентиляторов, один разъём для ARGB подсветки, сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации, кнопки Power, FlexKey и Retry. Также тут есть четыре светодиода, которые отображают информацию о прохождении самодиагностики устройств во время запуска. По сути, они дублируют функции индикатора POST-кодов.

450x275 35 KB. Big one: 1000x612 122 KB

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С одной из сторон здесь используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Технология ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP II) - аппаратно-программное решение для разгона стандартных модулей памяти. В своей второй версии она позволяет автоматически задавать настройки во время загрузки компьютера и, благодаря оптимизированной разводке слотов, достигать ещё более высоких частот.

Технология AEMP II работает даже со смешанными комплектами модулей в четырех слотах и совместима практически со всеми существующими модулями DDR5, которые не поддерживают профили XMP.

450x312 51 KB. Big one: 1000x694 223 KB

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-8000 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 192 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 48 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 20+1, как на обычной версии. Фазы питания не удвоенные, а спаренные и по такой технологии компания работает уже достаточно давно.

450x332 53 KB. Big one: 1000x738 194 KB

Катушки индуктивности изготовлены по технологии MicroFine. Силовые сборки DrMOS и дроссели находятся сверху и слева от сокета. 20 каналов питания ядер — это очень хорошие показатели для материнской платы LGA 1700.

450x327 45 KB. Big one: 1000x727 163 KB

На каждый из 20 каналов приходится по одной ферритовой катушке и по одной SPS (Smart Power Stage) сборке RENESAS ISL99390. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 90А.

450x274 41 KB

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131 с жёлтой точкой.

450x424 63 KB

Тепло от транзисторных сборок отводит большой и тяжёлый массив из двух радиаторов, соединённых тепловой трубкой. Каждый радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет, вместе они соединяются медной никелированной тепловой трубкой диаметром 6 мм.

В боковой радиатор интегрирована RGB-подсветка Polymo. Это похоже на монохромный ЖК экран, за которым находятся RGB светодиоды. В совокупности это обеспечивает интересные эффекты чередования надписей и логотипа.

450x313 32 KB. Big one: 1000x696 113 KB

В качестве термоинтерфейса используются термопрокладки разной толщины. Они контактируют не только с транзисторными сборками, но и дросселями. Прижим хороший, что видно по отпечаткам. Ниже находится ещё несколько радиаторов, которые вместе образуют общий массив.

450x291 21 KB. Big one: 1000x647 68 KB

Сразу под нижним радиатором находится ещё один крупный, который предназначен для охлаждения самого верхнего накопителя M.2.

450x254 21 KB. Big one: 1000x565 74 KB

Для контакта с накопителем также предусмотрена терморезинка. Материал самого радиатора стандартный – алюминиевый сплав.

450x260 41 KB. Big one: 1000x577 173 KB

Ещё один радиатор SSD накопителя также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Он предназначается сразу для четырёх устройств.

450x257 35 KB. Big one: 1000x570 142 KB

Правее находится крупный радиатор, предназначенный для отвода тепла от чипсета. В качестве термоинтерфейса здесь используется терморезинка. Крепится он тремя винтами с обратной стороны.

450x379 17 KB. Big one: 1000x843 63 KB

Под ним находится чипсет Intel Z790. Его особенности уже изучены вдоль и поперёк и по сравнению с предшественником тут никакой революции не произошло.

450x402 43 KB. Big one: 1000x894 174 KB

Чипсет поддерживает до 8 портов SATA, но здесь мы видим только четыре, которые выведены вбок. Выше находится коннектор питания PCI-e 6-pin, колодка USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2х2.

450x347 42 KB. Big one: 1000x771 157 KB

В правом нижнем углу расположен разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом находятся разъёмы питания и контакты для датчиков помп. Тут же мы видим контакты для термистора. Далее идут две колодки USB 2.0, одна USB 3.2 Gen1 и контакты сброса BIOS.

450x292 44 KB. Big one: 1000x649 170 KB

Дале можно увидеть батарейку ClrCMOS, три коннектора 4-pin FAN и три разъёма для RGB лент подсветки. Два из них ARGB 5V и один RGB 12V.

450x307 41 KB. Big one: 1000x683 163 KB

В левом нижнем углу находится разъём передней аудиопанели. Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощённой потому, что левый край закрыт декоративным, но металлическим кожухом.

450x200 40 KB. Big one: 1000x445 164 KB

Несмотря на это здесь также присутствуют электролитические конденсаторы. Звуковой кодек закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX, но известно, что там находится микросхема Realtek ALC4082. Рядом распаяна микросхема DAC ESS ES9218PQ

450x386 55 KB

За разъёмами задней панели распаяна микросхема сетевого контроллера: Intel I226-V.

450x450 70 KB

Там же ещё можно обнаружить микросхему Thunderbolt 4. Это контроллер Intel JHL8540. На этой плате мы видим всего 3 слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x4.

450x345 41 KB. Big one: 1000x766 162 KB

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот PCI-e x4 получает линии PCI-e Gen4 от чипсета. Ещё верхний оборудован механизмом извлечения видеокарты, для чего вправо выведена специальная кнопка.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между двумя остальными находятся пять разъёмов M.2 для установки накопителей.

450x210 26 KB. Big one: 1000x467 94 KB

Все могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Последний может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

450x398 48 KB. Big one: 1500x1326 402 KB

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

450x146 21 KB. Big one: 1000x325 81 KB
  • Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Шесть разъёмов USB 3.2 Gen2;
  • Два разъёма Thunderbolt 4;
  • Один HDMI;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Кнопка BIOS Flashback;
  • Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 7 BE200. Он поддерживает беспроводные стандарты WIFI 7 и Bluetooth 5.4.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12, 13, 14-е поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z790
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим,
до 192 Гбайт при частоте 4800 – 8000 (разгон) МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (x16+x0, x8+x8);
1 - PCI-e x4 Gen4;
Поддержка Multi-GPU н/д
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
5 x M.2 слотов – 5x PCI-e x4 Gen4
(есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I226-V;
1 x Intel Wi-Fi 7 BE200
Аудио Realtek ALC4082 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z790)
USB 3.2 Gen1 4 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790+ASMedia ASM1074)
USB 3.2 Gen2 5 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790)
Thunderbolt 4 2 x Type-C (Intel JHL8540)
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 х Thunderbolt 4;
4 x USB 3.2 Gen1;
5 x USB 3.2 Gen2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
1 x HDMI;
1 х ClrCMOS;
1 x BIOS FlashBack;
2 x Ant. out
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS мало чем отличается визуально от других моделей, а если брать во внимание всю линейку Maximus, то отличия даже в каких-то пунктах будут минимальны потому, что инструментарий для разгона большой.

Традиционно есть предустановки для разгона оперативной памяти. В данном случае для разных вариантов DDR5. Есть разные установки для конкретных производителей микросхем и объёма. Если известны уже возможности памяти, то можно всё делать вручную. Также можно просто ограничиться включением XMP профиля.

Есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS внедрила эту функцию уже давно в свою оболочку, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i7-14700KF;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero версия BIOS 0801;
  • Память: 2 x 32 Гбайт A-Data DDR5-5600 (SKhynix);
  • Видеокарта: GeForce GT 1030;
  • Накопитель SSD M.2: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

450x299 47 KB. Big one: 1500x997 335 KB

Тестирование

Самое большое затруднение при сборке – установка альтернативной прижимной рамки процессора. Дело в том, что надо изловчиться и одной рукой поддерживать заднюю пластину. Как вариант можно что-то подложить, чтобы она не падала, при откручивании верхних винтов. В остальном никаких проблем нет, ну разве что плата сама по себе тяжёлая.

Разгон в моём случае оказался чуть хуже, чем на плате ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

450x274 39 KB. Big one: 1434x873 289 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x339 44 KB. Big one: 1000x754 161 KB

AIDA64 CPU Queen:

450x323 47 KB. Big one: 1377x989 310 KB

Corona 1.3:

450x219 35 KB. Big one: 1500x731 269 KB

Cinebench R23:

450x409 38 KB. Big one: 1210x1100 194 KB

3DMark CPU Profile:

450x266 31 KB. Big one: 1000x591 106 KB

Crystal Disk Mark 8.0.1.:

450x231 39 KB

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

450x200 31 KB. Big one: 1500x667 151 KB

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагреваются.

450x200 32 KB. Big one: 1500x667 152 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x171 18 KB. Big one: 909x345 64 KB

24 бит, 192 кГц

450x171 22 KB. Big one: 909x345 68 KB

Заключение

Могли инженеры ASUS пойти по пути компании Intel и заменить только беспроводной модуль, но им было скучно, и они переделали всю плату. Поэтому ASUS ROG Maximus Z790 Hero и Dark Hero – это абсолютно разные платы. Отличия не только в радиаторах, но и самих печатных платах, что свидетельствует о глубокой переработке. Отсюда сразу становится понятна такая высокая стоимость устройства. Разработать и произвести плату такого уровня с нуля – это солидные инвестиции, и кто-то должен будет за это заплатить. Можно ругаться, плакать, кричать «оверпрайс», но производитель солидно потратился и просто хочет немного подзаработать. Сегодня версии Hero мало в чём уступают моделям Apex или Formula. Просто у каждой модификации своя фишка и особенность, а вот по оснащению и комплектации уровень их приблизительно одинаковый.

Наивно полагать, что модификации Hero и Dark Hero будут сильно отличаться друг от друга, но тогда в чём смысл? На самом деле он всегда есть и компании просто обкатывают какие-то новые технологии, которые позволяют повысить производительность, снизить себестоимость или внедрить какие-то новые функции, поэтому в обновлении модели нет ничего странного. Раньше даже процессоры переводили на новый степпинг и люди гонялись именно за обновлёнными версиями потому, что те были холоднее или лучше разгонялись. Сейчас все соки из процессоров выжимают уже на заводе и разгона почти нет. Повысил напряжение – будь готов отвести ещё больше тепла. Тут бы в стоке со снятыми лимитами как-то справится с охлаждением.

Что касается самого устройства, то тут можно в очередной раз долго говорить о том, что ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero продолжает традиции предшественников и движется в том же направлении, которое связано с расширением и улучшением возможностей разгона, а также различного функционала. В данном случае решили отказаться от всяких внешних плат расширения, а вместо этого задействовать поверхность платы по максимуму.

Поэтому карточку ROG Hyper M.2 из комплекта убрали, а вместо этого добавили ещё пару M.2 слотов на самой плате. Может показаться, что в такой комбинации просто решили сэкономить, но по факту об этом могут знать инженеры компании, но во всяком случае сэкономили на куске алюминия, но все эти расходы и издержки всё равно включены в стоимость и за весь этот банкет платит пользователь. Hero и Formula проигрывают по функциям разгона, но это не значит, что они ничего не могут, а Apex разгонит даже мёртвый процессор. Нет, чудес не бывает.

По-прежнему нужно хорошее охлаждение, удачный экземпляр, который при небольшом напряжении берёт высокие частоты и отличная память, способная работать на высокой частоте. От самой платы тоже что-то зависит и поэтому важно собрать все эти компоненты вместе, чтобы получить высокую производительность и удовольствие от разгона.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero получает награду:

200x109 16 KB

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus wildchaser ddr5 atx rog lga 1700 intel z790 hero core i7-14700kf maximus asus rog maximus z790 dark hero

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
+
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
12
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
7
Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
12
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
2
100 танков получит Украина от Кувейта
5
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
+
Украинская армия в районе города Мерефа потеряла ЗРК IRIS-T, уничтоженный российской ракетой
2
Украинские формирования начали испытывать новый наземный ударный дрон Железный
2
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
2
Canon бросает вызов ASML и планирует в несколько раз удешевить процесс производства микрочипов
+
В Казахстане сообщили о готовности передать 20 аэропортов страны под управление инвесторов из Европы
6
В Ульяновске новые версии тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А будут собирать как на конвейере
1
Бета драйвер NVIDIA заметно повышает производительность Cyberpunk 2077
3
Тюмень готовится к возведению ряда эстакад и пары транспортных узлов
+
Объем торгов на централизованных криптовалютных биржах за неполный январь уже превысил $1 трлн
+
Легендарный Lamborghini Diablo VT 1997 года, принадлежащий Трампу, продали за 1 млн долларов
+
Мемкоин NLINK вырос на 3400% после успешной имплантации устройства Neuralink
1
Инсайдер опубликовал характеристики камеры флагманской модели Sony Xperia 1 VI
2
Вышло новое обновление для EA FC 24
+
Эксперты прогнозируют рост стоимости биткойна до 1 миллион долларов
3

Сейчас обсуждают

Commediant
09:54
Так мамины геймеры живут на харчах подарков, а машины им не нужны, они сами машины 😂
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
Alxndr
09:52
Своевременная "новость"... с учетом того, что на сайте NVidia этой беты уже нет а выложены офф. драйвера за номером 551.23 )))
Бета драйвер NVIDIA заметно повышает производительность Cyberpunk 2077
Commediant
09:52
Красные не умеют играть в OBS studio, поэтому многие и берут зелёных.
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
Алексей Исаков
09:51
причина одна. жалко денег. мы поняли
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Chihonya
09:50
Самое полезное в этой статье, фото грустного кота,который прозревает с опусов автора....
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
Артем Ленин
09:44
Насчёт Железного капута не согласен.Там хоть танк был,а тут четырех колесный лисапед с пулеметом,надо ещё впереди коней запрячь.Были уже фотки бойца СВУ с Джавелином на коне.Чего их сюда не приспособи...
Украинские формирования начали испытывать новый наземный ударный дрон Железный
Hivi77
09:37
Вот и прямейшее доказательство моих словесной.
Компания Илона Маска Neuralink вживила чип в мозг первого пациента
Wladimir Molendor
09:33
В настоящее время брать автомобиль европейского производства, это создать себе головную боль, на весь период эксплуатации этого автомобиля. Любой автомобиль требует постоянного обслуживания, кто сказ...
На стоянке рядом с бывшим заводом Volkswagen найдены тысячи автомобилей Audi, Toyota и др. бренды
unhurtable
09:32
Возможно, смущает деревянность направляющих на фото
В Сети опубликовали видео прямого прилета "Искандера-М" по немецкому ЗРК IRIS-T под Харьковом
Дмитрий Горный
09:28
Как он поместится в телефон? Он с огромный дом размером!
NASA: 2 февраля мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем