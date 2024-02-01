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Вступление

В этом году должна будет уже появиться новая платформа компании Intel, но сейчас все больше ждут появления в продаже новых APU от AMD 8000-серии. Там должны будут подвезти графику Radeon 780M. Правда в новые игры всё равно не получится поиграть с комфортом и это вечное проклятие встроенной графики, когда поиграть можно лишь в игры прошлых лет.

Чтобы пользователи не грустили и не ждали этих новых процессоров в nVidia решили выпустить Super видеокарты. Первые модели RTX 4070 Super уже начали продаваться в России и их сметают с полок, а вот в европейских странах берут неохотно и даже пришлось снизить цену ниже рекомендованной. Видимо там уже народ затарился обычными версиями и не хочет теперь переходить на Super. В этом же году nVidia ещё может успеть представить графические процессоры нового поколения Blackwell и поэтому все эти Super версии не сильно возбуждают любителей немного подождать. Все эти тёмные времена требуют «тёмных героев» и у компании ASUS есть что вам предложить – новая материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero.

У меня были практически все модели ASUS ROG Maximus Hero, и я не мог пропустить данную модель, которая появилась на свет благодаря анонсу процессоров Intel 14-поколения. Новые процессоры не принесли чего-то яркого и запоминающегося, а по сути, стали копией предшественников, с подачкой в виде 100 МГц прироста частоты. Поэтому очередь за новыми процессорами не выстроилась, материнские платы даже на прошлом поколении чипсетов ещё актуальны. В компании Intel просто промахнулись и надо было обновлять бюджетный чипсет, представив какой-нибудь H710. Даже напрягаться было не нужно, а всего-то заменить линии PCI-e 3.0 на 4.0 и производители смогли бы выпустить over9000 материнских плат и неплохо так подзаработать. В итоге даже это было лень сделать.

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Производителям материнских плат пришлось выкручиваться другим способом и расширять функционал флагманов. Однако, куда там ещё шире, если уже в поколении чипсетов 600-серии была поддержка DDR5 и PCI-e 5.0. Поэтому решили зайти с чёрного хода и добавить WIFI 7.

Обычную модель ASUS ROG Maximus Z790 Hero я уже рассматривал, а теперь попробуем обратиться на тёмную сторону и посмотреть, чем отличается новинка от более ранней модификации помимо нового беспроводного интерфейса. Вдруг как окажется, что только беспроводной модуль и поменяли.

Упаковка и комплектация

Для такого знаменательного события решили даже полностью переделать дизайн упаковки. Мне он показался самым минималистичным из всех устройств компании ASUS. Нет больше никаких красных вставок, только чёрный фон спереди и сзади. Спереди мы видим крупный логотип серии ROG и наименование модели, крупными серебристыми, переливающимися буквами.

В левом нижнем углу находится какая-то эмблема Dark Hero. Больше спереди нет ничего интересного, а что же с обратной стороны? Там тоже не густо. Только огромная надпись Dark Hero, эмблема ROG, полное название модели и куча какого-то мелкого текста внизу.

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Ручки для переноски тут не предусмотрено, хотя коробка увесистая. Пора заглянуть внутрь.

Сверху находится картонный лоток, который сверху закрыт чёрной пластиковой крышкой. Внутри лежит плата на целлофановой подложке.

Под лотком находится картонный разделитель, сверху которого лежат инструкции, а снизу весь остальной комплект поставки. Надо сказать, что здесь он немного похудел, но ведь это тёмная версия.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Руководство пользователя;

Краткое руководство;

Гарантийная информация;

Листовка ASUS WebStorage;

Два комплекта наклеек;

Информация по безопасности.

Впервые за долгое время я вижу, что диска нет, а вместо него флешка. Это сильный прорыв вперёд и уже ради этого можно брать плату.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Кабель для RGB лент;

Кронштейн для вентилятора;

Комплект подключения Q-Connector;

Антенна беспроводного модуля;

Регистрационная карта;

Брелок для ключей.

Флешка.

Раньше была ещё карта ASUS ROG Hyper PCI-e 5.0 M.2 CARD, но тёмные силы её отменили, а то вдруг какие-то ухари решат поставить два SSD M.2 накопителя на шину PCI-e 5.0. Обойдутся. Пусть используют обычный M.2 PCI-e x4 Gen4.

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Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244мм, а вот по весу она достаточно массивная. Вся закована в броню как средневековый рыцарь. Весит немного полегче модификации Formula, но не сильно.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Плата кажется более крупной и массивной, нежели раньше. Возможно, это из-за большого количества различных радиаторов и металлической пластины с обратной стороны устройства, а может потому, что теперь на неё можно установить сразу пять накопителей M.2. Я ещё не помню случая, чтобы ставил больше двух, но это видимо с запасом.

В целом можно поставить пять накопителей по 4 Тб и обойдётся это немногим дороже, чем стоит сама плата. Однако, выглядит это не очень разумно. Есть смысл купить два устройства M.2 по 2 Тб и объединить их в массив RAID 0 и ещё купить 2 жёстких диска по 20 Тб и сделать RAID 1. В итоге получится даже дешевле, быстрее и надёжнее, но кто я такой, чтобы решать, как должно быть.

Традиционно для разгона процессора и памяти выбирают модели Extreme и Apex потому, что там функционал для этого побогаче. Hero – это больше про универсальность. Плата получилась достаточно тяжёлая и громоздкая. Поэтому печатную плату дополнительно решили усилить пластиной с обратной стороны. Например, на Apex такого нет.

Сняв её, мы видим, что она также принимает участие в отводе тепла от области силовых сборок с обратной стороны.

Об этом мало кто думает, но транзисторы греются не только сверху, но и разогревают область печатной платы в околосокетном пространстве. В качестве термоинтерфейса между платой и пластиной используются толстые термопрокладки.

С обратной стороны платы элементов не так много, но они есть.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается на большинстве производительных плат, которые предназначены для разгона процессоров. Коннекторы дополнительного питания выполнены по технологии ProCool II. Производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу находятся четыре разъёма 4-Pin FAN для вентиляторов, один разъём для ARGB подсветки, сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации, кнопки Power, FlexKey и Retry. Также тут есть четыре светодиода, которые отображают информацию о прохождении самодиагностики устройств во время запуска. По сути, они дублируют функции индикатора POST-кодов.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С одной из сторон здесь используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Технология ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP II) - аппаратно-программное решение для разгона стандартных модулей памяти. В своей второй версии она позволяет автоматически задавать настройки во время загрузки компьютера и, благодаря оптимизированной разводке слотов, достигать ещё более высоких частот.

Технология AEMP II работает даже со смешанными комплектами модулей в четырех слотах и совместима практически со всеми существующими модулями DDR5, которые не поддерживают профили XMP.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-8000 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 192 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 48 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 20+1, как на обычной версии. Фазы питания не удвоенные, а спаренные и по такой технологии компания работает уже достаточно давно.

Катушки индуктивности изготовлены по технологии MicroFine. Силовые сборки DrMOS и дроссели находятся сверху и слева от сокета. 20 каналов питания ядер — это очень хорошие показатели для материнской платы LGA 1700.

На каждый из 20 каналов приходится по одной ферритовой катушке и по одной SPS (Smart Power Stage) сборке RENESAS ISL99390. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 90А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131 с жёлтой точкой.

Тепло от транзисторных сборок отводит большой и тяжёлый массив из двух радиаторов, соединённых тепловой трубкой. Каждый радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет, вместе они соединяются медной никелированной тепловой трубкой диаметром 6 мм.

В боковой радиатор интегрирована RGB-подсветка Polymo. Это похоже на монохромный ЖК экран, за которым находятся RGB светодиоды. В совокупности это обеспечивает интересные эффекты чередования надписей и логотипа.

В качестве термоинтерфейса используются термопрокладки разной толщины. Они контактируют не только с транзисторными сборками, но и дросселями. Прижим хороший, что видно по отпечаткам. Ниже находится ещё несколько радиаторов, которые вместе образуют общий массив.

Сразу под нижним радиатором находится ещё один крупный, который предназначен для охлаждения самого верхнего накопителя M.2.

Для контакта с накопителем также предусмотрена терморезинка. Материал самого радиатора стандартный – алюминиевый сплав.

Ещё один радиатор SSD накопителя также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Он предназначается сразу для четырёх устройств.

Правее находится крупный радиатор, предназначенный для отвода тепла от чипсета. В качестве термоинтерфейса здесь используется терморезинка. Крепится он тремя винтами с обратной стороны.

Под ним находится чипсет Intel Z790. Его особенности уже изучены вдоль и поперёк и по сравнению с предшественником тут никакой революции не произошло.

Чипсет поддерживает до 8 портов SATA, но здесь мы видим только четыре, которые выведены вбок. Выше находится коннектор питания PCI-e 6-pin, колодка USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2х2.

В правом нижнем углу расположен разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом находятся разъёмы питания и контакты для датчиков помп. Тут же мы видим контакты для термистора. Далее идут две колодки USB 2.0, одна USB 3.2 Gen1 и контакты сброса BIOS.

Дале можно увидеть батарейку ClrCMOS, три коннектора 4-pin FAN и три разъёма для RGB лент подсветки. Два из них ARGB 5V и один RGB 12V.

В левом нижнем углу находится разъём передней аудиопанели. Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощённой потому, что левый край закрыт декоративным, но металлическим кожухом.

Несмотря на это здесь также присутствуют электролитические конденсаторы. Звуковой кодек закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX, но известно, что там находится микросхема Realtek ALC4082. Рядом распаяна микросхема DAC ESS ES9218PQ

За разъёмами задней панели распаяна микросхема сетевого контроллера: Intel I226-V.

Там же ещё можно обнаружить микросхему Thunderbolt 4. Это контроллер Intel JHL8540. На этой плате мы видим всего 3 слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x4.

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот PCI-e x4 получает линии PCI-e Gen4 от чипсета. Ещё верхний оборудован механизмом извлечения видеокарты, для чего вправо выведена специальная кнопка.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между двумя остальными находятся пять разъёмов M.2 для установки накопителей.

Все могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Последний может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;

Шесть разъёмов USB 3.2 Gen2;

Два разъёма Thunderbolt 4;

Один HDMI;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 7 BE200. Он поддерживает беспроводные стандарты WIFI 7 и Bluetooth 5.4.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12, 13, 14-е поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z790 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим,

до 192 Гбайт при частоте 4800 – 8000 (разгон) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (x16+x0, x8+x8);

1 - PCI-e x4 Gen4; Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

5 x M.2 слотов – 5x PCI-e x4 Gen4

(есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I226-V;

1 x Intel Wi-Fi 7 BE200 Аудио Realtek ALC4082 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z790) USB 3.2 Gen1 4 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790+ASMedia ASM1074) USB 3.2 Gen2 5 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790) Thunderbolt 4 2 x Type-C (Intel JHL8540) Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 х Thunderbolt 4;

4 x USB 3.2 Gen1;

5 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 x HDMI;

1 х ClrCMOS;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS мало чем отличается визуально от других моделей, а если брать во внимание всю линейку Maximus, то отличия даже в каких-то пунктах будут минимальны потому, что инструментарий для разгона большой.

Традиционно есть предустановки для разгона оперативной памяти. В данном случае для разных вариантов DDR5. Есть разные установки для конкретных производителей микросхем и объёма. Если известны уже возможности памяти, то можно всё делать вручную. Также можно просто ограничиться включением XMP профиля.

Есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS внедрила эту функцию уже давно в свою оболочку, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-14700KF;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero версия BIOS 0801;

Память: 2 x 32 Гбайт A-Data DDR5-5600 (SKhynix);

Видеокарта: GeForce GT 1030;

Накопитель SSD M.2: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

Самое большое затруднение при сборке – установка альтернативной прижимной рамки процессора. Дело в том, что надо изловчиться и одной рукой поддерживать заднюю пластину. Как вариант можно что-то подложить, чтобы она не падала, при откручивании верхних винтов. В остальном никаких проблем нет, ну разве что плата сама по себе тяжёлая.

Разгон в моём случае оказался чуть хуже, чем на плате ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Corona 1.3:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

Crystal Disk Mark 8.0.1.:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагреваются.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Могли инженеры ASUS пойти по пути компании Intel и заменить только беспроводной модуль, но им было скучно, и они переделали всю плату. Поэтому ASUS ROG Maximus Z790 Hero и Dark Hero – это абсолютно разные платы. Отличия не только в радиаторах, но и самих печатных платах, что свидетельствует о глубокой переработке. Отсюда сразу становится понятна такая высокая стоимость устройства. Разработать и произвести плату такого уровня с нуля – это солидные инвестиции, и кто-то должен будет за это заплатить. Можно ругаться, плакать, кричать «оверпрайс», но производитель солидно потратился и просто хочет немного подзаработать. Сегодня версии Hero мало в чём уступают моделям Apex или Formula. Просто у каждой модификации своя фишка и особенность, а вот по оснащению и комплектации уровень их приблизительно одинаковый.

Наивно полагать, что модификации Hero и Dark Hero будут сильно отличаться друг от друга, но тогда в чём смысл? На самом деле он всегда есть и компании просто обкатывают какие-то новые технологии, которые позволяют повысить производительность, снизить себестоимость или внедрить какие-то новые функции, поэтому в обновлении модели нет ничего странного. Раньше даже процессоры переводили на новый степпинг и люди гонялись именно за обновлёнными версиями потому, что те были холоднее или лучше разгонялись. Сейчас все соки из процессоров выжимают уже на заводе и разгона почти нет. Повысил напряжение – будь готов отвести ещё больше тепла. Тут бы в стоке со снятыми лимитами как-то справится с охлаждением.

Что касается самого устройства, то тут можно в очередной раз долго говорить о том, что ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero продолжает традиции предшественников и движется в том же направлении, которое связано с расширением и улучшением возможностей разгона, а также различного функционала. В данном случае решили отказаться от всяких внешних плат расширения, а вместо этого задействовать поверхность платы по максимуму.

Поэтому карточку ROG Hyper M.2 из комплекта убрали, а вместо этого добавили ещё пару M.2 слотов на самой плате. Может показаться, что в такой комбинации просто решили сэкономить, но по факту об этом могут знать инженеры компании, но во всяком случае сэкономили на куске алюминия, но все эти расходы и издержки всё равно включены в стоимость и за весь этот банкет платит пользователь. Hero и Formula проигрывают по функциям разгона, но это не значит, что они ничего не могут, а Apex разгонит даже мёртвый процессор. Нет, чудес не бывает.

По-прежнему нужно хорошее охлаждение, удачный экземпляр, который при небольшом напряжении берёт высокие частоты и отличная память, способная работать на высокой частоте. От самой платы тоже что-то зависит и поэтому важно собрать все эти компоненты вместе, чтобы получить высокую производительность и удовольствие от разгона.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero получает награду: