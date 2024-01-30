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Вступление

Сейчас представлено множество типов беспроводной гарнитуры. Я уже рассмотрел несколько различных моделей и подобрал для себя какие-то интересные решения, которые стоят не так дорого и предлагают за эту цену ещё и неплохое звучание. Разумеется, всё это индивидуально, но я часто ориентируюсь на отзывы других покупателей и пытаюсь найти для себя что-то интересное. Не так давно я рассмотрел несколько моделей от компании OneOdio и мне они понравились по соотношению цена/качество. В основном я предпочитаю использовать накладные наушники или в крайнем случае «вкладыши».

Гарнитура канального типа мне не нравилась никогда, и я перепробовал множество разных моделей. Все они были неудобными и наушники постоянно выпадали. Да, в комплекте обычно поставляются несколько фиксаторов разного размера, но мне не удавалось воспользоваться ими так, чтобы это было комфортно. Поэтому я долгое время избегал такого типа гарнитуры, хотя плюсы её очевидны. Прежде всего это хорошая звукоизоляция, благодаря особенностям конструкции. Кроме этого, достигается малый вес устройства и при хорошей фиксации такие наушники становятся практически незаметными. Поэтому у любого крупного бренда есть устройства такого типа.

Совсем недавно мой знакомый приобрёл себе такую гарнитуру компании OneOdio и предложил мне её попробовать, уверяя, что на этот раз они мне точно подойдут и это будет удобно. Изначально я был настроен скептически потому, что пробовал другие модели такого типа раньше и после какого-то времени у меня начинали болеть уши, а точнее вход в ушной канал от фиксаторов. Поставишь крупные – болят уши, поставишь мелкие – выпадают. Поэтому я давно убедился в том, что подбор гарнитуры для комфортного использования – это очень индивидуально. Тем не менее я решил попробовать OneOdio SuperEQ S10 и рассказать о своём опыте использования этой гарнитуры.

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Как обычно я почитал отзывы об этой модели, и они в основном положительные. Модель OneOdio SuperEQ S10 представлена в двух цветовых решениях, и у меня оказался чёрный.

Упаковка и комплектация

Упаковка очень компактная. Она изготовлена из плотного картона, а сверху заклеена прозрачной плёнкой, чтобы не поцарапалась или испачкалась при транспортировке.

Фон упаковки белый со всех сторон, поверхность матовая. В левом верхнем углу указано название модели SuperEQ, где ниже мелким шрифтом добавлено название компании OneOdio. По центру находится изображение кейса с открытой крышкой, из которого извлечена гарнитура.

Здесь всё достаточно наглядно показано по форме и особенностям модели. Однако, лучше увидеть её в живую, чтобы оценить фактуру, вес и габариты. Также фотография не передаёт глянцевую фактуру кейса и поверхности каждого вкладыша. Под фотографией указано полное название модели.

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Рядом расположены совсем мелкие значки и надписи, из которых можно понять, что есть режимы ANC/ENC, звук HI-FI качества, игровой режим и длительное время работы аккумулятора в режиме ожидания.

С торцов упаковки представлена только юридическая информация, где указаны адреса и телефоны в представительствах разных стран. Дополнительная информация находится с обратной стороны упаковки. Здесь представлены все основные технические характеристики.

Гарнитура работает по беспроводному протоколу Bluetooth 5.4. Есть система активного шумоподавления, до 30 часов работы на одном заряде и защита от влаги по стандарту IPX5 (защита от струй воды любого направления, выпущенной из сопла диаметром 6,3 мм с давлением 30 кПа). Это говорит о том, что можно послушать музыку в душе.

Модель Oneodio SuperEQ S10 ANC Тип Беспроводная гарнитура канального типа с функцией ANC Динамики 10 мм с неодимовым магнитом и диафрагмой из алюминиевого сплава Частотный диапазон 20 – 20 000 Гц Сопротивление 32 Ом Микрофон Всенаправленный Радиус действия 10 м Чувствительность - 35 дБ Шумоподавление ANC, ENC, режим «прозрачности» Кодеки AAC, SBC Время автономной работы – 6 часов (на полном заряде встроенных аккумуляторов);

– 30 часов (с перезарядкой при помощи кейса) Масса 2 х 3.8 г (35.5 г вместе с кейсом)

Выглядит всё неплохо. Мне кажется, что пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там скрыто.

Внутри упаковки прямо сверху находятся инструкции. Среди них есть даже на русском языке, поэтому разобраться с устройством будет проще. Под ними предусмотрен лист из поролона, за которым скрывается каркас из такого же материала.

В нём лежит пластиковый кейс. Рядом можно заметить небольшую белую коробку, в которой прячется короткий кабель зарядки USB Type-A – USB Type-C.

Адаптера для зарядки в комплекте нет. Сама гарнитура скрывается в пластиковом кейсе. Помимо инструкции в комплекте есть ещё две пары уплотнителей, других размеров для фиксации в ушных каналах. Одни на размер больше, а другие поменьше.

Внешний вид гарнитуры

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Кейс изготовлен из чёрного пластика. Верхняя поверхность глянцевая и легко пачкается отпечатками пальцев. Сверху светлыми буквами указано название SuperEQ, а по центру расположен крошечный светодиод-индикатор, который показывает уровень заряда и горит соответственно оранжевым, белым или зелёным цветом.

При беглом осмотре больше ничего интересного сверху не обнаружить. Однако, с одного торца есть разъём USB Type-C для подзарядки. По периметру проходит полоска крышки. Петля одна, и она спрятана внутрь. Она достаточно тугая, но одним пальцем её открыть можно.

Открыв кейс, мы видим пластиковые поверхности внутри. Специальные углубления под профиль гарнитуры также выполнены глянцевой поверхностью.

На нижней половине находятся два модуля гарнитуры, которые лежат в специальных гнёздах. Изначально каждый из наушников заклеен плёнкой так, чтобы контакты на них не касались специальных площадок в углублениях кейса и гарнитура не подзаряжалась. Кстати, при подключении я обнаружил, что она была уже заряжена на 90%.

На верхней крышке в углублениях есть мелкий текст, где указаны некоторые данные по ёмкости встроенных аккумуляторов и их напряжение. Также там указана страна производитель.

Каждый из двух модулей гарнитуры представляет из себя классический вкладыш с диффузором, который устанавливается в ушной канал, для чего на нём предусмотрена мягкая резинка. В комплекте есть наконечники на размер больше и меньше.

Корпус изготовлен из такого же глянцевого пластика как у кейса для переноски. Чтобы придать более привлекательный вид, производитель установил круглые серебряные колечки с внешней стороны корпуса над тем, местом, где размещены сенсоры кнопок.

Пластик твёрдый с глянцевой поверхностью. Наушники приходится извлекать, хватаясь за резиновые наконечники, иначе они просто проскальзывают и ухватиться неудобно. На кончиках корпуса находятся две маленькие контактные площадки для подзарядки.

Внутри диффузоров скрыты тонкие металлические сеточки, которые защищают внутренний драйвер от попадания влаги и мусора.

Ещё на каждом модуле присутствует небольшая буква в кружочке, в нижней части, которая обозначает левый и правый модуль. Перепутать местами их невозможно потому, что они сделаны зеркально. Также внизу корпуса есть отверстия, за которыми расположены микрофоны.

Тестирование

Никакого фирменного приложения нет, поэтому гарнитура подключается достаточно просто. Сопряжение происходит быстро. Также гарнитура быстро подключается, когда сопряжение уже установлено и Bluetooth включен на смартфоне или ПК.

При первом сопряжении достаточно лишь извлечь гарнитуру из коробки. Гарнитура включается автоматически в режиме сопряжения.

Эту гарнитуру я тестировал в различных приложениях, слушал различную музыку и аудиокниги. Для начала хотелось бы отметить, что все операции по включению или активации функций проговариваются голосовым ассистентом на английском языке. Голос женский, чёткий и приятный.

Нажатие сенсора сопровождается тихим щелчком. Ложных срабатываний у меня не было и в отличие от Lenovo LP40 сенсор расположен удачно и работает отлично.

Радиус действия устройства соответствует заявленному. Сигнал работал через три деревянные стены, но периодически терялся. Другие гарнитуры, которые у меня были вели себя похожим образом. В целом результат достаточно хороший, но каких-то чудес здесь ждать не приходится.

Как я уже говорил, сопряжение происходит очень быстро и далее все настройки звука осуществляются только через источник передачи звука. Из встроенных в гарнитуру средств есть только различные команды, которые осуществляются по нажатию на внешнюю часть корпуса одного или двух модулей.

Полный список команд есть в прилагаемой инструкции, но в целом они стандартны.

Ещё есть переключение двух режимов активного шумоподавления. Один из них – режим «прозрачности». Ещё есть игровой режим, но какой-то разницы по сравнению с обычным я не заметил.

Система шумоподавления работает хорошо. Однако, справедливости ради, у гарнитуры подобного типа изначально очень хорошая звукоизоляция благодаря особенностям конструкции. Также есть режим «прозрачности», однако мне зачастую проще было вынуть один наушник. Возможно, этот режим лучше использовать при ходьбе по улице, чтобы лучше слышать окружение.

Микрофоны тоже работают хорошо. Собеседник слышит тебя отлично, даже на шумной улице, а вот в метро уже немного хуже. Громкость высокая, слышно всё очень хорошо. Звук чёткий, ровный без артефактов и каких-то провалов.

Что со звуком? Здесь я был приятно удивлён. Если честно, то я даже не ожидал, что звук будет достойный и будут даже неплохие басы. Бас действительно есть, но умеренный. На мой вкус в самый раз. Слушал множество разных композиций в разных стилях и могу сказать, что звук достаточно детальный.

Хорошо слышны партии разных инструментов. Даже бас-гитару иногда слышно за барабанами. Хорошо звучит акустическая гитара, электрогитара, барабаны и вокал. Высокие вокальные партии тоже звучат неплохо, но здесь всё сильно зависит от исходного материала потому, что где-то высокий звук подсвистывает.

Все средние частоты звучат отлично. В джазовых композициях не очень понравились духовые в плане детализации. В целом для уровня этой гарнитуры звучание действительно очень хорошее.

Заключение

OneOdio SuperEQ S10 – отличная недорогая гарнитура канального типа с функцией активного шумоподавления и режимом «прозрачности». Ещё раз хочу напомнить, что выбор гарнитуры такого типа – это очень индивидуальное занятия из-за анатомических особенностей каждого человека. Мне гарнитура подошла. Я установил самые маленькие адаптеры-фиксаторы из комплекта и дополнительно каждый наушник фиксируется в раковине как обычный вкладыш. Благодаря этому на сами каналы давление оказывалось небольшое и уши не болели даже после длительного использования. Фиксация была средняя. Периодически наушник мог выпасть от какого-нибудь резкого движения. Однако в основном всё держалось уверенно.

Пожалуй, это первая гарнитура такого типа, которую я мог использовать относительно комфортно. Наушники действительно очень лёгкие, звукоизоляция хорошая и режим шумоподавления я только попробовал, но в реальных ситуациях его можно не использовать, чтобы хоть немного слышать окружение.

Этому же помогает режим прозрачности, который работает как шумоподавление наоборот, усиливая окружающий звук. Хотя иногда проще вынуть один наушник и послушать, что тебе говорит собеседник. Получается, что функции есть, а использовать их или нет – решать вам.

Гарнитура изготовлена очень качественно. Больше всего в оформлении не нравится гладкий глянцевый пластик. Скользкими пальцами достать гарнитуру из кейса непросто. Сам кейс тоже скользкий и постоянно заляпан отпечатками. Понятно, что это бюджетный вариант, а софт-тач со временем всё равно облезет. Возможно, нужно было сделать какое-то матовое покрытие, но в данном случае оно глянцевое.

Понравилось, то, что кнопки не нажимаются произвольно, когда достаёшь гарнитуру из кейса и вставляешь её в ухо. У меня есть ещё дешёвые вкладыши Lenovo LP40, и они меня уже раздражают тем, что кнопки срабатывают на любое нажатие. Пока вставишь один, он успеет включиться и выключиться несколько раз потому, что кнопки расположены неудачно.

Здесь такого нет и всё работает отлично. Все операции со звуком производятся комбинацией нажатий. Это же касается переключения треков и приёма вызова. Все комбинации перечислены в инструкции пользователя, их не так много, поэтому запутаться не получится.

Подключение осуществляется просто. Для этого достаточно просто достать гарнитуру из кейса и добавить новое Bluetooth устройство. Динамик защищён тонкой металлической сеточкой. Кроме этого, на корпусе можно обнаружить два маленьких контакта для подзарядки.

Для этих целей в комплекте поставляется небольшой кейс с откидной крышкой и одним крошечным индикатором. В зависимости от уровня заряда он светится оранжевым, белым или зелёным. В нём также встроен аккумулятор, которого уверенно хватает на три подзарядки гарнитуры. Корпус изготовлен из глянцевого пластика, а внутри его находится гнёзда специальной формы, чтобы наушники в них легко разместились. Для фиксации используется магнит.

Производителем указана защита от влаги по стандарту IPX5. При этом гарнитура получилась лёгкой, удобной, достаточно автономной и функциональной. Качество звучания хорошее для такого класса устройств, ведь это всё же не студийные головные телефоны.

Андрей Понкратов aka wildchaser