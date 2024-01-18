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Вступление

С выходом следующего поколения процессоров Intel было бы логично ожидать появления каких-то совершенно новых материнских плат. Однако новые процессоры мало чем отличаются от прошлого поколения, а компания Intel даже не стала выпускать новый чипсет. Такая ситуация пришлась не по душе производителям плат потому, что им нужно как-то делать бизнес и зарабатывать деньги. Как их заработать в ситуации, когда происходит топтание на месте и ничего не развивается. Здесь важно вспомнить о своих прошлых моделях, покопаться в истории и достать из запасников какую-то модификацию, которую давно не обновляли. Ради такого случая можно даже поменять цвет на белый или ещё что-нибудь придумать, чтобы привлечь покупателя. Последний же стал очень разборчивым и не торопится расставаться с деньгами.

Однако больше всего денег производители зарабатывают именно на бюджетных платах. Сколько человек могут себе позволить устройство за 80000 рублей? Разумеется, немного меньше, чем предпочтут купить его за 8000 рублей. Поэтому на своих флагманских моделях производители могут себе позволить выйти в ноль, а заработать можно на каком-то массовом продукте, где можно на всём сэкономить. Здесь уже пользователь сам должен понимать какое устройство ему нужно и сколько он им планирует пользоваться. Что на дорогую плату, что на дешёвую гарантия одинаковая – три года. За это время может поменяться вся платформа и придётся сразу менять процессор, память и плату. Смысл покупать что-то дорогое, если цена на вторичном рынке тоже может рухнуть?

Сейчас сложно ответить на этот вопрос, а раньше более дорогие платы брали именно под разгон. Однако производители процессоров выжали из них все соки уже на заводе и сегодня неплохой прибавкой считается 200 МГц. Другое дело, что сейчас многие переходят на жидкостные системы охлаждения. Они обретают всё большую популярность и использовать обычную воздушную башню не зазорно только в бюджетных сборках. А вот кастомные системы жидкостного охлаждения пользуются популярностью у немногочисленной аудитории пользователей. Это по-прежнему недёшево, есть проблемы с гарантией, не так просто в монтаже и эффективность не всегда сильно лучше. Однако, производители комплектующих не забывают про эту аудиторию и выпускают обновлённые компоненты.

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Это же касается материнских плат, которые интегрируются в контур кастомной системы жидкостного охлаждения. Одной из наиболее популярных моделей в этой узкой нише является ASUS ROG Maximus Formula.

Недавно компания ASUS решила обновить прошлое поколение платы и представила новинку на чипсете Intel Z790, приурочив этот выпуск к появлению процессоров Intel Core 14Gen.

Визуально каких-то отличий я не заметил, поэтому рассмотрим плату более детально, чтобы понять её особенности.

Упаковка и комплектация

Ещё одна плата, прошлая модель которой прошла мимо меня. Поэтому мне будет сложно сравнивать оба поколения, но я попробую. Формулы у меня были разные. В том числе я помню ещё одну из первых на чипсете Intel X38. Тогда речь про воду ещё не шла, но экранчик уже был, но правда выносной и маленький. Дизайн упаковки поменялся ещё в прошлом поколении и теперь коробка стала бело-серебристой. Самое грустное, что при ярком освещении все надписи становятся трудно различимыми.

Сам фон опять разделён по диагонали. На левой половине мы видим узор из знакомых слоганов и надписей, а на правой находится огромный логотип серии Republic Of Gamers. Посередине с выравниванием по левому краю крупными переливающимися всеми цветами символами указано наименование модели. Ниже сообщается, что эта материнская плата для геймеров.

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Внизу находится группа из нескольких значков. Два относятся к Intel и ещё три сообщают о поддержке DDR5, LGA1700 и PCI-e 5.0. Наконец ASUS AURA Sync и WIFI 7.

Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими блестящими радужными буквами ROG Maximus Z790 Formula. Производитель снова информирует, что это плата для любителей компьютерных игр, но мне кажется, что, если только для очень обеспеченных. В левой части находится крупное изображение устройства. Ниже находится его не очень подробная спецификация. Справа проходят три косые полосы и между ними образованы четыре вставки с ключевыми особенностями устройства: подсистема питания, поддержка пяти накопителей SSD M.2, WIFI 7, гибридный радиатор охлаждения элементов VRM.

Ручки для переноски тут не предусмотрено, хотя коробка достаточно тяжёлая.

Сверху находится картонный лоток, который сверху закрыт белой, непрозрачной пластиковой крышкой. Внутри лежит плата на подложке из вспененного полиэтилена. Под лотком находится картонный разделитель, где сверху лежат различные буклеты, а под ним остальной комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Руководство пользователя;

Краткое руководство;

Гарантийная информация;

Регистрационная карта;

Листовка ASUS WebStorage;

Комплект наклеек;

Информация по безопасности.

Вместо диска с драйверами в комплекте можно обнаружить белую флешку.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Кабель для RGB лент;

Кронштейн для вентилятора;

Комплект подключения Q-Connector;

Антенна беспроводного модуля;

Брелок для ключей.

Флешка;

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Больше ничего нет. В прошлом поколении ещё была карта ASUS ROG Hyper M.2 CARD с поддержкой двух накопителей PCI-e 5.0. В этом ещё два слота добавили на саму плату, но это уже PCI-e 4.0. Ещё прикол в том, что верхний слот M2_1 поддерживает накопители PCI-e 5.0, но при установке туда устройства отключается второй разъём PCI-e x16, а верхний работает в режиме x8. Такие дела.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244мм, но она очень тяжёлая и весит 2684 г.

Второй раз производитель делает ход конём. Он предлагает универсальное цветовое решение, которое подойдёт для создания чёрно-белой сборки. Для этого печатная плата изготовлена из чёрного текстолита, а весь внешний обвес белый или серебристый.

Всё это выглядит разумно потому, что у компании есть множество чёрных плат, есть полностью белая в лице ASUS ROG Maximus Z790 APEX (не путать с Encore), а здесь получается такой компромисс.

Традиционно, для разгона процессора и памяти выбирают модели EXTREME и APEX потому, что там функционал для этого побогаче. Formula – это HERO на максималках.

Плата получилась достаточно тяжёлая и громоздкая. Поэтому печатную плату дополнительно решили усилить пластиной с обратной стороны.

Сняв её, мы видим, что она также принимает участие в отводе тепла от области транзисторных сборок с обратной стороны.

Об этом мало кто думает, но транзисторы греются не только сверху, но и разогревают область печатной платы в околосокетном пространстве. В качестве термоинтерфейса между платой и пластиной используются толстые термопрокладки.

С обратной стороны платы элементов не так много, но они есть.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается на большинстве флагманских плат, которые предназначены для разгона процессоров.

Коннекторы дополнительного питания выполнены по технологии ProCool II. Это подразумевает не только металлическое обрамление разъёма, но и толстые иглы контактов. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу находятся четыре разъёма 4-Pin FAN для вентиляторов, один разъём для ARGB подсветки, сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации, кнопки Start, FlexKey и Retry.

Также тут есть четыре светодиода, которые отображают информацию о прохождении самодиагностики устройств во время запуска. По сути они дублируют функции индикатора POST-кодов. Сами кнопки находятся под декоративной пластиковой панелью, которая закрывает правый край.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С одной из сторон здесь используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Технология ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP II) - аппаратно-программное решение для разгона стандартных модулей памяти. В своей второй версии она позволяет автоматически задавать настройки во время загрузки компьютера и, благодаря оптимизированной разводке слотов, достигать на плате ASUS ROG Maximus Z790 Formula еще более высоких частот.

Технология AEMP II работает даже со смешанными комплектами модулей в четырех слотах и совместима практически со всеми существующими модулями DDR5, которые не поддерживают профили XMP.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-8000+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 192 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 48 Гб (возможно уже после публикации это будет 256 Гб при установке 4 х 64 Гб).

Питание процессора выполнено по схеме 20+1. Фазы питания не удвоенные, а спаренные и по такой технологии компания работает уже достаточно давно. Удвоитель чередует работу двух фаз, а здесь нагрузка равномерно распределяется между всеми фазами.

Катушки индуктивности изготовлены по технологии MicroFine. Транзисторные сборки, а точнее SPS (Smart Power Stage) модули и дроссели находятся сверху и слева от сокета. 20 каналов питания ядер — это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1700.

На каждый из 20 каналов приходится по одной ферритовой катушке и по одной транзисторной сборке RENESAS RAA22010540. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 90А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131 с жёлтой точкой.

Тепло от транзисторных сборок отводит большой и тяжёлый водоблок. Производитель называет его Hybridchill.

Подразумевается, что можно использовать плату как в составе СЖО, так и без неё. Водоблок изготовлен из медного никелированного основания с чёрной пластиковой верхней крышкой.

В крышке находятся отверстия под стандартную резьбу. Фитинги пользователь устанавливает свои. Здесь отверстия закрыты заглушками.

Сверху водоблока находится декоративный кожух, который изготовлен из пластика и алюминия. Не знаю, чем это обусловлено, но внутренний каркас изготовлен из белого пластика, а сверху находятся алюминиевая панель, окрашенная в белый цвет. Ещё в этот кожух интегрирована RGB подсветка.

В качестве термоинтерфейса используются термопрокладки разной толщины. Они контактируют не только с транзисторными сборками, но и дросселями. Прижим хороший, что видно по отпечаткам.

Ниже находится ещё несколько радиаторов, которые вместе образуют общий массив.

Сразу под нижним радиатором находится ещё один крупный, который предназначен для охлаждения самого верхнего накопителя M.2. Сверху на нём находится небольшой экран размером 2”, на который выводится различная информация. Также там может отображаться разная анимация. Он закрыт зеркальной панелью.

Для контакта с накопителем также предусмотрена терморезинка. Материал самого радиатора стандартный – алюминиевый сплав.

Ещё один радиатор SSD накопителей также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в белый цвет. Он предназначается сразу для четырёх устройств.

Сверху находятся различные узоры, а вот подсветки тут нет, что логично, места и так получается мало, а при установке сразу четырёх накопителей не факт, что радиатор сможет справится с таким количеством тепла.

Правее под ним находится крупный радиатор, предназначенный для отвода тепла от чипсета. В качестве термоинтерфейса здесь используется терморезинка. Крепится он четырьмя винтами с обратной стороны.

Под ним находится чипсет Intel Z790. Его особенности уже изучены вдоль и поперёк и по сравнению с предшественником тут никакой революции не произошло.

Чипсет поддерживает до 8 портов SATA и четыре из них выведены вбок. Выше находится коннектор питания PCI-e 8-pin, колодка USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2х2.

В правом нижнем углу расположен разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом находятся разъёмы питания и контакты для датчиков помп. Немного выше мы видим стандартную батарейку и контакты для термистора. Ещё по нижнему краю можно заметить две колодки USB 2.0 и одну USB 3.0.

Дале можно увидеть три коннектора 4-pin FAN и три разъёма для RGB лент подсветки. Два из них ARGB 5V и один RGB 12V.

В левом нижнем углу находится разъём передней аудиопанели. Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощённой потому, что левый край закрыт декоративным, но металлическим кожухом.

Несмотря на это здесь также присутствуют электролитические конденсаторы. Кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Рядом распаяна микросхема DAC ESS ES9218PQ

За разъёмами задней панели распаяна микросхема сетевого контроллера: Realtek RTL8126, которая обеспечивает скорость соединения до 5 Гбит/с.

Выше можно обнаружить микросхему Thunderbolt 4. Это контроллер Intel JHL8540. На этой плате мы видим всего 3 слота расширения PCI-e x16.

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот PCI-e x4 получает линии PCI-e Gen4 от чипсета. Ещё верхний оборудован механизмом извлечения видеокарты, для чего вправо выведена специальная кнопка.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между двумя остальными находятся три разъёма M.2 для установки накопителей.

Все могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Поддержки SATA M.2 накопителей нет.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;

Шесть разъёмов USB 3.2 Gen2;

Два разъёма Thunderbolt 4;

Один HDMI;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 7 BE200. Он поддерживает беспроводные стандарты WIFI 7 и Bluetooth 5.4.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Maximus Z790 Formula Поддерживаемые процессоры 12, 13, 14-е поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении Socket LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z790 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 192 Гбайт при частоте 4800 – 8000+ (разгон) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (x16+x0, x8+x8);

1 - PCI-e x4 Gen4 (x4) Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

5x M.2 слотов – 4x PCI-e x4 Gen4 + 1х PCI-e x4 Gen5

(есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Realtek RTL8126;

1 x Intel Wi-Fi 7 BE200 Аудио Realtek ALC4082 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z790) USB 3.2 Gen1 4 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790+ASMedia ASM1074) USB 3.2 Gen2 6 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790) Thunderbolt 4 2 x Type-C (Intel JHL8540) Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 х Thunderbolt 4;

4 x USB 3.2 Gen1;

6 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 x HDMI;

1 х ClrCMOS;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS мало чем отличается визуально от других моделей, а если брать во внимание всю линейку Maximus, то отличия даже в каких-то пунктах будут минимальны потому, что инструментарий для разгона большой.

Традиционно есть пресеты для разгона оперативной памяти. В данном случае для разных вариантов DDR5. Есть разные установки для конкретных производителей микросхем и объёма. Если известны уже возможности памяти, то можно всё делать вручную. Также можно просто ограничиться включением XMP профиля.

Функционал BIOS полностью соответствует модели ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore, поэтому я даже не стал записывать новое видео.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS внедрила эту функцию уже давно в свою оболочку, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-14700KF;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z790 Formula версия BIOS – 0507;

Память: 2 x 32Гб A-Data DDR5-5600 (SKhynix);

Видеокарта: GT1030;

Накопитель SSD M.2: XPG Legend 960 MAX 1Тб;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

Самое большое затруднение при сборке – установка альтернативной прижимной рамки процессора. Дело в том, что надо изловчиться и одной рукой поддерживать заднюю пластину. Как вариант можно что-то подложить, чтобы она не падала, при откручивании верхних винтов. В остальном никаких проблем нет, ну разве что плата сама по себе тяжёлая.

До запуска системы на экран выводится интересная анимация. Это не что-то новое и необычное, такое уже встречалось ранее на других моделях.

Информация, выводимая на экран, настраивается через стандартное приложение ASUS Armoury Crate.

После запуска на экран уже выводится информация о температуре, напряжении и прочих характеристиках. Всё это идёт циклом, а перечень информации по датчикам настраивается также через утилиту ASUS Armoury Crate.

Разгон в моём случае оказался на уровне платы ROG Maximus Z790 APEX Encore. Я также пробовал разгонять двухсторонние планки памяти и получил аналогичный результат.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench 2024:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

Crystal Disk Mark 8.0.1.:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Секрет тут очень простой – это большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагреваются.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьёзных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Результаты показывают, что звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Скорее всего это связано с работой обновлённого кодека Realtek ALC4082.

Заключение

Получилось всё неплохо и неоднозначно. Нет ощущения явной заявки на лидерство. Начинаешь сравнивать ASUS ROG Maximus Z790 Formula с прошлым поколением и что-то не сходится. Понятно, что добавили WIFI 7, улучшили разгон, но как быть с остальным? Вместо 10 Гбит Ethernet адаптера, установили 5 Гбит. Подсветку с нижнего радиатора убрали. Карты ASUS ROG Hyper M.2 CARD больше нет в комплекте поставки. Получилось, что покупателю новой материнской платы придётся многим пожертвовать. Стоит ли оно того?

Здесь уже в каждой ситуации всё индивидуально. Карту ASUS ROG Hyper M.2 CARD фактически заменили тем, что теперь на поверхности платы можно разместить пять накопителей вместо трёх. 10 Гбит сеть тоже не всем нужна, как и подсветка на нижнем радиаторе, которая часто перекрывается крупной видеокартой. Поэтому все эти минусы в определённой ситуации сводятся к минимуму. С другой стороны, подсистема питания немного улучшилась. Вместо DrMOSов на 90А теперь распаяли помощнее – на 105А. Внешнее оформление изменилось не сильно. Снова мы видим чёрную печатную плату и белые радиаторы. Причём сам водоблок не белый, а белый только верхний кожух.

Я уже рассмотрел много различных плат и не могу с уверенностью сказать, что для охлаждения транзисторных сборок нужен водоблок. Обычно достаточно крупных радиаторов и большого количества фаз, чтобы равномернее между ними распределить нагрузку. В совокупности это уменьшает нагрев. Однако здесь предлагается включить элементы охлаждения платы в контур жидкостной системы охлаждения если она есть.

Если её нет, то массивный водоблок справится с охлаждением в пассивном режиме, что показывают результаты тестов. Нечто подобное встречалось на видеокартах ASUS. Была модель ASUS ROG POSEIDON, где система охлаждения тоже была гибридной. Идея сама по себе неплохая, но она актуальна для тех, кто планирует собирать кастомную СЖО в корпусе. Иначе можно выбрать какую-то другую модель, например ASUS ROG Maximus Z790 APEX.

Стоит ли переходить на новинку с прошлого поколения? Только если вы планируете серьёзно заняться разгоном памяти, а иначе игра просто не стоит свеч.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Formula получает награду: