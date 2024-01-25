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Вступление

Многим пользователям не нужны для работы очень мощные устройства, и я сам долгое время пользовался ноутбуком с процессором AMD Ryzen 7 5800H. Его мощности мне всегда было достаточно, но пришлось расстаться с ним и отдать родственнику. По бартеру мне достался ещё более слабый ноутбук с процессором AMD Ryzen 5 2500U; что ж, хватило увеличения объема оперативной памяти и замены накопителя. В остальном мне его также оказалось достаточно для повседневных задач. В наши дни большую популярность обрели мини-ПК, поскольку позволяют превратить простой монитор в аналог моноблока. Для этого можно закрепить маленькую коробочку за монитором или положить её рядом с ним.

Основоположником таких устройств многие считают Intel NUC. Подобные устройства задали определённый стандарт в отрасли и многие компании стали равняться на них, но справедливости ради основываются они не только на процессорах компании Intel, но и на AMD. Процессоры последней фирмы ничем не уступают конкуренту по производительности и даже обладают неплохой встроенной графикой, которая позволяет посмотреть в слайд-шоу современные проекты. Сам я на встройке не играю, поскольку у меня есть дискретные видеокарты, но сами процессоры у AMD получились неплохие и снискали определенную популярность.

Что интересно, популярность прошлых поколений настолько огромна, что пользователи пока не торопятся переходить на новую платформу с поддержкой памяти DDR5. Процессор AMD Ryzen 9 7940HS показывает отличные результаты, но не всем нужен такой мощный процессор, да и сборки на его основе получаются совсем недешёвыми (~60 000 рублей без памяти и накопителя), и есть смысл рассматривать в том же бюджете полноценный ПК с дискретной видеокартой. У меня за эти деньги вышло собрать систему с AMD Ryzen 7 7800X3D, но, правда, без видеокарты, а на неё ушло столько же, сколько на всю сборку (но это уже другая история). А те, кто не гоняются за самым новым и самым быстрым, всегда могут посмотреть на прошлое поколение процессоров AMD и выбрать себе что-то подходящее.

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Например, тот же AMD Ryzen 7 5800H, который до сих пор держит марку и готов потрудиться на благо хозяина. Сегодня мы рассмотрим мини-ПК на его основе и убедимся в этом сами.

Компания Geekom выпускает множество различных мини-ПК, а наш сегодняшний герой называется Geekom Mini A5. Компьютер поставляется с накопителем на 512 ГБ и солидным объёмом памяти в 32 ГБ. Хорошая сбалансированная конфигурация по приемлемой цене. Посмотрим, как всё это работает и чем отличается модель от устройств на процессорах Intel.

Технические характеристики

Модель Geekom Mini A5 Тип устройства Мини-ПК Процессор AMD Ryzen 7 5800H Видеопроцессор Интегрированный: AMD Vega 8 Graphics Операционная система Microsoft Windows 11 Pro Оперативная память Максимум 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (2 х 16 ГБ SODIMM DDR4-3200 в комплекте) Накопители 1 x SSD M.2 2280 PCI-e Gen3 x4 (512 Гб NVMe PCI-e x4 Gen3 в комплекте);

1 x SSD M.2 2242 SATA/NVMe;

1 x SATA 3 (HDD или SSD 2.5” SATA3) Интерфейсы 1 x USB 2.0;

3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (поддержка DP);

1 x Audio Jack;

1 x K-Lock(side);

1 x SD card slot;

2 x HDMI 2.0b;

1 x RJ45 LAN 2.5G;

1 x DC-in 19V Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.2 Размеры 117 x 112 x 49.2 мм Масса 652 г Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Все характеристики смотрятся очень неплохо, но кто-то может заметить, что до сих пор используется оперативная память типа DDR4. На самом деле это не такой существенный недостаток, и она всё ещё актуальна на подобных устройствах. Да, у моделей на AMD Ryzen 9 7940HS применяются SODIMM DDR5 модули, но там пропускная способность очень критична для графики.

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Упаковка и комплектация

Компьютер поставляется в небольшой цветной картонной коробке. Она очень напоминает ту, что я встречал у рассмотренного ранее Geekom IT13.Она абсолютно похожа по размерам и оформлению. Основные отличия кроются в изображениях устройства потому, что оно представлено в другом цветовом решении.

На упаковке также основная поверхность матовая, но на ней присутствуют глянцевые вставки. Фон преимущественно чёрный. Коробка дополнительно упакована в прозрачную плёнку.

Оформление достаточно простое и лаконичное. Спереди мы видим крупную надпись A5 в левом верхнем углу. Логотип производителя Geekom находится с торцов и прямо на центральной фотографии, которая демонстрирует верхнюю крышку устройства. С обратной стороны фон сильно отличается, есть несколько наклеек с штрихкодами, а также различной информацией. На одной из них указана конфигурация устройства.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

По бокам информации не так много, но есть изображения компьютера спереди и сзади. Верхняя крышка легко снимается и коробка разделяется на две половины. В нижней части остаётся сам компьютер и комплект поставки.

Устройство зажато в каркас из мягкого пористого материала.

Под ним скрыт картонный разделитель, под которым расположен остальной комплект поставки.

Прежде всего в комплекте есть достаточно крупный адаптер питания на 19 В, 6,32 А. В совокупности это даёт нам 120 Вт, что достаточно много для такого компактного компьютера. Да, я добивался того, что 2-3 секунды процессор потреблял в районе 55 Вт, но в основном его потребление оказалось даже ниже заявленного.

Это не ошибка мониторинга потому, что всё это подтверждает ваттметр. В том числе из-за размеров блока пришлось увеличить габариты упаковки.

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Также в комплекте поставляется кабель HDMI. Это очень приятный подарок и в магазин за ним бежать не придётся. Можно сразу подключать ПК к любому экрану с таким портом.

Ещё в комплекте находится инструкция, благодарственная карта и несколько комплектов винтов. Два специальных винта вкручиваются в корпус, а затем он монтируется в специальные отверстия на монтажной пластине. Четыре нужны для крепления монтажной пластины к монитору в посадочные отверстия VESA 75 и 100.

И, конечно же, в комплекте идет стальная монтажная пластина с удобным механизмом снятия.

Внешний вид, конструкция и особенности

Все мини-ПК очень похожи по своей конструкции, и в данном случае перед нами практически копия рассмотренного ранее Geekom Mini IT13, за исключением расцветки корпуса. Габариты, порты и даже вес полностью совпадают и это при том, что платформы сильно различаются. Удивляться тут нечему, материнскую плату и разъёмы на ней можно подогнать под определенный, уже существующий корпус.

Впрочем, в компании решили действовать нестандартно и поэтому у каждой линейки своё цветовое решение. В данном случае верхняя крышка и периметр корпуса выполнены в цвете бледно-медного металлика. Ещё здесь есть сеточки по бокам для обеспечения лучшего охлаждения и защиты от пыли. А сверху предусмотрена пластиковая крышка, которую нет никакого смысла снимать. Чтобы она не поцарапалась, присутствует специальная плёнка.

С обратной стороны находятся четыре резиновые ножки по углам. В них интегрированы винты крепления для разборки устройства. Также здесь можно увидеть маркировочную табличку с информацией об устройстве. Конкретно о модификации ничего не известно, но есть название модели и серийный номер.

Нижняя крышка изготовлена из металла и окрашена в чёрный цвет. На верхней в очередной раз мы видим логотип Geekom.

На нижней крышке есть два отверстия для монтажных винтов. С двух боковин практически ничего нет кроме сетки чёрного цвета. Хотя на одной можно заметить углубление для замка кенсингтона, а на другом слот для карт памяти SD.

Будем считать сторону с кнопкой включения передней, хотя тут это всё условно. Внутри неё размещен белый светодиод.

Также мы видим разъём миниджек 3,5 мм для гарнитуры и два USB 3.2 Gen2 Type-A. С противоположной стороны расположены оставшиеся разъёмы.

Мы видим два HDMI 2.0b, два USB 3.2 Gen2 Type-C с возможностью вывода изображения через Display Port, один USB 3.2 Gen2 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C, 2.5G Ethernet и разъём питания. Набор отличный.

Ещё компьютер поддерживает одновременную работу сразу с четырьмя экранами через два HDMI и два USB Type-C.

Откручиваем 4 винта снизу в резиновых ножках и снимаем крышку.

Здесь мы видим корзину для накопителя 2,5”. Она закрыта и на верхней её части можно увидеть терморезинку для отвода тепла от M.2 накопителя. Это способствует лучшему охлаждению.

Корзина оборудована разъёмом SATA с питанием. От него идёт шлейф, который подключается к материнской плате.

Шлейф хорошо зафиксирован, но сильно тянуть за него не стоит, чтобы не повредить разъём на плате. Также он достаточно длинный, что позволяет заметно облегчить разбор устройства.

Задняя крышка стальная, а верхняя пластиковая. Это же касается всего корпуса.

Разбирать устройство до последнего болта нет никакой необходимости: память, накопитель и беспроводной модуль находятся прямо сверху, а больше тут менять нечего, поскольку всё распаяно непосредственно на плате.

Здесь уже распаяно много контроллеров и процессор. С обратной стороны можно увидеть лишь крупный радиатор с вентилятором и двумя медными тепловыми трубками внутри. Ещё здесь можно увидеть батарейку CMOS.

Внутренняя часть корпуса тоже стальная как у Intel NUC, чтобы улучшить теплоотвод от устройства, хотя ещё есть вентиляционные отверстия.

В целом с эргономической точки зрения здесь всё продумано. Все основные компоненты меняются без каких-либо усилий. Для этого даже не нужно какого-то специального инструмента и большого количества времени.

Оперативная память и накопитель здесь компании Lexar. Не самый крупный бренд, но и не совсем безымянный.

Память основана на чипах SKhynix. Это два модуля SODIMM DDR4-3200 со стандартными таймингами. Разгона тут никакого нет, поэтому это не так важно.

В накопителе используется контроллер Maxio. Тоже не рекордсмен в своём классе, но тут производитель видимо решил не рисковать с его перегревом и поэтому скорости у него не рекордные, но ресурс заявлен неплохой.

Беспроводной модуль здесь не распаян, а реализован при помощи обычной карты AW-XB547NF на базе контроллера Realtek RTL8852BE.

Тестирование

Изначально компьютер поставлялся с двумя модулями памяти DDR4-3200 по 16 Гб каждый и накопителем NVMe на 512 Гб. В данной конфигурации я решил заменить только накопитель, чтобы проверить работу самого интерфейса и поэтому установил A-Data Legend 960 на 1 Тб.

Операционная система Microsoft Windows 11 уже предустановлена на штатном накопителе и нужно лишь выполнить обновление. При запуске система настойчиво просит войти в аккаунт Microsoft, но методом постоянного отключения интернета я обошёл эту навязчивость и настроил локальный профиль.

В отличие от платформы Intel, меню настроек BIOS куда обширнее. Есть буквально всё, что может пригодиться для настройки. Нет возможности разгона, но это не беда.

Изображение я выводил на 4K монитор, и с этим никаких проблем не было. Всё работает чётко и плавно после того, как загрузится операционная система. В нагрузке устройство работает достаточно тихо, нагрев очень умеренный.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

AIDA64 CPU AES:

AIDA64 FP32 Ray-Trace:

Geekbench 5:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

PCMark 10:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

3DMark Night Raid:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

WinRAR:

7-Zip:

Corona 1.3:

Superposition 720P Low:

Я не стал запускать игру Alan Wake II, но с учетом Ryzen 7 5800H и видеоядра Vega 8 Graphics можно будет сыграть в популярные сетевые игры, а также не в самые тяжелые проекты хотя бы на низких настройках.

Нагрев и шум

На этот раз всё обошлось без фокусов. Алгоритм работы вентилятора работает должным образом и в большинстве случаев он даже не включается. Только в очень тяжёлых режимах он работает и шум от него заметный.

После запуска приложения Prime95, процессор за пару секунд достигает пика потребления в 55 Вт, а температура за это же время поднимается до 80°C.

После этого автоматика просыпается и душит процессор до 35 Вт. Температура падает и снижается уровень шума.

С нагревом дела обстоят заметно лучше. Мини-ПК нагревается очень слабо. Это же касается блока питания.

Устройство греется не более чем похожие модели от конкурентов, а всё потому, что есть определённые категории тепловых пакетов, которые стандартизированы и поэтому тут выше головы не прыгнешь. Блок питания греется не сильно потому, что он явно с запасом. Температуры SSD накопителя также в норме.

Процессор здесь по паспорту потребляет 45 Вт, но мы видели, что при запуске ресурсоёмкой задачи его потребление сначала доходит до 55 Вт, а потом снижается до 35 Вт. При этом производительности мне оказалось вполне достаточно для комфортной работы.

Заключение

Geekom Mini A5 – это модель среднего уровня по производительности и оснащению. С другой стороны, она предлагает практически все современные интерфейсы и не уступает даже флагману Mini IT13. У них много общего в плане внешнего вида, за исключением цвета корпуса. Здесь он ближе к медному и может показаться даже розовым.

Производительность находится на высоком уровне, но это всё же не игровой ПК, а скорее инструмент для офисных приложений. Хотелось бы большего объема штатного накопителя, но производитель ориентировался на стоимость. Поэтому первым делом я бы поменял именно его. Однако сама платформа не поддерживает устройства с интерфейсом PCI-e 4.0, что проверено на практике. На самом деле невелика беда, по реальной скорости накопители с шиной PCI-e x4 Gen3 до сих пор выглядят не так плохо. А дополнительно можно поставить HDD 2.5”, SSD SATA 2.5” или SSD M.2 формата 2240.

В плане возможностей расширения производитель постарался и мне это понравилось. Да и выбор памяти формата SODIMM DDR4 значительно больше и можно будет легко найти пару модулей по 32 ГБ. Кроме того, беспроводной модуль здесь не впаян и впоследствии его можно заменить на другой с поддержкой более современных стандартов беспроводной связи.

В прошлый раз я ругал BIOS у Mini IT13, но тут подобных проблем нет. Меню огромное и в нём можно даже заблудиться. Разгона нет, что понятно. Тем не менее, хотелось бы управлять напряжениями, но не увеличивать их, а уменьшать, чтобы добиться абсолютно бесшумной работы. Вентилятор работает корректно, есть настройки по алгоритмам его работы. Всё, что мне нужно было для работы в BIOS, я нашёл. Не могу сказать, что интерфейс очень удобен и информационная поддержка недостаточна. Хотелось бы больше внимания со стороны производителя, чтобы подробнее описать меню настроек. Ещё желательно получать информационную поддержку от специалистов компании.

Модель Geekom A5 предлагает достаточно производительный процессор с хорошей графикой. Разумеется, она не дотягивает до уровня GeForce GTX 1650, но разница в основном будет чувствоваться при работе с контентом на высоких разрешениях. Вычислительная мощность достаточно высокая благодаря удачной архитектуре AMD и большему числу потоков. Понятно, что у Intel их больше, но лично мне 16 хватает для тех задач, которые используются на подобных устройствах. Ещё, пожалуй, важна возможность установки 2.5” накопителя. Его установка и замена производятся очень просто, и я в очередной раз убедился, что это калька с мини-ПК Intel NUC, которые сейчас исчезли с рынка, а аналоги стоят не всегда разумных денег.

Конкретно тут нет наценки на бренд, и поэтому новинка предлагается по привлекательной цене. А сходство с Intel NUC начинается прямо с упаковки и комплекта поставки. Также есть комплект крепления устройства к монитору с монтажными отверстиями VESA 100, блок питания и кабель HDMI. Производители этих компонентов могут отличаться, но они есть и характеристики их схожи. Сходство распространяется и на корпус. Однако здесь он выглядит интересно и необычно, благодаря цветовому решению. А что касается начинки, внутри скрыто схожее металлическое шасси. Аналогично выполнена корзина для 2.5” накопителя, разве что шлейф подключения удобнее потому, что длиннее.

По качеству изготовления вопросов нет. Все элементы расположены похожим образом, но незначительные отличия есть, ведь сама платформа отлична от Intel. Ещё тут очень похожая система охлаждения с двумя медными крупными тепловыми трубками и одним вентилятором. Она достаточно тихая. Остается лишь добавить, что помимо хорошего набора интерфейсов и двух слотов под память, есть слот M.2, в который можно устанавливать быстрые накопители NVMe PCI-e Gen3 x4. Судя по тестам, скорость соответствует максимальным возможностям интерфейса и ничем не ограничена. А разбор устройства осуществляется очень просто, благо основные элементы в прямой доступности.

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Андрей Понкратов aka wildchaser