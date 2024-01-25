Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5

Geekom A5 – это модель среднего уровня, оснащенная всеми современными интерфейсами и основанная на базе Ryzen 7 5800H.
+

реклама

Оглавление

Вступление

Многим пользователям не нужны для работы очень мощные устройства, и я сам долгое время пользовался ноутбуком с процессором AMD Ryzen 7 5800H. Его мощности мне всегда было достаточно, но пришлось расстаться с ним и отдать родственнику. По бартеру мне достался ещё более слабый ноутбук с процессором AMD Ryzen 5 2500U; что ж, хватило увеличения объема оперативной памяти и замены накопителя. В остальном мне его также оказалось достаточно для повседневных задач. В наши дни большую популярность обрели мини-ПК, поскольку позволяют превратить простой монитор в аналог моноблока. Для этого можно закрепить маленькую коробочку за монитором или положить её рядом с ним.

Основоположником таких устройств многие считают Intel NUC. Подобные устройства задали определённый стандарт в отрасли и многие компании стали равняться на них, но справедливости ради основываются они не только на процессорах компании Intel, но и на AMD. Процессоры последней фирмы ничем не уступают конкуренту по производительности и даже обладают неплохой встроенной графикой, которая позволяет посмотреть в слайд-шоу современные проекты. Сам я на встройке не играю, поскольку у меня есть дискретные видеокарты, но сами процессоры у AMD получились неплохие и снискали определенную популярность.

Что интересно, популярность прошлых поколений настолько огромна, что пользователи пока не торопятся переходить на новую платформу с поддержкой памяти DDR5. Процессор AMD Ryzen 9 7940HS показывает отличные результаты, но не всем нужен такой мощный процессор, да и сборки на его основе получаются совсем недешёвыми (~60 000 рублей без памяти и накопителя), и есть смысл рассматривать в том же бюджете полноценный ПК с дискретной видеокартой. У меня за эти деньги вышло собрать систему с AMD Ryzen 7 7800X3D, но, правда, без видеокарты, а на неё ушло столько же, сколько на всю сборку (но это уже другая история). А те, кто не гоняются за самым новым и самым быстрым, всегда могут посмотреть на прошлое поколение процессоров AMD и выбрать себе что-то подходящее.

реклама



Например, тот же AMD Ryzen 7 5800H, который до сих пор держит марку и готов потрудиться на благо хозяина. Сегодня мы рассмотрим мини-ПК на его основе и убедимся в этом сами.

450x158 15 KB. Big one: 1000x352 46 KB

Компания Geekom выпускает множество различных мини-ПК, а наш сегодняшний герой называется Geekom Mini A5. Компьютер поставляется с накопителем на 512 ГБ и солидным объёмом памяти в 32 ГБ. Хорошая сбалансированная конфигурация по приемлемой цене. Посмотрим, как всё это работает и чем отличается модель от устройств на процессорах Intel.

Технические характеристики

Модель Geekom Mini A5
Тип устройства Мини-ПК
Процессор AMD Ryzen 7 5800H
Видеопроцессор Интегрированный: AMD Vega 8 Graphics
Операционная система Microsoft Windows 11 Pro
Оперативная память Максимум 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (2 х 16 ГБ SODIMM DDR4-3200 в комплекте)
Накопители 1 x SSD M.2 2280 PCI-e Gen3 x4 (512 Гб NVMe PCI-e x4 Gen3 в комплекте);
1 x SSD M.2 2242 SATA/NVMe;
1 x SATA 3 (HDD или SSD 2.5” SATA3)
Интерфейсы 1 x USB 2.0;
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (поддержка DP);
1 x Audio Jack;
1 x K-Lock(side);
1 x SD card slot;
2 x HDMI 2.0b;
1 x RJ45 LAN 2.5G;
1 x DC-in 19V
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.2
Размеры 117 x 112 x 49.2 мм
Масса 652 г
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Все характеристики смотрятся очень неплохо, но кто-то может заметить, что до сих пор используется оперативная память типа DDR4. На самом деле это не такой существенный недостаток, и она всё ещё актуальна на подобных устройствах. Да, у моделей на AMD Ryzen 9 7940HS применяются SODIMM DDR5 модули, но там пропускная способность очень критична для графики.

реклама



Упаковка и комплектация

Компьютер поставляется в небольшой цветной картонной коробке. Она очень напоминает ту, что я встречал у рассмотренного ранее Geekom IT13.Она абсолютно похожа по размерам и оформлению. Основные отличия кроются в изображениях устройства потому, что оно представлено в другом цветовом решении.

На упаковке также основная поверхность матовая, но на ней присутствуют глянцевые вставки. Фон преимущественно чёрный. Коробка дополнительно упакована в прозрачную плёнку.

450x407 21 KB. Big one: 1000x904 73 KB

Оформление достаточно простое и лаконичное. Спереди мы видим крупную надпись A5 в левом верхнем углу. Логотип производителя Geekom находится с торцов и прямо на центральной фотографии, которая демонстрирует верхнюю крышку устройства. С обратной стороны фон сильно отличается, есть несколько наклеек с штрихкодами, а также различной информацией. На одной из них указана конфигурация устройства.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

171x128 6 KB. Big one: 1000x750 66 KB
171x90 5 KB. Big one: 1000x522 71 KB 128x90 5 KB. Big one: 1000x698 96 KB 171x90 6 KB. Big one: 1000x522 77 KB 128x90 5 KB. Big one: 1000x698 96 KB
171x128 6 KB. Big one: 1000x750 71 KB

По бокам информации не так много, но есть изображения компьютера спереди и сзади. Верхняя крышка легко снимается и коробка разделяется на две половины. В нижней части остаётся сам компьютер и комплект поставки.

450x329 20 KB. Big one: 1000x730 85 KB

Устройство зажато в каркас из мягкого пористого материала.

450x324 24 KB. Big one: 1000x720 114 KB

Под ним скрыт картонный разделитель, под которым расположен остальной комплект поставки.

450x224 25 KB. Big one: 1000x497 111 KB

Прежде всего в комплекте есть достаточно крупный адаптер питания на 19 В, 6,32 А. В совокупности это даёт нам 120 Вт, что достаточно много для такого компактного компьютера. Да, я добивался того, что 2-3 секунды процессор потреблял в районе 55 Вт, но в основном его потребление оказалось даже ниже заявленного.

Это не ошибка мониторинга потому, что всё это подтверждает ваттметр. В том числе из-за размеров блока пришлось увеличить габариты упаковки.

реклама





450x341 26 KB. Big one: 1000x757 88 KB

Также в комплекте поставляется кабель HDMI. Это очень приятный подарок и в магазин за ним бежать не придётся. Можно сразу подключать ПК к любому экрану с таким портом.

450x410 36 KB. Big one: 1000x910 208 KB

Ещё в комплекте находится инструкция, благодарственная карта и несколько комплектов винтов. Два специальных винта вкручиваются в корпус, а затем он монтируется в специальные отверстия на монтажной пластине. Четыре нужны для крепления монтажной пластины к монитору в посадочные отверстия VESA 75 и 100.

450x397 25 KB. Big one: 1000x882 106 KB

И, конечно же, в комплекте идет стальная монтажная пластина с удобным механизмом снятия.

450x375 30 KB. Big one: 1000x834 152 KB

Внешний вид, конструкция и особенности

Все мини-ПК очень похожи по своей конструкции, и в данном случае перед нами практически копия рассмотренного ранее Geekom Mini IT13, за исключением расцветки корпуса. Габариты, порты и даже вес полностью совпадают и это при том, что платформы сильно различаются. Удивляться тут нечему, материнскую плату и разъёмы на ней можно подогнать под определенный, уже существующий корпус.

Впрочем, в компании решили действовать нестандартно и поэтому у каждой линейки своё цветовое решение. В данном случае верхняя крышка и периметр корпуса выполнены в цвете бледно-медного металлика. Ещё здесь есть сеточки по бокам для обеспечения лучшего охлаждения и защиты от пыли. А сверху предусмотрена пластиковая крышка, которую нет никакого смысла снимать. Чтобы она не поцарапалась, присутствует специальная плёнка.

450x428 24 KB. Big one: 1000x951 116 KB

С обратной стороны находятся четыре резиновые ножки по углам. В них интегрированы винты крепления для разборки устройства. Также здесь можно увидеть маркировочную табличку с информацией об устройстве. Конкретно о модификации ничего не известно, но есть название модели и серийный номер.

Нижняя крышка изготовлена из металла и окрашена в чёрный цвет. На верхней в очередной раз мы видим логотип Geekom.

450x416 36 KB. Big one: 1000x925 155 KB

На нижней крышке есть два отверстия для монтажных винтов. С двух боковин практически ничего нет кроме сетки чёрного цвета. Хотя на одной можно заметить углубление для замка кенсингтона, а на другом слот для карт памяти SD.

450x210 49 KB. Big one: 1000x468 119 KB

450x210 48 KB. Big one: 1000x468 119 KB

Будем считать сторону с кнопкой включения передней, хотя тут это всё условно. Внутри неё размещен белый светодиод.

450x205 18 KB. Big one: 1000x455 93 KB

Также мы видим разъём миниджек 3,5 мм для гарнитуры и два USB 3.2 Gen2 Type-A. С противоположной стороны расположены оставшиеся разъёмы.

450x205 22 KB. Big one: 1000x455 97 KB

Мы видим два HDMI 2.0b, два USB 3.2 Gen2 Type-C с возможностью вывода изображения через Display Port, один USB 3.2 Gen2 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C, 2.5G Ethernet и разъём питания. Набор отличный.

Ещё компьютер поддерживает одновременную работу сразу с четырьмя экранами через два HDMI и два USB Type-C.

450x236 36 KB. Big one: 1500x785 278 KB

Откручиваем 4 винта снизу в резиновых ножках и снимаем крышку.

450x318 32 KB. Big one: 1000x707 136 KB

Здесь мы видим корзину для накопителя 2,5”. Она закрыта и на верхней её части можно увидеть терморезинку для отвода тепла от M.2 накопителя. Это способствует лучшему охлаждению.

450x403 44 KB. Big one: 1000x895 167 KB

Корзина оборудована разъёмом SATA с питанием. От него идёт шлейф, который подключается к материнской плате.

Шлейф хорошо зафиксирован, но сильно тянуть за него не стоит, чтобы не повредить разъём на плате. Также он достаточно длинный, что позволяет заметно облегчить разбор устройства.

450x447 74 KB. Big one: 1000x993 287 KB

Задняя крышка стальная, а верхняя пластиковая. Это же касается всего корпуса.

450x445 51 KB. Big one: 1000x989 192 KB

Разбирать устройство до последнего болта нет никакой необходимости: память, накопитель и беспроводной модуль находятся прямо сверху, а больше тут менять нечего, поскольку всё распаяно непосредственно на плате.

450x405 65 KB. Big one: 1000x899 261 KB

Здесь уже распаяно много контроллеров и процессор. С обратной стороны можно увидеть лишь крупный радиатор с вентилятором и двумя медными тепловыми трубками внутри. Ещё здесь можно увидеть батарейку CMOS.

Внутренняя часть корпуса тоже стальная как у Intel NUC, чтобы улучшить теплоотвод от устройства, хотя ещё есть вентиляционные отверстия.

450x403 40 KB. Big one: 1000x895 158 KB

В целом с эргономической точки зрения здесь всё продумано. Все основные компоненты меняются без каких-либо усилий. Для этого даже не нужно какого-то специального инструмента и большого количества времени.

Оперативная память и накопитель здесь компании Lexar. Не самый крупный бренд, но и не совсем безымянный.

450x384 36 KB. Big one: 1000x854 131 KB

Память основана на чипах SKhynix. Это два модуля SODIMM DDR4-3200 со стандартными таймингами. Разгона тут никакого нет, поэтому это не так важно.

В накопителе используется контроллер Maxio. Тоже не рекордсмен в своём классе, но тут производитель видимо решил не рисковать с его перегревом и поэтому скорости у него не рекордные, но ресурс заявлен неплохой.

Беспроводной модуль здесь не распаян, а реализован при помощи обычной карты AW-XB547NF на базе контроллера Realtek RTL8852BE.

450x419 42 KB. Big one: 1000x930 141 KB

Тестирование

Изначально компьютер поставлялся с двумя модулями памяти DDR4-3200 по 16 Гб каждый и накопителем NVMe на 512 Гб. В данной конфигурации я решил заменить только накопитель, чтобы проверить работу самого интерфейса и поэтому установил A-Data Legend 960 на 1 Тб.

Операционная система Microsoft Windows 11 уже предустановлена на штатном накопителе и нужно лишь выполнить обновление. При запуске система настойчиво просит войти в аккаунт Microsoft, но методом постоянного отключения интернета я обошёл эту навязчивость и настроил локальный профиль.

В отличие от платформы Intel, меню настроек BIOS куда обширнее. Есть буквально всё, что может пригодиться для настройки. Нет возможности разгона, но это не беда.

Изображение я выводил на 4K монитор, и с этим никаких проблем не было. Всё работает чётко и плавно после того, как загрузится операционная система. В нагрузке устройство работает достаточно тихо, нагрев очень умеренный.

CPU-Z:

450x299 46 KB. Big one: 1500x998 329 KB

AIDA64 GPGPU:

450x273 35 KB. Big one: 1426x864 263 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x432 49 KB. Big one: 830x797 151 KB

AIDA64 CPU Queen:

450x322 48 KB. Big one: 1380x988 308 KB

AIDA64 CPU AES:

450x322 47 KB. Big one: 1380x988 313 KB

AIDA64 FP32 Ray-Trace:

450x322 48 KB. Big one: 1380x988 314 KB

Geekbench 5:

450x400 28 KB. Big one: 1172x1043 117 KB

Cinebench R20:

450x393 46 KB. Big one: 1370x1197 260 KB

Cinebench R23:

450x401 38 KB. Big one: 1248x1112 201 KB

Cinebench 2024:

450x430 33 KB. Big one: 1418x1356 222 KB

PCMark 10:

450x317 31 KB. Big one: 1500x1057 198 KB

450x317 26 KB. Big one: 1500x1057 186 KB

3DMark CPU Profile:

450x266 31 KB. Big one: 1000x592 108 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x309 35 KB. Big one: 1000x686 127 KB

3DMark Night Raid:

450x346 42 KB. Big one: 1000x769 141 KB

CrystalDiskMark:

450x231 40 KB

AS SSD Benchmark:

450x447 51 KB

WinRAR:

450x349 30 KB

7-Zip:

450x290 31 KB. Big one: 1100x708 146 KB

Corona 1.3:

450x221 36 KB. Big one: 1500x737 269 KB

Superposition 720P Low:

450x280 31 KB. Big one: 1000x622 128 KB

Я не стал запускать игру Alan Wake II, но с учетом Ryzen 7 5800H и видеоядра Vega 8 Graphics можно будет сыграть в популярные сетевые игры, а также не в самые тяжелые проекты хотя бы на низких настройках.

Нагрев и шум

На этот раз всё обошлось без фокусов. Алгоритм работы вентилятора работает должным образом и в большинстве случаев он даже не включается. Только в очень тяжёлых режимах он работает и шум от него заметный.

После запуска приложения Prime95, процессор за пару секунд достигает пика потребления в 55 Вт, а температура за это же время поднимается до 80°C.

450x220 32 KB. Big one: 1500x734 289 KB

После этого автоматика просыпается и душит процессор до 35 Вт. Температура падает и снижается уровень шума.

С нагревом дела обстоят заметно лучше. Мини-ПК нагревается очень слабо. Это же касается блока питания.

450x200 27 KB. Big one: 1500x667 143 KB

Устройство греется не более чем похожие модели от конкурентов, а всё потому, что есть определённые категории тепловых пакетов, которые стандартизированы и поэтому тут выше головы не прыгнешь. Блок питания греется не сильно потому, что он явно с запасом. Температуры SSD накопителя также в норме.

Процессор здесь по паспорту потребляет 45 Вт, но мы видели, что при запуске ресурсоёмкой задачи его потребление сначала доходит до 55 Вт, а потом снижается до 35 Вт. При этом производительности мне оказалось вполне достаточно для комфортной работы.

Заключение

Geekom Mini A5 – это модель среднего уровня по производительности и оснащению. С другой стороны, она предлагает практически все современные интерфейсы и не уступает даже флагману Mini IT13. У них много общего в плане внешнего вида, за исключением цвета корпуса. Здесь он ближе к медному и может показаться даже розовым.

Производительность находится на высоком уровне, но это всё же не игровой ПК, а скорее инструмент для офисных приложений. Хотелось бы большего объема штатного накопителя, но производитель ориентировался на стоимость. Поэтому первым делом я бы поменял именно его. Однако сама платформа не поддерживает устройства с интерфейсом PCI-e 4.0, что проверено на практике. На самом деле невелика беда, по реальной скорости накопители с шиной PCI-e x4 Gen3 до сих пор выглядят не так плохо. А дополнительно можно поставить HDD 2.5”, SSD SATA 2.5” или SSD M.2 формата 2240.

В плане возможностей расширения производитель постарался и мне это понравилось. Да и выбор памяти формата SODIMM DDR4 значительно больше и можно будет легко найти пару модулей по 32 ГБ. Кроме того, беспроводной модуль здесь не впаян и впоследствии его можно заменить на другой с поддержкой более современных стандартов беспроводной связи.

В прошлый раз я ругал BIOS у Mini IT13, но тут подобных проблем нет. Меню огромное и в нём можно даже заблудиться. Разгона нет, что понятно. Тем не менее, хотелось бы управлять напряжениями, но не увеличивать их, а уменьшать, чтобы добиться абсолютно бесшумной работы. Вентилятор работает корректно, есть настройки по алгоритмам его работы. Всё, что мне нужно было для работы в BIOS, я нашёл. Не могу сказать, что интерфейс очень удобен и информационная поддержка недостаточна. Хотелось бы больше внимания со стороны производителя, чтобы подробнее описать меню настроек. Ещё желательно получать информационную поддержку от специалистов компании.

Модель Geekom A5 предлагает достаточно производительный процессор с хорошей графикой. Разумеется, она не дотягивает до уровня GeForce GTX 1650, но разница в основном будет чувствоваться при работе с контентом на высоких разрешениях. Вычислительная мощность достаточно высокая благодаря удачной архитектуре AMD и большему числу потоков. Понятно, что у Intel их больше, но лично мне 16 хватает для тех задач, которые используются на подобных устройствах. Ещё, пожалуй, важна возможность установки 2.5” накопителя. Его установка и замена производятся очень просто, и я в очередной раз убедился, что это калька с мини-ПК Intel NUC, которые сейчас исчезли с рынка, а аналоги стоят не всегда разумных денег.

Конкретно тут нет наценки на бренд, и поэтому новинка предлагается по привлекательной цене. А сходство с Intel NUC начинается прямо с упаковки и комплекта поставки. Также есть комплект крепления устройства к монитору с монтажными отверстиями VESA 100, блок питания и кабель HDMI. Производители этих компонентов могут отличаться, но они есть и характеристики их схожи. Сходство распространяется и на корпус. Однако здесь он выглядит интересно и необычно, благодаря цветовому решению. А что касается начинки, внутри скрыто схожее металлическое шасси. Аналогично выполнена корзина для 2.5” накопителя, разве что шлейф подключения удобнее потому, что длиннее.

По качеству изготовления вопросов нет. Все элементы расположены похожим образом, но незначительные отличия есть, ведь сама платформа отлична от Intel. Ещё тут очень похожая система охлаждения с двумя медными крупными тепловыми трубками и одним вентилятором. Она достаточно тихая. Остается лишь добавить, что помимо хорошего набора интерфейсов и двух слотов под память, есть слот M.2, в который можно устанавливать быстрые накопители NVMe PCI-e Gen3 x4. Судя по тестам, скорость соответствует максимальным возможностям интерфейса и ничем не ограничена. А разбор устройства осуществляется очень просто, благо основные элементы в прямой доступности.

Для читателей, желающих сэкономить 3000 рублей при покупке Geekom Mini A5, действует скидка по промокоду overclockers3000. Приобрести этот мини-ПК можно на сайте компании Geekom.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест windows 11 wildchaser мини-пк htpc geekom windows 11 pro ryzen 7 5800h geekom mini a5 vega 8 graphics

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
11
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
34

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Меркурис: Россия целенаправленно охотится и уничтожает немецкие IRIS-T
1
Россия ищет партнёров по производству беспилотников на Ближнем Востоке
4
В Минцифры поступила инициатива в виде запрета применения ИИ в рекламе для детей
1
"Панцирь" станет в 4 раза опасней для украинских дронов из-за увеличенного боезапаса и новых ракет
1
NASA потратит миллиард долларов чтобы "приземлить" МКС
2
2ГИС представила новую функцию «Избегать зоны с плохим GPS»
1
ВС России переходят на бесшуные и оснащенные тепловизором разведывательные дроны СОМ-5
2
Китай построил огромную сеть аэродинамических труб
5
HP оправдывает запрет на использование сторонних картриджей для принтеров угрозой вирусов
4
GeForce RTX 4070 Super сравнили с Radeon RX 7800 XT
7
Samsung готовит небольшую революцию в мире складных смартфонов с выходом бюджетного Galaxy Z Fold 6
+
Китайские умельцы создали одежду, использующую тепло солнечных батарей
+
Китай моделирует атаку на военные корабли США с использованием космического вооружения
1
Bitcoin ушёл ниже $40 000 – аналитики советуют не продавать и назвали причину происходящего
3
В Diablo IV стартовал третий контентный сезон
+
Председатель Samsung назвал серию Galaxy S24 более разочаровывающей, чем iPhone
4
Японская писательница, получившая литературную премию, призналась, что использовала ChatGPT
3
Пользователи столкнулись с проблемами во время установки январского обновления для Windows 11
+
Исследователи утверждают, что Mamba в пять раз быстрее Transformer
+
Китайские власти запрещают проезд на электромобилях Tesla на всё большем количестве территорий
+

Сейчас обсуждают

xxToaDxx
09:57
На портативках с 10-15ватт стоят радиаторы, трубки, вентиляторы, а тут на что они рассчитывают, маразм.
Парламент Турции одобрил заявку Швеции на членство в НАТО
Skornilovich
09:56
Ты просто ещё молод и у тебя нет семьи.... Или ты вася просто. В кайф показать детям, какие они были маленькими, самому посмотреть вспомнить
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
Вассисуалий Лоханкин
09:54
На нижнем пике цен сменил4х8гб 3200 на 2х32 3600. Оперативка лишней не бывает. И блок питания взял по скидке на 1050вт за 8к, сейчас он и за 14к попадается.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Skornilovich
09:54
Всё верно. У меня два жёстких, на оба дублирую семейный фото и видеоархив. А он растёт и растёт на глазах
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
Ryzen1200
09:52
Самый топ на AM4 выйдет дешевле
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
Вассисуалий Лоханкин
09:50
У знакомых ремонтников-компьютерщиков так тестовые стенды сделаны, удобно)))
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Skornilovich
09:50
О дааааа. У меня thermaltake core x71tg, и не понимаю, когда есть такие корпуса, зачем собирать комп в консервной банке
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
Skornilovich
09:49
Беру всегда только АТХ платы. Ненавижу огрызки. И корпус у меня соответствующий thermaltake core x71tg. Мне важен простор, удобство сборки...
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
Дмитрий
09:48
3600🌰)) да он дороговат был. помню только при выходе 3600 расхватали прошлое поколение ибо подешевело. 7600 тоже как бы 7500ф продувает в популярности. а на выходе ддр5 и материнки стоили как раке...
Возможно, новые процессоры AMD "Strix Point" и "Strix Halo" будут на базе архитектуры Zen 5
Артём Николаев
09:44
Первого Аватара никогда не было в 4К. Используемые тогда камеры Sony HDC-F950 выдавали только 1000 линий горизонтального разрешения. Остальное это апскейл, уплавнялки и улучшайзеры. Качать ради них 16...
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем