Оглавление

Вступление

Sony продолжает раздавать свои сокровища направо и налево. 28 марта пришел черед The Last of Us: Part 1 явиться на компьютеры, и пропускать одну из важнейших игр последних десяти лет явно не стоит. Capcom тоже решила оседлать волну памяти и выпускает ремейк Resident Evil 4 – еще одного знакового для индустрии проекта.

реклама

А что там насчет новинок в полном смысле этого слова? Отвечает наша традиционная статья.

Wo Long: Fallen Dynasty

Жанр Экшен Разработчик Team Ninja Издатель Koei Tecmo Games Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 3 марта 2023 года

Среди проектов из категории Soulsborne дилогии Nioh не зазорно выделить место у вершины. Ничто в ней не поражает воображение, но эксперименты с «билдами», богатая боевая система и оригинальный сеттинг (Япония периода Сэнгоку с мистическим налетом) удерживают на много часов. Для Wo Long: Fallen Dynasty разработчики выбрали эпоху Троецарствия (явно с подачи Koei, которая охотно выпускает игры про Древний Китай еще с 1980-х), но от идеи увлечь пользователей их же страданиями не отказались.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Конец династии Хань мы встречаем в компании безымянного воина, отправляющегося на бой против «Желтых повязок». По пути к полю брани он получает нефритовый амулет, способный исцелять владельца, и с его помощью побеждает одного из предводителей бунтарей. В дело вмешиваются темные силы, под влиянием которых герою наносят фатальное ранение, но благодаря артефакту смерть теперь не более чем временное неудобство. Отныне можно смело выбивать дурь из всех неприятелей, путешествуя в соответствии со сценарием по региону и пересекаясь с историческими личностями разной степени дружелюбности.

Впрочем, нет, не совсем так. У гибели, пускай с последующим возрождением, есть необычный побочный эффект – она так радует врага, что он становится сильнее. Чем больше разница между показателями морали у нас и противника, тем труднее или проще его ликвидировать. Проиграли – поднимайте дух заново. Повысить свои шансы можно путем зачистки локаций и расстановки специальных флагов, не дающих настрою героя упасть ниже определенной планки. А еще, помимо влияния на урон, высокая мораль открывает дополнительные приемы и заклинания и расходуется на ситуативные усиления: к примеру, не лишним будет пожертвовать ее частью ради добавления урона огнем перед дракой с уязвимым к пламени боссом.

Боевая система тяготеет не к медленным и методичным Dark Souls, а к ритмичной и более динамичной Sekiro: Shadows Die Twice. Умение вовремя парировать определяет шансы протянуть дальше первых часов, тем более люди и монстры любят менять темп атак в попытке спровоцировать нас на преждевременную контратаку. Зато в остальном Wo Long: Fallen Dynasty концептуально недалеко ушла от Nioh и даже сохранила ее самые неудачные черты вроде бесконечного ковыряния в собранном барахле. Если разборки с демонами в Японии пришлись вам по душе, пропускать китайские приключения не рекомендуется, остальным же стоит сперва пощупать демоверсию.

реклама

Resident Evil 4

Жанр Экшен Разработчик Capcom Издатель Capcom Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox Series Дата выхода 24 марта 2023 года

Задача сделать хороший ремейк – или хотя бы просто сформулировать, что такое хороший ремейк, – отнюдь не так проста, как кажется. Перенести оригинал на новый движок, сохранив остальное максимально «близко к тексту»? Так ведь обычно львиная доля механик за годы устаревает и будет лишь раздражать новичков. Осовременить заведомо дряхлые системы? Толпа фанатов начнет ворчать из-за «оказуаливания». Тотально переосмыслить первоисточник? Комментариев в духе «осталась только вывеска» и «это что угодно, только не…» избежать не удастся даже хорошей игре.

Тем не менее Capcom удалось сделать Resident Evil 2 если не абсолютно лучшим ремейком, то как минимум компромиссным вариантом, обычно лидирующим в тематических опросах. Resident Evil 4 надеется пойти по этой же тропе (а не следом за RE3). Пока неясно, насколько сильно авторы изменят глуповатый сюжет, но известно, что события предыдущих переделок будут учтены (скажем, Леон Кеннеди, прибывший в испанскую глушь спасать дочь американского президента, будет орудовать тем же ножом, что и в Раккун-Сити).

Зато достоверно известно, что боевая система стала разнообразнее. Тем самым ножом герой научился парировать атаки, по нажатию отдельной кнопки – добивать павших неприятелей. Расширено и взаимодействие с окружением – как насчет поджечь группу врагов при помощи масляной лампы? И главное: Леон больше не обязан стоять на месте во время прицеливания. Кстати, вступать в открытый бой в принципе далеко не всегда необходимо, поскольку оперативник освоил скрытное передвижение и умеет снимать противников ударом сзади.

Новую Resident Evil 4 можно воспринимать и как искупление грехов перед владельцами PC за безобразный порт: в 2007 году на компьютерах вышла PS2-версия с заведомо худшей графикой относительно GameCube, игнорирующая мышь и пугающая пережатыми роликами. После почти образцовых ремейков «двойки» и «тройки» шансы получить технические проблемы кажутся незначительными, что в нынешние времена, когда от колченогости страдает половина крупных проектов, выглядит воодушевляюще.

Crime Boss: Rockay City

Жанр Шутер Разработчик InGame Studios Издатель 505 Games Платформы PC Дата выхода 28 марта 2023 года

Анонс Crime Boss: Rockay City стал одним из самых ярких на прошлогодней церемонии The Game Awards. Ролик про новый кооперативный шутер был нашпигован звездами 80-90-х вроде Дэнни Трехо, Ким Бейсингер, Дэнни Гловера и даже Чака Норриса, что, с одной стороны, сыграло на ностальгических чувствах, с другой – породило резонный вопрос: а что, если на некогда громкие имена ставят потому, что больше не на что?

Явно вдохновившись Payday и Left 4 Dead, чешская InGame Studios отправляет нас в компании товарищей проворачивать ограбления в напоминающем Майами мегаполисе под названием Рокай. В одиночной кампании c элементами «рогалика» главным героем предстанет Трэвис Бейкер (в исполнении Майкла Мэдсена) – бандит, настроенный подчинить город после гибели местного криминального короля. Есть и два режима с возможностью играть либо с ботами, либо по сети: Crime Time – это быстрые налеты, Urban Legends – набор мини-кампаний, каждая из которых состоит из уникальных миссий с раскрывающими сюжет роликами.

В идеале вылазки за деньгами, предметами роскоши и наркотиками надо планировать и стараться не шуметь, чтобы сразу не ставить на уши охрану и не привлекать внимание полиции (ее интерес к нам отражает пятизвездочная система а-ля GTA). Естественно, чаще всего без стрельбы не обойтись, и потому к выбору персонажа, идущего на дело, важно отнестись с умом. Они различаются не только экипировкой, но и чертами: один наносит больше урона, другой быстрее бегает, третий без труда таскает сумку с наворованным. Причем далеко не всех бойцов дают сразу. Заработали деньжат за миссию – открыли на них очередного гангстера, а если он погиб – то погиб навсегда.

С «именными» персонажами игра наверняка будет более обходительна, но вот сами кинозвезды, судя по отзывам журналистов, совершенно не старались. Чак Норрис зачитывает свой текст предельно вяло и нерешительно, будто видит его в первый раз, да и остальные актеры недалеко ушли. Если главная фишка Crime Boss: Rockay City оказалась с таким подвохом, то и сомнения в качестве остальных элементов более чем справедливы.

реклама





The Great War: Western Front

Жанр Стратегия Разработчик Petroglyph Games Издатель Frontier Developments Платформы PC Дата выхода 30 марта 2023 года

Petroglyph Games, созданная на обломках Westwood Studios, поначалу воспринималась как новый знаменосец жанра RTS – наряду с Relic Entertainment и Blizzard Entertainment. Однако оправдать надежд разработчикам из Лас-Вегаса не удалось. Дебютная Star Wars: Empire at War стала лучшей попыткой закрепиться на передовицах, а за последующие полтора десятка лет американцы не сделали ничего стоящего – даже ремастеры первых двух Command & Conquer были не фонтан. Возможно, хотя бы грядущей The Great War: Western Front удастся вернуть компанию на карту индустрии.

Сеттинг выбран незаезженный – Первая мировая война (как минимум приметных стратегий на эту тему не было очень давно). В разборки между Антантой и Центральными державами мы вмешиваемся и на стратегическом, и на тактическом уровнях. Путей к победе два. Можно либо отбить как можно больше областей и в идеале захватить вражескую столицу, либо дождаться, когда у соперника иссякнет «воля нации», отражающая готовность блока воевать дальше. Если армия несет тяжелые потери и добивается разве что пирровых побед, в какой-то момент народ заставит правителей признать поражение.

На поле брани предстоит попотеть, поскольку ресурсы жестко ограничены. Расходовать их мы начинаем уже на этапе подготовки: расставляем технику, роем траншеи, выводим на рубежи солдат. Примечательно, что до начала боя траты на развертывание войск ниже, чем после, но противник имеет возможность «досрочно» отработать по ним стратегической артиллерией. Вообще, именно артиллерийская война выглядит ключевой: кто дольше сможет обеспечивать пушки снарядами, тот и будет иметь преимущество – по крайней мере до тех пор, пока во второй половине войны не откроются качественные фортификационные сооружения, танки, аэростаты. Другое дело, что ситуации, когда обе стороны не добились явного успеха и согласились на пат, здесь не редкость – так и задумано.

На этом фундаменте стоит любопытная особенность The Great War: Western Front – «перманентные» поля боя. Игра запоминает обстановку на них, вплоть до воронок, и последующие сражения на данной местности будут проходить с учетом предыдущих. Добавьте сюда переменчивую погоду, и перспектива ковылять зимой по ранее разбомбленной земле к окопам неприятеля рискует стать совершенно безрадостной. Но если идей, подобных этой «наследственности», будет побольше, то нас ждет очень интересный проект.

На сдачу

Gone Rogue – вдохновленная Commandos и Shadow Tactics российская игра про вора, орудующего в условиях неоконченной Второй мировой войны (1 марта 2023 года; PC).

Frontiers Reach – сюжетная авиационная аркада про войну в космосе в 2230 году (1 марта 2023 года; PC).

Dinosaur Simulator – управленческая стратегия, в которой мы заселяем динозаврами неведомую планету, имея при этом возможность руководить любым из них (2 марта 2023 года; PC).

Clash: Artifacts of Chaos – beat ‘em up c видом от первого/третьего лица разработан ответственными за Zeno Clash чилийцами (9 марта 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Figment 2: Creed Valley – наполненный головоломками платформер об исследовании полного кошмаров человеческого разума (9 марта 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Barotrauma – почти четыре года в «Раннем доступе» – и игра в стиле FTL: Faster Than Light, посвященная управлению субмариной на спутнике Юпитера, выходит в открытое море (13 марта 2023 года; PC, Mac).

Anthology of Fear – ужастик о мужчине, разыскивающем брата в череде лиминальных пространств (17 марта 2023 года; PC).

WWE 2K23 – фанаты Джона Сины будут рады тому, что режим Showcase посвящен победам легендарного рестлера (17 марта 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Deceive Inc. – сетевой экшен про тайных агентов, использующих маскировку и высокотехнологичные гаджеты для того, чтобы раньше остальных выкрасть ценные предметы (21 марта 2023 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

Tchia – приключенческая игра о девочке, с помощью зверей исследующей эффектный архипелаг в поисках способа спасти отца от тирана-правителя (21 марта 2023 года; PC, PlayStation 4/5).

Have a Nice Death – аркада-«рогалик» про Смерть, наводящую порядок в своей компании после того, как подчиненные напортачили с приходом и уходом душ (22 марта 2023 года; PC, Switch).

EA Sports PGA Tour – Electronic Arts возвращается на поле для гольфа впервые за восемь лет (24 марта 2023 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

Terra Nil – управленческая стратегия о превращении иссохшей бесплодной пустоши в пышущий жизнью рай (28 марта 2023 года; PC).

Dredge – в этой смеси ролевой и управленческой игры мы в роли капитана рыболовного траулера исследуем воды мрачного архипелага, торгуем с жителями и разгадываем зловещие тайны (30 марта 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Ravenbound – экшен с элементами RPG и «рогалика» приглашает в роли орудия скандинавских богов вызволить их из заточения, по пути поколотив троллей, драугров и прочую нечисть (30 марта 2023 года; PC).

Предыдущие выпуски «Главных игр».

Александр Кошта aka Top