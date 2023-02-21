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Вступление

Вместе с процессорами Intel Raptor Lake были представлены новые чипсеты и сразу стали появляться материнские платы на них. Традиционно первым выходит флагман и это Intel Z790. Платы на его основе поддерживают разгон процессоров «K» и памяти. Мы снова видим, что у производителей и покупателей остался выбор типа оперативной памяти. При этом получилась такая картина, что чипсеты 600-серии тоже поддерживают новые процессоры и оба типа памяти. С моей стороны более логичным казался выпуск плат на флагманском чипсете только с поддержкой DDR5.

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Покупать плату на новом чипсете с поддержкой старого типа памяти не совсем разумно. Тем более, что есть доступные варианты устройств на чипсете Intel H610 и народные процессоры Intel Core i5 12400 отлично с ними сочетаются. Тем не менее мы уже видели, что производители не ограничились поддержкой нового типа памяти на флагманском чипсете, а выпустили устройства для DDR4. В среднем сегменте всё ещё более странно. Пользователи сознательно выбирали Intel B660, чтобы можно было разогнать хотя бы память до каких-то приличных значений и повысить производительность. Так был ли смысл выпускать Intel B760, если изменения минимальны?

В целом решения на чипсете Intel B660 и Intel B760 с памятью DDR5 выглядят странно. Память всё ещё не дешёвая, а новые комплекты на последнем поколении чипов стоят вообще очень дорого. Без хорошего разгона смысл в DDR5 не очень большой, а чтобы его осуществить, нужно изрядно переплатить. Зачем тогда брать плату среднего уровня, если есть деньги на дорогую память? В общем, вопросов очень много, но здесь каждый для себя сам найдёт ответ, а производители просто предоставляют нам выбор и это хорошо.

У компании MSI обычно самые доступные модели относятся к линейке MAG (MSI Arsenal Gaming). Они пользуются наибольшим спросом потому, что сочетают в себе высокое качество изготовления и элементной базы, а также отличный внешний вид, хороший функционал и приятную цену. Сегодня мы рассмотрим потенциальный бестселлер – материнскую плату MSI MAG B760M Mortar WIFI.

Посмотрим, как эта плата разгоняет память, что появилось нового по сравнению с прошлым поколением и в целом как себя проявляет это устройство.

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Упаковка и комплектация

Внешнее оформление очень знакомое по другим моделям линейки MSI Arsenal Gaming последнего поколения. Большую часть поверхности занимает вставка, стилизованная под какую-то металлическую поверхность.

Никаких картинок, графиков, слоганов – всё очень спокойно. По середине крупными символами обозначено наименование модели MSI MAG B760 Mortar WIFI. Есть группа значков от Intel в правом верхнем углу и группа значков снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MAG B760 Mortar WIFI. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В центральной части есть крупное изображение платы. Слева и справа от него находится вставки с описанием новых технологий и ключевых технических решений. Под изображением материнской платы находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку.

Сверху мы видим небольшую чёрную картонную коробку, а под ней, белый картонный лоток с платой. Вынув его, можно обнаружить на дне комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Регистрационная карта.

Плата среднего уровня, поэтому производитель решил положить в комплект диск, а не флешку.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Один кабель SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Две антенны для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект хороший, есть всё самое необходимое. Однако, он стал немного поскромнее по сравнению с прошлым поколением.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата mATX. Её габариты не отличаются от стандартных и составляют 244 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой линейки. Плата очень похожа на MSI MAG B660M Mortar WIFI. Их можно было бы спутать, но на новой почему-то отсутствует нижний радиатор накопителя M.2.

В целом плата выглядит строго, без излишеств, спокойно и без всякого намёка на стиль милитари. Подсветка на самом устройстве отсутствует, но всегда есть возможность использовать ленты. Здесь есть возможность подключать оба типа: 5В ARGB и 12В RGB. Ещё на плате можно заметить несколько крупных радиаторов.

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Печатная плата тёмно-коричневого цвета, а на поверхности присутствуют чёрные глянцевые принты. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата достаточно жёсткая и не гнётся. Принтов на плате не очень много, также они присутствуют на радиаторах, на которых также есть надписи.

Это модель среднего уровня, но ещё здесь есть беспроводной модуль. Также мы видим развитую систему охлаждения. На одном из радиаторов есть надпись Mortar.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть один знакомый маркер белого цвета, который показывает место на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается только на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. На mATX устройствах я встречал такое крайне редко. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой - защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот. Компания Intel продолжила раздавать подарки на этой платформе и чипсет Intel B760 также поддерживает разгон памяти.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR5 4800 – 7000 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 12+1+1. Семь каналов сверху и семь каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы среднего уровня под сокет LGA 1700.

На каждый из 13 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Renesas RAA220075. Они способны обеспечивать силу тока в 75А и мы уже могли их видеть на материнской плате MSI MPG X570 Carbon EK X.

Драйверов и удвоителей фаз здесь нет. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Renesas RAA229132. Это совсем новый контроллер.

MSI MAG B760 Mortar WIFI позиционируется больше как геймерское решение, а не оверклокерское. Для этих целей подсистема питания выглядит очень солидно.

Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора серо-серебристого цвета с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой. Боковой достаточно крупный и закрывает порты и разъёмы задней панели выполняя функцию кожуха. К нему сверху крепится двумя саморезами заглушка.

Поверхность всех радиаторов немного шероховатая. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находятся ещё два радиатора. Верхний отводит тепло от SSD M.2 накопителя, который получает линии непосредственно от процессора.

Второй слот М.2 находится ниже, но здесь радиатора нет. Кстати, на плате MSI MAG B660 Mortar WIFI он был. Радиатор для SSD выполнен из алюминиевого цвета, окрашен серебристо серой краской, а в качестве термоинтерфейса используется терморезинка.

Справа внизу находится ещё один радиатор, который предназначен для чипсета. Он достаточно крупный, но оребрения почти нет, а сверху присутствует надпись Mortar. Крепится он при помощи двух винтов с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Контакт хороший, поэтому в демонтаже нет никакого смысла.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel B760.

Известно, что он поддерживает до четырёх портов SATA 3. Два выведено вбок, а ещё два распаяны по нижнему краю. Ещё по правому краю находится колодка порта USB 3.2 Gen2 и двух портов USB 3.2 Gen1.

В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить колодку для установки TPM модуля и те самые два порта SATA 3. Левее расположены две колодки USB 2.0, контакты сброса BIOS и колодку для Thunderbolt 4.

Далее по нижнему краю находятся два разъёма для RGB LED: один классический 12В, а другой ARGB LED 5B, и два разъёма 4-pin FAN для вентиляторов.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, и звуковой кодек Realtek ALC897.

Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D находится между слотами PCI-e x16, а микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125 распаяна за разъёмами задней панели.

На этой плате находится всего три слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x1. Это достаточно для mATX платы, а ещё здесь находится два разъёма для накопителей M.2.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой и получает свои линии непосредственно от процессора, но это Gen5. Остальные обеспечиваются чипсетом, поэтому второй PCI-e x16 ограничен до x4 (Gen4) и поддерживает только PCI-e Gen3.

В правом верхнем углу находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Рядом с ними есть ещё пара разъёмов для RGB подсветки.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъёма USB 2.0;

Три разъёма USB 3.2 Gen1;

Один разъём USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический S/PDIF Out;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6 AX211.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12 и 13-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel B760 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 – 7000 МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 (x4) Gen4;

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B760; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125;

1 x Intel Wi-Fi 6 AX211 Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel B760) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B760) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel B760) Thunderbolt Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI;

1 x Display Port;

4 x USB 2.0;

3 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical S/PDIF Out;

2 x Ant. Out Размеры, мм 244 x 244 Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, и нареканий нет. Инструментарий для разгона хороший и находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP. Всё действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

И конечно же, здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-13600K;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: MSI MAG B760M Mortar WIFI, версия BIOS – M10;

Память: 2 x 16 Гб DDR4-6400 Kingston FURY Renegade (SKhynix);

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тb;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinum, 1300 Ватт.

Тестирование

Возможностей разгона процессора тут нет. Это нельзя осуществить даже увеличением частоты шины BCLK. Совсем другое дело – разгон памяти. Разумеется, для этого нужно выбрать планки, которые можно разогнать. Например, первое поколение микросхем Micron почти не разгоняются. Также нет никакого смысла покупать процессор с буквой «K». Подсистема питания с ним справится, только про его разгон можно будет забыть.

Традиционно сборка системы не вызывает каких-то сложностей. Далее запускаем Prime95 и смотрим на работу устройства. Каких-то нареканий нет. Все показатели в норме.

Пора переходить к тестам.

AIDA64 Cache & Memory.

AIDA64 GPGPU.

AIDA64 CPU Queen.

Cinebench R23

Crystal Disk Mark 8.0.1.

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Секрет тут очень простой – это большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьёзных нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MAG B760M Mortar WIFI – это плата для тех, кто хочет всё самое современное, но не готов переплачивать за возможность разгона процессора. При этом с разгоном памяти никаких проблем нет, здесь всё больше зависит от самой памяти. Пока свыше DDR5-7000 работают уверенно только планки на чипах SKhynix A-die. Такие комплекты пока дорогие и мы опять возвращаемся к вопросу выбора. Почему пользователь предпочтёт купить дорогую память и при этом плату среднего уровня? Я не знаю. Однако такой сценарий допустим и выбор есть.

Каких-то принципиальных изменений по сравнению с MSI MAG B660M Mortar WIFI не произошло. Основное отличие – это интерфейсы. Обновился WIFI модуль и теперь это WIFI 6E. Ещё теперь от процессора выделяется слот PCI-e x16 Gen5, вместо Gen4, а второй PCI-e x16 (x4) теперь стал Gen4 вместо Gen3. Кто это заметит и кому это может реально пригодиться? Вопрос скорее риторический.

Тем не менее перед нами универсальная плата, с поддержкой последнего поколения процессоров и самых современных интерфейсов. Хорошо реализована подсистема питания, но маловероятно, что кто-то будет здесь использовать флагманские процессоры. Использовать модели с буквой «К» смысла особого нет потому, что у их выше TDP и их нужно будет ещё эффективно охлаждать. Лучше использовать хорошо проветриваемые корпуса, а в компактных нужно учитывать правильную вентиляцию, чтобы горячий воздух как-то покидал пределы корпуса.

Предусмотрен свой фирменный софт, есть разъёмы для поддержки светодиодных лент. Я подключал оба типа, в ПО реализовано много эффектов и синхронизация. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Разгон памяти осуществляется также достаточно уверенно. Ещё плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения.

Взвесив все плюсы и минусы, становится понятно, что плата функциональная, современная и универсальная потому, что подойдёт не только для геймеров.

Андрей Понкратов aka wildchaser