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Вступление

Про пандемию коронавируса все уже немного подзабыли, но некоторые так и остались на удалённой работе, и это вошло в современные тренды. Действительно, существуют профессии, в которых необязательно ежедневное присутствие в офисе, а что-то можно осуществлять из дома. Это удобно хотя бы тем, что не нужно тратить время на транспорт, да и электронный документооборот давно внедрился и постоянно совершенствуется.

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Что там говорить, если появились такие средства как ChatGPT, которые сравнивают по значимости с появлением самого интернета. Какие-то революционные нововведения не сразу воспринимаются серьёзно, и они проходят несколько этапов, чтобы зарекомендовать себя на рынке. Развитие автоматизации и информационных технологий неизбежно приводит к тому, что машины на каком-то этапе только помогают человеку, а затем просто заменяют его. Поэтому люди осваивают новые профессии и находят себя в различных видеоблогах, количество которых продолжает расти. В связи с этим появляется спрос на специальное оборудование – такое как камеры, микрофоны, осветительная аппаратура – и люди превращают свою комнату в студию, ведут частные уроки или рассказывают что-то интересное и не очень.

Качественное оборудование необходимо для того, чтобы контент воспринимался серьезнее, было видно, что человек занимается этим целенаправленно. Многие начинают с обычных веб-камер или вообще смартфона и постепенно приходят к тому, что используют сразу несколько различных устройств; контент блогеров становится более профессиональным и, как следствие, более простым и понятным для зрителя. Также хорошее звучание очень необходимо учителям иностранных языков или профессиональным переводчикам, чтобы произношение было более правильным, чётким и детальным. Ведь в некоторых из них даже интонация играет важную роль. Очень популярными стали аудиокниги, и я сам лично предпочитаю именно их, поскольку на обычное чтение просто не остаётся времени. Именно по этой же причине люди выбирают подкасты, чтобы можно было послушать что-то интересное в пути.

Контент-мейкеры также переходят на более продвинутое оборудование, чтобы поддерживать свою аудиторию и без хорошего микрофона сейчас многие как без рук. Есть даже компании, которые специализируются на производстве оборудования для блогеров, и одной из них является streamplify. Именно так, название бренда пишется с маленькой буквы. Он предлагает ряд интересной продукции, и сегодня мы рассмотрим микрофон streamplify MIC ARM.

Уже по названию понятно, что это за продукт и как его использовать. В силу большей универсальности и простоты сейчас всё популярнее становятся устройства со встроенным ЦАП, чтобы можно было обойтись обычным USB подключением. Рассмотрим эту модель более детально, но сначала взглянем на ее характеристики.

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Технические характеристики

Модель streamplify MIC ARM Тип сенсора Капсульный конденсатор, ø16 мм Количество конденсаторов 1 Диаграмма направленности Кардиоидная Частота дискретизации 16 бит, 48 кГц Частотная характеристика 100 – 18 000 Гц Соотношение сигнал/шум > 85 дБ Чувствительность < -36 дБ ±3 дБ Уровень звукового давления 120 дБ Сопротивление < 680 Ом THD < 0.1% (при 1 кГц) Аудиовыход Да, разъём 3.5 мм Функция отключения звука Да Подсветка 8 режимов, 2 режима RGB Энергопотребление 5 В, 500 мА Поддержка Plug&Play Да, стандартный протокол UVC и UVA Тип подключения USB 2.0 Type-A, совместим с Type-C Длина кабеля 180 см Совместимые устройства Ноутбук, ПК, игровые приставки (Xbox, PS4, PS5) Совместимое ПО и ОС Windows 11/10/8/7/Vista/XP, MAC OS, Chrome OS

Можно заметить, что микрофон подключается не только к ПК, но и к игровым приставкам, что делает его универсальным. Подключение осуществляется через USB. Есть современная RGB-подсветка, что для некоторых пользователей делает внешний вид более современным и привлекательным.

Все характеристики смотрятся хорошо. Не указаны габариты и вес, но уверенно можно сказать, что устройство не компактное и тяжёлое. Часть веса приходится на сам кронштейн. Посмотрим теперь, как всё это выглядит.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная для микрофона, но мы уже знаем, что помимо самого устройства внутри находится специальный кронштейн для крепления. Отсюда и такие габариты.

Сверху коробка дополнительно упакована в прозрачную плёнку, чтобы упаковка не испачкалась снаружи. Фон всей упаковки преимущественно зелёный. По периметру проходит только чёрная полоса с белой надписью MIC.

Всё достаточно лаконично, вся информация по существу, но всё в основном на английском языке. Спереди есть изображение самого устройства, но не в сборе, а непосредственно сам микрофон. По форме это классический цилиндр. В глаза бросается лишь кольцо с RGB-подсветкой.

Под изображением находятся три значка. Первый сообщает о наличии той самой RGB-подсветки, второй – о двух режимах, последний – непонятен, но речь идёт о диаграмме направленности звука. В правой части находится чёрная полоса, на которой белыми буквами написано MIC. Выше находится логотип производителя. В самом низу можно заметить надпись, которая свидетельствует о том, что устройство разработано в Германии.

Что с обратной стороны?

Здесь на нескольких языках представлено описание устройства. Ниже находится спецификация, которую мы уже видели выше. В самом низу можно заметить штрих-коды и артикул модели.

Пора заглянуть внутрь.

Тут мы видим каркас из вспененного полиэтилена. В нём упакованы все компоненты устройства и разместился комплект поставки. Теперь понятно, почему коробка такая крупная, ведь всё разместилось достаточно свободно и обеспечена хорошая защита.

Комплект поставки не очень большой, но всё необходимое есть. Прямо сверху мы видим инструкцию. Кстати, с ней можно заранее ознакомиться на сайте производителя.

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Ещё мы видим две липучки для фиксации и крепления кабеля. Да, кстати, кабель. Микрофон проводной и подключается по USB. Поэтому в комплекте идет сразу два кабеля. Один – USB Type-C - USB Type-C; другой – USB Type-C - USB Type-A.

Нет никаких гаек, винтов, болтов, всё собирается максимально просто, быстро и без инструмента. Все остальные узлы и компоненты мы рассмотрим далее.

Дизайн и особенности устройства

Почему конструкция крепления называется ARM (рука). Здесь, видимо, дело в том, что у кронштейна в середине есть шарнир, который напоминает локоть. Это позволяет установить устройство на удалении и так, чтобы перед пользователем на столе было пространство.

Такая конструкция классическая и давно хорошо себя зарекомендовала. Единственный нюанс кроется в простоте использования этой штанги. Тут с этим нет проблем потому, что есть вспомогательные пружины. Они позволяют легко зафиксировать устройство в определённом положении. Они не очень жёсткие и хорошо сбалансированы, чтобы позволять удерживать нагрузку и оперировать устройством.

Элементы «руки» изготовлены из металла. Слой краски достаточно тонкий, поэтому я бы не советовал ей кидаться или куда-то класть её в ящик с инструментами. Поцарапается обязательно. Также лучше не прикасаться к ней металлическими предметами.

Вся конструкция держится на опоре, которая крепится к столу. На кронштейне есть два штыря крепления: один с резьбой, а другой без. Последний вставляется в отверстие опоры и фиксируется винтом с рукояткой.

На опоре есть резиновые уплотнения в метах крепления к столешнице. Это необходимая мера для того, чтобы её не повредить. Уплотнения достаточно упругие и поэтому фиксация получается надёжная. Она, кстати, осуществляется другим винтом со скользящим рычагом. Схема классическая, всё предельно понятно.

Ещё одним важным элементом служит «кисть руки». Это специальный держатель с резиновой амортизацией. Конструкция позволяет зафиксировать микрофон на независимой платформе. Она подвешивается к раме на растягивающихся шнурках. Это позволяет гасить различные колебания, что положительно сказывается на звуке. Естественным образом на него не влияют внешние механические колебания и другие воздействия.

Каркас образует клетку, а снизу находится разрезная втулка с фиксирующим затягивающим хомутом. Вся конструкция преимущественно пластиковая. К каркасу крепится шарнир для соединения с штангой. Соединение резьбовое. Угол наклона регулируется, а фиксация осуществляется винтом с барашком.

Всё сделано очень качественно и продумано и вместе с тем просто, хотя предусмотрен даже амортизированный подвес.

Сам микрофон изготовлен преимущественно из пластика, с двумя металлическими сетками. Конструкция составная, границей по центру проходит белое матовое кольцо.

Форма корпуса цилиндрическая. В верхней части есть небольшое углубление. Снизу находится ещё один маленький цилиндр с ребристой поверхностью, которую можно принять за мелкую резьбу. На самом деле такая фактура помогает лучше фиксировать устройство в креплении держателя.

С торца этого маленького цилиндра находится разъём USB Type-C. Это означает, что даже смонтированное на держателе устройство можно подключить или переключить, ничего не разбирая.

Спереди на корпусе находится одна вращающаяся ручка, кнопка и разъём аудиовыхода – стандартный 3.5 мм джек. Может показаться, что это всё, но поворотная ручка ещё является кнопкой, а между кнопкой и миниджеком вмонтирован индикатор. И конечно же проходит матовое кольцо RGB-подсветки.

В комплекте с устройством поставляется POP-фильтр. Он не блокирует ПОП-музыку, а предназначен для защиты от посторонних щелчков, хлопков, воздушных ударов и помех, возникающих из-за движения воздуха.

Работа с устройством

Кажется, что тут можно о многом поговорить, но на самом деле проще устройства я не видел. Всё работает, как задумано. Про сборку вообще нечего рассказать. Всё заняло около двух минут. К столу крепится опора, устанавливается штанга и уже потом крепление микрофона на другой конец штанги. Остаётся вставить микрофон, зафиксировать его хомутом и подключить кабель. С этим легко справится кто угодно и без всякой инструкции.

Для подключения дополнительных драйверов не потребовалось, а всё управление осуществляется средствами операционной системы. Все основные функции подробно описаны на странице компании streamplify, посвящённой устройству.

В том числе там есть несколько видеороликов по работе устройства. Например, режимы работы устройства переключаются по нажатию на регулятор громкости (чувствительности).

Режима работы два, а ещё есть возможность быстрого отключения. Индикатор на корпусе сообщает о том, какой режим используется. Это просто и удобно. Маленькая кнопка отвечает за выбор режима подсветки.

Синхронизации с компьютером нет. Однако, существующих режимов вполне достаточно. После сборки и монтажа всей конструкции можно приступать к использованию.

Что касается использования, то всё работает отлично. Звук сразу становится более чётким и детальным, посторонние шумы и искажения пропадают. Подсветка более эффектно смотрится в темноте. Она также помогает быстро найти регулятор и кнопку на корпусе. Индикатор режима показывает, какой из них установлен в данный момент.

Регулировка всех углов наклона и поворота осуществляется плавно. Конструкция надёжная и ничего не болтается, нет скрипов и люфтов.

В работе я не заметил каких-то проблем, а все мои собеседники слышали меня идеально. POP-фильтр легко снимается, для чего достаточно ослабить хомут фиксации, снять микрофон и отсоединить кабель. Он пластиковый и его можно легко помыть.

Без этого фильтра качество звука не падает, но могут быть искажения от движения воздуха при разговоре. Это лёгкие свисты или мелкие хлопки. Каких-то недостатков в работе я не заметил.

Заключение

streamplify MIC ARM – отличное устройство, но при его приобретении стоит учитывать специфику крепления. Оно может подойти не всем, поэтому в линейке бренда предусмотрен настольный аналог – streamplify MIC Tripod. Он более универсален, опять же, всё зависит от использования. Если на столе должно быть свободное пространство, то варианта тут два: использовать петличку или именно такое крепление с рукой-кронштейном.

В первую очередь отмечу высокое качество изготовления, все материалы приятные и подогнаны хорошо. Конструкция кронштейна сделана отлично, пользоваться им удобно. Подключение и само использование простые. Громкость (чувствительность) регулируется на самом устройстве, можно одним нажатием на кнопку включить режим Mute. Также на самом корпусе переключается режим подсветки, которую при желании можно полностью отключить. Защитный экран легко монтируется и его можно периодически дезинфицировать.

Ощущения от микрофона с первого взгляда самые положительные. Он очень приятный тактильно, тяжёлый и создаёт вид профессионального устройства. Понятно, что это не студийный аппарат для записи голоса и музыки, но у него другое предназначение, с которым он отлично справляется. По сравнению со штатным микрофоном веб-камеры это просто другой уровень. Звук получается более чёткий и детальный, посторонних шумов становится меньше, что неудивительно. Это связано с особенностью конструкции. Диаграмма чувствительности устройства напоминает сердце, где наибольшая чувствительность находится спереди, меньше по бокам и сзади вообще затухает.

Кто-то считает эту модель бюджетной, но в наших сегодняшних реалиях это скорее средний уровень, хотя смотря с чем сравнивать. И если возникла потребность в таком микрофоне, то вариант streamplify однозначно заслуживает внимания.

Андрей Понкратов aka wildchaser