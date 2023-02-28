Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор микрофона streamplify MIC ARM

К нам в руки попало отличное устройство, которое обеспечивает четкий и детальный звук и совсем другой уровень по сравнению со штатным микрофоном веб-камеры.
+
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Оглавление

Вступление

Про пандемию коронавируса все уже немного подзабыли, но некоторые так и остались на удалённой работе, и это вошло в современные тренды. Действительно, существуют профессии, в которых необязательно ежедневное присутствие в офисе, а что-то можно осуществлять из дома. Это удобно хотя бы тем, что не нужно тратить время на транспорт, да и электронный документооборот давно внедрился и постоянно совершенствуется.

реклама

Что там говорить, если появились такие средства как ChatGPT, которые сравнивают по значимости с появлением самого интернета. Какие-то революционные нововведения не сразу воспринимаются серьёзно, и они проходят несколько этапов, чтобы зарекомендовать себя на рынке. Развитие автоматизации и информационных технологий неизбежно приводит к тому, что машины на каком-то этапе только помогают человеку, а затем просто заменяют его. Поэтому люди осваивают новые профессии и находят себя в различных видеоблогах, количество которых продолжает расти. В связи с этим появляется спрос на специальное оборудование – такое как камеры, микрофоны, осветительная аппаратура – и люди превращают свою комнату в студию, ведут частные уроки или рассказывают что-то интересное и не очень.

Качественное оборудование необходимо для того, чтобы контент воспринимался серьезнее, было видно, что человек занимается этим целенаправленно. Многие начинают с обычных веб-камер или вообще смартфона и постепенно приходят к тому, что используют сразу несколько различных устройств; контент блогеров становится более профессиональным и, как следствие, более простым и понятным для зрителя. Также хорошее звучание очень необходимо учителям иностранных языков или профессиональным переводчикам, чтобы произношение было более правильным, чётким и детальным. Ведь в некоторых из них даже интонация играет важную роль. Очень популярными стали аудиокниги, и я сам лично предпочитаю именно их, поскольку на обычное чтение просто не остаётся времени. Именно по этой же причине люди выбирают подкасты, чтобы можно было послушать что-то интересное в пути.

Контент-мейкеры также переходят на более продвинутое оборудование, чтобы поддерживать свою аудиторию и без хорошего микрофона сейчас многие как без рук. Есть даже компании, которые специализируются на производстве оборудования для блогеров, и одной из них является streamplify. Именно так, название бренда пишется с маленькой буквы. Он предлагает ряд интересной продукции, и сегодня мы рассмотрим микрофон streamplify MIC ARM.

450x275 38 KB. Big one: 1307x798 192 KB

Уже по названию понятно, что это за продукт и как его использовать. В силу большей универсальности и простоты сейчас всё популярнее становятся устройства со встроенным ЦАП, чтобы можно было обойтись обычным USB подключением. Рассмотрим эту модель более детально, но сначала взглянем на ее характеристики.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Технические характеристики

Модель streamplify MIC ARM
Тип сенсора Капсульный конденсатор, ø16 мм
Количество конденсаторов 1
Диаграмма направленности Кардиоидная
Частота дискретизации 16 бит, 48 кГц
Частотная характеристика 100 – 18 000 Гц
Соотношение сигнал/шум > 85 дБ
Чувствительность < -36 дБ ±3 дБ
Уровень звукового давления 120 дБ
Сопротивление < 680 Ом
THD < 0.1% (при 1 кГц)
Аудиовыход Да, разъём 3.5 мм
Функция отключения звука Да
Подсветка 8 режимов, 2 режима RGB
Энергопотребление 5 В, 500 мА
Поддержка Plug&Play Да, стандартный протокол UVC и UVA
Тип подключения USB 2.0 Type-A, совместим с Type-C
Длина кабеля 180 см
Совместимые устройства Ноутбук, ПК, игровые приставки (Xbox, PS4, PS5)
Совместимое ПО и ОС Windows 11/10/8/7/Vista/XP, MAC OS, Chrome OS

Можно заметить, что микрофон подключается не только к ПК, но и к игровым приставкам, что делает его универсальным. Подключение осуществляется через USB. Есть современная RGB-подсветка, что для некоторых пользователей делает внешний вид более современным и привлекательным.

Все характеристики смотрятся хорошо. Не указаны габариты и вес, но уверенно можно сказать, что устройство не компактное и тяжёлое. Часть веса приходится на сам кронштейн. Посмотрим теперь, как всё это выглядит.

реклама

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная для микрофона, но мы уже знаем, что помимо самого устройства внутри находится специальный кронштейн для крепления. Отсюда и такие габариты.

450x296 24 KB. Big one: 1000x658 76 KB

Сверху коробка дополнительно упакована в прозрачную плёнку, чтобы упаковка не испачкалась снаружи. Фон всей упаковки преимущественно зелёный. По периметру проходит только чёрная полоса с белой надписью MIC.

215x450 18 KB. Big one: 478x1000 62 KB

Всё достаточно лаконично, вся информация по существу, но всё в основном на английском языке. Спереди есть изображение самого устройства, но не в сборе, а непосредственно сам микрофон. По форме это классический цилиндр. В глаза бросается лишь кольцо с RGB-подсветкой.

Под изображением находятся три значка. Первый сообщает о наличии той самой RGB-подсветки, второй – о двух режимах, последний – непонятен, но речь идёт о диаграмме направленности звука. В правой части находится чёрная полоса, на которой белыми буквами написано MIC. Выше находится логотип производителя. В самом низу можно заметить надпись, которая свидетельствует о том, что устройство разработано в Германии.

Что с обратной стороны?

216x450 25 KB. Big one: 479x1000 108 KB

Здесь на нескольких языках представлено описание устройства. Ниже находится спецификация, которую мы уже видели выше. В самом низу можно заметить штрих-коды и артикул модели.

Пора заглянуть внутрь.

450x233 20 KB. Big one: 1000x518 81 KB

Тут мы видим каркас из вспененного полиэтилена. В нём упакованы все компоненты устройства и разместился комплект поставки. Теперь понятно, почему коробка такая крупная, ведь всё разместилось достаточно свободно и обеспечена хорошая защита.

450x255 21 KB. Big one: 1000x566 80 KB

Комплект поставки не очень большой, но всё необходимое есть. Прямо сверху мы видим инструкцию. Кстати, с ней можно заранее ознакомиться на сайте производителя.

реклама



450x450 28 KB. Big one: 1000x1000 92 KB

Ещё мы видим две липучки для фиксации и крепления кабеля. Да, кстати, кабель. Микрофон проводной и подключается по USB. Поэтому в комплекте идет сразу два кабеля. Один – USB Type-C - USB Type-C; другой – USB Type-C - USB Type-A.

450x317 21 KB. Big one: 1003x706 83 KB

Нет никаких гаек, винтов, болтов, всё собирается максимально просто, быстро и без инструмента. Все остальные узлы и компоненты мы рассмотрим далее.

Дизайн и особенности устройства

Почему конструкция крепления называется ARM (рука). Здесь, видимо, дело в том, что у кронштейна в середине есть шарнир, который напоминает локоть. Это позволяет установить устройство на удалении и так, чтобы перед пользователем на столе было пространство.

450x405 17 KB. Big one: 1024x921 64 KB

Такая конструкция классическая и давно хорошо себя зарекомендовала. Единственный нюанс кроется в простоте использования этой штанги. Тут с этим нет проблем потому, что есть вспомогательные пружины. Они позволяют легко зафиксировать устройство в определённом положении. Они не очень жёсткие и хорошо сбалансированы, чтобы позволять удерживать нагрузку и оперировать устройством.

Элементы «руки» изготовлены из металла. Слой краски достаточно тонкий, поэтому я бы не советовал ей кидаться или куда-то класть её в ящик с инструментами. Поцарапается обязательно. Также лучше не прикасаться к ней металлическими предметами.

450x267 13 KB. Big one: 1000x594 44 KB

Вся конструкция держится на опоре, которая крепится к столу. На кронштейне есть два штыря крепления: один с резьбой, а другой без. Последний вставляется в отверстие опоры и фиксируется винтом с рукояткой.

450x383 22 KB. Big one: 1000x850 86 KB

На опоре есть резиновые уплотнения в метах крепления к столешнице. Это необходимая мера для того, чтобы её не повредить. Уплотнения достаточно упругие и поэтому фиксация получается надёжная. Она, кстати, осуществляется другим винтом со скользящим рычагом. Схема классическая, всё предельно понятно.

450x397 30 KB. Big one: 1000x883 97 KB

Ещё одним важным элементом служит «кисть руки». Это специальный держатель с резиновой амортизацией. Конструкция позволяет зафиксировать микрофон на независимой платформе. Она подвешивается к раме на растягивающихся шнурках. Это позволяет гасить различные колебания, что положительно сказывается на звуке. Естественным образом на него не влияют внешние механические колебания и другие воздействия.

450x418 29 KB. Big one: 1000x928 101 KB

Каркас образует клетку, а снизу находится разрезная втулка с фиксирующим затягивающим хомутом. Вся конструкция преимущественно пластиковая. К каркасу крепится шарнир для соединения с штангой. Соединение резьбовое. Угол наклона регулируется, а фиксация осуществляется винтом с барашком.

450x331 25 KB. Big one: 1000x735 84 KB

Всё сделано очень качественно и продумано и вместе с тем просто, хотя предусмотрен даже амортизированный подвес.

450x221 13 KB. Big one: 1000x492 50 KB

Сам микрофон изготовлен преимущественно из пластика, с двумя металлическими сетками. Конструкция составная, границей по центру проходит белое матовое кольцо.

450x450 23 KB. Big one: 1000x1000 85 KB

Форма корпуса цилиндрическая. В верхней части есть небольшое углубление. Снизу находится ещё один маленький цилиндр с ребристой поверхностью, которую можно принять за мелкую резьбу. На самом деле такая фактура помогает лучше фиксировать устройство в креплении держателя.

450x450 16 KB. Big one: 1000x1000 60 KB

С торца этого маленького цилиндра находится разъём USB Type-C. Это означает, что даже смонтированное на держателе устройство можно подключить или переключить, ничего не разбирая.

450x123 12 KB. Big one: 1000x273 47 KB

Спереди на корпусе находится одна вращающаяся ручка, кнопка и разъём аудиовыхода – стандартный 3.5 мм джек. Может показаться, что это всё, но поворотная ручка ещё является кнопкой, а между кнопкой и миниджеком вмонтирован индикатор. И конечно же проходит матовое кольцо RGB-подсветки.

450x313 21 KB. Big one: 1000x696 88 KB

В комплекте с устройством поставляется POP-фильтр. Он не блокирует ПОП-музыку, а предназначен для защиты от посторонних щелчков, хлопков, воздушных ударов и помех, возникающих из-за движения воздуха.

Работа с устройством

Кажется, что тут можно о многом поговорить, но на самом деле проще устройства я не видел. Всё работает, как задумано. Про сборку вообще нечего рассказать. Всё заняло около двух минут. К столу крепится опора, устанавливается штанга и уже потом крепление микрофона на другой конец штанги. Остаётся вставить микрофон, зафиксировать его хомутом и подключить кабель. С этим легко справится кто угодно и без всякой инструкции.

450x450 21 KB. Big one: 1000x1000 74 KB

Для подключения дополнительных драйверов не потребовалось, а всё управление осуществляется средствами операционной системы. Все основные функции подробно описаны на странице компании streamplify, посвящённой устройству.

В том числе там есть несколько видеороликов по работе устройства. Например, режимы работы устройства переключаются по нажатию на регулятор громкости (чувствительности).

Режима работы два, а ещё есть возможность быстрого отключения. Индикатор на корпусе сообщает о том, какой режим используется. Это просто и удобно. Маленькая кнопка отвечает за выбор режима подсветки.

Синхронизации с компьютером нет. Однако, существующих режимов вполне достаточно. После сборки и монтажа всей конструкции можно приступать к использованию.

Что касается использования, то всё работает отлично. Звук сразу становится более чётким и детальным, посторонние шумы и искажения пропадают. Подсветка более эффектно смотрится в темноте. Она также помогает быстро найти регулятор и кнопку на корпусе. Индикатор режима показывает, какой из них установлен в данный момент.

Регулировка всех углов наклона и поворота осуществляется плавно. Конструкция надёжная и ничего не болтается, нет скрипов и люфтов.

314x450 17 KB. Big one: 683x979 58 KB

В работе я не заметил каких-то проблем, а все мои собеседники слышали меня идеально. POP-фильтр легко снимается, для чего достаточно ослабить хомут фиксации, снять микрофон и отсоединить кабель. Он пластиковый и его можно легко помыть.

Без этого фильтра качество звука не падает, но могут быть искажения от движения воздуха при разговоре. Это лёгкие свисты или мелкие хлопки. Каких-то недостатков в работе я не заметил.

Заключение

streamplify MIC ARM – отличное устройство, но при его приобретении стоит учитывать специфику крепления. Оно может подойти не всем, поэтому в линейке бренда предусмотрен настольный аналог – streamplify MIC Tripod. Он более универсален, опять же, всё зависит от использования. Если на столе должно быть свободное пространство, то варианта тут два: использовать петличку или именно такое крепление с рукой-кронштейном.

В первую очередь отмечу высокое качество изготовления, все материалы приятные и подогнаны хорошо. Конструкция кронштейна сделана отлично, пользоваться им удобно. Подключение и само использование простые. Громкость (чувствительность) регулируется на самом устройстве, можно одним нажатием на кнопку включить режим Mute. Также на самом корпусе переключается режим подсветки, которую при желании можно полностью отключить. Защитный экран легко монтируется и его можно периодически дезинфицировать.

Ощущения от микрофона с первого взгляда самые положительные. Он очень приятный тактильно, тяжёлый и создаёт вид профессионального устройства. Понятно, что это не студийный аппарат для записи голоса и музыки, но у него другое предназначение, с которым он отлично справляется. По сравнению со штатным микрофоном веб-камеры это просто другой уровень. Звук получается более чёткий и детальный, посторонних шумов становится меньше, что неудивительно. Это связано с особенностью конструкции. Диаграмма чувствительности устройства напоминает сердце, где наибольшая чувствительность находится спереди, меньше по бокам и сзади вообще затухает.

Кто-то считает эту модель бюджетной, но в наших сегодняшних реалиях это скорее средний уровень, хотя смотря с чем сравнивать. И если возникла потребность в таком микрофоне, то вариант streamplify однозначно заслуживает внимания.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест wildchaser акустика микрофон streamplify streamplify mic arm

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор микрофона streamplify MIC ARM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
41
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
23 февраля 2023 45
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
17 февраля 2023 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский самолёт ДРЛО А-50, базировавшийся на территории Беларуси, подвергся атаке
55
Есть силы, которые умышленно «подсушивают ЧВК «Вагнер» – Пригожин поведал о наборе новобранцев
35
Премьер-министр Украины исключил в ближайшие 100 лет примирение и сотрудничество с Россией
20
Китай и Турция стали главными поставщиками электроники в Россию
+
Россия "подтягивает" военнослужащих и вооружение из Белоруссии в приграничные с зоной СВО районы
+
Китайский истребитель более часа преследовал самолет-шпион ВВС США с американскими репортёрами
1
Nokia впервые за 45 лет обновила логотип
3
Силы РФ вывели из строя ремонтную базу ВСУ - рапортует МинОбороны
22
CNN назвали Javelin, HIMARS и Bayraktar TB2 самым эффективным оружием, поставленным Украине
24
Гаубице Д-30 требуется менее 2-х минут на огневую подготовку после получения информации о противнике
1
ВСУ начали минировать подбитую западную технику
2
ППК-20 отправили в зону СВО – разработка окажет помощь бойцам в достижении поставленных задач
8
Пригожин рассказал о попытке создать «Универсального солдата» в рядах украинской армии
3
Главные ошибки геймеров при выборе видеокарты – почему GeForce RTX 3060 Ti дешевле GeForce RTX 3060
7
Майнеры продолжают закупать оборудование для увеличения своих мощностей
7
На Украине рассказали, сколько российских ракет и дронов сбили системы ПВО с сентября
11
В Atomic Heart нашли «упоротые» скульптуры, вдохновленные реальными прототипами
6
Из 300 немецких танков Leopard менее 90 сейчас готово к бою - глава союза военнослужащих Германии
10
Виктория Нуланд: Вдова президента Украины сможет получить гражданство США по ускоренной процедуре
5
Минобороны: За сутки ВС РФ поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ
2

Сейчас обсуждают

ильдус нургатин
10:18
Принципе Ленин и Сталин тоже зеки . А у Пригожина нет политической цели , просто амбиции , имидж понимает зачет тысяч жизней и крови тех же зеков. Сейчас хотя они герои ...хоронят на аллеях славы , эт...
Есть силы, которые умышленно «подсушивают ЧВК «Вагнер» – Пригожин поведал о наборе новобранцев
Евгений Сом
10:18
Это ты себя то ли описал? у тебя есть и вранье (приятные цвета, работа фоторедактором, что давал слово и т.д.), искажение фактов (постоянно приводит бред с поломками видюх, цветами с неполным диапазон...
Sapphire Nitro+ Radeon RX 6600 XT - обзор и андервольт видеокарты от компании, которая разочаровала
warmuza
10:14
через месяц сгорит
Дешевая GeForce GTX 1070 с Авито с легкостью тянет Cyberpunk 2077, Atomic Heart и Hogwarts Legacy
warmuza
10:13
Не писал. А зачем? Я же не такой упоротый, как ты, чтобы использовать личный единичный опыт в качестве глобального аргумента. Сгорели и сгорели, бывает. Я всё равно на дачу купил АМД, RX 550. Одна да...
Дешевая GeForce GTX 1070 с Авито с легкостью тянет Cyberpunk 2077, Atomic Heart и Hogwarts Legacy
Евгений Сом
10:12
что за нубский вброс? DLSS 3.0 не отвязывает видюху от процессора, да и вообще что это за поток бреда. Проц подготавливает кадры, видюха их закрашивает. А DLSS 3.0 лишь рисует 1/3 кадров нейронкой. А...
Специалисты изучили возможности Ryzen 7 7800X3D, отключив 1 CCD 7950X3D — лучший выбор для геймера
warmuza
10:09
раздел называется Новости, в чём здесь новость?
ИИ генератор изображений Midjourney позволяет создавать настоящие шедевры
Михаил Лебакин
10:09
Удивляет молчание ВВП, после такой речи на федеральном собрании, как минимум должен был публично выпороть Шойгу и за палки в колеса СВО и за его зятя, которого давно пора поставить к стенке и согласно...
Есть силы, которые умышленно «подсушивают ЧВК «Вагнер» – Пригожин поведал о наборе новобранцев
Роман Иванов
10:07
Жень, ты головой не бился в детстве? Похоже, что даже не только лишь пару раз. Все "дАказательства" автора статьи вырваны из контекста. Имелось ввиду абсолютно не то, на что ты и этот пописун надеете...
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
JAX1979
10:06
Netac норм флэшки делала. Моей уже лет 10. Почти каждый день использую
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
nonses84
10:04
Вообще не считаю здесь ничего плохого, пси5 или пси4 , вообще всё равно, разница минимум. А снижение частот, означает меньший нагрев и то оно там мизерное, потеря будет около 3-4% производительности. ...
Обновлённые спецификации мобильных CPU Ryzen 7040HS разочаровывают — урезание частот iGPU и функций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем