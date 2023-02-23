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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X

GeForce RTX 4070 Ti Suprim X – это крутая видеокарта премиум-класса, оснащенная мощной системой охлаждения и реализованной по максимуму подсистемой питания.
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Оглавление

Вступление

Геймерам почему-то всё время не везёт. Хочет человек поиграть, а ему постоянно ставят палки в колёса, и все хотят на нём обогатиться. Даже производители игр ставят в них защиту, которую долго не получается сломать, а честно купить игру в твоей стране просто не дают.

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Сейчас многие мечтают окунуться в мир Хогвартса, помахать палочкой, покататься на метле и побывать в шкуре великого волшебника, но сделать это простому российскому подростку не так просто. Особенно это касается ПК-версии. Требования не самые заоблачные, но дальше выясняется, что система потребляет 18 Гб оперативной памяти, нужно большое дисковое пространство, причём желательно SSD-накопитель и с видеокартой тоже не так всё просто. Конечно, можно играть на встройке, но ни графика, ни скорость не порадуют.

А энтузиасты TechPowerUp, которые уже провели ряд тестов с игрой, отметили, что ещё всё не так просто с использованием видеопамяти. Например, чтобы комфортно играть с лучами, нужно не менее 16 Гб видеопамяти.

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Сам я тоже опробовал эту игру и в целом с умеренными настройками можно с комфортом играть на GeForce RTX 3060 Ti, но всё идёт к тому, что памяти нужно больше. Объёмы текстур растут, детализация увеличивается, внедряемые эффекты потребляют много ресурсов, при этом оптимизация зачастую отходит на второй план, а вышедшую игру патчат несколько лет. Всё это наводит на грустные мысли, когда узнаёшь, что это даже не UE5.

DLSS может помочь, но это не даёт ощущения NexGen графики. А производители не торопятся добавлять большие объёмы памяти на видеокарты или делают это неохотно. Например, даже GeForce RTX 4080 хотели изначально представить лишь с 12 Гб, но потом передумали и решили этот подарок преподнести обладателям GeForce RTX 4070 Ti. Возможно, чуть позже выпустят какую-нибудь RTX 4070 Ultra, где памяти будет 16 Гб и ребята смогут нормально играть в современные игры с лучами.

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Сегодня мы посмотрим более внимательно на видеокарту MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X и изучим её устройство.

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Suprim X – это флагманская линейка компании и поэтому всё должно быть реализовано по максимуму. Будет любопытно рассмотреть самую дорогую версию, чтобы понимать, где можно будет сэкономить на более доступных модификациях.

Упаковка и комплектация

Я уже рассматривал видеокарту MSI GeForce RTX 4090 Suprim X и здесь в оформлении и дизайне много общего, что неудивительно. Это флагманская линейка продуктов и ее стиль един у всех продуктов. При этом даже частично совпадают габариты устройств, несмотря на различные системы охлаждения.

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Коробка крупная, тяжёлая и необычная. Ручки для транспортировки не предусмотрено.

Спереди мы видим крупное изображение устройства на светлом фоне. В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Она, как и надпись Suprim, выполнена так, что переливается всеми цветами радуги. Справа внизу находится вставка с указанием модели графического процессора.

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На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка сверху и спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: Tri Frozr 3S, Torx Fan 5.0, Copper Baseblate, Core Pipe и MSI Center. В правом верхнем углу переливается надпись Suprim X вместе с новым логотипом.

Внизу есть очень компактная спецификация, при этом системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 750 Вт.

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После открытия коробки сверху видим карточку из плотного картона с изображением устройства и информацией о новой линейке. Под ней находится лист из вспененного полиэтилена.

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Убрав его, обнаруживаем коврик для мышки с фирменной символикой.

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Далее всё стандартно: каркас из вспененного полиэтилена, где в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту штанга и легендарный переходник 12VHPWR.

Последний находится в отдельном пакете, где снаружи чётко показано, что от блока питания к каждому разъёму должен идти независимый кабель.

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Инструкции находятся на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта, показано именно там.

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Здесь в комплекте мы видим переходник 12VHPWR на три коннектора 8-pin PCI-e. На первый взгляд все стандартно. Однако у модели MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio он на два. При этом сами печатные платы идентичны.

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Дизайн и особенности видеокарты

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Габариты видеокарты составляют: 338 х 142 х 73 мм, масса – 2019 г. Для сравнения те же характеристики MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio: размеры – 337 х 140 х 67 мм, масса – 1876 г. Это говорит о том, что система охлаждения здесь не хуже, чем у видеокарты на более мощном процессоре, но из другой линейки.

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Однако есть ещё такая модель как MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio. Вот здесь уже заметная разница в весе при том, что обе версии GeForce RTX 4070 Ti построены на абсолютно одинаковой печатной плате.

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Снова мы видим тот самый новый разъём питания и новый логотип Suprim с обратной стороны платы вместо привычного дракончика.

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Сзади также находится защитная пластина. Она снова выполняет функцию теплоотвода и его равномерного распределения. Ещё по карте на графическом процессоре RTX 4080 я заметил, что компания MSI не сильно уменьшила габариты печатной платы по сравнению с флагманской RTX 4090. Здесь мы наблюдаем похожую картину и это отлично потому, что это ещё один элемент отвода тепла и его распределения.

Уже на этапе эксплуатации карт 3000-серии была замечена тепловая загруженность отдельных участков плат из-за плотной компоновки. Отчасти это приводило к локальным перегревам, прогарам и прочим термическим повреждениям. Этот опыт показал, что не нужно стремиться к уменьшению габаритов печатной платы потому, что она также участвует в теплообмене за счёт медных слоёв металлизации и высокой теплопроводности меди.

Задняя пластина контактирует с платой через три небольших терморезинки, которые расположены неподалёку от графического процессора с обратной стороны.

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С обратной стороны платы находится пара ШИМ-контроллеров и несколько светодиодов в левой части. Танталовых конденсаторов в большом количестве тут нет. Они твердотельные капсульные и все находятся спереди.

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Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После этого снимается кулер, но остаётся ещё одна рамка спереди.

Теплорассеиватель изготовлен по классической схеме. Две секции и семь тепловых трубок. Вместо испарительной камеры у версии RTX 4090 Suprim, здесь обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с микросхемами памяти через термопрокладки.

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Далее уже от испарительной камеры расходятся тепловые трубки и пронизывают несколько массивов алюминиевых рёбер. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

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Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Поэтому радиатор большой и тяжёлый, а ещё потому, что все элементы пропаяны. Акцент явно сделан на тихую работу и возможность отвода большого количества тепла.

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Пластиковый кожух крепится шестью винтами к специальным креплениям на радиаторе спереди. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, то это не так. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

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Кулер действительно очень тихий и производительный. Здесь используются три мощных вентилятора Power Logic PLD10020B12H с техническими характеристиками 12 В, 0.65 А. Максимальная скорость 3500 об/мин, шум на расстоянии 1 м – 55 дБ.

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Это много, но обеспечивает сильный воздушный поток и большой запас по мощности. Эти вертушки оборудованы специальной крыльчаткой Torx Fan 5.0. Спереди на одном находится барельеф с драконом MSI Gaming

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Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

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Над радиатором тоже поколдовали, верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается как бы чешуя, сквозь нее воздушный поток легче проникает, да и шума меньше.

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После демонтажа кулера, видно, что на плате осталась ещё одна небольшая пластина.

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Она выполняет функцию увеличения жёсткости и отвода тепла от транзисторных сборок в левой и правой частях карты.

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Подсистема питания снова разделена на две части и на этот раз абсолютно ассиметрично. В левой части находятся 12 каналов питания графического процессора.

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Ещё три фазы питания памяти находятся в правой части карты.

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ШИМ-контроллеры распаяны сзади. Это один uPI Semi uP9512R и uPI Semi uS5650Q.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Alfa&Omega на 50А и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны все и пустых мест больше нет.

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По центру находится графический процессор NVIDIA AD104-300-A1, он же RTX 4070 Ti. Чип изготовлен на 35 неделе 2022 года.

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295 кв. мм выполненных по 4 нм техпрцессу TSMC. Для сравнения у AD102 площадь 608 кв. мм.

Микросхемы памяти типа GDDR6X распаяны только спереди. При этом заметно два пустых места, что подразумевает возможность наращивания объёма до 16 Гбайт.

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Используются микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR. В комплекте есть переходник на три линии по 8-pin PCI-e. У видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio такой переходник на две линии 8-pin PCI-e.

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На задней панели находится классический набор видеовыходов.

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  • Три порта Display Port;
  • Один порт HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой.

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Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X 12 Гб проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i5-13600K;
  • Охлаждение: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: Z790 Gaming;
  • Память: 2 x 16 Гб DDR5-6400, Kingston FURY Renegade (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X 12 Гб (2310 / 2775 / 1313 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тб;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinum, 1300 Ватт.

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Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22С, а шум составлял 27,1 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта по габаритам и весу очень напоминает MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio. При этом мощность заявлена ниже, но у версии Suprim есть всегда запас по мощности.

Вентиляторы новинки включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

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Такая схема используется не впервые, большой массивный радиатор может справиться с мощным GPU в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50? вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу видеокарты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3500 об/мин, шум при этом составляет 55 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 37% от полной мощности, что составляет 1055 об/мин. Даже в таком режиме получается комфортный уровень шума – 30,7 дБ.

В «волосатом бублике» карта потребляет свои паспортные 285 Вт. Да, это немало, но смотря с чем сравнивать.

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Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой двух надписей. Также есть ещё три модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много, можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Time Spy Extreme:

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3DMark Time Spy:

450x214 30 KB. Big one: 1500x714 211 KB

3DMark Port Royale:

450x214 30 KB. Big one: 1500x714 209 KB

Superposition FHD Medium:

450x220 31 KB. Big one: 1500x732 248 KB

Superposition 4K:

450x220 31 KB. Big one: 1500x732 249 KB

Metro Exodus 4K, RTX:

450x313 46 KB. Big one: 1500x1042 338 KB

Metro Exodus 4K, Extreme:

450x313 46 KB. Big one: 1500x1042 329 KB

Metro Exodus QHD, Extreme:

450x313 46 KB. Big one: 1500x1042 327 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка средняя:

447x450 24 KB. Big one: 1000x1006 82 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.:

447x450 23 KB. Big one: 1000x1006 76 KB

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка средняя:

447x450 25 KB. Big one: 1000x1006 76 KB

Разгон у видеокарты есть, но очень небольшой. 365 Вт для этой видеокарты являются максимумом, поэтому здесь такая мощная система охлаждения. Предусмотрен солидный запас по мощности. В игровых приложениях частота вплотную приближается к 3 ГГц. Тем не менее, разгон на 200 МГц по ядру и на 700 МГц по памяти вполне реален.

Однако я бы не разгонял видеокарту, а сконцентрировался на даунвольтинге и оптимизации напряжений.

3DMark Time Spy Extreme:

450x214 30 KB. Big one: 1500x714 211 KB

3DMark Time Spy:

450x214 30 KB. Big one: 1500x714 212 KB

3DMark Port Royale:

450x214 29 KB. Big one: 1500x714 203 KB

Superposition FHD Medium:

450x220 30 KB. Big one: 1500x734 250 KB

Superposition 4K:

450x220 30 KB. Big one: 1500x734 248 KB

Metro Exodus 4K, RTX:

450x316 47 KB. Big one: 1500x1053 338 KB

Metro Exodus QHD, Extreme:

450x316 46 KB. Big one: 1500x1053 335 KB

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

450x200 28 KB. Big one: 1500x667 138 KB

Она разогревается до 75°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 70°C.

450x200 29 KB. Big one: 1500x667 142 KB

Задняя пластина нагревается практически до 63°C, внутренняя – до 65°C. Область за графическим процессором разогревается до 67°C.

Заключение

MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X – это крутая и дорогая видеокарта, которая вплотную подобралась по габаритам к модификациям GeForce RTX 4080 других компаний. Тут мы видим мощную систему охлаждения, которая без труда справляется с отводом тепла разогнанного до 3 ГГц видеопроцессора. Однако еще при первом знакомстве можно понять, что видеокарта явно не для всех и будет стоить заметно дороже аналогов. Помимо отличной упаковки мы видим такой же по уровню комплект поставки, где есть всё самое необходимое, а также дополнительно коврик для мышки с фирменной символикой.

Изготовление отличное и что мне больше всего понравилось – это общий стиль у всех видеокарт Suprim X. Модели MSI GeForce RTX 4090 Suprim X и MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X сложно перепутать из-за различий в габаритах, но внешне они выглядят как близнецы, и даже с обратной стороны находится похожая пластина с новым светящимся логотипом. Видеокарта по-прежнему крупная, большая и может быть установлена не во все системы. Испарительной камеры нет, а число тепловых трубок доходит до семи.

В пике новинка способна потреблять до 360 Вт, о чём есть упоминание в BIOS. Тем не менее, в штатном режиме потребление не выходит за рамки 300 Вт и карта работает очень тихо. Также устройство ведёт себя в разгоне, поэтому система охлаждения тут сделана с запасом. Есть ряд моментов, которые ещё можно улучшить в охлаждении. Например, ещё не видел использования жидких термопрокладок и жидкого металла в качестве термоинтерфейса для графического процессора.

Подсистема питания здесь реализована по максимуму и скорее всего в моделях проще будут распаивать не все каналы питания, пытаясь сэкономить. Ещё можно заметить, что GPU NVIDIA AD104 – это, по сути, половина AD102, что заметно по количеству транзисторов внутри и по площади кристалла, разница по этим показателям почти двукратная. Если же грубо, то видеокарта RTX 4070 Ti – это половина от RTX 4090, включая объём видеопамяти. Играть в 4K можно, но не на максимальных настройках, а по производительности её часто сравнивают с RTX 3090. Разгон небольшой есть, но он не даёт какого-то заметного увеличения производительности.

Поэтому, на мой взгляд, лучше оптимизировать работу устройства и сделать андервольтинг, что обеспечит меньший нагрев и более тихую работу видеокарты. Здесь также предусмотрено два режима работы и отличия между ними несущественные. В обоих происходит остановка вентиляторов в режиме бездействия. Подсветка настраивается через фирменное приложение MSI Center. Есть множество режимов и синхронизация с другими устройствами.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Mr Manhattan
10:08
Гтфо любой каклькулятор потянет. Слабо прогнать в ОССТ при включенном avx и про режим?
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armadaovs
10:07
лучше с юмором о железе и около железе чем о других вещах.
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Mr Manhattan
10:06
Заслуженный кол. Не пиши больше
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
[IRanPast]
10:05
Это какую к примеру? Я вот играл в Метро, ща надоело, играю в GTFO. Смотрю температуры в NZXT CAM, выше 55 °C не видел!
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Mr Manhattan
10:03
Надо же как-то на " червячка заморить " зарабатывать
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Mr Manhattan
10:02
Ну то что у тебя нету в пасьянсе, потому что процессор отдыхает, запусти нормальную игру и увидишь.
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Artemidon
10:01
И в этом, кстати, отличие от физических видов спорта. Гарантированно, что женщина (нормальная, не транс) никогда не обгонит лучших бегунов на 100-метровке и не поднимет более тяжелую штангу, чем чемпи...
Хакершу Empress, взломавшую Hogwarts Legacy, забанили на Reddit - под подозрением издатель игры
[IRanPast]
09:59
Для наброса на вентилятор )))
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