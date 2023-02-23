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Вступление

Геймерам почему-то всё время не везёт. Хочет человек поиграть, а ему постоянно ставят палки в колёса, и все хотят на нём обогатиться. Даже производители игр ставят в них защиту, которую долго не получается сломать, а честно купить игру в твоей стране просто не дают.

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Сейчас многие мечтают окунуться в мир Хогвартса, помахать палочкой, покататься на метле и побывать в шкуре великого волшебника, но сделать это простому российскому подростку не так просто. Особенно это касается ПК-версии. Требования не самые заоблачные, но дальше выясняется, что система потребляет 18 Гб оперативной памяти, нужно большое дисковое пространство, причём желательно SSD-накопитель и с видеокартой тоже не так всё просто. Конечно, можно играть на встройке, но ни графика, ни скорость не порадуют.

А энтузиасты TechPowerUp, которые уже провели ряд тестов с игрой, отметили, что ещё всё не так просто с использованием видеопамяти. Например, чтобы комфортно играть с лучами, нужно не менее 16 Гб видеопамяти.

Сам я тоже опробовал эту игру и в целом с умеренными настройками можно с комфортом играть на GeForce RTX 3060 Ti, но всё идёт к тому, что памяти нужно больше. Объёмы текстур растут, детализация увеличивается, внедряемые эффекты потребляют много ресурсов, при этом оптимизация зачастую отходит на второй план, а вышедшую игру патчат несколько лет. Всё это наводит на грустные мысли, когда узнаёшь, что это даже не UE5.

DLSS может помочь, но это не даёт ощущения NexGen графики. А производители не торопятся добавлять большие объёмы памяти на видеокарты или делают это неохотно. Например, даже GeForce RTX 4080 хотели изначально представить лишь с 12 Гб, но потом передумали и решили этот подарок преподнести обладателям GeForce RTX 4070 Ti. Возможно, чуть позже выпустят какую-нибудь RTX 4070 Ultra, где памяти будет 16 Гб и ребята смогут нормально играть в современные игры с лучами.

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Сегодня мы посмотрим более внимательно на видеокарту MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X и изучим её устройство.

Suprim X – это флагманская линейка компании и поэтому всё должно быть реализовано по максимуму. Будет любопытно рассмотреть самую дорогую версию, чтобы понимать, где можно будет сэкономить на более доступных модификациях.

Упаковка и комплектация

Я уже рассматривал видеокарту MSI GeForce RTX 4090 Suprim X и здесь в оформлении и дизайне много общего, что неудивительно. Это флагманская линейка продуктов и ее стиль един у всех продуктов. При этом даже частично совпадают габариты устройств, несмотря на различные системы охлаждения.

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Коробка крупная, тяжёлая и необычная. Ручки для транспортировки не предусмотрено.

Спереди мы видим крупное изображение устройства на светлом фоне. В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Она, как и надпись Suprim, выполнена так, что переливается всеми цветами радуги. Справа внизу находится вставка с указанием модели графического процессора.

На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка сверху и спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: Tri Frozr 3S, Torx Fan 5.0, Copper Baseblate, Core Pipe и MSI Center. В правом верхнем углу переливается надпись Suprim X вместе с новым логотипом.

Внизу есть очень компактная спецификация, при этом системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 750 Вт.

После открытия коробки сверху видим карточку из плотного картона с изображением устройства и информацией о новой линейке. Под ней находится лист из вспененного полиэтилена.

Убрав его, обнаруживаем коврик для мышки с фирменной символикой.

Далее всё стандартно: каркас из вспененного полиэтилена, где в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту штанга и легендарный переходник 12VHPWR.

Последний находится в отдельном пакете, где снаружи чётко показано, что от блока питания к каждому разъёму должен идти независимый кабель.

Инструкции находятся на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта, показано именно там.

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Здесь в комплекте мы видим переходник 12VHPWR на три коннектора 8-pin PCI-e. На первый взгляд все стандартно. Однако у модели MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio он на два. При этом сами печатные платы идентичны.

Дизайн и особенности видеокарты

Габариты видеокарты составляют: 338 х 142 х 73 мм, масса – 2019 г. Для сравнения те же характеристики MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio: размеры – 337 х 140 х 67 мм, масса – 1876 г. Это говорит о том, что система охлаждения здесь не хуже, чем у видеокарты на более мощном процессоре, но из другой линейки.

Однако есть ещё такая модель как MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio. Вот здесь уже заметная разница в весе при том, что обе версии GeForce RTX 4070 Ti построены на абсолютно одинаковой печатной плате.

Снова мы видим тот самый новый разъём питания и новый логотип Suprim с обратной стороны платы вместо привычного дракончика.

Сзади также находится защитная пластина. Она снова выполняет функцию теплоотвода и его равномерного распределения. Ещё по карте на графическом процессоре RTX 4080 я заметил, что компания MSI не сильно уменьшила габариты печатной платы по сравнению с флагманской RTX 4090. Здесь мы наблюдаем похожую картину и это отлично потому, что это ещё один элемент отвода тепла и его распределения.

Уже на этапе эксплуатации карт 3000-серии была замечена тепловая загруженность отдельных участков плат из-за плотной компоновки. Отчасти это приводило к локальным перегревам, прогарам и прочим термическим повреждениям. Этот опыт показал, что не нужно стремиться к уменьшению габаритов печатной платы потому, что она также участвует в теплообмене за счёт медных слоёв металлизации и высокой теплопроводности меди.

Задняя пластина контактирует с платой через три небольших терморезинки, которые расположены неподалёку от графического процессора с обратной стороны.

С обратной стороны платы находится пара ШИМ-контроллеров и несколько светодиодов в левой части. Танталовых конденсаторов в большом количестве тут нет. Они твердотельные капсульные и все находятся спереди.

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После этого снимается кулер, но остаётся ещё одна рамка спереди.

Теплорассеиватель изготовлен по классической схеме. Две секции и семь тепловых трубок. Вместо испарительной камеры у версии RTX 4090 Suprim, здесь обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с микросхемами памяти через термопрокладки.

Далее уже от испарительной камеры расходятся тепловые трубки и пронизывают несколько массивов алюминиевых рёбер. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Поэтому радиатор большой и тяжёлый, а ещё потому, что все элементы пропаяны. Акцент явно сделан на тихую работу и возможность отвода большого количества тепла.

Пластиковый кожух крепится шестью винтами к специальным креплениям на радиаторе спереди. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, то это не так. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

Кулер действительно очень тихий и производительный. Здесь используются три мощных вентилятора Power Logic PLD10020B12H с техническими характеристиками 12 В, 0.65 А. Максимальная скорость 3500 об/мин, шум на расстоянии 1 м – 55 дБ.

Это много, но обеспечивает сильный воздушный поток и большой запас по мощности. Эти вертушки оборудованы специальной крыльчаткой Torx Fan 5.0. Спереди на одном находится барельеф с драконом MSI Gaming

Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором тоже поколдовали, верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается как бы чешуя, сквозь нее воздушный поток легче проникает, да и шума меньше.

После демонтажа кулера, видно, что на плате осталась ещё одна небольшая пластина.

Она выполняет функцию увеличения жёсткости и отвода тепла от транзисторных сборок в левой и правой частях карты.

Подсистема питания снова разделена на две части и на этот раз абсолютно ассиметрично. В левой части находятся 12 каналов питания графического процессора.

Ещё три фазы питания памяти находятся в правой части карты.

ШИМ-контроллеры распаяны сзади. Это один uPI Semi uP9512R и uPI Semi uS5650Q.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Alfa&Omega на 50А и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны все и пустых мест больше нет.

По центру находится графический процессор NVIDIA AD104-300-A1, он же RTX 4070 Ti. Чип изготовлен на 35 неделе 2022 года.

295 кв. мм выполненных по 4 нм техпрцессу TSMC. Для сравнения у AD102 площадь 608 кв. мм.

Микросхемы памяти типа GDDR6X распаяны только спереди. При этом заметно два пустых места, что подразумевает возможность наращивания объёма до 16 Гбайт.

Используются микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR. В комплекте есть переходник на три линии по 8-pin PCI-e. У видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio такой переходник на две линии 8-pin PCI-e.

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

Три порта Display Port;

Один порт HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X 12 Гб проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-13600K;

Охлаждение: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: Z790 Gaming;

Память: 2 x 16 Гб DDR5-6400, Kingston FURY Renegade (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X 12 Гб (2310 / 2775 / 1313 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тб;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinum, 1300 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22С, а шум составлял 27,1 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта по габаритам и весу очень напоминает MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio. При этом мощность заявлена ниже, но у версии Suprim есть всегда запас по мощности.

Вентиляторы новинки включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

Такая схема используется не впервые, большой массивный радиатор может справиться с мощным GPU в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50? вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу видеокарты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3500 об/мин, шум при этом составляет 55 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 37% от полной мощности, что составляет 1055 об/мин. Даже в таком режиме получается комфортный уровень шума – 30,7 дБ.

В «волосатом бублике» карта потребляет свои паспортные 285 Вт. Да, это немало, но смотря с чем сравнивать.

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой двух надписей. Также есть ещё три модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много, можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Superposition FHD Medium:

Superposition 4K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Metro Exodus QHD, Extreme:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка средняя:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.:

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка средняя:

Разгон у видеокарты есть, но очень небольшой. 365 Вт для этой видеокарты являются максимумом, поэтому здесь такая мощная система охлаждения. Предусмотрен солидный запас по мощности. В игровых приложениях частота вплотную приближается к 3 ГГц. Тем не менее, разгон на 200 МГц по ядру и на 700 МГц по памяти вполне реален.

Однако я бы не разгонял видеокарту, а сконцентрировался на даунвольтинге и оптимизации напряжений.

3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Superposition FHD Medium:

Superposition 4K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus QHD, Extreme:

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

Она разогревается до 75°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 70°C.

Задняя пластина нагревается практически до 63°C, внутренняя – до 65°C. Область за графическим процессором разогревается до 67°C.

Заключение

MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X – это крутая и дорогая видеокарта, которая вплотную подобралась по габаритам к модификациям GeForce RTX 4080 других компаний. Тут мы видим мощную систему охлаждения, которая без труда справляется с отводом тепла разогнанного до 3 ГГц видеопроцессора. Однако еще при первом знакомстве можно понять, что видеокарта явно не для всех и будет стоить заметно дороже аналогов. Помимо отличной упаковки мы видим такой же по уровню комплект поставки, где есть всё самое необходимое, а также дополнительно коврик для мышки с фирменной символикой.

Изготовление отличное и что мне больше всего понравилось – это общий стиль у всех видеокарт Suprim X. Модели MSI GeForce RTX 4090 Suprim X и MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X сложно перепутать из-за различий в габаритах, но внешне они выглядят как близнецы, и даже с обратной стороны находится похожая пластина с новым светящимся логотипом. Видеокарта по-прежнему крупная, большая и может быть установлена не во все системы. Испарительной камеры нет, а число тепловых трубок доходит до семи.

В пике новинка способна потреблять до 360 Вт, о чём есть упоминание в BIOS. Тем не менее, в штатном режиме потребление не выходит за рамки 300 Вт и карта работает очень тихо. Также устройство ведёт себя в разгоне, поэтому система охлаждения тут сделана с запасом. Есть ряд моментов, которые ещё можно улучшить в охлаждении. Например, ещё не видел использования жидких термопрокладок и жидкого металла в качестве термоинтерфейса для графического процессора.

Подсистема питания здесь реализована по максимуму и скорее всего в моделях проще будут распаивать не все каналы питания, пытаясь сэкономить. Ещё можно заметить, что GPU NVIDIA AD104 – это, по сути, половина AD102, что заметно по количеству транзисторов внутри и по площади кристалла, разница по этим показателям почти двукратная. Если же грубо, то видеокарта RTX 4070 Ti – это половина от RTX 4090, включая объём видеопамяти. Играть в 4K можно, но не на максимальных настройках, а по производительности её часто сравнивают с RTX 3090. Разгон небольшой есть, но он не даёт какого-то заметного увеличения производительности.

Поэтому, на мой взгляд, лучше оптимизировать работу устройства и сделать андервольтинг, что обеспечит меньший нагрев и более тихую работу видеокарты. Здесь также предусмотрено два режима работы и отличия между ними несущественные. В обоих происходит остановка вентиляторов в режиме бездействия. Подсветка настраивается через фирменное приложение MSI Center. Есть множество режимов и синхронизация с другими устройствами.

Андрей Понкратов aka wildchaser