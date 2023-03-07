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Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero

Соотношение цены и производительности выглядит интересно, а насколько хороши новинки Mastero на деле, покажет их обзор и сравнение с популярными моделями Zalman, Deepcool и Thermalright.
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Оглавление

Вступление

Для начала — немного о бренде Mastero (произносится как Мастэ’ро). Под данной маркой производятся комплектующие и ПК для профессиональных задач, от офисной работы до видеопродакшена. Особенность продуктов Mastero в том, что они разрабатываются вместе со специалистами своего дела: инженерами, архитекторами, продюсерами, киберспортсменами. Они, как никто другой, знают, какие инструменты лучше подходят для их работы, и с помощью Mastero делятся своими знаниями и опытом.

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Под брендом Mastero вышла целая линейка комплектующих для охлаждения ПК: три кулера для процессоров с теплопакетом от 65 до 125 Вт и два 120 мм корпусных вентилятора. Соотношение их цены и заявленной производительности выглядит интересно, а насколько хороши новинки на деле, покажет данный обзор. В нём я проверю качество изготовления новинок, их производительность и уровень шума. Для объективной оценки сравню кулеры Mastero с известными и популярными моделями Zalman, Deepcool и Thermalright.

Внешний вид и характеристики кулеров

Mastero MC-65

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Упаковка кулера Mastero MC-65.

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Начнем с младшего решения Mastero с индексом MC-65. По заверениям производителя, он способен эффективно отводить 65 Вт тепла от процессора.

На упаковке есть упоминание о максимальной рассеиваемой мощности в 95 Вт, но равняться на это значение не стоит — оно означает скорее способность справляться с кратковременными всплесками тепловыделения указанной величины. Современные технологии повышения частоты процессоров Intel и AMD такие случаи допускают и не ограничивают процессор паспортными характеристиками TDP.

Поставляется MC-65, как и остальные кулеры Mastero, в белой картонной коробке. Несмотря на минималистичное оформление, она содержит всю необходимую информацию на русском языке, в том числе технические характеристики и список совместимых процессорных сокетов. Вместо бумажного вкладыша с инструкцией — QR-код на упаковке.

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Комплектация кулера Mastero MC-65.

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Внутри коробки, помимо самого кулера, находится универсальная рамка для установки на процессоры Intel, набор регулировочных ножек и термопаста в одноразовом тюбике. Установка на процессоры AMD выполняется на штатное крепление материнской платы при помощи прижимной скобы на кулере.

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Универсальное крепление для intel.

Такое решение позволяет не снимать плату для установки собственного «бэкплейта» и обеспечивает совместимость с процессорными сокетами — от доисторических LGA 775 и AM2 до современных LGA 1700 и AM4.

Поддержка новейшего сокета AMD Socket AM5 не указана, но фактически она есть — AM5 совместим с системами охлаждения AM4, которые устанавливаются на штатное крепление материнской платы.

Перейдем непосредственно к конструкции.

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Внешний вид кулера Mastero MC-65.

MC-65 — типичный компактный кулер формата Top-Flow. 90 мм вентилятор установлен в центре каскада алюминиевых рёбер диаметром 120 мм, стянутых у основания. Рёбра набраны ровно, края металла обработаны и не режут руки, откровенных огрехов производства не наблюдается. Придраться можно разве что к основанию, сохранившему все следы механической обработки.

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Основание кулера Mastero MC-65.

Главное преимущество подобных систем охлаждения, не считая цены — простая установка и совместимость с любыми корпусами и платами.

Теоретически MC-65 за счёт большого диаметра может конфликтовать с оперативной памятью с высокими радиаторами, но вряд ли они встретятся в сборках, куда будет устанавливаться этот кулер. С оперативной памятью стандартных размеров, даже с радиаторами, проблем возникнуть не должно (пример на снимке ниже).

Ещё один плюс кулера радиальной конструкции — направленный вниз поток воздуха, обдувающий зону VRM. На недорогих платах она лишена собственных радиаторов, поэтому дополнительное охлаждение не помешает.

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Кулер Mastero MC-65 в ПК.

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Заявлено использование вентилятора с гидродинамическим подшипником с наработкой на отказ 60 000 часов. Не рекорд, но намного лучше втулок скольжения в аналогичных моделях, которые редко работают дольше 15 000 ? 20 000 часов.

Благодаря качественному вентилятору заявлен и низкий уровень шума для подобных систем — до 29.8 дБ на максимальных 2 200 оборотах в минуту. Что ещё важно — кулер снабжён 4 pin коннектором для регулировки оборотов вентилятора в автоматическом режиме или вручную через BIOS.

Mastero MC-65 на сайте дистрибьютора, на Ozon.

Mastero MC-95

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Упаковка кулера Mastero MC-95.

«Средний брат» Mastero MC-95 уже должен справляться с отведением 95 Вт тепла на постоянной основе и до 125 Вт в пике.

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Комплектация кулера Mastero MC-95.

Упаковка, комплектация и способ крепления аналогичны MC-65, поэтому сразу перейду к описанию конструкции и внешнего вида.

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Внешний вид кулера Mastero MC-95.

Кулер получил башенную конструкцию с тремя теплотрубками в основании, выполненном по схеме прямого контакта с процессором. Основание отфрезеровано и отполировано. Тест «линейкой» показал отсутствие явных горбов и впадин у основания.

Качество полировки выше среднего — поверхность не зеркальная, следы фрезеровки видны на глаз и ощупь, но без явных перепадов и борозд. Царапина в левой части основания появилась уже в процессе тестирования и в зачёт не идет.

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Основание кулера Mastero MC-95.

Габариты радиаторной части — 96 x 90 x 46 мм (Ш x В x Г), высота от нижнего края основания до нижнего края вентилятора — 35 мм, сам вентилятор выступает от основания всего на 25 мм и не перекрывает слоты памяти.

Заявленная производителем высота кулера в 122 мм немного отличается от действительности — от края основания до края ребер радиатора 125 мм, ещё 5 мм добавляют наконечники теплотрубок. Итого высота кулера — 130 мм, но и она вписывается в ограничения большинства Mini- и Midi-Tower корпусов в 150 ? 155 мм.

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Кулер Mastero MC-95 в ПК.

Для кулера Mastero MC-95 также заявлен 92 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником с наработкой 60 000 часов и 4 pin коннектором с управлением по PWM. Уровень шума при максимальных 2 000 об/мин всего 24 дБ.

По всем параметрам перед нами компактное решение, нацеленное на широкий сегмент среднебюджетных процессоров с теплопакетом до 95 Вт: Intel Core i3, i5 разных лет выпуска, AMD Ryzen 3 и Ryzen 5, AMD FX 43ХХ, 63ХХ и прочих.

Mastero MC-95 на сайте дистрибьютора и на Ozon.

Mastero MC-125

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Упаковка кулера Mastero MC-125.

И, наконец, старшая система охлаждения, способная справиться с наиболее горячими процессорами с теплопакетом 125 Вт: Intel Core i7K и Core i5, AMD Ryzen 7, AMD FX 83XX и подобных.

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Комплектация кулера Mastero MC-125.

Упаковка, комплектация, совместимость с сокетами и способ крепления аналогичны MC-95 и MC-65, более подробно о них описано в разборе MC-65.

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Внешний вид кулера Mastero MC-125.

Mastero MC-125 по сравнению с MC-95 подрос по всем параметрам: габариты радиатора увеличились до 120 x 100 x 46 мм, а количество теплотрубок возросло до четырёх. Основание осталось без изменений — используется прямой контакт теплотрубок с процессором.

Качество полировки аналогично MC-95 — без явных дефектов поверхности, но с всё ещё заметными следами фрезеровки.

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Основание кулера Mastero MC-125.

Глубина радиатора осталась прежней, и вентилятор выступает за основание на всё те же 25 мм, не мешая установке памяти. Высота от основания кулера до нижнего края вентилятора всего 25 мм.

Высота кулера совпадает с указанными характеристиками — 158 мм, что может быть критично для компактных корпусов. Обязательно сверьтесь с характеристиками вашего корпуса перед покупкой.

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Кулер Mastero MC-125 в ПК.

Возросшие габариты радиатора позволили установить и более крупный 120 мм вентилятор с максимальными 1 500 об/мин. Заявленный уровень шума ещё ниже, чем у MC-95 — 22 дБ.

Как и у остальных кулеров Mastero, здесь используется вентилятор с гидродинамическим подшипником со временем наработки 60 000 часов и PWM-управлением оборотами. Кулер снабжён антивибрационными вставками в местах прилегания к радиатору, что должно положительно сказаться на уровне шума.

Вентилятор от кулера можно приобрести отдельно, он называется Mastero MF-120 и доступен в нескольких исполнениях.

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Корпусные вентиляторы Mastero MF-120.

На кулере MC-125 имеются выточки под крепление вентилятора с обеих сторон, поэтому при желании на него можно установить два MF-120. Так можно повысить производительность кулера, а, если заменить его на MF-120-LED с подсветкой (неотключаемой), то и добавить +5 к внешнему виду.

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Кулер Mastero MC-125 c вентилятором MF-120-LED в ПК.

Также ничто не мешает использовать MF-120 как корпусный вентилятор, создав сборку в едином цветовом стиле.

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Кулер Mastero MC-125 с вентилятором MF-120 в ПК.

Кулер Mastero MC-125 на сайте дистрибьютора, на Ozon.

Перейдём к образцам, с которыми далее будем сравнивать кулеры Mastero. Я выбрал популярные модели Zalman и Deepcool и ради интереса добавил к ним в компанию свой личный Thermalright.

Zalman CNPS80F

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Внешний вид кулера Zalman CNPS80F.

Спарринг-партнёром для Mastero MC-65 станет аналогичный по конструкции кулер Zalman CNPS80F. В своё время именно «Залман» стал родоначальником конструкции кулеров, известной как FHS (Flower HeatSink, радиатор-цветок), крайне популярной в начале нулевых. Тем интереснее будет сравнение с Mastero MC-65.

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Основание кулера Zalman CNPS80F.

CNPS80F немного меньше MC-65 по габаритам — 105 мм в диаметре и оснащён только 80 мм вентилятором, работающим на 2 500 об/мин. Даже с меньшими габаритами «Залман» заходит на пару миллиметров на слоты памяти и на радиатор платы, поэтому стоит быть внимательнее в плане их совместимости. Качество изготовления сопоставимо с MC-65, но основание обработано заметно лучше.

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Кулер Zalman CNPS80F в ПК.

«Залман» заявляет для своего кулера уровень шума всего 23.8 дБ, во что верится с большим трудом. С уменьшением вентилятора и увеличением оборотов звук становится только громче и приобретает неприятный, высокочастотный оттенок.

Без дорогого и качественного подшипника в вентиляторе и ухищрений с формой лопастей он не может быть тише MC-65, у которого и более крупный 90 мм вентилятор, и меньшие обороты вращения. Коннектор вентилятора 3-pin, управлять его скоростью возможно только изменением напряжения, если системная плата поддерживает такой режим.

Deepcool Gammaxx 200T

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Внешний вид кулера Deepcool Gammaxx 200T.

Конкурировать с Mastero MC-95 и Mastero MC-125 будет бестселлер рынка Deepcool Gammaxx 200T. Играет сразу в двух весовых категориях он по следующим причинам. По габаритам радиатора (100 x 85 x 35) и количеству теплотрубок (всего две) это скорее соперник MC-95, но на «Гаммаксе» установлен производительный 120 мм вентилятор, крутящийся на 1 600 об/мин, да и по цене он сопоставим с MC-125.

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Основание кулера Deepcool Gammaxx 200T.

Эта модель множество раз была героем обзоров и по сочетанию цена-качество-производительность заслуженно считается королём бюджетного сегмента. Производительность мы ещё проверим, а вот качество полировки основания явно уступает кулерам Mastero.

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Кулер Deepcool Gammaxx 200T в ПК.

За счёт меньшей глубины радиатор Gammaxx 200T чувствует себя внутри корпуса ПК ещё просторней, чем MC-95.

Thermalright True Spirit 120M BW Rev.A

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Внешний вид кулера Thermalright True Spirit 120.

В качестве бонуса добавим в сравнение не самый современный, но популярный в своё время True Spirit 120M компании Thermalright. Его современные вариации можно встретить в продаже примерно вдвое дороже MC-125 и Gammaxx 200T. Габаритами радиатора он напрямую конкурирует с MC-125 (132 x 115 x 57 мм), также имеет четыре теплотрубки и 120 мм вентилятор на 1300 об/мин.

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Кулер Thermalright True Spirit 120 в ПК.

Для удобства сравнения объединим характеристики кулеров в одну таблицу.

Модель Zalman CNPS80F Mastero MC-65 Mastero MC-95 Mastero MC-125 Deepcool Gammaxx 200T Thermalright True Spirit 120M BW Rev.A
Габариты, мм 102 x 99 x 48 117 x 117 x 53 92 x 75 x 122 135 x 80 x 158 128 x 70 x 131 145 x 132 x 57
Количество теплотрубок, шт. N/A N/A 3 4 2 4
Масса, г 198 264 421 551 361 480
Рассеиваемая мощность (типовая), Вт N/D 65 95 125 N\D N/D
Рассеиваемая мощность (максимальная), Вт N/D 95 125 150 N/D 160
Диаметр вентилятора, мм 80 90 92 120 120 120
Воздушный поток, CFM N\D 58.6 40 44 54.2 46.2
Скорость вращения вентилятора, об/мин 2 500 900 – 2 200 800 – 2 000 1 500 900 – 1 600 600 – 1 300
Уровень шума, дБ 23.8 20 – 29.8 19 – 24 18 – 22 17.8 – 26.1 25.4
Тип коннектора 3 pin DC 4 pin PWM 4 pin PWM 4 pin PWM 4 pin PWM 4 pin PWM
Совместим с сокетами Intel: LGA 1200 / 115X / 775;
AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / FM2+ / FM2 		Intel: 775 / 115x / 1200 / 1700;
AMD: AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / AM4 / FM2 / FM2+ 		Intel: 775 / 115x / 1200 / 1700;
AMD: AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / AM4 / FM2 / FM2+ 		Intel: 775 / 115x / 1200 / 1700;
AMD: AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / AM4 / FM2 / FM2+ 		Intel: 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155;
AMD: AM5 / AM4 		Intel: 2011 / 115x / 1366 / 775;
AMD: AM2 / AM2 / AM3 / AM3 / FM1 / FM2 / FM2
Цена (на момент написания обзора), руб. 630 499 899 1 199 1 225 N/D

Методика тестирования и тестовый стенд

Для проверки используется синтетический стресс-тест OCCT V11.0.20. В отличие от реальных рабочих задач, он непрерывно загружает большую часть блоков процессора, доводя его энергопотребление и тепловыделение до максимума. Если кулер справится с охлаждением процессора в стресс-тесте, то в обычной работе и играх он будет делать это с большим запасом.

Для теста были созданы пресеты с фиксированными настройками напряжения и частоты, при которых полная потребляемая мощность (Package power) процессора достигала 65, 95 и 125 Вт. Поскольку потребляемый процессором ток не совершает никакой работы (имеется в виду физический термин), то с небольшой погрешностью вся потребляемая мощность будет рассеяна в виде тепла. Так проверим каждый кулер на пределе его возможностей.

Тестирование проводилось отрезками по 20 минут, дважды на каждом кулере — для усреднения полученных результатов. Для исключения влияния термопасты на результаты во всех тестах на кулеры наносилась Arctic Cooling MX-4.

Конфигурация тестового стенда:

  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600G;
  • Материнская плата: MSI B450 Tomahawk (MS-7C02);
  • Модули памяти: 4 x 8 Гбайт G.Skill F4-3200C16-8GBKB;
  • Видеокарта: AFOX AMD Radeon RX 6600 XT;
  • Накопитель: BaseTech 970 Evo Plus 1 Тбайт;
  • Блок питания: Chieftec GDP-550C 550 Ватт;
  • Корпус: SilverStone PS14 с тремя вентиляторами BeQuiet! Pure Wings2;
  • Операционная система: Windows 11 Pro 22621.1194 с последними доступными драйверами;
  • ПО для тестирования: HWiNFO64 V7.36-4960; OCCT V11.0.20.

Замеры уровня шума проводились при помощи встроенного в Samsung Galaxy S20FE микрофона.

Результаты тестов

Предварительно убедимся, насколько кулеры соответствуют заявленным производителям значениям по скорости вращения вентиляторов и уровню шума.

Для проверки обороты были зафиксированы на 100%, а корпусные вентиляторы отключены. Измерения проводились на расстоянии 50 см от края корпуса с открытой боковой стенкой.

Проверка скорости вращения

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Скорость вращения крыльчаток вентиляторов.

Кулер Mastero MC-125 недобирает ~10% от заявленной скорости. Отклонение укладывается в допустимый спецификацией диапазон для вентилятора MF-120, но видеть его на практике всё равно неприятно.

Вентиляторы в MC-65 и MC-95 показали отклонение <5% от спецификаций в меньшую сторону — это обычный результат, большинство вентиляторов имеют такие допуски по отклонениям скорости вращения. Остальные участники по оборотам соответствовали заявленным значениям или немного превосходили их.

Проверка шума

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Показатели уровня шума кулеров.

Как и ожидалось, Zalman CNPS80F оказался заметно громче обещанного — он превысил на 11 дБ громкость, заявленную производителем. Для тех, кто не знаком с измерениями звука, поясню: децибел — это логарифмическая единица измерения, поэтому 35 дБ у CNPS80F звучат громче ближайшего «преследователя» более чем в 3 раза. Deepcool Gammaxx 200T тоже заметно шумнее своих 26 дБ — сказываются высокие обороты 120 мм вентилятора. Остальные участники отклоняются от заявленных показателей незначительно. Отличия от паспортных характеристик, скорее всего, связаны с разной методологией тестирования.

Самым тихим оказался кулер Mastero MC-125, хотя его вентилятор вращался на тех же оборотах, что у более дорогого Thermalright True Spirit 120M. На практике все кулеры тихие для повседневного использования, за исключением «Залмана». Паразитных шумов вроде гула от плохой центровки или биения крыльчатки вентилятора ни у одного из тестируемых образцов не зафиксировано.

Перейдём к температурным тестам.

Температурные тесты

Тесты проводились в закрытом корпусе с фиксацией оборотов кулеров на 100%, а корпусных вентиляторов — на 70%. Так имитировали воздухообмен среднестатистической сборки в Midi-Tower корпусе. В более просторном корпусе с лучшей вентиляцией результаты могут быть лучше, в более компактном или с единственным вентилятором — хуже.

Напомню, что указанные в графиках температуры были получены в стресс-тесте, и в реальности будут ниже.

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Температура CPU при потреблении 65 Вт.

Рубеж в 65 Вт стал испытанием только для Zalman CNPS80F и Mastero MC-65. Температуры у обоих кулеров вплотную приблизились к 90 градусам, но «Залман» справился с охлаждением на пару градусов лучше «Мастеро», несмотря на меньшие размеры. Расплатой за это стал сильный шум маленького 80 мм вентилятора.

Остальные участники показали близкие результаты, но Mastero MC-125 и Thermalright True Spirit 120 с более крупными радиаторами уже обозначили свое преимущество.

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Температура CPU при потреблении 95 Вт.

Переходим на следующую ступень, и Zalman CNPS80F с Mastero MC-65 ожидаемо не справляются с возросшей нагрузкой — уже через полминуты температура выросла до 105°C, и процессор ушёл в троттлинг. Лишнее подтверждение, что при выборе кулера не стоит ориентироваться на показатель максимального отводимого тепла. С кратковременным (на несколько секунд) всплеском выделяемого тепла они справятся, но постоянно работать в таком режиме не смогут.

Deepcool Gammaxx 200T выигрывает пару градусов у сопоставимого по габаритам Mastero MC-95 за счёт более крупного вентилятора, но уступает 5°C Mastero MC-125. Похоже, что одного вентилятора и высоких оборотов недостаточно, чтобы компенсировать меньшую площадь радиатора и количество теплотрубок.

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Температура CPU при потреблении 125 Вт.

И последний этап теста на 125 Вт, где остались только самые стойкие. Deepcool Gammaxx 200T и Mastero MC-95 продержались в тесте чуть дольше 40 секунд до наступления троттлинга.

Mastero MC-125 и Thermalright True Spirit 120 показали аналогичные результаты, хотя и близкие к критическим. Они выдержали оба прогона теста, при этом MC-125 обеспечил самый низкий уровень шума в тесте.

Сравнение комплектной термопасты с MX-4

Ещё один момент, который хочется упомянуть в обзоре — качество комплектной термопасты. При знакомстве с участниками мы не уделили ей особого внимания, но она идёт в комплекте с каждым кулером и входит в стоимость.

У Mastero MC-65 и Mastero MC-95 паста поставляется в белых одноразовых тюбиках и получила довольно жидкую консистенцию, термопаста Mastero MC-125 отличается внешним видом упаковки и более густой консистенцией.

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Термопаста кулеров Mastero (MC65/95 — слева, MC-125 — справа).

«Залман» комплектует CNPS80F одноразовым тюбиком с пастой собственного производства, и только у Gammaxx 200T паста нанесена на подошву кулера с завода.

Проверить её отдельно от Gammaxx 200Т не получится, поэтому тестировать все пасты будем именно на кулере Deepcool, тестом с потреблением 95 Вт. Комплектная термопаста Thermalright True Spirit, если она когда-то и была, до наших дней не дожила, поэтому в тесте не участвует.

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Результаты термопаст при потреблении CPU 95 Вт.

Видим, что Mastero MC-125 и Deepcool Gammaxx 200T комплектуются термопастой, практически не уступающей Arctic MX-4. Если верить надписи на упаковке, то термопаста для MC-125 была произведена китайской Halnziye, Deepcool же вероятно использует TIM Z3 или Z5 собственного производства.

Неизвестно, что кладет Zalman в комплект к CNPS80F, но, судя по результатам, точно не собственную ZM STG 1 или STG 2. Вместе с комплектной пастой младших Mastero она показала худший результат, а вся троица была близка к критической температуре. И если с MC-65 и CNPS80F такая паста ещё может смотреться уместно, то для MC-95 явно стоило положить в комплект пасту от MC-125.

Заключение

Кулеры бренда Mastero оставили впечатление добротного продукта. Из плюсов отмечу следующие:

  • Хорошее качество изготовления и обработки металла;
  • Широкий список поддерживаемых платформ, включая современные;
  • Тихие вентиляторы с ресурсным гидродинамическим подшипником и управлением оборотами;
  • Возможность кастомизации у старшей модели MC-125. Корпусные вентиляторы на 120 мм можно приобрести отдельно и построить систему охлаждения ПК в едином стиле.

С качеством охлаждения у новинок тоже всё в порядке — производительность кулеров MC-65 и MC-95 сопоставима с популярными аналогами, но за меньшие деньги. А выбирая Mastero MC-125 вы получаете за те же деньги более производительное решение.

Разумеется, есть у кулеров Mastero свои особенности и недостатки, вроде низких оборотов вентилятора на MC-125 или качества термопасты у MC-95. Но, во-первых, в бюджетном сегменте рынка это не является фатальным недостатком. Основным конкурентам также можно указать на повышенный уровень шума или качество обработки основания; а во-вторых, положительные качества новинок всё же перевешивают.

Дмитрий Брагин

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