Оглавление

Вступление

Для начала — немного о бренде Mastero (произносится как Мастэ’ро). Под данной маркой производятся комплектующие и ПК для профессиональных задач, от офисной работы до видеопродакшена. Особенность продуктов Mastero в том, что они разрабатываются вместе со специалистами своего дела: инженерами, архитекторами, продюсерами, киберспортсменами. Они, как никто другой, знают, какие инструменты лучше подходят для их работы, и с помощью Mastero делятся своими знаниями и опытом.

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Под брендом Mastero вышла целая линейка комплектующих для охлаждения ПК: три кулера для процессоров с теплопакетом от 65 до 125 Вт и два 120 мм корпусных вентилятора. Соотношение их цены и заявленной производительности выглядит интересно, а насколько хороши новинки на деле, покажет данный обзор. В нём я проверю качество изготовления новинок, их производительность и уровень шума. Для объективной оценки сравню кулеры Mastero с известными и популярными моделями Zalman, Deepcool и Thermalright.

Внешний вид и характеристики кулеров

Mastero MC-65

Упаковка кулера Mastero MC-65.

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Начнем с младшего решения Mastero с индексом MC-65. По заверениям производителя, он способен эффективно отводить 65 Вт тепла от процессора.

На упаковке есть упоминание о максимальной рассеиваемой мощности в 95 Вт, но равняться на это значение не стоит — оно означает скорее способность справляться с кратковременными всплесками тепловыделения указанной величины. Современные технологии повышения частоты процессоров Intel и AMD такие случаи допускают и не ограничивают процессор паспортными характеристиками TDP.

Поставляется MC-65, как и остальные кулеры Mastero, в белой картонной коробке. Несмотря на минималистичное оформление, она содержит всю необходимую информацию на русском языке, в том числе технические характеристики и список совместимых процессорных сокетов. Вместо бумажного вкладыша с инструкцией — QR-код на упаковке.

Комплектация кулера Mastero MC-65.

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Внутри коробки, помимо самого кулера, находится универсальная рамка для установки на процессоры Intel, набор регулировочных ножек и термопаста в одноразовом тюбике. Установка на процессоры AMD выполняется на штатное крепление материнской платы при помощи прижимной скобы на кулере.

Универсальное крепление для intel.

Такое решение позволяет не снимать плату для установки собственного «бэкплейта» и обеспечивает совместимость с процессорными сокетами — от доисторических LGA 775 и AM2 до современных LGA 1700 и AM4.

Поддержка новейшего сокета AMD Socket AM5 не указана, но фактически она есть — AM5 совместим с системами охлаждения AM4, которые устанавливаются на штатное крепление материнской платы.

Перейдем непосредственно к конструкции.

Внешний вид кулера Mastero MC-65.

MC-65 — типичный компактный кулер формата Top-Flow. 90 мм вентилятор установлен в центре каскада алюминиевых рёбер диаметром 120 мм, стянутых у основания. Рёбра набраны ровно, края металла обработаны и не режут руки, откровенных огрехов производства не наблюдается. Придраться можно разве что к основанию, сохранившему все следы механической обработки.

Основание кулера Mastero MC-65.

Главное преимущество подобных систем охлаждения, не считая цены — простая установка и совместимость с любыми корпусами и платами.

Теоретически MC-65 за счёт большого диаметра может конфликтовать с оперативной памятью с высокими радиаторами, но вряд ли они встретятся в сборках, куда будет устанавливаться этот кулер. С оперативной памятью стандартных размеров, даже с радиаторами, проблем возникнуть не должно (пример на снимке ниже).

Ещё один плюс кулера радиальной конструкции — направленный вниз поток воздуха, обдувающий зону VRM. На недорогих платах она лишена собственных радиаторов, поэтому дополнительное охлаждение не помешает.

Кулер Mastero MC-65 в ПК.

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Заявлено использование вентилятора с гидродинамическим подшипником с наработкой на отказ 60 000 часов. Не рекорд, но намного лучше втулок скольжения в аналогичных моделях, которые редко работают дольше 15 000 ? 20 000 часов.

Благодаря качественному вентилятору заявлен и низкий уровень шума для подобных систем — до 29.8 дБ на максимальных 2 200 оборотах в минуту. Что ещё важно — кулер снабжён 4 pin коннектором для регулировки оборотов вентилятора в автоматическом режиме или вручную через BIOS.

Mastero MC-65 на сайте дистрибьютора, на Ozon.

Mastero MC-95

Упаковка кулера Mastero MC-95.

«Средний брат» Mastero MC-95 уже должен справляться с отведением 95 Вт тепла на постоянной основе и до 125 Вт в пике.

Комплектация кулера Mastero MC-95.

Упаковка, комплектация и способ крепления аналогичны MC-65, поэтому сразу перейду к описанию конструкции и внешнего вида.

Внешний вид кулера Mastero MC-95.

Кулер получил башенную конструкцию с тремя теплотрубками в основании, выполненном по схеме прямого контакта с процессором. Основание отфрезеровано и отполировано. Тест «линейкой» показал отсутствие явных горбов и впадин у основания.

Качество полировки выше среднего — поверхность не зеркальная, следы фрезеровки видны на глаз и ощупь, но без явных перепадов и борозд. Царапина в левой части основания появилась уже в процессе тестирования и в зачёт не идет.

Основание кулера Mastero MC-95.

Габариты радиаторной части — 96 x 90 x 46 мм (Ш x В x Г), высота от нижнего края основания до нижнего края вентилятора — 35 мм, сам вентилятор выступает от основания всего на 25 мм и не перекрывает слоты памяти.

Заявленная производителем высота кулера в 122 мм немного отличается от действительности — от края основания до края ребер радиатора 125 мм, ещё 5 мм добавляют наконечники теплотрубок. Итого высота кулера — 130 мм, но и она вписывается в ограничения большинства Mini- и Midi-Tower корпусов в 150 ? 155 мм.

Кулер Mastero MC-95 в ПК.

Для кулера Mastero MC-95 также заявлен 92 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником с наработкой 60 000 часов и 4 pin коннектором с управлением по PWM. Уровень шума при максимальных 2 000 об/мин всего 24 дБ.

По всем параметрам перед нами компактное решение, нацеленное на широкий сегмент среднебюджетных процессоров с теплопакетом до 95 Вт: Intel Core i3, i5 разных лет выпуска, AMD Ryzen 3 и Ryzen 5, AMD FX 43ХХ, 63ХХ и прочих.

Mastero MC-95 на сайте дистрибьютора и на Ozon.

Mastero MC-125

Упаковка кулера Mastero MC-125.

И, наконец, старшая система охлаждения, способная справиться с наиболее горячими процессорами с теплопакетом 125 Вт: Intel Core i7K и Core i5, AMD Ryzen 7, AMD FX 83XX и подобных.

Комплектация кулера Mastero MC-125.

Упаковка, комплектация, совместимость с сокетами и способ крепления аналогичны MC-95 и MC-65, более подробно о них описано в разборе MC-65.

Внешний вид кулера Mastero MC-125.

Mastero MC-125 по сравнению с MC-95 подрос по всем параметрам: габариты радиатора увеличились до 120 x 100 x 46 мм, а количество теплотрубок возросло до четырёх. Основание осталось без изменений — используется прямой контакт теплотрубок с процессором.

Качество полировки аналогично MC-95 — без явных дефектов поверхности, но с всё ещё заметными следами фрезеровки.

Основание кулера Mastero MC-125.

Глубина радиатора осталась прежней, и вентилятор выступает за основание на всё те же 25 мм, не мешая установке памяти. Высота от основания кулера до нижнего края вентилятора всего 25 мм.

Высота кулера совпадает с указанными характеристиками — 158 мм, что может быть критично для компактных корпусов. Обязательно сверьтесь с характеристиками вашего корпуса перед покупкой.

Кулер Mastero MC-125 в ПК.

Возросшие габариты радиатора позволили установить и более крупный 120 мм вентилятор с максимальными 1 500 об/мин. Заявленный уровень шума ещё ниже, чем у MC-95 — 22 дБ.

Как и у остальных кулеров Mastero, здесь используется вентилятор с гидродинамическим подшипником со временем наработки 60 000 часов и PWM-управлением оборотами. Кулер снабжён антивибрационными вставками в местах прилегания к радиатору, что должно положительно сказаться на уровне шума.

Вентилятор от кулера можно приобрести отдельно, он называется Mastero MF-120 и доступен в нескольких исполнениях.

Корпусные вентиляторы Mastero MF-120.

На кулере MC-125 имеются выточки под крепление вентилятора с обеих сторон, поэтому при желании на него можно установить два MF-120. Так можно повысить производительность кулера, а, если заменить его на MF-120-LED с подсветкой (неотключаемой), то и добавить +5 к внешнему виду.

Кулер Mastero MC-125 c вентилятором MF-120-LED в ПК.

Также ничто не мешает использовать MF-120 как корпусный вентилятор, создав сборку в едином цветовом стиле.

Кулер Mastero MC-125 с вентилятором MF-120 в ПК.

Кулер Mastero MC-125 на сайте дистрибьютора, на Ozon.

Перейдём к образцам, с которыми далее будем сравнивать кулеры Mastero. Я выбрал популярные модели Zalman и Deepcool и ради интереса добавил к ним в компанию свой личный Thermalright.

Zalman CNPS80F

Внешний вид кулера Zalman CNPS80F.

Спарринг-партнёром для Mastero MC-65 станет аналогичный по конструкции кулер Zalman CNPS80F. В своё время именно «Залман» стал родоначальником конструкции кулеров, известной как FHS (Flower HeatSink, радиатор-цветок), крайне популярной в начале нулевых. Тем интереснее будет сравнение с Mastero MC-65.

Основание кулера Zalman CNPS80F.

CNPS80F немного меньше MC-65 по габаритам — 105 мм в диаметре и оснащён только 80 мм вентилятором, работающим на 2 500 об/мин. Даже с меньшими габаритами «Залман» заходит на пару миллиметров на слоты памяти и на радиатор платы, поэтому стоит быть внимательнее в плане их совместимости. Качество изготовления сопоставимо с MC-65, но основание обработано заметно лучше.

Кулер Zalman CNPS80F в ПК.

«Залман» заявляет для своего кулера уровень шума всего 23.8 дБ, во что верится с большим трудом. С уменьшением вентилятора и увеличением оборотов звук становится только громче и приобретает неприятный, высокочастотный оттенок.

Без дорогого и качественного подшипника в вентиляторе и ухищрений с формой лопастей он не может быть тише MC-65, у которого и более крупный 90 мм вентилятор, и меньшие обороты вращения. Коннектор вентилятора 3-pin, управлять его скоростью возможно только изменением напряжения, если системная плата поддерживает такой режим.

Deepcool Gammaxx 200T

Внешний вид кулера Deepcool Gammaxx 200T.

Конкурировать с Mastero MC-95 и Mastero MC-125 будет бестселлер рынка Deepcool Gammaxx 200T. Играет сразу в двух весовых категориях он по следующим причинам. По габаритам радиатора (100 x 85 x 35) и количеству теплотрубок (всего две) это скорее соперник MC-95, но на «Гаммаксе» установлен производительный 120 мм вентилятор, крутящийся на 1 600 об/мин, да и по цене он сопоставим с MC-125.

Основание кулера Deepcool Gammaxx 200T.

Эта модель множество раз была героем обзоров и по сочетанию цена-качество-производительность заслуженно считается королём бюджетного сегмента. Производительность мы ещё проверим, а вот качество полировки основания явно уступает кулерам Mastero.

Кулер Deepcool Gammaxx 200T в ПК.

За счёт меньшей глубины радиатор Gammaxx 200T чувствует себя внутри корпуса ПК ещё просторней, чем MC-95.

Thermalright True Spirit 120M BW Rev.A

Внешний вид кулера Thermalright True Spirit 120.

В качестве бонуса добавим в сравнение не самый современный, но популярный в своё время True Spirit 120M компании Thermalright. Его современные вариации можно встретить в продаже примерно вдвое дороже MC-125 и Gammaxx 200T. Габаритами радиатора он напрямую конкурирует с MC-125 (132 x 115 x 57 мм), также имеет четыре теплотрубки и 120 мм вентилятор на 1300 об/мин.

Кулер Thermalright True Spirit 120 в ПК.

Для удобства сравнения объединим характеристики кулеров в одну таблицу.

Модель Zalman CNPS80F Mastero MC-65 Mastero MC-95 Mastero MC-125 Deepcool Gammaxx 200T Thermalright True Spirit 120M BW Rev.A Габариты, мм 102 x 99 x 48 117 x 117 x 53 92 x 75 x 122 135 x 80 x 158 128 x 70 x 131 145 x 132 x 57 Количество теплотрубок, шт. N/A N/A 3 4 2 4 Масса, г 198 264 421 551 361 480 Рассеиваемая мощность (типовая), Вт N/D 65 95 125 N\D N/D Рассеиваемая мощность (максимальная), Вт N/D 95 125 150 N/D 160 Диаметр вентилятора, мм 80 90 92 120 120 120 Воздушный поток, CFM N\D 58.6 40 44 54.2 46.2 Скорость вращения вентилятора, об/мин 2 500 900 – 2 200 800 – 2 000 1 500 900 – 1 600 600 – 1 300 Уровень шума, дБ 23.8 20 – 29.8 19 – 24 18 – 22 17.8 – 26.1 25.4 Тип коннектора 3 pin DC 4 pin PWM 4 pin PWM 4 pin PWM 4 pin PWM 4 pin PWM Совместим с сокетами Intel: LGA 1200 / 115X / 775;

AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / FM2+ / FM2 Intel: 775 / 115x / 1200 / 1700;

AMD: AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / AM4 / FM2 / FM2+ Intel: 775 / 115x / 1200 / 1700;

AMD: AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / AM4 / FM2 / FM2+ Intel: 775 / 115x / 1200 / 1700;

AMD: AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / AM4 / FM2 / FM2+ Intel: 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155;

AMD: AM5 / AM4 Intel: 2011 / 115x / 1366 / 775;

AMD: AM2 / AM2 / AM3 / AM3 / FM1 / FM2 / FM2 Цена (на момент написания обзора), руб. 630 499 899 1 199 1 225 N/D

Методика тестирования и тестовый стенд

Для проверки используется синтетический стресс-тест OCCT V11.0.20. В отличие от реальных рабочих задач, он непрерывно загружает большую часть блоков процессора, доводя его энергопотребление и тепловыделение до максимума. Если кулер справится с охлаждением процессора в стресс-тесте, то в обычной работе и играх он будет делать это с большим запасом.

Для теста были созданы пресеты с фиксированными настройками напряжения и частоты, при которых полная потребляемая мощность (Package power) процессора достигала 65, 95 и 125 Вт. Поскольку потребляемый процессором ток не совершает никакой работы (имеется в виду физический термин), то с небольшой погрешностью вся потребляемая мощность будет рассеяна в виде тепла. Так проверим каждый кулер на пределе его возможностей.

Тестирование проводилось отрезками по 20 минут, дважды на каждом кулере — для усреднения полученных результатов. Для исключения влияния термопасты на результаты во всех тестах на кулеры наносилась Arctic Cooling MX-4.

Конфигурация тестового стенда:

Процессор: AMD Ryzen 5 5600G;

Материнская плата: MSI B450 Tomahawk (MS-7C02);

Модули памяти: 4 x 8 Гбайт G.Skill F4-3200C16-8GBKB;

Видеокарта: AFOX AMD Radeon RX 6600 XT;

Накопитель: BaseTech 970 Evo Plus 1 Тбайт;

Блок питания: Chieftec GDP-550C 550 Ватт;

Корпус: SilverStone PS14 с тремя вентиляторами BeQuiet! Pure Wings2;

Операционная система: Windows 11 Pro 22621.1194 с последними доступными драйверами;

ПО для тестирования: HWiNFO64 V7.36-4960; OCCT V11.0.20.

Замеры уровня шума проводились при помощи встроенного в Samsung Galaxy S20FE микрофона.

Результаты тестов

Предварительно убедимся, насколько кулеры соответствуют заявленным производителям значениям по скорости вращения вентиляторов и уровню шума.

Для проверки обороты были зафиксированы на 100%, а корпусные вентиляторы отключены. Измерения проводились на расстоянии 50 см от края корпуса с открытой боковой стенкой.

Проверка скорости вращения

Скорость вращения крыльчаток вентиляторов.

Кулер Mastero MC-125 недобирает ~10% от заявленной скорости. Отклонение укладывается в допустимый спецификацией диапазон для вентилятора MF-120, но видеть его на практике всё равно неприятно.

Вентиляторы в MC-65 и MC-95 показали отклонение <5% от спецификаций в меньшую сторону — это обычный результат, большинство вентиляторов имеют такие допуски по отклонениям скорости вращения. Остальные участники по оборотам соответствовали заявленным значениям или немного превосходили их.

Проверка шума

Показатели уровня шума кулеров.

Как и ожидалось, Zalman CNPS80F оказался заметно громче обещанного — он превысил на 11 дБ громкость, заявленную производителем. Для тех, кто не знаком с измерениями звука, поясню: децибел — это логарифмическая единица измерения, поэтому 35 дБ у CNPS80F звучат громче ближайшего «преследователя» более чем в 3 раза. Deepcool Gammaxx 200T тоже заметно шумнее своих 26 дБ — сказываются высокие обороты 120 мм вентилятора. Остальные участники отклоняются от заявленных показателей незначительно. Отличия от паспортных характеристик, скорее всего, связаны с разной методологией тестирования.

Самым тихим оказался кулер Mastero MC-125, хотя его вентилятор вращался на тех же оборотах, что у более дорогого Thermalright True Spirit 120M. На практике все кулеры тихие для повседневного использования, за исключением «Залмана». Паразитных шумов вроде гула от плохой центровки или биения крыльчатки вентилятора ни у одного из тестируемых образцов не зафиксировано.

Перейдём к температурным тестам.

Температурные тесты

Тесты проводились в закрытом корпусе с фиксацией оборотов кулеров на 100%, а корпусных вентиляторов — на 70%. Так имитировали воздухообмен среднестатистической сборки в Midi-Tower корпусе. В более просторном корпусе с лучшей вентиляцией результаты могут быть лучше, в более компактном или с единственным вентилятором — хуже.

Напомню, что указанные в графиках температуры были получены в стресс-тесте, и в реальности будут ниже.

Температура CPU при потреблении 65 Вт.

Рубеж в 65 Вт стал испытанием только для Zalman CNPS80F и Mastero MC-65. Температуры у обоих кулеров вплотную приблизились к 90 градусам, но «Залман» справился с охлаждением на пару градусов лучше «Мастеро», несмотря на меньшие размеры. Расплатой за это стал сильный шум маленького 80 мм вентилятора.

Остальные участники показали близкие результаты, но Mastero MC-125 и Thermalright True Spirit 120 с более крупными радиаторами уже обозначили свое преимущество.

Температура CPU при потреблении 95 Вт.

Переходим на следующую ступень, и Zalman CNPS80F с Mastero MC-65 ожидаемо не справляются с возросшей нагрузкой — уже через полминуты температура выросла до 105°C, и процессор ушёл в троттлинг. Лишнее подтверждение, что при выборе кулера не стоит ориентироваться на показатель максимального отводимого тепла. С кратковременным (на несколько секунд) всплеском выделяемого тепла они справятся, но постоянно работать в таком режиме не смогут.

Deepcool Gammaxx 200T выигрывает пару градусов у сопоставимого по габаритам Mastero MC-95 за счёт более крупного вентилятора, но уступает 5°C Mastero MC-125. Похоже, что одного вентилятора и высоких оборотов недостаточно, чтобы компенсировать меньшую площадь радиатора и количество теплотрубок.

Температура CPU при потреблении 125 Вт.

И последний этап теста на 125 Вт, где остались только самые стойкие. Deepcool Gammaxx 200T и Mastero MC-95 продержались в тесте чуть дольше 40 секунд до наступления троттлинга.

Mastero MC-125 и Thermalright True Spirit 120 показали аналогичные результаты, хотя и близкие к критическим. Они выдержали оба прогона теста, при этом MC-125 обеспечил самый низкий уровень шума в тесте.

Сравнение комплектной термопасты с MX-4

Ещё один момент, который хочется упомянуть в обзоре — качество комплектной термопасты. При знакомстве с участниками мы не уделили ей особого внимания, но она идёт в комплекте с каждым кулером и входит в стоимость.

У Mastero MC-65 и Mastero MC-95 паста поставляется в белых одноразовых тюбиках и получила довольно жидкую консистенцию, термопаста Mastero MC-125 отличается внешним видом упаковки и более густой консистенцией.

Термопаста кулеров Mastero (MC65/95 — слева, MC-125 — справа).

«Залман» комплектует CNPS80F одноразовым тюбиком с пастой собственного производства, и только у Gammaxx 200T паста нанесена на подошву кулера с завода.

Проверить её отдельно от Gammaxx 200Т не получится, поэтому тестировать все пасты будем именно на кулере Deepcool, тестом с потреблением 95 Вт. Комплектная термопаста Thermalright True Spirit, если она когда-то и была, до наших дней не дожила, поэтому в тесте не участвует.

Результаты термопаст при потреблении CPU 95 Вт.

Видим, что Mastero MC-125 и Deepcool Gammaxx 200T комплектуются термопастой, практически не уступающей Arctic MX-4. Если верить надписи на упаковке, то термопаста для MC-125 была произведена китайской Halnziye, Deepcool же вероятно использует TIM Z3 или Z5 собственного производства.

Неизвестно, что кладет Zalman в комплект к CNPS80F, но, судя по результатам, точно не собственную ZM STG 1 или STG 2. Вместе с комплектной пастой младших Mastero она показала худший результат, а вся троица была близка к критической температуре. И если с MC-65 и CNPS80F такая паста ещё может смотреться уместно, то для MC-95 явно стоило положить в комплект пасту от MC-125.

Заключение

Кулеры бренда Mastero оставили впечатление добротного продукта. Из плюсов отмечу следующие:

Хорошее качество изготовления и обработки металла;

Широкий список поддерживаемых платформ, включая современные;

Тихие вентиляторы с ресурсным гидродинамическим подшипником и управлением оборотами;

Возможность кастомизации у старшей модели MC-125. Корпусные вентиляторы на 120 мм можно приобрести отдельно и построить систему охлаждения ПК в едином стиле.

С качеством охлаждения у новинок тоже всё в порядке — производительность кулеров MC-65 и MC-95 сопоставима с популярными аналогами, но за меньшие деньги. А выбирая Mastero MC-125 вы получаете за те же деньги более производительное решение.

Разумеется, есть у кулеров Mastero свои особенности и недостатки, вроде низких оборотов вентилятора на MC-125 или качества термопасты у MC-95. Но, во-первых, в бюджетном сегменте рынка это не является фатальным недостатком. Основным конкурентам также можно указать на повышенный уровень шума или качество обработки основания; а во-вторых, положительные качества новинок всё же перевешивают.

Дмитрий Брагин