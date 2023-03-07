Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Внешний вид и характеристики кулеров
- Mastero MC-65
- Mastero MC-95
- Mastero MC-125
- Zalman CNPS80F
- Deepcool Gammaxx 200T
- Thermalright True Spirit 120M BW Rev.A
- Методика тестирования и тестовый стенд
- Результаты тестов
- Проверка скорости вращения
- Проверка шума
- Температурные тесты
- Сравнение комплектной термопасты с MX-4
- Заключение
Вступление
Для начала — немного о бренде Mastero (произносится как Мастэ’ро). Под данной маркой производятся комплектующие и ПК для профессиональных задач, от офисной работы до видеопродакшена. Особенность продуктов Mastero в том, что они разрабатываются вместе со специалистами своего дела: инженерами, архитекторами, продюсерами, киберспортсменами. Они, как никто другой, знают, какие инструменты лучше подходят для их работы, и с помощью Mastero делятся своими знаниями и опытом.
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Под брендом Mastero вышла целая линейка комплектующих для охлаждения ПК: три кулера для процессоров с теплопакетом от 65 до 125 Вт и два 120 мм корпусных вентилятора. Соотношение их цены и заявленной производительности выглядит интересно, а насколько хороши новинки на деле, покажет данный обзор. В нём я проверю качество изготовления новинок, их производительность и уровень шума. Для объективной оценки сравню кулеры Mastero с известными и популярными моделями Zalman, Deepcool и Thermalright.
Внешний вид и характеристики кулеров
Mastero MC-65
Начнем с младшего решения Mastero с индексом MC-65. По заверениям производителя, он способен эффективно отводить 65 Вт тепла от процессора.
На упаковке есть упоминание о максимальной рассеиваемой мощности в 95 Вт, но равняться на это значение не стоит — оно означает скорее способность справляться с кратковременными всплесками тепловыделения указанной величины. Современные технологии повышения частоты процессоров Intel и AMD такие случаи допускают и не ограничивают процессор паспортными характеристиками TDP.
Поставляется MC-65, как и остальные кулеры Mastero, в белой картонной коробке. Несмотря на минималистичное оформление, она содержит всю необходимую информацию на русском языке, в том числе технические характеристики и список совместимых процессорных сокетов. Вместо бумажного вкладыша с инструкцией — QR-код на упаковке.
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Внутри коробки, помимо самого кулера, находится универсальная рамка для установки на процессоры Intel, набор регулировочных ножек и термопаста в одноразовом тюбике. Установка на процессоры AMD выполняется на штатное крепление материнской платы при помощи прижимной скобы на кулере.
Такое решение позволяет не снимать плату для установки собственного «бэкплейта» и обеспечивает совместимость с процессорными сокетами — от доисторических LGA 775 и AM2 до современных LGA 1700 и AM4.
Поддержка новейшего сокета AMD Socket AM5 не указана, но фактически она есть — AM5 совместим с системами охлаждения AM4, которые устанавливаются на штатное крепление материнской платы.
Перейдем непосредственно к конструкции.
MC-65 — типичный компактный кулер формата Top-Flow. 90 мм вентилятор установлен в центре каскада алюминиевых рёбер диаметром 120 мм, стянутых у основания. Рёбра набраны ровно, края металла обработаны и не режут руки, откровенных огрехов производства не наблюдается. Придраться можно разве что к основанию, сохранившему все следы механической обработки.
Главное преимущество подобных систем охлаждения, не считая цены — простая установка и совместимость с любыми корпусами и платами.
Теоретически MC-65 за счёт большого диаметра может конфликтовать с оперативной памятью с высокими радиаторами, но вряд ли они встретятся в сборках, куда будет устанавливаться этот кулер. С оперативной памятью стандартных размеров, даже с радиаторами, проблем возникнуть не должно (пример на снимке ниже).
Ещё один плюс кулера радиальной конструкции — направленный вниз поток воздуха, обдувающий зону VRM. На недорогих платах она лишена собственных радиаторов, поэтому дополнительное охлаждение не помешает.
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Заявлено использование вентилятора с гидродинамическим подшипником с наработкой на отказ 60 000 часов. Не рекорд, но намного лучше втулок скольжения в аналогичных моделях, которые редко работают дольше 15 000 ? 20 000 часов.
Благодаря качественному вентилятору заявлен и низкий уровень шума для подобных систем — до 29.8 дБ на максимальных 2 200 оборотах в минуту. Что ещё важно — кулер снабжён 4 pin коннектором для регулировки оборотов вентилятора в автоматическом режиме или вручную через BIOS.
Mastero MC-65 на сайте дистрибьютора, на Ozon.
Mastero MC-95
«Средний брат» Mastero MC-95 уже должен справляться с отведением 95 Вт тепла на постоянной основе и до 125 Вт в пике.
Упаковка, комплектация и способ крепления аналогичны MC-65, поэтому сразу перейду к описанию конструкции и внешнего вида.
Кулер получил башенную конструкцию с тремя теплотрубками в основании, выполненном по схеме прямого контакта с процессором. Основание отфрезеровано и отполировано. Тест «линейкой» показал отсутствие явных горбов и впадин у основания.
Качество полировки выше среднего — поверхность не зеркальная, следы фрезеровки видны на глаз и ощупь, но без явных перепадов и борозд. Царапина в левой части основания появилась уже в процессе тестирования и в зачёт не идет.
Габариты радиаторной части — 96 x 90 x 46 мм (Ш x В x Г), высота от нижнего края основания до нижнего края вентилятора — 35 мм, сам вентилятор выступает от основания всего на 25 мм и не перекрывает слоты памяти.
Заявленная производителем высота кулера в 122 мм немного отличается от действительности — от края основания до края ребер радиатора 125 мм, ещё 5 мм добавляют наконечники теплотрубок. Итого высота кулера — 130 мм, но и она вписывается в ограничения большинства Mini- и Midi-Tower корпусов в 150 ? 155 мм.
Для кулера Mastero MC-95 также заявлен 92 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником с наработкой 60 000 часов и 4 pin коннектором с управлением по PWM. Уровень шума при максимальных 2 000 об/мин всего 24 дБ.
По всем параметрам перед нами компактное решение, нацеленное на широкий сегмент среднебюджетных процессоров с теплопакетом до 95 Вт: Intel Core i3, i5 разных лет выпуска, AMD Ryzen 3 и Ryzen 5, AMD FX 43ХХ, 63ХХ и прочих.
Mastero MC-95 на сайте дистрибьютора и на Ozon.
Mastero MC-125
И, наконец, старшая система охлаждения, способная справиться с наиболее горячими процессорами с теплопакетом 125 Вт: Intel Core i7K и Core i5, AMD Ryzen 7, AMD FX 83XX и подобных.
Упаковка, комплектация, совместимость с сокетами и способ крепления аналогичны MC-95 и MC-65, более подробно о них описано в разборе MC-65.
Mastero MC-125 по сравнению с MC-95 подрос по всем параметрам: габариты радиатора увеличились до 120 x 100 x 46 мм, а количество теплотрубок возросло до четырёх. Основание осталось без изменений — используется прямой контакт теплотрубок с процессором.
Качество полировки аналогично MC-95 — без явных дефектов поверхности, но с всё ещё заметными следами фрезеровки.
Глубина радиатора осталась прежней, и вентилятор выступает за основание на всё те же 25 мм, не мешая установке памяти. Высота от основания кулера до нижнего края вентилятора всего 25 мм.
Высота кулера совпадает с указанными характеристиками — 158 мм, что может быть критично для компактных корпусов. Обязательно сверьтесь с характеристиками вашего корпуса перед покупкой.
Возросшие габариты радиатора позволили установить и более крупный 120 мм вентилятор с максимальными 1 500 об/мин. Заявленный уровень шума ещё ниже, чем у MC-95 — 22 дБ.
Как и у остальных кулеров Mastero, здесь используется вентилятор с гидродинамическим подшипником со временем наработки 60 000 часов и PWM-управлением оборотами. Кулер снабжён антивибрационными вставками в местах прилегания к радиатору, что должно положительно сказаться на уровне шума.
Вентилятор от кулера можно приобрести отдельно, он называется Mastero MF-120 и доступен в нескольких исполнениях.
На кулере MC-125 имеются выточки под крепление вентилятора с обеих сторон, поэтому при желании на него можно установить два MF-120. Так можно повысить производительность кулера, а, если заменить его на MF-120-LED с подсветкой (неотключаемой), то и добавить +5 к внешнему виду.
Также ничто не мешает использовать MF-120 как корпусный вентилятор, создав сборку в едином цветовом стиле.
Кулер Mastero MC-125 на сайте дистрибьютора, на Ozon.
Перейдём к образцам, с которыми далее будем сравнивать кулеры Mastero. Я выбрал популярные модели Zalman и Deepcool и ради интереса добавил к ним в компанию свой личный Thermalright.
Zalman CNPS80F
Спарринг-партнёром для Mastero MC-65 станет аналогичный по конструкции кулер Zalman CNPS80F. В своё время именно «Залман» стал родоначальником конструкции кулеров, известной как FHS (Flower HeatSink, радиатор-цветок), крайне популярной в начале нулевых. Тем интереснее будет сравнение с Mastero MC-65.
CNPS80F немного меньше MC-65 по габаритам — 105 мм в диаметре и оснащён только 80 мм вентилятором, работающим на 2 500 об/мин. Даже с меньшими габаритами «Залман» заходит на пару миллиметров на слоты памяти и на радиатор платы, поэтому стоит быть внимательнее в плане их совместимости. Качество изготовления сопоставимо с MC-65, но основание обработано заметно лучше.
«Залман» заявляет для своего кулера уровень шума всего 23.8 дБ, во что верится с большим трудом. С уменьшением вентилятора и увеличением оборотов звук становится только громче и приобретает неприятный, высокочастотный оттенок.
Без дорогого и качественного подшипника в вентиляторе и ухищрений с формой лопастей он не может быть тише MC-65, у которого и более крупный 90 мм вентилятор, и меньшие обороты вращения. Коннектор вентилятора 3-pin, управлять его скоростью возможно только изменением напряжения, если системная плата поддерживает такой режим.
Deepcool Gammaxx 200T
Конкурировать с Mastero MC-95 и Mastero MC-125 будет бестселлер рынка Deepcool Gammaxx 200T. Играет сразу в двух весовых категориях он по следующим причинам. По габаритам радиатора (100 x 85 x 35) и количеству теплотрубок (всего две) это скорее соперник MC-95, но на «Гаммаксе» установлен производительный 120 мм вентилятор, крутящийся на 1 600 об/мин, да и по цене он сопоставим с MC-125.
Эта модель множество раз была героем обзоров и по сочетанию цена-качество-производительность заслуженно считается королём бюджетного сегмента. Производительность мы ещё проверим, а вот качество полировки основания явно уступает кулерам Mastero.
За счёт меньшей глубины радиатор Gammaxx 200T чувствует себя внутри корпуса ПК ещё просторней, чем MC-95.
Thermalright True Spirit 120M BW Rev.A
В качестве бонуса добавим в сравнение не самый современный, но популярный в своё время True Spirit 120M компании Thermalright. Его современные вариации можно встретить в продаже примерно вдвое дороже MC-125 и Gammaxx 200T. Габаритами радиатора он напрямую конкурирует с MC-125 (132 x 115 x 57 мм), также имеет четыре теплотрубки и 120 мм вентилятор на 1300 об/мин.
Для удобства сравнения объединим характеристики кулеров в одну таблицу.
|Модель
|Zalman CNPS80F
|Mastero MC-65
|Mastero MC-95
|Mastero MC-125
|Deepcool Gammaxx 200T
|Thermalright True Spirit 120M BW Rev.A
|Габариты, мм
|102 x 99 x 48
|117 x 117 x 53
|92 x 75 x 122
|135 x 80 x 158
|128 x 70 x 131
|145 x 132 x 57
|Количество теплотрубок, шт.
|N/A
|N/A
|3
|4
|2
|4
|Масса, г
|198
|264
|421
|551
|361
|480
|Рассеиваемая мощность (типовая), Вт
|N/D
|65
|95
|125
|N\D
|N/D
|Рассеиваемая мощность (максимальная), Вт
|N/D
|95
|125
|150
|N/D
|160
|Диаметр вентилятора, мм
|80
|90
|92
|120
|120
|120
|Воздушный поток, CFM
|N\D
|58.6
|40
|44
|54.2
|46.2
|Скорость вращения вентилятора, об/мин
|2 500
|900 – 2 200
|800 – 2 000
|1 500
|900 – 1 600
|600 – 1 300
|Уровень шума, дБ
|23.8
|20 – 29.8
|19 – 24
|18 – 22
|17.8 – 26.1
|25.4
|Тип коннектора
|3 pin DC
|4 pin PWM
|4 pin PWM
|4 pin PWM
|4 pin PWM
|4 pin PWM
|Совместим с сокетами
| Intel: LGA 1200 / 115X / 775;
AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / FM2+ / FM2
| Intel: 775 / 115x / 1200 / 1700;
AMD: AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / AM4 / FM2 / FM2+
| Intel: 775 / 115x / 1200 / 1700;
AMD: AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / AM4 / FM2 / FM2+
| Intel: 775 / 115x / 1200 / 1700;
AMD: AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / AM4 / FM2 / FM2+
| Intel: 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155;
AMD: AM5 / AM4
| Intel: 2011 / 115x / 1366 / 775;
AMD: AM2 / AM2 / AM3 / AM3 / FM1 / FM2 / FM2
|Цена (на момент написания обзора), руб.
|630
|499
|899
|1 199
|1 225
|N/D
Методика тестирования и тестовый стенд
Для проверки используется синтетический стресс-тест OCCT V11.0.20. В отличие от реальных рабочих задач, он непрерывно загружает большую часть блоков процессора, доводя его энергопотребление и тепловыделение до максимума. Если кулер справится с охлаждением процессора в стресс-тесте, то в обычной работе и играх он будет делать это с большим запасом.
Для теста были созданы пресеты с фиксированными настройками напряжения и частоты, при которых полная потребляемая мощность (Package power) процессора достигала 65, 95 и 125 Вт. Поскольку потребляемый процессором ток не совершает никакой работы (имеется в виду физический термин), то с небольшой погрешностью вся потребляемая мощность будет рассеяна в виде тепла. Так проверим каждый кулер на пределе его возможностей.
Тестирование проводилось отрезками по 20 минут, дважды на каждом кулере — для усреднения полученных результатов. Для исключения влияния термопасты на результаты во всех тестах на кулеры наносилась Arctic Cooling MX-4.
Конфигурация тестового стенда:
- Процессор: AMD Ryzen 5 5600G;
- Материнская плата: MSI B450 Tomahawk (MS-7C02);
- Модули памяти: 4 x 8 Гбайт G.Skill F4-3200C16-8GBKB;
- Видеокарта: AFOX AMD Radeon RX 6600 XT;
- Накопитель: BaseTech 970 Evo Plus 1 Тбайт;
- Блок питания: Chieftec GDP-550C 550 Ватт;
- Корпус: SilverStone PS14 с тремя вентиляторами BeQuiet! Pure Wings2;
- Операционная система: Windows 11 Pro 22621.1194 с последними доступными драйверами;
- ПО для тестирования: HWiNFO64 V7.36-4960; OCCT V11.0.20.
Замеры уровня шума проводились при помощи встроенного в Samsung Galaxy S20FE микрофона.
Результаты тестов
Предварительно убедимся, насколько кулеры соответствуют заявленным производителям значениям по скорости вращения вентиляторов и уровню шума.
Для проверки обороты были зафиксированы на 100%, а корпусные вентиляторы отключены. Измерения проводились на расстоянии 50 см от края корпуса с открытой боковой стенкой.
Проверка скорости вращения
Кулер Mastero MC-125 недобирает ~10% от заявленной скорости. Отклонение укладывается в допустимый спецификацией диапазон для вентилятора MF-120, но видеть его на практике всё равно неприятно.
Вентиляторы в MC-65 и MC-95 показали отклонение <5% от спецификаций в меньшую сторону — это обычный результат, большинство вентиляторов имеют такие допуски по отклонениям скорости вращения. Остальные участники по оборотам соответствовали заявленным значениям или немного превосходили их.
Проверка шума
Как и ожидалось, Zalman CNPS80F оказался заметно громче обещанного — он превысил на 11 дБ громкость, заявленную производителем. Для тех, кто не знаком с измерениями звука, поясню: децибел — это логарифмическая единица измерения, поэтому 35 дБ у CNPS80F звучат громче ближайшего «преследователя» более чем в 3 раза. Deepcool Gammaxx 200T тоже заметно шумнее своих 26 дБ — сказываются высокие обороты 120 мм вентилятора. Остальные участники отклоняются от заявленных показателей незначительно. Отличия от паспортных характеристик, скорее всего, связаны с разной методологией тестирования.
Самым тихим оказался кулер Mastero MC-125, хотя его вентилятор вращался на тех же оборотах, что у более дорогого Thermalright True Spirit 120M. На практике все кулеры тихие для повседневного использования, за исключением «Залмана». Паразитных шумов вроде гула от плохой центровки или биения крыльчатки вентилятора ни у одного из тестируемых образцов не зафиксировано.
Перейдём к температурным тестам.
Температурные тесты
Тесты проводились в закрытом корпусе с фиксацией оборотов кулеров на 100%, а корпусных вентиляторов — на 70%. Так имитировали воздухообмен среднестатистической сборки в Midi-Tower корпусе. В более просторном корпусе с лучшей вентиляцией результаты могут быть лучше, в более компактном или с единственным вентилятором — хуже.
Напомню, что указанные в графиках температуры были получены в стресс-тесте, и в реальности будут ниже.
Рубеж в 65 Вт стал испытанием только для Zalman CNPS80F и Mastero MC-65. Температуры у обоих кулеров вплотную приблизились к 90 градусам, но «Залман» справился с охлаждением на пару градусов лучше «Мастеро», несмотря на меньшие размеры. Расплатой за это стал сильный шум маленького 80 мм вентилятора.
Остальные участники показали близкие результаты, но Mastero MC-125 и Thermalright True Spirit 120 с более крупными радиаторами уже обозначили свое преимущество.
Переходим на следующую ступень, и Zalman CNPS80F с Mastero MC-65 ожидаемо не справляются с возросшей нагрузкой — уже через полминуты температура выросла до 105°C, и процессор ушёл в троттлинг. Лишнее подтверждение, что при выборе кулера не стоит ориентироваться на показатель максимального отводимого тепла. С кратковременным (на несколько секунд) всплеском выделяемого тепла они справятся, но постоянно работать в таком режиме не смогут.
Deepcool Gammaxx 200T выигрывает пару градусов у сопоставимого по габаритам Mastero MC-95 за счёт более крупного вентилятора, но уступает 5°C Mastero MC-125. Похоже, что одного вентилятора и высоких оборотов недостаточно, чтобы компенсировать меньшую площадь радиатора и количество теплотрубок.
И последний этап теста на 125 Вт, где остались только самые стойкие. Deepcool Gammaxx 200T и Mastero MC-95 продержались в тесте чуть дольше 40 секунд до наступления троттлинга.
Mastero MC-125 и Thermalright True Spirit 120 показали аналогичные результаты, хотя и близкие к критическим. Они выдержали оба прогона теста, при этом MC-125 обеспечил самый низкий уровень шума в тесте.
Сравнение комплектной термопасты с MX-4
Ещё один момент, который хочется упомянуть в обзоре — качество комплектной термопасты. При знакомстве с участниками мы не уделили ей особого внимания, но она идёт в комплекте с каждым кулером и входит в стоимость.
У Mastero MC-65 и Mastero MC-95 паста поставляется в белых одноразовых тюбиках и получила довольно жидкую консистенцию, термопаста Mastero MC-125 отличается внешним видом упаковки и более густой консистенцией.
«Залман» комплектует CNPS80F одноразовым тюбиком с пастой собственного производства, и только у Gammaxx 200T паста нанесена на подошву кулера с завода.
Проверить её отдельно от Gammaxx 200Т не получится, поэтому тестировать все пасты будем именно на кулере Deepcool, тестом с потреблением 95 Вт. Комплектная термопаста Thermalright True Spirit, если она когда-то и была, до наших дней не дожила, поэтому в тесте не участвует.
Видим, что Mastero MC-125 и Deepcool Gammaxx 200T комплектуются термопастой, практически не уступающей Arctic MX-4. Если верить надписи на упаковке, то термопаста для MC-125 была произведена китайской Halnziye, Deepcool же вероятно использует TIM Z3 или Z5 собственного производства.
Неизвестно, что кладет Zalman в комплект к CNPS80F, но, судя по результатам, точно не собственную ZM STG 1 или STG 2. Вместе с комплектной пастой младших Mastero она показала худший результат, а вся троица была близка к критической температуре. И если с MC-65 и CNPS80F такая паста ещё может смотреться уместно, то для MC-95 явно стоило положить в комплект пасту от MC-125.
Заключение
Кулеры бренда Mastero оставили впечатление добротного продукта. Из плюсов отмечу следующие:
- Хорошее качество изготовления и обработки металла;
- Широкий список поддерживаемых платформ, включая современные;
- Тихие вентиляторы с ресурсным гидродинамическим подшипником и управлением оборотами;
- Возможность кастомизации у старшей модели MC-125. Корпусные вентиляторы на 120 мм можно приобрести отдельно и построить систему охлаждения ПК в едином стиле.
С качеством охлаждения у новинок тоже всё в порядке — производительность кулеров MC-65 и MC-95 сопоставима с популярными аналогами, но за меньшие деньги. А выбирая Mastero MC-125 вы получаете за те же деньги более производительное решение.
Разумеется, есть у кулеров Mastero свои особенности и недостатки, вроде низких оборотов вентилятора на MC-125 или качества термопасты у MC-95. Но, во-первых, в бюджетном сегменте рынка это не является фатальным недостатком. Основным конкурентам также можно указать на повышенный уровень шума или качество обработки основания; а во-вторых, положительные качества новинок всё же перевешивают.
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