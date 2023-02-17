Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio

GeForce RTX 4080 Gaming X Trio обеспечивает высокую производительность и тихую работу в 4K, а в меньшем разрешении позволяет играть на максимуме.
+
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Оглавление

Вступление

На рынке видеокарт продолжается противостояние между компаниями AMD и NVIDIA, но пока пользователи ждут игр нового поколения, чтобы прочувствовать всю силу новых устройств. Со старыми проектами справляются видеоадаптеры позапрошлого поколения, а 4К так и не стал мейнстримом, хотя у меня давно такие монитор и телевизор. Другое дело, что это пока не так востребовано и всем хватает FHD. Да я и сам убедился в этом, установив максимальные настройки и отключив DLSS в Cyberpunk 2077. Производительности GeForce RTX 4090 не хватает, а сама картинка не цепляет внешним видом. The Callisto Protocol тоже не сильно впечатлил, многие ожидали большего…

реклама

Лично я вспоминаю, что во время выхода Dead Space был красивее и интереснее, даже последний римейк выглядит отлично, но всё это дело вкуса, мы же пытаемся найти действительно ресурсоёмкую игру, ради которой было бы не жалко потраченных за видеокарту денег. Вот с этими поисками начинаются проблемы. К производителям потихоньку приходит понимание того, что эти огромный рост и баснословные доходы инициировали майнеры. Закончившись, вся лихорадка нанесла сокрушительный удар по продажам новых устройств, поскольку рынок б/у устройств оказался переполнен старыми видеокартами, с которыми можно протянуть время.

В эти сложные времена продажам также не способствуют крупные скандалы. Один из них связан с тем, что компания NVIDIA очень бережно относится к памяти и не спешит устанавливать на свои устройства большой объём. Пользователи тут же начинают намекать, что они тогда не будут спешить покупать такие устройства. Справедливости ради, даже у GeForce RTX 4070 Ti объём выглядит каким-то странным, хотя модель уровня выше среднего. А теперь представьте, что это должна была быть GeForce RTX 4080. Разумеется, многим такой расклад не понравился, и пришлось выпускать карту с 16 Гбайт.

Ещё один немаловажный момент – графический процессор. В прошлом поколении чипы RTX 3080 и RTX 3090 базировались на одном и том же GA102 в разных модификациях. Теперь мужчина в куртке решил, что так больше продолжаться не может и вообще компания продаёт не видеокарты, а «уровень производительности». Поэтому RTX 4090 – это AD102, а RTX 4080 – это AD103. Сам чип заметно проще, но видеокарты на его основе также стоят освежающе дорого по современным меркам. Производителям видеокарт выбирать не приходится, и они традиционно предлагают разные линейки на базе одного и того же чипа.

Сегодня мы познакомимся с видеокартой MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio, которая чуть проще, чем Suprim, но ещё не Ventus.

450x361 33 KB. Big one: 874x701 92 KB
рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Посмотрим, как обстоят дела с новым разъёмом 12VHPWR, сравним охлаждение с MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio и оценим устройство новой видеокарты.

Упаковка и комплектация

У каждой серии продуктов есть свой стиль в оформлении. Это же касается серии Gaming X Trio. Однако, здесь изменений по сравнению с прошлым поколением не так много и в целом всё достаточно узнаваемо.

450x355 32 KB. Big one: 1000x788 114 KB

Сама коробка крупная и тяжёлая. При этом ручки для транспортировки не предусмотрено.

реклама

Спереди мы видим крупное изображение устройства на тёмном фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства. В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа находится вставка с указанием графического процессора.

450x305 34 KB. Big one: 1000x677 126 KB

На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: Tri Frozr 3, Torx Fan 5.0, Core Pipe и MSI Center.

Внизу есть очень компактная спецификация, системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 850 Вт или не менее 750 Вт.

450x303 37 KB. Big one: 1000x674 165 KB

Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала.

450x227 25 KB. Big one: 1000x505 108 KB

В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту специальная планка и легендарный переходник 12VHPWR.

Последний находится в отдельном пакете, где снаружи чётко показано, что от блока питания к каждому разъёму должен идти независимый кабель. Это такая перестраховка, но если вы уверены, что провода достаточно толстые и медные, то можно ограничиться и неправильной схемой потому, что часто в блоках питания не делают множество независимых каналов по 12 В.

450x296 19 KB. Big one: 1000x657 65 KB

Инструкции находятся на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта, показано именно там.

Дизайн и особенности видеокарты

450x351 37 KB. Big one: 1000x781 135 KB

Габариты видеокарты составляют: 337 х 140 х 67 мм, масса – 1876г. Для сравнения те же характеристики MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio: размеры – 337 х 140 х 77 мм, масса – 2170г.

340x450 39 KB. Big one: 1000x1323 204 KB

реклама



Очевидно, что видеокарта стала заметно тоньше и это связано с уменьшением системы охлаждения.

450x303 29 KB. Big one: 1000x674 101 KB

Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками.

450x306 25 KB. Big one: 1000x679 93 KB

Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь также используется новый разъём питания 12VHPWR, как на старших адаптерах. Однако, переходник из комплекта подключается к трём коннекторам 8-pin PCI-e.

Новинка MSI занимает три слота расширения. Для усиления жёсткости конструкции в комплекте поставляется специальная стальная пластина.

450x149 13 KB. Big one: 1000x330 43 KB

Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину. Она также выполняет функцию теплоотвода. С её внутренней стороны наклеена защитная плёнка и есть несколько термопрокладок. Медных тепловых трубок тут нет потому, что микросхемы памяти с обратной стороны печатной платы устройства отсутствуют.

450x197 29 KB. Big one: 1500x658 246 KB

Зато с обратной стороны платы находится несколько групп танталовых конденсаторов. Терморезинки отводят тепло не от них, а от четырёх участков рядом с графическим процессором. Ещё с обратной стороны печатной платы распаяна пара ШИМ-контроллеров.

450x185 27 KB. Big one: 1000x412 118 KB

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После можно снять сам кулер, но остаётся ещё одна рамка спереди.

Система охлаждения изготовлена по классической схеме. Две секции и семь тепловых трубок. Испарительной камеры нет, а вместо неё привычная медная никелированная теплосъёмная пластина. Процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с чипами памяти через термопрокладки.

450x280 36 KB. Big one: 1000x623 147 KB

Далее уже расходятся тепловые трубки и пронизывают два крупных массива алюминиевых пластин. Все трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

450x243 21 KB. Big one: 1000x539 81 KB

Также на радиаторе есть зоны контакта с транзисторными сборками и катушками индуктивности. Для этого есть дополнительная пластина и площадки. Контакт осуществляется через терморезинки. Сам радиатор тяжёлый, отчасти потому что все элементы пропаяны. Система обязана быть тихой и производительной и здесь всё реализовано должным образом.

Однако известно, что отлично себя зарекомендовали жидкие термопрокладки и их я пока штатно не встречал. Если же возникнет у пользователя желание обслужить устройство, то штатные терморезинки лучше заменить на качественные жидкие, а на сам кристалл нанести жидкий металл, предварительно сделав хорошую изоляцию, защищающую от его протечки. Часто карта висит радиатором вниз, но подстраховаться не помешает.

450x185 29 KB. Big one: 1000x410 121 KB

Пластиковый кожух крепится шестью винтами к креплениям на радиаторе, причём спереди. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, как обычно, то вы ошибаетесь. Здесь они снова крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

450x409 65 KB. Big one: 1000x908 255 KB

Кулер действительно очень тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10010B12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.40 А. Напомню, что на видеокартах RTX 4090 использовались модели Power Logic PLD10020B12H с техническими характеристиками 12 В, 0.65 А. Очевидно, что местные немного послабее. Их максимальная скорость 2800 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 48 дБ.

450x161 17 KB. Big one: 1000x358 51 KB

Это уже более приемлемо и при этом также обеспечивает сильный воздушный поток с большим запасом по мощности. Эти вертушки оборудованы специальной крыльчаткой Torx Fan 5.0. Спереди также мы видим наклейки с логотипом MSI Gaming.

450x97 15 KB. Big one: 1000x215 59 KB

Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором здесь немного поколдовали и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь нее воздушный поток легче проникает и шума меньше.

450x285 32 KB. Big one: 1000x633 127 KB

После демонтажа кулера, видно, что на плате осталась ещё одна небольшая пластина. Она выполняет функцию увеличения жёсткости и частично отводит тепло от силовых элементов в левой части устройства.

450x342 20 KB. Big one: 1000x761 65 KB

Сама печатная плата достаточно крупная, что удивительно по современным меркам. Производители стараются делать их как можно компактнее, преследуя цель экономии. При этом она получается нагруженной в тепловом плане, и могут возникнуть локальные перегревы.

Многие знают, что сама печатная плата тоже участвует в теплоотводе и более крупные размеры косвенно позволяют его улучшить. Просто тепло равномернее распределяется по медным слоям устройства и компоненты чувствуют себя комфортнее, успевая справиться с рассеиванием тепла. Здесь мне понравилось, что производитель использует крупную плату, которая по габаритам даже похожа на старшую RTX 4090 и местами остались небольшие пустые участки.

Подсистема питания здесь снова разделена на две части. Слева 8 и справа 8 фаз.

450x237 39 KB. Big one: 1500x790 315 KB

Ещё три фазы питания памяти находятся по углам прямоугольника расположения чипов памяти.

450x237 40 KB. Big one: 1500x790 300 KB

ШИМ-контроллеры распаяны сзади. Это микросхемы uPI Semiconductor uP9512R и uS5650Q. Оба достаточно распространённые, а на первый есть даже схемы по модификации. Он, кстати, обеспечивает только восемь фаз.

450x250 45 KB. Big one: 1000x555 161 KB

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302150 (50А) и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны не все и пустые места ещё есть.

450x272 46 KB

По центру находится графический процессор NVIDIA AD103-300-A1, он же RTX 4080. Чип изготовлен на 33 неделе 2022 года. Защитной рамки нет даже пластиковой, поэтому рекомендуется всё делать аккуратно и бережно.

450x450 42 KB. Big one: 1000x1000 183 KB

379 кв. мм выполненных по 4 нм техпроцессу TSMC. Здесь впору говорить о сравнении с GA104, у которого площадь 392 кв. мм по 8 нм техпроцессу Samsung. Кристалл стал меньше, но количество транзисторов увеличилось больше, чем вдвое, и составляет согласно спецификации 45,9 млрд.

Микросхемы памяти распаяны только спереди потому, что вдвое возросла ёмкость чипов GDDR6X. Память не самая холодная, поэтому это вполне разумно. Здесь также используются микросхемы производства компании Micron.

450x320 47 KB. Big one: 1000x712 217 KB

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR. В комплекте есть переходник на 3 линии по 8-pin PCI-e.

450x399 39 KB. Big one: 1000x886 158 KB

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

450x206 24 KB. Big one: 1000x458 91 KB
  • Три Display Port;
  • Один HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio 16 Гб проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i5-13600K;
  • Охлаждение: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: Z790 Gaming;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400, Kingston FURY Renegade (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio 16 Гбайт (2205 / 2595/ 1400 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300 Platinum, 1300 Ватт.

450x299 49 KB. Big one: 1500x998 349 KB

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, шум составлял 27,2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта меньше по размерам и легче, поэтому она отлично устанавливается без проблем с совместимостью. Вентиляторы включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

450x261 35 KB. Big one: 1500x871 261 KB

Такая схема используется не впервые и большой массивный радиатор может справится даже с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2800 об/мин, шум при этом составляет 48 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 34% от полной мощности, что составляет 1125 об/мин. Даже в таком режиме получается комфортный уровень шума – 30.7 дБ.

В «волосатом бублике» новинка потребляет около 330 Вт. Это немало, но зависит от того, с чем сравнивать.

390x450 54 KB. Big one: 1161x1338 317 KB

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой двух логотипов. И еще два модуля с RGB-подсветкой есть спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много, можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Time Spy Extreme:

450x221 33 KB. Big one: 1500x738 226 KB

3DMark Time Spy:

450x221 32 KB. Big one: 1500x738 223 KB

3DMark Port Royale:

450x221 32 KB. Big one: 1500x738 217 KB

Superposition 4K:

450x221 32 KB. Big one: 1500x738 252 KB

Superposition 8K:

450x221 32 KB. Big one: 1500x738 252 KB

Metro Exodus 4K, RTX:

450x307 47 KB. Big one: 1500x1024 335 KB

Metro Exodus 4K, Extreme:

450x307 47 KB. Big one: 1500x1024 320 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка средняя:

450x450 25 KB. Big one: 1000x1000 84 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.:

450x450 23 KB. Big one: 1000x1000 77 KB

Разгон у видеокарты есть, но очень небольшой. 350 Вт для этой видеокарты являются нормой, поэтому здесь такая мощная система охлаждения. Запас по мощности есть, но карта и так уже работает практически на пределе. В игровых приложениях частота вплотную приближается к 3 ГГц.

Тем не менее, разгон на 200 МГц по ядру и на 500 МГц по памяти вполне реален. Однако, я бы всё же не разгонял карту, а сконцентрировался на даунвольтинге и оптимизации напряжений.

3DMark Time Spy Extreme:

450x222 33 KB. Big one: 1500x740 227 KB

3DMark Time Spy:

450x222 32 KB. Big one: 1500x740 218 KB

3DMark Port Royale:

450x222 31 KB. Big one: 1500x740 207 KB

Superposition 4K:

450x220 31 KB. Big one: 1500x733 252 KB

Metro Exodus 4K, RTX:

450x305 46 KB. Big one: 1500x1016 324 KB

Metro Exodus 4K, Extreme:

450x305 45 KB. Big one: 1500x1016 323 KB

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

450x200 29 KB. Big one: 1500x667 140 KB

Она разогревается до 61°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 65°C.

450x200 28 KB. Big one: 1500x667 137 KB

Задняя пластина нагревается практически до 53°C, внутренняя – до 60°C. Область за графическим процессором разогревается до 61°C.

Заключение

MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio совсем немного уступает своей старшей сестре GeForce RTX 4090 Gaming X Trio по размерам, но это совсем другая модель. Производительность достаточно высокая, но пока сложно сказать, как она покажет себя в предстоящих играх в разрешении 4K. Брать её сейчас под меньшее разрешение неразумно, а в самых тяжёлых режимах можно воспользоваться DLSS. Мощность заметно ниже, чем у флагмана, но и 350 Вт – это тоже немало. С другой стороны, с этим легко справляется продвинутая система охлаждения.

Что мне действительно понравилось – размеры печатной платы. Не секрет, что она тоже принимает участие в охлаждении устройства, а производители последнее время делают компоновку очень плотной, сокращая габариты платы. Здесь она крупная и есть пустые участки. Это способствует лучшему распределению тепла по поверхности и улучшает охлаждение. Само питание реализовано не хуже, чем у MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio. Например, тут тоже можно встретить сборки на 50 А, а всего фаз 16.

Что касается разгона, то он у современных видеокарт небольшой, и здесь впору говорить о даунвольтинге и оптимизации напряжений. Помимо отличного внешнего вида и оснащения, у видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio предусмотрено два режима работы: тихий и производительный. В производительном режиме вентиляторы аналогично останавливаются, а частоты отличаются незначительно.

Есть ли какие-то недостатки? Их, на мой взгляд, просто нет. Высокое качество изготовления сочетается с отличным качеством материалов. И пусть новинка вышла большой и тяжелой, но целью инженеров было сделать как можно более тихое и холодное устройство, и это получилось.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора видеокарта MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio получает награду:

200x109 16 KB

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia обзор тест msi wildchaser ada lovelace geforce rtx 4080 core i5-13600k gaming x trio ad103 tri frozr 3 msi geforce rtx 4080 gaming x trio

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
+
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
4
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
19
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
9 февраля 2023 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
10
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
4
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
5
Казнённый боец Вагнера оказался жив и снялся в новом видео вместе с Пригожиным
5
В Кишинёве бдительные горожане заметили одинокий БТР на улицах города
6
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
10
20% танкеров-продуктовозов всего мира теперь работают на РФ
9
Почему рубль дешевеет, что творится с экономикой РФ, и когда за $1 будут давать 90 рублей
10
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
10
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
9
Роботакси от Amazon появилось на дорогах общего пользования
+
Facepalm: Нидерланды, Дания и Финляндия отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину
4
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
11
Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
+
Россия и Индия обсуждают вопрос создания истребителей Су-57 и Су-75 Checkmate на мощностях HAL
+
Китайские аэростаты над США — часть операции по возвращению Тайваня
2
В США разрабатывают боевой дрон размером с Boeing 737 AEW&C, дрон будет помогать в боях F-35
1
Оверклокер использовал секретную утилиту Intel для разгона Core i9-13900HK до 5,8 ГГц
1
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
7
Российские умельцы создали новый противотанковый дрон (Видео)
1

Сейчас обсуждают

warmuza
10:10
аффтор = менеджер ситилинка?
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
VermeeY
10:09
Рекомендую отказаться от китайских китайцев сделанных в китае на нормальный смартфон - Apple iPhone.
Oppo разблокирует ввезенные в РФ серыми методами и купленные потребителями смартфоны OnePlus 11
Олег Попов
10:08
ага, если точнее то после третьего квартала 24 года, а это почти два года, а там можно тоже не брать и говорить нафига я буду 5000ную брать если через примерно год -два выйдет 6000ная, и еще́ круче б...
В сети появилась уникальная коллекционная GeForce RTX 4090 Need For Speed
swr5
10:08
Ха-ха-ха! Хотят от Пакостьсофта логики. Да его везде нужно обходить за 5 км, это вампир живущий на крови своих глупых адептов.
5 шагов, чтобы консоли Xbox снова стали великими
VermeeY
10:02
Не понял, а почему не на топовых KFA2 GeForce RTX 4090 HOF или MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G, а на цыганской GameRock с ее свистоперделками ?
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
Анна Сепп
10:01
Если на высшем государственном уровне поставили задачу воевать с врагами до победы, значит, должно быть всё необходимое для этого! Есть конкретные люди, которые отвечают за снабжение армии боеприпас...
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
hiveliberty
09:58
Надо еще 5 новостей запостить, чтобы наверняка
Видеокарты RX 6000 получают +40% к трассировке лучей с новыми драйверами от AMD
Transformator11
09:56
Твой телик тупо берёт два кадра и смешивает их, а ни рисует новый кадр.
Видеокарты RX 6000 получают +40% к трассировке лучей с новыми драйверами от AMD
Transformator11
09:55
Да они и RX7000 обойдут тогда.
Видеокарты RX 6000 получают +40% к трассировке лучей с новыми драйверами от AMD
Владимир Хосроев
09:48
Дура ты,он сам ( Пригожин )об этом говорит и видео полно.
Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем