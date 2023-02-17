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Вступление

На рынке видеокарт продолжается противостояние между компаниями AMD и NVIDIA, но пока пользователи ждут игр нового поколения, чтобы прочувствовать всю силу новых устройств. Со старыми проектами справляются видеоадаптеры позапрошлого поколения, а 4К так и не стал мейнстримом, хотя у меня давно такие монитор и телевизор. Другое дело, что это пока не так востребовано и всем хватает FHD. Да я и сам убедился в этом, установив максимальные настройки и отключив DLSS в Cyberpunk 2077. Производительности GeForce RTX 4090 не хватает, а сама картинка не цепляет внешним видом. The Callisto Protocol тоже не сильно впечатлил, многие ожидали большего…

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Лично я вспоминаю, что во время выхода Dead Space был красивее и интереснее, даже последний римейк выглядит отлично, но всё это дело вкуса, мы же пытаемся найти действительно ресурсоёмкую игру, ради которой было бы не жалко потраченных за видеокарту денег. Вот с этими поисками начинаются проблемы. К производителям потихоньку приходит понимание того, что эти огромный рост и баснословные доходы инициировали майнеры. Закончившись, вся лихорадка нанесла сокрушительный удар по продажам новых устройств, поскольку рынок б/у устройств оказался переполнен старыми видеокартами, с которыми можно протянуть время.

В эти сложные времена продажам также не способствуют крупные скандалы. Один из них связан с тем, что компания NVIDIA очень бережно относится к памяти и не спешит устанавливать на свои устройства большой объём. Пользователи тут же начинают намекать, что они тогда не будут спешить покупать такие устройства. Справедливости ради, даже у GeForce RTX 4070 Ti объём выглядит каким-то странным, хотя модель уровня выше среднего. А теперь представьте, что это должна была быть GeForce RTX 4080. Разумеется, многим такой расклад не понравился, и пришлось выпускать карту с 16 Гбайт.

Ещё один немаловажный момент – графический процессор. В прошлом поколении чипы RTX 3080 и RTX 3090 базировались на одном и том же GA102 в разных модификациях. Теперь мужчина в куртке решил, что так больше продолжаться не может и вообще компания продаёт не видеокарты, а «уровень производительности». Поэтому RTX 4090 – это AD102, а RTX 4080 – это AD103. Сам чип заметно проще, но видеокарты на его основе также стоят освежающе дорого по современным меркам. Производителям видеокарт выбирать не приходится, и они традиционно предлагают разные линейки на базе одного и того же чипа.

Сегодня мы познакомимся с видеокартой MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio, которая чуть проще, чем Suprim, но ещё не Ventus.

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Посмотрим, как обстоят дела с новым разъёмом 12VHPWR, сравним охлаждение с MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio и оценим устройство новой видеокарты.

Упаковка и комплектация

У каждой серии продуктов есть свой стиль в оформлении. Это же касается серии Gaming X Trio. Однако, здесь изменений по сравнению с прошлым поколением не так много и в целом всё достаточно узнаваемо.

Сама коробка крупная и тяжёлая. При этом ручки для транспортировки не предусмотрено.

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Спереди мы видим крупное изображение устройства на тёмном фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства. В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа находится вставка с указанием графического процессора.

На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: Tri Frozr 3, Torx Fan 5.0, Core Pipe и MSI Center.

Внизу есть очень компактная спецификация, системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 850 Вт или не менее 750 Вт.

Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала.

В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту специальная планка и легендарный переходник 12VHPWR.

Последний находится в отдельном пакете, где снаружи чётко показано, что от блока питания к каждому разъёму должен идти независимый кабель. Это такая перестраховка, но если вы уверены, что провода достаточно толстые и медные, то можно ограничиться и неправильной схемой потому, что часто в блоках питания не делают множество независимых каналов по 12 В.

Инструкции находятся на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта, показано именно там.

Дизайн и особенности видеокарты

Габариты видеокарты составляют: 337 х 140 х 67 мм, масса – 1876г. Для сравнения те же характеристики MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio: размеры – 337 х 140 х 77 мм, масса – 2170г.

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Очевидно, что видеокарта стала заметно тоньше и это связано с уменьшением системы охлаждения.

Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками.

Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь также используется новый разъём питания 12VHPWR, как на старших адаптерах. Однако, переходник из комплекта подключается к трём коннекторам 8-pin PCI-e.

Новинка MSI занимает три слота расширения. Для усиления жёсткости конструкции в комплекте поставляется специальная стальная пластина.

Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину. Она также выполняет функцию теплоотвода. С её внутренней стороны наклеена защитная плёнка и есть несколько термопрокладок. Медных тепловых трубок тут нет потому, что микросхемы памяти с обратной стороны печатной платы устройства отсутствуют.

Зато с обратной стороны платы находится несколько групп танталовых конденсаторов. Терморезинки отводят тепло не от них, а от четырёх участков рядом с графическим процессором. Ещё с обратной стороны печатной платы распаяна пара ШИМ-контроллеров.

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После можно снять сам кулер, но остаётся ещё одна рамка спереди.

Система охлаждения изготовлена по классической схеме. Две секции и семь тепловых трубок. Испарительной камеры нет, а вместо неё привычная медная никелированная теплосъёмная пластина. Процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с чипами памяти через термопрокладки.

Далее уже расходятся тепловые трубки и пронизывают два крупных массива алюминиевых пластин. Все трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

Также на радиаторе есть зоны контакта с транзисторными сборками и катушками индуктивности. Для этого есть дополнительная пластина и площадки. Контакт осуществляется через терморезинки. Сам радиатор тяжёлый, отчасти потому что все элементы пропаяны. Система обязана быть тихой и производительной и здесь всё реализовано должным образом.

Однако известно, что отлично себя зарекомендовали жидкие термопрокладки и их я пока штатно не встречал. Если же возникнет у пользователя желание обслужить устройство, то штатные терморезинки лучше заменить на качественные жидкие, а на сам кристалл нанести жидкий металл, предварительно сделав хорошую изоляцию, защищающую от его протечки. Часто карта висит радиатором вниз, но подстраховаться не помешает.

Пластиковый кожух крепится шестью винтами к креплениям на радиаторе, причём спереди. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, как обычно, то вы ошибаетесь. Здесь они снова крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

Кулер действительно очень тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10010B12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.40 А. Напомню, что на видеокартах RTX 4090 использовались модели Power Logic PLD10020B12H с техническими характеристиками 12 В, 0.65 А. Очевидно, что местные немного послабее. Их максимальная скорость 2800 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 48 дБ.

Это уже более приемлемо и при этом также обеспечивает сильный воздушный поток с большим запасом по мощности. Эти вертушки оборудованы специальной крыльчаткой Torx Fan 5.0. Спереди также мы видим наклейки с логотипом MSI Gaming.

Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором здесь немного поколдовали и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь нее воздушный поток легче проникает и шума меньше.

После демонтажа кулера, видно, что на плате осталась ещё одна небольшая пластина. Она выполняет функцию увеличения жёсткости и частично отводит тепло от силовых элементов в левой части устройства.

Сама печатная плата достаточно крупная, что удивительно по современным меркам. Производители стараются делать их как можно компактнее, преследуя цель экономии. При этом она получается нагруженной в тепловом плане, и могут возникнуть локальные перегревы.

Многие знают, что сама печатная плата тоже участвует в теплоотводе и более крупные размеры косвенно позволяют его улучшить. Просто тепло равномернее распределяется по медным слоям устройства и компоненты чувствуют себя комфортнее, успевая справиться с рассеиванием тепла. Здесь мне понравилось, что производитель использует крупную плату, которая по габаритам даже похожа на старшую RTX 4090 и местами остались небольшие пустые участки.

Подсистема питания здесь снова разделена на две части. Слева 8 и справа 8 фаз.

Ещё три фазы питания памяти находятся по углам прямоугольника расположения чипов памяти.

ШИМ-контроллеры распаяны сзади. Это микросхемы uPI Semiconductor uP9512R и uS5650Q. Оба достаточно распространённые, а на первый есть даже схемы по модификации. Он, кстати, обеспечивает только восемь фаз.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302150 (50А) и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны не все и пустые места ещё есть.

По центру находится графический процессор NVIDIA AD103-300-A1, он же RTX 4080. Чип изготовлен на 33 неделе 2022 года. Защитной рамки нет даже пластиковой, поэтому рекомендуется всё делать аккуратно и бережно.

379 кв. мм выполненных по 4 нм техпроцессу TSMC. Здесь впору говорить о сравнении с GA104, у которого площадь 392 кв. мм по 8 нм техпроцессу Samsung. Кристалл стал меньше, но количество транзисторов увеличилось больше, чем вдвое, и составляет согласно спецификации 45,9 млрд.

Микросхемы памяти распаяны только спереди потому, что вдвое возросла ёмкость чипов GDDR6X. Память не самая холодная, поэтому это вполне разумно. Здесь также используются микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR. В комплекте есть переходник на 3 линии по 8-pin PCI-e.

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

Три Display Port;

Один HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio 16 Гб проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-13600K;

Охлаждение: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: Z790 Gaming;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400, Kingston FURY Renegade (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio 16 Гбайт (2205 / 2595/ 1400 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300 Platinum, 1300 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, шум составлял 27,2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта меньше по размерам и легче, поэтому она отлично устанавливается без проблем с совместимостью. Вентиляторы включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

Такая схема используется не впервые и большой массивный радиатор может справится даже с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2800 об/мин, шум при этом составляет 48 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 34% от полной мощности, что составляет 1125 об/мин. Даже в таком режиме получается комфортный уровень шума – 30.7 дБ.

В «волосатом бублике» новинка потребляет около 330 Вт. Это немало, но зависит от того, с чем сравнивать.

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой двух логотипов. И еще два модуля с RGB-подсветкой есть спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много, можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Superposition 4K:

Superposition 8K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка средняя:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.:

Разгон у видеокарты есть, но очень небольшой. 350 Вт для этой видеокарты являются нормой, поэтому здесь такая мощная система охлаждения. Запас по мощности есть, но карта и так уже работает практически на пределе. В игровых приложениях частота вплотную приближается к 3 ГГц.

Тем не менее, разгон на 200 МГц по ядру и на 500 МГц по памяти вполне реален. Однако, я бы всё же не разгонял карту, а сконцентрировался на даунвольтинге и оптимизации напряжений.

3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Superposition 4K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

Она разогревается до 61°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 65°C.

Задняя пластина нагревается практически до 53°C, внутренняя – до 60°C. Область за графическим процессором разогревается до 61°C.

Заключение

MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio совсем немного уступает своей старшей сестре GeForce RTX 4090 Gaming X Trio по размерам, но это совсем другая модель. Производительность достаточно высокая, но пока сложно сказать, как она покажет себя в предстоящих играх в разрешении 4K. Брать её сейчас под меньшее разрешение неразумно, а в самых тяжёлых режимах можно воспользоваться DLSS. Мощность заметно ниже, чем у флагмана, но и 350 Вт – это тоже немало. С другой стороны, с этим легко справляется продвинутая система охлаждения.

Что мне действительно понравилось – размеры печатной платы. Не секрет, что она тоже принимает участие в охлаждении устройства, а производители последнее время делают компоновку очень плотной, сокращая габариты платы. Здесь она крупная и есть пустые участки. Это способствует лучшему распределению тепла по поверхности и улучшает охлаждение. Само питание реализовано не хуже, чем у MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio. Например, тут тоже можно встретить сборки на 50 А, а всего фаз 16.

Что касается разгона, то он у современных видеокарт небольшой, и здесь впору говорить о даунвольтинге и оптимизации напряжений. Помимо отличного внешнего вида и оснащения, у видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio предусмотрено два режима работы: тихий и производительный. В производительном режиме вентиляторы аналогично останавливаются, а частоты отличаются незначительно.

Есть ли какие-то недостатки? Их, на мой взгляд, просто нет. Высокое качество изготовления сочетается с отличным качеством материалов. И пусть новинка вышла большой и тяжелой, но целью инженеров было сделать как можно более тихое и холодное устройство, и это получилось.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора видеокарта MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio получает награду: