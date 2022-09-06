Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Главные игры сентября 2022 года

Первый месяц осени традиционно лишь разогревает игроков в ожидании громких релизов, но и он способен предложить несколько неоднозначных проектов.
+
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Оглавление

Вступление

Самый насыщенный отрезок 2022 года ожидается в октябре-ноябре, а сентябрь предложит разогреться на последней части культовой серии Monkey Island, Soulslike-игре в декорациях Парижа XVIII века и музыкальном шутере про потрошительницу демонов.

реклама

Об этих и других значимых проектах месяца расскажет наша традиционная статья.

600x338 64 KB. Big one: 1280x720 259 KB

Steelrising

Жанр Экшен/RPG
Разработчик Spiders
Издатель Nacon
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода 8 сентября 2022 года

Долгие годы компания Spiders пыталась занять место BioWare в жанре ролевых игр и проделала путь от вопиюще слабых проектов вроде Mars: War Logs до сносной, пускай и насквозь вторичной, GreedFall. Steelrising должна была стать новой ступенью медленного эволюционного процесса, и вполне вероятно, что станет, только уже в другой ветке – ветке Soulslike-игр, а не «убийц Dragon Age».

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Больше всего новинка напоминает Bloodborne – темное фэнтези с не сдающимися без боя противниками, к поведению которых нужно привыкнуть, прежде чем пытаться донести до их голов свой молот. Другие привычные атрибуты тоже на месте. Во время драки важно следить за выносливостью, расходуемой на увороты и удары (несмотря на то, что героиня умеет разом восстанавливать силы, у этой механики есть ограничения). На карте размещены специальные точки для сохранения, активация которых возрождает врагов. Смерть отнимает у нас заработанные на прокачку очки. Ну и так далее – авторы особо не утруждали себя ноу-хау.

600x338 76 KB. Big one: 1920x1080 602 KB

Гораздо интереснее мир игры – этому аспекту Spiders всегда уделяет повышенное внимание. Мы переносимся в альтернативную Францию 1789 года, революция в которой терпит крах из-за армии автоматонов Людовика XVI. Эжен де Вокансон, создатель механических воинов, выступает против насильственного подавления народных волнений и за это оказывается за решеткой, а его лучшее творение, механическая танцовщица Эгида, попадает в руки короля. Правитель велит вооружить ее и приставить в качестве охранницы к Марии-Антуанетте. Королева же придумывает для своей «опекунши» более интересное задание: найти в Париже ее пропавших детей, вызволить де Вокансона и установить причину безумия монарха.

Путь к истине тернист, но, к счастью, Эгида мастерски владеет оружием на любой вкус, вплоть до огнестрельного – оно носит вспомогательный характер и позволяет замедлить агрессивных автоматонов. Устранив непосредственную угрозу, героиня сможет исследовать различные районы клокпанк-версии Парижа, открывая в том числе новые гаджеты и проходы к знакомым локациям. И если недавняя Thymesia не удовлетворила вашу тягу к подобным приключениям, то Steelrising выглядит куда более многообещающе.

600x338 81 KB. Big one: 1920x1080 730 KB

реклама

Metal: Hellsinger

Жанр Шутер
Разработчик The Outsiders
Издатель Funcom
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода 15 сентября 2022 года

Ритм-игры давно и прочно завоевали свое место под солнцем. Большинство как минимум слышало про Beat Saber и Guitar Hero, более продвинутые геймеры добирались и до маленьких, да удаленьких – в духе Crypt of the NecroDancer. А вот построить на этой механике шутер догадались, кажется, только авторы BPM: Bullets Per Minute. Теперь же нас ждет еще одна стрелялка, в которой степень успеха определяется своевременным нажатием клавиш.

Дизайн Metal: Hellsinger, как и вышедшей на днях Scathe, явно вдохновлен Doom. Нам в очередной раз предстоит пронестись по Аду, снося чертям головы при помощи огнестрельного и холодного оружия и исполняя двойные прыжки и рывки. У каждой пушки (револьверы, дробовик, арбалет и прочих) в придачу к стандартному режиму стрельбы есть какая-нибудь сверхспособность вроде направления на врагов стаи ворон. Только использовать арсенал надо в ритме тяжелых композиций от музыкантов System of a Down, Dark Tranquility, Lamb of God и прочих известных групп, написавших материал специально для игры.

600x338 112 KB. Big one: 1920x1080 766 KB

Чтобы мы ясно понимали, когда действовать, прицел сопровождает специальный индикатор. Синхронизированные с ним атаки наносят больший урон и приносят больше очков за уровень, особенно если выстраивать из них серии, но помимо этого еще и «раскрывают» музыку: ее аранжировка постепенно становится богаче, прорывается вокал. Такой принцип заставляет чуть ли не заново учиться играть в шутеры, тем более что каждый вид оружия предлагает свой ритм. Впрочем, и те, кому это все не слишком интересно, смогут пройти игру по старинке, просто без добиваний а-ля Doom и с повышенным расходом боеприпасов.

Естественно, Metal: Hellsinger в таком случае лишится значительной части очарования, и рассчитывать на то, что на выручку придет сюжет, не стоит. История полудевушки-полудемона, мстящей некой Алой Судьбе в разнообразных адских мирах, вряд ли кого-либо покорит глубиной. Геймплей превыше всего, и разработчики недвусмысленно дают понять, как именно нужно играть. Согласны с ними – обводите 15 сентября в календаре.

600x338 84 KB. Big one: 1920x1080 532 KB

Return to Monkey Island

Жанр Квест
Разработчик Terrible Toybox
Издатель Devolver Digital, Lucasfilm Games
Платформы PC, Switch
Дата выхода 19 сентября 2022 года

Цикл квестов про Остров Обезьян оформился как классический еще в прошлом веке и, казалось, в новом столетии, после Escape from Monkey Island, ушел на пенсию вместе с большинством коллег по жанру. Но не тут-то было. В 2009 году новый эпизод из жизни Гайбраша Трипвуда выпустила Telltale Games, а теперь за новый виток пиратских приключений отвечает Terrible Toybox – студия Рона Гилберта, автора первых двух игр.

Этот же виток окажется и последним – создатели грозятся поставить в истории точку. Правда, и взгляд на серию у них специфический: Return to Monkey Island станет продолжением именно тех проектов, которыми занимался Гилберт, отринув, по всей видимости, старания наследников. Забудьте про то, как неизменный злодей ЛеЧак перерождался в демона, божество и человека, последней «каноничной» формой пирата становится зомби из Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Не услышать больше и его привычный голос, поскольку Эрл Боэн завязал с актерской карьерой.

600x338 54 KB. Big one: 1920x1080 273 KB

В мире игры многие тоже лишились привычных должностей: Элейн Марли, возлюбленная главного героя, уже не губернатор Острова Схватки, молодежь во главе с капитаном Мэдисон отстранила от власти всех наших старых знакомых, торговец Стэн Стэнман сидит в кутузке, да и в целом дела в регионе идут не очень. Гайбраш за долгие годы «вне эфира» так и не разгадал тайну Острова Обезьян, но, к счастью, все еще готов к новому приключению. Его составляющими станут визит на Остров Ужаса и в другие неизведанные места на Карибах.

Как и всегда, Трипвуда ожидает множество уморительных ситуаций и хитрых головоломок. Terrible Toybox переработала управление, инвентарь, структуру диалогов, но общий подход не поменяла. Зато существенно преобразился графический стиль – и это уже вызвало шквал недовольства со стороны верных фанатов. Но за достойное завершение культовой саги, конечно, даже самые ярые критики простят разработчиков за подобные вольности.

реклама



600x338 82 KB. Big one: 1920x1080 375 KB

Soulstice

Жанр Экшен
Разработчик Reply Game Studios
Издатель Modus Games
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода 20 сентября 2022 года

В городе Илден, что в королевстве Кейдас, люди жили – не тужили, пока над головой не образовался проход в иную реальность. Из-за Завесы ринулись на улицы призраки – потусторонние существа, владеющие навыком вселения в простых смертных. Они обратили большую часть горожан в чудищ и разрушили мегаполис. Дабы уберечь остальную страну от той же участи, в бой идут химеры – закаленные воины с двумя душами. Большинство из них тоже терпит крах, и чуть ли не последней надеждой человечества остается изгой Бриар и ее сестра Лют, пожертвовавшая собой ради формирования мистической духовной связи.

Их тандем способен по-настоящему задать жару нечисти: одна девушка врубается в гущу неприятелей с холодным оружием наперевес, а другая за счет колдовства атакует их на расстоянии и помогает родственнице контратаковать. К тому же Лют создает синее либо красное энергетическое поле, что позволяет Бриар рубить врагов с соответствующей аурой – в ином случае они неуязвимы. Своевременное переключение между видами излучения также открывает доступ к скрытым объектам и платформам, необходимым для продвижения вперед по линейным уровням.

600x338 101 KB. Big one: 1920x1080 281 KB

Боевая система Soulstice ближе к Devil May Cry и Bayonetta, чем к Dark Souls, и полагается на комбинации и спецприемы. Различных способностей у каждой из душ предостаточно и становится больше и больше. К примеру, часть умений естественным образом связана с определенным видом оружия, вот только в самом начале нам доступны два из семи его видов – меч и молот, остальные открываются по мере прокачки. Простор для творчества есть, и самые креативные научатся быстро заполнять шкалу Единства, отвечающую за самые мощные приемы – парные.

В свободные от сражений минуты игра рассказывает историю Илдена, раскрывает непростые взаимоотношения сестер и приподнимает завесу тайны над целями ордена, которому героини служат. Но главное блюдо – все-таки битвы, и если своенравная камера, докучавшая журналистам на ознакомительных показах, не будет слишком уж капризничать, то нас может ждать лучший слэшер за последнее время.

600x338 63 KB. Big one: 1920x1080 460 KB

Grounded

Жанр Экшен
Разработчик Obsidian Entertainment
Издатель Xbox Game Studios
Платформы PC, Xbox One/Series
Дата выхода 27 сентября 2022 года

Obsidian Entertainment, как наследница Black Isle Studios, снискала славу в качестве элитного разработчика RPG и почти не отклонялась от привычного курса. Но все же «подработки» иногда проскакивали – вроде Armored Warfare для Mail.ru. После перехода под крыло Microsoft калифорнийская команда вновь занялась непривычным делом – «выживалкой» с возможностью одиночного и совместного прохождения по сети.

Небольшой американский городок накрывает волна исчезновений подростков. Правоохранительные органы ведут расследование, но им достаточно было бы буквально смотреть себе под ноги. Дело в том, что детишки скукожились до размера букашек и воюют с клещами на заднем дворе одного из домов. В дальнейшем их ждет и еще один сюрприз: в зарослях функционирует целая сеть лилипутских лабораторий и научных станций, на которых герои могут узнать подробности о происходящем и раздобыть полезные предметы.

600x338 86 KB. Big one: 1920x1080 473 KB

Днем ребята увлечены исследованием местности, строительством и крафтингом. При рукоделии в ход идут как естественные материалы вроде стеблей одуванчиков, камней и прутьев, так и оставшийся после людей мусор. В перерывах между этой деятельностью важно подкрепиться – хлебнуть росы, закусить грибочком. Ну и поглядывать по сторонам лучше почаще: даже в обеденное время пчелы, клопы и прочие насекомые готовы напасть на непрошенных гостей, а уж ночью, когда на охоту выползают пауки, становится и вовсе не до шуток, особенно арахнофобам. К счастью, для самообороны можно смастерить копье или лук.

За два года в «Раннем доступе» Grounded, изначально почти пустая, обросла мясом в виде новых биомов, рецептов, технологий и механик, сохранив при этом дружелюбность, но пока не решила все технические проблемы. Если после релиза «тормоза» и прочие нюансы устранят, то «очень положительные» рейтинги вполне могут перерасти в нечто большее.

600x338 108 KB. Big one: 1920x1080 647 KB

На сдачу

  • Gerda: A Flame in Winter – приключенческая игра с ролевыми элементами, рассказывающая про медсестру из оккупированной нацистами датской деревни (1 сентября 2022 года; PC, Switch).

600x338 63 KB. Big one: 1920x1080 306 KB
  • The Dragoness: Command of the Flame – подражатель «Героев Меча и Магии», но с элементами «рогалика» (1 сентября 2022 года; PC).

600x338 129 KB. Big one: 1920x1080 740 KB
  • Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness – экшен/RPG по аниме-сериалу Made in Abyss про полную артефактов Бездну и поселение, выросшее вокруг нее (1 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4, Switch).

600x338 96 KB. Big one: 1920x1080 552 KB
  • Circus Electrique – пошаговая ролевая игра про цирковую труппу, очищающую викторианский Лондон от убийц (6 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 114 KB. Big one: 1920x1080 733 KB
  • Train Sim World 3 – в новом симуляторе машиниста нас ждут улучшенная графика, продвинутый редактор и возможность свободно использовать дополнения к прошлой части (6 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 85 KB. Big one: 1920x1080 501 KB
  • Trail Out – духовная наследница FlatOut – с вылетающими через лобовое стекло водителями и беспощадными к автомобилям авариями (7 сентября 2022 года; PC).

600x338 103 KB. Big one: 1920x1080 792 KB
  • CarX Street – ночные уличные гонки от российской компании CarX Technologies (8 сентября 2022 года; PC).

600x338 82 KB. Big one: 1920x1080 602 KB
  • Isle of Arrows – tower defense от руководителя разработки Hitman GO и Lara Croft GO (8 сентября 2022 года; PC).

600x338 59 KB. Big one: 1920x1080 271 KB
  • Broken Pieces – психологический триллер, смешивающий Silent Hill и Syberia, предлагает помочь Эльзе выбраться из застрявшего во временной петле города (9 сентября 2022 года; PC).

600x338 72 KB. Big one: 1920x1080 539 KB
  • NBA 2K23 – режим MyPlayer переехал с улиц на круизный лайнер, Майкл Джордан вернулся с новыми испытаниями, а пользователи ПК по-прежнему сидят с версией игры для консолей прошлого поколения (9 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 62 KB. Big one: 1920x1080 291 KB
  • Splatoon 3 – новый выпуск шутера про существ, в гуманоидной форме закрашивающих все вокруг специальными чернилами, чтобы плавать и кататься по ним в форме кальмара (9 сентября 2022 года; Switch).

600x338 114 KB. Big one: 1920x1080 1679 KB
  • Little Orpheus – в приключенческой игре от создателей Dear Esther мы в роли советского исследователя Ивана Ивановича отправимся к центру Земли, где столкнемся с исчезнувшими цивилизациями и динозаврами (13 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 62 KB. Big one: 1920x1080 392 KB
  • Sunday Gold – эффектный point&click-квест с пошаговыми битвами посвящен борьбе трех бандитов с коррумпированным миллиардером (13 сентября 2022 года; PC).

600x338 92 KB. Big one: 1920x1080 565 KB
  • Sphere: Flying Cities – управленческая стратегия про обустройство колонии, парящей в верхних слоях атмосферы (20 сентября 2022 года; PC).

600x338 54 KB. Big one: 1920x1080 276 KB
  • Beacon Pines – приключенческая игра, в которой мы переписываем и затем проверяем на себе различные элементы мрачноватой сказки с целью выяснить, что происходит на старом складе (22 сентября 2022 года; PC, Xbox One, Switch).

600x338 75 KB. Big one: 1920x1080 410 KB
  • The DioField Chronicle – ролевая игра с тактической боевой системой в реальном времени, повествующая о противоборстве двух фэнтезийных королевств (22 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 101 KB. Big one: 1920x1080 677 KB
  • Serial Cleaners – изометрический стелс-экшен про клининговую службу, прибирающуюся в местах мафиозных разборок в Нью-Йорке 1990-х (22 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 112 KB. Big one: 1920x1080 707 KB
  • Session: Skate Sim – симулятор скейтбординга отправит нас на улицы крупных американских городов и предложит выполнять трюки при помощи сразу двух стиков геймпада (22 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 103 KB. Big one: 1920x1080 914 KB
  • Hokko Life – заменитель Animal Crossing для тех, у кого нет консолей Nintendo (27 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

600x338 105 KB. Big one: 1920x1080 488 KB
  • Brewmaster – тестовый полигон для раздумывающих об открытии пивоварни (29 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 67 KB. Big one: 1920x1080 327 KB
  • From Space – аркадный кооперативный шутер про борьбу с инопланетными захватчиками (29 сентября 2022 года; PC, Switch).

600x338 68 KB. Big one: 1920x1080 374 KB
  • Valkyrie Elysium – полноценного продолжения некогда популярной экшен-серии Valkyrie Profile пришлось ждать больше десятка лет, и в ноябре оно даже заглянет на компьютеры (29 сентября 2022 года; PlayStation 4/5).

600x338 78 KB. Big one: 1920x1080 593 KB
  • FIFA 23 – последняя часть симулятора с таким именем: дальше EA придется работать без лицензии Международной федерации футбола (30 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 73 KB. Big one: 1920x1080 190 KB

Александр Кошта aka Top

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор top главные игры

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Главные игры сентября 2022 года
+
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
11
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Главные игры августа 2022 года
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
1 сентября 2022 62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26 августа 2022 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

5 сентября стартует распродажа на Aliexpress - на какие смартфоны стоит обратить внимание
14
NVIDIA избавляется от видеокарт текущего поколения – GeForce RTX 3080 Ti на BestBuy стоит 45 000р
12
NASA отказывается от запуска ракеты на Луну после нескольких часов попыток устранить утечку топлива
17
Amazon с треском провалил старт самого дорогого сериала в истории за $470 млн
37
Держатели Эфира ожидают подорожания криптовалюты, а крупные майнеры заводят Биткоины на биржи
5
Китайский майнер купил видеокарту GeForce RTX 3080 на 20 Гб для добычи Эфира за 37 000 рублей
4
В сети появился ещё один тест процессора Intel Core i9-13900K
14
Как тебе такое, Геральт из Ривии – какую видеокарту купить для повторного прохождения The Witcher 3
19
RX 6600 стал победителем рейтинга "Цена за FPS" на 4 сентября 2022 года
18
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
100
Гиперзвуковой МиГ-41 сможет выполнять задачи в открытом космосе
35
Таблоиды Британии обсуждают падение цен в России и советуют жителям покупать путевки в теплые страны
157
Выбираем видеокарту NVIDIA правильно – 6 игровых моделей, которые стоят каждого потраченного рубля
7
Представлен автодом-гибрид, легко трансформирующийся в водный катамаран и обратно
5
В Германии нейросеть создаст полнометражный фильм
1
В сети появилась фотография видеокарты GeForce RTX 3090 SUPER с черным кулером
5
Системные требования ролевого экшена Steelrising: для запуска понадобится RTX 2060
3
Графические карты GeForce RTX 3080 20 ГБ появились в продаже по цене от 432 долларов
6
Инсайдеры назвали полные характеристики процессоров Intel Raptor Lake – Core i9-13900K@5.8 ГГц
14
Инсайдер раскрыл характеристики печатных плат RTX 4080 и RTX 4090
4

Сейчас обсуждают

Za9c
10:28
Мелкие хоббиты или полурослики тоже был мини негр. Я сначала подумал, что это местный чумазый в грязи. Ан нет, тоже негр. Логика лора нарушается. Негры живут в саванне, чёрная кожа как защита от солнц...
Amazon с треском провалил старт самого дорогого сериала в истории за $470 млн
Xacku
10:26
Автор не разбирается в видеокартах
Выбираем видеокарту NVIDIA правильно – 6 игровых моделей, которые стоят каждого потраченного рубля
Каа
10:26
Полностью наш? И что же там наше7))) Поподробнее пожалуйста. Если вытащит оттуда весь импорт, машина будет разукомплектована на 50% и совершенно не движима.
Российский китаец Evolute - отечественная фирма показала три новых электромобиля
AHDPEY198329477
10:25
Дибил, не кулера, а вентиляторы)))) какие конченные дибилы этот высер на оверах изрыгают
Выбираем видеокарту NVIDIA правильно – 6 игровых моделей, которые стоят каждого потраченного рубля
taurus88
10:24
такое же как ты к своей кликухе.
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Каа
10:21
Китайцы все с заменой шильдика и руссификацией интерфейса мультимедии. НО Джой мне нравится, всё устраивает, разгон достаточный, скорость тоже (я езжу до 110 км/ч на любой машине) возьму сразу при усл...
Российский китаец Evolute - отечественная фирма показала три новых электромобиля
Za9c
10:20
Там оборотные штрафы были на миллиарды рублей. В целом тренд по миру - это ошкуривать мега корпорации. Уж слишком много они заработали и повлияли на жизни людей.
Instagram оштрафовали на 405 миллионов евро
ахахах
10:18
этих всех можно удалять
Хакеры говорят о краже данных более миллиарда пользователей TikTok
Абылай Ордабаев
10:18
вам видней
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Infinity78
10:13
Он в логику не может. Он не понимает, что так не может быть, природа не позволит. Он не понял из школьного курса, почему на севере нет негров, нет азиатов. Понимаешь. Он тупой баран, который может кри...
Amazon с треском провалил старт самого дорогого сериала в истории за $470 млн
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем