Главные игры сентября 2022 года
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Вступление
Самый насыщенный отрезок 2022 года ожидается в октябре-ноябре, а сентябрь предложит разогреться на последней части культовой серии Monkey Island, Soulslike-игре в декорациях Парижа XVIII века и музыкальном шутере про потрошительницу демонов.
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Об этих и других значимых проектах месяца расскажет наша традиционная статья.
Steelrising
|Жанр
|Экшен/RPG
|Разработчик
|Spiders
|Издатель
|Nacon
|Платформы
|PC, PlayStation 5, Xbox Series
|Дата выхода
|8 сентября 2022 года
Долгие годы компания Spiders пыталась занять место BioWare в жанре ролевых игр и проделала путь от вопиюще слабых проектов вроде Mars: War Logs до сносной, пускай и насквозь вторичной, GreedFall. Steelrising должна была стать новой ступенью медленного эволюционного процесса, и вполне вероятно, что станет, только уже в другой ветке – ветке Soulslike-игр, а не «убийц Dragon Age».
Больше всего новинка напоминает Bloodborne – темное фэнтези с не сдающимися без боя противниками, к поведению которых нужно привыкнуть, прежде чем пытаться донести до их голов свой молот. Другие привычные атрибуты тоже на месте. Во время драки важно следить за выносливостью, расходуемой на увороты и удары (несмотря на то, что героиня умеет разом восстанавливать силы, у этой механики есть ограничения). На карте размещены специальные точки для сохранения, активация которых возрождает врагов. Смерть отнимает у нас заработанные на прокачку очки. Ну и так далее – авторы особо не утруждали себя ноу-хау.
Гораздо интереснее мир игры – этому аспекту Spiders всегда уделяет повышенное внимание. Мы переносимся в альтернативную Францию 1789 года, революция в которой терпит крах из-за армии автоматонов Людовика XVI. Эжен де Вокансон, создатель механических воинов, выступает против насильственного подавления народных волнений и за это оказывается за решеткой, а его лучшее творение, механическая танцовщица Эгида, попадает в руки короля. Правитель велит вооружить ее и приставить в качестве охранницы к Марии-Антуанетте. Королева же придумывает для своей «опекунши» более интересное задание: найти в Париже ее пропавших детей, вызволить де Вокансона и установить причину безумия монарха.
Путь к истине тернист, но, к счастью, Эгида мастерски владеет оружием на любой вкус, вплоть до огнестрельного – оно носит вспомогательный характер и позволяет замедлить агрессивных автоматонов. Устранив непосредственную угрозу, героиня сможет исследовать различные районы клокпанк-версии Парижа, открывая в том числе новые гаджеты и проходы к знакомым локациям. И если недавняя Thymesia не удовлетворила вашу тягу к подобным приключениям, то Steelrising выглядит куда более многообещающе.
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Metal: Hellsinger
|Жанр
|Шутер
|Разработчик
|The Outsiders
|Издатель
|Funcom
|Платформы
|PC, PlayStation 5, Xbox Series
|Дата выхода
|15 сентября 2022 года
Ритм-игры давно и прочно завоевали свое место под солнцем. Большинство как минимум слышало про Beat Saber и Guitar Hero, более продвинутые геймеры добирались и до маленьких, да удаленьких – в духе Crypt of the NecroDancer. А вот построить на этой механике шутер догадались, кажется, только авторы BPM: Bullets Per Minute. Теперь же нас ждет еще одна стрелялка, в которой степень успеха определяется своевременным нажатием клавиш.
Дизайн Metal: Hellsinger, как и вышедшей на днях Scathe, явно вдохновлен Doom. Нам в очередной раз предстоит пронестись по Аду, снося чертям головы при помощи огнестрельного и холодного оружия и исполняя двойные прыжки и рывки. У каждой пушки (револьверы, дробовик, арбалет и прочих) в придачу к стандартному режиму стрельбы есть какая-нибудь сверхспособность вроде направления на врагов стаи ворон. Только использовать арсенал надо в ритме тяжелых композиций от музыкантов System of a Down, Dark Tranquility, Lamb of God и прочих известных групп, написавших материал специально для игры.
Чтобы мы ясно понимали, когда действовать, прицел сопровождает специальный индикатор. Синхронизированные с ним атаки наносят больший урон и приносят больше очков за уровень, особенно если выстраивать из них серии, но помимо этого еще и «раскрывают» музыку: ее аранжировка постепенно становится богаче, прорывается вокал. Такой принцип заставляет чуть ли не заново учиться играть в шутеры, тем более что каждый вид оружия предлагает свой ритм. Впрочем, и те, кому это все не слишком интересно, смогут пройти игру по старинке, просто без добиваний а-ля Doom и с повышенным расходом боеприпасов.
Естественно, Metal: Hellsinger в таком случае лишится значительной части очарования, и рассчитывать на то, что на выручку придет сюжет, не стоит. История полудевушки-полудемона, мстящей некой Алой Судьбе в разнообразных адских мирах, вряд ли кого-либо покорит глубиной. Геймплей превыше всего, и разработчики недвусмысленно дают понять, как именно нужно играть. Согласны с ними – обводите 15 сентября в календаре.
Return to Monkey Island
|Жанр
|Квест
|Разработчик
|Terrible Toybox
|Издатель
|Devolver Digital, Lucasfilm Games
|Платформы
|PC, Switch
|Дата выхода
|19 сентября 2022 года
Цикл квестов про Остров Обезьян оформился как классический еще в прошлом веке и, казалось, в новом столетии, после Escape from Monkey Island, ушел на пенсию вместе с большинством коллег по жанру. Но не тут-то было. В 2009 году новый эпизод из жизни Гайбраша Трипвуда выпустила Telltale Games, а теперь за новый виток пиратских приключений отвечает Terrible Toybox – студия Рона Гилберта, автора первых двух игр.
Этот же виток окажется и последним – создатели грозятся поставить в истории точку. Правда, и взгляд на серию у них специфический: Return to Monkey Island станет продолжением именно тех проектов, которыми занимался Гилберт, отринув, по всей видимости, старания наследников. Забудьте про то, как неизменный злодей ЛеЧак перерождался в демона, божество и человека, последней «каноничной» формой пирата становится зомби из Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Не услышать больше и его привычный голос, поскольку Эрл Боэн завязал с актерской карьерой.
В мире игры многие тоже лишились привычных должностей: Элейн Марли, возлюбленная главного героя, уже не губернатор Острова Схватки, молодежь во главе с капитаном Мэдисон отстранила от власти всех наших старых знакомых, торговец Стэн Стэнман сидит в кутузке, да и в целом дела в регионе идут не очень. Гайбраш за долгие годы «вне эфира» так и не разгадал тайну Острова Обезьян, но, к счастью, все еще готов к новому приключению. Его составляющими станут визит на Остров Ужаса и в другие неизведанные места на Карибах.
Как и всегда, Трипвуда ожидает множество уморительных ситуаций и хитрых головоломок. Terrible Toybox переработала управление, инвентарь, структуру диалогов, но общий подход не поменяла. Зато существенно преобразился графический стиль – и это уже вызвало шквал недовольства со стороны верных фанатов. Но за достойное завершение культовой саги, конечно, даже самые ярые критики простят разработчиков за подобные вольности.
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Soulstice
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Reply Game Studios
|Издатель
|Modus Games
|Платформы
|PC, PlayStation 5, Xbox Series
|Дата выхода
|20 сентября 2022 года
В городе Илден, что в королевстве Кейдас, люди жили – не тужили, пока над головой не образовался проход в иную реальность. Из-за Завесы ринулись на улицы призраки – потусторонние существа, владеющие навыком вселения в простых смертных. Они обратили большую часть горожан в чудищ и разрушили мегаполис. Дабы уберечь остальную страну от той же участи, в бой идут химеры – закаленные воины с двумя душами. Большинство из них тоже терпит крах, и чуть ли не последней надеждой человечества остается изгой Бриар и ее сестра Лют, пожертвовавшая собой ради формирования мистической духовной связи.
Их тандем способен по-настоящему задать жару нечисти: одна девушка врубается в гущу неприятелей с холодным оружием наперевес, а другая за счет колдовства атакует их на расстоянии и помогает родственнице контратаковать. К тому же Лют создает синее либо красное энергетическое поле, что позволяет Бриар рубить врагов с соответствующей аурой – в ином случае они неуязвимы. Своевременное переключение между видами излучения также открывает доступ к скрытым объектам и платформам, необходимым для продвижения вперед по линейным уровням.
Боевая система Soulstice ближе к Devil May Cry и Bayonetta, чем к Dark Souls, и полагается на комбинации и спецприемы. Различных способностей у каждой из душ предостаточно и становится больше и больше. К примеру, часть умений естественным образом связана с определенным видом оружия, вот только в самом начале нам доступны два из семи его видов – меч и молот, остальные открываются по мере прокачки. Простор для творчества есть, и самые креативные научатся быстро заполнять шкалу Единства, отвечающую за самые мощные приемы – парные.
В свободные от сражений минуты игра рассказывает историю Илдена, раскрывает непростые взаимоотношения сестер и приподнимает завесу тайны над целями ордена, которому героини служат. Но главное блюдо – все-таки битвы, и если своенравная камера, докучавшая журналистам на ознакомительных показах, не будет слишком уж капризничать, то нас может ждать лучший слэшер за последнее время.
Grounded
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Obsidian Entertainment
|Издатель
|Xbox Game Studios
|Платформы
|PC, Xbox One/Series
|Дата выхода
|27 сентября 2022 года
Obsidian Entertainment, как наследница Black Isle Studios, снискала славу в качестве элитного разработчика RPG и почти не отклонялась от привычного курса. Но все же «подработки» иногда проскакивали – вроде Armored Warfare для Mail.ru. После перехода под крыло Microsoft калифорнийская команда вновь занялась непривычным делом – «выживалкой» с возможностью одиночного и совместного прохождения по сети.
Небольшой американский городок накрывает волна исчезновений подростков. Правоохранительные органы ведут расследование, но им достаточно было бы буквально смотреть себе под ноги. Дело в том, что детишки скукожились до размера букашек и воюют с клещами на заднем дворе одного из домов. В дальнейшем их ждет и еще один сюрприз: в зарослях функционирует целая сеть лилипутских лабораторий и научных станций, на которых герои могут узнать подробности о происходящем и раздобыть полезные предметы.
Днем ребята увлечены исследованием местности, строительством и крафтингом. При рукоделии в ход идут как естественные материалы вроде стеблей одуванчиков, камней и прутьев, так и оставшийся после людей мусор. В перерывах между этой деятельностью важно подкрепиться – хлебнуть росы, закусить грибочком. Ну и поглядывать по сторонам лучше почаще: даже в обеденное время пчелы, клопы и прочие насекомые готовы напасть на непрошенных гостей, а уж ночью, когда на охоту выползают пауки, становится и вовсе не до шуток, особенно арахнофобам. К счастью, для самообороны можно смастерить копье или лук.
За два года в «Раннем доступе» Grounded, изначально почти пустая, обросла мясом в виде новых биомов, рецептов, технологий и механик, сохранив при этом дружелюбность, но пока не решила все технические проблемы. Если после релиза «тормоза» и прочие нюансы устранят, то «очень положительные» рейтинги вполне могут перерасти в нечто большее.
На сдачу
- Gerda: A Flame in Winter – приключенческая игра с ролевыми элементами, рассказывающая про медсестру из оккупированной нацистами датской деревни (1 сентября 2022 года; PC, Switch).
- The Dragoness: Command of the Flame – подражатель «Героев Меча и Магии», но с элементами «рогалика» (1 сентября 2022 года; PC).
- Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness – экшен/RPG по аниме-сериалу Made in Abyss про полную артефактов Бездну и поселение, выросшее вокруг нее (1 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4, Switch).
- Circus Electrique – пошаговая ролевая игра про цирковую труппу, очищающую викторианский Лондон от убийц (6 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).
- Train Sim World 3 – в новом симуляторе машиниста нас ждут улучшенная графика, продвинутый редактор и возможность свободно использовать дополнения к прошлой части (6 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).
- Trail Out – духовная наследница FlatOut – с вылетающими через лобовое стекло водителями и беспощадными к автомобилям авариями (7 сентября 2022 года; PC).
- CarX Street – ночные уличные гонки от российской компании CarX Technologies (8 сентября 2022 года; PC).
- Isle of Arrows – tower defense от руководителя разработки Hitman GO и Lara Croft GO (8 сентября 2022 года; PC).
- Broken Pieces – психологический триллер, смешивающий Silent Hill и Syberia, предлагает помочь Эльзе выбраться из застрявшего во временной петле города (9 сентября 2022 года; PC).
- NBA 2K23 – режим MyPlayer переехал с улиц на круизный лайнер, Майкл Джордан вернулся с новыми испытаниями, а пользователи ПК по-прежнему сидят с версией игры для консолей прошлого поколения (9 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).
- Splatoon 3 – новый выпуск шутера про существ, в гуманоидной форме закрашивающих все вокруг специальными чернилами, чтобы плавать и кататься по ним в форме кальмара (9 сентября 2022 года; Switch).
- Little Orpheus – в приключенческой игре от создателей Dear Esther мы в роли советского исследователя Ивана Ивановича отправимся к центру Земли, где столкнемся с исчезнувшими цивилизациями и динозаврами (13 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).
- Sunday Gold – эффектный point&click-квест с пошаговыми битвами посвящен борьбе трех бандитов с коррумпированным миллиардером (13 сентября 2022 года; PC).
- Sphere: Flying Cities – управленческая стратегия про обустройство колонии, парящей в верхних слоях атмосферы (20 сентября 2022 года; PC).
- Beacon Pines – приключенческая игра, в которой мы переписываем и затем проверяем на себе различные элементы мрачноватой сказки с целью выяснить, что происходит на старом складе (22 сентября 2022 года; PC, Xbox One, Switch).
- The DioField Chronicle – ролевая игра с тактической боевой системой в реальном времени, повествующая о противоборстве двух фэнтезийных королевств (22 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).
- Serial Cleaners – изометрический стелс-экшен про клининговую службу, прибирающуюся в местах мафиозных разборок в Нью-Йорке 1990-х (22 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).
- Session: Skate Sim – симулятор скейтбординга отправит нас на улицы крупных американских городов и предложит выполнять трюки при помощи сразу двух стиков геймпада (22 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).
- Hokko Life – заменитель Animal Crossing для тех, у кого нет консолей Nintendo (27 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
- Brewmaster – тестовый полигон для раздумывающих об открытии пивоварни (29 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).
- From Space – аркадный кооперативный шутер про борьбу с инопланетными захватчиками (29 сентября 2022 года; PC, Switch).
- Valkyrie Elysium – полноценного продолжения некогда популярной экшен-серии Valkyrie Profile пришлось ждать больше десятка лет, и в ноябре оно даже заглянет на компьютеры (29 сентября 2022 года; PlayStation 4/5).
- FIFA 23 – последняя часть симулятора с таким именем: дальше EA придется работать без лицензии Международной федерации футбола (30 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).
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