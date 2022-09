Оглавление

Вступление

Самый насыщенный отрезок 2022 года ожидается в октябре-ноябре, а сентябрь предложит разогреться на последней части культовой серии Monkey Island, Soulslike-игре в декорациях Парижа XVIII века и музыкальном шутере про потрошительницу демонов.

Об этих и других значимых проектах месяца расскажет наша традиционная статья.

Steelrising

Жанр Экшен/RPG Разработчик Spiders Издатель Nacon Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series Дата выхода 8 сентября 2022 года

Долгие годы компания Spiders пыталась занять место BioWare в жанре ролевых игр и проделала путь от вопиюще слабых проектов вроде Mars: War Logs до сносной, пускай и насквозь вторичной, GreedFall. Steelrising должна была стать новой ступенью медленного эволюционного процесса, и вполне вероятно, что станет, только уже в другой ветке – ветке Soulslike-игр, а не «убийц Dragon Age».

Больше всего новинка напоминает Bloodborne – темное фэнтези с не сдающимися без боя противниками, к поведению которых нужно привыкнуть, прежде чем пытаться донести до их голов свой молот. Другие привычные атрибуты тоже на месте. Во время драки важно следить за выносливостью, расходуемой на увороты и удары (несмотря на то, что героиня умеет разом восстанавливать силы, у этой механики есть ограничения). На карте размещены специальные точки для сохранения, активация которых возрождает врагов. Смерть отнимает у нас заработанные на прокачку очки. Ну и так далее – авторы особо не утруждали себя ноу-хау.

Гораздо интереснее мир игры – этому аспекту Spiders всегда уделяет повышенное внимание. Мы переносимся в альтернативную Францию 1789 года, революция в которой терпит крах из-за армии автоматонов Людовика XVI. Эжен де Вокансон, создатель механических воинов, выступает против насильственного подавления народных волнений и за это оказывается за решеткой, а его лучшее творение, механическая танцовщица Эгида, попадает в руки короля. Правитель велит вооружить ее и приставить в качестве охранницы к Марии-Антуанетте. Королева же придумывает для своей «опекунши» более интересное задание: найти в Париже ее пропавших детей, вызволить де Вокансона и установить причину безумия монарха.

Путь к истине тернист, но, к счастью, Эгида мастерски владеет оружием на любой вкус, вплоть до огнестрельного – оно носит вспомогательный характер и позволяет замедлить агрессивных автоматонов. Устранив непосредственную угрозу, героиня сможет исследовать различные районы клокпанк-версии Парижа, открывая в том числе новые гаджеты и проходы к знакомым локациям. И если недавняя Thymesia не удовлетворила вашу тягу к подобным приключениям, то Steelrising выглядит куда более многообещающе.

Metal: Hellsinger

Жанр Шутер Разработчик The Outsiders Издатель Funcom Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series Дата выхода 15 сентября 2022 года

Ритм-игры давно и прочно завоевали свое место под солнцем. Большинство как минимум слышало про Beat Saber и Guitar Hero, более продвинутые геймеры добирались и до маленьких, да удаленьких – в духе Crypt of the NecroDancer. А вот построить на этой механике шутер догадались, кажется, только авторы BPM: Bullets Per Minute. Теперь же нас ждет еще одна стрелялка, в которой степень успеха определяется своевременным нажатием клавиш.

Дизайн Metal: Hellsinger, как и вышедшей на днях Scathe, явно вдохновлен Doom. Нам в очередной раз предстоит пронестись по Аду, снося чертям головы при помощи огнестрельного и холодного оружия и исполняя двойные прыжки и рывки. У каждой пушки (револьверы, дробовик, арбалет и прочих) в придачу к стандартному режиму стрельбы есть какая-нибудь сверхспособность вроде направления на врагов стаи ворон. Только использовать арсенал надо в ритме тяжелых композиций от музыкантов System of a Down, Dark Tranquility, Lamb of God и прочих известных групп, написавших материал специально для игры.

Чтобы мы ясно понимали, когда действовать, прицел сопровождает специальный индикатор. Синхронизированные с ним атаки наносят больший урон и приносят больше очков за уровень, особенно если выстраивать из них серии, но помимо этого еще и «раскрывают» музыку: ее аранжировка постепенно становится богаче, прорывается вокал. Такой принцип заставляет чуть ли не заново учиться играть в шутеры, тем более что каждый вид оружия предлагает свой ритм. Впрочем, и те, кому это все не слишком интересно, смогут пройти игру по старинке, просто без добиваний а-ля Doom и с повышенным расходом боеприпасов.

Естественно, Metal: Hellsinger в таком случае лишится значительной части очарования, и рассчитывать на то, что на выручку придет сюжет, не стоит. История полудевушки-полудемона, мстящей некой Алой Судьбе в разнообразных адских мирах, вряд ли кого-либо покорит глубиной. Геймплей превыше всего, и разработчики недвусмысленно дают понять, как именно нужно играть. Согласны с ними – обводите 15 сентября в календаре.

Return to Monkey Island

Жанр Квест Разработчик Terrible Toybox Издатель Devolver Digital, Lucasfilm Games Платформы PC, Switch Дата выхода 19 сентября 2022 года

Цикл квестов про Остров Обезьян оформился как классический еще в прошлом веке и, казалось, в новом столетии, после Escape from Monkey Island, ушел на пенсию вместе с большинством коллег по жанру. Но не тут-то было. В 2009 году новый эпизод из жизни Гайбраша Трипвуда выпустила Telltale Games, а теперь за новый виток пиратских приключений отвечает Terrible Toybox – студия Рона Гилберта, автора первых двух игр.

Этот же виток окажется и последним – создатели грозятся поставить в истории точку. Правда, и взгляд на серию у них специфический: Return to Monkey Island станет продолжением именно тех проектов, которыми занимался Гилберт, отринув, по всей видимости, старания наследников. Забудьте про то, как неизменный злодей ЛеЧак перерождался в демона, божество и человека, последней «каноничной» формой пирата становится зомби из Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Не услышать больше и его привычный голос, поскольку Эрл Боэн завязал с актерской карьерой.

В мире игры многие тоже лишились привычных должностей: Элейн Марли, возлюбленная главного героя, уже не губернатор Острова Схватки, молодежь во главе с капитаном Мэдисон отстранила от власти всех наших старых знакомых, торговец Стэн Стэнман сидит в кутузке, да и в целом дела в регионе идут не очень. Гайбраш за долгие годы «вне эфира» так и не разгадал тайну Острова Обезьян, но, к счастью, все еще готов к новому приключению. Его составляющими станут визит на Остров Ужаса и в другие неизведанные места на Карибах.

Как и всегда, Трипвуда ожидает множество уморительных ситуаций и хитрых головоломок. Terrible Toybox переработала управление, инвентарь, структуру диалогов, но общий подход не поменяла. Зато существенно преобразился графический стиль – и это уже вызвало шквал недовольства со стороны верных фанатов. Но за достойное завершение культовой саги, конечно, даже самые ярые критики простят разработчиков за подобные вольности.

Soulstice

Жанр Экшен Разработчик Reply Game Studios Издатель Modus Games Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series Дата выхода 20 сентября 2022 года

В городе Илден, что в королевстве Кейдас, люди жили – не тужили, пока над головой не образовался проход в иную реальность. Из-за Завесы ринулись на улицы призраки – потусторонние существа, владеющие навыком вселения в простых смертных. Они обратили большую часть горожан в чудищ и разрушили мегаполис. Дабы уберечь остальную страну от той же участи, в бой идут химеры – закаленные воины с двумя душами. Большинство из них тоже терпит крах, и чуть ли не последней надеждой человечества остается изгой Бриар и ее сестра Лют, пожертвовавшая собой ради формирования мистической духовной связи.

Их тандем способен по-настоящему задать жару нечисти: одна девушка врубается в гущу неприятелей с холодным оружием наперевес, а другая за счет колдовства атакует их на расстоянии и помогает родственнице контратаковать. К тому же Лют создает синее либо красное энергетическое поле, что позволяет Бриар рубить врагов с соответствующей аурой – в ином случае они неуязвимы. Своевременное переключение между видами излучения также открывает доступ к скрытым объектам и платформам, необходимым для продвижения вперед по линейным уровням.

Боевая система Soulstice ближе к Devil May Cry и Bayonetta, чем к Dark Souls, и полагается на комбинации и спецприемы. Различных способностей у каждой из душ предостаточно и становится больше и больше. К примеру, часть умений естественным образом связана с определенным видом оружия, вот только в самом начале нам доступны два из семи его видов – меч и молот, остальные открываются по мере прокачки. Простор для творчества есть, и самые креативные научатся быстро заполнять шкалу Единства, отвечающую за самые мощные приемы – парные.

В свободные от сражений минуты игра рассказывает историю Илдена, раскрывает непростые взаимоотношения сестер и приподнимает завесу тайны над целями ордена, которому героини служат. Но главное блюдо – все-таки битвы, и если своенравная камера, докучавшая журналистам на ознакомительных показах, не будет слишком уж капризничать, то нас может ждать лучший слэшер за последнее время.

Grounded

Жанр Экшен Разработчик Obsidian Entertainment Издатель Xbox Game Studios Платформы PC, Xbox One/Series Дата выхода 27 сентября 2022 года

Obsidian Entertainment, как наследница Black Isle Studios, снискала славу в качестве элитного разработчика RPG и почти не отклонялась от привычного курса. Но все же «подработки» иногда проскакивали – вроде Armored Warfare для Mail.ru. После перехода под крыло Microsoft калифорнийская команда вновь занялась непривычным делом – «выживалкой» с возможностью одиночного и совместного прохождения по сети.

Небольшой американский городок накрывает волна исчезновений подростков. Правоохранительные органы ведут расследование, но им достаточно было бы буквально смотреть себе под ноги. Дело в том, что детишки скукожились до размера букашек и воюют с клещами на заднем дворе одного из домов. В дальнейшем их ждет и еще один сюрприз: в зарослях функционирует целая сеть лилипутских лабораторий и научных станций, на которых герои могут узнать подробности о происходящем и раздобыть полезные предметы.

Днем ребята увлечены исследованием местности, строительством и крафтингом. При рукоделии в ход идут как естественные материалы вроде стеблей одуванчиков, камней и прутьев, так и оставшийся после людей мусор. В перерывах между этой деятельностью важно подкрепиться – хлебнуть росы, закусить грибочком. Ну и поглядывать по сторонам лучше почаще: даже в обеденное время пчелы, клопы и прочие насекомые готовы напасть на непрошенных гостей, а уж ночью, когда на охоту выползают пауки, становится и вовсе не до шуток, особенно арахнофобам. К счастью, для самообороны можно смастерить копье или лук.

За два года в «Раннем доступе» Grounded, изначально почти пустая, обросла мясом в виде новых биомов, рецептов, технологий и механик, сохранив при этом дружелюбность, но пока не решила все технические проблемы. Если после релиза «тормоза» и прочие нюансы устранят, то «очень положительные» рейтинги вполне могут перерасти в нечто большее.

На сдачу

Gerda: A Flame in Winter – приключенческая игра с ролевыми элементами, рассказывающая про медсестру из оккупированной нацистами датской деревни (1 сентября 2022 года; PC, Switch).

The Dragoness: Command of the Flame – подражатель «Героев Меча и Магии», но с элементами «рогалика» (1 сентября 2022 года; PC).

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness – экшен/RPG по аниме-сериалу Made in Abyss про полную артефактов Бездну и поселение, выросшее вокруг нее (1 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4, Switch).

Circus Electrique – пошаговая ролевая игра про цирковую труппу, очищающую викторианский Лондон от убийц (6 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Train Sim World 3 – в новом симуляторе машиниста нас ждут улучшенная графика, продвинутый редактор и возможность свободно использовать дополнения к прошлой части (6 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Trail Out – духовная наследница FlatOut – с вылетающими через лобовое стекло водителями и беспощадными к автомобилям авариями (7 сентября 2022 года; PC).

CarX Street – ночные уличные гонки от российской компании CarX Technologies (8 сентября 2022 года; PC).

Isle of Arrows – tower defense от руководителя разработки Hitman GO и Lara Croft GO (8 сентября 2022 года; PC).

Broken Pieces – психологический триллер, смешивающий Silent Hill и Syberia, предлагает помочь Эльзе выбраться из застрявшего во временной петле города (9 сентября 2022 года; PC).

NBA 2K23 – режим MyPlayer переехал с улиц на круизный лайнер, Майкл Джордан вернулся с новыми испытаниями, а пользователи ПК по-прежнему сидят с версией игры для консолей прошлого поколения (9 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Splatoon 3 – новый выпуск шутера про существ, в гуманоидной форме закрашивающих все вокруг специальными чернилами, чтобы плавать и кататься по ним в форме кальмара (9 сентября 2022 года; Switch).

Little Orpheus – в приключенческой игре от создателей Dear Esther мы в роли советского исследователя Ивана Ивановича отправимся к центру Земли, где столкнемся с исчезнувшими цивилизациями и динозаврами (13 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Sunday Gold – эффектный point&click-квест с пошаговыми битвами посвящен борьбе трех бандитов с коррумпированным миллиардером (13 сентября 2022 года; PC).

Sphere: Flying Cities – управленческая стратегия про обустройство колонии, парящей в верхних слоях атмосферы (20 сентября 2022 года; PC).

Beacon Pines – приключенческая игра, в которой мы переписываем и затем проверяем на себе различные элементы мрачноватой сказки с целью выяснить, что происходит на старом складе (22 сентября 2022 года; PC, Xbox One, Switch).

The DioField Chronicle – ролевая игра с тактической боевой системой в реальном времени, повествующая о противоборстве двух фэнтезийных королевств (22 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Serial Cleaners – изометрический стелс-экшен про клининговую службу, прибирающуюся в местах мафиозных разборок в Нью-Йорке 1990-х (22 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Session: Skate Sim – симулятор скейтбординга отправит нас на улицы крупных американских городов и предложит выполнять трюки при помощи сразу двух стиков геймпада (22 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Hokko Life – заменитель Animal Crossing для тех, у кого нет консолей Nintendo (27 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Brewmaster – тестовый полигон для раздумывающих об открытии пивоварни (29 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

From Space – аркадный кооперативный шутер про борьбу с инопланетными захватчиками (29 сентября 2022 года; PC, Switch).

Valkyrie Elysium – полноценного продолжения некогда популярной экшен-серии Valkyrie Profile пришлось ждать больше десятка лет, и в ноябре оно даже заглянет на компьютеры (29 сентября 2022 года; PlayStation 4/5).

FIFA 23 – последняя часть симулятора с таким именем: дальше EA придется работать без лицензии Международной федерации футбола (30 сентября 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Александр Кошта aka Top