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Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo

Героем обзора стала рассчитанная на сборку среднего уровня системная плата, которая неплохо сбалансирована функционально, хорошо работает и отлично выглядит.
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Оглавление

Вступление

Пользователи затаились в ожидании выхода процессоров Intel счастливого 13-го поколения, но суеверных среди оверклокеров нет, а основные грабли бывают только с новой платформой. Здесь же речь идёт скорее об оптимизации и наращивании мощности, чтобы не упасть в грязь лицом перед новыми AMD Ryzen 7000-серии. В более рискованном положении оказывается компания AMD, которой нужно будет представить абсолютно новую платформу с поддержкой новых интерфейсов, и пока неясно, как всё это будет работать на практике, учитывая сдвоенные чипсеты и скоростные шины. А у Intel уже есть задел, и мы прекрасно знакомы с процессорами Alder Lake и чипсетами 600-й серии.

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По итогу в случае LGA 1700 пока так и не удалось в полной мере использовать функционал полностью. Тут дело даже не только в том, что плохо пошла память типа DDR5, а в том, что ещё хуже дела обстоят с PCI-e Gen5. Устройств как таковых до сих пор нет, видеокарт скопилось много, анонс следующего поколения NVIDIA RTX могут подвинуть, рынок компонентов продолжает падать из-за общего мирового кризиса, и поэтому сложно спрогнозировать успех, особенно в ситуации с непонятными реальными ценами на новые продукты. Кроме того, новое «железо» нужно не всем.

Пользователи начали потихоньку понимать, что существующие материнские платы с чипсетами Intel 600-серии собираются поддерживать новые процессоры Intel Core 13-Gen. Соответственно кто-то скупает недорогие китайские платы, которые уже вышли в большом ассортименте, а кто-то прикупил флагман на Intel Z690… И маловероятно, что новый чипсет Z790 будет настолько прорывным, что за ним выстроятся очереди. Это говорит о том, что даже сейчас есть смысл в приобретении материнской платы под сокет LGA 1700. Разумеется, есть вероятность того, что Intel опять придумает какую-то гениальную схему, и мы получим очередной Broadwell.

Тем не менее мы продолжаем надеяться на лучшее, а значит снова изучаем платы для платформы Intel. На этот раз в лаборатории интересная модель среднего уровня – MSI MAG Z690 Torpedo.

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Ранее я уже рассматривал версию с приставкой EK X, но вся беда в том, что немногие любят кастомные СЖО и специальные моноблоки. Поэтому сегодня мы изучим обычную модель и выясним её отличия.

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Упаковка и комплектация

Оформление мало чем отличается от других плат серии MSI MAG. MAG – это MSI Arsenal Gaming. Это линейка наиболее доступных устройств для геймеров, которые хотят получить современное качественное устройство, но не готовы переплачивать за лишнюю функциональность.

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Спереди мы видим всё тот же знакомый фон, который стилизован под металлическую поверхность. В левом верхнем углу находится эмблема серии MSI Gaming, а в самом низу крупными символами указано наименование модели. Сверху есть группа значков Intel в правом углу.

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С обратной стороны всё тоже уже знакомо. По центру размещено изображение материнской платы, а по сторонам от неё расположены значки с подписями, которые описывают ключевые особенности устройства. Ниже есть спецификация оборудования и схематичное изображение разъёмов задней панели.

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Пластиковой ручки для транспортировки здесь не предусмотрено.

Внутри нас встречает картонный каркас, где сверху в антистатическом пакете лежит сама плата. Под картонным разделителем на дне прячется остальной комплект поставки.

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Он не очень большой, но всё необходимое тут присутствует. Это плата не самого высокого уровня и поэтому комплект скромный, а упор сделан на различные бумажные носители.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Quick Installation Guide (руководство по монтажу);
  • Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;
  • Благодарственная карта;
  • Брошюра с продукцией фирмы;
  • Регистрационная карта;
  • Карта для участия в мероприятии;
  • Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming.

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Вот такие аксессуары идут в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Три комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Флешка с драйверами и ПО.

Комплект содержит всё самое необходимое для работы. Заглушка задней панели уже находится на самой плате.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Плата является копией MSI MPG Z690 Torpedo EK X, но с другими радиаторами на транзисторных сборках, которые не предназначены для монтажа моноблока.

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Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и достаточно тяжёлая.

Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что при производстве печатных плат используются толстые слои меди. Принтов не очень много, и все они в основном сзади (причём информационного характера).

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Это флагманская модель в своей линейке. Пластикового кожуха слева нет, но есть радиатор, который выполняет его роль.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Так производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов нет, только куча керамических конденсаторов. С подсветкой на плате никак, можно использовать только внешние устройства.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Такое сочетание разъёмов встречается только на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

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Рядом с основным коннектором питания ATX размещена группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

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Для модулей оперативной памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного и тёмно-синего цветов. C двух сторон используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR5-4800 – 6600+(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1. Семь каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Это очень хорошие показатели для материнской платы LGA 1700.

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На каждый из 18 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87992. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 70 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомый Monolithic Power Systems MP2960.

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MSI MAG Z690 Torpedo позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. Тем не менее, подсистема питания выглядит солидно. Подобные компоненты можно встретить только на флагманских моделях и платах высокого уровня. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и по-прежнему составляет 125 Вт у топовых версий. В BIOS можно будет увидеть, что 125 Вт там даже близко нет, все значения начинаются с 241 Вт, а для пацанского башенного кулера уже закладывают 288 Вт. По опыту могу сказать, что мой старенький Noctua NH-D15 тянет на грани.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъёмы задней панели.

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Каждый из двух радиаторов крепится двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в тёмный серо-синий цвет.

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Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и с катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей.

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Самый нижний отводит тепло сразу от двух накопителей, а всего здесь их может быть установлено четыре штуки.

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Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в тёмный серо-синий цвет. Сверху указаны чёрные цифры. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и также окрашен в тёмный серо-синий цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

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В качестве термоинтерфейса применяется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

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В данном случае реализовано шесть портов SATA. Четыре распаяны по нижнему краю, а ещё два выведены вбок справа. В этом месте печатной платы предусмотрен вырез.

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Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить коннектор 4-pin FAN для вентилятора и колодку для TPM модуля.

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Левее расположены четыре порта SATA, две колодки USB 2.0, ещё три разъёма 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

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Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Оба ARGB LED 5B, а рядом контакты сброса BIOS, что не очень удобно.

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В левом нижнем углу можно заметить отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 расположен контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Выше по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

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На этой плате мы видим четыре слота расширения: три – PCI-e x16, один – PCI-e x1. Только верхний получает свои линии от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом.

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Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 размещены четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

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Три могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а один может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Два разъёма USB 2.0;
  • Два разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Три разъёма USB 3.2 Gen2
  • Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flashback.

Поддержки беспроводной сети нет. Она предусмотрена только на флагманских моделях.

Технические характеристики

Модель MSI MAG Z690 Torpedo
Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z690
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
2 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen1 2 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen1;
3 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2х2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
1 x BIOS Flashback
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Сама оболочка не претерпела изменений, они возможны лишь в деталях оформления, это все та же Click BIOS 5. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Хороший инструментарий для разгона традиционно собран в одном разделе. Структура меню не поменялась, что облегчает переход с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ Mode, в котором можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

И, конечно же, есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно полезна, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то меняешь по ошибке.

Материнская плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Лично мне понравились два пункта предустановок для оперативной памяти. Один заточен под конкретные микросхемы, а другой содержит шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Кулер: MSI MAG CoreLiquid C360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: MSI MAG Z690 Torpedo, версия BIOS – A.70;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200 A-DATA;
  • Видеокарта: ASUS GeForce GT 1030 2 Гбайт GDDR5;
  • Накопитель: Samsung MP9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

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Тестирование

Сборка системы не вызывает трудностей, и с ней может справиться любой пользователь. Просто желательно убедиться, что нет перекосов при установке системы охлаждения и что пятно контакта хорошее.

Я уже обзавёлся этой чудо-рамкой для платформы LGA 1700, но посмотрев на отпечаток понял, что в ней нет необходимости. Разве что сам процессор просится под скальп, поскольку его температуры заметно выросли относительно состояния, когда он был новый. Видимо, есть проблема с внутренним термоинтерфейсом при частом монтаже. За все тесты у меня это уже второй CPU (а у первого вылетел один канал памяти).

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Обычному пользователю можно не волноваться: он поставил процессор один раз и забыл, а мне эту процедуру пришлось проделать раз сто. За такое количество установок крышка не только согнётся пополам, но и сама скальпируется. Тем не менее, у меня такого пока не произошло и прижим хороший, что заметно по отпечатку.

После сборки сразу запускаем тесты. Даже в штатном режиме без ограничений со стороны материнской платы можно видеть, как процессор легко выходит на уровень 280 Вт. Если б система охлаждения позволяла 350 Вт, то он бы, наверное, потреблял столько.

После проверки охлаждения подошел черед разгона, ведь в штатном режиме такую систему использовать бессмысленно. После этого я уже проводил тестирование.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

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AIDA64 GPGPU Benchmark:

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Cinebench R23:

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Теперь можно посмотреть на работу накопителя при помощи утилиты Crystal Disk Mark 8.0.0.

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Далее я запустил всё тот же Prime95 и взял в руки тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах не отмечалось.

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Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

MSI MAG Z690 Torpedo – это материнская плата, которая неплохо сбалансирована функционально, хорошо работает и отлично выглядит. Кстати, недавно я рассматривал корпус MSI MAG Vampiric 300R, и он был в том же цвете, что и радиаторы на плате (Pacific Blue). Иными словами, они бы идеально подошли друг к другу, а использованная во время тестирования система AIO дополнила бы такую сборку.

Саму модель нельзя назвать бюджетной, поскольку она основана на флагманском чипсете Intel Z690 и поддерживает память типа DDR5, что делает итоговую стоимость системы ещё выше. С другой стороны, тут нет излишеств в виде Wi-Fi, Thunderbolt и SLI. А что касается питания процессора и охлаждения, придраться не к чему. Плата является копией MSI MAG Z690 Torpedo EK X за исключением других радиаторов на транзисторных сборках (из-за отсутствия моноблока, который будет работать с ними в связке). BIOS совпадает полностью, что неудивительно, ведь артикул у самих плат идентичен.

Функции разгона работают отлично, системная плата хорошо справляется с флагманским процессором. В итоге MSI MAG Z690 Torpedo отлично подойдёт для сборки среднего уровня на платформе Intel LGA 1700. Среднего, потому что она рассчитана не на бюджетный сегмент, а в топе есть модели побогаче в оснащении и комплектации, что естественно сказывается на стоимости.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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обзор тест msi wildchaser atx lga 1700 core i9-12900k intel z690 mag msi mag z690 torpedo

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В World of Tanks грядут большие перемены – какую видеокарту купить для перехода в EU-регион
Ni9999
10:34
Что за хрень на три абзаца без фотокарточек, этапов разборки-неправильного -> сборки правильного?
Как неправильно собрать компьютер – стоит ли доверять сборку другу или соседу за баночку пива
Orakul
10:29
Для этого интернет и придуман - обмен информацией. А там уж - кому что... Кому на Марс и Ad Astra, кому золотой унитаз... )
"Реальная частота памяти" или о вашей отсталости от технологий
Zorro
10:26
Так это блохер нарисовал график на коленке. а так 5950х набивает 700. а новенький 7950х 750 Автор даун из-за прироста 50 кто когда будет покупать новую серию Ryzen 7ххх. Когда проще остаться на Ryze...
Ryzen 7 7700X и Ryzen 9 7950X (ES) удалось протестировать в CPU-Z — новинки позади CPU Raptor Lake
Dmitry Mitry
10:23
Ситилинк совсем уже рехнулся. Зачем новая видеокарта для перехода в EU регион?
В World of Tanks грядут большие перемены – какую видеокарту купить для перехода в EU-регион
Serb2000
10:22
47 639 р. это дисковая версия, которую можно сейчас прям купить, про 550 у.е. это не сюда. На старте продаж в России оф. рекомендованная цена была 46 999 р - 19.11.2020 года, чуть позже буквально чере...
Microsoft не планирует повышать цены на Xbox Series S и Xbox Series X
Himis
10:19
Капец интоль отстранит амудэ когда выйдет. Надо брать, а я ведь токо стал амудэшнмком
Intel показала работу технологии XeSS на видеокарте Arc A770 в играх — fps выше более чем в 2 раза
eastSiR
10:16
Разочаровывают? Очередной офигенный прирост, а у него разочаровывают, ну ты даешь ))))
Первые тесты AMD Ryzen 7000 в Cinebench R23 разочаровывают "красных" фанатов, но не всё потеряно
Dimkovski
10:16
И прослужит на 20 лет дольше ))) Спасибо
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
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