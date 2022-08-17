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Вступление

После снижения цен на «железо» на рынке возникло много интересных предложений, особенно на прошлые поколения платформ. И пусть многие затаились в ожидании AMD Ryzen 7000 серии и Intel Raptor Lake, но от иных выгодных вариантов отказаться крайне сложно.

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На сей раз благодаря магазину AliExpress мы вспомним нишу мини-ПК, где платформы AMD пока представлены скромно, а у Intel есть собственная козырная карта – Intel NUC. Эти компактные компьютеры появились уже давно, и у меня было несколько разных устройств. Продаются они полностью готовыми или как платформа, которую нужно дооснастить оперативной памятью и накопителем. Я всегда выбирал последний вариант, чтобы сначала потратить минимальную сумму, а уже потом сделать апгрейд и поднять производительность.

Основной выбор обычно сводится к процессору, а уже под него компания предлагает определенную функциональность. Поэтому в рамках одной платы бывает несколько вариантов оснащения. Кроме того, всем известно, что в данных устройствах обычно используются ноутбучные модели ЦП. Это обусловлено тем, что предполагаются варианты пассивного охлаждения или активного, но в компактном корпусе. Самих корпусов иногда тоже бывает несколько видов. Отличаться они могут по толщине (высоте): в более толстой модификации можно устанавливать 2.5” накопитель. Это хорошее подспорье, чтобы увеличить объём дискового пространства.

Стоит напомнить, что подобный компьютер просто крепится к монитору или телевизору, где предусмотрены монтажные отверстия VESA 100. Это позволяет превратить монитор в моноблок и сэкономить рабочее пространство. Обычно производительность таких устройств достаточна для большинства офисных приложений, а иногда такие ПК используются как терминал-клиенты серверов, поэтому ничего производительного не требуется – всё выполняется на серверной машине.

К 11-поколению процессоры компании Intel обзавелись хорошей производительностью при умеренном тепловыделении. Именно ноутбучные процессоры Tiger Lake стали переходным звеном между настольными модификациями Rocket Lake и Alder Lake. Это заметно не только по поддержке переходного типа памяти LPDDR4X, но и по техпроцессу 10 нм. Ранее через мои руки прошло несколько ноутбуков на процессорах Tiger Lake, а сегодня мы изучим один из компьютеров Intel NUC, который основан на производительном CPU Core i7-1165G7.

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Полный артикул модели RNUC11PAHi70001. Компьютер пришел на тест уже оснащенным двумя модулями оперативной памяти (2 х 8 Гбайт DDR4-2666) и знакомым накопителем Intel 660p (512 Гбайт). Посмотрим на него более детально, но прежде расскажем про промокоды, представленные магазином:

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Технические характеристики

Модель Intel NUC11PAHi7 Тип устройства Мини-ПК Процессор Intel Core i7-1165G7 Видеопроцессор Интегрированный Intel Iris Xe Graphics Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память Максимум 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (2 х 8 ГБ SODIMM DDR4-2666 в комплекте) Накопители SATA HDD (5400 или 7200 об/мин) или SSD 2.5”;

SSD 2.5” SSD M.2 PCI-e Gen4 x4 Интерфейсы 2 x Thunderbolt 3 Type-C;

1 x Audio Jack;

1 x K-Lock(side);

1 x HDMI 2.0b;

1 x mini-DP;

3 x USB 3.1 Gen 2 Type-A;

1 x RJ45 LAN;

1 x DC-in Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Размеры 117 x 112 x 51 мм Масса 590 г (с учётом диска 2.5” – 680 г) Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

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У компьютера очень неплохие характеристики, особенно это касается портов и интерфейсов, а еще у него скромные габариты и масса. Понятно, что это не мощная станция, а универсальный рабочий ПК, который предназначен для выполнения повседневных задач в офисе или дома.

Упаковка и комплектация

Модель NUC11PAHi7 поставляется в небольшой цветной картонной коробке. На матовой поверхности присутствуют глянцевые вставки. Фон преимущественно синий.

Оформление лаконичное. Спереди мы видим надписи Intel NUC и i7 в правом верхнем углу. С обратной стороны находятся две наклейки с штрих-кодами и различной информацией. Кстати, о самой конфигурации тут ничего не сказано.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

По бокам информации не так много, но есть изображения компьютера спереди и сзади.

Верхняя крышка легко снимается, и коробка разделяется на две половины. В нижней части остаётся сам компьютер и комплект поставки.

ПК зажат в каркас из мягкого пористого материала. Под ним находится картонный разделитель, под которым скрыт остальной комплект поставки. Он не очень богатый, но содержит всё самое необходимое.

Прежде всего, в комплекте есть адаптер питания и силовой кабель для него. Блок питания выделяется своими 19 В на 120 Вт, хотя не сразу ясно, зачем нужна такая мощность. Это не только для унификации с другими моделями или простого запаса по мощности, но и для обеспечения питания портов Thunderbolt.

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В комплекте идут инструкции, гарантийная информация и несколько наборов винтов.

Два специальных винта вкручиваются в корпус, а затем он монтируется в специальные отверстия на монтажной пластине. Четыре нужны для крепления монтажной пластины к монитору в посадочные отверстия VESA 75 и 100. Ещё четыре винта нужны для крепления диска 2.5” в корзине.

И, конечно же, в комплекте есть стальная монтажная пластина с удобным механизмом снятия.

Внешний вид, конструкция и особенности

Я уже не первый раз сталкиваюсь с подобным устройством, и у меня было несколько Intel NUC прошлых поколений. Поэтому все очень знакомо. Единственное отличие – это металлические сеточки по бокам для обеспечения лучшего охлаждения и защиты от пыли. Сверху находится пластиковая крышка, снимать которую нет смысла. А чтобы она не поцарапалась, присутствует специальная плёнка.

С обратной стороны по углам разнесены четыре резиновые ножки. В них интегрированы винты крепления для разборки устройства. Также тут можно увидеть маркировочную табличку с информацией об устройстве. Конкретно о модификации ничего не известно, но есть название модели и серийный номер.

Тут же видим два отверстия для монтажных винтов. С двух боковин нет ничего кроме стальной сетки чёрного цвета. Хотя на одной можно заметить углубление для замка Кенсингтона, а на другой – слот для карт памяти SD.

Будем считать сторону с кнопкой включения передней, хотя это всё условно. Внутри неё расположен светодиод. Надписей и логотипов нет, но в комплекте есть наклейка, которую можно наклеить на корпус. Кстати, сама кнопка заклеена защитной плёнкой.

Также мы видим разъём миниджек 3.5 мм для гарнитуры, Thunderbolt 3 Type-C, USB 3.1 Gen2 Type-A, кнопку Power со встроенным индикатором работы и индикатор активности накопителя. С противоположной стороны размещены оставшиеся разъёмы.

В их числе HDMI, mini Display Port, два USB 3.1 Gen1 Type-A, один Thunderbolt 3 Type-C с передачей сигнала Display Port, Ethernet 2.5G и разъём питания.

Набор отличный. Особенно хорошо, что есть Power Delivery через Thunderbolt 3 Type-C. Ещё компьютер поддерживает одновременную работу сразу с тремя мониторами. Два подключаются через HDMI и mini Display Port, а третий через Thunderbolt 3, где транслируется DP 1.4.

Откручиваем четыре винта снизу в резиновых ножках и снимаем крышку.

А здесь в этой крышке находится корзина для диска 2.5”, и сдвигом он попадает прямо в ответный разъём на раме корпуса. Получается просто и удобно.

Смонтировал диск в верхнюю крышку, задвинул и можно работать. Видно, что снаружи крышка пластиковая, а внутри стальная. Это же касается всего корпуса.

Разбирать устройство до последнего болта нет никакой необходимости: оперативная память, накопитель и беспроводной модуль находятся прямо сверху, а больше тут менять нечего. Всё распаяно непосредственно на плате.

Можно видеть много контроллеров, процессор и eMMC память на 64 Гбайт. С обратной стороны присутствует лишь крупный радиатор с терморезинками, которые передают тепло на корпус. Ещё здесь можно найти батарейку.

Оставшаяся часть корпуса тоже стальная, чтобы улучшить теплоотвод от устройства, ещё есть вентиляционные отверстия. На мой взгляд, можно было сделать небольшую тихую турбину. Так было бы эффективнее и компактнее, ведь радиатор занимает достаточно большое пространство.

В целом с эргономической точки зрения всё продумано. Все основные компоненты меняются без каких-либо усилий. Для этого не нужно специального инструмента и большого количества времени.

Пора собирать систему и переходить к тестам.

Тестирование

Изначально компьютер поставляется с двумя модулями памяти DDR4-2666 и накопителем Intel 660p на 512 Гбайт. Последний я сразу заменил на тестовый Samsung PM9A1, чтобы проверить работу интерфейса PCI-e x4 Gen4. Используется операционная система Microsoft Windows 11 с последними обновлениями. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений.

Основные настройки осуществляются в графической UEFI оболочке. Надо отметить, что она не сильно изменилась за последнее время. Отличия касаются нюансов используемой платформы.

Изображение при тесте выводится на 4K монитор. Всё работает чётко и плавно после того, как загрузится операционная система.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Geekbench 5 CPU:

Geekbench 5 OpenCL:

Cinebench R23:

PCMark 10:

3DMark CPU Profile:

3DMark Night Raid:

CrystalDiskMark:

Нагрев и шум

При очень интенсивной нагрузке шум становится заметен. Однако есть вариант установить в настройках пассивный режим работы, что скажется на производительности, поскольку процессор будет ограничен тепловым пакетом.

По умолчанию ограничений нет, и можно заметить, что мощность сразу поднимается до 45 Вт, а потом при продолжительной нагрузке балансирует на уровне 40 Вт.

После отключения нагрузки все температуры быстро падают, а вентилятор останавливается благодаря скромному потреблению процессора в простое.

Что касается нагрева, то здесь нет ничего критичного. Для наглядности продемонстрирую работу устройства после длительной нагрузки в Prime через тепловизор.

Модель Intel греется не более чем конкурирующие решения, а всё потому, что есть определённые категории тепловых пакетов, которые стандартизированы, и тут выше головы не прыгнешь. Процессор по паспорту выдаёт 28 Вт, но мы видели, что он потребляет больше, а значит его частоты и частота турбо зачастую выше номинальных, что отражается на производительности. Её достаточно для комфортной работы. Кстати, в обычных офисных задачах вентилятор практически не включается.

Радиатор для SSD M.2 здесь есть, но он маленький, и для скоростных и горячих накопителей его будет недостаточно, особенно если пару ему составит быстрый жёсткий диск.

Заключение

Intel NUC11PAHi7 – это полноценный компьютер с отличной производительностью, доступный для покупки на AliExpress и позволяющий играть в нетребовательные к графике игры. Функциональность такого компактного устройства мало в чем уступает большим собратьям, а количество различных интерфейсов способно удивить. Есть высокоскоростные Thunderbolt, Ethernet 2.5G и беспроводная сеть Wi-Fi 6.

Качество изготовления традиционно высокое для компании, причем заметное внимание уделено охлаждению. По бокам предусмотрена стальная сетка для лучшей вентиляции. И, несмотря на активную систему охлаждения, вентилятор работает достаточно тихо. По результатам тестов можно заметить, что процессор пашет выше заявленной мощности в 28 Вт и кулер с этим прекрасно справляется. А поставляемый в комплекте блок питания способен удивить мощностью, но он должен обеспечить порты Thunderbolt питанием, отсюда и солидный запас. Минус при таком подходе очевиден – это его габариты.

Возможности апгрейда модели Intel сводятся к замене модулей оперативной памяти и накопителя. Также здесь можно дополнительно установить 2.5” устройство. Сама разборка осуществляется просто, с ней может справиться любой пользователь с крестообразной отвёрткой. Оболочка BIOS простая и понятная, хотя русского языка в ней нет. Настроек много, но разгон в сделку не входит. Зато алгоритм охлаждения можно настроить на пассивную работу, при которой процессор просто загоняется в лимиты по потреблению.

Андрей Понкратов aka wildchaser