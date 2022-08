Оглавление

Вступление

Самым приметным проектом августа станет Saints Row – перезапуск известной хулиганской серии в духе Grand Theft Auto. Также нас ждут срисованный с Doom шутер, тайваньский ответ Dark Souls и вторая часть мистической тактики про ковбоев, плюс высадка Marvel’s Spider-Man на PC в середине месяца.

Что еще поможет украсить концовку лета – расскажет наша традиционная статья.

Hard West 2

Жанр Тактика Разработчик Ice Code Games Издатель Good Shepherd Entertainment Платформы PC Дата выхода 4 августа 2022 года

Самой интересной чертой Hard West, польской тактики про кишащий демонами Дикий Запад, внезапно оказалась атмосферная история, сотканная из, казалось, независимых сюжетов. Но не всякому хватало терпения для того, чтобы изучить ее до конца: количество технических ляпов, угрожающих прогрессу в игре, зашкаливало. Возможно, во второй части с этим будет получше – тем более делает ее уже не CreativeForge Games, увлеченная сразу несколькими любопытными проектами, а малоизвестная Ice Code Games.

В центре повествования – банда Джина Картера, промышляющая ограблением железнодорожных составов. Ребята не суеверные, всяким дурацким слухам не верят, а потому решают обчистить и «Призрачный поезд» – наверняка там много золота! Почти сразу героев затягивает в воронку мистических событий, завершающихся встречей с, надо полагать, самим Дьяволом. Картер соглашается сыграть с ним в карты на души – свою и товарищей – и терпит поражение из-за обмана. После этого отряд обнаруживает себя в потусторонней версии Дикого Запада и начинает путешествие в поисках обидчика.

Потеря души не проходит бесследно – у жертв шулера даже тень пропадает! С другой стороны, герои получают полезные сверхъестественные навыки. К примеру, Джин овладевает способностью насквозь прошивать пулями препятствия и врагов, его спутница Флинн учится телепортироваться на место того, на кого смотрит. Все это очень пригодится во время пошаговых боев, организованных по аналогии с XCOM: с расчетом вероятностей попадания, очками действий, которые можно потратить на перебежку и выстрел либо очень длинную перебежку, полноценными и частичными укрытиями и так далее.

Есть, впрочем, в боях и множество уникальных особенностей. Скажем, система накопительной удачи по-прежнему позволяет вынести пользу даже из провалов – хотя теперь очки везения выдают не за промахи/попадания по нам, а за наши промахи/попадания по врагам. Не в каждой игре вы встретите и рикошеты, позволяющие выкуривать неприятелей из-за укрытий. А как насчет элементов карточной игры, позволяющих наделить команду особыми талантами при хорошей комбинации? В общем, любителям необычных проектов в оригинальных сеттингах в Hard West 2 найдется на что посмотреть.

Thymesia

Жанр Экшен/RPG Разработчик OverBorder Studio Издатель Team17 Digital Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series Дата выхода 18 августа 2022 года

Как политические события вокруг Тайваня притягивают внимание всего света, так и Thymesia от местной студии OverBorder Studio намеревается отвлечь любителей серии Souls от препарирования Elden Ring. Прорвавшись сквозь череду переносов, при последнем из которых дату перебили с 9 на 18 августа, проект отворяет перед нами двери в королевство, измученное неведомой эпидемией и результатами бесконтрольного использования продуктов алхимии.

Теперь будущее Гермеса, окутанного хаосом из-за полчищ монстров, находится в руках Корвуса. Лишившийся памяти герой должен по кусочкам восстановить картину своего прошлого и выковырять оттуда ответ на вопрос, как именно вернуть покой на родные земли. Для этого ему предстоит посетить самые разнообразные места – от болотистых лесов до деревень, заваленных скелетами, и затопленных кровью библиотек. И везде будут поджидать коварные враги с двумя полосками здоровья: опустошив одну, получаешь доступ к другой, но если слишком медлить, то первая начнет восполняться.

Чтобы убивать рыцарей со щитами, здоровенных бугаев с молотами и других неприятных подданных королевства, Корвус главным образом использует саблю и кинжал для быстрых атак да перчатку с когтями для мощных. Однако есть у него доступ и к магическому чумному оружию, среди которого – коса, лук, топор и прочие опасные штуки, снятые с трупов. Все рассчитано на агрессивный стиль игры – тем более герой ловко и безо всяких ограничений по выносливости уворачивается от ударов и парирует их. А еще ему по силам обретать форму ворона и осыпать неприятелей перьями, сбивая атакующий порыв.

Thymesia к тому же не пытается привязать нас к одному стилю. В ней довольно глубокая прокачка, с помощью которой можно серьезно разнообразить арсенал. Не понравился «билд»? Достаточно добраться до ближайшего «маяка» и перераспределить израсходованные очки. Возможно, именно тактическая вариативность станет козырем проекта и как минимум скрасит разочарование набившими оскомину декорациями.

Saints Row

Жанр Экшен Разработчик Deep Silver Volition Издатель Deep Silver Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 23 августа 2022 года

Серия Saints Row, изначально и без того «навеселе», по мере развития вышла на какой-то совсем уж запредельный уровень дурачества. Номерные части закончились еще на «четверке» в 2013 году, затем последовали крупное самостоятельное дополнение Gat out of Hell и спин-офф Agents of Mayhem – ни то, ни другое славы не снискали. После пятилетней паузы Deep Silver перезапускает серию и немного сбавляет градус сумасшествия.

Местом действия становятся не Стиллуотер и не Стилпорт, а Санто-Илесо, город на юго-западе США. На ведущих ролях уже не Джонни Гэт и его банда, а совершенно новые люди. Для основного героя мы, как и прежде, можем задать совершенно любую внешность, разве что доступных косметических процедур настолько много, что авторы слепили для них отдельное приложение под названием Boss Factory. Можно настроить почти любую деталь, вплоть до зубов, и нацепить на персонажа самые причудливые наряды.

Но общий тон новой Saints Row все же будет чуть более серьезным – нечто среднее между второй и третьей частями. Зато значительно увеличится размах: Санто-Илесо разделен на девять огромных районов, подконтрольных трем группировкам. Захватывая их, мы сможем даже возводить необычные сооружения (гоночный трек для автомобилей для доставки пиццы, склад токсичных отходов) и зарабатывать на этом деньги. Потратить средства затем позволят на тонны оружия, техники и прочих полезных на криминальной войне вещей.

Еще одна интересная особенность – возможность проходить кампанию с товарищем. Необязательно гулять по городу вместе: разбежались каждый по своим делам, а потом встретились у ключевой точки, запускающей миссию. Но поддержка друга будет весьма кстати, потому что а кто еще подхватит вашу машину магнитом, прицепленным к вертолету, и доставит в нужное место? И найти в Saints Row массу способов весело провести вечер не составит труда – а другого от нее и не требуется.

Scathe

Жанр Шутер Разработчик Damage State Издатель Kwalee Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 31 августа 2022 года

Динамичный шутер от первого лица, в котором суперсолдат с дробовиком наперевес носится по Аду? Полчища уродливых демонов, среди которых есть летающие фрикаделькоподобные твари, огромные мутанты с пушками вместо рук и скелеты с гранатометами? Неужели id Software без лишней шумихи выпускает новый Doom? А вот и нет: это Scathe за авторством шотландской Damage State, составленной из «ветеранов индустрии с опытом работы над многочисленными блокбастерами».

На первый взгляд разницы между играми действительно не так много – особенно в том, что касается визуальной стороны. Однако на деле ситуация иная: там, где Думгай сам задает ритм кровавого танца, мужчина по имени Погибель вынужден подстраиваться под партнеров. Чудища устраивают натуральный bullet hell, и нет ничего постыдного в том, чтобы иной раз сесть за угол и расстреливать подбегающих врагов, а не лететь сломя голову сквозь рой снарядов. К тому же преисподняя напичкана ловушками, и внезапная прожарка на открытом огне вряд ли порадует подуставшего героя.

Конечно, наш боец и сам не промах. У него есть автомат, способный также выпускать небольшой рой ракет в толпу, винтовка, шандарахающая неприятелей молнией на большом расстоянии, грозная на ближней дистанции двустволка, арбалет и иные пушки. А еще Погибель, создание самого Творца, владеет магией: на время заморозить турели, быстро поправить здоровье или одним взмахом руки уложить толпу монстров на пол эффектного готического сооружения – всегда пожалуйста!

Когда ситуация совсем уж выходит из-под контроля, есть смысл позвать трех товарищей. Запрыгивать в игру и выходить из нее можно в любой момент, но стоит помнить о том, что полоса жизни одна на всех, так что отряд хорош ровно настолько, насколько крепко самое слабое звено. Хотя ломать голову над тем, кто наиболее уязвим, лучше демонам – судя по впечатлениям журналистов, сила адских чудищ в кооперативе почти не меняется. Не будет ли в итоге слишком просто – узнаем совсем скоро.

На сдачу

Supernova Tactics – автошахматы, в которых нужно выбирать себе бойцов из случайного перечня, и чем дольше вы возитесь, тем сильнее становится противник (1 августа 2022 года; PC).

Retreat to Enen – человечество, чудом избежав глобальной климатической катастрофы, начало искать гармонию с природой, и выживание на тропическом острове Энен стало частью образовательной программы для совершеннолетних (1 августа 2022 года; PC).

Cut to the Core – визуальная новелла про мужчину, записавшегося на плановую операцию и попавшего в лапы безумного хирурга со страстью к ампутации конечностей (1 августа 2022 года; PC, Mac).

The Mortuary Assistant – ужастик про патологоанатома и терзающих его демонов (2 августа 2022 года; PC).

South of the Circle – приключения исследователя Антарктиды во времена Холодной войны (3 августа 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Galactic Ruler – космическая стратегия с произвольно генерируемым миром и мультиплеером на 15 персон (3 августа 2022 года; PC).

Hindsight – путешествие женщины, перебирающей старые вещи в доме детства, по собственной памяти (4 августа 2022 года; PC, Switch).

Two Point Campus – управленческая стратегия, посвященная постройке университета мечты (9 августа 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Lost in Play – приключенческая игра про брата и сестру, блуждающих по собственному воображению в поисках выхода (10 августа 2022 года; PC, Switch).

Arcade Paradise – управленческая игра, в которой надо превратить прачечную в модный зал игровых автоматов (11 августа 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Cult of the Lamb – смесь The Binding of Isaac и Stardew Valley, в которой одержимый ягненок несет миру зверей культ своего бога-спасителя (11 августа 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Rumbleverse – комичная «королевская битва» с рукопашными боями (11 августа 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Regiments – тактическая RTS про столкновение сил НАТО и Варшавского договора (16 августа 2022 года; PC).

Rollerdrome – стильный шутер про участника соревнований по катанию на роликах, отстреливающего сотрудников злой мегакорпорации (16 августа 2022 года; PC, PlayStation 4/5).

Way of the Hunter – симулятор охоты, обещающий не только реалистичную физику, но и сюжет о трудностях ведения хозяйства (16 августа 2022 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

We Are OFK – интерактивная новелла о записи музыкальной группой дебютного альбома (18 августа 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Switch).

Madden NFL 23 – очередная часть симулятора американского футбола щеголяет переработанной анимацией (19 августа 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Midnight Fight Express – созданный одним человеком трехмерный beat ’em up про бывшего бандита, мешающего другим преступникам за ночь захватить город (23 августа 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Destroy All Humans! 2: Reprobed – ремейк игры 2006-го про инопланетянина, мстящего КГБ за взрыв его корабля (30 августа 2022 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

F1 Manager 2022 – дебютный выпуск стратегии об управлении лицензированной командой «Формулы-1» (30 августа 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Tinykin – милая головоломка, явно вдохновленная популярной серией Pikmin (30 августа 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Call of the Wild: The Angler – разработчикам theHunter надоела охота, и они переключились на симулятор рыбалки с большим открытым миром (31 августа 2022 года; PC).

Александр Кошта aka Top