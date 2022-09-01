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Вступление

Ранее в лаборатории уже побывало несколько комплектов оперативной памяти типа DDR5, и на данный момент положение вещей не сильно изменилось. Все микросхемы выпускаются в основном тремя производителями: Micron, Samsung и SKhynix. Все три компании – крупнейшие в отрасли. Забегая вперед, скажу, что сегодня существуют различные защитные механизмы, которые встроены в материнские платы. Например, на ASUS ROG Maximus Z690 Hero нельзя увеличить напряжение на памяти выше 1.425 В, если специально не разблокировать один пункт в настройках. Понятно, что пользователь может обойти все ограничения, но нужно понимать, что это нежелательно без специального охлаждения.

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Лучше всего у DDR5 обстоят дела с Micron. Они почти не разгоняются, и поэтому повышать напряжение особо не приходится. Мне хватало 1.25 В для взятия 5400-5600 МГц. Кстати, на большинстве оверклокерских комплектов DDR4 напряжение составляет 1.35 В. Однако были планки типа A-DATA XPG DDR4-5000, где оно штатно 1.5 В. Безопасно ли это для процессора и самой памяти? Этот вопрос достаточно сложный, потому что производитель просто гарантирует работу планок с таким напряжением, таймингами и частотой, но за контроллер памяти процессора он не отвечает, как и за совместимость с материнской платой. По сути, покупатель сам должен понимать, что это такое и зачем оно нужно.

С приходом DDR5 напряжение штатного режима снизилось до 1.1 В. Большинство комплектов для разгона подразумевают работу при 1.25 В, и, судя по всему – это и есть то значение, которое можно использовать при длительной эксплуатации. Оно не приведёт к деградации контроллера памяти и самих микросхем. А что насчёт 1.35 или 1.4 В? Здесь уже нужна статистика использования, ведь короткие бенчмарки не в полной мере отражают общий ресурс. Сколько времени сможет проработать система в таком режиме, с каким охлаждением? Такого ответа никто не даст, поскольку разгон – это риск.

Тем не менее, на рынке уже представлены производительные планки с таким напряжением, и они пользуются спросом. Благо пользователи уже обкатали модули DDR5 и с хорошим воздушным охлаждением умудряются разгонять их до частот 6800 – 7200 МГц при 1.5 В. Даже с обычными таймингами: 40-40-40-76. Я уже рассматривал подобные планки XPG Lancer DDR5-6000 (AX5U6000C4016G-DCLARBK), и они оставили хорошее впечатление из-за хорошего разгона и привлекательной стоимости.

Сегодня я протестирую ещё один комплект, но он предлагает совсем другую планку разгона и предназначен для тех, кто хочет получить максимальную производительность «из коробки».

XPG Caster RGB DDR5-6400 предназначен для тех, кому не нужны компромиссы, тех, кто не готов переплачивать, но при этом стремится обладать самой быстрой памятью из возможных. Заводской разгон – 6400 МГц, тайминги – 40-40-40-76, напряжение – до 1.4 В! Ещё у них есть RGB-подсветка с возможностью синхронизации. Всё это звучит как сказка. Познакомимся с ней поближе.

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Упаковка и комплектация

Ранее в моих руках уже побывали комплекты модулей компании XPG, но они были из линейки Lancer (DDR5-5200, DDR5-6000). Сегодня линейка другая, но принципиальных отличий в оформлении нет.

На тестирование прибыл комплект с подсветкой и высокой штатной частотой, поэтому не думаю, что будет аттракцион щедрости, но нужно помнить про ажиотаж на DDR5 и цены на неё. И на эти планки с учётом их возможностей и характеристик цена одна из самых доступных.

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Что касается оформления упаковки, то тут все знакомо. Алая коробка изготовлена из тонкого картона, а этот цвет и глянец получается из-за плёнки, нанесённой сверху. И просто, и красиво.

Сходу трудно понять, на какую аудиторию рассчитан новый комплект. Скорее всего, на геймеров – есть RGB подсветка. Спереди приводятся надписи XPG и Caster RGB, тип памяти DDR5 и крупное изображение модуля с радиатором. А сверху есть множество мелких значков, которые свидетельствуют о поддержке синхронизации подсветки с системами разных производителей материнских плат. В правом нижнем углу находится наклейка с указанием объёма и частоты, но без рекомендуемого напряжения.

С обратной стороны информации представлено чуть больше, а ещё есть окошко, через которое видно наклейку на радиаторе модуля с штрихкодами, артикулом и характеристиками. В левой части на нескольких языках рассказано про сам продукт. Ниже находится ещё одна наклейка с штрих-кодом, артикулом и серийным номером. Наверное, нет смысла говорить о том, что всё это совпадает с наклейками на модулях.

И вот тут мы видим, что для работы планок нужно 1.4 В. Это даже не 2 В, но здесь важно понимать, что всё это делается на свой страх и риск, и если по каким-то причинам КП (контроллер памяти) процессора погибнет, винить можно будет только себя. В любом случае действовать нужно осторожно и постараться исключить различные автоматические установки напряжений, чтобы материнская плата не задрала их выше необходимого.

Внутри коробки размещен прозрачный пластиковый блистер. Он не запаян по периметру и легко открывается, предоставляя доступ к модулям в специальной нише.

Каких-либо инструкций и наклеек не предусмотрено, всё аскетично и просто. Судя по всему, комплект XPG Caster RGB ориентирован на массового покупателя, в чем можно убедиться даже на сайте производителя. Для этого по центру есть QR-код.

Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей заметно отличается от модели XPG Lancer RGB, поскольку они оснащены другими радиаторами с достаточно развитыми боковыми рёбрами. Смотрятся планки очень хорошо, дизайн запоминающийся и самобытный. Здесь тоже есть треугольник, но он значительно больше.

На тест прибыла модификация с подсветкой, поэтому пластик молочного цвета, просвечивается насквозь, а сами светодиоды распаяны на печатной плате в верхней части. А пластины радиатора унифицированы с версией, где подсветки нет. На верхней пластиковой грани присутствует надпись XPG. Она же есть на двух металлических пластинах-треугольниках, которые расположены посередине пластикового, и так с двух сторон. Смотрится отлично, особенно при работе подсветки.

С первого взгляда видно, что два радиатора соединены в замок сверху. Сами пластины изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серый цвет. Полосы на радиаторе не нарисованы, а сделаны такой гармошкой. Ещё есть металлические треугольные пластины с двух сторон на пластиковой вставке сверху.

Оба радиатора приклеены очень прочно, и поэтому я не стал ломать планки. У меня были модули без радиаторов на других микросхемах, а сама компоновка мало чем отличается.

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Пока больше сказать о модулях нечего. С двух сторон и сверху есть надписи, ещё есть информационные наклейки с одной стороны.

Под радиаторами скрываются микросхемы производства компании SKhynix.

По внешнему виду нет чего-то особенного. Модули основаны на восьмислойной печатной плате. Микросхемы в количестве восьми штук распаяны только с одной стороны. Это значит, что уже сейчас могут быть модули объёмом 32 Гб.

Что касается работы подсветки, то её можно посмотреть на видео.

Тестовый стенд

Тестирование модулей оперативной памяти XPG Caster RGB DDR5-6400 AX5U6400C4016G-DCCARGY 2 x 16 Гбайт проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS 1403;

Процессор: Intel Core i9-12900K;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400, A-DATA XPG Caster RGB;

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

Испытание модулей и разгон

Установка модулей не вызывает сложностей. Важно помнить, что ключ находится почти посередине и обычно они ставятся наклейками к сокету. Поэтому действовать нужно нежнее. На снимке ниже продемонстрирован установленный комплект XPG Caster RGB.

Изначально при старте системы оперативная память запускается на частоте DDR5-4800 с таймингами 40-40-40-76. Чтобы активировать базовый режим работы, нужно включить XMP профиль в BIOS. Для тех, кто не догадывался, напомню, что реальная частота памяти составляет 2400 МГц, а контроллера памяти – 1200 МГц.

Подсветка работает отлично и без проблем синхронизируется через утилиты материнской платы. Все эффекты работают плавно, к примеру радуга получается с не ярко выраженными переходами.

Несмотря на изначально высокую частоту, память отлично разгоняется при обычных таймингах. Единственным ограничителем может выступать материнская плата. Например, на классической четырёхслотовой модели ASUS ROG Maximus Z690 Hero я получил на 200 МГц ниже, чем планировал.

Хорошо хоть удалось поджать тайминги оперативной памяти, чтобы обеспечить более достойную производительность.

Интересно, что все штатные пресеты материнской платы для односторонних планок SKhynix 2x16 Гбайт работали отлично. В целом память мне понравилась и от её работы остались только положительные моменты.

Для дальнейшего тестирования использовалось три программы. Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 6.10 и 7-Zip v21.07 – архиваторы, чувствительные к производительности оперативной памяти.

Результаты тестов

AIDA64 6.60.5900 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с

Больше – лучше



Memory write, Мбайт/с

Больше – лучше



Memory copy, Мбайт/с

Больше – лучше



Memory latency, нс

Меньше – лучше



Winrar 6.10

Кбайт/с

Больше – лучше



7-Zip v21.07 (x64) 32 Мбайт

Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS

Больше – лучше



Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS

Больше – лучше



Общий рейтинг, MIPS

Больше – лучше



Далее ради любопытства я прогнал одну игру и тест в 3DMark, чтобы уловить эту «огромную» разницу между режимами DDR5-4800 и DDR5-6400. Результаты для самостоятельной оценки прилагаю.

DDR5-4800

Metro Exodus FHD, RTX Ultra, DLSS Off:

3DMark Time Spy:

DDR5-6400

Metro Exodus FHD, RTX Ultra, DLSS Off:

3DMark Time Spy:

Не сказать что разница колоссальна, но она заметна даже с мощной видеокартой.

Заключение

Комплект XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) на данный момент один из самых скоростных, самых быстрых и самых крутых, поскольку основан на шустрых микросхемах SKhynix, которые оверклокеры уже оценили по достоинству. Ещё это один из лучших наборов в относительно свободном доступе. Бренд пока не очень раскручен на рынке, и сам комплект в рознице зачастую бывает доступнее более медленных «китов» от именитых вендоров.

Новые модули памяти показывают хорошую производительность в штатном режиме, а также отлично разгоняются – вплоть до DDR5-7200. При этом такие частоты реальны без экстремального напряжения. Первый тайминг CL с частотой DDR5-6000 при штатном напряжении можно снизить до 28, а на частоте DDR5-6400 можно выставить даже CL30. Однако тут выяснилось, что всё сильно зависит от материнской платы. Результаты разгона получаются заметно выше на ASUS ROG Maximus Z690 Apex и MSI MEG Z690 Unify-X. А на недорогих платах можно не повторить этот результат. Например, на ASUS ROG Maximus Z690 Hero я уже не смог взять 6600 МГц, хотя на Unify-X брались 7000. Впрочем, последние микросхемы SKhynix способны и на большее.

Сегодня XPG Caster DDR5-6400 – лучший вариант, чтобы получить хорошие результаты с платформой LGA 1700. Ещё раз подчеркну, что этот набор один из самых доступных по цене и накрутка на него минимальна. Единственное, радиаторы на планках достаточно высокие, но это нужно учитывать сразу. Однако если их снять, то сама печатная плата окажется меньше по высоте приблизительно на сантиметр и это может спасти ситуацию. Ещё здесь есть подсветка, которая отлично синхронизируется с разными системами. Сами планки смотрятся симпатично даже без нее. А с подсветкой благодаря большому числу светодиодов все эффекты отрабатывают плавно и переходы смотрятся хорошо.

В итоге за разумные деньги мы получаем отличные модули оперативной памяти с похвальным разгонным потенциалом и общими высокими результатами быстродействия.

А для тех читателей, кто не видел наш вчерашний анонс, напоминаем, что наш сайт совместно с XPG проводит конкурс среди блогеров. По его итогам мы раздадим два точно таких же комплекта оперативной памяти XPG Caster RGB DDR5-6400 32GB. Заявки принимаются до 7 сентября!

Андрей Понкратов aka wildchaser