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Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG

MSI Katana GF66 11UG-083RU идет наравне с ASUS TUF Gaming F15, а основные отличия кроются в нюансах.
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Оглавление

Вступление

За последнее время игровые модели ноутбуков набрали большую популярность, ведь во времена диких ценников на видеокарты альтернативы особо не было. А сейчас их берут как уже готовое устройство, для которого ничего особо не нужно, а бонусом его можно переносить с места на место.

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Выпуском игровых моделей занимается много компаний. Некоторые из них помимо этого производят комплектующие для компьютеров, и к ним у пользователей особое доверие, особенно когда речь заходит о слове Gaming. Первопроходец тут – компания MSI со своим красным драконом на логотипе. Я не был сильно знаком с ее ассортиментом ноутбуков, но знал, что у неё есть интересные модели, которые рассчитаны на разные аудитории.

Лично мне наиболее симпатичны недорогие, но производительные модели, которые выглядят мощно и брутально. За этой простотой часто скрываются отличная функциональность, хорошие возможности расширения и неплохая цена за счёт использования в основном пластиковых деталей и не очень дорогих матриц. Добавлю, что разрешение Full HD до сих пор остаётся самым распространённым и комфортным для игр, особенно с хорошим «железом», где можно добавить лучиков и теней без заметных провалов по скорости.

Сегодня мы изучим уже доступную в рознице по разумной цене одну из таких моделей, которая называется MSI Katana GF66 и базируется на платформе Intel 11Gen с мощной видеокартой GeForce RTX 3070 Laptop.

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Пора взглянуть на эту модель поближе и изучить её особенности. Судя по характеристикам, она достаточно сбалансированная и отлично подходит для игр. Посмотрим, что нам предлагает производитель.

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Технические характеристики

Модель MSI Katana GF66 11UG-083RU
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i7-11800H
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR6
Операционная система Microsoft Windows 10 (обновление до Windows 11)
Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц
Встроенная память 512 ГБ SSD M.2 PCI-e x4 Gen3
Экран 15.6” WQHD (1920 x 1080);
Частота обновления:144 Гц;
Время отклика:3 мс;
IPS-level
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.2
Аккумулятор 90 Вт*ч
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм
Масса 2.25 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Штатно данная модель комплектуется FHD матрицей, чтобы скорость в играх была высокой, но ничто не мешает подключить внешний монитор или телевизор 4K и играть на огромном экране.

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Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке. Сверху нанесены разные чёрные и красные узоры, надписи и логотип MSI Gaming. Выглядит это самобытно и интересно. С одной стороны, все просто, а с другой – видна брутальность во всём. В первую очередь она касается упаковки.

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Коробка с ноутбуком изрядно поколесила по всей галактике и поэтому на ней много всяких наклеек, которые отклеиваются с большим трудом. Тем не менее, упаковка хорошо защищает ноутбук благодаря использованию внутренних защитных элементов из вспененного полиэтилена. Лично мне не хватает лишь ручки для транспортировки.

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Комплект поставки дополнительно упакован в отдельную коробку. Внутри находится только блок питания на 180 Вт и кабель для его подключения.

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Ключевые характеристики блока питания – это 20 В и 9 А, что в итоге даёт 180 Вт. Это мощный блок, некоторые модели попроще поставляются с БП на 150 Вт.

Внешний вид и корпус

Снаружи ноутбук выглядит просто, несмотря на не совсем прямые и классические формы. Возможно, такие ощущения складываются потому, что на крышке нет ярких элементов, логотип выгравирован и сливается с корпусом. Под определенным углом его не видно. С другой стороны, простота конструкции обеспечивает прочность и надёжность. Корпус очень крепкий и жёсткий. Если надавить сильно, то скрипы и хрусты будут, но ничего не пострадает.

Визуально всё сделано добротно. Всё это не только придаёт брутальности во внешнем облике, но и вселяет уверенность в состоянии устройства. Просто кидаешь его в рюкзак и даже не думаешь, что где-то что-то отколется, поцарапается или потрётся. В этом плане корпус мне очень понравился и это одна из сильных сторон устройства. Без всяких преувеличений производитель сделал ставку не на гламурный и синтетический облик, а на броню. Поэтому нет тонюсеньких рамочек, тонких металлических крышек, есть только крепкая конструкция. Ее поверхности не очень маркие и легко протираются.

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При этом сверху, спереди и по бокам всё кажется закрытым, а вот снизу и сзади есть очень крупные вентиляционные отверстия для отличной вентиляции. Единственное, можно было сделать тоненькую сеточку для того, чтобы не приходилось слишком часто чистить радиаторы. Также пользователи говорят о том, что ножки можно было сделать повыше, чтобы снизу было больше пространства для захвата воздуха.

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Крышка, топкейс и поддон изготовлены из прочного пластика. Внутри вся конструкция усилена стальными элементами, что заметно по петлям крышки и их креплению. Именно поэтому вес ноутбука не совсем маленький.

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Также мне показалось удачным решение с индикаторами. Пусть даже с кнопкой включения немного промахнулись, и я искал ее минут пять. Нашлась она в правом верхнем углу клавиатуры. Дело в том, что у меня такое восприятие красного цвета на чёрных кнопках. Это сочетание создаёт немного другую контрастность и меняет восприятие. Именно поэтому я предпочитаю клавиатуры со светлыми символами. Это моя привычка и особенность, поэтому я не могу считать это недостатком. Кому-то, наоборот, больше понравится именно так.

Как отдельный плюс отмечу, что индикаторы встроены непосредственно в кнопки и не вынесены куда-то отдельно. Можно воочию видеть, что ноутбук включен, NUM нажат, звук отключен, микрофон выключен и так далее.

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Корпус не очень тонкий и позволяет разместить развитую систему охлаждения, которая будет обеспечивать хороший теплоотвод.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные, ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто, но со временем механизм может разработаться.

В самом верху над экраном находится HD камера и массив микрофонов.

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Крышка открывается на 180 градусов, что очень удобно. Для обычного использования этого угла точно хватит. Петли самые обычные. Также внизу экрана есть небольшой проём. Такое мы уже встречали на других ноутбуках и это просто объясняется.

Нижняя часть почти всегда крупнее верхней крышки с экраном. Сам экран всегда вытянут в длину из-за соотношения сторон 16:9, и если под него подогнать корпус, то будет меньше места под размещение компонентов внутри.

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Сзади разъёмов нет, они расположены по бокам устройства. Слева находится разъём питания, один USB 3.2 Gen1 Type-A и один USB 2.0. Ещё здесь размещена крупная решётка для выхлопа горячего воздуха. Справа такой нет, поэтому получается не совсем симметрично, но это не бросается в глаза.

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Справа можно обнаружить один USB 3.2 Type-A, один USB 3.2 Gen1 Type-C, RJ-45, HDMI, комбинированный джек 3.5 мм и индикатор работы накопителя.

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Корпус достаточно прочный, несмотря на то, что изготовлен из пластика.

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Из него же изготовлена и нижняя крышка. На ней находятся четыре резиновых ножки. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Сама крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с крестообразным шлицом. И один угловой приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или что-то другое, такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Внутри есть свободное место, но это не значит, что менять компоненты можно без раздумий. Показательный пример – разъём и место для установки SATA диска. Разъём есть, но установка подразумевается только с менее емким аккумулятором, который покороче.

Большое пространство занимает система охлаждения. Практически вся она рыжая и это не бутафория, а медь. Здесь, когда ничего не окрашено, всё отлично просматривается и так выглядит лучше, а если вспомнить про брутальный стиль, то сложно представить как-то иначе.

Установлена начинка высокого уровня, всё практично и вместе с тем с хорошими возможностями расширения.

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Это ещё один момент, который мне импонирует. Например, можно заменить оба модуля оперативной памяти, накопитель M.2, установить второй, заменить беспроводной модуль, аккумулятор и всё это без каких-то затруднений.

Системе охлаждения уделено особое внимание. Процессор и видеоядро далеко не самые экономичные и их нужно охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных в микросхемы сенсорах. Вентиляторы здесь с крупными лопастями и зазорами между ними. Почистить их будет проще.

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Современные игровые ноутбуки используют мощные графические процессоры для обеспечения высокой производительности, но в большинстве случаев они дополнительно ограничиваются тепловым пакетом, чтобы система охлаждения справлялась и ноутбук не сильно нагревался. Здесь это тоже заметно, но лишь тесты покажут, как это будет на практике.

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Аккумулятор всего на 90 Вт*ч, что с учетом класса устройства воспринимается как встроенный ИБП.

Клавиатура и тачпад

Здесь у меня появилось двоякое ощущение от использования. Сама по себе клавиатура полноразмерная, с цифровым блоком, кнопки крупные и удобные. К этому никаких вопросов нет, поскольку глупо отрицать очевидное. Да и работа клавиатуры не вызывает нареканий.

Всё работает чётко и без задержек, ход клавиш предсказуем и понятен. Полностью похоже на мембрану с ножничным механизмом. Я к этому привык и мне удобно, но вот с таким сочетанием расцветки и подсветки мне некомфортно.

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Выше уже объяснялось, что сочетание красного и чёрного для меня не очень продуктивно. И даже регулировка яркости подсветки не помогает, приходится работать почти вслепую. И отмечу не совсем удачный для меня шрифт латиницы, где «W» похожа на «Ш», а «N» на «П». И это не придирки, а субъективное восприятие.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь как раз такая и поэтому она очень тихая. Ход клавиш составляет всего 1.4 мм. Как и во всех современных ноутбуках компании, использован ряд фирменных технологий для улучшения отклика и уменьшения времени реакции.

Кроме всего прочего, клавиатура оборудована статичной красной подсветкой с тремя режимами яркости и возможностью отключения подсветки.

Экран

Дисплей с диагональю 15.6 дюймов обладает разрешением 1920 х 1080 точек. Здесь применена матрица AU Optronics B156HAN08.0 с частотой обновления 144 Гц.

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Экран поддерживает охват цветового пространства sRGB и может похвастать хорошим качеством «картинки». Интересно, что боковые рамки не настолько тонкие, как на многих современных устройствах. Лично у меня это не вызывает негатива, напротив, такое решение лучше скажется на сохранности матрицы.

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Производитель заявляет 100% соответствие цветовому пространству sRGB. Однако со штатной предустановкой про это не скажешь. Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой, контраста не наблюдается.

Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший.

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Белый цвет смотрится натурально и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 314.81 0.236 1369
50 191.34 0.114 1357
0 19.27 0.01 1343

С одной стороны, экран не может похвастать высокой яркостью. С другой – за счет антибликового покрытия паразитные засветки отсутствуют даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но заметно отклонились от «референса». Впрочем, это некритично.

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Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть различия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам можно подобрать хороший режим.

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В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то дисплей можно откалибровать.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

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После калибровки матрицы мы получаем совсем другую картину. Теперь работать и играть становится гораздо приятнее.

450x269 32 KB. Big one: 1000x9953 1995 KB

На всякий случай оставлю ссылку на профиль, может кому-то пригодится.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений.

В штатной поставке идет знакомая утилита MSI Center, которая позволяет настраивать практически все параметры ноутбука. Кроме этого, там есть несколько интересных приложений, мониторинг системы, а также функция разгона в одном из профилей работы устройства.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях.

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Режим Extreme – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent. При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки. А для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

Переходим к тестированию MSI Katana GF66 11UG-083RU и начнем с данных CPU-Z:

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GPU-Z:

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AIDA64 Cache & Memory Bench:

450x431 48 KB. Big one: 539x516 69 KB

AIDA64 GPGPU:

450x298 44 KB. Big one: 929x616 160 KB

AIDA64 CPU Queen:

450x323 52 KB. Big one: 918x659 188 KB

Geekbench 5:

450x221 19 KB. Big one: 1000x491 69 KB

Cinebench R23:

450x372 41 KB. Big one: 956x790 161 KB

Corona 1.3:

450x220 38 KB. Big one: 1250x611 272 KB

3DMark Port Royal:

450x283 32 KB. Big one: 1380x868 187 KB

3DMark Time Spy:

450x283 34 KB. Big one: 1380x868 203 KB

3DMark CPU Profile:

450x255 29 KB. Big one: 1318x748 168 KB

PCMark 10:

450x304 31 KB. Big one: 1339x906 184 KB

WinRAR 6.10:

333x263 20 KB

7-Zip 21.07:

450x282 29 KB. Big one: 729x457 68 KB

Metro Exodus, FHD, RTX:

450x355 38 KB. Big one: 879x693 119 KB

Metro Exodus, FHD, High:

450x355 39 KB. Big one: 879x693 119 KB

CrystalDiskMark 8.0.1:

450x230 39 KB. Big one: 678x346 77 KB

ASS SSD Bench:

447x450 48 KB

Anvil’s Storage:

450x303 44 KB. Big one: 845x569 124 KB

Superposition, FHD, High:

450x281 33 KB. Big one: 1021x638 160 KB

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук MSI оборудован аккумулятором на 90 Вт*ч. Для мощного игрового устройства – весьма скромно.

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Полная зарядка комплектным блоком питания занимает 2 часа 36 минут.

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Как и ожидалось, играть с использованием АКБ долго не получится. Тестовый пакет PCMark 10 с предустановкой Gaming работает немногим более часа.

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Зато тест Modern Office, эмулирующий работу в офисных приложениях, демонстрирует 4 часа 52 минуты.

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Понятно, что батарея здесь играет роль ИБП при кратковременном отключении питания, а работать от розетки можно весь день.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании таких тяжёлых приложений, как Prime95 и Furmark, температура клавиатуры не поднимается выше 52°C. Стоит отметить, что нагрев неравномерный, основная часть горячего воздуха выходит по бокам, сзади и перед экраном внизу.

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Спереди видны места, где располагаются вентиляторы и осуществляется приток воздуха. А сзади через крупные вентиляционные отверстия видно расположение тепловых трубок.

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Что касается шума, то его пик достигается в режиме Extreme, когда вентиляторы в нагрузке начинают вращаться на скорости 5100 об/мин. На расстоянии одного метра от устройства уровень шума составляет 46.4 дБ.

Заключение

Это первый ноутбук компании MSI, который попал мне в руки, но не первый игровой из числа протестированных мною моделей. В целом всё находится на уровне конкурентов. На мой взгляд, MSI Katana GF66 идет наравне с ASUS TUF Gaming F15 и по начинке на рынке есть сопоставимые варианты. Отличия в основном кроются в нюансах.

Лично мне понравился корпус. Несмотря на пластик, он очень прочный, немаркий и лёгкий. Качество изготовления высокое. Все панели подогнаны идеально, тактильно материал ощущается приятно. На поддоне присутствуют крупные отверстия для забора воздуха, а крыльчатка штатных вентиляторов крупная, что облегчает их чистку. Отмечу лёгкий доступ ко всем узлам и отличные по современным меркам возможности расширения. Можно заменить оба модуля памяти на более ёмкие, а ещё установить второй SSD M.2 накопитель. Есть и разъём для SATA диска, но его установке мешает аккумулятор.

Клавиатура полноформатная с цифровым блоком, но красные буквы и красная подсветка устроят не всех. Выяснилось, что мне некомфортно работать с таким сочетанием цветов. Уровень самой подсветки регулируется, а цвет – нет. Зато понравились индикаторы на кнопках включения, CAPS, NUM и ещё трёх функциональных. Всё получается лаконично, информативно и красиво. Что касается небольшого тачпада, то к нему можно привыкнуть. Видимо, производитель ориентировался на то, что игрок будет пользоваться манипулятором.

Время автономной работы MSI Katana GF66 11UG-083RU совпадает с аналогичными решениями. Чуда можно было ждать от чуть прижатого уровня TDP видеокарты, но она всё равно мощная, как и процессор, а аккумулятор обычный на 90 Вт*ч. Процессор не самый энергоэффективный, но все понимают, что речи об играх в автономном режиме не идет, а блок питания тут достаточно мощный (аж на 180 Вт).

С нагревом и шумом ситуация стандартная, есть несколько предустановок в программе MSI Center. В режиме Extreme увеличивается не только производительность, но и шум. Предусмотрены функции разгона, но в случае мобильного устройства это не особо нужно. Результаты тестов показывают, что система охлаждения позволяет процессору работать немного выше положенных 45 Вт. Всё это отражается на производительности в реальных приложениях и обеспечивает комфортную работу.

С учетом привлекательного ценника и большого ассортимента представленных в рознице моделей MSI Katana нет сомнений в том, что каждый найдет свой вариант.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Лента материалов раздела

Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
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покупал первые светодиодные лампы больше 5 лет назад, они до сих пор все работают, за все время сгорело пару ламп, у одной расплавился пластиковый цоколь и контакт впал внутрь, другая просто перестала...
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
Михаил Авраменко
10:01
В укропабликах пишут что в честь сегодняшнего "праздника" можно купить себе участок на кладбище с 30% скидкой.
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
Art Art
10:00
чел, ты бы хоть игру выключил, в лайтовом режиме мля. У меня такие же цифры, в таких же условиях. Я лучше битка на 100 сраных баксов прикуплю чем на ненужные железяки потрачу.
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
Михаил Авраменко
10:00
Ты даже не знаешь что этот "праздник" правильно называется "День Зависимости усраины от англосаксов".
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
Михаил Авраменко
09:58
Лучше скинуть на ВСУ лишнюю сотню бомб - весь мир вздохнёт с облегчением.
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
Артём Николаев
09:56
Кстати о щётках. Я уже неделю ищу норм вариант с ирригатором типа oral b oxyjet, но у китайцев такого нет вообще. А оригинал стоит ~15kю Может кому известен аналог?
Электрическая зубная щётка Xiaomi держит заряд 365 дней и доступна по скидке 27%
Михаил Авраменко
09:56
Крипточуму медленно но верно лечат по всему миру. Одобряю.
Полиция Ирана конфисковала у граждан почти 9500 майнинг-ферм
Dima Shum
09:47
Пальцы зелот себе сломай
Какие видеокарты покупают обычные геймеры из РФ – 5 популярных моделей на любой вкус
Dima Shum
09:44
Сломай себе пальцы. Хватит платить этому т.к он всех бесит своими глупыми статьями которые проплачиваются
Процессор для жадины – что купить, если вы не хотите тратить деньги на разгон и дорогую сборку
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