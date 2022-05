Оглавление

Вступление

Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге. Оставим ненадолго в стороне процессоры и материнские платы и рассмотрим самую главную деталь компьютера, без которой ретро-ПК не ПК.

реклама

Как вы уже поняли из названия статьи, речь пойдет о выборе видеокарты с интерфейсом PCI. Этот интерфейс появился очень давно, и был период времени, когда он был единственно возможным, для установки современных 3D ускорителей тех лет. А ISA шину и соответствующие видеокарты я не беру в расчёт, так как мы говорим о самых современных интерфейсах, и шина PCI быстрее всех предыдущих (ISA, ESIA, VLB и, возможно, что-то еще экзотическое).

Для тех читателей, которые эти аббревиатуры слышат впервые, поясню, что не стоит путать интерфейсы PCI и PCI-Express. В наши дни можно встретить объявления на барахолках, где вместо «PCI-Express» указывается интерфейс видеокарты «PCI». Это происходит из-за экономии набираемых символов либо из-за непонимания вопроса, и такая путаница часто портит жизнь энтузиастам, которые ищут видеокарты именно с интерфейсом PCI. Возможно, после прочтения данной статьи количество таких объявлений уменьшится.

Интерфейс PCI передал эстафету в скорости специальному интерфейсу, разработанному для графических ускорителей – AGP или Accelerated Graphics Port. Корни AGP уходят к PCI, но с развитием его модификаций технологический разрыв между ними увеличивался, и к концу срока жизни AGP между двумя интерфейсами была уже технологическая пропасть. Цифры говорят сами за себя. Шина AGP в спецификация AGP 3.0 передавая 8 блоков за один такт позволяла добиться пропускной способности на уровне 2 ГБ/с, тогда как классический интерфейс PCI выдавал всего 133 Мбайт/с.

А первая ревизия PCI-Express и вовсе подняла планку обмена данными между видеокартой и чипсетом на уровне 4 ГБ/с. Как видно из указанных цифр, пропускная способность интерфейса, связывающего сердце видеокарты с внешним миром, играет важную роль. И в определенный момент времени сам интерфейс становится бутылочным горлышком, когда большому объему данных необходимо попасть к GPU для их последующей обработки. Но на заре времен нужды в больших объемах информации не было. Первые PCI видеокарты довольствовались одним или двумя мегабайтами видеопамяти. Затем по мере прогресса эти цифры удваивались и учетверялись.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

К началу эпохи AGP видеокарты подошли с 8 или 16 мегабайтами собственной видеопамяти. Размер оперативной памяти ПК тех лет был, как правило, в 2 или (реже) в 4 раза больше, так что объемов размером в гигабайт тогда еще не было, и о них даже не мечтали.

Интерфейс AGP появился и стал промышленным стандартом в 1996 году с подачи Intel. Этот специализированный графический интерфейс был разработан одновременно с чипсетами для процессоров Intel Pentium MMX, которые устанавливались в Super Socket 7. До этого момента все платформы, включая мою любимую Socket 8, использовали исключительно PCI для установки видеокарт. Но даже во времена Pentium II и позже Pentium-III, в бюджетном сегменте AGP порт мог отсутствовать и владельцы материнских плат на базе чипсета Intel 810 и аналогичных, могли установить себе быстрый Pentium-III, а вот видеокарту все равно приходилось искать с интерфейсом PCI. И таких примеров тогда хватало.

Основной особенностью интерфейса PCI была его универсальность и общедоступность, он присутствовал на каждой материнской плате, а если сюда добавить класс промышленных ПК, то влияние PCI на всю индустрию было еще большим. Поэтому производители видеокарт продолжительное время выпускали видеокарты с интерфейсом PCI, и часто можно было встретить одну и ту же модель в двух исполнениях: с интерфейсами AGP и PCI.

реклама

В наши дни нативный интерфейс PCI мертв, хотя держался он молодцом, вплоть до пришествия Sandy Bridge в 2011 году. Его можно было физически встретить на первых материнских платах для «Сандиков», на базе флагманского чипсета Intel P67 Express, но реализован он был через переходный мост, который накладывал ряд ограничений.

Последним же чипсетом с врожденной поддержкой шины PCI стал бюджетный Intel B75, который мог приютить не только поколение процессоров Intel Sandy Bridge, но и последующие Ivy Bridge. Итого: шина PCI продержалась в качестве промышленного стандарта целых 20 лет! Если попытаться посчитать количество выпущенных для неё видеокарт, получится очень внушительное число.

Цель эксперимента

Затевая идею тестирования PCI видеокарт, я значительно сузил задачу, суть которой заключается в следующем. В качестве операционной системы будет выступать «долгоиграющая» Windows XP, которая в полной мере может раскрыть потенциал как очень древних видеокарт, так и современных, из-за наличия драйверов для всех представленных видеокарт.

Естественно, параллельно с Windows XP может стоять еще и Windows 98 SE, DOS, но это отдельная тема для разговора. Мне в первую очередь было интересно сравнить видеокарты из различных эпох и различных групп на одной универсальной платформе.

Ведь бесполезно сравнивать в DOS всю мощь CUDA ядер графической архитектуры Fermi и скромные ТХ первого поколения Riva TNT. Именно видеокарты NVIDIA с микроархитектурой Fermi, дебютировавшей в 2010 году, стали последними представителями моделей с интерфейсом PCI.

Самая младшая видеокарта в сегодняшнем тестировании датирована 1998 годом, поэтому временной охват составит 12 лет. И самое интересное, что Windows XP в состоянии приютить всё поколение PCI видеокарт, чего не скажешь о других операционных системах.

Выбор тестового стенда

Когда я выбирал PCI видеокарту для Intel 486 платформы, то столкнулся с целым рядом трудностей, в результате которых мне не удалось запустить самую обычную видеокарту до GeForce’овой эпохи – NVIDIA Riva TNT. В данном случае я понимал, что еще необходим процессор, который будет в состоянии хотя бы частично нагрузить часть CUDA ядер, но он не должен быть очень быстрым, чтобы не выйти за рамки ретро-эпохи. В результате я решил взять за основу Socket 370, который на 100% подходит под ретро тематику и на него основе можно без проблем собрать систему, чтобы установить Windows XP, Windows 98SE и ниже.

Чтобы в тестах увидеть процессорозависимость и влияние пропускной способности шины PCI, я решил использовать два состоянии выбранной платформы. Одно с FSB = 66 МГц, а второе с FSB = 158 МГц. Во втором случае частота PCI шины составляла 39.5 МГц, вместо привычных 33.3 МГц.

В качестве процессора был выбран Intel Pentium III-S на ядре Tailatin с объемом кэша второго уровня, равного 512 Кб с итоговой тактовой частотой, равной 1266 МГц.

Благодаря низкому множителю (х9.5) при FSB = 66 МГц итоговая тактовая частота процессора составила 633 МГц, а при повышении FSB до 158 МГц итоговая частота процессора составила 1500 МГц, что очень близко к трёхкратной разнице. Такая разбежка тактовых частот должна показать процессорозависимость у более современных видеокарт.

реклама





И одновременное увеличение частоты шины PCI должно хотя бы отчасти компенсировать «голод» поступающих данных от процессора к видеокарте через PCI интерфейс. В качестве материнской платы для данного эксперимента будет выступать «классика жанра» – ASUS TUSL2-C на базе чипсета Intel 815EP. 512 Мб оперативной памяти стандарта SDRAM позволят дать больше свободы для эксперимента. Настало время поговорить о самых видеокартах.

Diamond Stealth III S540 на базе GPU S3 Savage4 PRO с объёмом видеопамяти равным 32 мегабайта. Эта видеокарта относится к четвертому поколению 3D акселераторов в индустриальном масштабе. Видеокарта впервые появилась в продаже в 1999 году.

Сам GPU Savage4 PRO поддерживал 32-х битный цвет и такой же разрядности Z-буфер, API DirectX 6.0, трилинейную фильтрацию текстур и технологию сжатия текстур S3TC, которая добавляла производительности. GPU поддерживал собственный API S3 Metal, наподобие Glide 3Dfx, где всеми прелестями данного API можно было насладиться в таких играх, как Unreal Tournament и Serious Sam, а Quake III Arena поддерживал S3TC сжатие текстур, прибавляя немного fps на экране.

Частота GPU, производимого по технологии 250 нм, равнялась 125 МГц, видеопамять стандарта SDRAM работала на частоте 143 МГц. Выпускались видеокарты на базе GPU Savage4 PRO также с 16 Мб видеопамяти и с интерфейсом AGP 2x. С хардварной составляющей, видеокарта смотрится очень хорошо, но вот с драйверами под Windows Xp не все так гладко, в этом плане у NVIDIA и ATi дела обстоят в разы лучше.

Второй видеокартой выступает Creative Graphics Blaster CT6700 на GPU компании NVIDIA – RIVA TNT, которая относится к третьему поколению видеокарт. В отличие от предыдущего участника, эта видеокарта довольствуется всего 16 Мб SDRAM видеопамяти. GPU RIVA TNT выпускался по более «толстому» тех процессу – 350 нм, частота видеопроцессора составляла 90 МГц, а видеопамять работала на 110 МГц, что ниже чему у Diamond Stealth III S540.

Видеокарты на базе GPU RIVA TNT появились на год раньше, чем S3 Savage4, они поддерживали API DirectX 6.0 и имели 24-битный Z-буфер.

Максимальный объем видеопамяти для таких видеокарт составлял 16 Мб. Выпускались также модели с 8 Мб и с интерфейсом AGP 2x. В технологическом плане RIVA TNT проигрывал S3 Savage4 PRO, для которого конкурентом являлась следующая модель GPU от NVIDIA - RIVA TNT 2, но в плане поддержки драйверов, у NVIDIA все было гораздо лучше.

Но 16 Мбайт видеопамяти уже не хватало для некоторых игр образца 2001 года. Так, например, второй тест 3D Mark 2001 SE может не пройти из-за этого нюанса, но используя драйвер ForceWare 44.03 эту проблему можно решить, а вот последующие версии драйвера не дадут завершить данный бенчмарк. В Windows XP Creative Graphics Blaster CT6700 работает просто великолепно, все благодаря хорошей программной поддержке своих видеокарт компанией NVIDIA. У меня были варианты включить в тестирование видеокарты производства ATI с PCI интерфейсом, но все закончилось на этапе установки драйверов, куча проблем, на решение которых я не стал тратить свое время.

Переходим к следующему участнику. После эпохи Riva TNT и TNT2 произошел технологический прорыв, благодаря производству компанией NVIDIA GPU GeForce первого поколения. GPU получился очень технологичным с массой аппаратных технологий, которые были призваны ускорить 3D графику, чего только стоит наличие интегрированного геометрического процессора преобразования координат и установки освещения (T&L), без поддержки которого современных играм того времени было очень некомфортно, а также поддержка следующей версии API DirectX 7 и другие улучшения.

В качестве представителя этой эпохи начала 2000-х будет выступать видеоускоритель на базе GPU NVIDIA GeForce2 MX400 с 64 Мб SDRAM видеопамяти от компании PNY.

Благодаря быстрому и технологичному GPU мы имеем все прелести, реализованные в GeForce256. Новый 180 нм техпроцесс позволил поднять частоту GPU до 200 МГц, SDRAM видеопамять функционирует на более низкой частоте, равной 166 МГц. 64 мегабайта видеопамяти уже позволяют забыть о нехватке видеобуфера под текстуры. Я уже не одну сотню раз использую эту видеокарту в разных проектах, начиная от Socket 8 и выше, и никогда не испытывал с ней никаких проблем.

Последующее поколение mainstream видеокарт, GeForce3 и GeForce 4 Ti, еще более увеличили производительность и ознаменовали начало новой шейдерной эпохи, но PCI видеокарт на этих GPU не выпускалось, по крайней мере, мне неизвестен ни один такой случай. Были варианты бюджетных GeForce 4 MX, но, по сути, это был всё тот же GeForce 2 MX, с чуть большими тактовыми частотами и косметическими изменениями.

Шейдерная революция сделала своё дело, появились игры, которые просто не запускались, если видеокарта не поддерживала на аппаратном уровне работу с пиксельными шейдерами. В качестве такой видеокарты, которая умеет с ними работать будет выступать NVIDIA GeForce FX 5200 от Leadtek. Здесь мы уже имеем количественный и качественный скачек по отношению к предыдущему участнику. Тех процесс 150 нм, частота GPU 250 МГц, целых 128 Мб видеопамяти стандарта DDR-SDRAM, поддержка пиксельный шейдеров 2-й версии и API DirectX 9.0b. На этом рубеже времени, начиная от 5-го поколения GeForce появились видеокарты сразу с тремя интерфейсами: PCI, AGP 8x и PCI-Express x16 Gen1.

Такая ретро-видеокарта придаст ускорение любому ретро-ПК, но не у каждого ретро-процессора будет необходимая мощность, чтобы загрузить её по полной. Сейчас на всемирных барахолках можно свободно приобрести PCI вариант GeForce FX 5500 с 256 Мб видеопамяти в районе $50-60 без учета доставки.

От API DirectX 9 переходим к 10-й версии, которая в графическом и визуальном виде даже без пристального взгляда отличатся от предыдущей. DirectX 10 игры потяжелели в объемах и потребовали даже смену операционной системы. Прощай Windows XP - здравствуй Vista, и привет CUDA! Восьмое поколение GeForce, которое сразу распрощалось с AGP интерфейсом было еще более передовым и технологичным. Если в Mainstream и Hi-End сегменте господствовали исключительно PCI-Express варианты GeForce 8800 GTX и 8800 Ultra, то для Low-end сегмента можно было найти версию видеокарты с PCI интерфейсом.

В качестве представителя этой эпохи будет выступать видеокарта на базе GPU NVIDIA GeForce 8400GS производства PNY. С этого временного этапа (2007-й год) произошла смена идеологии построения самой схемы GPU. На смену вершинным и пиксельным процессорам пришли универсальные процессоры с CUDA ядрами. Видеокарты обзавелись поддержкой API DirectX 10, различными технологиями, призванными ускорить обработку полигонов и сделать итоговую картинку еще более реалистичной, а также всей россыпью интерфейсов вывода изображения: D-SUB, DVI и HDMI.

На тестируемой видеокарте PNY как раз все эти три вида интерфейсов в наличии, что делает её универсальной в плане использования в ретро-ПК с современным источником вывода изображения, будь то современный LCD монитор или ЖК телевизор.

Помимо всего этого, видеокарта содержит 512 Мб быстрой DDR3-SDRAM видеопамяти, что по объему равно объему используемой оперативной памяти самого тестового стенда. 40 нм техпроцесс производства GPU позволил поднять тактовую частоту графического процессора до внушительных 520 МГц. Шейдерный блок, с поддержкой шейдеров версии 4.1, функционирует на частоте 1.23 ГГц. Количество блоков растеризации (ROP) равно 4, текстурирования (TMU) – 8, шейдерных блоков – 16.

GPU GeForce 8400GS в состоянии тянуть такие игровые монстры как Doom 3 и первый Crysis. В данный момент времени эту видеокарту все еще можно приобрести в районе $50. Казалось бы, больше мощности для видеокарты с интерфейсом PCI и не нужно, но у меня есть еще более технологичный вариант модели с PCI.

Переходим к последнему испытуемому или самой быстрой, с технологической точки зрения, видеокарты с PCI интерфейсом – Zotac GeForce GT 430. Видеокарта появилась в 2010 году, соответственно между нею и RIVA TNT разница в целых 12 лет. Видеокарта построена на базе GPU с микроархитектурой Fermi, которая поддерживает API DirectX 11 и частично обладает функциями DirectX 12-й версии. Количество блоков растеризации увеличилось вдове, по отношению к предыдущему участнику и равно 8, количество блоков текстурирования осталось прежним – 8, количество шейдерных блоков увеличилось сразу до 96.

Частота GPU достигла 700 МГц отметки, что в ряде случаев превышает тактовые частоты ретро-процессоров, шейдерный домен функционирует на частоте 1.4 ГГц. 512 Мб DDR3-SDRAM видеопамяти работают на частоте 1200 МГц.

Видеокарта имеет аналогичный набор видеоинтерфейсов по отношению к предыдущему участнику, что позволяет подключить её к любому источнику вывода изображения. Мощь данной видеокарты даже где-то запредельная для ретро-ПК, но она способна взять на себя все функции декодирования видео высокой четкости, а это может стать одним из вариантов её приобретения. Найти такую видеокарту сейчас можно, но более сложно, чем предыдущую. Её стоимость находится на отметке в $100, посмотрим оправдает ли она себя в два раза по отношению к GeForce 8400GS.

Ниже на скриншоте я приведу характеристики трех последних видеокарт глазами утилиты GPU-Z.

Нажмите для увеличения.

Если вы изучили отличия характеристик видеокарт на скриншоте выше, то увидели, что утилита GPU-Z в качестве интерфейса двух старших видеокарт отображает как PCI-Express x1. Дело в том, что NVIDIA GeForce 8400GS и GeForce GT 430 используют переходный мост PCIe-to-PCI от PLX модель - pex8112. Его можно встретить на оборотной стороне видеокарты.

Установив такую видеокарту на материнскую плату с PCI интерфейсом, где он реализован также с помощью переходного моста, мы получим двойное преобразование сигнала, но это скорее всего будет частный случай использования.

Пора собирать тестовый стенд и смотреть, как эти видеокарты PCI, относящиеся к разным поколениям, поведут себя в тестах периода 98-2003 годов и определить победителя сегодняшнего тестирования.

Тестовый стенд

Основные компоненты системы

Процессор: Intel Pentium III-S, Tualatin-S, L2=512 Кбайт, 1266 МГц;

Материнская плата: ASUS TUSL2-C, чипсет i815EP;

Оперативная память: 512 Мбайт SD-RAM CL-3 одной планкой;

Видеокарты:

Creative Graphics Blaster CT6700, RIVA TNT, 16 Мбайт SDRAM;



PNY, NVIDIA GeForce2 MX400, 64 Мбайт SDRAM;



Leadtek WinFast A340, NVIDIA GeForce FX 5200, 128 Мбайт, DDR-SDRAM;



PNY, NVIDIA GeForce 8400GS, 512 Мбайт DDR3-SDRAM;



Zotac, NVIDIA GeForce GT 430, 512 Мбайт, DDR3-SDRAM;



Diamond Stealth III S540, S3 Savage4 Pro, 32 Мбайт, SDRAM.

Накопитель: SSD Kingston SSDNow 100S, 8 Гбайт;

Блок питания: Corsair AX650 Gold, 650 Ватт.

Тестирование проводилось в Windows XP с помощью следующего ПО:

3DMark 99;

3DMark 2000;

3DMark 2001SE;

Quake III Arena;

Max Payne;

Return to Castle Wolfenstein;

Unreal Tournament 2003;

Comanche 4 (Benchmark).

Используемые версии драйверов:

Creative Graphics Blaster CT6700, RIVA TNT – Force Ware 44.03;

PNY, NVIDIA GeForce2 MX400 - Force Ware 44.03;

Leadtek, NVIDIA GeForce FX 5200 - Force Ware 93.71;

PNY, NVIDIA GeForce 8400GS - Force Ware 275.33;

Zotac, NVIDIA GeForce GT 430 - Force Ware 275.33;

Diamond Stealth III S540, S3 Savage4 Pro – 5.12.1.0.

Результаты тестирования

В синтетических тестах, помимо итогового балла, я решил показать результаты в кадрах в секунду (FPS) некоторых подтестов для большей наглядности. На итоговых графиках для каждой видеокарты будет два столбца: один с процессором с частотой 633 МГц и частотой шины PСI = 33 МГц, второй с тактовой частотой 1500 МГц и частотой шины PСI = 39.5 МГц, или на 18.6% больше.

S3 Savage4 Pro с процессором на частоте FSB = 66 МГц показывал крайне низкую производительность, поэтому было решено эту видеокарту использовать исключительно с разогнанным Pentium III-S в этом и во всех последующих тестах.

3DMark 99

3DMark 99



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В самом первом 3DMark’е на первом месте оказывается GeForce FX 5200, второе место у GeForce 8400GS, а третье у самой технологичной видеокарты - GeForce GT 430. Впрочем, в данном тесте не используются никакие технологические изыски.

Данный тест поддерживается видеокартами 3-го поколения, куда относится NVIDIA Riva TNT, и требует со стороны видеокарты поддержки 16-ти битного цвета, API DirectX 6.0 и соответствующих функций акселераторов третьего поколения, таких как Multitexturing, Anisitropic Filtering и других. Никакие шейдеры и CUDA ядра здесь не нужны. Интересно другое, что частота GPU у GeForce FX 5200 – 250 МГц, а у ближайших конкурентов она как минимум в 3 раза выше.

3DMark 99 (1-й тест)



FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Расстановка сил в первом тесте аналогично итоговому баллу этого бенчмарка.

3DMark 99 (2-й тест)



FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Во втором тесте GeForce2 MX400 с процессором, работающим на частоте 633 МГц, занимает вторую строчку вместо четвертой, но при конфигурации с разогнанным до 1500 МГц процессором он открывается на 3-ю позицию.

Любители поностальгировать по передовой графике 1999 года могут оценить демонстрацию:

3DMark 2000

3DMark 2000



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Все тот же игровой движок 99-го года с 16-ти битным цветом, но некоторыми технологическими апдейтами. В тесте увеличилось разрешение, усложнилась геометрия и выросло количество полигонов в кадре. При минимальной частоте CPU первое место делят GeForce FX 5200 и GeForce GT 430.

С ростом производительности и большей загрузкой GPU на первую позицию выходит GeForce GT 430, второе место занимает GeForce FX 5200, а на третьем располагается GeForce2 MX400 и чуть поодаль GeForce 8400GS.

3DMark 2000 (2-й тест, High)



FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Для наглядного примера, демонстрирующего количество кадров в секунду, я выбрал 2-й тест с пресетом «High». Тут уже расстановка сил иная.

При низкой частоте CPU разницы между GeForce2 MX400 и GeForce FX 5200 - нет. Далее с минимальным отрывом идет GeForce GT 430, демонстрируя порядка 27 кадров в секунду. Надо отметить, что такой FPS считался вполне играбельным в то время. При возросшей частоте процессора первое место делят GeForce FX 5200 и GeForce GT 430. Третье отходит к GeForce2 MX400.

Для интересующихся уровнем передовой графики нулевых предлагаю соответствующую демонстрацию:

3DMark 2001SE

3DMark 2001SE



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Лучший 3D бенчмарк всех времен и народов. Новый технологичный игровой движок, поддерживающий все функции API DirectX 8.1 с 32-х битным цветом и новые тесты, использующие новомодные на то время пиксельные и вершинные шейдеры. Последний 4-й тест «Nature» был доступен только владельцам видеокарт начиная с GeForce 3-го поколения и старше. Поэтому в итоговом показателе количества баллов будет разрыв между теми видеокартами, которые могут пройти данный тест, и теми, которые нет. Но для расстановки сил в этом тесте, не задействующем пиксельные шейдеры, ниже будет представлен график с результатом количества FPS в третьем подтесте с пресетом «Low» и «High».

По суммарному количеству баллов во всех тестах неожиданно одерживает победу GeForce 8400GS, оставляя GeForce GT 430 и остальных лидеров предыдущих тестов далеко позади. Третье место удерживает бывший лидер – GeForce FX 5200. Посмотрим, как далее справятся участники без пиксельных шейдеров в третьем подтесте, а пока насладимся просмотром Next Gen графики образца двадцатилетней давности:

3DMark 2001SE (3-й тест, Low)



FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Расстановка сил при низком уровне графики и низкой загрузке GPU сохраняется. В лидерах - GeForce 8400GS, но с очень минимальным отрывом. Фактически все три видеокарты находятся на одном уровне и испытывают процессорный голод.

3DMark 2001SE (3-й тест, High)



FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



При взросшей сложности сцены и одновременно большей загрузке в лидерах оказывается GeForce 8400GS, причем величина отрыва от предыдущих двух участников увеличивается.

Quake III Arena

Quake III Arena



1280 x 1024, all settings to High

Кадры в секунду (FPS), среднее значение

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



S3 Savage4 Pro попросту не смог ничего показать, хотя 3 и 4 кадра в секунду для RIVA TNT можно также назвать провалом. GeForce2 MX400 также провалил данный тест, но понизив разрешение и уровень графики, на нем вполне по силам с помощью рокетджампа сделать свой победный хэдшот. На этот раз в лидерах GeForce GT 430 с FPS over 100+, далее идет GeForce 8400GS и замыкает троицу GeForce FX 5200.

Max Payne

Max Payne



1280 x 1024, PCGH's Final Scene No.1 (VGA-Demo)

Кадры в секунду (FPS), среднее значение

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Одна из самых технологичных игр своего времени, после неё только DooM 3 смог отнять пальму первенства. S3 Savage4 Pro не смог, а RIVA TNT не смогла встать с колен, GeForce2 MX400 может лишь ползти при таких настройках, но если их понизить, возможно сможет ходить. В лидеры опять выходит GeForce 8400GS, оставляя позади GeForce GT 430 и GeForce FX 5200.

Return to Castle Wolfenstein

Return to Castle Wolfenstein



1280 x 1024, all settings to High

Кадры в секунду (FPS), среднее значение

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



По сути, перед нами Quake III с модифицированным движком Id Tech 3. Но если в Quake III в лидерах был GeForce GT 430, то здесь его место в низком разрешении занял GeForce 8400GS, но при более скоростном CPU GeForce GT 430 отвоевывает 1-е место.

Unreal Tournament 2003

Unreal Tournament 2003



Max Detail, Sound – on, карта – «br-Bifrost»

Кадры в секунду (FPS), среднее значение

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В самом названии игры содержится намек на её год выпуска, а значит всем видеокартам придется несладко, так, как нагрузка будет существенная. На первом месте GeForce 8400GS, за ним идет GeForce GT 430 и далее GeForce FX 5200 с играбельным FPS. А вот на GeForce2 MX400 уже не поиграешь, ни при каком раскладе.

Геймплей Unreal Tournament 2003 в действии:

Comanche 4 (Benchmark)

Comanche 4 (Benchmark)



1280 x 1024, 32 bit color, Texture compression – on, Hardware Shaders – on

Кадры в секунду (FPS), среднее значение

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Игра-симулятор полета прототипа боевого вертолета RAH-66 с поддержкой API DirectX 7, мультитекстурирования, аппаратного ускорения операций расчета освещенности и преобразования координат (Hardware Transforming & Lightning) с использованием пиксельных и вершинных шейдеров автоматически исключает из тестирования видеокарты на GPU: S3 Savage4 Pro и RIVA TNT.

Хотя графика на вид здесь не такая уж и сложная. Увеличение производительности процессора в 2.5 раза не приносит такого же прироста в количества FPS. В лидерах GeForce 8400GS с минимальным отрывом в спину дышит GeForce GT 430. Бронза у GeForce FX 5200, а на GeForce2 MX400 можно управлять вертолетом, при условии наличия быстрого CPU.

Для любителей посмотреть, что видно из кабины боевого вертолета, оставлю ссылку на видео игрового процесса:

Заключение

Итоговые выводы можно разбить на две части. Ситуация первая: если вы используете не совсем быстрый процессор и играете в игры до 1999-го года включительно, то для обеспечения комфортного геймплея будет достаточно GeForce FX 5200 или GeForce2 MX400. Надобность в ускорителях старше шестого поколения GeForce отсутствует. Ситуация вторая: если у вас в ретро-ПК стоит как минимум Pentium-III или старше, то входным билетом можно считать видеокарту начиная с GeForce FX 5200 и старше.

Использование в ретро-сборке флагмана PCI – GeForce GT 430 – на мой взгляд, не совсем оправдано. Пусть с технологической стороны по своим физическим характеристикам эта видеокарта опережает все предыдущие, но лидером в большинстве тестов оказался менее технологичный GeForce 8400GS.

По результатам тестирования именно GeForce 8400GS видится оптимальным вариантом на звание универсальной ретро-видеокарты с PCI интерфейсом. Высокая производительность, наличие всех современных интерфейсов вывода изображения, включая HDMI, достаточный объем быстрой DDR3-SDRAM памяти вкупе с нынешней низкой ценой делают модель очень привлекательной для приобретения и построения на её основе универсального игрового ретро-ПК.

Максим Романов aka Max1024