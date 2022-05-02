Оглавление

Вступление

Компании Intel удалось привлечь внимание к своей новой платформе LGA1700. Это первая настольная архитектура, где используется два типа различных вычислительных ядер. Одни производительные, а другие энергоэффективные. Разумеется, это было не главным на, что все обратили самое пристальное внимание. Первоочередное – это производительность. В этом поколении она была заметно увеличена по сравнению с предыдущим и поэтому профессионалы обратили на неё внимание.

реклама

Есть категория пользователей, которые занимаются различной профессиональной деятельностью на обычном настольном железе, а не на серверном оборудовании и не на специализированных устройствах для рабочих станций. Сейчас таких категорий много и это не только дизайнеры, проектировщики, редакторы и контентмейкеры. Существует просто много людей, которые проводят время за компьютером и хотят видеть перед собой универсальный инструмент для работы, отдыха и развлечений. Основой любого стационарного компьютера является материнская плата и производители этой продукции разумно предположили, что можно создать нечто особенное, что позволит привлечь часть творческой аудитории. Поэтому мы могли наблюдать несколько различных материнских плат с приставкой Creator.

Смысл подобных устройств заключается не только в реализации поддержки самых современных интерфейсов и максимальном их количестве для организации максимальной скорости обмена данными. Также добавлены специальные программные средства и целая инфраструктура, объединённая в одну продуктовую линейку. У компании ASUS она называется ProArt и в ней есть множество интересных решений для профессионалов.

Это не корпоративные устройства, а оборудование для частного использования, с повышенным уровнем надёжности, расширенной гарантией и поддержкой. Также целью является упрощение развёртывания программно-аппаратного комплекса. Тем не менее для многих платы Creator не являются чем-то необычным, хотя флагманские устройства оснащаются самыми передовыми интерфейсами вроде Ethernet 10G или Thunderbolt 4. Позднее стало ясно, что не всем они нужны и не все готовы за них переплачивать и поэтому появились платы среднего уровня.

Сегодня мы рассмотрим такую современную модель, которая называется ASUS ProArt B660-Creator D4.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом RTX 4000 в продаже за 131 000р Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 98" Samsung 4K - 3 419 000р S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Чем нас порадует средняя модификация на новой платформе? Какой функционал она предлагает? Рассмотрим эту плату поближе.

Упаковка и комплектация

У каждой линейки продукции в огромном модельном ряду компании, есть своя упаковка и свой неповторимый стиль оформления, особенно учитывая такое название как ProArt. Сразу на ум приходят полотна великих художников, но производитель решил, что надо как-то проще, видимо, чтобы никого не обидеть, ведь вкус у всех разный.

Упаковка изготовлена из плотного картона. Коробка средних размеров и не очень тяжёлая, а значит ручки для переноски не предусмотрено. Внешний вид ничем не напоминает продукцию фирмы ASUS и если убрать логотипы компании, то может показаться, что это какой-то новый бренд премиальной продукции. Очень аскетичный дизайн, но благодаря чёрному фону и золотистым элементам, в виде символов и узоров, получается интересный внешний вид.

реклама

На чёрном фоне передней крышки огромными золотистыми буквами обозначено название линейки. Сразу это понять сложно потому, что буквы переплетаются друг с другом, но поскольку название продублировано неоднократно, то можно понять, что это надпись PROART. Прямо сверху находится прямоугольная вставка. Большую часть на ней занимает наименование модели, которое обозначено золотистыми символами. В самом верху есть полоса такого же цвета, но уже чёрными буквами там указано ASUS ProArt.

Ниже названия материнской платы ProArt B660-Creator D4 проходит полоса, под которой расположено несколько значков. Обычно их размещают в самом низу, а здесь они получаются практически посередине.

С обратной стороны тоже всё просто и лаконично. Основную часть здесь занимает схематичное изображение материнской платы. По бокам от него есть сноски. Которые составляют подробную спецификацию устройства. Сверху указано наименование модели. А снизу находятся четыре вставки с описанием ключевых технических решений.

Откроем коробку и заглянем внутрь.

Сверху в белом картонном лотке лежит сама материнская плата, которая по традиции дополнительно упакована в антистатический пакет. Вынув его, мы обнаруживаем, что комплект поставки находится на дне упаковки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

User Guide (руководство пользователя);

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;

Карточка с QR-кодами.

Негусто. Можно было положить наклейку или диск заменить на USB накопитель потому, что в современном компьютере этот диск уже не актуален.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Кабель Display Port - Display Port;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Самоклеящаяся площадка для SSD M.2 накопителей.

Антенны беспроводного модуля в комплекте нет потому, что на плате он отсутствует, но есть место для его установки. Комплект неплохой, но не сказать, что очень богатый. Жаловаться нет смысла потому, что всё необходимое присутствует. Кабель DP-DP нужен для передачи сигнала на USB Type-C. Из видеокарты он вставляется в специальный разъём на задней панели. То же самое уже было на других платах из этой линейки.

Заглушка задней панели уже присутствует на самой плате.

Дизайн и особенности платы

реклама





Перед нами классическая плата формата ATX. Ни с какого края не урезана, не обрезана. Габариты устройства стандартные и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление упаковки было далеко не случайным. Дизайн устройства выглядит также строго и лаконично. На фоне пёстрых разноцветных устройств плата выглядит мрачновато, но основная её цель – стабильная работа, а не любование, созерцание и развлечение.

Радиаторов здесь много. Плата тяжёлая и симпатичная. Качество на высоте. Всё сделано максимально чисто и аккуратно. На самом деле это давно уже так потому, что все линии автоматизированы, а контроль самый жёсткий. Тем не менее? здесь сообщается об улучшенном контроле и расширенном тестировании при производстве. Тут мы можем только верить или нет.

С обратной стороны элементов практически нет, как и подсветки. Принты тоже отсутствуют.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и дополнительные коннекторы ATX по схеме 24+8+4. Это говорит о том, что здесь питание реализовано хорошо и рассчитано на большую нагрузку. Значит плата без проблем должна работать с топовыми процессорами, но без разгона.

Эта материнская плата позиционируется для создания рабочей станции и универсального устройства. Однако, даже с самыми прожорливыми процессорами она должна справится в штатном режиме. Дабы коннектор питания не стал слабым звеном, здесь используется технология ProCool. Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить будет затруднительно.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. Почему DDR4, если по результатам DDR5 должна достигнуть более высоких объёмов? Здесь производитель, на мой взгляд, преследовал сразу две цели. Во-первых, есть модель ASUS ProArt Z690-Creator WIFI. Там есть всё и конкуренция внутри линейки не нужна. Во-вторых, на плате среднего уровня хотелось бы видеть более доступную и распространённую память. Сейчас у DDR4 и у DDR5 объём одного модуля сравним, скорость отличается не кардинально, а цена может быть даже в разы. Поэтому для профессионала, не обременённого большими деньгами предпочтительнее установить больше памяти DDR4 за меньшие деньги и в целом это разумно.

Здесь используется комбинация защёлок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 /5000 /5333 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём составляет 128 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гб.

Чипсет Intel B660 разрешает разгонять память, но люди, занимающиеся творчеством, не любят разгонять и ещё тратить время в пустую, если из-за ошибок может пропасть проект. Скорость важна, но надёжность важнее значительно. Поэтому разгон – приятная опция, но режим работы должен быть максимально надёжным.

В подсистеме питания процессора мы видим 13 каналов (12+1) для вычислительных ядер и графики. Система питания выглядит неплохо. Здесь используются знакомые транзисторные сборки Vishay SiC654 VRPower Integrated Power Stage. Они обеспечивают согласно спецификации в длительной нагрузке 50А.

Ещё на каждый из 13 каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками.

Здесь используется новый ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP2100. Он обеспечивает восемь фаз.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами. Снаружи может показаться, что они связаны вместе тепловой трубкой, но после демонтажа становится ясно, что это не так.

В левой части над разъёмами задней панели находится пластиковый кожух. Он заполняет пространство между краем платы и боковым радиатором. Надпись ProArt сверху переходит с него на радиатор, и конструкция кажется цельной.

Сам боковой радиатор очень развитый и крупный. Он крепится при помощи двух винтов с обратной стороны, как и верхний.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины. Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жёстко. Каждый крепятся двумя винтами.

Ещё три радиатора отводят тепло от SSD накопителей типа M.2 и чипсета.

Они также изготовлены из алюминиевого сплава и не окрашены. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной плёнкой.

И последний радиатор находится на чипсете. Снова алюминиевый сплав, но здесь сверху есть небольшие украшения. Мы видим вставку с ремешком на липучке и призывом вступать в республику.

Крепление осуществляется при помощи двух винтов с обратной стороны жёстко. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.

Под радиатором находится чипсет Intel B660. Мы уже изучили его особенности в прошлых статьях и поэтому все характеристики давно известны.

Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA 3, именно столько выведено вбок. Рядом с основным коннектором питания ATX находится колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1 и одна для USB 3.2 Gen2.

В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона. Выше по правому краю есть колодка для TPM модуля.

Внизу можно увидеть две колодки USB 2.0, 4-pin коннектор для вентилятора и контакты для термистора и сброса настроек BIOS.

Далее следуют два разъёма для подключения адресной ленты ARGB, два 4-pin FAN, колодка COM-порта и разъём для подключения передней аудиопанели.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Здесь находится звуковой кодек Realtek ALC1220, который закрыт декоративной крышкой с надписью Crystal Sound и несколько электролитических конденсаторов.

На плате находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Практически за разъёмами задней панели распаян сетевой контроллер Intel I219-V и ещё один – Realtel RTL8125. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим всего три слота расширения. Два PCI-e x16 и один PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь это не предусмотрено.

Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом.

На плате находится три слота M.2 для установки накопителей. Каждый из них закрыт радиатором.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Четыре разъёма USB 2.0;

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;

Один разъём USB 3.2 Gen2 Type-C с DP;

Два сетевых разъёма RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический аудиовыход;

Один вход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a.

Индикатора POST кодов нет, но есть четыре маленьких светодиода около основного коннектора питания ATX, которые пытаются его заменить.

Технические характеристики

Модель ASUS ProArt B660-Creator D4 Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel B660 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

1 – PCI-e x1 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B660; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Intel I219-V;

1 x Realtek RTL8125 Аудио Realtek ALC1220 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel B660) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B660) USB 3.2 Gen2 1 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel B660) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x Display Port in;

4 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

2 x RJ-45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Здесь соответственно присутствует символика серии ProArt, которая ближе всего к PRIME.

Функции разгона здесь ограничены. Разгона по шине нет потому, что на плате нет внешнего тактового генератора шины. Зато есть возможность включения XMP профиля. Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть происходит в привычном меню Advanced.

Я думал, что если внешнее оформление изменилось, то оно также поменяется внутри. Однако, этого не случилось. Я бы на месте инженеров компании подумал бы над тем, как менять скины в оболочке потому, что больше тут усовершенствовать нечего.

Самое главное здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я ни разу не использовал перемычку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4 проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-12400 (2500/4400 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: ASUS ProArt B660-Creator D4, версия BIOS – 1304;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

Тестирование

Сборка системы проходит очень легко и без сюрпризов. Что касается совместимости, то тут всё очень неплохо продумано, но заменить или установить накопитель M.2 в самом верхнем слоту будет очень затруднительно, если уже установлена видеокарта и крупный радиатор кулера. Так практически на всех платах, но где-то можно подлезть, а здесь это почти невозможно. Видеокарту придётся снять. В остальном всё отлично.

Подсветки на плате нет, если только пользователь сам установит ленту и подключит её к одному из разъёмов.

Нагрузка в Prime95 показывает одну интересную особенность устройства. Около 1 минуты плата выкладывается на 200% и поднимает частоты в космос, а потребление 65 Вт процессора возрастает до 100 Вт. Абсолютно ничего не перегревается и просто срабатывает защита именно по нагрузке.

Материнская плата загоняет процессор в рамки 65 Вт. Понятно, что всё это настраивается в BIOS и там лимиты можно снять, но именно сам факт, что автоматика отрабатывает отлично. Далее тесты.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

3DMark Time Spy:

Теперь можно посмотреть на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор.

Нагрев всех компонентов очень умеренный и в этом нет ничего удивительного потому, что процессор без разгона и не очень мощный.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Несмотря на громкое название, ASUS ProArt B660-Creator D4 по всем показателям не дотягивает до топ-модели. Для обычного домашнего компьютера она выглядит немного мрачновато, но есть разъёмы для подсветки и можно превратить её в весёлую, светящуюся игрушку. Однако следует вспомнить, что плата предназначена для работы. Для этого у нас есть два сетевых адаптера, USB 3.2 Gen2 c трансляцией DP, DP-in и, в общем-то, всё. А еще есть PCI-e x16 Gen5 и три слота для M.2 накопителей.

Возможно, это выглядит скромно, но тут следует вспомнить о том, что это системная плата среднего уровня, и есть флагманская модель на топовом чипсете. И кто хочет максимальный функционал, может обратить внимание на неё. Это устройство для тех, кто хочет сэкономить и получить все привилегии и бонусы от членства в клубе ProArt. Это расширенная поддержка, расширенная гарантия и лучшая совместимость с компонентами, о чём заявляет сам производитель. Ещё есть специальный софт, который называется ProArt Creator Hub.

И пусть это выглядит как чистой воды маркетинг, но на фоне этих плат мне вспомнились старенькие модели TUF Sabertooth. Это не тот TUF Gaming, который выпускают сейчас, а платы с повышенной надёжностью и ресурсом. На такие в своё время давали 5 лет гарантии, но потом поняли, что 5 лет для полупроводниковой индустрии – это очень много. Если все будут покупать платы раз в 5 лет, а проработать она может и 25, как ASUS P2B-F, то кто будет покупать платы каждый год? В основной массе люди не стремятся часто обновлять компьютеры и делают это только если ремонт становится нерентабельным или появляется технология, которая действительно позволяет улучшить комфорт от использования.

Исходя из этого в основном покупают компьютер не на год, а если уж собирать, то что-то надёжное. Поэтому пользователи предпочитают использовать материнскую плату с запасом по питанию, а процессор не самый горячий и мощный, чтобы не было большой нагрузки на силовую часть. В этом случае можно рассчитывать на большой ресурс. Здесь мы видим похожую картину, которая заключается в отсутствии разгона на плате, что позволит послужить ей подольше в обычных условиях.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: