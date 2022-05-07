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Главные игры мая 2022 года

Перед летней паузой основной темой игропрома стала нечистая сила и прочая чертовщина, что окажется на руку нескольким нишевым проектам.
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Оглавление

Вступление

В мае на экранах главными фигурантами будут нежить да нечисть. В игре по «Зловещим мертвецам» нужно прекратить злочинства кандарийского демона (или, наоборот, помочь ему), в новой Vampire: The Masquerade – расследовать преступления против вампиров, в Deadcraft – собрать собственную армию зомби.

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В каких проектах чертовщина есть, а в каких ее нет, расскажет наша традиционная статья.

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Evil Dead: The Game

Жанр Экшен
Разработчик Saber Interactive
Издатель Boss Team Games
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch
Дата выхода 13 мая 2022 года

«Зловещие мертвецы» начинали свой путь к мировой славе с больших проблем. Фильм 1981 года попал под шквал критики со стороны религиозных организаций, подвергся существенной цензуре в некоторых странах, столкнулся со сложностями в прокате, но все же выплыл. С тех пор во вселенной Evil Dead вышли три киноленты (и скоро ожидается четвертая), сериал и с десяток игр. И вот в числе интерактивных развлечений пополнение.

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Вообще, с 2005 года, когда появилась неплохая Evil Dead: Regeneration, крупными проектами и не пахло. Инициативу на себя взяла Saber Interactive, уже обкатавшая концепцию кооперативного зомби-шутера на World War Z: Aftermath и теперь отправляющая в бой Эша Уильямса и его товарищей. Героев набрали отовсюду: есть и Шерил Уильямс из первого фильма, и Генрих Рыжий из третьего, и несколько разновидностей самого Эша. Все они объединены целью отправить кандарийского демона обратно в Ад, попутно решив несколько задач в разных уголках карты.

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Для разборок с одержимыми каждому из бойцов, представляющему один из четырех классов, на старте игры выдают уникальное оружие, но, чтобы давать отпор крепнущей нечисти, важно своевременно находить более сильные образцы разной степени редкости. Разумеется, среди них представлены и культовые предметы вроде двустволки и бензопилы. Однако даже пушки не всегда уберегут от козней врага. На локациях можно столкнуться с так называемыми скримерами (к примеру, резко всплывающим изображением нечисти при открытии сундука), и персонаж, крепко напуганный несколько раз в течение миссии, поддастся влиянию демона и начнет палить по друзьям. Дабы это случалось пореже, стоит уделить внимание прокачке характеристик прямо по ходу дела.

Тем, кто любит пакостничать, придется по душе возможность взять контроль над самим кандарийским демоном. Расставлять ловушки со «скримерами», вселяться в деревья и вышвыривать людей из автомобилей тоже по-своему весело, только важно следить за запасом сил. Не забыла Saber Interactive и про одиночные миссии – их набор нельзя назвать кампанией, но как тренировка и экскурсия по знаковым местам они придутся в самый раз. Многообещающий комплект!

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Vampire: The Masquerade – Swansong

Жанр RPG
Разработчик Big Bad Wolf
Издатель Nacon
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch
Дата выхода 19 мая 2022 года

Восстание кровососов, поднятое Vampire: The Masquerade – Bloodhunt в конце апреля, продолжается. От динамичного сетевого экшена, подгоняющего игрока, мы переходим к полной противоположности – размеренной нелинейной «повествовательной RPG», в которой важнее тщательно все осмотреть, нежели делать поспешные шаги. Впрочем, есть и нечто общее: «Камарилье» опять нужна наша помощь.

Новое руководство бостонского филиала самой могущественной вампирской организации обращается к представителям трех кланов с просьбой расследовать череду преступлений против сородичей. Убийства могут быть связаны с деятельностью инквизиции, разнюхавшей о присутствии нечисти в штате Массачусетс, и детективы из числа Вентру, Малкавиан и Тореадоров должны восстановить цепочку роковых событий и дать ответ боссу. В разных эпизодах управлять предстоит разными персонажами – скажем, искать важные документы в апартаментах убитого бухгалтера «Камарильи» отправится 300-летний Галеб, прикидывающийся агентом ФБР.

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Чтобы выполнить задание, предстоит использовать стандартную методику: внимательно обыскивать помещение, решать небольшие головоломки и опрашивать потенциальных свидетелей. Результат многих действий, особенно в разговорах, определяется закадровым броском кубиков (в основе Vampire: The Masquerade – Swansong лежит пятая редакция настолки), а повысить шансы на успех позволяет прокачка характеристик. Есть у героев и особые навыки. Тот же Галеб умеет временно подчинять себе разум простых смертных и эксплуатировать их по своему усмотрению. За сверхъестественные приемчики приходится расплачиваться нарастанием чувства голода – а урчащий живот порой затуманивает разум вампира и ставит под угрозу соблюдение «Маскарада».

Многие решения и поступки здесь имеют последствия, и агрессивный нарушитель правил хоть и не увидит надписи «Game over», зато на своей шкуре прочувствует, как мир вокруг адаптируется и ощетинивается. Локальные эпизоды будут иметь влияние на общую картину – по крайней мере, такой вывод напрашивается из возможности завершить тот же эпизод с бухгалтером как минимум тремя довольно разными способами. И это очень хороший знак. Ну а корявую анимацию моделей уж как-нибудь переживем.

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Hardspace: Shipbreaker

Жанр Логическая игра
Разработчик BlackBird Interactive
Издатель Focus Entertainment
Платформы PC
Дата выхода 24 мая 2022 года

Утилизация кораблей – одна из самых опасных работ в мире, при этом не то чтобы высокооплачиваемая. Но в космосе риски выходят на новый уровень: и само окружение не прощает ошибок, и суда напичканы коварными системами по самое не балуй. Правда, выбора у главного героя Hardspace: Shipbreaker нет. Он находится в узаконенном рабстве у корпорации Lynx и вынужден потихоньку возвращать многомиллионный долг своим трудом. Бежать некуда, самоубийство не вариант из-за технологии клонирования – придется демонтировать титановых колоссов.

На вооружении у профессионального утилизатора два устройства – резак, рассекающий на куски корпуса, пластины и крепежные элементы, и пушка, притягивающая объекты и выпускающая ремни крепления грузов. Компания главным образом заинтересована в дорогих элементах вроде реакторов и редких металлов, все остальное тоже можно выковырять, но далеко не всегда это экономически оправдано. Одна смена длится 15 минут, за которые надо успеть не только понять «что, куда и как» и реализовать это, но еще и несколько раз пополнить запасы кислорода и горючего в жилом модуле.

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Бравый резчик шныряет по неплохо проработанным кораблям, распиливает конструкции, выколупывает приборы, вскрывает обшивку в поисках ценных узлов, а затем распределяет добычу по назначению: одни предметы – в печь, вторые – на грузовую баржу, третьи – на переработку. Главное не забывать про технику безопасности, поскольку реакторы любят плавиться, топливные баки – взрываться, а дырки в салоне – приводить к разгерметизации помещения и последующему столкновению трудяги с тяжелыми предметами. Ошибки, включая фатальные, бьют по карману работника, и есть шансы свою задолженность даже увеличить.

Умелый же утилизатор будет расти в звании и получать очки на прокачку. Ими позволяют оплатить улучшение оборудования и снаряжения: сканер будет качественнее анализировать окружение, а двигатели скафандра начнут работать эффективнее. Хотя следует учитывать, что для серьезного продвижения по службе надо провести на орбите отнюдь не пару часиков, и способность Hardspace: Shipbreaker до такой степени увлечь, очевидно, не самым разнообразным геймплеем, вызывает вопросы.

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Sniper Elite 5

Жанр Шутер
Разработчик Rebellion Developments
Издатель Rebellion Developments
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 26 мая 2022 года

Как ни спасал элитный снайпер Карл Фейрберн мир от нацистской угрозы, покой ему пока только снится. В каждой номерной части 17-летней серии мужчина мешает Германии создать сверхсекретное оружие или начать использовать какие-то продвинутые технологии, но она все не сдается. Теперь немцы готовят проект «Кракен», способный положить конец Второй мировой войне еще до высадки союзников в Нормандии. И герой, наладивший контакт с французскими повстанцами, в надежде предотвратить катастрофу выходит на очередную охоту за высокими чинами Третьего рейха.

Работать Карлу предстоит на прилично разросшихся локациях в тылу врага, воссозданных с применением фотограмметрии. Это натуральная «песочница» с множеством путей наступления и отступления, развязывающая руки экспериментаторам. Тем более стрельба из снайперской винтовки уже давно не является единственным методом устранения целей, и всегда можно уложить очередного часового в ближнем бою или из пистолета с глушителем. Либо просто закидать гранатами да разбомбить из найденной на складе ракетницы – и переполошить половину негодяев в виноградниках долины Луары.

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И все же именно атаки с применением «снайперки» остаются центральным элементом Sniper Elite 5. Игра по-прежнему пытается симулировать стрельбу как можно дотошнее: надо и за ветром следить, и за сердцебиением Фейрберна. Виртуозы при этом еще не забудут синхронизировать выстрел с каким-нибудь громким звуком – от пролетающего над головой самолета, например. Саму винтовку, как и прочее оружие, позволяют модернизировать на верстаках, и глубина «тюнинга» заметно увеличилась со времен «четверки». Также по мере выполнения основных и второстепенных заданий набегают очки прокачки – они расходуются на повышение боевых навыков, качества экипировки и физических характеристик снайпера.

Хорошо развитый персонаж станет залогом успеха и в мультиплеере. Присутствуют как сражения на 16 персон, так и аналог режима «Орда» (до 4 игроков), и даже возможность в роли немецкого солдата влезать в чужие кампании и саботировать незнакомцам прохождение, как в Deathloop. В остальном же Sniper Elite 5 скорее про эволюционное развитие, чем революционное, что должно порадовать фанатов.

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На сдачу

  • Cold House – ужастик про путешественника, прячущегося от якутских морозов в мрачном полуразрушенном доме (3 мая 2022 года; PC).

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  • Bakery Simulator – симулятор владельца пекарни потребует от вас закупать оборудование, готовить на нем печеньки и развозить по магазинам (3 мая 2022 года; PC).

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  • Wildcat Gun Machine – двухмерная аркадная стрелялка в стенах технологичных подземелий (4 мая 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

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  • Festival Tycoon – мечтающим организовать масштабный музыкальный фестиваль стоит обратить внимание на эту стратегию (4 мая 2022 года; PC).

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  • Dinosaur Fossil Hunter – симулятор палеонтолога, исследующего останки динозавров в трех штатах США и пополняющего свой музей диковинными экспонатами (4 мая 2022 года; PC).

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  • Citizen Sleeper – схематичная киберпанковая RPG про оцифрованную человеческую сущность, спасающуюся от хозяйки-корпорации на полуразрушенной космической станции (5 мая 2022 года; PC, Mac).

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  • Trek to Yomi – черно-белая аркада про самурая, дающего отпор злым людям и сверхъестественным существам (5 мая 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

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  • Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters – пошаговая тактика о Серых рыцарях, препятствующих распространению межгалактической инфекции (5 мая 2022 года; PC).

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  • Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit – литовский квест про девушку, борющуюся за дедушкино наследство с КГБ и раскрывающую тайны Великого княжества Литовского (6 мая 2022 года; PC, Mac).

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  • Eiyuden Chronicle: Rising – смесь 2D-экшена, RPG и градостроительной стратегии станет предысторией к выходящей в 2023-м Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (5 мая 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • Salt and Sacrifice – в сиквеле увлекательной экшен-RPG Salt and Sanctuary мы будем бить злобных магов и мастерить броню из костей потусторонних существ (10 мая 2022 года; PC, PlayStation 4/5).

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  • We Were Here Forever – кооперативная головоломка, в которой надо общаться по микрофону для решения головоломок на пути к выходу из антарктической цитадели (10 мая 2022 года; PC).

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  • Source of Madness – «рогалик» с большим акцентом на прыжки по платформам в мире, вдохновленном творчеством Лавкрафта (11 мая 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • The Centennial Case: A Shijima Story – интерактивный фильм о расследовании убийств, произошедших в одной семье с 1922 по 2022 год (12 мая 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Switch).

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  • Lovecraft’s Untold Stories 2 – вторая часть российского «рогалика» про лавкрафтовских культистов и чудищ щеголяет заметно похорошевшей картинкой (17 мая 2022 года; PC).

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  • Deadcraft – обиженный жизнью полузомби не только топором рубит инфицированных, но и готовит свою армию нежити для нападения на последний оплот человечества (19 мая 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 97 KB. Big one: 1920x1080 492 KB
  • Decision: Red Daze – компот из экшена, RPG и tower defense предлагает спасать переживших апокалипсис от мутантов и исследовать заброшенные строения в поисках ценных ресурсов да артефактов (19 мая 2022 года; PC).

600x338 71 KB. Big one: 1920x1080 440 KB
  • Dolmen – экшен/RPG c soulslike-налетом сосредоточит наше внимание на шинковке монстров многочисленными видами оружия и поиске кристаллов, стирающих границы между мирами (20 мая 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 90 KB. Big one: 1920x1080 650 KB
  • Out There: Oceans of Time – вторая часть игры про исследование космоса по-прежнему напирает на чтение интересно написанных историй и менеджмент ресурсов, но теперь предлагает и набрать команду из числа инопланетян (26 мая 2022 года; PC).

600x338 85 KB. Big one: 1920x1080 530 KB
  • Redout 2 – новые гонки на антигравитационных болидах с сетевым режимом на 12 человек (26 мая 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 78 KB. Big one: 1920x1080 329 KB
  • Kao the Kangaroo – неожиданно воскресшая серия средненьких польских платформеров с юным кенгуру в главных ролях (27 мая 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 89 KB. Big one: 1920x1080 474 KB
  • Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy – «рогалик», в котором процедурно сгенерированный мир можно сохранить после смерти героя и исследовать уже новым персонажем, наблюдая последствия действий предшественника (27 мая 2022 года; PC).

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Александр Кошта aka Top

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