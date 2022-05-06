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Вступление

Каждый день мы пользуемся накопителями для передачи данных. Раньше это были дискеты, кассеты, бобины плёнки, перфокарты и прочие вещи. Те далёкие времена канули в лету, когда появилась NAND Flash память и пользователям стали доступны технологии хранения данных в энергонезависимых ячейках. А еще информация хранится на жёстких дисках и их также стали использовать для переноса данных. Однако у HDD есть одна неприятная особенность – они слабо подходят именно для транспортировки. Считывающая головка должна быть надёжно и прочно запаркована и не ударять по пластинам. К сожалению, это не всегда выполняется. Внешние жёсткие диски используются до сих пор, а вместе с ними используются USB Flash накопители или «флешки».

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Со временем объём рос, цена падала, и сейчас никого не удивишь объёмом в 1 Тбайт. Однако здесь далеко не всё так просто. Ключевым параметром становится скорость записи и чтения. Даже если написано, что интерфейс работы USB 3.2 Gen2 или USB 3.1, то это не означает, что она будет автоматически обеспечивать передачу данных в 10 Гбит/с. Понятно, что это теоретическая пропускная способность интерфейса, и как с обычными внутренними накопителями реальная скорость должна быть немного меньше, но на деле она оказывается меньше в десятки и даже сотни раз. Когда речь шла о том, чтобы переписать пару фотографий по 5 Мбайт или текстовый документ на 100 кбайт, вопрос скорости не стоял так остро. Сегодня же хочется переписать фильм или игру на 50 Гбайт. Когда менеджер копирования тебе сообщает, что осталась всего пара дней, начинаешь думать о том, что нужно это ускорять.

Сам я давно вышел из этой ситуации относительно безболезненно. Лет десять назад купил контейнер для установки SATA диска, и когда подешевели 2.5” SSD SATA накопители, сразу купил себе такой на 500 Гбайт и вставил в контейнер. И скорость стала ограничена только контроллером этого контейнера. Это суровая действительность. Контейнер внешний и соединяется с компьютером через интерфейс USB 3.0 или USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с). Внутри его находится контроллер, который преобразовывает интерфейс SATA 3 в USB 3.0. Потерь не избежать и скорость снижается (минимум вдвое). Всё равно это высокие результаты, мало какая флешка сможет конкурировать с ними. Однако, как это часто бывает, от длительного и постоянного использования сначала сломался соединительный кабель, а потом разъём контейнера micro USB 3.0.

Сейчас такие вещи смотрятся несовременно, а в обиходе давно новые интерфейсы, высокие скорости, простота и комфорт. Можно не бегать и не искать, а обратиться к готовым решениям. Одним из таких является ASUS ROG Strix Arion S500.

Действительно, игрокам нужна большая и быстрая флешка, чтобы можно было с собой таскать образы, сейвы, читы и прочие файлы, которые помогают побеждать. Посмотрим на это устройство поближе и узнаем, что в нём особенного.

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Упаковка и комплектация

Коробка небольшая выполнена в стиле ASUS ROG. Никогда не думал, что компания начнёт выпуск накопителей, но любое устройство данной линейки, которое мы рассматривали, упаковано в коробку с единым дизайном. Прежде всего это тёмный фон и красные торцы.

Спереди мы видим изображение устройства. Сложно сходу определить его размеры, но форма странная и ещё, судя по всему, есть подсветка. В левом верхнем углу находится логотип и надпись Republic Of Gamers.

Ниже есть розовая вставка с обозначением объёма, а также указана максимальная скорость передачи данных. В данном случае это теоретическое значение. На упаковке не указано, какой используется контроллер и память, но есть описание интерфейса USB 3.2 Gen2, он же USB 3.1, и похоже, что всё упирается именно в него. Далее упоминается об использовании DRAM буфера, шифрования и поддержки приставок. Внизу традиционным шрифтом обозначено наименование модели. В углу можно обнаружить значок ASUS AURA Sync, который свидетельствует о поддержке подсветки и её синхронизации.

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С обратной стороны информации представлено гораздо больше.

Здесь подробно описаны основные особенности устройства. Также здесь можно обнаружить краткую спецификацию.

Модель ASUS ROG Strix Arion S500 Объём 500 Гбайт Скорость передачи 10 Гбит/с Интерфейс USB 3.2 Gen2 Type-C Температура использования 0-40°C Питание 5 В, 1.6 А Габариты 124.57 х 47.76 х 10.85 мм Масса 107 г

Накопитель работает под управлением операционных систем семейства Windows или Mac OS. Ещё здесь можно видеть штрих-коды и различные номера, включая серийный.

Внутри коробки скрывается пластиковый контейнер.

Спереди в белом чехле, в нише размещено само устройство, а с обратной стороны находится комплект поставки, который держится двумя загнутыми краями лотка.

Сам комплект не очень большой. Благодарственная карта, руководство пользователя и гарантийная карта. Это не совсем карта, а маленькая книжечка.

Ещё в комплекте есть короткий кабель USB Type-C - USB Type-C. Длина его около 40 см и этого должно хватить в большинстве случаев. Другое дело в том, что USB Type-C не часто встречается на передней панели компьютера. И в ноутбуках есть не всегда.

Переходника на USB Type-A в комплекте не оказалось, придётся покупать его отдельно.

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Устройство накопителя

Корпус устройства изготовлен из алюминиевого сплава. С одной стороны можно заметить логотип ASUS ROG, который подсвечивается изнутри. Ещё сверху предусмотрена проушина, а в ней есть прозрачная пластиковая пластина, которая тоже подсвечивается.

Внешне накопитель выглядит как большой брелок и теоретически его можно повесить за одну из проушин. Снизу есть ещё одна, но там подсветки уже нет, а в нижнем скосе торца размещен разъём подключения USB Type-C. Я думал, что рядом с ним находится отверстие с индикатором, но оно предназначено для открытия крышки.

С другой стороны можно видеть надпись ROG Strix Arion. Название оставляет вопросы. Понятно, что производитель пытается подобрать что-то созвучное, однако почему бы не назвать Orion или Airon (On Air)?

Разбирается устройство достаточно просто. С нижнего торца, где разъём подключения, есть отверстие, в которое устанавливается иголка. Внутри она приводит в движение пластиковую рамку запорного механизма с возвратной пружинкой.

На оставшейся крышке можно заметить терморезинку, которая прилегает к накопителю, переводя всё тепло на корпус.

Что касается накопителя, то перед нами классическая плата M.2 размера 2280 с ключом M-Key. Самый ходовой стандарт и большинство моделей представлено именно в нём. На него же ориентируются разные производители радиаторов, чтобы охлаждать супергорячие устройства. Это как раз относится к накопителям с интерфейсом PCI-e x4 Gen3.

Известно, что чудес не бывает и за высокую скорость приходится расплачиваться тепловыделением. В основном греется контроллер.

Это тот самый Phison PS5012-E12S – не самое современное, чем обладают Phison и Toshiba, но тоже неплохой вариант. На страницах нашего сайта уже тестировались похожие устройства.

Ещё мы видим буфер оперативной памяти DDR3L объёмом 256 Mбайт, состоящий из одной микросхемы, распаянной спереди. Также спереди распаяны четыре микросхемы NAND Flash, которые образуют объём 500 Гбайт. Применены 96-слойные 3D NAND TLC производства Toshiba.

С обратной стороны печатной платы ничего нет помимо наклеек.

Накопитель устанавливается в обычный слот M.2, который находится на основной плате устройства. Ничего не мешает взять и заменить этот накопитель на другой, но тут важно не оплошать и не вставить SATA, ведь там это позволяют ключи. Тут SATA устройства не поддерживаются, только NVMe.

На печатной плате спереди, где слот, можно увидеть микросхему ASUS AURA, порт USB Type-C и светодиоды. Ещё здесь видны отверстия для крепления накопителей разной длины. Максимум как раз является 2280.

С обратной стороны мы видим ещё несколько светодиодов и контроллер ASMedia ASM2362. Это и есть тот самый чип, который организует конвертацию NVMe в USB.

На другой половине корпуса также можно увидеть терморезинки в местах контакта с микросхемами.

Тестирование

Для начала я подключил ASUS ROG Strix Arion S500 к ноутбуку. Несмотря на разъём USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) Type-C, мне показалось, что скорость ниже заявленной, и для сравнения накопитель был подключен к компьютеру с USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) Type-C. Показатели сразу выросли, но не везде. В основном это касается операций последовательного чтения и записи.

Также в ходе тестирования была проверена работа подсветки, и обошлось без сюрпризов. Приложение ASUS Armoury Crate видит устройство и корректно работает с ним.

На самом накопителе оказались папки с документацией и программным обеспечением. Так, NTI Backup Now EZ предназначена для резервного копирования данных. Кроме того, в комплекте поставляется утилита, которая мониторит состояние устройства.

USB 3.2 Gen2 ноутбук

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark с разным объёмом задачи, 1 Гбайт:

4 Гбайт:

8 Гбайт:

16 Гбайт:

32 Гбайт:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Benchmark:

USB 3.2 Gen2 десктоп

CrystalDiskMark, 1 Гбайт:

32 Гбайт:

ATTO Disk Benchmark:

Фильм объёмом 1.46 Гбайт переписался за 1 секунду. Я еле успел нажать PrtScr.

Во время работы корпус нагревается не более 50°C. При разборе хорошо видно, что весь теплоотвод от накопителя идёт на корпус и это отлично работает.

Заключение

ASUS ROG Strix Arion S500 – это готовое решение с хорошим быстрым SSD внутри, которое характеризуется стабильной скоростью передачи данных и кэшированием с использованием большого буфера. Плюс заключается в том, что начинку можно легко заменить на другой M.2 NVMe накопитель. Для этого предусмотрены процедура простой замены и удобный корпус.

Сам корпус оборудован интерфейсом USB 3.2 Gen2 Type-C и подсветкой. Он очень прочный и лёгкий, крупнее и тяжелее обычной флешки, но при этом значительно быстрее, а ещё позволяет заменить память внутри, что с обычным USB-накопителем можно сделать только с паяльником. Высокая скорость работы упирается в контроллер устройства, поскольку штатный SSD M.2 гораздо быстрее, но это цена, которую приходится платить за постоянную конвертацию интерфейсов.

В комплекте с ASUS ROG Strix Arion S500 поставляется фирменное программное обеспечение, которое позволяет осуществлять диагностику и выполнять процедуры бэкапа и синхронизации данных. Это стандартный набор для любого внешнего диска. Есть подсветка, которая синхронизируется с другими устройствами через приложение ASUS Armoury Crate. Утилита видит накопитель, но работает только с его подсветкой. Все остальные манипуляции осуществляются через специализированный софт. Ещё мне понравилось, что разъём Type-C утоплен в корпус.

Перед нами хороший и быстрый внешний накопитель и ничего больше. Если вы поклонник линейки ASUS ROG, обязательно обратите на него внимание. Экономные пользователи предпочтут отдельно купить контейнер и M.2 SSD, но в таком случае стоит не путать стандарты и ключи на них, чтобы не сработала поговорка про скупого.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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