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Вступление

Игровой ноутбук — это хорошо, но в основном покупатели их выбирают для повседневных задач, связанных с работой. На работе обычно выдают какое-то оборудование, и если с ним долго работаешь, то привыкаешь к нему и перестраиваться на другой компьютер сложно.

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Сам замечал, что какие-то процедуры доходят до автоматизма и когда, управление незначительно меняется, начинаешь искать нужную клавишу. У меня это обычно PrtScr, которая бывает не на всех ноутбуках. Где-то есть замена в виде функции захвата области экрана, а где-то приходится использовать внешнюю клавиатуру, что неудобно. Кроме того, в компактных моделях часто можно увидеть всего один разъём USB Type-A. Опять же, можно использовать хабы, но тут возникает масса других проблем. Самая очевидная – нехватка питания. При переходе от портативного HDD к SSD ожидалась существенная экономия потребления, но по факту этого незаметно.

Ещё для кого-то гораздо удобнее использовать планшет. Я думал, что ими пользуются только художники и дизайнеры, делая эскизы или наброски, но потом столкнулся с тем, что сфера применения гораздо шире, и очень солидный пласт ПО отлаживается и разрабатывается именно на устройствах с тачскринами. Оглянувшись по сторонам, сейчас можно заметить множество различных терминалов, интерфейс которых ориентирован на управление прикосновениями и поэтому удивляться не приходится. Теперь понятно, почему производители выпускают столько различных моделей ноутбуков-трансформеров, ориентированных на персональное использование. Получается готовый универсальный инструмент, который пригоден не только для работы, но также для хобби и развлечений.

Мы уже рассматривали корпоративную модель трансформера, а сегодня посмотрим на одну из модификаций для персонального использования. Называется она ASUS ZenBook 14 Flip OLED.

Название не самое простое, но зато отражает всю суть этого устройства. Видно, что есть OLED панель, поворотный экран с диагональю 14”. ZenBook – это как правило компактные и высокопроизводительные устройства, где всё ориентировано на мобильность.

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Технические характеристики

Модель ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E) Тип устройства Ноутбук-трансформер Процессор Intel Core i7-1165G7 Видеопроцессор Интегрированный Intel Iris Xe Graphics Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с частотой 4266 МГц Хранение данных SSD 1 ТБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2 Экран 14.0 дюйма с тачскрином, анти-глянцевое покрытие;

14.0", 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10, время отклика 0.2 мс, частота обновления 90 Гц, яркость 550 кд/м2, DCI-P3: 100%, контрастность 1 000 000:1, сертификация Display HDR True Black 500, 1.07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, антибликовое покрытие, на 70% меньше синего света, сертификация SGS, сенсорный, поддержка стилуса, относительная площадь экрана 88% Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 63 Вт*ч Размеры 311 x 223 x 15.9 мм Масса 1.4 кг Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристики новинки смотрятся современно и актуально. Они не передают всех нюансов, но некоторые моменты стоит подчеркнуть отдельно. Например, используются модели процессоров мощностью 28 Вт, а не 15 как обычно. Это отражается на производительности ноутбука, а чтобы она была ещё лучше, предусмотрена возможность использовать накопитель SSD PCI-e x4 Gen4.

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Ещё раз посмотрите на массу и вспомните, что это трансформер. Становится понятно, что это не стандартная модель, а устройство с хорошими характеристиками, просто сами цифры не до конца передают все его достоинства.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление не совсем привычное и даже с цветной полиграфией. С одной стороны находится изображение устройства на сером фоне. Здесь отлично видно яркие цвета экрана. Рядом указано наименование модели.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки. Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Справа находится отсек, где расположен адаптер питания.

Под ноутбуком находится ниша, где вставлена ещё одна небольшая коробка. В ней скрыта часть комплекта поставки, а под ней ещё находятся различные инструкции и стилус.

Также есть блок питания, он универсальный и максимально обеспечивает 20 В, 5 А, что соответствует 100 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но здесь этого достаточно. Полная зарядка длится около 2 часов. Ещё в комплекте есть Ethernet адаптер, который подключается к USB Type-A.

Внешний вид и корпус

Модель выполнена очень аккуратно и есть некоторые сходства в оформлении с другими модификациями ZenBook. Скосы есть только на нижней панели, а сверху ноутбук выглядит как прямоугольник.

Упор сделан на надёжность и механическую защиту, поэтому верхняя крышка и нижний поддон, изготовлены из алюминиевого сплава. Цвет тёмно-серый металлик, но под разными углами и разном освещении он меняется. Поверхность верхней крышек матовая и несколько маркая.

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Толщина устройства очень маленькая, учитывая, что это трансформер. Экран почти безрамочный потому, что тонкие рамки сбоку и сверху находятся за тачскрином.

Топкейс изготовлен из алюминиевого сплава, именно поэтому вес получается не маленький. С другой стороны его можно снизить только при использовании дорогих композитных материалов. Здесь найден баланс между адекватной стоимостью, защитой и весом.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится. Со временем механизм может разработаться, но в компании уверяют, что тестировали его долго и упорно. Сверху находится HD камера с микрофонами.

Крышка открывается на 360° и поэтому ноутбук считается трансформером. Однако особенность не только в этом потому, что ещё есть тачскрин, а ориентация экрана может быть разной, значит есть датчик положения устройства.

На верхней панели находится логотип ASUS, который выделен серебристым зеркальным покрытием.

На левой грани можно увидеть два разъёма Thunderbolt 4, через которые осуществляется зарядка устройства, а также действует функция Power Delivery. Ещё здесь есть обычный HDMI.

На правой грани находим два индикатора, слот для карт памяти MicroSD, один порт USB 2.0 и разъём для гарнитуры.

Поддон изготовлен из алюминия с элементами крепления из ABS пластика. На нём есть четыре резиновые ножки. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом Torx. Ещё нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

Модель компактная, где особое внимание уделено времени автономной работы и поэтому много места занимает аккумулятор. Также мы видим достаточно крупную материнскую плату, а вот система охлаждения на удивление мощнее, чем обычно.

Это обусловлено тем, что процессоры здесь устанавливаются не совсем экономичные. Дискретного видеочипа нет, но корпус тонкий и нужно как-то вывести за его пределы всё тепло от процессора, поэтому пришлось всё разнести на два радиатора с двумя тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Обычно всего по одному, но здесь решили подстраховаться. Поэтому в нагрузке процессор вполне нормально функционирует на 35 Вт вместо штатных 28, что отражается на производительности.

Вентиляторы в системе охлаждения здесь самые современные, с большим количеством мелких лопастей n-blade и самоочисткой от пыли. Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков реализована система самоочистки.

Беспроводной модуль не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъём. Внизу по углам находятся два небольших динамика. Они не симметричны, но на качество звука это не влияет. Звук есть, но каким-то особенным его не назовёшь. Это стандартное решение для недорогой модели.

Аккумулятор здесь на 63 Вт*ч. Это средний показатель, но нет дискретного видео и процессор не очень мощный. Поэтому его ёмкости должно хватать на весь рабочий день.

Возможности апгрейда есть, но достаточно ограниченные. По сути, можно заменить только SSD M.2 накопитель и радиомодуль.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук не совсем маленький и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока. Именно поэтому было принято решение добавить функцию NumberPAD. В топкейсе есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный. Он находится внизу по центру.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1,4 мм, и они еле заметно изогнуты.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

Клавиатура удобная, используется обычная белая подсветка с тремя уровнями яркости.

Также клавиатура полностью отключается в режиме планшета.

Экран

Дисплей с диагональю 14.0 дюймов обладает разрешением 2880 х 1800 точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране особо не будет заметно. Здесь используется OLED панель Samsung ATNA40YK04-0.

Экраны 14” с разрешением FHD (2880 х 1800 пикселей) поддерживают охват цветового пространства sRGB и могут похвастать близким к профессиональному качеством «картинки». Относительная площадь экрана по сравнению с предшествующими моделями увеличилась до 85%. Производитель заявляет 100% соответствия цветовому пространству sRGB.

Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 350.9 0 ∞ 50 181.7 0 ∞ 0 3.47 0 ∞

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Изначально у экрана с калибровкой не очень хорошо, но такое встречается на всех устройствах с OLED экраном.

В целом это универсальная модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Особенностью модели является обязательный вход через учётную запись Microsoft. После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений, благо там обновляется даже прошивка устройства.

Есть и знакомая утилита My ASUS. Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является штатная предустановка. Какие-либо параметры производительности здесь не настраиваются, можно выбрать один из профилей работы вентиляторов.

Предусмотрены разные режимы функционирования аккумулятора. Можно настроить так, чтобы он был заряжен максимально или работал в щадящем режиме для аккумулятора. Для настройки изображения тоже есть профили, но они больше относятся к защите глаз от усталости, чем к пресетам под определённые задачи. Есть настройки приоритизации трафика для определённых целей. Больше всего повеселил режим «Игры».

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет, поскольку ноутбук совсем не игровой.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

PCMark 10:

3DMark Night Raid:

3DMark CPU Profile:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Geekbench 5:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 63 Вт*ч. С одной стороны, не такие большие показатели для любого устройства, с другой – используются экономичные модели процессоров.

Полная зарядка устройства занимает 2 часа 5 минут. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго. На весь рабочий день точно хватит. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает более 7 часов 40 минут.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений (Prime95 и Furmark) температура клавиатуры не поднимается выше 36°C. Можно заметить, что нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит в предусмотренном для этого месте.

Даже спереди видны места, где расположен вентилятор, и в этом месте устройство самое прохладное за счет притока воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 2200 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 36.7 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E) – это отличная универсальная модель для тех, кому нужна функциональность планшета. В некотором роде устройство является уникальным, в привычную конфигурацию был добавлен OLED экран. Тут он очень уместен, поскольку часть яркости забирает тачскрин.

Какими бы прозрачными не были слои, но часть света сквозь них не проходит, и поэтому мы видим достаточно умеренную яркость, хотя на других устройствах она доходила до 500 нит. На самом деле её вполне достаточно для работы в помещениях. К сожалению, погода мне не позволила проверить, как обстоят дела на открытом солнце, но при искусственном освещении всё отлично. Если работать профессионально с цветами, то экран нужно калибровать и с этим проблем никаких не возникает. Цветовой охват панели действительно огромный, контрастность запредельная. Некоторые утверждают, что срок жизни OLED панелей не самый высокий, но статистики пока нет.

В остальном мобильные устройства со схожими конфигурациями уже давно знакомы и здесь нельзя выделить что-то явно. Сама платформа существует не первый год и изрядно обкаталась. Производительность Intel 11-Gen ещё радует, но уже появляются первые сэмплы на следующем поколении Intel и AMD. Естественно, на новых платформах уровень производительности будет выше и не исключается ряд проблем, связанных с новым типом памяти и гибридными ядрами.

Основой ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E) служит проверенная временем платформа, которая отлично себя зарекомендовала. Из-за не самого энергоэффективного процессора используется компактная и производительная система охлаждения с двумя трубками, двумя радиаторами и двумя вентиляторами. В компактном устройстве без дискретной видеокарты я вижу подобное впервые. Всё это нужно, чтобы справиться с TDP в 28 Вт и обеспечить высокое быстродействие процессора. И это получилось.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: