Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)

Насколько сильно новинка с сертификатом 80 Plus Platinum отличается от предшественника, и сможет ли она составить конкуренцию флагманам других производителей?
+
RTX 3060 Gigаbyte Gaming дешевле 70тр
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

Оглавление

Вступление

Всего три года назад бренд ASUS ROG не ассоциировался с блоками питания, однако специалистам компании удалось найти рецепт удачного продукта для энтузиастов и прочно занять новую нишу. ASUS использует OEM-платформы известного производителя (Seasonic), проводит строгий контроль качества элементной базы и сборки (чем достигается максимальная надежность), снабжает свои блоки массивными радиаторами и вентиляторами (а значит, они работают тише конкурентов), упаковывает все это в стильные корпуса, добавляет фирменную 10-летнюю гарантию и пригоршню уникальных фишек, выделяющих продукт на фоне других флагманов.

реклама

Первой моделью, созданной по этой концепции, стал ROG Thor 1200P (80 Plus Platinum). Он побывал на тестировании в нашей лаборатории и оставил отличное впечатление, по праву заняв место среди других топов ведущих производителей. Чуть позже дебютировала аналогичная модель меньшей мощности ROG Thor 850P, а через год миру была явлена младшая линейка Strix PSU с сертификатом 80 Plus Gold.

В этом году к обозначению серии Thor добавилась римская двойка – II, указывающая на второе поколение продукта. Интересная стратегия: в ASUS решили не создавать принципиально новые флагманские блоки, а постепенно «апгрейдить» удачную базовую модель, поддерживая интерес покупателей.

450x413 97 KB. Big one: 559x513 140 KB

При переходе к новому поколению линейку заметно расширили. Раньше под именем Thor выпускались только 1200-ваттный и 850-ваттный блоки, а теперь к ним добавились «промежуточная» 1000-ваттная модель и флагманское 1600-ваттное решение, сертифицированное по стандарту 80 Plus Titanium. Флагман заслуживает особого внимания, а для начала давайте познакомимся с обновленной серией на примере «киловаттной» модели.

Упаковка и комплектация

анонсы и реклама
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Блок питания поставляется в крупной картонной коробке, оформленной в традиционных для подразделения ASUS ROG цветах – красном и черном. Оформление – точно такое же, как у упаковки Thor первого поколения. Чтобы не возникало путаницы, «двойка» в названии модели выделена рамкой, а подсветка блока на фото светится голубым. Раньше был красный – хотя и в том, и в другом случае используется система ASUS Aura Sync, которая может отображать любой из оттенков палитры RGB.

500x291 48 KB. Big one: 777x452 98 KB

Упаковка сделана с выдумкой, как и положено флагманскому продукту. Она придает ROG Thor необходимой «люксовости» и вдобавок отлично защищает устройство от повреждений.

450x331 36 KB. Big one: 1000x735 140 KB

Само устройство и элементы комплекта поставки лежат в двух дополнительных коробочках. Корпус БП надежно защищен формой из вспененного пластика (на фото ее верхняя часть снята).

реклама

450x388 50 KB. Big one: 900x776 152 KB

Комплект поставки включает два шнура питания с разными вилками, крепежные винты, матерчатые и пластиковые стяжки для кабелей, магнитный логотип ROG, а также «гребешки», которые позволяют красиво уложить кабели, не давая им разлохмачиваться на сгибах. Отличный набор, в котором есть буквально все, что может понадобиться для установки БП.

Внешний вид и особенности конструкции

Как и положено продукту подразделения ROG, Thor 1000W Platinum II смотрится свежо и интересно. При этом конструктивно корпус блока почти не изменился в сравнении c первым поколением. К примеру, форма «гриля» осталась той же, но теперь его ребра отполированы и гармонируют с зеркальной вставкой на боковой грани. Как и раньше, на ней находится дисплей, демонстрирующий уровень выходной мощности блока в реальном времени.

450x359 57 KB. Big one: 623x497 100 KB

Можно отметить и еще один дизайнерский элемент, который показывает, как в ASUS умеют качественно обновлять дизайн с минимальными затратами. Раньше один из уголков корпуса был «срезан» и на получившейся плоскости располагался светящийся логотип серии, теперь его вновь «нарастили» полупрозрачным пластиковым колпачком, под которым находится диод подсветки.

450x357 53 KB. Big one: 578x459 84 KB

Для сравнения приведем фото Thor 1200P.

445x450 60 KB. Big one: 890x900 177 KB

Прежними остались и внушительные габариты модели. Thor 1000W Platinum II – это один из самых длинных блоков на рынке: 190 мм, или на 50 мм больше, чем предписывает стандарт ATX.

Такие размеры могут стать препятствием для установки БП в компактные корпуса, однако это вряд ли можно счесть серьезным недостатком конструкции. В конце концов, подобные модели очень редко используются в небольших сборках, да и основные конкуренты – если и короче, то совсем ненамного. К тому же увеличенная длина позволила оснастить БП более крупным вентилятором и оптимизировать компоновку платы для улучшения охлаждения.

Устройство выполнено по полностью модульной схеме, то есть отключаемыми являются все кабели, в том числе основной шнур с разъемом ATX Mainboard. Все коннекторы для кабелей подписаны для удобства сборки. Справа от них находится дополнительный разъем для подключения блока к материнской плате для управления работой подсветки. По умолчанию используется режим, в котором RGB-диоды плавно меняют цвет свечения, проходя всю радужную гамму. Без подключения и установки фирменного «софта» изменить яркость или режим работы подсветки нельзя – на мой взгляд, ASUS стоило предусмотреть на корпусе хотя бы кнопку для ее быстрого отключения.

450x263 49 KB. Big one: 564x329 78 KB

Решетка на верхней грани корпуса легко снимается, причем без потери гарантии, что значительно упрощает чистку БП от пыли. Под грилем скрывается новый вентилятор с 7-лопастной крыльчаткой (у Thor 1200P была 11-лопастная).

По краям лопастей проходит ограничительное кольцо, которое помогает повышать давление потока при низких оборотах. Маркировка вентилятора CF1325H12, типоразмер 135 х 25 мм, в конструкции используется двухрядный шарикоподшипник, его ресурс не сообщается.

реклама



450x476 60 KB. Big one: 567x600 85 KB

Кнопка, расположенная возле разъема для подключения сетевого шнура, позволяет выбрать режим работы системы охлаждения. В «активном» вертушка вращается всегда, в «полупассивном» включается только при нагрузке более 50% от максимальной мощности блока.

450x359 57 KB. Big one: 623x497 100 KB

Теперь рассмотрим мощностные характеристики.

450x102 20 KB. Big one: 900x203 65 KB

Линия 12 В не разделена на дополнительные каналы, что исключает проблемы с распределением нагрузки между требовательными компонентами. Сила тока на ней может достигать 83 А, что соответствует 996 Вт или 99.6% от номинала БП – показатель близок к идеалу. Сила тока на линях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 25 А. В сумме по ним можно подать до 125 Вт мощности – более чем достаточно для любой современной системы. На той же наклейке сообщается, что блок поддерживает все самые необходимые «защиты» от неполадок – OPP, OVP, SCP, OCP и OTP.

ASUS ROG Thor 1000W Platinum II рассчитан на использования в мощных игровых системах и снабжен для этого всеми необходимыми разъемами. ATX Mainboard 20+4-pin дополняет пара коннекторов CPU 4+4-pin для питания самых требовательных процессоров класса HEDT. Все кабели блока выполнены в виде «пучков» проводов в индивидуальной двойной оплетке с приятной на ощупь матерчатой поверхностью.

450x356 48 KB. Big one: 900x711 168 KB

Для подключения видеокарт предлагается использовать сразу восемь разъемов PCI-e (они размещены на шести шнурах: на двух кабелях закреплено по два разъема, а еще на четырех – по одному) – к вашим услугам любые связки SLI и CrossFireX, которые только можно представить. Также Thor Platinum II стал первым блоком питания ASUS, который снабжен перспективным разъемом PCIe Gen 5.0 12-pin. Этот кабель показан слева – для его подключения требуются сразу два коннектора на корпусе БП; неудивительно, если учесть, что разъем PCIe 5.0 способен работать с нагрузкой до 450 Вт.

500x198 34 KB. Big one: 1000x396 114 KB

Для подключения периферии предлагается использовать 12 разъемов SATA и 6 Molex. Вполне достаточно даже для очень производительной домашней системы. Слева показан кабель для подключения подсветки блока к материнской плате.

500x210 36 KB. Big one: 1000x420 115 KB

Итак, даже беглого осмотра достаточно, чтобы понять, насколько Thor 1000W Platinum II схож со своим предшественником. Обновленная версия получила «косметические» изменения в дизайне корпуса, дополнительный кабель PCIe Gen 5.0 12-pin и новый вентилятор. Теперь давайте проверим, как она покажет себя в тестах.

Краткие технические характеристики

Наименование модели ASUS ROG Thor 1000W Platinum II
Заявленная мощность, Вт 1000
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 996
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 99.6
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Platinum
Габариты, мм 190 х 149 х 86 (+50 мм)
Типоразмер вентилятора 135 х 25
Модульная конструкция Да (полностью)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
2 х 4+4-pin CPU;
8 x 6+2-pin PCIe;
1 x 12-pin PCIe;
12 х SATA;
6 х Molex
Длина шнуров, мм 600 (Mainboard);
1000 (CPU);
750 (PCIe);
850/700 (SATA/Molex)

Конфигурация тестового стенда

  • Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;
  • Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;
  • Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Thor 1000W Platinum II, 1000 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;
  • Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Инструментарий и методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов ASUS ROG Thor 1000W Platinum II

Блок питания без малейших затруднений отработал в тестах с нагрузкой до 1000 Вт.

ASUS ROG Thor 1000W Platinum II

КПД
При разных уровнях нагрузки
%


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Уровень КПД оказался плюс-минус таким же, как у модели первого поколения. Устройство слегка превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus Platinum.

ASUS ROG Thor 1000W Platinum II

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
При разных уровнях нагрузки
В


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Система стабилизации работает идеально, основные напряжения даже чуть возрастают при максимальной нагрузке.

ASUS ROG Thor 1000W Platinum II

Скорость вращения вентилятора
При разных уровнях нагрузки
Об/мин


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

В полупассивном режиме работы СО вентилятор, как и было обещано производителем, включается только после нагрузки 500 Вт. Обороты оказались чуть ниже, чем в случае Thor 1200P.

ASUS ROG Thor 1000W Platinum II

Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разных уровнях нагрузки
дБ


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Чуть более низким оказался и уровень шума. Впрочем, это вряд ли получится определить на слух – обе модели работают почти неслышно независимо от нагрузки.

Сравнение результатов

Среди устройств, протестированных по нашей массовой методике ранее, есть несколько «платиновых» флагманов ведущих производителей, таких как be quiet! Dark Power Pro 11 1200W, Cooler Master V1200, Fractal Design Newton R3 1000W и Gigabyte XP1200M. Кроме того, на графиках представлены и результаты ROG Thor 1200P – первого поколения.

Минимальная нагрузка – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт
%


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Средняя нагрузка – 500 Вт.

КПД при нагрузке 500 Вт
%


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Высокий уровень нагрузки – 800 Вт. Мощность ограничена, чтобы представить на графике максимальное количество участников.

КПД при нагрузке 800 Вт
%


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 800 Вт
В


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 800 Вт
Об/мин


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Уровень шума при нагрузке 800 Вт
С расстояния 150 мм
дБ


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Итак, по совокупности характеристик новинка приблизительно равноценна ROG Thor первого поколения и по праву занимает одно из лидирующих положений в нашей подборке.

Заключение

Подведем итог, выделив отличия линейки ROG Thor II от ROG Thor первого поколения, а также достоинства и недостатки протестированного блока питания.

Отличия линейки ROG Thor II от ROG Thor

  • Расширение линейки, которая теперь включает четыре модели мощностью от 850 до 1600 Вт, в том числе первый флагманский блок ASUS, сертифицированный по стандарту 80 Plus Titanium.
  • Добавление в набор кабелей шнура с разъемом PCIe 5.0 12-pin.
  • Замена 11-лопастного вентилятора на 7-лопастной. По результатам наших тестов новая вертушка работает чуть тише старой.
  • Обновленный дизайн корпусов БП.

Плюсы ASUS ROG Thor 1000W Platinum II:

  • Чрезвычайно высокий КПД 89-93% (в доступных режимах).
  • Почти идеальное качество стабилизации напряжений (в доступных режимах).
  • Отличные шумовые характеристики; при нагрузке до 500 Вт СО может работать в пассивном режиме.
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с четырьмя/восемью видеокартами.
  • Наличие разъёма PCIe 5.0 12-pin.
  • Полностью модульная конструкция.
  • Высокое качество изготовления, отборная элементная база, 10-летняя гарантия.
  • Оригинальный внешний вид, настраиваемая подсветка и встроенный экран измерения мощности.

Минусы блока питания:

  • Существенных минусов не выявлено.

Может не устроить:

  • Увеличенная длина корпуса (+50 мм).
  • Стоимость.

По результатам тестирования можно заключить, что ASUS ROG Thor 1000W Platinum II – это продукт планомерного усовершенствования уже хорошо знакомой нам линейки. Отличия от предшественника не слишком велики, однако и этого хватает, чтобы один из лучших БП на рынке стал еще чуточку лучше.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

По итогам обзора блок питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II получает награду:

200x109 16 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленный на тестирование блок питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus rog блоки питания лакс (наваху) 1000 вт thor asus rog thor 1000w platinum ii

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
+
Главные игры мая 2022 года
20
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
18
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
13

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
27 апреля 2022 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне обвала криптовалют майнеры начали избавляться от полученных за последние 3 месяца Биткоинов
16
Илон Маск ответил на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
25
Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
11
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
78
Известный майнер рассказал о приходе криптозимы – доходность видеокарт обвалилась в ожидании POS
9
Gotham Knights может получить поддержку четырех игроков в кооперативе
+
Volvo станет первым автопроизводителем, который переведет весь модельный ряд на электричество
2
Новые радиаторы для оперативной памяти Zalman получили RGB подсветку и совместимы с DDR5
+
Криптовалюта Chia через год после волны хайпа прозябает в забвении и стоит менее 50 долларов
29
Mercedes-Benz вводит в использование автопилот третьего уровня для жителей Германии
+
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 31 000р
20
Курс Биткоина обвалился до $33 500, а индекс доверия упал до отметки «экстремального страха»
15
Криптозима наступила – Биткоин продолжает дешеветь, утягивая на дно весь рынок криптовалют
23
«Видеокарта» с тремя процессорами Xeon: энтузиаст разобрал ускоритель Intel VCA2
2
В 2023 году AMD выпустит процессор с интегрированной графикой уровня дискретной GeForce RTX 3060
5
Для ролевой игры в мире киберпанка Decimated выйдет демоверсия
+
Параллельный импорт приведёт к росту цен на технику на 50% и отсутствию гарантии
172
Эксперты не рекомендует покупать Radeon RX 6400 для старых ПК с PCIe 3.0 – до -79% fps в тесте TPUp
19
К осени курс рубля может упасть до 82 за доллар
55
Пост Rockstar про анонс GTA 6 собрал рекордные 600 тыс. лайков
3

Сейчас обсуждают

Wana
08:59
Все хакеры уже не в России. Это не хакеры. Сам себе рекламу делает.
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
eam1983
08:57
юзаю такой комплект на 3070 доволен как слон
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
[Zero]
08:56
О, уже на работе. Как минимум с 8 акков минусанули оба коммента.
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
KRAFTER
08:55
Как быстро статья скатилась к рекламе)))
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
Антон Васильев
08:55
США имеет все права и возможности начинать войны. Как никак победители всея планеты. Уничтожили СССР, а это тебе не хохо. РФ же, даже не тень Союза, имеет возможность только поставлять ресурсы победит...
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
[Zero]
08:54
Не, если бы были промытые мозги, они были бы промытые и по поводу 4K и всяких улучшайзеров. ) А FPS и фреймтайм - реальная тема, просто сыграй с ограничением в 30 и без ограничений со 140+. Разница ко...
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
*Tiger*
08:53
А в РФ 3080 по $2к и выше.
Появились первые изображения Asus X Noctua GeForce RTX 3080
Алексей Бартюк
08:51
Да, лично меня. Я приобрёл W11 15 февраля 2022, и почти сразу же лишился всех сервисов компании: OneDrive, outlook и так далее. Вернуть деньги за кастрированный продукт компания-кидала отказался. Заме...
Microsoft представила флешки с лицензионной Windows 11 по цене от 139 долларов
pavel80
08:48
Даже название придумать нормальное не могут.
Российский магазин приложений NashStore уже доступен для разработчиков
[Zero]
08:46
Пока кремлеботы не на работе, твой комментарий заплюсован, но скоро он будет в -30. )
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем