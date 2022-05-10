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Вступление

Всего три года назад бренд ASUS ROG не ассоциировался с блоками питания, однако специалистам компании удалось найти рецепт удачного продукта для энтузиастов и прочно занять новую нишу. ASUS использует OEM-платформы известного производителя (Seasonic), проводит строгий контроль качества элементной базы и сборки (чем достигается максимальная надежность), снабжает свои блоки массивными радиаторами и вентиляторами (а значит, они работают тише конкурентов), упаковывает все это в стильные корпуса, добавляет фирменную 10-летнюю гарантию и пригоршню уникальных фишек, выделяющих продукт на фоне других флагманов.

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Первой моделью, созданной по этой концепции, стал ROG Thor 1200P (80 Plus Platinum). Он побывал на тестировании в нашей лаборатории и оставил отличное впечатление, по праву заняв место среди других топов ведущих производителей. Чуть позже дебютировала аналогичная модель меньшей мощности ROG Thor 850P, а через год миру была явлена младшая линейка Strix PSU с сертификатом 80 Plus Gold.

В этом году к обозначению серии Thor добавилась римская двойка – II, указывающая на второе поколение продукта. Интересная стратегия: в ASUS решили не создавать принципиально новые флагманские блоки, а постепенно «апгрейдить» удачную базовую модель, поддерживая интерес покупателей.

При переходе к новому поколению линейку заметно расширили. Раньше под именем Thor выпускались только 1200-ваттный и 850-ваттный блоки, а теперь к ним добавились «промежуточная» 1000-ваттная модель и флагманское 1600-ваттное решение, сертифицированное по стандарту 80 Plus Titanium. Флагман заслуживает особого внимания, а для начала давайте познакомимся с обновленной серией на примере «киловаттной» модели.

Упаковка и комплектация

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Блок питания поставляется в крупной картонной коробке, оформленной в традиционных для подразделения ASUS ROG цветах – красном и черном. Оформление – точно такое же, как у упаковки Thor первого поколения. Чтобы не возникало путаницы, «двойка» в названии модели выделена рамкой, а подсветка блока на фото светится голубым. Раньше был красный – хотя и в том, и в другом случае используется система ASUS Aura Sync, которая может отображать любой из оттенков палитры RGB.

Упаковка сделана с выдумкой, как и положено флагманскому продукту. Она придает ROG Thor необходимой «люксовости» и вдобавок отлично защищает устройство от повреждений.

Само устройство и элементы комплекта поставки лежат в двух дополнительных коробочках. Корпус БП надежно защищен формой из вспененного пластика (на фото ее верхняя часть снята).

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Комплект поставки включает два шнура питания с разными вилками, крепежные винты, матерчатые и пластиковые стяжки для кабелей, магнитный логотип ROG, а также «гребешки», которые позволяют красиво уложить кабели, не давая им разлохмачиваться на сгибах. Отличный набор, в котором есть буквально все, что может понадобиться для установки БП.

Внешний вид и особенности конструкции

Как и положено продукту подразделения ROG, Thor 1000W Platinum II смотрится свежо и интересно. При этом конструктивно корпус блока почти не изменился в сравнении c первым поколением. К примеру, форма «гриля» осталась той же, но теперь его ребра отполированы и гармонируют с зеркальной вставкой на боковой грани. Как и раньше, на ней находится дисплей, демонстрирующий уровень выходной мощности блока в реальном времени.

Можно отметить и еще один дизайнерский элемент, который показывает, как в ASUS умеют качественно обновлять дизайн с минимальными затратами. Раньше один из уголков корпуса был «срезан» и на получившейся плоскости располагался светящийся логотип серии, теперь его вновь «нарастили» полупрозрачным пластиковым колпачком, под которым находится диод подсветки.

Для сравнения приведем фото Thor 1200P.

Прежними остались и внушительные габариты модели. Thor 1000W Platinum II – это один из самых длинных блоков на рынке: 190 мм, или на 50 мм больше, чем предписывает стандарт ATX.

Такие размеры могут стать препятствием для установки БП в компактные корпуса, однако это вряд ли можно счесть серьезным недостатком конструкции. В конце концов, подобные модели очень редко используются в небольших сборках, да и основные конкуренты – если и короче, то совсем ненамного. К тому же увеличенная длина позволила оснастить БП более крупным вентилятором и оптимизировать компоновку платы для улучшения охлаждения.

Устройство выполнено по полностью модульной схеме, то есть отключаемыми являются все кабели, в том числе основной шнур с разъемом ATX Mainboard. Все коннекторы для кабелей подписаны для удобства сборки. Справа от них находится дополнительный разъем для подключения блока к материнской плате для управления работой подсветки. По умолчанию используется режим, в котором RGB-диоды плавно меняют цвет свечения, проходя всю радужную гамму. Без подключения и установки фирменного «софта» изменить яркость или режим работы подсветки нельзя – на мой взгляд, ASUS стоило предусмотреть на корпусе хотя бы кнопку для ее быстрого отключения.

Решетка на верхней грани корпуса легко снимается, причем без потери гарантии, что значительно упрощает чистку БП от пыли. Под грилем скрывается новый вентилятор с 7-лопастной крыльчаткой (у Thor 1200P была 11-лопастная).

По краям лопастей проходит ограничительное кольцо, которое помогает повышать давление потока при низких оборотах. Маркировка вентилятора CF1325H12, типоразмер 135 х 25 мм, в конструкции используется двухрядный шарикоподшипник, его ресурс не сообщается.

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Кнопка, расположенная возле разъема для подключения сетевого шнура, позволяет выбрать режим работы системы охлаждения. В «активном» вертушка вращается всегда, в «полупассивном» включается только при нагрузке более 50% от максимальной мощности блока.

Теперь рассмотрим мощностные характеристики.

Линия 12 В не разделена на дополнительные каналы, что исключает проблемы с распределением нагрузки между требовательными компонентами. Сила тока на ней может достигать 83 А, что соответствует 996 Вт или 99.6% от номинала БП – показатель близок к идеалу. Сила тока на линях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 25 А. В сумме по ним можно подать до 125 Вт мощности – более чем достаточно для любой современной системы. На той же наклейке сообщается, что блок поддерживает все самые необходимые «защиты» от неполадок – OPP, OVP, SCP, OCP и OTP.

ASUS ROG Thor 1000W Platinum II рассчитан на использования в мощных игровых системах и снабжен для этого всеми необходимыми разъемами. ATX Mainboard 20+4-pin дополняет пара коннекторов CPU 4+4-pin для питания самых требовательных процессоров класса HEDT. Все кабели блока выполнены в виде «пучков» проводов в индивидуальной двойной оплетке с приятной на ощупь матерчатой поверхностью.

Для подключения видеокарт предлагается использовать сразу восемь разъемов PCI-e (они размещены на шести шнурах: на двух кабелях закреплено по два разъема, а еще на четырех – по одному) – к вашим услугам любые связки SLI и CrossFireX, которые только можно представить. Также Thor Platinum II стал первым блоком питания ASUS, который снабжен перспективным разъемом PCIe Gen 5.0 12-pin. Этот кабель показан слева – для его подключения требуются сразу два коннектора на корпусе БП; неудивительно, если учесть, что разъем PCIe 5.0 способен работать с нагрузкой до 450 Вт.

Для подключения периферии предлагается использовать 12 разъемов SATA и 6 Molex. Вполне достаточно даже для очень производительной домашней системы. Слева показан кабель для подключения подсветки блока к материнской плате.

Итак, даже беглого осмотра достаточно, чтобы понять, насколько Thor 1000W Platinum II схож со своим предшественником. Обновленная версия получила «косметические» изменения в дизайне корпуса, дополнительный кабель PCIe Gen 5.0 12-pin и новый вентилятор. Теперь давайте проверим, как она покажет себя в тестах.

Краткие технические характеристики

Наименование модели ASUS ROG Thor 1000W Platinum II Заявленная мощность, Вт 1000 Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 996 Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 99.6 Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Platinum Габариты, мм 190 х 149 х 86 (+50 мм) Типоразмер вентилятора 135 х 25 Модульная конструкция Да (полностью) Разъемы 20+4-pin Mainboard;

2 х 4+4-pin CPU;

8 x 6+2-pin PCIe;

1 x 12-pin PCIe;

12 х SATA;

6 х Molex Длина шнуров, мм 600 (Mainboard);

1000 (CPU);

750 (PCIe);

850/700 (SATA/Molex)

Конфигурация тестового стенда

Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;

Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;

Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;

Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);

Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);

Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;

Блок питания: ASUS ROG Thor 1000W Platinum II, 1000 Ватт;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;

Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;

Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Инструментарий и методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов ASUS ROG Thor 1000W Platinum II

Блок питания без малейших затруднений отработал в тестах с нагрузкой до 1000 Вт.

ASUS ROG Thor 1000W Platinum II



КПД

При разных уровнях нагрузки

%





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Уровень КПД оказался плюс-минус таким же, как у модели первого поколения. Устройство слегка превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus Platinum.

ASUS ROG Thor 1000W Platinum II



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В





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Система стабилизации работает идеально, основные напряжения даже чуть возрастают при максимальной нагрузке.

ASUS ROG Thor 1000W Platinum II



Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин





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В полупассивном режиме работы СО вентилятор, как и было обещано производителем, включается только после нагрузки 500 Вт. Обороты оказались чуть ниже, чем в случае Thor 1200P.

ASUS ROG Thor 1000W Platinum II



Уровень шума

С расстояния 150 мм

При разных уровнях нагрузки

дБ





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Чуть более низким оказался и уровень шума. Впрочем, это вряд ли получится определить на слух – обе модели работают почти неслышно независимо от нагрузки.

Сравнение результатов

Среди устройств, протестированных по нашей массовой методике ранее, есть несколько «платиновых» флагманов ведущих производителей, таких как be quiet! Dark Power Pro 11 1200W, Cooler Master V1200, Fractal Design Newton R3 1000W и Gigabyte XP1200M. Кроме того, на графиках представлены и результаты ROG Thor 1200P – первого поколения.

Минимальная нагрузка – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 150 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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Средняя нагрузка – 500 Вт.

КПД при нагрузке 500 Вт

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 350 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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Высокий уровень нагрузки – 800 Вт. Мощность ограничена, чтобы представить на графике максимальное количество участников.

КПД при нагрузке 800 Вт

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 800 Вт

В





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Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 800 Вт

Об/мин





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Уровень шума при нагрузке 800 Вт

С расстояния 150 мм

дБ





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Итак, по совокупности характеристик новинка приблизительно равноценна ROG Thor первого поколения и по праву занимает одно из лидирующих положений в нашей подборке.

Заключение

Подведем итог, выделив отличия линейки ROG Thor II от ROG Thor первого поколения, а также достоинства и недостатки протестированного блока питания.

Отличия линейки ROG Thor II от ROG Thor

Расширение линейки, которая теперь включает четыре модели мощностью от 850 до 1600 Вт, в том числе первый флагманский блок ASUS, сертифицированный по стандарту 80 Plus Titanium.

Добавление в набор кабелей шнура с разъемом PCIe 5.0 12-pin.

Замена 11-лопастного вентилятора на 7-лопастной. По результатам наших тестов новая вертушка работает чуть тише старой.

Обновленный дизайн корпусов БП.

Плюсы ASUS ROG Thor 1000W Platinum II:

Чрезвычайно высокий КПД 89-93% (в доступных режимах).

Почти идеальное качество стабилизации напряжений (в доступных режимах).

Отличные шумовые характеристики; при нагрузке до 500 Вт СО может работать в пассивном режиме.

Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с четырьмя/восемью видеокартами.

Наличие разъёма PCIe 5.0 12-pin.

Полностью модульная конструкция.

Высокое качество изготовления, отборная элементная база, 10-летняя гарантия.

Оригинальный внешний вид, настраиваемая подсветка и встроенный экран измерения мощности.

Минусы блока питания:

Существенных минусов не выявлено.

Может не устроить:

Увеличенная длина корпуса (+50 мм).

Стоимость.

По результатам тестирования можно заключить, что ASUS ROG Thor 1000W Platinum II – это продукт планомерного усовершенствования уже хорошо знакомой нам линейки. Отличия от предшественника не слишком велики, однако и этого хватает, чтобы один из лучших БП на рынке стал еще чуточку лучше.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

По итогам обзора блок питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II получает награду:

Выражаем благодарность: