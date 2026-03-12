Changan Auto анонсировала гибридную платформу нового поколения с расходом топлива 2,98 л/100 км. Платформа ориентирована на международный рынок и рассчитана на автомобилистов, которые пока не готовы полностью переходить на электромобили.

Changan официально представила гибридную платформу Blue Core Super Engine. Разработка велась шесть лет, в ней участвовала тысяча инженеров. Инвестиции в проект достигли 2 млрд юаней (около $291 млн), под него создали специализированную лабораторию.

Платформа ориентирована на покупателей, которые хотят экономичности электромобилей, но не готовы зависеть от зарядной инфраструктуры. В основе системы — приоритет электродвигателя над двигателем внутреннего сгорания. Это должно снизить потери топлива в режиме частых остановок и разгонов.

Целевой показатель расхода в городском цикле — 2,98 л на 100 км. Для подтверждения надежности система прошла испытания на 70 типах дорожного покрытия по всему миру, общий пробег тестовых машин превысил 2 млн км. Новая технология — часть глобальной стратегии Changan. В этом году компания планирует продать за рубежом 750 тысяч автомобилей. Завод в Таиланде уже наращивает производство праворульных машин для Австралии, Британии и ЮАР. В 2025 году открылось представительство в Мюнхене, гибридные модели готовятся к выходу на рынки Норвегии и Германии.

Рыночная ситуация остается сложной. Конкуренты уже показывают схожие результаты: гибриды BYD с системой DM-i 5.0 расходуют 2,62 л, разработка Geely (NordThor) также укладывается в 3 литра. Changan предстоит конкурировать с ними в Китае, где кроссоверы семейств CS (включая популярный CS55 Plus) и UNI находятся в том же ценовом сегменте.