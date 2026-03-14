Nvidia провела жесткий аудит на заводе Samsung Electronics. Цель проверки — получить аргументы для снижения закупочных цен на память HBM4.

Стало известно, что Nvidia направляла инспекционную группу на полупроводниковый завод Samsung Electronics в Пхентхэке. Вместо стандартной процедуры проверки качества перед началом поставок представители Nvidia предъявили множество претензий к технологическим процессам.

Инспекторы изучали производство от этапа изготовления пластин до финальной упаковки чипов. По данным источников, они обращали внимание на незначительные технические детали и оборудование, которые обычно не вызывают вопросов при рядовых проверках. Количество замечаний оказалось значительно выше обычного.

Отраслевые эксперты рассматривают такое поведение как продуманную стратегию. Nvidia фиксирует любые потенциальные уязвимости, чтобы использовать их на переговорах о цене на HBM4. Найденные недочеты становятся основанием для требования снизить стоимость единицы продукции при заключении крупных контрактов.

Подобную тактику компания применяла и ранее. В прошлом Nvidia высказывала претензии к технологическим процессам TSMC и требования к улучшениям в адрес SK hynix, даже когда та была эксклюзивным поставщиком HBM3E. В каждом случае это помогало компании занимать более выгодную позицию в переговорах.

Для Samsung такая ситуация создает напряжение. Компания делает ставку на стабильность производства и качество, но теперь вынуждена реагировать на критику, которую нельзя ни проигнорировать, ни принять без последствий для будущих контрактов.