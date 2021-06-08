Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
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В данном обзоре будут протестированы видеокарты стоимостью до 30 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены модели, наиболее привлекательные для покупки.
В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.
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В тестировании приняли участие следующие видеокарты:
- GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт;
- GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт;
- GeForce GTX 1660 6144 Mбайт;
- Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт;
- Radeon RX 590 8192 Мбайт;
- Radeon RX 580 8192 Мбайт.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
- Версия 1.1.1.
- DirectX 12.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество воды - высокое.
- Полноэкранные отражения - включены.
- Качество текстур окружения - высокое.
- Качество текстур персонажей - высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Размытие в движении - включено.
1920х10801% low и average FPS
Breathedge
- Версия 1.0.
- DirectX 11.
- Качество текстур - эпическое.
- Качество сглаживания - эпическое.
- Качество теней - эпическое.
- Качество пост-обработки - эпическое.
- Качество эффектов - эпическое.
- Дальность видимости - эпическая.
- Размытие в движении - включено.
1920х10801% low и average FPS
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Call of Duty: Black Ops Cold War
- Версия 1.4.1.8305760.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 80.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество моделей - высокое.
- Текстуры и модели HD - установлены.
- Качество спецэффектов - высокое.
- Отражения в экранном пространстве - высокие.
- Дальность показа объектов - высокая.
- Качество объемного освещения - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Динамические тени - все.
- Тени от спецэффектов - включены.
- Затенение оружия - включено.
- Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.
- Трассировка лучей: локальные тени - отключены.
- Трассировка лучей: затение - отключено.
- NVIDIA DLSS - отключено.
- Качество сглаживания - ультра высокое.
- Качество затенения - ультра высокое.
- Эффект скорости - включен.
- Качество эффекта скорости - высокое.
- Подповерхностное рассеиваниеи - включено.
- Порядко-независимая прозрачность - высокая.
1920х10801% low и average FPS
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Cyberpunk 2077
- Версия 1.12.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 80.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Блики - включены.
- Размытие в движении - высокое.
- Контактные тени - включены.
- Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество объектов для локальных теней - высокое.
- Качество локальных теней - высокое.
- Диапазон каскадных карт теней - высокое.
- Разрешение каскадных карт теней - высокое.
- Разрешение дальнгих теней - высокое.
- Разрешение объемного тумана - высокое.
- Качество объемных облаков - высокое.
- Максимум динамических декалей - высокий.
- Качество отражений - высокое.
- Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
- Рассеянное затенение - высокое.
- Точность цветопередачи - высокая.
- Качество отражений в зеркалах - высокое.
- Уровень детализации - высокий.
- Трассировка лучей - выключена.
- Отражения с трассировкой лучей - выключены.
- Тени с трассировкой лучей - /выключены.
- Освещение с трассировкой лучей - выключено.
- DLSS 2.0 - выключено.
- Постоянный FidelityFX CAS - выключен.
1920х10801% low и average FPS
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Kingdom Come Deliverance
- Версия 1.9.6.
- DirectX 11.
- Поле зрения - 75.
- Сглаживание - SMAA 1TX.
- Качество объектов - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество частиц - ультра высокое.
- Качество физизки - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество шейдеров - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество воды - ультра высокое.
- Детализация объемных эффектов - ультра высокая.
- Детализация растительности - ультра высокая.
- Дальность видимости объектов - высокая.
- Дальность отрисовки деталей окружения - высокая.
- Дальность отрисовки растений - средняя.
- Размытие в движении - полная.
1920х10801% low и average FPS
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The Medium
- Версия 1.2.
- DirectX 12.
- RTX отражения - выключены/включены/ультра качество.
- DLSS - выключен/качество/производительность.
- Сглаживание - FXAA/выключено.
- Качество теней - высокое.
- Качество текстур - высокое.
- SSAO - включено.
- SSR - включено.
- Качество SSS - высокое.
- Раздельная прозрачность - высокая.
- LPV - включено.
- Качество эффектов - высокое.
- Качество шейдеров - высокое.
- Размытие в движении - высокое.
- Блики линзы - высокие.
1920х10801% low и average FPS
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Watch Dogs Legion
- Версия 1.3.0.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие - включено.
- Свечение - включено.
- Объемный свет - включен.
- Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
- Подпространственное рассеивание - высокое.
- RTX отражения - выключены.
- DLSS - выключен.
- Временное масштабирование - 100.
- Угол обзора - 70.
1920х10801% low и average FPS
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Wolfenstein Youngblood
- Версия 1.0.9.
- Vulkan.
- Сглаживание - TAA (1TX).
- Размытие в движении - включено.
- Поле зрения - 90.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество направленного затенения - высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество декалей - очень высокое.
- Качество размытия в движении - очень высокое.
- Качество передачи изображения - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество объемного изображения - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
- Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
- Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
- Качество детализации - очень высокое.
- Отложенный рендеринг - включен.
- Удаление полигонов - отключено.
- Асинхронное вычисление - включено.
- Трассировка лучей - отключена / включена.
- NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
- Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Сглаживание глубины резкости - включено.
- HDR свечение - включено.
- Резкость - 2.0.
- Зернистость - 1.0.
- Масштабирование разрешения - отключено.
1920х10801% low и average FPS
Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что вне зависимости от режима работы первые три места заняли видеокарты компании NVIDIA: GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660. Правда, справедливости ради стоит отметить, что красный ускоритель Radeon RX 5500 XT вплотную приблизился к GeForce GTX 1660.
Лидеры показали высокие результаты в играх Assassin's Creed Valhalla, Breathedge, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance, The Medium и Wolfenstein Youngblood. Единственным проектом, в котором у них наблюдались проблемы с обеспечением комфортной производительности, был Watch Dogs Legion.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.
- GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 28 000 рублей;
- GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 25 000 рублей;
- GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 23 000 рублей;
- Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт - 22 500 рублей;
- Radeon RX 590 8192 Мбайт - 22 500 рублей;
- Radeon RX 580 8192 Мбайт - 21 000 рублей.
Соотношение стоимости и производительности видеокарт
1920х1080Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность первое место разделили видеокарты GeForce GTX 1660 и Radeon RX 5500 XT. Второе место осталось за графическими ускорителями GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660 Ti.
Данное тестирование показало, что лучшим выбором для покупки является видеокарта GeForce GTX 1660 Ti. Она обеспечила высокие результаты в семи играх из восьми и была одной из самых привлекательных для покупки. Более дешевой альтернативой являются ускорители GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660, которые продемонстрировали комфортную производительность в большинстве протестированных проектов.
Отдельно стоит высказаться о видеокарте компании AMD - Radeon RX 5500 XT. В дисциплине чистая производительность она вплотную приблизилась к GeForce GTX 1660, вдобавок была не менее привлекательной для покупки. Поэтому данный ускоритель также можно рекомендовать для приобретения.
Стоит упомянуть, что у видеокарт GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660 есть большой технологический потенциал:
- Традиционно видеокарты GeForce отличаются не только высокой производительностью в играх и энергоэффективностью, но и широкой поддержкой приложений для работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления всех популярных приложений для работы с контентом (от Adobe, Autodesk и др.). Драйверы STUDIO также проходят дополнительное тестирование на стабильность и надежность работы, в том числе при работе с несколькими приложениями. Переключиться на STUDIO можно в меню GeForce Experience.
- NVIDIA Adaptive Shading - адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием "Изменяемая частота затенения" (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по "16 на 16" пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в "плитке" находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.
- Mesh Shading - полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.
- Multi-View Rendering - это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стерео рендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в "классическом" рендеринге для быстрой генерации теней.
- Texture-Space Shading - затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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