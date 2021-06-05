Оглавление

Вступление

Июнь выдался на удивление жарким: тут и шутер в духе Doom: Eternal, и два крупных проекта в японском стиле, и сетевые средневековые разборки, и кооперативный слэшер в мире Dungeons & Dragons.

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Главное о проектах, открывающих лето, – в нашей традиционной статье.

Necromunda: Hired Gun

Жанр Шутер Разработчик Streum On Studio Издатель Focus Home Interactive Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 1 июня 2021 года

Если постоянным читателям рубрики диковинное слово Necromunda покажется знакомым, то этому есть простое объяснение: в сентябрьском выпуске мы обсуждали тактику Necromunda: Underhive Wars. Увы, толку из нее не вышло – это нудная, затянутая, полная технических ошибок игра. Necromunda: Hired Gun подходит к вопросу совсем с другой стороны, предлагая «зарубиться» в динамичный шутер, явно вдохновленный последними инкарнациями Doom.

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Некромунда – планета-улей, подогреваемая цехами бесчисленных заводов и раскаленными стволами оружия, решающего очередной конфликт на почве влияния и денег. В мире, которым заправляют гильдии, никуда без тех, кто готов замарать руки, – как наш герой. Он, как опытный охотник за головами, пойдет в самое пекло и найдет очередного глупца, ставшего на пути власть имущих, или добудет ценную информацию. Контракты выдают в специальном «хабе», где заодно можно пропустить стаканчик, улучшить снаряжение и вживить очередной имплантат, позволяющий включать энергетический щит, замедлять время или сканировать местность на предмет полезного инвентаря.

Пренебрегать «прокачкой» тела не стоит – Necromunda: Hired Gun не постесняется выставить против нас пару десятков противников за раз или натравить гигантского монстра. Где-то на выручку придет верный кибернетический мастиф, но в целом без использования богатого арсенала приемов будет тяжело. Пробежать по стене, взлететь повыше с помощью крюка, подскочить на несколько метров вверх благодаря новеньким протезам, выпустить пару снарядов из гравипушки – на войне все средства хороши. Особенно когда в ухо ревет метал в лучших традициях Doom!

Впрочем, не все так радостно, как хотелось бы. Главный повод для беспокойства – разработчик. Streum On Studio за свою четырнадцатилетнюю историю выпустила лишь два проекта (E.Y.E: Divine Cybermancy и Space Hulk: Deathwing) – посредственных, честно говоря. Пока она вообще не убедила, что способна сделать увлекательный шутер. Получится ли на сей раз?

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Chivalry 2

Жанр Экшен Разработчик Torn Banner Studios Издатель Tripwire Interactive, Deep Silver Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 8 июня 2021 года

Chivalry: Medieval Warfare, симулирующая средневековые сражения, выросла из модификации для Half-Life 2 и стала популярной в рядах людей, посчитавших боевую систему Mount & Blade слишком примитивной. Естественно, за девять лет игра сильно устарела и быстро зачахла под натиском более продвинутой Mordhau – в том числе потому, что Torn Banner Studios не сумела побороть проблемы с балансом. Решать их (а заодно возвращать утраченные позиции) будут с помощью Chivalry 2.

На поле брани вновь выходят рыцари Агаты и орден Мазона – теперь до 64 воинов вместо 32. Пользуясь рубящим и колющим ударами, атакой сверху, пинками, уворотами и блоками, они устраивают кровавую баню с целью захватить/защитить замок и засевшего в нем лорда либо просто перебить достаточное число соперников для того, чтобы лимит очков у них иссяк. Жестокость и «расчлененка» тут не просто для атмосферы: любая потеря конечности меняет геймплей и делает задачу прославить себя более сложной, но оттого более желанной.

«Взрослый» подход отражается и в использовании окружения. Скажем, мы сможем схватить курицу возле дома бедолаги-крестьянина, поджечь ее и швырнуть в супостата. Или уронить на него бочку с элем. Или кинуть колесо от телеги. Или, наконец, взять вилы и всадить их в зазор в доспехах. Ну и никто не запрещает сперва пострелять из лука, а затем поднять двуручный меч павшего товарища и отомстить за него. Разве что не все предметы можно швырять в негодяев – тут Mordhau пока впереди.

Вообще говоря, пока и неясно, в чем конкретно, кроме зрелищности и графики на Unreal Engine 4, Chivalry 2 реально способна перещеголять главного конкурента. Участники бета-тестирования отмечают, что тут нет ничего принципиально нового, а боевая система у Torn Banner Studios получилась все же не такой удачной, как у Triternion. Впрочем, для начала воинской карьеры проект явно сойдет – а там будет видно, насколько авторы его разовьют со временем.

Edge of Eternity

Жанр JRPG Разработчик Midgar Studio Издатель Plug in Digital Платформы PC Дата выхода 8 июня 2021 года

О дате выхода второй части ремейка Final Fantasy VII пока ничего не слышно, Final Fantasy XVI, несмотря на многообещающее «2021», вряд ли появится так скоро, поэтому единственной возможностью поиграть во что-то подобное в текущем году может оказаться Edge of Eternity малоизвестных французских разработчиков. Ее создание началось еще в 2008-м и долго буксовало, пока Midgar Studio не пошла на Kickstarter. После успешной кампании последовал выход в «Раннем доступе» Steam, а теперь проект наконец-то созрел для полноценного релиза.

На сказочную планету Герион вторгаются пришельцы с целью стереть человечество в порошок. Сделать это с ходу не удается, и чужаки распространяют по миру разрушительную «коррозию», вызывающую жуткие мутации у всего живого. Юный солдат Дарион вместе с сестрой, жрицей Селеной, взваливает на свои плечи миссию по поиску решения этой жуткой проблемы – а подталкивает их к такому шагу инфицирование матери. Приключение растягивается на девять глав общей продолжительностью свыше 30 часов.

Под композиции Ясунори Мицуды, известного по музыке для Chrono Trigger, герои бродят по округе, заручаются помощью других персонажей и помогают им с различными хлопотами, а заодно занимаются традиционными для жанра собирательством, крафтингом, улучшением экипировки и, конечно, мордобоем. Битвы зиждутся на привычной для JRPG системе Active Time Battle, однако с рядом нюансов вроде «платного» перехода между клетками и раскиданных по местности бонусов. Сражений более чем достаточно, и от них напрямую зависит прокачка.

В целом Edge of Eternity ни в одном из аспектов не претендует на оригинальность, однако это сложно ставить в упрек – жанр весьма консервативный. Если не придираться к очевидным недостаткам, связанным с бюджетом и маленьким размером команды, проект пока производит неплохое впечатление, и «очень положительный» рейтинг в Steam лишь подтверждает это.

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Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Жанр Экшен/RPG Разработчик Tuque Games Издатель Wizards of the Coast Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 22 июня 2021 года

Baldur’s Gate, блиставшая на рубеже тысячелетий, запомнилась как одно из главных сокровищ жанра RPG. Однако под культовым брендом тогда выходила не только классика западных ролевых игр, но и консольные клоны Diablo – две части Baldur’s Gate: Dark Alliance. Занятно, что спустя двадцать лет мы ждем и Baldur’s Gate 3, и новую Dark Alliance, пускай их связь между собой стала еще менее четкой, чем была прежде.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance, строго говоря, не имеет отношения к предшественницам, не считая сеттинга – мы снова отправляемся в Забытые королевства. Но, как и предки, она сосредоточена на экшене, а не на ролевых элементах. Долина ледяного ветра трещит по швам от драконов, великанов, бехолдеров, гоблинов и прочих неприятных существ, и разобраться с армией зла выдвигаются четверо героев, выдернутых из книг Роберта Сальваторе: темный эльф Дриззт До’Урден, варвар Вульфгар, дворф Бренор да его приемная дочь Кэтти-бри. В идеале проходить лучше по сети вместе с друзьями, однако и про одиночную игру авторы не забыли.

Боевая система работает по принципам стандартных слэшеров, однако в Tuque Games подчеркивают, что уже со среднего уровня сложности придется много времени проводить в блоке и прибегать к зельям. С другой стороны, активные действия позволят поскорее заполнить шкалу специальной атаки, даже боссам наносящей колоссальный урон. А с учетом того, что после сражений участникам достаются горы различного барахла, стремиться надо именно к более высоким настройкам сложности – на них и экипировка поприличнее выпадает.

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В Dungeons & Dragons: Dark Alliance ожидается 21 миссия – по 20-25 минут на каждую для тех, кто работает в команде, и по 40 минут для любителей соло. Причем никто не запрещает вам создать хоть всех четырех героев и развивать параллельно – для этого предусмотрено аж десять свободных слотов. Жаль, ни кроссплатформенной игры, ни так называемого кооператива на одном диване тут пока не сыскать, хотя последнее в будущем готовы добавить.

Scarlet Nexus

Жанр Экшен/RPG Разработчик Bandai Namco Studios Издатель Bandai Namco Entertainment Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 24 июня 2021 года

Нью-Химука, японский город, явно списанный с Токио, постоянно подвергается атакам мутантов, жаждущих отведать человеческих мозгов. Содержимое черепных коробок приглянулось им по понятной причине: люди овладели экстрасенсорными способностями и теперь умеют телепортироваться, силой мысли поджигать предметы и переворачивать булыжники. Для борьбы с пришельцами организован специальный отряд, в который попадают наши герои – добрый юноша Юито и суровая Касане. Им предстоит не только спасти родные края, но и разобраться с любовными многоугольниками – недаром под это дело еще и аниме скоро выйдет.

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Scarlet Nexus вмещает сразу две кампании, различающиеся деталями, напарниками и порядком событий. Например, Касане может сопровождать товарищ, приручивший молнию, – и его умение позволит открыть двери, недоступные для Юито. Или, допустим, сражение с «боссом», которое у девушки разворачивается на стройке, парень проводит в заброшенном районе. Есть разница и в стиле игры: кому-то досталась катана, кому-то – летающие ножи (и теперь приходится больше уворачиваться). Но принципиальных различий не ждите, костяк геймплея и истории сохраняется независимо от персонажа.

В обоих случаях боевая система во многом базируется на поддержке со стороны партнеров и использовании телекинеза, как в Control. Поднять в воздух вообще любой объект, разумеется, нельзя, но кинуть холодильник, автомобиль или торговый автомат в противника – это пожалуйста. К слову, о врагах: высоченные букеты на женских ногах, гнущихся в обратную сторону, гигантские бараны с обглоданными черепами, лошади со шлеморогом вместо головы – дизайн необычный и интригующий. Как и декорации в целом – чего стоят хотя бы торчащие из неба перевернутые высотки.

Scarlet Nexus – одна из немногих крупных японских ролевых игр в этом году, причем от авторов неплохой серии Tales of, что добавляет ей очков. При этом есть полное ощущение, что вдохновлялась Bandai Namco успехом Nier: Automata, да и у таких известных проектов, как Astral Chain и Shin Megami Tensei, немало подсмотрела. Удалось ли из разных лоскутов сшить что-то действительно уникальное, проверим в конце месяца.

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На сдачу

Griftlands – авторы Don’t Starve выпускают из «Раннего доступа» научно-фантастический рогалик, смешанный с коллекционированием карточек (1 июня 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Mac).

Operation: Tango – кооперативное шпионское приключение, непреодолимое без микрофона (1 июня 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown – ремейк старого файтинга – на движке Yakuza, с новой музыкой, переделанным интерфейсом и дополнительными онлайн-возможностями (1 июня 2021 года; PlayStation 4).

Stonefly – изобретательница, засевшая в мехе, лупит голодных жуков и разыскивает наследие своей семьи (1 июня 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Open Country – покорение дикой природы в полном объеме: с обустройством лагерей в лесу, улучшением снаряжения, охотой на оленей и борьбой с волками (3 июня 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

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Until We Die – управленческая стратегия от калининградской студии, посвященная выживанию в постапокалиптической подземке на протяжении 30 дней (3 июня 2021 года; PC).

Wing of Darkness – авиационная аркада с большим вниманием к личной жизни двух героинь (3 июня 2021 года; PC, PlayStation 4, Switch).

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 – новый выпуск польского тира переносит нас на Ближний Восток, где за пять миссий надо прихлопнуть женщину-диктатора (4 июня 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One/Series).

Wonhon: A Vengeful Spirit – корейский стелс в стиле Desperados про девушку-призрака, мстящую солдатам за нападение на родную деревню (8 июня 2021 года; PC).

We Are Football – авторы давно закрытой FIFA Manager делают новую футбольную стратегию, максимально доступную неподготовленной публике (10 июня 2021 года; PC).

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Guilty Gear: Strive – новая часть популярного файтинга обещает, что из новичков тут не будут делать рагу в первый день, а ветераны поразятся глубине геймплея (11 июня 2021 года; PC, PlayStation 4/5).

Ratchet & Clank: Rift Apart – очередной выпуск популярного экшена продемонстрирует способности SSD PlayStation 5, предложив нам без подзагрузок скакать между параллельными измерениями (11 июня 2021 года; PlayStation 5).

Wildermyth – «бумажная» графика, стареющие и умирающие герои, RPG-элементы и пошаговые тактические схватки – основные характеристики необычной выпускницы «Раннего доступа» (15 июня 2021 года; PC, Mac).

• Red Solstice 2: Survivors – кооперативный изометрический шутер снова отправляет нас на Марс в компанию злобных мутантов, научившихся пролезать в окна и перепрыгивать барьеры (17 июня 2021 года; PC).

Roguebook – рогалик, объединенный с коллекционированием карточек, от дизайнера Magic: The Gathering Ричарда Гарфилда (17 июня 2021 года; PC).

Fallen Knight – портированный с iOS платформер про потомка Ланселота, спасающего город от террористов (23 июня 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Александр Кошта aka Top