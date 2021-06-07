Оглавление

Вступление

Всем известно, что у материнских плат формата ITX своя особая специфика и выбор таких моделей не очень богатый. Хорошо если производитель выпустит одну плату на чипсете, а может и проигнорировать это. Еще перспектива покупки компактного устройства выглядит странно с новой платформой Intel. Есть предчувствие высоких температур, и охладить процессор будет нечем. А если даже удастся это сделать, то он изрядно разогреет подсистему питания.

реклама

Тем не менее, производители выпускают компактные версии, но делают это осторожно, чтобы не проколоться. Спрос на такие устройства есть, и тот, кто представит достойный продукт, может сорвать маленький джек-пот. Маленький не потому, что сами ITX платы компактны и стоят гроши, а потому, что стоят они как раз дорого и занимают определенную нишу, а значит не обеспечивают ажиотажа или огромного спроса. Высокая конкуренция и тяжелые экономические условия заставляют производителей связываться с не самыми прибыльными направлениями, чтобы держать марку.

Как ни странно, но продвинутые геймеры предпочитают использовать ITX по разным причинам. Начнем с того, что функциональность современных плат этого формата позволяет ни в чем себя не ограничивать и получить практически максимум в минимальных размерах. Как раз все остальные размеры логично пустить на графику и охлаждение. Косвенно об этой популярности говорит большое количество различных корпусов, блоков питания и прочих аксессуаров для ITX систем.

Свою интерпретацию на базе нового чипсета Intel B560 представила компания MSI с моделью MPG B560I Gaming Edge WIFI. MPG – обозначает MSI Performance Gaming. Это не самая флагманская линейка и чипсет, но основная часть покупателей предпочитают именно такие решения среднего уровня.

Она предлагает отличный внешний вид и хороший функционал. Нам обещают много фаз питания, хорошее охлаждение и приемлемую стоимость. Посмотрим, насколько все заявления соответствуют действительности…

анонсы и реклама <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -40000р на RTX 3080 в Ситилинке В полтора раза упала цена 6Tb WD Black RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -25% от цены 4Tb WD Purple

Упаковка и комплектация

Внешнее оформление очень пестрое яркое и жизнерадостное, как у некоторых других плат компании. Я уже как-то говорил, что оно отображает чувства счастливого покупателя. Спокойный темный фон, легкие волны и поток эмоций. Если бы не значки, надписи и логотипы, то можно было бы вырезать и повесить на стену. Фон всей упаковки черный и на него наложена цветная композиция.

Никаких картинок, графиков, слоганов – все очень спокойно. Посередине крупными белыми символами обозначено наименование модели MPG B560I Gaming Edge WIFI. Есть группа значков Intel в правом верхнем углу и группа значков снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу. Внизу справа находится эмблема Lightning Gen4.

Посмотрим на противоположную сторону.

реклама

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI. Справа находятся значки Intel и HDMI. В правой части есть крупное изображение платы. Слева от него находится группа значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Под изображением материнской платы находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъемов задней панели.

Пора открыть упаковку.

Сверху мы видим черный картонный лоток с платой. Под ним размещается комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Благодарственная карта;

Брошюра с продукцией фирмы;

Регистрационная карта;

Карта для участия в мероприятии;

Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming;

DVD-диск с драйверами.

Системная плата среднего уровня, поэтому производитель решил положить в комплект диск, а не флешку.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Кабель для RGB подсветки;

Две отвертки;

Двухсторонняя кисточка;

Две антенны для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект хороший, есть все самое необходимое и даже больше. Например, есть инструменты и средства по уходу. Кисточка пригодится для чистки пыли. Такие мелкие полезные детали подкупают своей заботой о пользователе и изначально располагают человека к бренду.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата mini-ITX. Ее габариты не отличаются от стандартных и составляют 170 х 170 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой линейки.

реклама





Материнская плата выглядит строго и спокойно, а основная игра цветов возложена на RGB подсветку, которую вы купите сами. Новинка держит себя в руках и пытается не вылезать за какие-то рамки бюджета, чтобы оставаться привлекательной для покупателя.

Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая для своих габаритов. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов.

Принтов на плате особо не видно потому, что поверхность не очень большая и элементов на ней прилично. Надписи на плате есть, также они присутствуют на радиаторах.

реклама

Это модель среднего уровня, но такие платы стоят заметно дороже аналогов, но чуть крупнее формата mATX. Все дело не только в габаритах, но и оснащении устройства. Например, есть беспроводной модуль, а слоты M.2 работают даже на процессорах 10-поколения.

Еще мы видим развитую систему охлаждения. На одном из радиаторов изображен знакомый дракон серии MSI Gaming.

С обратной стороны платы элементов тоже достаточно, а еще здесь находится второй слот M.2.

Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8.

реклама

Такое сочетание разъемов встречается на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, с другой – защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить всего две планки.

Используется технология DDR4 Boost, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах. Нужны ли здесь высокие частоты? Вопрос пока открытый потому, что есть противоречивая информация о новом контроллере памяти. Кроме этого, пока не понятно, насколько успешно гонится память именно совместно с чипсетом Intel B560.

реклама

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объем 64 Гбайт достигается путем установки двух модулей по 32 Гбайт. Поддерживаются обычные, не буферизированные модули без коррекции ошибок.

Питание процессора выполнено по схеме 6+2+1. Семь каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у маленькой материнской платы для сокета LGA 1200.

реклама

На каждый из 8 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке ON Semiconductor FDMF3035. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 50 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Richtek RT3609BE.

реклама

MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI позиционируется как компактное геймерское решение, а не оверклокерское. Для этих целей подсистема питания выглядит очень солидно.

Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий. В BIOS можно будет увидеть, что 125 – это для боксового кулера, с которым он будет постоянно троттлить, а для башенного кулера уже закладывают 288 Вт. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

Тепло от транзисторов отводят два небольших радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

Поверхность шероховатая. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится бутерброд из двух радиаторов. Верхний отводит тепло от SSD M.2 накопителя. Он получает линии непосредственно от процессора, поэтому выделен соответствующей надписью Lightning Gen 4. Слоты работают даже с процессорами 10-поколения.

Нижний радиатор предназначен для чипсета и в нем есть проем для размещения накопителя, поэтому получается такой бутерброд. Сверху радиатор прижимается винтами к нижнему, а нижний крепится с обратной стороны прямо к плате.

Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жестко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel B560.

С правого края размещены два порта SATA, два разъема для подключения RGB лент: обычный и адресный. Еще по правому краю находится колодка порта USB 3.2 Gen2 и двух портов USB 3.2 Gen1.

Рядом с последним предусмотрена группа из четырех светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Еще два порта SATA установлены ближе к радиатору чипсета. В правом нижнем углу находится разъем для TPM-модуля, а выше слота PCI-e x16 – разъем передней аудиопанели, колодка портов USB 2.0 и разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, и звуковой кодек Realtek ALC897.

Выше находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125.

На этой плате находится всего один слот расширения - PCI-e x16.

Он обрамлен металлической рамкой и получает свои линии непосредственно от процессора Gen3 или Gen4 (зависит от процессора). Еще один слот M.2 находится с обратной стороны платы. Он обеспечивается чипсетом. Существуют ограничения на совместное использование с SATA, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъема USB 2.0;

Один разъем USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Gen2 Type-C;

Один сетевой разъем RJ-45;

Три аудиоразъема типа minijack;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210.

Технические характеристики

Модель MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel B560 Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B560; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 2 x USB 2.0 (Intel B560) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B560) USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel B560) Thunderbolt Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x Display Port;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen1;

3 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flashback Размеры, мм 170 x 170 Форм-фактор Mini-ITX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьезных изменений. Перед нами все тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Все работает четко, нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и все находится в одном разделе, что очень удобно.

Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI. Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP. Все действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

И, конечно же, есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Еще плата корректно ведет себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI, версия BIOS 1.13;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1 кВатт.

Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей. Поскольку процессор разгоняться не будет, то я решил обойтись воздушным охлаждением и проверить температурный режим. Также не стал использовать видеокарту, чтобы убедиться, что встроенная работает и с ней можно что-то делать.

Тревогу вызывают радиаторы и их температуры. Однако они отлично справляются со своей задачей и температуры очень хорошие. Основные нюансы платформы связаны с новым контроллером памяти. Он поддерживает два делителя: 1:1 и 1:2.

Самое время собирать систему и начинать тесты. Подсветки никакой нет, зато есть индикация при запуске.

Система работает на удивление тихо. Впрочем, удивляться тут нечему, ведь процессор трудится на частоте 4.2 ГГц. Напряжение снижено и при этом 80°C. Так, что это вовсе не чудо, ведь при тестировании других системных плат MSI они в Prime95 работали на 4.6 ГГц.

DDR4-3733 с делителем 1:1. AIDA64 Cache & Memory:

DDR4-4600 с делителем 1:2. AIDA64 Cache & Memory:

Как видно, в двух режимах оперативная память гонится неплохо. Не хуже, чем с моделями на Intel Z590. Чуть хуже по максимальной частоте, но скорее всего тут дело не в плате, а каких-то мелких деталях.

Теперь взглянем на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

Далее я запустил все тот же Prime95 и взял в руки тепловизор. На первый взгляд все хорошо. Да и на второй тоже.

Секрет тут очень простой – это большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI – это отличная плата формата Mini-ITX. Все работает, как заявлено, и придраться не к чему. Несмотря на чипсет среднего уровня, устройство получилось сложное и сама печатная плата состоит из восьми слоев металлизации. Все работает надежно и стабильно, включая разгон памяти. На самом деле, то, что работает XMP в режиме DDR4-4600 – это уже большой успех, а на синхронный DDR4-3733 CL14 я даже не рассчитывал, но еще раз повторю – все отлично, и это понравилось.

Также никаких проблем не возникает с процессором. Автоматика материнской платы сразу берет его под свой контроль и не дает ему разойтись. Понятно, что производительность где-то пострадает, но лично для меня это не так критично, как перегрев. Слоты M.2 работают даже с процессорами 10-поколения и это очень большой плюс, хотя я склоняюсь к тому, что с новой платформой пользователь скорее всего выберет именно новый процессор.

Охлаждение развитое и продуманное. Понятно, что в компактных корпусах нужно учитывать правильную вентиляцию, чтобы горячий воздух покидал пределы корпуса. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Предусмотрены светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Разгон памяти осуществляется также достаточно уверенно. Еще плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения.

Взвесив все плюсы и минусы, становится понятно, что материнская плата функциональная, современная и универсальная, поскольку подойдет не только для геймеров. Остается лишь надеяться, что цена на новинку будет разумная. Могут возникнуть вопросы совместимости, но это ITX и такое бывает постоянно. Прочих замечаний по итогам обзора не осталось.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: