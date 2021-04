Оглавление

Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге. Данный материал является логическим продолжением предыдущей – «Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade», в которой вы могли познакомиться с производительностью Athlon XP на самом последнем ядре Barton, разогнанном до 2500 МГц, в результате чего получился этакий Athlon XP 3800+.

Socket 462 (A) достаточно интересный и долгоиграющий разъем. Первые модели процессоров в исполнении Socket 462 появились летом 2000 года, это были представители AMD Athlon Thunderbird в керамическом корпусе с тактовой частотой от 650 МГц, с 256 Кбайт кэша второго уровня, эффективной частотой системной шины 200 МГц, с поддержкой MMX инструкций и своих собственных 3DNow! (ни о каких SSE речи в те времена не шло).

Производились «Буревестники» (именно так «Thunderbird» переводится с английского) по 180 нм техпроцессу, рабочее напряжение было установлено в диапазоне 1.70-1.75 В, а максимальное тепловыделение составляло 72 Вт у старшей модели с частотой 1400 МГц.

Последним представителем поколения, который физически устанавливался в Socket 462, стал AMD Athlon XP+ на ядре Barton, выпущенный в начале 2003 года и сохранявший свои позиции в течение всего 2004 года. С его выходом ушел в прошлое керамический корпус, техпроцесс уменьшился до 130 нм, в два раза увеличился объем кэш-памяти второго уровня, в два раза увеличилась частота системной шины, а тактовые частоты превысили 2.2 ГГц.

Старшая модель с реальной частотой 2200 МГц получила рейтинг 3200+, рабочее напряжение равнялось 1.65 В, а TDP был на уровне 77 Вт. Процессор обзавелся инструкциями SSE первого поколения, а материнские платы, созданные для него, научились поддерживать двухканальный режим работы оперативной памяти. Если сюда добавить то, что первые системные платы Socket 462 работали с SDRAM памятью, а последующие – с DDR-SDRAM, то по ряду показателей наблюдается двукратный прирост основных характеристик платформы в рамках одного разъема.

Ядро «Thunderbird».

Такое забавное сравнение мне напомнило сегодняшние дни, где со времени появления первого поколения процессоров AMD Ryzen в 2017 году до последнего (четвертого), дебютировавшего в самом конце прошедшего года, все процессоры также выпускались в одном конструктиве Socket AM4.

Рост производительности Ryzen всех четырех поколений отчетливо представлен на следующих слайдах:

С поддержкой процессоров у AMD раньше проблем особых не возникало, хотя в наши дни компания официально заявила, что настольные Ryzen 5000-й серии будут поддерживаться только платами с чипсетами 400 и 500 серий.

Стало быть, на материнских платах, выпущенных для первого поколения Ryzen, запустить процессоры последнего поколения официальным путем не получится. Хотя в сети встречается информация, что есть случаи запуска на системных платах с чипсетом X370 процессоров Ryzen 5000-й серий, но официальная позиция AMD уже была озвучена выше.

На волне таких аналогий я подумал, а не сравнить ли первый и последний Athlon’ы для Socket 462 на нескольких материнских платах на одной тактовой частоте при одинаковой конфигурации систем? Результат того, что из этого вышло, вы узнаете, дочитав данную статью до конца.

Продолжение идеи

Суть идеи проста – взять первого представителя AMD Athlon на ядре Thunderbird с частотой системной шины 200 и 266 МГц и тактовой частотой 1 ГГц и представителя AMD Athlon XP на ядре Barton с аналогичной круглой частотой в один гигагерц, и сравнить их друг с другом, чтобы выяснить, насколько первое поколение проигрывает последнему.

За все время существования Socket 462 на нем сменилось несколько поколений процессоров с различными ядрами: Thunderbird – Palomino – Thoroughbred – Thorton – Barton.

Одного сравнения «лоб в лоб» будет недостаточно, поскольку победитель заранее известен, интересен лишь итоговый показатель выигрыша и проигрыша в процентах относительно друг друга, поэтому я решил добавить к сравнению чипсетную составляющую.

Идея заключалась в том, чтобы взять материнские платы на первом и последнем чипсетах, выпускавшихся для данного сокета, и посмотреть, как будет себя чувствовать каждый представитель не в своей тарелке. А для большего интереса было решено добавить к сравнению и промежуточные чипсеты для Socket 462, чтобы была видна динамика роста производительности от чипсета к чипсету, и все это при неименных характеристиках всех комбинаций тестируемых платформ.

Напомню, какие чипсеты выпускались для платформы Socket 462 за все время ее существования. Первым был чипсет VIA Apollo KT133, выпущенный тайваньской VIA Technologies в 2000 году. Чипсет поддерживал процессоры Athlon и Duron с частотой системной шины 100 МГц (эффективная частота шины EV6 составляла 200 МГц) и использовал SDRAM-память стандарта PC100 и PC133 в синхронном и асинхронном режимах.

Впоследствии инженеры VIA Technologies выпустили обновленную версию чипсета, добавив в конце литеру «А», так получился чипсет KT133A с официальной поддержкой шины 133 (266) МГц. Такая традиция «допиливания» чипсетов стала нормой, и последующие чипсеты вначале выходили как есть, а уже затем выпускалась улучшенная версия с суффиксом «А».

После KT133 последовал KT266, который обзавелся поддержкой новых процессоров Athlon XP и соответственно старых Athlon, Duron, а заодно и Sempron. Чипсет получил новую скоростную шину V-Link взамен старой EV6 и новую скоростную память DDR-SDRAM стандарта PC2100.

Это был первый массовый чипсет с поддержкой памяти нового поколения. В то время Intel поддерживала дорогую и не слишком эффективную память RIMM производства RAMBUS (массовые модели материнских плат на i845 использовали SDRAM). AMD выпустила пробный чипсет AMD 760 с поддержкой памяти стандарта DDR-SDRAM, но большого распространения он не получил. К тому же этот чипсет не имел своего собственного южного моста и использовал южный мост VIA.

Когда появилась более скоростная память DDR-SDRAM стандарта PC2700, работавшая на частоте 333 МГц, понадобился и соответствующий чипсет, которым стал VIA KT333. Это также последний чипсет, умеющий работать с видеокартами стандарта AGP 2x, хотя умеет он и работать в режиме AGP х4. По сути KT333 это логическое продолжение KT266A, мало чем от него отличающееся, поэтому после выхода KT333 его улучшенной версии KT333A не последовало.

Следующий набор логики, появившийся ближе к концу 2002-го года, заметно отличался от всех предыдущих. Новый чипсет VIA KT400 получил более скоростную шину V-Link, а также принес поддержку видеокарт с AGP 8x. Ускорилась и дисковая подсистема, благодаря поддержке протокола передачи данных стандарта UDMA133, а также появилась поддержка скоростных портов USB версии 2.0.

В начале следующего года VIA улучшила и этот чипсет, выпустив более скоростную версию VIA KT400A. Впоследствии материнские платы на этом чипсете могли оснащаться южным мостом VIA 8237, который обеспечивал поддержку нового интерфейса передачи данных SATA. Именно на 400-й серии выйдет основное большинство плат, выпущенных для процессоров AMD в исполнении Socket 462.

В середине 2003 года VIA Technologies представила следующий набор логики KT600, разработанный для системных плат с процессорами AMD Athlon XP с 400 МГц FSB. Отличий от KT400A было всего три:

Контроллер памяти чипсета приобрел технологию FastStream64 (использование блока буферов предварительной выборки для уменьшения задержек контроллера памяти) c поддержкой одноканальной DDR400 (PC3200) – этакий ответ на NVIDIA nForce2. 2.

Южный мост VIA VT8237 снабжался интегрированным контроллером SATA/RAID с возможностью создавать дисковые массивы RAID 0+1 и JBOD.

3. «Новый» звук VIA Vinyl Six-TRAC Audio, представлявший собой старый кодек VT1616 с новым названием VIA Vinyl Six-TRAC и подключаемый по стандартному AC'97 интерфейсу. Собственно и все.

В 2004 году был представлен последний чипсет VIA – KT880. Единственным значимым отличием, которое должно было затронуть скоростные характеристики, было наличие двухканального контроллера памяти с поддержкой DDR-SDRAM стандарта DDR400 (PC3200). Из количественных характеристик: объем поддерживаемой памяти увеличился до 4 Гбайт, появился гигабитный LAN модуль, количество USB 2.0 портов подросло до восьми.

Чипсет был выпущен на закате славы всех AMD Athlon XP и особой конкуренции популярному nForce2 не составил. Хотя отставание по производительности от изделия NVIDIA было уже не таким большим, как в случае с KT600, но оно все же было.

Первый набор логики компании NVIDIA вышел в конце лета 2002 года под названием nForce2 и nForce2 Ultra (приставка Ultra говорила о поддержке двухканального режима работы процессора с оперативной памятью). Чуть позднее в мае 2003 вышел обновленный чипсет NForce2 Ultra 400, который поддерживал системную шину с частотой 400 МГц и двухканальный контроллер памяти с аналогичными скоростными характеристиками. Различные вариации южного моста могли дополнительно дать пользователю аудиосистему SoundStorm с возможностью кодирования звука в формате Dolby Digital 5.1 в реальном времени, два сетевых адаптера Ethernet, Gigabit Ethernet либо нативную поддержку интерфейса Serial ATA.

Но главным коньком nForce был отличный и удобный разгонный потенциал и производительность, которая была выше, чем у всех конкурирующих сторон. В то время распространенной была фраза «У тебя материнская плата на энфорсе или нет?», которая отражала всю суть выбора системной платы на Socket 462.

ASRock K7NF2-RAID "Commemorative Edition of Civilian Angel Collection".

Выпущена к третьему юбилею компании ASRock в 2005 (пожалуй, самая редкая плата на nForce2 Ultra400).

Конечно, весь ассортимент именно этими чипсетами не ограничивался, были еще и SiS, и с интегрированной графикой, но брать во внимание представителей Low-end сектора я не хочу. Это касается как процессоров, так и самих материнских плат с соответствующими наборами логики.

Участники тестирования

В данном разделе я представлю те материнские платы, процессоры и оперативную память, которые будут участвовать в тестировании.

Начнем с процессоров. AMD Athlon на ядре «Thunderbird» с частотой 1 ГГц будут представлять две модели Athlon 1000B с частотой FSB = 100 (200) МГц и множителем х10 и Athlon 1000С с частотой FSB = 133 (266) МГц и множителем х7.5.

За Athlon XP на ядре «Barton» будет выступать единственный представитель со свободным множителем Athlon XP-M, который также будет устанавливаться в зависимости от частоты системной шины в положение х7.5 либо х10.

Настройки декодирования инструкций процессора выставлялись на максимальную производительность.

Для минимизации потерь со стороны оперативной памяти в качестве DDR-SDRAM набора будет выступать 2 x 512 Мбайт комплект OCZ, PC3200 EL Platinum Edition (OCZ4001024ELDCPE-K) с таймингами 2-3-2-5. Данные планки памяти основаны на микросхемах Winbond CH-5, чего достаточно для частот, включая 400 МГц. Тайминги памяти для всех платформ устанавливались в минимальные значения 2-2-2-5 1Т. Пресеты производительности для субтаймингов аналогичным образом устанавливались в BIOS в положение Fast либо Ultrs. Поэтому результаты работы подсистемы оперативной памяти также зависят от материнской платы и ее BIOS.

Для SDRAM суммарный объем памяти был равен 768 Мбайт (256 + 512) с минимально возможными таймингами, которые давала установить материнская плата. Одним словом все настройки сводились к максимальной производительности всех систем.

Для итогового тестирования я отобрал, а точнее выбрал из имеющихся у меня пять материнских плат. Я не брал платы, относящиеся ко второму эшелону типа ECS, Acorp или Gigabyte, а остановился на проверенных временем ASUS, ABIT и EPoX.

Самой первой платой будет выступать ASUS A7V на чипсете VIA Apollo KT133, с которого и началась история процессоров AMD Athlon на Socket 462.

ASUS A7V, чипсет VIA Apollo KT133.

По фото видно, что материнская плата имеет достаточно обширные размеры, на которых располагаются пять слотов PCI, один AGP Pro 4х с поддержкой Fast Writes и один AMR для внутреннего модема или звуковой карты. На плате расположены два контроллера IDE, к каждому из которых можно подключить два жестких диска. Первый контроллер – стандартный ATA-66, во втором случае используется контроллер Promise PDC20265, скорость обмена данными которого соответствует стандарту ATA-100. Количество USB для своего времени достаточное – целых 7 штук.

Для оверклокинга есть возможность настройки частоты шины FSB в диапазоне от 90 до 146 МГц с шагом 1 МГц. Напряжения питания процессора варьируются от 1.1 до 1.85 В, с шагом 0.05 В. Изменение коэффициента умножения возможно от 5 до 12.5. Разгон по шине можно осуществлять через BIOS (режим JumperFree), либо посредством Dip-переключателей на самой материнской плате. Коэффициенты умножения процессора можно изменять только Dip переключателями на плате.

Пожалуй, самой отличительной чертой данной платы является реализация VRM в виде съемного модуля, который находится на отдельной плате и устанавливается перпендикулярно системной плате. Такое техническое решение встречается редко, к плюсам можно отнести наличие свободного места вокруг сокета (для возможности установки более габаритных СО) и легкость ремонта данного элемента.

Хотя диапазон частоты FSB лежит в пределе от 90 до 146 МГц, единственной и одновременно стандартной частотой FSB является частота 100 МГц. Мои усилия по ее разгону позволили осилить только 118 МГц. Хотя для KT133 это хороший результат, в свое время обозреватели данной платы едва ли перешагивали порог в 111 МГц. Еще одной особенностью платы можно назвать тот факт, что минимальный тайминг TRAS можно установить равным 6, возможность выбрать 5 отсутствует.

В целом плата произвела хорошее впечатление, видно, что ASUS подошла грамотно к реализации своей первой платы для процессоров AMD Athlon на ядре «Thunderbird». А вот с установкой в данную плату «Barton» уже не все так просто.

Изначально на плате была зашита одна из первых версий BIOS, но установив в нее «Barton» я все же увидел POST. При этом Windows установить не удавалось. При загрузке с SSD с уже установленной Windows XP система работала крайне нестабильно, даже скриншоты сохранялись «битыми». После обновления версии на последнюю бету № 1012.01a за 13.09.2002 все вышеописанные проблемы исчезли, и с чистого листа была установлена Windows XP. Но далеко не каждая материнская плата с набором системной логики VIA KT133 может поддерживать процессоры на ядре «Barton», это зависит в первую очередь от самого производителя модели и его отношения к технической поддержке своих продуктов.

Честь чипсета VIA KT266A будет защищать ABIT KR7A. Это, как и предыдущая – полноразмерная материнская плата, да еще и изготовленная непосредственно на Тайване. Когда берешь ее в руки, видно, что это не просто рядовая модель.

ABIT KR7A, чипсет VIA KT266A.

На плате расположены шесть PCI слотов, слот AGP 4X поддерживает различные видеокарты, включая AGP 2х видеокарты с питанием 3.3 В. Количество слотов для оперативной памяти равно четырем, что для тех времен было редким явлением, в них можно установить 3 Гбайт оперативной памяти или 4 Гбайт при использовании регистровых модулей. Трехфазный VRM платы составляют мощные ключи и достаточно емкие конденсаторы фильтров, благодаря чему можно (через BIOS) изменять основные напряжения (Vcore, Vmem и Vio) в широком диапазоне.

На северном мосте чипсета установлен радиатор с вентилятором без датчика оборотов, который обдувает боковым потоком стабилизаторы питания платы. Как и полагается оверклокерской плате, на ней предусмотрено три диагностических светодиода, которые визуально сообщают о состоянии работы платы.

Но самое интересное сосредоточено в BIOS, в разделе Softmenu III, здесь инженеры ABIT, как всегда, на высоте! Изменение множителя процессора возможно в диапазоне от 5 до 13 и выше с шагом 0.5, частота FSB изменяется с 100 до 200 МГц с шагом 1 МГц, все возможные напряжения Vcore, Vmem, Vio, Vagp изменяются в широком диапазоне, есть возможность выбора таймингов для оперативной памяти, включая TRAS=5.

Есть выбор делителя для FSB и остальных шин в пропорции 3:2:1 и 4:2:1, а также важный параметр Fast CPU Command Decode, который в режиме «Ultra» дает ощутимый прирост производительности. Эта плата создана для разгона и легко преодолевает частоты FSB > 160 МГц, а отдельные оверклокеры так и вовсе проходили тесты на частоте FSB 200 МГц и выше, вплоть до 215 МГц.

Переходим к KT333. В качестве тестовой материнской платы будет выступать модель EPoX EP-8K3A. Материнская плата имеет шесть разъемов PCI, AGP х4 порт, с возможностью поддержки как 1.5-вольтовых, так и 3.3-вольтовых видеокарт, три слота DIMM с поддержкой до 3 Гбайт ОЗУ. Трехфазный VRM с 12 конденсаторами достаточен для хорошего разгона, который целиком зависит от BIOS материнской платы, мода на джамперы уже прошла.

EPoX EP-8K3A, чипсет VIA KT333.

Из возможностей регулировки напряжений – регулировка Vcore до внушительных 2.2 В и Vmem до 3.2 В, а вот повышение напряжений на чипсет и AGP у платы отсутствует. Изменение множителя доступно в диапазоне от 6 до 15 с шагом 0.5, разгон частоты FSB возможен до 255 МГц с шагом 1 МГц.

Одной из полезных фишек платы можно назвать наличие автоматического делителя FSB - PCI, способного принимать значение 1:5, что позволяет безопасно использовать FSB выше 166 МГц, при котором частота PCI будет равна стандартным 33 МГц.

Минусом можно назвать невозможность выставить этот делитель вручную. По остальным настройкам BIOS проигрывает BIOS’у моделей ABIT, меньше настроек работы CPU и подсистемы памяти, например тайминг TRAS невозможно установить равным 5. Если EPoX можно назвать самолетом, то ABIT – ракета.

Следующей участницей будет материнская плата на чипсете VIA KT400A – EPoX EP-8K9A7I. Данная модель ничем особым не выделяется, физические размеры платы уменьшились, на один PCI слот стало меньше, а в остальном практически как предыдущий EPoX, только настроек в BIOS стало чуть меньше.

EPoX EP-8K9A7I, чипсет VIA KT400A.

Но эта плата и не позиционируется в качестве гоночного болида, хотя для данного тестирования и проверки работоспособности процессоров с тактовой частотой 1 ГГц и системной шины 100 и 133 МГц, ее функциональности, определяющейся главным образом самим чипсетом VIA KT400A, достаточно.

По сравнению с предыдущим поколением чипсетов шина VIA V-Link, которая связывает северный и южный мост, обновилась до второй ревизии, скорость обмена данными увеличилась с 233 до 533 Мбайт/с. Добавился режим AGP x8 и поддержка одноканальной памяти DDR-SDRAM с частотой 400 МГц.

Из особенностей данной платы: тайминг TRAS=5 установить по традиции нельзя, плюс материнская плата полагается на свои внутренние алгоритмы, а не на предустановленные настойки в BIOS. Так, при частоте FSB = 133 (266) МГц и выставленных 166 (333) МГц для памяти параметр Command Rate из = 1 автоматом устанавливается в значение = 2. В общем, не ракета и не болид.

Последней участницей в данном тестировании будет материнская плата, основанная на самом скоростном чипсете nForce 2 Ultra 400 для Socket 462. В качестве тестового экземпляра будет выступать знакомая многим EPoX EP-8RDA3I, которая ранее использовалась мною для тестирования производительности AMD Athlon XP на частоте 2500 МГц.

EPoX EP-8RDA3I, чипсет nForce 2 Ultra 400.

Подробно описывать ее особого смысла нет, главное – это быстрый чипсет с двухканальным режимом работы оперативной памяти. Пора переходить к самим тестам.

Тестовый стенд

Для тестов всех процессоров с итоговой частотой 1 ГГц выбиралось несколько режимов работы «Процессор/Оперативная память»: 100/100, 100/133, 133/133, 133/166 МГц, приоритет отдавался режимам с максимальной частотой оперативной памяти.

Основные компоненты системы

Процессоры:

AMD Athlon XP-М, (10x 100 и 7.5x 133) 1000 МГц, «Barton»;

AMD Athlon (B), (10x 100) 1000 МГц, «Thunderbird»;

AMD Athlon (C), (7.5x 133) 1000 МГц, «Thunderbird».

Материнские платы:

ASUS A7V, чипсет VIA Apollo KT133;

ABIT KR7A, чипсет VIA KT266A;

EPoX EP-8K3A, чипсет VIA KT333;

EPoX EP-8K9A7I, чипсет VIA KT400A;

EPoX EP-8RDA3I, чипсет Nvidia NForce 2 Ultra 400.

Оперативная память:

OCZ PC3200 EL Platinum Edition (OCZ4001024ELDCPE-K), 2 x 512 Мбайт (PC3200) CL=2.

Видеокарта:

Gainward - GeForce 6800 Ultra AGP 256 Мбайт (ForceWare 81.85).

Тестирование проводилось в Windows XP SP3 с помощью следующего ПО:

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M);

PiFast v.4.1;

WinRAR x86 v. 5.40;

Cinebench 2003;

3DMark 2001SE Pro b330;

3DMark 2003 v.3.6.1;

AIDA64 5.50.3600;

PCMark 2004 v.1.30;

Max Payne;

Far Cry;

DOOM III.

Результаты тестирования

При тестировании всех платформ использовался один и тот же дистрибутив Windows XP SP3 c одним и тем же списком работающих служб и настроек. Gainward GeForce 6800 Ultra AGP с объемом набортной памяти 256 Мбайт вместе с SSD Kingston V300 60 Гбайт оставались неизменными товарищами на протяжении всех испытаний. Windows XP SP3 для каждой платформы устанавливалась начисто.

Для всех чипсетов VIA использовался VIA Hyperion 4-in-1 Driver версии 4.51. Для видеокарты – Forceware 81.85. Все лишние службы отключались, система настраивалась для режима высокой производительности.

Super Pi mod. 1.5XS

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M)



Время, минуты

Меньше – лучше



Сразу бросается в глаза разница между поколениями процессоров и тотальное отставание системы на KT133 с SDRAM памятью. Athlon на ядре «Thunderbird» очень комфортно чувствует себя на материнской плате с чипсетом NVIDIA, хотя это одинаково относится ко всем участникам тестирования. Синхронный режим работы системной шины с оперативной памятью приносит больше пользы, чем асинхронный.

PiFast v.4.1

PiFast v.4.1



Время, секунды

Меньше – лучше



Здесь все практически то же самое, единственное замечание – «Barton» немного сдал свои позиции по отношению к предыдущему тесту.

WinRAR x86 v. 5.40

WinRAR x86 v. 5.40



Кбайт/с

Больше – лучше



Cinebench 2003

Cinebench 2003



Баллы

Больше – лучше



Ожесточенной борьбы в данном тесте увидеть не удалось. Но видно, что система с SDRAM памятью проигрывает сразу три балла всем остальным. Набрать 127 баллов смогли все процессоры на платформе с чипсетом NVIDIA NForce 2 Ultra 400 и платформа на VIA KT400A с синхронным режимом работы 133/133. Кто-то может поинтересоваться, а где же «Буревестник» в данном тесте? Отвечу, для Cinebench 2003 нужна поддержка SSE инструкций, у Athlon «Thunderbird» они отсутствуют.

3DMark 2001 SE Pro b330

3DMark 2001 SE Pro b330



Итоговый балл

Больше – лучше



На примере «Thunderbird» и «Barton» 100/100 видно, что материнская плата ABIT на чипсете KT266A благодаря своим богатым настройкам в BIOS лучше, чем EPoX на более старшем чипсете VIA KT333.

3DMark 2003 v.3.6.1

3DMark 2003 v.3.6.1



Итоговый балл

Больше – лучше



В 3DMark 2003, где итоговый счет больше зависит от видеокарты, чем от всех остальных компонентов системы вместе взятых, интересно противостояние NVIDIA nForce 2 и VIA KT400A. Понятно, что частоты процессора не хватает для раскрытия всего потенциала видеокарты, но тем интереснее борьба, где при равной частоте ключевую роль играют остальные компоненты.

AIDA64 5.50.3600

AIDA64 5.50.3600



Чтение и запись в память, Мбайт/с

Больше – лучше



Ниже для наглядности скриншот Cache and Memory benchmark из тестового пакета AIDA64:

PCMark 2004

PCMark 2004 v.1.30



Баллы

Больше – лучше



В данном тесте вы не увидите результаты Athlon XP на ядре «Barton» на платформе с чипсетом VIA KT133. Это единственный тест, который отказывался с ним запускаться.

Max Payne

Max Payne



1280 x 1024, PCGH's Final Scene No.1 (VGA-Demo), Average FPS

Больше – лучше



Far Cry

Far Cry



1024 x 768, Max Quality, demo 3DNews – Research, 3x loop, Average FPS

Больше – лучше



Doom III

Doom III



1024 x 768, High Quality, AA4x, timedemo1, 3x loop, Average FPS

Больше – лучше



Doom также нужна поддержка SSE инструкций, поэтому процессоры Athlon «Thunderbird» остаются за кадром, зато отчетливо видна табель о рангах всех чипсетов. В ней отражена практически вся суть происходящего, которая показывает, что важно не только само «железо» (чипсет), но и те программные возможности, которые инженеры заложили в BIOS для раскрытия заложенного производителем потенциала чипсета. На примере материнской платы ABIT с чипсетом KT266A, видно, что им это удалось в полной мере, а инженеры EPoX где-то не доработали. Этот подход актуален и по сей день, поэтому подходя к выбору материнской платы не стоит на ней экономить.

Результаты, полученные при тестировании различных режимов оперативной памяти, отчетливо показывают, что в синхронном режиме у всех чипсетов показатели намного лучше, чем в асинхронном. Это не относится к случаю с KT133, где пропускной способности SDRAM явно недостаточно и асинхронный режим идет на пользу.

Заключение

Жизненный путь платформы Socket A был ярким и интересным. Большое обилие чипсетов, процессоры с возможностью разблокировки множителя и других параметров, но самое главное – преемственность и поддержка производителями, пускай не на все 100%, материнских плат на всем протяжении жизни Socket 462 для всех выпущенных под данный сокет процессоров.

Сейчас ситуация несколько иная. Если Intel уже давно отучила пользователей от такого комфорта и системную плату необходимо менять через поколение, то с AMD ситуация все же лучше, но и она далека от того идеала, который был раньше. Такое поведение отрасли отчасти можно списать на сложность проектирования и реализации современных процессорных архитектур или на маркетинговые изыскания, которые уже давно приобрели доминирующий характер (если не на все вместе взятое).

Если посмотреть на разницу в производительности двух процессорных ядер, находящихся на разных концах прогресса, то видно, что он значительно шагнул вперед, и последние Athlon уже совсем не те, которые были в начале развития данной платформы: это два совершенно разных процессора.

Эволюция в развитии чипсетов в рамках одного производителя (VIA) показывает поступательное движение вперед, но каждый последующий шаг должен подкрепляться интеллектуальной составляющей через микрокоды BIOS, если мы говорим о достижении совершенной производительности. Но такой процесс развития легко нарушить крупному игроку рынка, который может за один ход отнять пальму первенства у лидера и изменить дальнейший путь чипсетной эволюции. Несмотря на все вышесказанное, без чипсетов VIA Technologies конструктив Socket 462 не был бы таким разнообразным и веселым.

