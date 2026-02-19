Суммарная стоимость всех установленных накопителей достигает диапазона от $1610 до $1860

Один из пользователей Reddit под ником R550MAGIC2 поделился интересной историей покупки подержанной материнской платы ASUS ROG STRIX Z690-E Gaming Wi-Fi всего за 50 долларов. Однако, помимо самой платы, удачливый покупатель обнаружил на ней четыре высокопроизводительных твердотельных накопителя.

Источник изображения: videocardz.com

Покупатель сообщил, что на материнской плате был деформирован один из контактов в разъёме для процессора. Однако особое внимание счастливчика привлекли крупные радиаторы охлаждения, расположенные над слотами M.2. Данный факт наводил на мысль о том, что внутри все еще могут быть установлены накопители. В ходе беседы с продавцом выяснилось, что тот не очень хорошо разбирается в компьютерах и просто пытается продать товар по более низкой цене, чем на eBay.

В итоге оказалось, что слоты действительно были заполнены четырьмя SSD-дисками общей ёмкостью 12 терабайт. Среди них было два 4-терабайтных накопителя WD Black SN850X, один 2-терабайтный накопитель Corsair MP600 и ещё один двухтерабайтный Intel 670p. Отформатировав диски, покупатель убедился, что все они работают исправно и демонстрируют отличную производительность.

Если учесть текущие цены на рынке США, то можно рассчитать общую стоимость этих SSD-накопителей. Оказалось, что покупатель мог бы приобрести эти диски по отдельности примерно за $1600–$1860. Поэтому фактически он заплатил лишь небольшую часть реальной стоимости, а случайная покупка стала для него настоящей удачей, ведь он получил высококачественный комплект из дорогостоящих SSD-накопителей практически бесплатно.