crazycat21
Reuters: Трамп поручит правительству США опубликовать «связанные с внеземной жизнью» документы
Решение появилось после интервью экс-президента Барака Обамы, заявившему о существовании внеземной жизни.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручит федеральным ведомствам начать публикацию правительственных документов, касающихся внеземной жизни и неопознанных летающих объектов. Американский лидер указал, что в настоящий момент существует высокий общественный интерес к этому вопросу. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum / Getty ImagesВ своём сообщении Дональд Трамп (Donald John Trump) в социальной сети сообщил, что прикажет главе Пентагона Питу Хегсету и другим ведомствам обнародовать такую информацию. По мнению Трампа, этот вопрос является «чрезвычайно интересным и важным».

Reuters отмечает, что ранее в тот же день (19 февраля) Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в неправомерном разглашении секретной информации об инопланетянах. Трамп сказал, что Обама «совершил большую ошибку». При этом действующий хозяин Белого дома не предоставил никаких доказательств, которые могли подтвердить «вину» Обамы.

«Он извлёк это из секретной информации... Ему не положено так поступать», – заявил Трамп журналистам во время поездки в Джорджию.

Неделей ранее в ходе интервью у Обамы поинтересовались, существуют ли инопланетяне на самом деле. На что тот ответил утвердительно, но довольно в специфической манере, с иронией.

Со слов Обамы, инопланетяне настоящие, но ему не довелось их видеть. Экс-президент также отметил, что тела инопланетян не хранят в так называемой Зоне 51. Он сказал, что там нет подземных сооружений, если только не существует какая-то теория грандиозного заговора, которую скрывают от президента США.

Зона 51 – секретный объект ВВС США в штате Невада. Согласно мнению некоторых теоретиков, именно там якобы могут храниться тела инопланетян и обломки потерпевшего крушение космического корабля. Однако в документах из архивов ЦРУ, которые были опубликованы ещё в 2013 году, говорится о том, что данный объект использовался в качестве полигона для испытаний сверхсекретных разведывательных самолётов.

Reuters отмечает, что в словах Обамы нет никакого намёка на то, что экс-президент разгласил какую-либо секретную информацию.

«За время моего президентства я не обнаружил никаких доказательств того, что инопланетяне контактировали с нами. Серьезно!» – написал Обама в социальной сети.

Он также пояснил свою веру в существование инопланетян наличием достаточно высокой статистической погрешности существования жизни за пределами Земли, поскольку Вселенная очень обширная. По мнению Обамы, шансы посещения Земли внеземными цивилизациями достаточно низки из-за огромных расстояний в космосе.

Что касается действующего президента США, то после своих слов в адрес Обамы он заявил, что не видел доказательств существования инопланетян. Так и сказал, что не знает, существуют инопланетяне или нет.

Reuters сообщает, что в последние годы Пентагон расследовал сообщения об НЛО, в 2022 году высокопоставленные руководители этого ведомства заявили, что никаких доказательств посещения инопланетянами Земли или аварийной посадки их корабля обнаружено не было.

В данном случае непонятно, кто из политиков лукавит, а кто говорит правду. Зато понятно другое, а именно то, что в своём интервью Обама говорил с иронией. Кроме того, как частное лицо он имел полное право выразить своё мнение. Зато действующего президента США Дональда Трампа, известного своей экспрессией и эпатажем, эта ирония сильно зацепила. Поэтому он распорядился опубликовать данные об НЛО.

