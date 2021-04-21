В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт NVIDIA TURING и AMPERE в игре The Medium. В данном материале графические ускорители "зеленого" гиганта будут протестированы с включенными технологией трассировки лучей NVIDIA RTX и алгоритмом ИИ NVIDIA DLSS.

реклама

Системные требования

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).

Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2500X.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 30 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или AMD Radeon RХ 590 8 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).

Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700Х.

Оперативная память: 16 Гбайт.

Свободное место на HDD: 30 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Гбайт или AMD Radeon RX 6800 ХТ 16 Гбайт.

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовые конфигурации Тесты видеокарт проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц; Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);

27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц); Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 3080 10240 Mбайт - 1905/19000 @ 2100/21000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 3070 8192 Mбайт - 11950/14000 @ 2120/16500 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 3060 Ti 8192 Mбайт - 1950/14000 @ 2110/16500 МГц (NVIDIA);



GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1810/14000 @ 2020/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1750/14000 @ 2010/16000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1805/14000 @ 2085/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);



GeForce GTX 1080 Ti 11264 Mбайт - 1875/11000 @ 2050/11800 МГц (Palit);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1820/14000 @ 2050/15000 МГц (MSI). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 466.11 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.4.1.

NVIDIA GeForce 466.11 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.4.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. реклама Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920х1080, 2560х1080, 2560х1440, 3440х1440 и 3840х2160. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

Версия 1.2.

DirectX 12.

RTX отражения - выключены/включены/ультра качество.



DLSS - выключен/качество/производительность.



Сглаживание - FXAA/выключено.



Качество теней - высокое.



Качество текстур - высокое.



SSAO - включено.



SSR - включено.



Качество SSS - высокое.



Раздельная прозрачность - высокая.



LPV - включено.



Качество эффектов - высокое.



Качество шейдеров - высокое.



Размытие в движении - высокое.



Блики линзы - высокие.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт(RTX - off, medium, ultra) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

Трассировка лучей NVIDIA RTX с настройками "включена" и "ультра качество", предъявило к мощности видеокарт настолько суровые требования, что ее включение вызвало затруднение с обеспечением комфортной производительности у большинства ускорителей уже в разрешении 1920х1080. С этой задачей справились карты GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 2080 Super.

В разрешении 2560х1440 умеренно высокие результаты показал только флагманский укоритель "зеленых" GeForce RTX 3080.

Разрешения 3440х1440 и 3840х2160 оказались "не по зубам" даже ему.

Однако не стоит отчаиваться. Игра The Medium поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2.0, которая серьезно повышает производительность всех видеокарт GeForce RTX.

Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - off) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

реклама





Включение DLSS 2.0 положительно сказалось на производительности всех графических ускорителей GeForce RTX. Благодаря этому алгоритму младший ускоритель GeForce RTX 2060 обеспечил комфортную производительность даже в разрешении 3440х1440. Более того, он смог уверенно конкурировать со старшим сородичем прошлого поколения GeForce GTX 1080 Ti и уверенно опередил красного конкурента Radeon RX 5700 XT.

Благодаря алгоритму NVIDIA DLSS 2.0 разрешение 3840х2160 покорилось таким видеокартам, как GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2070 Super.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - ultra) 1920х1080 2560х1080 2560х1440 3440х1440 3840х2160 1% low и average FPS

Включение трассировки лучей с пресетом "ультра качество" уже в разрешении 1920х1080 отправило в глубокий нокаут такие ускорители, как GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 2060. Данным моделям не помог даже алгоритм DLSS 2.0 "производительность".

В разрешениях 2560х1080 и 2560х1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у большинства карт, включая новичка GeForce RTX 3060.

реклама

В разрешении 3440х1440 с этой задачей справились старшие ускорители GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 2080 Ti.

Разрешение 3840х2160 не покорилось ни одной видеокарте.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

