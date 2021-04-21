The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт NVIDIA TURING и AMPERE в игре The Medium. В данном материале графические ускорители "зеленого" гиганта будут протестированы с включенными технологией трассировки лучей NVIDIA RTX и алгоритмом ИИ NVIDIA DLSS.
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Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2500X.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 30 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или AMD Radeon RХ 590 8 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700Х.
- Оперативная память: 16 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 30 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 10 Гбайт или AMD Radeon RX 6800 ХТ 16 Гбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.2.
- DirectX 12.
- RTX отражения - выключены/включены/ультра качество.
- DLSS - выключен/качество/производительность.
- Сглаживание - FXAA/выключено.
- Качество теней - высокое.
- Качество текстур - высокое.
- SSAO - включено.
- SSR - включено.
- Качество SSS - высокое.
- Раздельная прозрачность - высокая.
- LPV - включено.
- Качество эффектов - высокое.
- Качество шейдеров - высокое.
- Размытие в движении - высокое.
- Блики линзы - высокие.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт(RTX - off, medium, ultra)
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
Трассировка лучей NVIDIA RTX с настройками "включена" и "ультра качество", предъявило к мощности видеокарт настолько суровые требования, что ее включение вызвало затруднение с обеспечением комфортной производительности у большинства ускорителей уже в разрешении 1920х1080. С этой задачей справились карты GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 2080 Super.
В разрешении 2560х1440 умеренно высокие результаты показал только флагманский укоритель "зеленых" GeForce RTX 3080.
Разрешения 3440х1440 и 3840х2160 оказались "не по зубам" даже ему.
Однако не стоит отчаиваться. Игра The Medium поддерживает технологию NVIDIA DLSS 2.0, которая серьезно повышает производительность всех видеокарт GeForce RTX.
Мы подробно рассматривали работу технологии Deep Learning Super Sampling 2.0 в специальном материале: Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - off)
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
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Включение DLSS 2.0 положительно сказалось на производительности всех графических ускорителей GeForce RTX. Благодаря этому алгоритму младший ускоритель GeForce RTX 2060 обеспечил комфортную производительность даже в разрешении 3440х1440. Более того, он смог уверенно конкурировать со старшим сородичем прошлого поколения GeForce GTX 1080 Ti и уверенно опередил красного конкурента Radeon RX 5700 XT.
Благодаря алгоритму NVIDIA DLSS 2.0 разрешение 3840х2160 покорилось таким видеокартам, как GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2070 Super.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт (RTX - ultra)
1920х1080
2560х1080
2560х1440
3440х1440
3840х21601% low и average FPS
Включение трассировки лучей с пресетом "ультра качество" уже в разрешении 1920х1080 отправило в глубокий нокаут такие ускорители, как GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 2060. Данным моделям не помог даже алгоритм DLSS 2.0 "производительность".
В разрешениях 2560х1080 и 2560х1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у большинства карт, включая новичка GeForce RTX 3060.
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В разрешении 3440х1440 с этой задачей справились старшие ускорители GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 2080 Ti.
Разрешение 3840х2160 не покорилось ни одной видеокарте.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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