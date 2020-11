Оглавление

Вступление

Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге. В данной статье мы поностальгируем по процессорам AMD с 462 контактами или в исполнении «Socket A».

реклама

А поскольку мой первый апгрейд (англ. Upgrade – обновить, модернизировать) начался именно с перехода от «синей» платформы к «зеленой», то я, пожалуй, вспомню, как это было, ведь первое обновление ПК остается в памяти любого компьютерного энтузиаста и геймера навсегда.

Частная история одного апгрейда

«Upgrade обязательно тебя настигнет, когда его совсем не ждешь…» (c)

Нет такого человека, которого рано или поздно не постиг бы Upgarde его компьютера. Хотя, возможно, такие люди существуют, но они не читают overclockers.ru. Для большинства энтузиастов это знаменательный день, а для овеклокеров еще и праздник, ведь помимо увеличившейся производительности и количества FPS в игре, мы получаем еще и возможность поэкспериментировать с самим железом и выжать дополнительные мегагерцы. А процесс, связанный с поиском грани стабильности системы, порой, превращается в очень интересное и увлекательное занятие.

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Что касается меня, то мне мой первый компьютер купили родители в апреле 2001-го года. Сердцем системы был слотовый Pentium-III с частотой 450 МГц на ядре «Katmai», 128 Мб оперативной памяти стандарта SDRAM, 20 Гб жесткий диск от WD, звуковая карта Yamaha на чипе YMF724 и видеокарта Nvidia Riva TNT2 M64 c 16 мегабайтами на борту. Материнская плата была производства ASUS модель P2B-S на чипсете Intel 440BX, с интегрированным SCSI контроллером на борту. Все это было помещено в «стильный» фиолетового цвета корпус Codegen модель 6013 с 300 ватным блоком питания одноименного производителя.

Корпус из нулевых – Codegen модель 6013.

Из внешних накопителей был, конечно же, флоппик и 40-ка скоростной CD-ROM производителя DELTA. Четырнадцатидюймовый ЭЛТ монитор производства Proview выдавал по тем временам отличнейшую картинку.

Скажу сразу, я тогда мало чего вообще понимал в компьютерах, хотя незадолго до судьбоносного момента покупки ПК, я начал читать «Компьютерную газету» издательства "НЕСТОР" и уже понимал основную терминологию. Слово «интернет» тогда было «ругательным», я познакомился с ним намного позже.

реклама

«Компьютерная газета», издательство «НЕСТОР».

Конфиг получился неплохой для 2001-го года, но смотря на него сейчас и понимаю, что он должен был быть другим, если бы тогда я разбирался во всех хитросплетениях не до конца понятных мне компьютерных терминов. Явных недочета в нем два: первый – мне впарили дорогую материнскую плату с дискретным SCSI контроллером, который я так ни разу не использовал. Второе – процессор. Тогда я предъявлял в нему требование – мол, «Хочу … чтобы это был Pentium-III», но мне поставили самую младшую модель с частотой 450 МГц да еще и в слотовом исполнении. А ведь на Socket 370 пятьсот мегагерцовый «Coppermine» был бы явно лучше этого «Katmai», за счет экономии на материнской плате. Через такие ситуации, думаю, проходили рано или поздно все. Да, еще CD-ROM у меня ломался раза 3, но ставили мне по гарантии всю ту же Дельту.

В компьютер я, конечно, иногда заглядывал, снимая боковую крышку корпуса, но не понимал, куда и зачем ведут все эти провода. Мыслей о разгоне тогда совсем не было, да и откуда им было взяться, я еще такого слова и не знал. Единственную вещь, которую я заменил по своей воле в ноябре 2001 года - была видеокарта. Для знакомства с первыми компьютерными играми Nvidia Riv’ы TNT2 M64 c 16 мегабайтами видеопамяти хватало, но вот комфортно поиграть в 3D Шутеры увы не получалось. Хотя тогда требования были гораздо ниже, если игра выдавала 30 FPS, то это было уже счастьем.

Накопленные 100$ в эквиваленте были извлечены из копилки, и я отправился с системным блоком в компьютерную фирму, где мне с доплатой заменили видеокарту на Nvidia GeForce2 Pro с 32 Мб от Palit. Да-да, я тогда не сильно представлял «как заменить видеокарту» самостоятельно, сейчас это конечно вспоминается смешно =) Ведь нужно было ставить какой-то специальный драйвер, а где его взять и так далее. Так же я совершил два путешествия с системником на фирму, по вопросу замены «глючевшего» CD-ROM’a.

Та самая видеокарта Palit, которая раньше часто проходила по прайсам как Noname.

И вот отыграв во все мыслимые игры целый год, с пришествием 2002-го года мне сказали, что существует возможность обновить компьютер, это событие случилось также в апреле и можно сказать застало меня врасплох, но я был уже готов к нему!

В конце 2001-го года случилось знаменательное событие AMD представила свои новые процессоры - Athlon XP. Именно с этого времени пальма первенства в номинации производительность/$ прочно перешла к AMD. Первым процессорным ядром было ядро с кодовым названием «Palomino», которое кардинально отличалось от предыдущих AMD Athlon без префикса XP. Глубоко не вдаваясь в архитектурные особенности, а их было очень много, остановлюсь на ключевых отличиях. Во-первых, внешний вид процессоров изменился, как и материал из которого они изготавливались. Если раньше обычные AMD Athlon запомнились нам керамическим корпусом с матрицей выводов и тем фактом, что 1-й Гигагерц был за AMD, то корпус новых процессоров был изготовлен из органических материалов.

Во-вторых, в обозначении модели появился PR-рейтинг, который не соответствовал реальной тактовой частоте, а был ориентиром на аналогичную производительность своего конкурента (Intel). Похожая ситуация ранее уже существовала, когда компания Cyrix выпускала свои процессоры для Socket5/7 с аналогичным рейтингом, а также AMD ранее использовала PR рейтинг для своих процессоров семейства K5 для аналогичных сокетов. И если тогда PR или Pentium Rating был далек от реальной производительности, то рейтинг новых AMD Athlon XP был полностью оправдан.

Органический и керамический Athlon.

Ядро Palomino получило набор инструкций первой ревизии набора команд SSE, плюс у процессора был свой собственный набор команд AMD 3DNow!. Конвейер новоиспечённого «Атлона» содержал меньше ступеней, чем было у конкурента, что положительным образом сказывалось на производительности, в добавок к этому AMD солидно подтянуло работу блоков ALU и особенно FPU. В результате процессоры AMD превратились в своего рода бестселлеры, так как стоили заметно дешевле и давали сопоставимую производительность в основных задачах. Я приведу выдержку из прайс-листа одной из столичных фирм образца лета 2002 года, начну с материнских плат:

Наименование Стоимость, $ MB ASUS CUSL2-C 75.9 MB ASUS TUSL2-C 87.9 MB ASUS A7V133-С 71.9 MB ASUS A7V266-C 89.9 MB ASUS A7V333 130.9 MB ASUS P4T-E 153.9 MB Giga-Byte GA-7VTХEPlus 86.9 MB Giga-Byte GA-8IE 115.9 MB Giga-Byte GA-8IDX 87.9

реклама





Из этого краткого примера видно, что платформа от AMD получается более технологичной в плане поддерживания технологий и менее дорогой. А вот и стоимость процессоров в аналогичный период времени:

Наименование Стоимость, $ CPU AMD A-XP (3D) 1700+ 266 MHz (Soсket A, 1470MHz) 79.9 CPU AMD A-XP (3D) 1800+ 266 MHz (Soсket A, 1533MHz) 88.9 CPU AMD A-XP (3D) 1900+ 266 MHz (Soсket A) 117.9 CPU AMD A-XP (3D) 2000+ 266 MHz (Soсket A) 133.8 CPU AMD A-XP (3D) 2100+ 266 MHz (Soсket A) 180.8 CPU Celeron 1300 (256КВ) FCPGA2 Tualatin 72.9 CPU Celeron 1400 (256КВ) FCPGA2 Tualatin 89.9 CPU Celeron 1700 Socket 478 128k 83.8 CPU Celeron 1800 Socket 478 128k 101.9 CPU Pentium III 1000EB MHz 256k (133 Mhz) 107.9 CPU Pentium-4 1500E 256k (Socket478, 400MHz bus) 109.9 CPU Pentium-4 1700E 256k (Socket478, 400MHz bus) 135.9 CPU Pentium-4 2000E 512k (Socket478, 400MHz bus) 189.9

Здесь невооруженным взглядом видно, что AMD будет быстрее и дешевле. В итоге мой конфиг получился следующим: Процессор - AMD Athlon XP 1700+; Материнская плата - Gigabyte GA-7VTXH, чипсет VIA KT266A; Оперативная память - 128 Мб DDR2100, CL=2.5; и Видеокарта - Nvidia GeForce2 GTS с 32 Мб от Palit. Все это поместилось в «сиреневый» корпус «Codegen» с 300 Вт блоком питания.

Тогда AMD Athlon XP 2100+ был топовым процессором со стоимостью $180. Сейчас это кажется чем-то смешным, глядя на стоимость, например, AMD Ryzen 9 5950X, но таковы были реалии начала нулевых. И надо сказать, что разница в стоимости комплектующих в $20 тогда была очень существенной, это были далеко не те $20, которые есть сейчас, я бы сказал что они больше эквиваленты $120 сегодня, так как уровень доходов тех лет мог легко уместиться в стоимость топового процессора.

Я нашел у себя древнее фото своего ПК, правда датировано оно 2004-м годом, но сути это не меняет.

реклама

В 2003-м у меня появился Dial-Up Internet, модем можно заметить лежащим на системном блоке. К основному CD-ROM’у добавился еще и комбо-привод DVD+CDRW от Toshiba, а также бесперебойник на 800WA от APC и здоровенные колонки Microlab SOLO-3 стоящие на столе. 14-ти дюймовый ЭЛТ монитор Proview продолжал радовать меня своим откликом и цветопередачей =) Внутреннее убранство системного блока выглядело следующим образом:

«Красота»! Не то, что современные корпуса с кабель-менеджментом и прозрачными окнами. На дне корпуса вы можете увидеть два hand-made устройства охлаждения, которые представляют собой 80 мм вентилятор в металлическом корпусе, угол наклона которого можно было выставить по своему усмотрению, регулируя тем самым воздушные потоки. Один такой вентилятор дул снизу на видеокарту, второй на жесткий диск. Позже обычные черные кулеры я заменил на светящиеся от Sunbeam. Вот так зарождался моддинг в моем исполнении.

Охлаждающе-дующее изделие №1.

реклама

Самое обидное, что я так и не придумал название для этого девайса. Предлагаю конкурс на его название в комментариях к статье. Спустя 15 лет глядя на все это хочется лишь улыбнуться, но тогда это было удобно, функционально и креативно.

В конце 2004 года я уже был «advanced PC user», поэтому корпус было решено заменить на правильный, хорошо продуваемый и тот, который я выбрал впервые для себя сам, а не тот, который шел в нагрузку с первым ПК. Летом 2005-го у меня появился первый LCD монитор 19” NEC 1970NX на IPS матрице, он и по сей день неплохо показывает картинку. И итоговый пейзаж образца 2005 года был уже таким:

Добавился второй ПК на базе Pentium-2 для всякого рода экспериментов, коммутатор для домашней сети, которая соединяла до 7-ми многоквартирных домов, а вот Internet все еще оставался 56 килобитный dial-up. А с 2006-го уже начался overclocking, следующий Upgrade и понеслась…

реклама

Россыпь чипсетов…

Socket 462 получился явно плодовитым, трудно сосчитать сколько же было выпущено всего различных чипсетов от различных производителей, но, так как моим первым чипсетом был VIA попробую посчитать на этом примере. Первым набором системной логики от VIA был чипсет VIA KT133, который вышел в 2000-м году и предназначался для первых моделей процессоров AMD Athlon, основанные на ядре Thunderbird, которые в самом вначале работали с частотой системной шины равной 200 МГц. Чипсет поддерживал асинхронный механизм работы оперативной памяти и память стандарт SDRAM стандарта PC133. В остальном, было все стандартно, тот же AGP 2х/4х порт, AC97 codec, поддержка протокола передачи данных UDMA100.

В следующем году вышел обновленный чипсет с литерой «А» на конце – VIA KT133A, который обзавелся поддержкой более быстрых Athlon c FSB=266 МГц. За ним последовал следующий чипсет VIA KT266, который принес с собой поддержку скоростной DDR SDRAM памяти стандарта PC2100, новую скоростную шину V-Link, соединявшую северный и южный мосты и самое главное, это поддержку новых процессоров AMD Athlon XP+. Затем данный чипсет был улучшен версией KT266A, c которой я и начал знакомство с этой платформой.

Когда появилась более скоростная память стандарта PC2700 или работавшая на частоте 333 МГц, понадобился и соответствующий чипсет, которым стал VIA KT333, к слову это самый последний чипсет умеющий работать с видеокартами стандарта AGP 2x, поэтому если вы хотите погонять свои ретро AGP 2x видеокарты либо 3DFx Voodoo 5500 AGP, то это то, что Вам нужно! (Но стоит избегать вариации KT333CF, которая уже не подходит для этих целей)

реклама

Ближе к концу 2002-го появился долгожданный VIA KT400, который получил еще более скоростную шину V-Link, а также поддержку видеокарт со стандартом AGP 8x. Наконец-то ускорилась и дисковая подсистема благодаря поддержки стандарта UDMA133, а также в системе появились скоростные порты USB 2.0. В начале следующего года VIA улучшила и этот чипсет, выпустив более скоростную версию VIA KT400A. Именно на 400-й серию припадет основное большинство плат для процессоров AMD в исполнении Socket 462.

Один из немногих примеров правильных материнских плат на KT400A: DFI LANParty KT400A.

В середине 2003 года AMD представила своим самые быстрые процессоры с FSB 400 МГц, основанные на самом последнем ядре «Barton», VIA не заставила долго ждать и выпустила свой новый чипсет, который стал из поддерживать, им слал VIA KT600. Чипсет поддерживал переработанный контроллер памяти с технологией FastStream64, добавился более совершенный звуковой кодек VIA VIA Vinyl, появился интегрированный Serial ATA/RAID controller, 100 мегабитная сеть и целых 8 портов USB 2.0.

Казалось бы уже все, но на самом закате данного сокета, VIA выпускает свой последний чипсет – VIA KT880, главной фишкой которого наконец таки появилась поддержка работы в двух канальным режиме с оперативной памяти стандарта PC3200. Остальные характеристики также были еще немного улучены. Но вся драма для этого чипсета заключается в том, что именно последний чипсет VIA наконец таки! догнал по производительности конкурента чипсет - Nvidia nForce2 Ultra 400.

реклама

А это, пожалуй, претендент на самое красивое название модели: Soyo KT880 Dragon 2.

Я думаю, у кого была платформа AMD с 2000 по 2005-й годы, он точно был обладателем какой-нибудь материнской платы на одном из VIA чипсетов. Итого, VIA выпустила целых 9 чипсетов для Socket A и это я считал чипсеты без учета встроенной графики и урезанных возможностей, так бы эта цифра была еще больше. Надо отдать должное компании VIA за все то разнообразие, которым она нас одаривала, а если интерполировать эту ситуацию на сегодняшние дни, то пользователи явно были не в восторге от такой частой смены наборов системной логики в рамках одного сокета. Сейчас тенденция диаметрально противоположная, сокет меняются чаще, чем чипсеты, достаточно посмотреть в сторону синего лагеря с их LGA115х-1200.

Торжество лотереи

Что есть оверклокинг? Сейчас не надо обладать «экстремальным процессором» за $999 чтобы получить свободный множитель, достаточно просто взять нужную модель со свободным множителем, благо у обоих конкурентов и предостаточно, зайти в BIOS, выставить настройки и наслаждаться результатом. Во времена Socket A все было по-другому. Оверклокеры использовали токопроводящий лак, фольгу, тонкую проволочку и другие подручные материалы, чтобы превратить одну модель процессора в другую. Вот такое вот было тогда «Волшебство».

Вот оно, оружие оверклокера!

Выше на фото, кто не застал тех времен, фото токопроводящего лака «Контактол» и «правильный» процессор AMD Athlon XP, изготовленный до 39 недели 2003 года. Привязка к конкретной дате была неспроста, после определенного времени, с 43-й недели 100% все процессоры выпускались в «залоченном» статусе, хотя это время припадает ближе к концу жизненного цикла данного сокет. Процессоры, покинувшие конвейер с 39 по 42-ю неделю, могли с долей 50/50 быть разблокированы, тут была своеобразная лотерея.

На поверхности процессоров AMD Athlon XP имеются различные группы контактов, которые задают характеристики процессора. С помощью таких групп задавался множитель, рабочее напряжение, частота FSB и даже объем L2 кэша у некоторых моделей.

При производстве разнообразных моделей на фабрике мостики были соединены, либо разрезались лазером. Оверклокерам достаточно было снять блокировку множителя и далее выставить его нужное значение, возможно было выбрать рабочее напряжение, что было особенно актуально для бюджетных моделей материнских плат, которые этого делать не умели. Достаточно было соединить две соседних точки, либо разорвать такое соединение. Для этого был необходим суперклей или лак, лезвие, скотч, острый глаз или лупа.

Множитель разблокирован.

Ниже я приведу, чисто для справки, что можно было изменить с помощью таких манипуляций применительно к процессорам на ядрах Thoroughbred и Barton.

L1 - блокировка изменения множителя. При всех пяти закрытых мостиках изменение множителя разрешено.

L2 - управление размером кэша второго уровня. По умолчанию все мостики закрыты, так что модификации достаточно бессмысленны. Единственной "лазейкой" остается возможность модификации процессоров Thorton до полноценного Barton.

L3 - собственно выставляет значение множителя. Для доступа к множителям свыше 12.5х требуется разомкнуть самый дальний от ключа мостик. Современные материнские платы могут управлять множителем из BIOS в широких пределах, так что данная возможность увеличения множителя свыше 12.5х понадобится лишь владельцам более старых моделей.

L5 - состояние поддержки многопроцессорного режима. В положении "С::С" ("закрыто-открыто-открыто-закрыто") процессор Athlon XP превращается в Athlon MP.

L6 - присутствует только на мобильных процессорах, управляет множителем.

L8 - в мобильных процессорах отвечает за напряжение питания ядра.

L11 - отвечает за напряжение питания ядра настольных процессоров. Возможные пределы значений напряжения – от 1.1 В до 1.85 В с шагом 0.025 В.

L12 - отвечает за выбор частоты системной шины по умолчанию. Возможные значения – 133 МГц, 166 МГц, 200 МГц.

Кто захочет вспомнить былые времена я дам ссылку на профильную тему на форуме, а также на один очень популярный интерактивный зарубежный ресурс ocinside.de. Подошло время собрать систему и посмотреть на что она способна.

Тестовый стенд

В качестве тестового стенда я решил выбрать самое старшее решение AMD – Athlon XP 3200+ и сравнить его с рядом Intel Pentium 4 на ядрах Northwood, Prescott и Gallatin. Когда-то эти трое могучих «синих» богатыря соперничали с первым представителем новой 64-х битной архитектуры AMD – Athlon 64 FX и вот настало время классическому Athlon’у потягаться с известными богатырями.

В качестве героя у нас будет принимать участие процессор AMD Athlon XP 3200+ c реальной тактовой частотой 2,2 ГГц и частотой системной шины равной 400 МГц. Вот так процессор выглядит глазами CPU-Z:

Если вы заметили, я вынужден был использовать старую версию утилиты, так как во всех новых версиях имеется один неприятный баг, который заключается в зависании утилиты при ее запуске. Существует один метод, с помощью которого можно заставить работать современную версию CPU-Z, но 100% гарантии он не дает. Перед запуском CPU-Z необходимо создать нагрузку на процессор, запуск Super Pi с задачей 1М с низким приоритетом вполне подойдет для этих целей и есть шанс увидеть на рабочем столе окно программы, в противном случае приходится нажимать Reset.

В форсированном режиме процессор будет работать на 2500 МГц, при результирующей частоте FSB = 454 МГц (227 х2). CPU-Z не показывает PR рейтинг для такой частоты, поэтому раньше оверклокеры использовали специальные формулы, либо пользовались специальной утилитой - Central Brain Identifier, основной фишкой которой была демонстрация рейтинга разогнанного процессора, а еще она позволяла изменять частоту FSB, тайминги памяти и много другое.

А вот и рейтинг для 2500 реальных мегагерц, который эквивалентен 3800+ МГц для Pentium 4, либо просто мы получили Athlon XP 3800+ =) И еще несколько скриншотов CBI.

У Central Brain Identifier был очень хороший функционал, жаль, что утилита давно не поддерживается, но использовать её для Socket A платформы можно и нужно.

Видеокарту и оперативную память я использовал такие же, как при тестировании троицы на Socket 478 - GeForce 6800 Ultra AGP 256 Мб от Gainward и оперативную память 1024 Мб DDR600 (512 Мб х2) производства A-DATA. А вот с выбором материнской платы пришлось помучиться.

Дело в том, что далеко не каждая Socket 462 материнская плата стабильно работает на 400 МГц, здесь необходима ревизия чипсета Nvidia NForce 2 Ultra 400.

У меня в арсенале накопилось пять материнских плат на Socket 462, одна из которых - Abit NF7-S. Казалось бы отличная плата, но максимальное напряжение на северном мосту всего 1.7В, именно от этого значения в большинстве случаев зависит итоговая частота FSB. Если не заниматься вольтмодом, то и 220 МГц на Abit не увидеть. Так как это у меня единственная Abit, портить ее не хотелось посторонним вмешательством и я остановился на EPOX EP-8RDA3I.

Топовый чипсет Nvidia NForce 2 Ultra 400 и широкие возможности разгона, включая возможность выбора напряжения на NB 1.8 и даже 2.0В. Из практики у меня получились следующие значения: увеличение на 0.1 В напряжение на чипсете давало +10-12 МГц по FSB. В этом конкретном случае разгон уперся в частоту процессора 2500 МГц, я использовал простой воздушный кулер тех лет Titan с медным пятаком и дополнительным внешним обдувом. В результате итоговая система приобрела следующий вид:

Мне, конечно, бы хотелось попробовать в деле другую представительницу Socket 462 – DFI LANParty NFII Ultra B. Если у кого-то такая плата случайно завалялась - дайте знать.

Основные компоненты системы

Процессор: AMD Athlon XP 3200+, 2.2 ГГц, «Barton»;

Материнская плата: EPoX EP-8RDA3I, чипсет NVIDIA nForce2 Ultra 400;

Оперативная память: A-DATA Vitesta DDR600, 512 Мбайт х2 (PC3200) CL=2.5;

Видеокарта: Gainward GeForce 6800 Ultra AGP 256 Мбайт (Forceware 81.85).

Тестирование проводилось в Windows XP Sp3 с помощью следующего ПО:

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M);

PiFast v.4.1;

wPrime v.1.43;

AIDA64 5.50.3600;

WinRAR x86 v. 5.40;

Cinebench 2003;

PCMark 2004 v.1.30;

PCMark 2005 v.1.20;

3DMark 2001 SE Pro b330;

3DMark 2003 v.3.6.1;

3DMark 2005 v.1.3.1;

Doom III;

Far Cry.

Удастся ли Athlon XP 3800+ потягаться с лучшими представителями архитектуры NetBurst? Конкуренты получились очень сильными: и частота FSB у них шире, и кэша у Prescott вдвое больше, а у Gallatin еще и L3 кэш в рукаве. Переходим к тестам.

Результаты тестирования

При тестах обеих платформ я использовал один и тот же дистрибутив Windows XP SP3 c одним и тем же списком работающих служб и настроек. Gainward GeForce 6800 Ultra AGP 256 Мбайт вместе с SSD Kingston V300 60 Гбайт оставались неизменными товарищами на протяжении испытаний, как и набор тестов… Итак, поехали!

Super Pi mod. 1.5XS

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M)



Время, минуты

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Без разгона система с AMD Athlon XP 3200+ по умолчанию проиграла всем, не помогло даже использование более агрессивных таймингов. Не зря говорят тест «Super Pi для Intel», но по количественным характеристикам, таким как реальная частота процессора, частота FSB, AMD смотрится не так хорошо на фоне конкурентов. Разгон до реальных 2500 МГц позволил обойти 3200 МГц Prescott и 3400 МГц Northwood, но до Pentium 4 Extreme Edition c частотой 3.2 ГГц увы не добраться, не зря он стоил свои $999 на момент анонса.

PiFast v.4.1

PiFast v.4.1



Время, секунды

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



А вот тут дела уже обстоят интереснее =) PiFart менее чуток к основным характеристикам системы и AMD Athlon XP 3200+ уверенно обходит Prescott с аналогичной рейтингу AMD частотой. В разгоне до PR3800+ удается обойти ряд оппонентов, но разогнанный до 3900 МГц Prescott опередить не удалось, значит Pentium рейтинг подсчитан правильно.

wPrime v.1.43

wPrime v.1.43



Время, секунды

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



А вот здесь нас ждет сюрприз, производительность «зеленого» представителя в данном тесте поражает. Я трижды перепроверил результаты и даже посмотрел аналогичные показатели на HWBOT.org, они оказались очень близки, ошибки нет.

AIDA64 5.50.3600

AIDA64 5.50.3600



Чтение из памяти, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 5.50.3600



Запись в память, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Подсистема работы памяти у AMD слабое звено, не помог даже двухканальный режим работы контроллера памяти чипсета Nvidia Nforce 2 Ultra, но ситуацию тут увы исправить нечем.

Скриншот Cache and Memory benchmark из тестового пакета AIDA64 AMD Athlon XP 3200+ в двух состояниях и один конкурент для наглядности:

WinRAR x86 v. 5.40

WinRAR x86 v. 5.40



Кбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Из предыдущего теста вытекает результат настоящего, WinRAR необходима быстрая подсистема работы оперативной памяти и это то, чем AMD Athlon XP 3200+ похвастать не может.

Cinebench 2003

Cinebench 2003



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Для рендеринга данное поколение процессоров AMD K7 явно не конкурент Intel.

PCMark 2004

PCMark 2004 v.1.30



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



PCMark 2005

PCMark 2005 v.1.20



Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Преимущество в обеих версиях PCMark оказалось за носителями микроархитектуры «NetBurst».

3DMark 2001 SE Pro b330

3DMark 2001 SE Pro b330



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Не лучшим образом Athlon Xp показал себя в 3Dmark 2001SE, который готов выжать все из процессора и материнской платы. Одержать победу смогли только процессоры AMD следующего поколения Athlon 64.

3DMark 2003 v.3.6.1

3DMark 2003 v.3.6.1



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



3DMark 2005 v.1.3.1

3DMark 2005 v.1.3.1



Итоговый балл

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Ситуация повторяется от одной к другой версии 3Dmark’a. Не хватает мощности у платформы AMD, возможно если бы частоту FSB можно было увеличить вдвое ситуация бы изменилась.

Doom III

Doom III



1024 x 768, High Quality, AA4x, timedemo1, 3x loop, Average FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Far Cry

Far Cry



1024 x 768, Max Quality, demo 3DNews – Research, 3x loop, Average FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В игры, конечно, играть было можно, но лучше это делать на актуальной архитектуре, век AMD Athlon XP завершился в конце 2003 года.

Заключение

Что можно сказать по результатам тестирования? С одной стороны, противники самого быстрого AMD Athlon XP по ряду характеристик обеспечивают технологическое превосходство, с другой стороны – AMD Athlon XP 3200+ был официально представлен в мае 2003 года, а с осени того же года для AMD началась другая эпоха – под флагом 64-х битности.

Northwood с частотой 3.2 ГГц появился летом 2003-го, самый быстрый Prescott вышел лишь в феврале 2004 года. В арсенале Pentium была поддержка SSE инструкций второго поколения и технологии Hyper-threading, а это по тем временам был весомый аргумент.

Обнаженное ядро Barton процессора AMD Athlon XP 3200+.

Но если взглянуть на весь жизненный путь платформы Socket A, а не брать во внимание её самого быстрого представителя, то у данной платформы были другие плюсы, главный из которых – стоимость. Не нужно было покупать Athlon XP 3200+, достаточно было взять младший Barton и разогнать его до уровня 3200+, и даже выше, что собственно и делалось.

А на самой ранней стадии становления процессоров AMD Athlon XP, когда рейтинг еще не перевалил за 2100+ и Pentium 4 лишь начинал эволюционировать, лидерство AMD было более выраженным.

На этом я знакомство с Socket A (462) не прекращаю, все только начинается…

Максим Романов aka Max1024

Выражаю благодарность GRIFF за предоставленные для тестов AMD Athlon XP+ процессоры.