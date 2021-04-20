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Вступление

Современные процессоры не становятся холоднее, да и на улице прилично потеплело. Зимой можно было держать системник на балконе и не думать про охлаждение, а теперь с последними ЦП Intel это стало актуально. В целом они значительно поумнели и предлагают такой уровень производительности, который обеспечивает система охлаждения. Перед нами аналог Turbo Boost на видеокартах, теперь схожая функция доступна на процессорах. Если система охлаждения слабая, то CPU просто сбросит частоту и напряжение и будет работать так, как ему позволено алгоритмом, чтобы не перегреваться. Подход понятен – загнать производительность процессора в рамки системы охлаждения. Чтобы получить максимум даже в штатном режиме, нужна приличная СЖО. Лучше всего для этого подойдет кастом.

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Кастомная СЖО подразумевает, что вы используете несколько независимых блоков, которые соединяются шлангами, а в качестве хладагента обычно используется дистиллированная вода с добавлением какой-либо присадки, которая улучшает ее характеристики, предотвращает от коррозии и обеспечивает антибактериальную среду. Основной плюс такого подхода очевиден. В процессе эксплуатации можно легко заменить любой модуль: водоблок, помпу или радиатор. Еще можно добавить в систему дополнительное устройство, например, видеокарту. Если сломалась помпа, то достаточно заменить ее, и система будет работать дальше.

Все эти достоинства понятны и очевидны. Основные недостатки тоже никуда не прятались. Для начала – это цена. Да, можно попытаться как-то сэкономить и что-то «подколхозить», но это будет связано с риском протечек или неправильной работы. Никто в здравом уме не захочет потерять материнскую плату, процессор, а тем более дорогую видеокарту. Оставшиеся два недостатка – это по большей части мифы, которые уже давно развенчаны, и мы еще раз убедимся в этом сегодня. Это большие габариты и сложность сборки.

С первым вообще все очень просто – нужно выбрать более просторный корпус и это перестанет быть проблемой. Что касается второй части, то все настолько сильно упростилось, что справиться со сборкой может любой человек, который может надеть шланг на штуцер. Это самая сложная задача во всей сборке. Чтобы голова пользователя не болела при выборе компонентов для первой сборки, производители предлагают готовые наборы для создания кастомной СЖО. Звучит забавно, но на самом деле эта практика появилась уже достаточно давно.

И, как ни странно, от этого выигрывают все. Производитель продает свою продукцию и может сделать скидку на комплект. Если просто набирать все компоненты по отдельности, получится явно дороже, причем есть шанс что-то упустить или неправильно рассчитать. Потом выяснится, что не хватает какой-то мелочи, и система не собирается. Пользователь получает полный комплект для сборки со скидкой, инструментами, аксессуарами для того, чтобы взять и собрать все за 10-15 минут. И сегодня мы рассмотрим один из таких замечательных наборов – EK-Quantum Power Kit D-RGB P240.

Этот набор понадобится, чтобы обеспечить работу с материнской платой MSI MPG Z590 Carbon EK X, у которой в комплекте есть все, кроме самой системы жидкостного охлаждения. Посмотрим, что из этого получилось.

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Упаковка и комплектация

Коробка очень большая для устройства охлаждения. Такое впечатление, что там небольшой системный блок. Я все время думал, что необслуживаемая система занимает больше места, ведь ее нельзя разобрать.

Здесь все в разобранном виде, но место все это занимает в итоге даже больше. Оказывается, все это легко объясняется.

Сама коробка далеко не пустая, а ее сильно распирает изнутри. Внешне она не выделяется чем-то очень сильно. Весь фон черный, а каких-то элементов по разным сторонам не так много.

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Основная часть приходится на переднюю и заднюю сторону, есть наклейка с одного торца и снизу немного информации. Спереди мы видим основные компоненты системы, которые подсвечиваются RGB подсветкой.

На картинках выглядит несколько упрощенно, но на самом деле вода в сочетании с подсветкой дают неплохой эффект. Кроме этого, сразу становится понятно, что весь контур устроен немного сложнее, чем необслуживаемая система и здесь добавляется еще один элемент – резервуар с помпой. В левом верхнем углу мы видим полное наименование модели EK-Quantum Power Kit D-RGB P240, а справа логотип компании EKWB. Внизу находится группа значков.

С обратной стороны информации больше.

Здесь на нескольких языках есть описание устройства. Указано, что это характеристики, но ничего общего хоть с какой-то минимальной спецификацией это не представляет.

Правее есть схематичное изображение всей сборки и желтым цветом выделен фуллкавер водоблока видеокарты. Здесь упоминается, что система подразумевает расширение. Также ко всем компонентам есть подписи на английском языке, и картина более-менее проясняется.

Внизу есть информация о том, что устройство изготовлено в Словении и гарантия на все материалы 24 месяца. Устройство может проработать и больше, только за ним нужен уход и профилактика. Еще немного информации об устройстве есть с одной боковины.

Написано, что это какие-то технические данные, но самих данных тут тоже особо нет. Есть какие-то общие формулировки. Еще есть наклейка, где перечислен весь комплект поставки. Названия, артикулы моделей и количество.

Разобраться с этим можно, но не до конца понятны все характеристики и спецификации. Многие вопросы остаются без ответа, пока не начинаешь разбираться с системой, а лучше бы их прояснить заранее. Скорость вентиляторов, шум, обороты помпы, ее производительность, как она подключается и многое другое. Было бы неплохо, если была бы таблица.

Коробка действительно не совсем битком набита, но свободного места почти нет, а еще как-то не совсем удачно расположен шланг.

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Комплект поставки очень большой. Все дело в том, что система состоит из определенного набора узлов. У каждого такого узла есть еще свой комплект монтажа или крепления, поэтому всего деталей тут как в наборе LEGO.

Кроме того, есть концентрат теплоносителя, инструменты и другие вспомогательные компоненты.

Попытаюсь перечислить основные компоненты.

Универсальный водоблок: EK-Velocity D-RGB - Nickel + Plexi;

Радиатор: EK-CoolStream PE 240 (Triple) 280 x 130 x 38мм (Д x Ш x В);

Вентиляторы: EK-Vardar EVO 120ER D-RGB (500-2200 об/мин) (2 шт.);

Комбинированный резервуар с помпой: EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB – Plexi;

Шланг: EK-DuraClear 9,5/15,9mm (3/8'' - 5/8'') (2 метра);

Компрессионные фитинги: EK-Torque STC-10/16 - Black (6 шт.);

Угловые адаптеры: EK-Torque Angled 90° - Black (2 шт.);

Концентрат теплоносителя: EK-CryoFuel Clear Concentrate (100 мл; на 1 литр готовой жидкости);

Y-образный разветвитель: EK-Cable Y-Splitter 2-Fan PWM (10 см);

Монтажный комплект AMD;

D-RGB аксессуары: EK-D-RGB 6-лучевой разветвитель;

EK-Loop универсальная монтажная пластина для резервуара-помпы – 120 мм;

EK-RES X3 - Держатель 60 мм;

ATX соединительный коннектор;

EK-Loop мультиформатный шестигранный ключ;

EK-Loop обрезатель шланга;

Емкость для смешивания жидкостей;

EK-CryoFuel набор пигментов для подкрашивания жидкости.

Далее я попытаюсь пройти детально по всем элементам, чтобы подробнее изучить весь комплект.

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Устройство и особенности комплекта

Начнем с радиатора. Он упакован дополнительно в коробку, а внутри еще в бумагу и пакет.

Открыв внутреннюю коробку, сверху можно обнаружить комплект поставки, который состоит из двух типов винтов, необходимых для монтажа вентиляторов и крепления радиатора к корпусу.

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Каркас радиатора крупный изготовлен из стали. Внутри находится алюминиевый радиатор. Камера и резьбовые соединения латунные. Выглядит все добротно и надежно, качественно и аккуратно.

Выводы закрыты пластиковыми заглушками. Винты, которые поставляются в комплекте, сделаны со шлицом под шестигранник, который также есть в комплекте.

Сами выводы для подсоединения тоже выкручиваются. В них ввинчиваются фитинги.

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Вентилятора два. Каждый отдельно упакован в свою коробку. Внутри прозрачные пластиковые лотки.

Оба устройства оборудованы ARGB подсветкой, которая здесь именуется D-RGB. Поэтому у каждого из них есть по два кабеля. Один для двигателя 4-pin FAN, а другой 3-pin ARGB.

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С обратной стороны никаких характеристик нет. Светодиоды встроены около двигателя.

Еще в комплекте у каждого вентилятора есть по четыре самореза для крепления к корпусу. Шланг прозрачный, гибкий и упругий.

Стенки толстые и поэтому перегибы здесь маловероятны. Специально с большим усилием согнуть можно, но так никто делать не будет, поэтому перегибы невозможны.

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Шланг не армированный. Он гибкий, но в меру потому, что стенки толстые. К сожалению, основные его свойства можно изучить только при длительном использовании. При кратковременном знакомстве неясно будет ли он менять цвет или становится твердым и ломким. Пока он выглядит здорово. По сравнению с необслуживаемыми системами, шланг может показаться толстым. Однако эта мера нужна, чтобы избежать перегибов и обеспечить солидный диаметр для потока.

Фитингов шесть штук обычных и два угловых адаптера.

Последние нельзя использовать самостоятельно. Все равно придется в них вкручивать фитинги. Еще в комплекте есть подробная инструкция по сборке. Можно не знать английский язык, там все понятно по картинкам.

Фитинги изготовлены из латуни и окрашены в черный цвет. Со стороны резьбового соединения есть резиновое уплотнительное кольцо. Со временем резина может терять свои свойства, поэтому систему периодически нужно проверять и при необходимости менять прокладки. При повторной сборке/разборке это настоятельно рекомендуется как в любых сантехнических сетях.

Резервуар с помпой поставляются в отдельной коробке?

Внутри есть свой монтажный комплект, и это не включая специальную пластину, которая поставляется отдельно.

Здесь есть несколько шестигранников для разного типа винтов, трафарет/наклейка для разметки отверстий, пластиковые скобы, уплотнительное кольцо, дополнительная заглушка, запасная прокладка и другие аксессуары.

Само устройство состоит из нескольких элементов. Вверху находится прозрачная колба, закрытая сверху такой же прозрачной крышкой с заглушками. Внизу находится помпа. Все заглушки оборудованы резиновыми прокладками, ей же оснащается крышка.

От устройства идет три кабеля. Один коннектор питания MOLEX, разъем для подключения к материнской плате для тахометра и 3-pin ARGB. Максимальный поток помпы – 1500 литров/ч, а водяное давление 3,9 м. Это очень хорошие показатели для небольшого бытового устройства.

В комплекте с системой поставляется набор пигментов для подкраски бесцветной жидкости.

Я не стал использовать их, но можно намешать тот цвет, который будет необходим.

В еще одной картонной коробке находится монтажная пластина для помпы с резервуаром.

Там же есть необходимые винты крепления. Еще есть всякие дополнительные аксессуары.

Они необходимы, чтобы облегчить сборку и настройку устройства. Для этого есть специальный нож для резки шланга, есть универсальный шестигранник для фитингов, концентрат теплоносителя, разветвители для вентиляторов и подсветки. Для разведения жидкости предусмотрен специальный пакет.

Нужен только литр дистиллированной воды для того, чтобы развести концентрат. Если точнее, то нужно 900 мл, если руководствоваться инструкцией. Далее есть монтажные комплекты для водоблока на разные платформы.

Пластины тоже разные: для AMD и Intel. С самим водоблоком все понятно. Это обычная модель EK-Velocity D-RGB - Nickel + Plexi. Материал никелированная медь и плексиглас (оргстекло). Между рамкой и корпусом находится модуль со светодиодами. Есть дополнительная рамка и еще один модуль для платформы AMD.

С обратной стороны можно заметить защитную наклейку. Она закрывает всю поверхность. Сама она ровная и зеркальная.

Тестовый стенд

Тестирование EK-Quantum Power Kit D-RGB P240 проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: MSI MPG Z590 Carbon EK X, версия BIOS 1.37;

Процессор: Intel Core i5-11600K (3900 / 4900 МГц база/турбо);

Система охлаждения процессора: моноблок EKWB EK MPG Z590 Carbon EK X;

СЖО: EK-Quantum Power KIT D-RGB P240;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт.

Тестирование

Сборка не вызывает сложностей, все проходит достаточно быстро. Я отрезал только две трубки, а третью оставил длинную. Производительность отличная, помпа качает здорово.

Из литра я залил в систему только чуть больше половины. Производитель рекомендует подождать сутки, пока не разойдутся пузырьки воздуха. Поначалу их действительно много, когда система прокачивается, а потом их постепенно становится все меньше. Через сутки они остаются только в резервуаре на декоративном логотипе внутри.

Чтобы поставить вертикально помпу-резервуар, я изготовил специальную подставку из пенополистирола. Заполнять систему нужно только, когда все уже собрано. При этом я снимал потом моноблок, проверял термоинтерфейс и никаких проблем не возникло.

Крышка процессора далеко не самая ровная, но его высокий нагрев связан не с этим, а с завышенными напряжениями в штатном режиме.

Кстати, надо посмотреть, как обстоят дела в работе.

Я пробовал использовать готовую СЖО, но у нее результаты оказались хуже – в среднем на 5°C.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. Режимы работы CPU были следующие:

Intel Core i5-11600K (Vcore 1.25 В);

Intel Core i5-11600K (Vcore 1.4 В).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Скорость вращения

Обороты помпы, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Скорость вращения вентиляторов, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



При изучении устройства через тепловизор ничего интересного не отмечается. Радиатор еле греется. Снаружи водоблок тоже чуть теплый и еще один шланг теплее другого, но не принципиально.

Заключение

Поработав с этим набором, я понял сразу несколько вещей. EK-Quantum Power Kit D-RGB P240 – отличный базовый комплект с хорошим набором компонентов. Он идеально подойдет для большинства пользователей и тех, кто решил перейти на жидкостное охлаждение и сразу приобрел материнскую плату с моноблоком, например, MSI MPG Z590 Carbon EK X.

Комплектующие подобраны очень хорошие. Помпа с резервуаром производительная и справится с увеличенной системой, а вот радиатор возможно придется поменять, если добавить еще в контур видеокарту. Все компоненты изготовлены качественно, полностью учтены все нюансы и тонкости монтажа. Поэтому сборка проходит очень легко, и самое сложное – это надеть шланг на штуцер. Сама система сделана аккуратно и абсолютно герметична. При этом я закручивал фитинги в резьбу просто пальцами и не протягивал потом ключом. Вот откручивать уже приходилось ключом. Вся сборка заняла не больше 15 минут. Больше всего времени было потрачено на изготовление подставки под резервуар с помпой.

По эффективности охлаждения эта кастомная система с 240 мм оказывается даже лучше готовой EK-AIO Basic 360 с радиатором на 360 мм. Понятно, что тут обеспечен более производительный поток, крупнее водоблок и у него больше микроканалов. Вода даже не успевает сильно нагреться, и ее температура не превышает 37°C, при том что процессор может быть уже под 100°C.

Важную роль играет передача тепла от кристалла к водоблоку. Для более эффективного охлаждения нужно делать скальпирование там, где это необходимо, и выравнивать крышку, чтобы максимально увеличить площадь контакта. В моем случае это была полоса толщиной в 1 см по центру. Также для оптимальных результатов нужно задать все напряжения вручную, чтобы автоматика не позволяла себе лишнего и температуры не доходили до критических. Как показывает практика, надеяться можно, но лучше все перепроверить.

Таким и должен быть идеальный стартовый набор кастомной системы водяного охлаждения, когда все под руками, удобно и просто. Единственное, что может огорчить – цена. Однако следует учитывать, что на набор производитель предоставляет скидку и покупать все по отдельности получится дороже.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: