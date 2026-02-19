В прилегающей акватории Антарктиды австралийские исследователи впервые обнаружили акулу, хотя до недавних пор считалось, что эти рыбы не обитают в холодной воде. Об этом сообщает издание Associated Press, ссылаясь на исследователей Центра глубоководных исследований Миндеру при университете Западной Австралии.Исследователь Алан Джеймисон подчеркнул, что их миссия не ожидала увидеть акулу. Тем не менее, акулу обнаружили не маленькую – длиной от 3 до 4 метров. Камера, зафиксировавшая акулу, была установлена у Южных Шетландских островов, недалеко от Антарктического полуострова (60-я параллель южной широты). Акула находилась на глубине 490 метров, где температура воды составляла 1,27 °C. Биолог-эколог из Университета имени Чарльза Дарвина Питер Кайн подтвердил, что это действительно первый случай обнаружения акул в непривычной для них среде.
Учёные предполагают, что потепление океанов и изменение климата привело к миграции акул в более холодные воды Южного полушария. Не исключено, что на этой глубине в прилегающих водах Антарктиды находится гораздо больше спящих акул, которые питаются тушами китов, гигантских кальмаров и других морских существ. Их не обнаруживали ранее, поскольку на такой глубине установлено небольшое количество исследовательских камер. По этой причине обнаружение акулы в ледяных водах Антарктики стало действительно везением для исследователей.