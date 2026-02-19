Рыба длиной 3-4 метра была обнаружена на глубине 490 метров

В прилегающей акватории Антарктиды австралийские исследователи впервые обнаружили акулу, хотя до недавних пор считалось, что эти рыбы не обитают в холодной воде. Об этом сообщает издание Associated Press, ссылаясь на исследователей Центра глубоководных исследований Миндеру при университете Западной Австралии. Источник изображения: кадр из полученной Associated Press видеозаписи

Исследователь Алан Джеймисон подчеркнул, что их миссия не ожидала увидеть акулу. Тем не менее, акулу обнаружили не маленькую – длиной от 3 до 4 метров. Камера, зафиксировавшая акулу, была установлена у Южных Шетландских островов, недалеко от Антарктического полуострова (60-я параллель южной широты). Акула находилась на глубине 490 метров, где температура воды составляла 1,27 °C. Биолог-эколог из Университета имени Чарльза Дарвина Питер Кайн подтвердил, что это действительно первый случай обнаружения акул в непривычной для них среде.

Учёные предполагают, что потепление океанов и изменение климата привело к миграции акул в более холодные воды Южного полушария. Не исключено, что на этой глубине в прилегающих водах Антарктиды находится гораздо больше спящих акул, которые питаются тушами китов, гигантских кальмаров и других морских существ. Их не обнаруживали ранее, поскольку на такой глубине установлено небольшое количество исследовательских камер. По этой причине обнаружение акулы в ледяных водах Антарктики стало действительно везением для исследователей.