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По словам партнеров AMD некоторые материнские платы с чипсетами A320 и X370 будут иметь полную поддержку процессоров AMD Ryzen 5000 Zen 3 для настольных ПК. Производители плат Gigabyte и ASUS уже выпустили бета-версию BIOS для поддержки чипов Zen 3 на платах с чипсетом B450, как сообщил Harukaze5719.

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Отчеты поступают с различных форумов, где пользователи уже получили доступ к BETA BIOS для плат с A320 и X370, который позволяет поддерживать чипы AMD Ryzen 5000. По словам участника форума Chiphell платы с чипсетом AMD 300 могут полностью поддерживать Ryzen 5000 Zen 3 и работа такого образца была показана на материнской плате ASRock A320M-HDV R4.0 начального уровня.

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Плата ASRock A320M-HDV работала с 12-ядерным AMD Ryzen 9 5900X вместе с 16 ГБ памяти DDR4, а также поддерживала работу с APU AMD Ryzen 4000G Renoir. Похоже, производители плат уже разрабатывают BIOS для чипсетов X370 и A320, хотя официально AMD заявила, что настольные Ryzen 5000 будут поддерживаться только платами с чипсетами серий 400 и 500.

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Другой участник форума Overclock.net, Brko, сообщил, что у Gigabyte уже есть платы с чипсетом X370, которые работают с Ryzen 5000. Новый BETA BIOS имеет код AGESA 1.1.0.0 и полностью поддерживает Ryzen 5000, но с отключенной поддержкой интерфейса PCIe Gen 4.

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Ранее сообщалось о том, что некоторые производители плат выпустят поддержку AMD Ryzen 5000 для настольных ПК даже на платах серии 300. Похоже, что AMD блокирует поддержку на платах 300, но появляется все больше сообщений о том, что эта прошивка BIOS будет выпущена очень скоро. ASUS и Gigabyte предлагают поддержку AMD Ryzen 5000 с BETA BIOS на 16 платах с чипсетом B450. BIOS Gigabyte имеет обозначение - F60c, а BIOS ASUS - 8501. В настоящее время поддержку процессоров AMD Ryzen 5000 Zen 3 на платах ASUS и Gigabyte с чипсетом B450 можно получить с помощью BIOS, который предлагается скачать для конкретной материнской платы по следующим ссылкам от HKEPC.

Другие производители плат уже работают над новым BIOS для всех материнских плат серий 400 и 500, который должен быть доступен к концу года и предлагать улучшенную совместимость и список исправлений для процессоров AMD Ryzen 5000 для настольных ПК.