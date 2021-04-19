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Вступление

Одиннадцатое поколение процессоров Intel Core наделало много шума, и он не утихает. Компании удалось поднять уровень производительности одного ядра, но проблемы тепловыделения и энергопотребления только усугубились. Впрочем, производителю уже не привыкать выпускать горячие процессоры.

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Еще под конец эпохи Pentium D пользователи думали об охлаждении своих процессоров. В ту пору популярность набрали системы жидкостного охлаждения. Изначально они были кастомные, и покупатели сами выбирали все компоненты. Сейчас уже все больше выпускается необслуживаемых готовых систем, популярность обретают материнские платы с готовым водяным охлаждением, а точнее с моноблоком под процессор и транзисторные сборки питания. С новыми процессорами под LGA 1200 это становится очень актуально. При тестировании я сам столкнулся с тем, что новое поколение нуждается в хорошем охлаждении. Совсем недавно я жаловался на тепловыделение Intel Core i5-10600K, а теперь пользуясь Intel Core i5-11600K мечтаю вернуть его обратно, ведь он хотя бы работал на воздухе.

Недавно я рассматривал материнскую плату MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI, предназначенной для нового поколения процессоров. Очень хороший функционал, учитывая, что это не топовая линейка, а средняя, ведь MPG – обозначает MSI Performance Gaming. Компания пошла еще дальше и пересмотрела подход к охлаждению всей системы в целом, поработав в сотрудничестве с известной фирмой EKWB, которая специализируется на системах жидкостного охлаждения.

Так родилась идея оснастить отличную современную плату мощной системой охлаждения, чтобы не знать проблем с охлаждением новых процессоров. Сегодня мы рассмотрим это шедевр, а именно MSI MPG Z590 Carbon EK X.

Что общего и в чем различия с обычной моделью? Попробуем разобраться и протестировать этот необычный вариант. Нам снова обещают много фаз питания, хорошее охлаждение и приемлемую стоимость. Посмотрим, насколько все заявления соответствуют действительности и как устройство проявляет себя в работе.

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Упаковка и комплектация

Я уже рассматривал материнскую плату MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и оформление мне запомнилось. Здесь присутствует тот же абстрактный рисунок, но кроме него еще есть изображение самой платы. Но самое заметное отличие – это габариты коробки. Она получилась очень вытянутая. Кроме этого, она достаточно увесистая и поэтому сверху есть ручка для удобства транспортировки.

Никаких картинок, графиков, слоганов – все очень спокойно. В правом нижнем углу крупными белыми символами обозначено наименование модели MSI MPG Z590 Carbon EK X. Под этой надписью есть примечание небольшими буквами на английском языке. Это пояснение о том, что для устройства необходима система жидкостного охлаждения, а также, что в комплекте нет памяти, процессора, фитингов, хладагента и много еще чего вы могли там себе нафантазировать, глядя на картинку.

Сверху есть группа значков от Intel в правом верхнем углу. Там же затесался логотип компании EKWB на оранжевом фоне.

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В самом верху мы видим надпись большими буквами EK Quantum MPG Z590 Carbon EK X как будто производитель платы компания EKWB. Справа находятся значки от Intel. Ниже можно увидеть два столбца, где на нескольких языках представлена информация об устройстве. По-русски все это звучит как какая-то шутка. Налицо трудности перевода.

В правой части есть крупное изображение платы. Слева и справа от него находятся группы значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Левая группа посвящена функциям и технологиям, направленным на производительность, а две справа – описывают тоже, но в отношении подсветки и охлаждения. Ниже находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъемов задней панели.

Пора открыть упаковку.

Сверху находится лист из вспененного полиэтилена серого цвета, а под ним такой же каркас. В нем лежит сама плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет, жидкостный моноблок.

Он называется так потому, что сочетает в себе функции водоблока процессора и транзисторных сборок. Также он обеспечивает охлаждения катушек. Получается почти как фуллкавер на видеокартах, только здесь еще не хватает связи с чипсетом.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек для кабелей;

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Благодарственная карта;

Брошюра с продукцией фирмы;

Регистрационная карта;

Карта для участия в мероприятии;

Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming.

Купон на скидку в магазине EKWB.

Диска нет. Однако, больше всего меня смутило отсутствие инструкции по монтажу моноблока. Ее пришлось искать на сайте EKWB. Там все подробно описано и есть нюансы, которые необходимо знать заранее. Без инструкции к сборке лучше не приступать.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Моноблок СЖО;

Монтажный комплект моноблока;

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Три разных кабеля для подсветки с разными коннекторами.

Две отвертки;

Двухсторонняя кисточка;

Флешка;

Антенна для беспроводного модуля;

Комплект термопрокладок;

Комплект для поиска протечек.

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Последний набор поставляется в отдельной коробке. Внутри нее находится практически готовое устройство. Это кран, соединенный с манометром, соединительный фитинг и насос. Система должна быть замкнутая, а насос необходим для создания давления в системе, которое контролируется манометром.

Инструменты тоже не самые удобные, но они есть и это лучше, чем ничего. И наконец флешка – разумный выбор в пользу современных носителей информации. К тому же производитель фактически дает инструмент для хранения профилей и резервной копии BIOS для последующего восстановления. Мелочь, но очень приятно.

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Моноблок изготовлен из металла и прозрачного акрила. Основная теплосъемная деталь составная и это заметно с обратной стороны.

Теплосъемники изготовлены из никелированной меди и крепятся винтами к корпусу. Устройство разборное и это хорошо заметно по винтам. А еще есть специальные защитные стикеры, чтобы его не разбирали.

В целом никакой необходимости в этом нет, но я бы снял крыльчатку индикатора потока потому, что она шумит при работе.

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Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Плата является копией MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI, но без радиаторов охлаждения на транзисторных сборках. Это объясняется тем, что их должен охлаждать моноблок.

Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не легкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате прилично при том, что есть несколько радиаторов.

Основная часть спереди сделана как бы бэкграундом выделяясь просто глянцем на черной матовой поверхности платы.

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Это флагманская модель в своей линейке. Здесь также есть пластиковый кожух слева. На нем находится знакомый дракон серии MSI Gaming, который подсвечивается изнутри.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находится втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов. Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Такое сочетание разъемов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырех светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот друг от друга. Используется технология DDR4 Boost, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах. Нужны ли здесь высокие частоты? Вопрос пока открытый потому, что есть противоречивая информация о новом контроллере памяти. Сам я уже успешно разгонял память на новой платформе до 4800 – 5000 МГц, но не сказал бы, что получил огромную прибавку.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб. Поддерживаются обычные не буфферизированные модули без коррекции ошибок.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1, а точнее 8*2+1+1. Семь каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1200.

На каждый из 18 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Renesas RAA220075. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 75А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется знакомый чип Intersil ISL69269.

MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI позиционируется больше как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить только на флагманских моделях и платах высокого уровня. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий. В BIOS можно будет увидеть, что 125 – это для боксового кулера, с которым он будет постоянно троттлить, а для пацанского башенного кулера уже закладывают 288 Вт, но по опыту могу сказать, что мой старенький Noctua NH-D15 не вывозит i9-11900K. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку. Пластиковый кожух никак не мешает установке моноблока. Он изготовлен из ABS пластика.

Сверху находится наклейка под карбон с узором в виде логотипа MSI Gaming. Еще присутствует надпись MSI на зеркальной полоске. Внутри находится модуль с RGB подсветкой, который подключается к материнской плате. Ниже находится каскад из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0. Он выделен соответствующей надписью Lightning 4.0. Также на нем есть наклейка, которая подсказывает, что нужен процессор 11-поколения выше i5.

Средний совмещается с верхней панелью радиатора чипсета, который находится под ним. Снаружи заметна наклейка под карбон и соответствующая надпись.

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серый цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остается, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже. Остался только радиатор чипсета, который находится под пластиной.

Здесь скрывается небольшой радиатор с вырезами под светодиоды, распаянные на плате. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жестко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z590.

Чипсет поддерживает шесть портов SATA и все они выведены вбок справа.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить сразу четыре коннектора 4-pin FAN для вентиляторов. Там же находятся контакты сброса настроек Clr CMOS.

Левее расположена колодка USB 3.2 Gen1, разъем для подключения TPM-модуля и еще две колодки USB 2.0.

Далее по нижнему краю находится разъем 6-pin PCI-e для дополнительного питания слотов PCI-e. Затем, можно увидеть два разъема для подсветки. Один классический 12В, а другой ARGB LED 5B. Между ними выключатель подсветки. Он осуществляет включение и выключение подсветки.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Выше находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

На этой плате мы видим пять слотов расширения: три PCI-e x16 и два PCI-e x1.

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen3 или Gen4 (зависит от процессора) пополам. Оставшиеся слоты получает линии PCI-e Gen3 от чипсета. Последний PCI-e x16 ограничен до х4 аппаратно. Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся три разъема M.2 для установки накопителей.

Только верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Остальные могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъема USB 2.0;

Два разъема USB 3.2 Gen1;

Три разъема USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка BIOS Flashback.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. Еще забыл упомянуть индикатор POST кодов, который находится в правом верхнем углу.

Технические характеристики

Модель MSI MPG Z590 Carbon EK X Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z590 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen4 (x16+x0, x8+x8);

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

2 – PCI-e x1 Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z590; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel Z590) USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z590) USB 3.2 Gen2 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Intel Z590);

2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z590) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x Display Port;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen1;

3 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flashback Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьезных изменений. Перед нами все тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик.

Все работает четко, нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и все находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходи с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Все действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

И конечно же здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще плата корректно ведет себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Процессор: Intel Core i5-11600K (3500 / 5300 МГц база/турбо);

Кулер: моноблок EKWB EK MPG Z590 Carbon EK X;

СЖО: EK Quantum Power KIT D-RGB P240;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: MSI MPG Z590 Carbon EK X, версия BIOS 1.37;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX GTX1660Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500Gb;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1кВт;

Тестирование

Сборка системы не вызывает каких-то сложностей. Она подробно описана в инструкции. Самое сложное – нарезать термопрокладки. Они разной толщины и их нужно использовать соответственно. Здесь главное не перепутать, поскольку может нарушиться геометрия и прижим будет неравномерный.

В предыдущем материале я надеялся, что Intel Core i5-11600K будет холоднее, но на практике все наоборот. Он оказался горячее i5-10600K и i9-11900K. Думал, что кастомная вода все вытянет, но сильно ошибся. Даже с небольшим разгоном не вытягивает. В Prime95 температура легко доходит до 100°C.

Возможно, плохо собрал систему? Для начала просто сбросил настройки на заводские. Уже не 100°C и это хорошо, но все же решил перебрать систему и убедиться, что все в порядке.

Затем в качестве эксперимента была использована знакомая СВО EK AIO Basic 360. Результат приблизительно похожий.

Еще раз повторю, что это все заводские настройки, без разгона. Сняты только лимиты, а все напряжения установлены автоматически. Без воды страшно представить, какая была бы температура. Точнее понятно, что это было бы 100°C и троттлинг.

В итоге оказалось, что материнская плата завышает напряжения и их нужно устанавливать вручную. Причем желательно абсолютно все. После того, как я проделал эту процедуру, температуры стали вменяемыми.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

Разгон легко осуществляется в автоматическом режиме. Результат получается очень хороший. В синхронном режиме (или 1:1) удалось запустить память лишь в режиме DDR4-3600.

Это уже привычный режим, а вот с высокой частотой пришлось ограничиться XMP профилем. Выше система работать не захотела.

AIDA64 Cache & Memory:

Теперь оценим работу накопителя при помощи утилиты Crystal Disk Mark 8.0.0.

Когда я использовал EK AIO Basic 360, то запустил все тот же Prime95 и взглянул на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах не отмечалось.

Ситуацию спасает моноблок, который помогает охлаждать транзисторные сборки.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Результаты показывают, что звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Скорее всего, это связано с работой обновленного кодека Realtek ALC4080.

Заключение

MSI MPG Z590 Carbon EK X – это отличная материнская плата с хорошими характеристиками. А еще это настоящий флагман линейки MPG. На первый взгляд перед нами копия MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI, но за охлаждение тут отвечает моноблок компании EKWB, который был специально разработан для данной материнской платы. Комплект получается отличный, но пока неясно, будет ли моноблок продаваться отдельно. Это было бы разумно.

С другой стороны, комплект получится явно дешевле, чем компоненты по отдельности. И есть пользователи с кастомной СЖО, для которых это будет самым разумным выбором. Понятно, что материнская плата MSI MPG Z590 Carbon EK X ориентирована не на широкие массы, но охлаждение самое разумное и актуальное для последнего поколения процессоров. Сборка простая и понятная, а в комплекте есть все самое необходимое. Здесь все продумано до мелочей, включая разную толщину термопрокладок.

Печатная плата сама по себе толстая и содержит шесть слоев металлизации по две унции меди. Для разгона предусмотрено все самое необходимое, только самого разгона на новой платформе практически нет, здесь впору думать о даунвольтинге, чтобы получить тихую и эффективную систему. Единственное, что не понравилось – шум от маленькой крыльчатки, которая находится внутри моноблока. Она представляет собой индикатор потока, но так получается, что основной шум в системе идет от нее.

Подсветка реализована отлично, и она есть даже в моноблоке. Смотрится все красиво и при этом отлично работает. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Еще есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Для этого также есть индикатор POST-кодов, который после загрузки показывает температуру процессора, что очень удобно. Разгон оперативной памяти осуществляется достаточно уверенно.

Если у вас уже есть кастомная система жидкостного охлаждения или вы собираетесь на нее переходить в ближайшее время, то MSI MPG Z590 Carbon EK X – это ваш выбор.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: