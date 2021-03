Оглавление

Вступление

Героем нашего недавнего обзора стал Seasonic FOCUS GX-1000. В схватке со своим «старшим братом» PRIME Titanium TX-1000 он сумел доказать, что качественные модели с сертификатом 80 Plus Gold подходят для питания даже самых прожорливых систем, но с определенными ограничениями. В ходе того тестирования мы провели масштабное сравнение полутора десятков «киловаттных» БП с разными сертификатами и выяснили, что «золотые» устройства остаются тихими вплоть до 700-750 Вт. Далее КПД начинает не хватать – тепловыделение становится слишком высоким и блокам волей-неволей приходится шуметь, чтобы не перегреться.

реклама

Так получилось и с самим GX-1000 – он показывает отличные характеристики при нагрузке до 750 Вт. Еще 250 Вт доступной мощности можно рассматривать лишь как «запас» для кратковременных экспериментов по разгону. Таким образом самой интересной является отметка ~800 Вт – именно при этом уровне нагрузки начинает ярко проявляться разница между устройствами с разными сертификатами. По совпадению 800-850 Вт – это энергопотребление мощной системы с парой флагманских ускорителей NVIDIA последнего поколения. А значит, тему стоит исследовать подробнее.

Давайте проверим, какого сертификата достаточно для того, чтобы БП без лишнего шума питал подобную сборку. Тем более что компания Seasonic дает нам для этого все возможности, предоставив на тест сразу несколько новейших моделей БП нужной мощности. Сегодня мы рассмотрим GX-850 (SSR-850FX), сертифицированный по стандарту 80 Plus Gold, затем PX-850 (80 Plus Platinum), и затем TX-850 (80 Plus Titanium).

Упаковка и комплектация

FOCUS GX-850 поставляется в крупной картонной коробке, оформленной в фирменном минималистичном стиле Seasonic. Основной цвет – разумеется, «золотой», по сертификату блока.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

На упаковке приводится вся необходимая информация и несколько фотографий – с информативностью полный порядок. От падений, ударов и других «приключений», ожидающих блок по дороге к владельцу, GX-850 надежно защищают двойные стенки коробки и мягкий «футляр» из вспененного пластика. Его можно увидеть на фото ниже.

Комплект поставки оказался в точности таким же как у рассмотренных ранее GX-1000 и TX-1000. В него входят инструкции, шнур питания, крепежные винты, два комплекта стяжек (матерчатых и пластиковых) а также заглушка для разъема ATX-Mainboard, которая позволяет запустить БП без подключения к материнской плате.

Как мы уже отмечали в предыдущих обзорах, матерчатые мешки для блока и кабелей, показанные на фото, на данный момент в комплект не входят.

Дело в том, все нетканые материалы сегодня необходимы для изготовления защитных масок, так что компания Seasonic выступила с инициативой исключить их из упаковки своих продуктов. В дальнейшем чехлы вернутся на свое законное место.

реклама

Внешний вид и особенности конструкции

Конструктивно GX-850 оказался почти идентичен GX-1000. Различить эти блоки можно разве что по наклейкам.

Это все то же компактное (для своей категории) устройство, выполненное по полностью модульной схеме. Длина блока составляет 139 мм, что в точности соответствует спецификация форм-фактора ATX. Это означает, что FOCUS GX гарантированно совместим с любыми корпусами этого стандарта – даже самыми маленькими, где место для БП жестко ограничено. Весомый плюс для тех, кто хочет построить небольшую, но мощную систему.

На одной стенке корпуса расположены все разъемы для подключения кабелей (они подписаны для удобства сборки), а на противоположной – коннектор C14 для сетевого шнура, клавиша питания и кнопка, с помощью которой можно выбрать режим работы системы охлаждения – стандартный или полупассивный.

В первом случае вентилятор БП вращается постоянно, во втором - включается, только когда нагрузка достигает определенного уровня. В тесте GX-1000, мы выяснили, что этот момент наступает уже при потреблении на уровне 150 Вт, любопытно будет проверить, как с этим обстоят дела у младшей модели.

Сама вертушка выполнена по классической семилопастной схеме (похожий профиль крыльчатки используют многие производители – он универсален и обеспечивает неплохие показатели расхода и давления в широком диапазоне оборотов). Крыльчатка закреплена на гидродинамическом подшипнике, заявленный ресурс которого достигает 50.000 часов.

Вентилятор накрыт тонкой проволочной решеткой. Снять ее можно только после полной разборки устройства, что несколько осложняет чистку вентилятора от пыли.

Теперь взглянем на таблицу мощностных характеристик.

Как и старшая киловаттная модель 850-ваттный блок предлагает мощную единую линию 12 В. Это идеальный вариант для производительных систем, который исключает любые проблемы с подключением самых прожорливых компонентов. Сила тока на основном канале может достигать 70 А, что соответствует мощности 840 Вт. Это 98,8% от заявленного «номинала», отличный показатель! По каналам 3.3 В и 5 В суммарно можно подать до 100 Вт мощности, ограничение по силе тока – 20 А на линию. Показатели чуть ниже, чем у GX-1000 (100 Вт и 25 А), но и этого более чем достаточно для любой современной системы.

По набору разъемов GX-850 и GX-1000 оказались идентичны. Младшая модель также предлагает два коннектора CPU 4+4 Pin (это означает, что блок можно использовать в системах с самыми требовательными процессорами класса HEDT), и шесть разъемов PCIe 6+2-pin для видеокарт.

реклама





Под периферию выделено 10 разъемов SATA и 5 Molex, также в комплект входит один переходник Molex –> 2 х SATA 3.3. Все кабели за исключением ATX Mainboard представляют собой плоские шлейфы без дополнительной оплетки – они отлично гнутся и создают минимальное сопротивление потокам воздуха. Кабели Micro-Fit для новейших видеокарт можно заказать отдельно.

Оценить длину шнуров вы можете на следующей схеме:

Итак, при внешнем осмотре GX-850 оказался «двойником» GX-1000. Найти какие-либо отличия оказалось невозможно. Давайте заглянем «под капот» и попробуем отыскать разницу в устройстве преобразователей.

реклама

Внутреннее устройство

Как и в большинстве современных высокоэффективных блоков питания, в SeaSonic FOCUS Gold GX-850 используется топология резонансного LLC-преобразования и применяется раздельная стабилизация напряжений с использованием конвертеров DC-DC (преобразователей постоянного тока).

Внутренняя компоновка рассматриваемого блока питания типична для всех представителей серии FOCUS независимо от их уровня эффективности. Она не столь плотная, как у представителей флагманской серии PRIME: при меньшей длине блока (и, соответственно, основной печатной платы) используется лишь одна дочерняя плата, а перед платой с модульными разъемами имеется немного свободного места.

реклама

Единственная (если не считать присутствующую у любых модульных блоков питания панель с разъемами для подключения кабелей) дочерняя плата служит для размещения преобразователей постоянного тока, выдающих напряжения 3.3 и 5 В из основного напряжения 12 В.

Разумеется, присутствует активная коррекция фактора мощности (APFC, Active Power Factor Correction) — ее наличие является обязательным условием для сертификации 80 Plus любого уровня. На базовом уровне требуется значение фактора мощности не менее 0,9 при полной нагрузке, для уровня 80 Plus Gold (по которому сертифицирован рассматриваемый нами сегодня блок питания) — 0,9 при половинной нагрузке. Добиться таких показателей без применения APFC нереально — при пассивной коррекции фактора мощности даже при полной нагрузке его значение не дотягивает хотя бы до отметки 0,8.

реклама

Дроссель APFC в пластиковом кожухе размещен между двумя наиболее крупными радиаторами охлаждения на основной печатной платы.

Относительно свободная внутренняя компоновка блока в значительной мере обусловлена размещением большинства управляющих микросхем и ряда мелких элементов на оборотной стороне основной печатной платы.

Супервизор представлен микросхемой Weltrend WT7527V. В его задачи входит мониторинг и защита от повышенного или пониженного уровня основных выходных напряжений, отслеживание превышения силы тока и обеспечение сигнала PowerGood.

реклама

В качестве контроллера PFC используется микросхема Champion Microelectronic CM6500UNX.

Резонансный контроллер SLS (SRC/LLC+SR), обеспечивающий функционирование основного преобразователя, реализован на основе микросхемы Champion Microelectronic CM6901T6X.

реклама

Единственной управляющей микросхемой на лицевой стороне основной печатной платы является контроллер дежурного питания Excelliance MOS EM8569C, размещенный возле трансформатора «дежурки».

Этот набор управляющих микросхем неизменен для всех блоков питания серии FOCUS — как «золотой», так и «платиновой» эффективности.

На основной печатной плате размещены следующие элементы входного фильтра: два синфазных дросселя, конденсатор CX, два конденсатора CY, варистор, а также плавкий предохранитель.

Этот набор дополняется элементами, размещенными на входе шнура питания, где находятся еще два конденсатора CX и конденсатор CY.

Схема наполнения входного фильтра также полностью одинакова для всех моделей линейки FOCUS.

Плата с разъемами для отсоединяемых шлейфов питания снабжена сглаживающими конденсаторами — как электролитическими, так и твердотельными. Заняты далеко не все предусмотренные разводкой платы позиции: в наличии три электролитических и пять твердотельных конденсаторов (тот же набор, что и в моделях FOCUS Gold GX-1000 и FOCUS Platinum PX-850).

Питание к разъемам модульных шлейфов подается при помощи медных шин, соединяющих основную печатную плату и дочернюю плату с модульными разъемами. Такое решение более надежно, чем привычный по многим другим блокам питания подвод энергии через припаянные провода — да и выглядит намного аккуратнее.

Все электролитические конденсаторы, примененные в блоке, имеют японское происхождение и рассчитаны на рабочую температуру 105° C. На входе применен конденсатор производства Nichicon емкостью 680 мкФ.

На выходе используются конденсаторы производства Nichicon и Nippon Chemi-con.

Также в выходных цепях применено некоторое количество твердотельных конденсаторов.

Для охлаждения внутренних компонентов используется вентилятор HongHua HA1225H12F-Z типоразмера 120 мм на основе гидродинамического подшипника. Номинальная скорость вращения вентилятора составляет 2200 об/мин. Часть площади крыльчатки закрыта прозрачным экраном для оптимизации воздушных потоков внутри корпуса БП.

Система охлаждения, традиционно для старших серий блоков питания Seasonic, может работать как в активном, так и в полупассивном (с бездействием вентилятора на умеренных нагрузках) режимах. Кнопка переключения режимов работы системы охлаждения размещена на задней стенке блока питания.

Общее качество примененных компонентов и сборки не вызывает ни малейших нареканий: аккуратная пайка, обилие монтажного клея в необходимых местах, отсутствие элементов с сомнительной репутацией.

Впрочем, безупречное качество изготовления является вполне привычным для продукции Seasonic с весьма давних пор.

Краткие технические характеристики

Наименование модели Seasonic FOCUS GX-850 Индекс модели SSR-850FX Заявленная мощность, Вт 850 Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 840 Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 98.8 Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Gold Габариты, мм 149 х 139 х 86 Типоразмер вентилятора 120 х 25 Модульная конструкция Да (полностью) Разъемы 20+4-pin Mainboard;

2 х 4+4-pin CPU;

6 х 6+2-pin PCIe;

10 х SATA;

5 х Molex

Конфигурация тестового стенда

Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;

Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;

Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;

Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);

Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);

Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;

Блок питания: Seasonic FOCUS GX-850, 850 Ватт;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;

Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;

Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов

Блок питания был протестирован на реальной игровой системе с парой видеоускорителей в связке CrossFireX. Предел потребления стенда составляет 1000 Вт, так что мы смогли изучить работу устройства не только в штатных режимах, но и с перегрузкой.

FOCUS GX-850 без труда справился с потреблением 900 и даже 950 Вт. Все характеристики за исключением уровня шума при этом оставались на том же уровне, что и при нагрузке 850 Вт.

Seasonic FOCUS GX-850



КПД

При разных уровнях нагрузки

%



По уровню КПД GX-850 оказался равноценен GX-1000. В «удобных» режима средней нагрузки блок уверенно демонстрирует эффективность на уровне 92%. У краев графика показатель снижается до 89-90%. По этим данным новинка слегка превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus Gold, хотя и не дотягивает до 80 Plus Platinum.

Seasonic FOCUS GX-850



Напряжение на линиях 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В



Система стабилизации отрабатывает тест на «отлично». Просадки отсутствуют, основные напряжения слегка возрастают с увеличением нагрузки. Любопытно отметить, что стабилизатор 850-ваттного БП настроен чуть точнее, чем 1000-ваттного, видимо — это особенность конкретных экземпляров.

Seasonic FOCUS GX-850



Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин



Здесь мы также наблюдаем знакомую картину. Полупассивный режим работы СО проявляет себя только при минимальной нагрузке: вертушка начинает периодически запускаться уже при потреблении 160-170 Вт. Впрочем, старт происходит очень плавно, так что заметить его на слух практически невозможно. Базовая скорость вращения составляет ~500 об/мин, этот показатель выдерживается вплоть до 500-550 Вт. Дале начинается заметный рост, пиковое значение превышает 1500 об/мин.

Seasonic FOCUS GX-850



Уровень шума

С расстояния 150 мм

При разных уровнях нагрузки

дБ



Блок работает практически неслышно до 550 Вт. При нагрузке 600-700 Вт устройство издает тихий «шелест», далее звук переходит в негромкий гул. В общем – ничего криминального, как мы уже отмечали в предыдущих обзорах, сертификата 80 Plus Gold достаточно для тихой работы «среднестатистического» БП до 700-750 Вт. Так вышло и в этот раз. Отмечу, что по результатам теста GX-850 выглядит более сбалансированной моделью в сравнении с GX-1000. Для киловаттного БП сертификат Gold явно «маловат», здесь же тепловыделение остается на приемлемом уровне во всем диапазоне доступных нагрузок.

Сравнение результатов

В нашей подборке 850-ваттных блоков есть немало моделей с сертификатом 80 Plus Gold. Прежде всего, это целая группа устройств Corsair RM и Enermax, которые, как и FOCUS GX, снабжены полупассивной системой охлаждения. Немалый интерес представляет и сравнение новинки c прямым предшественником – FOCUS Plus Gold 850 W.

Минимальная нагрузка – 150 Вт:

КПД при нагрузке 150 Вт

%



Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 150 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



При минимальной нагрузке добрая треть участников работает в пассивном режиме – практически бесшумно. Благодаря современной энергоэффективной платформе GX-850 оказывается одним из лучших «золотых» блоков по показателю КПД и даже обходит некоторые «платиновые» модели!

Усложним задачу. 500 Вт – нагрузка чуть выше среднего.

КПД при нагрузке 500 Вт

%



Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 500 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



И вновь GX-850 удается забраться на территорию «пожилых» моделей с сертификатом 80 Plus Platinum. Прогресс не стоит на месте. Кроме того, блок показывает отлично качество стабилизации и оказывается одним из самых тихих среди устройств работающих в активном режиме СО.

Высокая нагрузка – 750 Вт (режим выбран, чтобы представить на графике максимальное количество участников теста).

КПД при нагрузке 750 Вт

%



Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 750 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 750 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 750 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



В этом случае GX-850 заметно увеличивает обороты вентилятора и переходит в среднюю часть списка по шумовым характеристикам. Очевидно, это принципиальная позиция инженеров Seasonic, которые делают выбор в пользу эффективного охлаждения для большей надежности. Обратите внимание что и FOCUS Platinum того же производителя работает заметно более шумно, чем другие «платиновые» модели. В остальном – никаких нареканий: образцовый КПД и отличное качество стабилизации.

Заключение

Подведем итоги, начав с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированного блока.

Seasonic FOCUS GX-850 (SSR-850FX):

Полное соответствие заявленной мощности, возможность кратковременной работы при нагрузке на 50-100 Вт выше номинала;

Высокий КПД (89-92%);

Высокое качество стабилизации напряжений – просадки под нагрузкой отсутствуют;

Полупассивная СО, тихая работа устройства вплоть до нагрузки 700-750 Вт;

Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с несколькими видеокартами;

Полностью модульная конструкция;

Высокое качество изготовления, надежная элементная база, 10-летняя гарантия;

Компактные размеры (стандартная длина корпуса – плюс на фоне многих других модульных БП сходной мощности).

Минусы блока питания:

Заметное повышение уровня шума при нагрузке более 750 Вт.

Итак, FOCUS GX-850 оказался очень достойной моделью своей категории. Блок показывает высокий КПД, отличное качество стабилизации и остается тихим при работе с небольшим запасом по мощности. Приятные бонусы – полупассивная система охлаждения (в режиме «рабочего стола» вы сможете сделать компьютер совершенно бесшумным) и фирменная 10-летняя гарантия.

Что касается нашего исследования, 850-ваттную модель вряд ли можно назвать идеальным решением для системы с парой видеокарт флагманского уровня. Качественный блок Seasonic удовлетворяет поставленным требованиям по мощности (устройство устойчиво работает даже при максимальном потреблении и легко выдерживает перегрузку вплоть до 900-950 Вт), однако в этих режимах вы будете отчетливо слышать вентилятор. В следующий раз мы проверим, как в тех же условиях себя покажет FOCUS Platinum PX-850.

Константин Назаров aka Лакс Наваху