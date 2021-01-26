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Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)

Серия Prime TX – это третье поколение устройств Seasonic, сертифицированных по стандарту 80 Plus Titanium. Сможет ли старшая модель побороться за звание самого совершенного БП, побывавшего в лаборатории?
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Оглавление

Вступление

Блоки питания, сертифицированные по стандарту 80 Plus Titanium, появились в продаже в 2013 году, но остаются технической экзотикой и сегодня. Создание преобразователя, способного обеспечить КПД в 96% – непростая задача, справиться с которой смогли всего несколько компаний. В числе первых была Seasonic – линейка Prime Titanuim увидела свет в 2016-ом, а уже через год была модифицирована (Prime Ultra Titanium) с учетом полученного от покупателей «фидбэка». После этого флагман Seasonic на протяжении нескольких лет выпускался в неизменном виде, успешно конкурируя за звание самого совершенного БП на рынке.

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Нельзя сказать, что за это время у него появилось много достойных соперников. OEM-платформы для подобных устройств по-прежнему выпускают всего четыре компании, а количество моделей, построенных на них, можно пересчитать по пальцам. Несмотря на это, в прошедшем 2020 году в Seasonic было принято решение еще раз модернизировать серию Prime – используя автомобильный термин, «провести рестайлинг», чтобы защитить продукт от морального устаревания.

Новинка получила название Prime TX. Изменения в сравнении с прошлым поколением оказались «косметическими» – производитель обновил элементную базу и по-другому распределил разъемы по шнурам. Тем не менее, когда Overclockers.ru предложили на тест новенький Prime TX – мы не стали долго раздумывать. Представителей двух первых поколений Prime в нашей подборке не было, а ведь это одни из самых популярных «титановых» моделей на рынке. Согласитесь, интересно проверить, как флагман Seasonic будет смотреться на фоне топ-моделей других известных компаний.

Линейка Prime TX включает четыре устройства мощностью 650, 750, 850 и 1000 Вт. Все они сертифицированы по стандарту 80 Plus Titanium, выполнены по полностью модульной схеме и оснащены полупассивной системой охлаждения с возможностью выбора режима работы вентилятора. Для первого знакомства с серией мы выбрали старшую модификацию TX-1000.

Упаковка и комплектация

Блок питания поставляется в картонной коробке средних размеров, оформленной нарочито строго. Никаких ярких цветов и легкомысленных рисунков – только солидная геометрическая графика. Самым интересным элементом дизайна можно считать блестящие вставки «под металл» – прозрачный намек на «титановый» сертификат блока.

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Информативность упаковки – на среднем уровне. На коробке приводится краткое описание продукта, пара фотографий и таблица мощностных характеристик. Впрочем, покупатели подобных моделей наверняка знают, за чем именно отправляются в магазин. Лишняя реклама здесь ни к чему.

С надежностью упаковки все в полном порядке. Внутри декоративной внешней коробки находится дополнительный ящичек из плотного картона, корпус блока зафиксирован в нем с помощью двух деталей из упругого вспененного пластика (их можно увидеть на фото ниже).

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Комплект поставки включает в себя инструкцию, кабель питания, крепежные винты, заглушку для разъема ATX-Mainboard (она пригодится для запуска блока питания без подключения к материнской плате) и матерчатые чехлы, предназначенные для хранения самого блока и неиспользуемых кабелей.

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С последними связан интересный момент: на официальном сайте сообщается, что в новых партиях чехлы могут отсутствовать, так как все нетканые материалы сегодня необходимы для производства защитных масок. Что ж, отнесемся к этому с пониманием.

Внешний вид и особенности конструкции

Взглянем на само устройство. Сразу отмечу, что в сравнении с представителями двух первых поколений Prime Titanium новинка совершенно не изменилась внешне.

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Основными элементами дизайна являются хромированная решетка, накрывающая вентилятор, а также оригинальные «воздухозаборники» на боковинах корпуса:

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Смотрится интересно, но в то же время неброско. Габариты TX-1000 – 149 х 170 х 86 мм, таким образом он на 30 мм длиннее стандартных устройств, полностью соответствующих спецификациям ATX. Для столь мощной модели – не критично, тем не мнее этот момент стоит учитывать при покупке.

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Блок выполнен по полностью модульной схеме – то есть отсоединяемыми являются все кабели, в том числе основной шнур с коннектором ATX Mainboard. Между разъемами на задней стенке корпуса оставлено приличное расстояние – для удобства подключения. Во избежание путаницы коннекторы имеют разное число контактов – оценить распиновку вы можете на фото.

На противоположной стенке корпуса расположен разъем C14 для сетевого шнура, клавиша питания, а также кнопка, с помощью которой можно выбрать режим работы гибридной системы охлаждения. Prime TX может работать как в стандартном, так и в полупассивном варианте – в этом случае вентилятор будет неподвижен при нагрузке до ~40% от номинальной мощности блока.

К слову, первые блоки питания с изменяющейся в зависимости от температуры скоростью вращения вентилятора были созданы именно SeaSonic в далеком 2000 году, а несколько позже появилась и полупассивная система охлаждения S3TC с бездействующим при малых нагрузках вентилятором.

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Для охлаждения внутренних компонентов используется вентилятор HongHua HA13525M12F-Z типоразмера 135 мм на основе гидродинамическом подшипника. Его заявленный ресурс составляет 50.000 часов. Форма крыльчатки с большим количеством узких лопастей оптимизирована для работы при низких скоростях вращения.

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Вентилятор накрыт решеткой оригинальной формы, хромированный сегмент которой закреплен отдельно – его можно легко снять без нарушения гарантии для очистки устройства от пыли.

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Взглянем на наклейку с таблицей мощностных характеристик.

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Как и положено современному блоку питания высокой мощности, TX-1000 предлагает единую линию 12 В, что исключает любые проблемы с подключением «прожорливых» компонентов (теоретически, этот БП способен отдать всю мощность через один единственный разъем). Нагрузочная способность линии достигает 996 Вт – почти 100% от номинала БП, отличный показатель. Сила тока на каналах 3.3 В и 5 В может достигать 25 А, суммарная нагрузка – до 125 Вт. Разумеется, устройство столь высокого класса имеет все положенные «защиты» - OPP, OVP, UVP, OCP, OTP и SCP.

Все кабели Prime TX (за исключением ATX Mainboard) представляют собой плоские шлейфы в нейлоновой оплетке, сечение жил типично для высококлассных БП – 18 AWG. Отмечу, что провода отлично гнутся и хорошо сохраняют приданную им форму. Для питания материнской платы и процессора предназначены составные коннекторы ATX-Mainboard 20+4-pin и пара CPU 4+4-pin. Для подключения видеокарт предлагается использовать сразу 6 разъемов PCI-e, каждый из которых закреплен на отдельном шнуре длиной 750 мм.

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Для подключения периферии предназначены 14 разъемов SATA и 5 Molex, также в комплект входит переходник Molex –> 2 х SATA 3.3. Этого набора более чем достаточно для любой домашней системы.

Разъемы распределены по шнурам разной длины – это дает возможность подобрать оптимальный вариант для корпуса любого размера и конструкции. Оценить длину кабелей и расположение коннекторов можно на следующей схеме.

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Вы могли обратить внимание, что в комплекте нет кабеля с разъемом Micro-Fit для новейших видеокарт Nvidia – неудивительно, ведь релиз линейки Prime TX состоялся еще до их появления в продаже.

Тем не менее, производитель продумал и этот момент: соответствующий шнур можно получить по почте совершенно бесплатно. Для этого покупателю Prime TX нужно обратиться в службу поддержки компании. У нас такой кабель был сразу, его длина составляет 750 мм.

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Итак, по итогам внешнего осмотра Prime TX-1000 оставляет отличное впечатление. Блок аккуратно собран, достаточно компактен (по меркам флагманских устройств) и снабжен всеми необходимыми разъемами для производительной домашней системы.

Внутреннее устройство

Как и в большинстве современных высокоэффективных блоков питания, в SeaSonic Prime Titanium TX-1000 используется топология резонансного LLC-преобразования и применяется раздельная стабилизация напряжений с использованием конвертеров DC-DC (преобразователей постоянного тока). Про наличие активной коррекции фактора мощности (APFC, Active Power Factor Correction) можно и вовсе не говорить: сертификация 80 Plus даже на базовом уровне требует значения фактора мощности не менее 0,9 при полной нагрузке, добиться чего без применения APFC попросту нереально.

Но у «титановых» блоков питания, к которым относится рассматриваемая модель, требования к коэффициенту мощности еще жестче, чем у всех менее эффективных вариантов: не ниже 0,95, причем уже при нагрузке 20% от номинала.

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Внутренняя компоновка блока питания достаточно плотная. При этом не все элементы уместились на основной печатной плате: на ее поверхности можно насчитать целых шесть вертикально установленных дочерних плат, не считая крупной платы с модульными разъемами для шлейфов питания.

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Три дочерних платы размещены с левой стороны основной печатной платы, между входными конденсаторами и платой с модульными разъемами. На одной из них размещены преобразователи постоянного тока, вырабатывающие напряжения 3.3 и 5 В из базового напряжения 12 В.

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На второй размещена микросхема контроллера SLS (SRC/LLC+SR) Champion Microelectronics CM6901T6. Третья отвечает за управление системой охлаждения: к ней подключаются вентилятор и кнопка переключения между активным и полупассивным режимами охлаждения, размещенная на задней панели блока питания.

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Еще две дочерние платы размещены с правой стороны основной печатной платы. На плате, помещенной у края основной платы, можно найти микросхему супервизора Weltrend WT7527V и значительное количество мелких элементов.

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Вторая плата несет на себе небольшой дроссель и некоторое количество «мелочевки».

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Последняя дочерняя плата заключена между радиаторами охлаждения, дросселем APFC и входным конденсатором. Снаружи она плотно замотана изолирующей пленкой, не позволяющей увидеть скрытые под ней элементы.

Срезать пленку мы не решились, опасаясь повреждений компонентов на плате, но логика подсказывает, что от нашего взгляда скрыт контроллер схемы активной коррекции фактора мощности (APFC) — вероятнее всего, применяемая в других современных высокоэффективных моделях SeaSonic микросхема CM6500UNX.

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На обратной стороне основной печатной платы управляющие микросхемы отсутствуют, но там распаяна часть мелких элементов.

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Наиболее крупными среди них является пара драйверов управления затвором силовых транзисторов Silicon Labs SI8230BD.

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На основной печатной плате размещены следующие элементы входного фильтра: два синфазных дросселя, один конденсатор CX, четыре конденсатора CY и варистор.

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Этот набор дополняется элементами, размещенными под экранированным входом шнура питания: двумя конденсаторами CX, двумя конденсаторами CY и плавким предохранителем.

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Плата с разъемами для отсоединяемых шлейфов питания снабжена большим количеством сглаживающих конденсаторов — как электролитических, так и твердотельных.

Стоит также отдельно упомянуть тот факт, что для подачи питания к разъемам шлейфов питания вместо привычных проводов используются медные шины, соединяющие основную печатную плату и дочернюю плату с модульными разъемами. Такое решение значительно снижает риск производственного брака и в целом улучшает качество питания.

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Все электролитические конденсаторы, примененные в блоке, имеют японское происхождение (производство Nichicon и Nippon Chemi-con) и рассчитаны на рабочую температуру 105°C.

Отдельно стоит упомянуть о непривычно высокой емкости конденсаторов на входе: суммарная емкость двух «банок» составляет 1290 мкФ.

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Общее качество примененных компонентов и сборки не вызывает ни малейших нареканий. Впрочем, этого и следует ожидать от продукции компании, в послужном списке которой значатся как блоки питания для ранних Apple и IBM PC в 1980-х, так и первые в истории модели, сертифицированные по стандарту 80 Plus (как по изначальному базовому стандарту в 2005 году, так и по «золотому» в 2009 году).

Краткие технические характеристики

Наименование модели Seasonic Prime Titanium TX-1000
Индекс модели SSR-1000TR
Заявленная мощность, Вт 1000
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 996
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 99.6
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Titanium
Габариты, мм 149 х 169 х 86 (+30 мм)
Типоразмер вентилятора 135 х 25
Модульная конструкция Да (полностью)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
2 х 4+4-pin CPU;
6 х 6+2-pin PCIe;
14 х SATA; 5 х Molex

Конфигурация тестового стенда

  • Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;
  • Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;
  • Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2x8 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: Seasonic Prime TX-1000;
  • Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;
  • Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

Методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов

Тестирование проводилось на реальной игровой системе с пределом потребления 1000 Вт, Prime TX без малейших затруднений справился с этим уровнем нагрузки.

Из-за ограничений стенда возможность работы с «перегрузкой» не проверялась, однако, по данным наших западных коллег, все модели линейки Prime легко выдерживают долговременную работу при потреблении на 150-200 Вт выше номинала. Seasonic традиционно использует платформу с большим запасом по мощности.

Seasonic Prime TX-1000

КПД
При разных уровнях нагрузки
%

Тестирование на реальной системе, а не специализированном нагрузочном стенде, имеет свою специфику. К примеру, полученные нами значения КПД часто оказываются на 0.5-1% ниже заявленных производителем. Тем не менее, TX-1000 стал первым устройством в подборке, показавшим результат 96% (с учетом округления до целого числа). До этого БП с сертификатом 80 Plus Titanium в нашей лаборатории достигали только 95%.

Прогресс не стоит на месте, самая «свежая» из протестированных «титановых» платформ оказалась и самой эффективной. Также свою роль в установке рекорда сыграла полупассивная система охлаждения – при 480-500 Вт блок включает вентилятор и показатель сразу же немного снижается.

Seasonic Prime TX-1000

Напряжение на линиях 3.3/5/12 В
При разных уровнях нагрузки
В

Система стабилизации – особая гордость Seasonic. Она даже имеет собственное имя – Micro Tolerance Load Regulation и (по заявлению компании) обеспечивает отклонение напряжений от эталонных не более чем на 0.5%. Что ж, представители Seasonic явно поскромничали – видимо, чтобы получить эти 0.5%, нужно создать предельно несбалансированную кросс-нагрузку на линии.

На реальной системе просадки фактически отсутствуют, складывается впечатление, что БП вообще не реагирует на увеличение потребления.

Seasonic Prime TX-1000

Скорость вращения вентилятора
При разных уровнях нагрузки
Об/мин

Система охлаждения была протестирована как в стандартном, так и в полупассивном варианте. Разница между ними наблюдается только до нагрузки в 480-500 Вт (в первом случае вентилятор вращается со стабильной скоростью 600 об/мин, во втором – он неподвижен), в дальнейшем кривые скорости вращения совпадают. Показатель нарастает плавно и даже при максимальном потреблении не превышает 900 об/мин.

График смотрится отлично, однако именно с алгоритмом управления вентилятором связана моя главная претензия к TX-1000. При включении вертушка всегда раскручивается до максимальных оборотов и лишь затем скорость снижается до целевого значения.

Длится это не более секунды, да и звук не назовешь слишком уж громким, но причины такой настройки контроллера так и остались для меня загадкой. Возможно, за этим стоят какие-то практические соображения – например, правильное распределение смазки внутри подшипника или выдувание пыли из корпуса БП.

Seasonic Prime TX-1000

Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разных уровнях нагрузки
дБ

За исключением описанного выше момента блок демонстрирует великолепные шумовые характеристики. Даже при максимальной нагрузке TX-1000 издает лишь тихий шелест, который будет совершенно незаметен при установке блока в любой корпус с достаточно толстыми стенками.

Сравнение результатов

А вот и обещанное сравнение с флагманами других компаний. На графиках представлены результаты сразу трех устройств, сертифицированных по стандарту 80 Plus Titanium, это «заслуженные ветераны» SilverStone ST1300-TI и SilverStone ST1500-TI, а также новейший be quiet! Dark Power Pro 12 1200W.

Кроме того, в нашей подборке есть несколько очень серьёзных «платиновых» моделей, таких как Cooler Master V1200, Fractal Design Newton R3 1000W, Gigabyte XP1200M и Asus ROG THOR 1200W.

Минимальная нагрузка – 150 Вт:

КПД при нагрузке 150 Вт
%

Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В

Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин

Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ

Одна из отличительных черт стандарта 80 Plus Titanium – высокие требования к эффективности при нагрузке, составляющей всего 10% от номинала БП (для всех остальных стандартов требования прописаны только для уровней потребления 25, 50 и 100%). Вот почему «титановые» модели заметно превосходят «платиновые» в этом режиме. Герой обзора демонстрирует высокие результаты во всех дисциплинах тестирования.

Усложним задачу. 500 Вт – для «киловаттников» это ровно половина максимального потребления.

КПД при нагрузке 500 Вт
%

Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В

Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин

Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ

По уровню КПД с TX-1000 смог сравниться лишь SilverStone ST1500-TI (кстати, тоже построенный на платформе Seasonic). Из всех устройств с полупассивной СО вентилятор в этом режиме не включает только Corsair RM1000i, остальные блоки запускают вертушку на минимальных оборотах и демонстрируют схожий уровень шума (еле заметный «шелест», различимый только с предельно близкого расстояния).

Высокая нагрузка – 800 Вт (режим выбран, чтобы представить на графике максимальное количество участников теста).

КПД при нагрузке 800 Вт
%

Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 800 Вт
В

Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 800 Вт
Об/мин

Уровень шума при нагрузке 800 Вт
С расстояния 150 мм
дБ

При высокой нагрузке TX-1000, напротив, чуть уступил другим «титановым» моделям по эффективности. Впрочем, реальная разница составляет менее 1% (с учетом округления). Вместе с тем этот блок оказывается одним из лучших в подборке по качеству стабилизации и демонстрирует отличные шумовые характеристики.

Заключение

Подведем итоги, начав с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированного блока.

Плюсы Seasonic Prime TX-1000:

  • Чрезвычайно высокий КПД (93-96%);
  • Близкое к идеальному качество стабилизации напряжений;
  • Полупассивная СО, отличные шумовые характеристики – блок работает почти неслышно во всем диапазоне нагрузок;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с несколькими видеокартами;
  • Высокое качество изготовления, отборная элементная база, 12-летняя гарантия;
  • Оригинальный внешний вид, надежная упаковка, богатый комплект поставки;
  • Полностью модульная конструкция.

Минусы блока питания:

  • Кратковременное увеличение оборотов до максимума при каждом включении вентилятора.
Может не устроить:
  • Незначительно увеличенная длина корпуса (+30 мм).

Обновленный Prime Titanium занял достойное место в нашей подборке высококлассных флагманских устройств. Блок показал образцовые результаты во всех дисциплинах тестирования и готов стать эталоном, с которым в дальнейшем будут сравниваться все киловаттные модели.

За исключением описанной выше особенности управления вентилятором у TX-1000 сложно отыскать какие-либо недостатки – это отличный выбор для производительной домашней системы с несколькими видеокартами.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

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I9-master
14:30
Фух, хорошо что я успел последние 3090 за 135 штук купить и 3070 за 55 в декабре. Трудятся теперь на балконе, а из ноутбуков выковыривать это варварство какое-то.
В майнинге протестировали мобильные видеокарты NVIDIA — похоже, что игровые ноутбуки ожидает дефицит
Beta Version
14:29
https://en.wikipedia.org/wiki/GNU
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
Beta Version
14:28
Я их не советую. Я перечислил самые популярные домашние дистрибутивы. Если вам известны другие самые популярные домашние дистрибутивы, то можете их назвать.
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
Сергей Хомич
14:27
а зачем у каждого спрашивать мнение? Каждый будет хвалить свой. Поставь один и попробуй разобраться. Не понравится - поставишь другой. Никаких ограничений. Да и дистрибутивы не сильно-то и разные. 1) ...
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
Алексей Бородкин
14:26
я тоже так подумал, но в целом все равно доволен 2060 супер, цена за 3070 на старте слишком кусачая была
Во второй половине февраля ожидается рост цен на видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000
Сергей Чихарев
14:23
https://www.youtube.com/watch?v=HcfHBgUTn7I
Xiaomi вернула в продажу самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865
Роман
14:20
Только есть одно НО: материнки на B560 уже бюджетные
Intel впервые за много лет разрешит разгон ОЗУ на бюджетных материнских платах на чипсетах B560
Batareykin
14:19
ну бутерброд сам себя не купит
Игровые видеокарты перестали интересовать геймеров и майнеров после очередного роста цен 250 000 р
Сергей Хомич
14:19
глупости. Для начала в браузере надо аппаратное ускорение включить
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
fantazer
14:18
Ну у нас в Симфере двушки с 3 начинаются (Ремонт типа Бабушка с Дедушкой жили)
В майнинге протестировали мобильные видеокарты NVIDIA — похоже, что игровые ноутбуки ожидает дефицит
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