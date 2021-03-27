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Вступление

Через мои руки уже прошли несколько комплектов корпусных вентиляторов разных производителей. Это современная и модная тенденция, связанная не только с улучшением тепло-шумовых характеристик, но и с изменением внешнего вида. Возможно, последнее играет более важную роль, поскольку сейчас многие стремятся как-то украсить свои компьютеры при помощи RGB-подсветки. Набор вентиляторов позволяет не только преобразить внешний вид, но и улучшить вентиляцию внутри корпуса. Именно поэтому такие комплекты устройств становятся все популярнее, и их начинают выпускать все больше производителей.

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На самом деле моддинг появился не сегодня и не связан с выпуском RGB светодиодов, которые сейчас заполонили весь рынок. Я обладал акриловым прозрачным корпусом, подсветкой и светящимися вентиляторами еще в 2000-х годах. В те времена это выглядело необычно и по-особенному. Специальных устройств было не так много и поэтому приходилось отдельные вещи изготавливать самостоятельно. Сейчас кастомайзингом ПК занимаются целые компании, хотя их не так много. А основной спрос сместился в сторону недорогих и при этом симпатичных, функциональных моделей.

Это касается корпусов и отдельных элементов. На данный момент этот рынок очень насыщен, и мы часто рассматриваем различные корпуса, где иногда достаточно установить только пару RGB лент, чтобы обеспечить интенсивную подсветку внутри. Затраты при этом минимальны. И прошли те времена, когда один вентилятор с прозрачным пластиком и четырьмя светодиодами красного цвета стоил как десять обычных. Сейчас проще и во многих случаях дешевле купить целый комплект, да еще с пультом управления, чтобы переключать все режимы дистанционно.

Мы рассмотрим один такой набор, выпущенный известной компанией Arctic, которая многие годы специализируется на выпуске систем охлаждения не только для энтузиастов, но и для обычных пользователей. Самой широкой аудитории больше знакомы легендарные термопасты MX-2 и MX-4.

Arctic BioniX P120 A-RGB – комплект из трех корпусных вентиляторов диаметром 120 мм, пульта дистанционного управления и коммутационного хаба. Функциональность полностью совпадает с рассмотренными ранее моделями других компаний, и я снова буду пытаться прокачать корпус, который уже обозревал. Посмотрим, что получится на этот раз.

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Упаковка и комплектация

Коробка изготовлена из плотного, но относительно тонкого картона. Снаружи мы видим цветную качественную полиграфию. Упаковка больше похожа на куб со стороной 13 см.

Даже визуально это не кажется много, ведь диаметр вентилятора (120 мм) хорошо известен, а внешние габариты лишь немногим его больше. Кроме того, внутри находятся вспомогательные элементы для обеспечения функционала комплекта.

Сама коробка изготовлена из тонкого картона. Фон преимущественно черный, а цветных вставок немного. Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Прямо спереди можно увидеть почти весь комплект. Он состоит из трех вентиляторов, и они изображены крупно и прямо посередине. Также присутствует круглая вставка, где есть небольшое изображение контроллера и пульта. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Под ним небольшой значок Arctic Addressable RGB. Еще ниже информация о двухлетней гарантии и QR-код, по которому можно получить более подробную информацию о данном наборе. Далее указана модель и краткое описание оборудования. В частности, становится понятно, что это вентиляторы с ARGB подсветкой, и хабом-контроллером с беспроводным управлением. Еще ниже есть несколько значков основных систем синхронизации ARGB производителей материнских плат.

С противоположной стороны есть четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Первый слайд показывает подсветку, выполненную в виде кольца, второй – какой-то новый упрощенный способ соединения, третий – оптимизированный воздушный поток, и наконец – устройство двигателя, а точнее срез с демонстрацией взаимодействующих элементов. Ниже представлено описание комплекта поставки. А в самом верху находится небольшое описание комплекта.

Часть информации на нескольких языках находится на одной из боковин. Есть в том числе русский язык, где на нем указано следующее (дословно):

120-мм вентилятор, оптимизированный для статического давления с A-RGB;

A-RGB для максимальных возможностей настройки освещения;

Сконцентрированный поток воздуха для более высокой эффективности при использовании на теплоотводах и радиаторах;

Бесшумная работа благодаря инновационным лопастям вентилятора;

ШИМ-сигнал регулирует скорость вентилятора.

Все странно сформулировано, но понять смысл можно. С противоположного бока находится спецификация устройства. Она представлена в виде таблицы, и я попытаюсь сравнить с тем, что уже протестировал ранее.

Модель Arctic P120 A-RGB AeroCool Saturn 12F ARGB 6-pin AeroCool Mirage 12 ARGB 6-pin Габариты (Д х Ш х В), мм 120 х 120 х 30 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25 Скорость вращения, об/мин 400-2300 (ШИМ управление) 1000 1300 Тип коннектора, pin 8 pin (ARGB+FAN) 6 pin 6 pin Пусковое напряжение вентилятора, В 6 6 6 Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12 12 Номинальная сила тока вентилятора, А 0.16 0.15 0.35 Потребляемая мощность, Вт 2.0 1.8 4.2 Воздушное давление, мм водяного столба 2.1 1.31 1.52 Воздушный поток, CFM 48 35.8 45.7 Уровень шума, дБ 18 19.6 17.8 Тип подшипника Гидродинамический Гидравлический Гидравлический Время наработки MTBF, ч 60 000 60 000 60 000

Отличия есть, и они заметны. Прежде всего, это скорость вращения. Здесь она может достигать 2300 об/мин и это внушительный показатель. Также можно заметить, что вентиляторы толще на 5 мм. Пустяк, но иногда это очень важно, поэтому будьте внимательны.

Уровень шума здесь скорее указан приблизительно. Вообще, я заметил, что производители очень часто его занижают. Так может показаться, но на самом деле все приблизительно соответствует действительности просто потому, что тестируют пустой вентилятор. А вот шум его же после сетки или при потоке через радиатор будет уже совсем другой. Кроме того, в спецификации было указано 0.45 сон, а это не совсем то же самое, что 18 дБ, а лишь очень приблизительно.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.

Сверху находятся две карточки. Под ними мы видим три вентилятора, установленных вертикально и еще одну коробку между ними. Логично предположить, что в ней спрятался комплект аксессуаров. Каждый вентилятор упакован в отдельный пакет, а еще сразу бросается в глаза, что у них нет кабелей, а только какие-то разъемы. Поначалу совсем непонятно как все это подключается, тем более что бумажной инструкции нет, а есть только карточка с QR-кодом.

Посмотрим, что в комплекте.

Шесть кабелей (два одного типа, два – другого, один – третьего, один - четвертого);

Пульт управления;

Хаб-контроллер;

Комплект винтов крепления вентиляторов;

Комплект винтов крепления хаба-контроллера;

Два проходных разъема;

Две полоски двухстороннего скотча;

Две полоски магнитов;

Благодарственная карта;

Карта с QR-кодом.

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Хочу сразу отметить, что без инструкции будет сложновато. Не совсем понятны соответствия и не очевидно подключение. Если у вас нет возможности воспользоваться QR-кодом, то лучше где-то скачать инструкцию и действовать согласно ней.

Устройство и особенности комплекта

Вентиляторы сразу же удивляют. Причем это касается не только отсутствия кабелей и увеличенной толщины. Прежде всего, меня удивила их масса. Да, вентиляторы очень массивные и дело тут не в самой раме потому, что она составная и элементы пластиковые. Все дело в двигателе. Это основная составляющая веса.

А как дела обстоят с весом у других, более классических устройств?

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Значит все дело в подсветке, которая и набирает эти лишние 30-40 граммов, но я не поленился и взвесил 50 см ленты, где светодиоды даже побольше.

Коннекторы не весят столько, к тому же здесь нет кабеля. Сама рама полая внутри и состоит из нескольких элементов, в основном легких и пластиковых. Крыльчатка массивная, но лопастей немного, всего пять штук, и она также изготовлена из пластика.

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Форма лопастей фирменная, напоминает полотно ручной косы. Кончики очень острые и пальцы я бы не совал в них точно. Может и не отрежет, но пораниться можно с большой долей вероятности.

Как уже отмечалось, рама состоит из нескольких элементов и не является монолитной. Я попробовал разобрать один угол и это получается достаточно просто.

Для начала нужно отклеить резиновый уголок виброзащиты. Под ним находятся два самореза, которые также нужно открутить. Дальше крышку уголка надо просто сдвинуть.

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Два уголка пустых, а два с разъемами. Подключать вентилятор можно через любой, но по схеме надо сперва задействовать Power In.

Чтобы люди окончательно не запутались, разъемы подписаны и выделены разными цветами. Это упрощает в целом жизнь, но это не значит, что инструкция не нужна вовсе.

Эти разъемы находятся с противоположных сторон рамы и поэтому вентиляторы можно устанавливать друг за другом. Для этого следует вспомнить специальные проходные коннекторы из комплекта.

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На практике это очень удобно потому, что нет лишних проводов и не нужно забивать голову как их развести. Особенно такая конструкция подойдет для рядного размещения на передней панели или при использовании радиатора СЖО на 360 мм. Удобно? Лучше ничего не придумаешь. Получается, как бы монолитный блок, к которому подходит всего один провод. А можно разделить на два канала? Да, можно разбить на две секции плюс еще один вентилятор отдельно.

Кстати, есть кабель одного типа, который позволяет запитать отдельный вентилятор независимо непосредственно от материнской платы. Для этого с одной стороны находится специальный разъем 8-pin, а с другой 4-pin FAN и 3-pin ARGB 5В. Поэтому разъем этот только называется производителем 8-pin, а на самом деле задействовано только 7 контактов.

Хаб-контроллер представляет собой простую конструкцию. Это небольшая пластиковая коробочка, сравнимая по габаритам с SSD накопителем формата 2.5”. С одной стороны находится разъем подключения питания SATA и коннектор для соединения устройства с материнской платой. Последний необходим для синхронизации ARGB и работы ШИМ-регулировки вентиляторов.

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С другой стороны находится два разъема 8-pin для подключения двух каналов с вентиляторами и еще один дополнительный разъем ARGB 5B, например, для ленты.

Да, всего два канала и это очень грустно. Зато на этих двух каналах может быть несколько вентиляторов, соединенных последовательно друг с другом.

Пульт очень похож на тот, что использовался в моделях, которые я тестировал раньше. Его габариты составляют 82 х 37 х 7 мм. Он очень легкий и компактный. На его поверхности находится 21 кнопка. Они очень удобно объединены в группы. В качестве элемента питания используется батарейка CR2025. На обратной стороне показана схема по ее замене.

Думаю, что с набором все понятно, поэтому пора переходить к сборке, а потом к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование комплекта Arctic BioniX P120 A-RGB проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-Pro S, версия BIOS 2807;

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Память: 2 x 8 Гбайт G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт;

Корпус: AeroCool Quantum Mesh.

Сборка системы

Сборку снова лучше проводить в пустом корпусе. AeroCool Quantum Mesh компактный, и не везде удобно подобраться к винтам в собранной системе. Я также решил разделить на две секции, как изначально запланировано, и чтобы максимально проверить сборку, задействовал оба канала. И намерено не поставил вентиляторы вплотную друг к другу через проходные контакты, а решил использовать соединительный кабель.

Лопастей меньше, они другие, и визуально это выглядит как небо и земля. Как и в прошлый раз, хаб я разместил за правой боковой крышкой. Места для этого достаточно. Металлический корпус препятствует нормальному прохождению сигнала, но все уверенно работает в радиусе одного метра.

На самом деле больше и не нужно. Хорошо, что это наконец-то можно делать не одной кнопкой на корпусе, а отдельным устройством, где их гораздо больше и функциональность выше. Различных режимов и их сочетаний великое множество, каждый для себя может выбрать то, что ему нравится. Есть специальные предустановки, можно все настроить вручную, а если надоело, то и отключить вовсе. Вариантов много и все они отлично реализованы.

Однако не обошлось без ложечки дегтя. Я наивно полагал, что кнопки Speed на пульте – это регулировка скорости вентиляторов, и предполагал, что если не задействовать PWM синхронизацию с материнской платой, то скоростью вентиляторов можно будет управлять кнопками, как было на других устройствах, прошедших через мои руки. Тут кнопки Speed управляют скоростью цикла RGB эффекта подсветки, а обороты не регулируются и если нет PWM синхронизации с платой, то будь готов получить 100%, а значит 2300 об/мин, и в моем случае где-то 43 дБ.

Самое печальное, что резистор можно использовать только, если впаивать самому в разрыв вручную и больше никак. Значит, остается подключать комплект Arctic BioniX P120 A-RGB к материнской плате и регулировать обороты с ее помощью.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту:Prime95 и Furmark. Также было решено протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все вентиляторы 120 мм включены на максимум;

Все вентиляторы 120 мм в режиме PWM Silent;

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



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Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU, °C



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Температура SSD, °C



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Температура GPU, °C



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Меньше – лучше





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По итогам тестов видно, что охлаждение заметно улучшилось, особенно при максимальных оборотах крыльчатки.

Заключение

BioniX P120 A-RGB – это первый такой комплект компании Arctic, и надо сказать, что получилось здорово. Особенно мне понравились некоторые новые удачные и перспективные решения. Сначала они кажутся сложными и непонятными, но когда разберешься в сути, удивляешься, как такое не придумали раньше, ведь это действительно удобно. Речь, конечно, про разъемы с двух сторон и возможность последовательной сборки. Это классная и необычная идея, которая состоятельна и отлично работает.

Сами по себе вентиляторы очень хорошие. Они, возможно, и не самые тихие на рынке, но зато производительные, тяжелые и хорошо сбалансированные. При тестах никакой вибрации от них не подмечалось. Корпус устройства прочный и надежный, несмотря на то, что он составной и местами полый. А подсветка реализована при помощи группы светодиодов, спрятанных под белое кольцо. Сам корпус двигателя и крыльчатка не подсвечиваются.

Управление организовано просто и понятно. Однако следует помнить, что пульт позволяет осуществлять настройку только подсветки. Обороты вентиляторов регулируются только при синхронизации с материнской платой. И с ней же можно синхронизировать подсветку. Для этого предусмотрена отдельная кнопка на пульте.

Основным недостатком, на мой взгляд, является отсутствие печатной инструкции. С одной стороны, нужно шагать в ногу со временем и все такое, с другой – даже на сайте инструкция малоинформативна, а на смартфоне еще и мелко. Разобраться, в конце концов, можно, но это требует дополнительных усилий и времени.

В остальном к комплекту BioniX P120 A-RGB вопросов не возникло, он интересен и универсален.

Андрей Понкратов aka wildchaser