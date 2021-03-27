Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Arctic BioniX P120 A-RGB

В лабораторию на тест попал универсальный комплект BioniX P120 A-RGB, снабженный несколькими интересными фишками.
+
День Геймера в Ситилинке. Скидки до 45% на геймерское
Много RTX 6700XT поступило в продажу
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Оглавление

Вступление

Через мои руки уже прошли несколько комплектов корпусных вентиляторов разных производителей. Это современная и модная тенденция, связанная не только с улучшением тепло-шумовых характеристик, но и с изменением внешнего вида. Возможно, последнее играет более важную роль, поскольку сейчас многие стремятся как-то украсить свои компьютеры при помощи RGB-подсветки. Набор вентиляторов позволяет не только преобразить внешний вид, но и улучшить вентиляцию внутри корпуса. Именно поэтому такие комплекты устройств становятся все популярнее, и их начинают выпускать все больше производителей.

реклама

На самом деле моддинг появился не сегодня и не связан с выпуском RGB светодиодов, которые сейчас заполонили весь рынок. Я обладал акриловым прозрачным корпусом, подсветкой и светящимися вентиляторами еще в 2000-х годах. В те времена это выглядело необычно и по-особенному. Специальных устройств было не так много и поэтому приходилось отдельные вещи изготавливать самостоятельно. Сейчас кастомайзингом ПК занимаются целые компании, хотя их не так много. А основной спрос сместился в сторону недорогих и при этом симпатичных, функциональных моделей.

Это касается корпусов и отдельных элементов. На данный момент этот рынок очень насыщен, и мы часто рассматриваем различные корпуса, где иногда достаточно установить только пару RGB лент, чтобы обеспечить интенсивную подсветку внутри. Затраты при этом минимальны. И прошли те времена, когда один вентилятор с прозрачным пластиком и четырьмя светодиодами красного цвета стоил как десять обычных. Сейчас проще и во многих случаях дешевле купить целый комплект, да еще с пультом управления, чтобы переключать все режимы дистанционно.

Мы рассмотрим один такой набор, выпущенный известной компанией Arctic, которая многие годы специализируется на выпуске систем охлаждения не только для энтузиастов, но и для обычных пользователей. Самой широкой аудитории больше знакомы легендарные термопасты MX-2 и MX-4.

450x286 19 KB. Big one: 1000x635 60 KB

Arctic BioniX P120 A-RGB – комплект из трех корпусных вентиляторов диаметром 120 мм, пульта дистанционного управления и коммутационного хаба. Функциональность полностью совпадает с рассмотренными ранее моделями других компаний, и я снова буду пытаться прокачать корпус, который уже обозревал. Посмотрим, что получится на этот раз.

анонсы и реклама
Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде
6700XT в Ситилинке - смотри цену
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Упаковка и комплектация

Коробка изготовлена из плотного, но относительно тонкого картона. Снаружи мы видим цветную качественную полиграфию. Упаковка больше похожа на куб со стороной 13 см.

446x450 34 KB. Big one: 991x1000 119 KB

Даже визуально это не кажется много, ведь диаметр вентилятора (120 мм) хорошо известен, а внешние габариты лишь немногим его больше. Кроме того, внутри находятся вспомогательные элементы для обеспечения функционала комплекта.

Сама коробка изготовлена из тонкого картона. Фон преимущественно черный, а цветных вставок немного. Посмотрим на упаковку со всех сторон.

реклама

152x144 8 KB. Big one: 1000x953 100 KB
146x145 13 KB. Big one: 1000x989 205 KB 152x145 14 KB. Big one: 1000x953 151 KB 146x145 10 KB. Big one: 1000x989 164 KB 152x145 13 KB. Big one: 1000x953 185 KB
152x144 9 KB. Big one: 1000x953 97 KB

Прямо спереди можно увидеть почти весь комплект. Он состоит из трех вентиляторов, и они изображены крупно и прямо посередине. Также присутствует круглая вставка, где есть небольшое изображение контроллера и пульта. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Под ним небольшой значок Arctic Addressable RGB. Еще ниже информация о двухлетней гарантии и QR-код, по которому можно получить более подробную информацию о данном наборе. Далее указана модель и краткое описание оборудования. В частности, становится понятно, что это вентиляторы с ARGB подсветкой, и хабом-контроллером с беспроводным управлением. Еще ниже есть несколько значков основных систем синхронизации ARGB производителей материнских плат.

С противоположной стороны есть четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Первый слайд показывает подсветку, выполненную в виде кольца, второй – какой-то новый упрощенный способ соединения, третий – оптимизированный воздушный поток, и наконец – устройство двигателя, а точнее срез с демонстрацией взаимодействующих элементов. Ниже представлено описание комплекта поставки. А в самом верху находится небольшое описание комплекта.

Часть информации на нескольких языках находится на одной из боковин. Есть в том числе русский язык, где на нем указано следующее (дословно):

  • 120-мм вентилятор, оптимизированный для статического давления с A-RGB;
  • A-RGB для максимальных возможностей настройки освещения;
  • Сконцентрированный поток воздуха для более высокой эффективности при использовании на теплоотводах и радиаторах;
  • Бесшумная работа благодаря инновационным лопастям вентилятора;
  • ШИМ-сигнал регулирует скорость вентилятора.

Все странно сформулировано, но понять смысл можно. С противоположного бока находится спецификация устройства. Она представлена в виде таблицы, и я попытаюсь сравнить с тем, что уже протестировал ранее.

Модель Arctic P120 A-RGB AeroCool Saturn 12F ARGB 6-pin AeroCool Mirage 12 ARGB 6-pin
Габариты (Д х Ш х В), мм 120 х 120 х 30 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25
Скорость вращения, об/мин 400-2300 (ШИМ управление) 1000 1300
Тип коннектора, pin 8 pin (ARGB+FAN) 6 pin 6 pin
Пусковое напряжение вентилятора, В 6 6 6
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12 12
Номинальная сила тока вентилятора, А 0.16 0.15 0.35
Потребляемая мощность, Вт 2.0 1.8 4.2
Воздушное давление, мм водяного столба 2.1 1.31 1.52
Воздушный поток, CFM 48 35.8 45.7
Уровень шума, дБ 18 19.6 17.8
Тип подшипника Гидродинамический Гидравлический Гидравлический
Время наработки MTBF, ч 60 000 60 000 60 000

Отличия есть, и они заметны. Прежде всего, это скорость вращения. Здесь она может достигать 2300 об/мин и это внушительный показатель. Также можно заметить, что вентиляторы толще на 5 мм. Пустяк, но иногда это очень важно, поэтому будьте внимательны.

Уровень шума здесь скорее указан приблизительно. Вообще, я заметил, что производители очень часто его занижают. Так может показаться, но на самом деле все приблизительно соответствует действительности просто потому, что тестируют пустой вентилятор. А вот шум его же после сетки или при потоке через радиатор будет уже совсем другой. Кроме того, в спецификации было указано 0.45 сон, а это не совсем то же самое, что 18 дБ, а лишь очень приблизительно.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.

450x364 35 KB. Big one: 1000x808 120 KB

Сверху находятся две карточки. Под ними мы видим три вентилятора, установленных вертикально и еще одну коробку между ними. Логично предположить, что в ней спрятался комплект аксессуаров. Каждый вентилятор упакован в отдельный пакет, а еще сразу бросается в глаза, что у них нет кабелей, а только какие-то разъемы. Поначалу совсем непонятно как все это подключается, тем более что бумажной инструкции нет, а есть только карточка с QR-кодом.

Посмотрим, что в комплекте.

450x253 22 KB. Big one: 1000x563 76 KB
  • Шесть кабелей (два одного типа, два – другого, один – третьего, один - четвертого);
  • Пульт управления;
  • Хаб-контроллер;
  • Комплект винтов крепления вентиляторов;
  • Комплект винтов крепления хаба-контроллера;
  • Два проходных разъема;
  • Две полоски двухстороннего скотча;
  • Две полоски магнитов;
  • Благодарственная карта;
  • Карта с QR-кодом.

450x246 19 KB. Big one: 1000x546 60 KB

реклама



Хочу сразу отметить, что без инструкции будет сложновато. Не совсем понятны соответствия и не очевидно подключение. Если у вас нет возможности воспользоваться QR-кодом, то лучше где-то скачать инструкцию и действовать согласно ней.

Устройство и особенности комплекта

Вентиляторы сразу же удивляют. Причем это касается не только отсутствия кабелей и увеличенной толщины. Прежде всего, меня удивила их масса. Да, вентиляторы очень массивные и дело тут не в самой раме потому, что она составная и элементы пластиковые. Все дело в двигателе. Это основная составляющая веса.

450x414 25 KB. Big one: 1000x921 89 KB

А как дела обстоят с весом у других, более классических устройств?

реклама

450x215 21 KB. Big one: 1000x478 74 KB

Значит все дело в подсветке, которая и набирает эти лишние 30-40 граммов, но я не поленился и взвесил 50 см ленты, где светодиоды даже побольше.

450x407 24 KB. Big one: 1000x905 96 KB

Коннекторы не весят столько, к тому же здесь нет кабеля. Сама рама полая внутри и состоит из нескольких элементов, в основном легких и пластиковых. Крыльчатка массивная, но лопастей немного, всего пять штук, и она также изготовлена из пластика.

450x389 27 KB. Big one: 1000x865 89 KB

реклама

Форма лопастей фирменная, напоминает полотно ручной косы. Кончики очень острые и пальцы я бы не совал в них точно. Может и не отрежет, но пораниться можно с большой долей вероятности.

450x395 28 KB. Big one: 1000x877 95 KB

Как уже отмечалось, рама состоит из нескольких элементов и не является монолитной. Я попробовал разобрать один угол и это получается достаточно просто.

Для начала нужно отклеить резиновый уголок виброзащиты. Под ним находятся два самореза, которые также нужно открутить. Дальше крышку уголка надо просто сдвинуть.

450x329 17 KB. Big one: 1000x731 58 KB

реклама

Два уголка пустых, а два с разъемами. Подключать вентилятор можно через любой, но по схеме надо сперва задействовать Power In.

450x356 16 KB. Big one: 1000x792 65 KB

Чтобы люди окончательно не запутались, разъемы подписаны и выделены разными цветами. Это упрощает в целом жизнь, но это не значит, что инструкция не нужна вовсе.

Эти разъемы находятся с противоположных сторон рамы и поэтому вентиляторы можно устанавливать друг за другом. Для этого следует вспомнить специальные проходные коннекторы из комплекта.

450x242 16 KB. Big one: 1031x554 66 KB

реклама

На практике это очень удобно потому, что нет лишних проводов и не нужно забивать голову как их развести. Особенно такая конструкция подойдет для рядного размещения на передней панели или при использовании радиатора СЖО на 360 мм. Удобно? Лучше ничего не придумаешь. Получается, как бы монолитный блок, к которому подходит всего один провод. А можно разделить на два канала? Да, можно разбить на две секции плюс еще один вентилятор отдельно.

Кстати, есть кабель одного типа, который позволяет запитать отдельный вентилятор независимо непосредственно от материнской платы. Для этого с одной стороны находится специальный разъем 8-pin, а с другой 4-pin FAN и 3-pin ARGB 5В. Поэтому разъем этот только называется производителем 8-pin, а на самом деле задействовано только 7 контактов.

450x380 17 KB. Big one: 1000x845 65 KB

Хаб-контроллер представляет собой простую конструкцию. Это небольшая пластиковая коробочка, сравнимая по габаритам с SSD накопителем формата 2.5”. С одной стороны находится разъем подключения питания SATA и коннектор для соединения устройства с материнской платой. Последний необходим для синхронизации ARGB и работы ШИМ-регулировки вентиляторов.

450x375 14 KB. Big one: 1000x833 48 KB

реклама

С другой стороны находится два разъема 8-pin для подключения двух каналов с вентиляторами и еще один дополнительный разъем ARGB 5B, например, для ленты.

450x375 15 KB. Big one: 1000x833 52 KB

Да, всего два канала и это очень грустно. Зато на этих двух каналах может быть несколько вентиляторов, соединенных последовательно друг с другом.

Пульт очень похож на тот, что использовался в моделях, которые я тестировал раньше. Его габариты составляют 82 х 37 х 7 мм. Он очень легкий и компактный. На его поверхности находится 21 кнопка. Они очень удобно объединены в группы. В качестве элемента питания используется батарейка CR2025. На обратной стороне показана схема по ее замене.

Думаю, что с набором все понятно, поэтому пора переходить к сборке, а потом к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование комплекта Arctic BioniX P120 A-RGB проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-Pro S, версия BIOS 2807;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт;
  • Корпус: AeroCool Quantum Mesh.

Сборка системы

Сборку снова лучше проводить в пустом корпусе. AeroCool Quantum Mesh компактный, и не везде удобно подобраться к винтам в собранной системе. Я также решил разделить на две секции, как изначально запланировано, и чтобы максимально проверить сборку, задействовал оба канала. И намерено не поставил вентиляторы вплотную друг к другу через проходные контакты, а решил использовать соединительный кабель.

450x267 28 KB. Big one: 1000x594 98 KB

Лопастей меньше, они другие, и визуально это выглядит как небо и земля. Как и в прошлый раз, хаб я разместил за правой боковой крышкой. Места для этого достаточно. Металлический корпус препятствует нормальному прохождению сигнала, но все уверенно работает в радиусе одного метра.

На самом деле больше и не нужно. Хорошо, что это наконец-то можно делать не одной кнопкой на корпусе, а отдельным устройством, где их гораздо больше и функциональность выше. Различных режимов и их сочетаний великое множество, каждый для себя может выбрать то, что ему нравится. Есть специальные предустановки, можно все настроить вручную, а если надоело, то и отключить вовсе. Вариантов много и все они отлично реализованы.

Однако не обошлось без ложечки дегтя. Я наивно полагал, что кнопки Speed на пульте – это регулировка скорости вентиляторов, и предполагал, что если не задействовать PWM синхронизацию с материнской платой, то скоростью вентиляторов можно будет управлять кнопками, как было на других устройствах, прошедших через мои руки. Тут кнопки Speed управляют скоростью цикла RGB эффекта подсветки, а обороты не регулируются и если нет PWM синхронизации с платой, то будь готов получить 100%, а значит 2300 об/мин, и в моем случае где-то 43 дБ.

Самое печальное, что резистор можно использовать только, если впаивать самому в разрыв вручную и больше никак. Значит, остается подключать комплект Arctic BioniX P120 A-RGB к материнской плате и регулировать обороты с ее помощью.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту:Prime95 и Furmark. Также было решено протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы 120 мм включены на максимум;
  • Все вентиляторы 120 мм в режиме PWM Silent;
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура SSD, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

По итогам тестов видно, что охлаждение заметно улучшилось, особенно при максимальных оборотах крыльчатки.

Заключение

BioniX P120 A-RGB – это первый такой комплект компании Arctic, и надо сказать, что получилось здорово. Особенно мне понравились некоторые новые удачные и перспективные решения. Сначала они кажутся сложными и непонятными, но когда разберешься в сути, удивляешься, как такое не придумали раньше, ведь это действительно удобно. Речь, конечно, про разъемы с двух сторон и возможность последовательной сборки. Это классная и необычная идея, которая состоятельна и отлично работает.

Сами по себе вентиляторы очень хорошие. Они, возможно, и не самые тихие на рынке, но зато производительные, тяжелые и хорошо сбалансированные. При тестах никакой вибрации от них не подмечалось. Корпус устройства прочный и надежный, несмотря на то, что он составной и местами полый. А подсветка реализована при помощи группы светодиодов, спрятанных под белое кольцо. Сам корпус двигателя и крыльчатка не подсвечиваются.

Управление организовано просто и понятно. Однако следует помнить, что пульт позволяет осуществлять настройку только подсветки. Обороты вентиляторов регулируются только при синхронизации с материнской платой. И с ней же можно синхронизировать подсветку. Для этого предусмотрена отдельная кнопка на пульте.

Основным недостатком, на мой взгляд, является отсутствие печатной инструкции. С одной стороны, нужно шагать в ногу со временем и все такое, с другой – даже на сайте инструкция малоинформативна, а на смартфоне еще и мелко. Разобраться, в конце концов, можно, но это требует дополнительных усилий и времени.

В остальном к комплекту BioniX P120 A-RGB вопросов не возникло, он интересен и универсален.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест wildchaser arctic 120 мм тестирование вентиляторов arctic bionix p120 a-rgb

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Arctic BioniX P120 A-RGB
+
Обзор гарнитуры ASUS ROG Strix Go Core и шумоподавителя микрофона ASUS AI Noise-Cancelling Mic Adapter
+
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2021
+
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
9
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H7 Wireless
17

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 65
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 25
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты РБК рассказали, какие криптовалюты позволили владельцам увеличить своё состояние до 60 000%
6
В Steam стартовала раздача Red Wings: Aces of the Sky, а в EGS можно забрать Creature in the Well
1
Стали известны цены телевизоров LG 4K OLED 2021 – от 1 300 долларов
9
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
24
Xiaomi решила проблему вылетов приложений на смартфонах – официальная и неофициальная инструкции
1
9 актуальных флагманов OnePlus получили прошивку OxygenOS 11 на Android 11
1
Приток новых майнеров привёл к ощутимому снижению доходности Эфира – GeForce 3080 окупается 14 мес
+
В следующем месяце подписка World of Warcraft в России подорожает
13
Ryzen 7 5800X подешевел на 15 000 рублей за 2 месяца, а цена упала ниже рекомендованной AMD для РФ
+
HP предъявлен коллективный иск за блокировку неоригинальных картриджей
11
Роскомнадзор обяжет пользователей соцсетей предоставлять свои паспортные данные через Госуслуги
138
Держатели криптовалюты на биржах потеряли 2 миллиарда долларов из-за падения курса Биткоина
30
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
21
Sony Xperia 1 III будет конкурировать с Samsung Galaxy S21 Ultra
4
Начался приём предварительных заказов на долгожданную Biomutant — в Steam за игру просят 3 419 рублей
5
Фракции, модели оружия и беззубая улыбка: видео с материалами по S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось в Сети раньше положенного срока
+
Канадская майнинг компания Hut 8 купила ускорители NVIDIA CMP на сумму 30 миллионов долларов США
+
Первая в России сборка ПК на Intel Rocket Lake-S и розыгрыш комплектующих от HYPERPC
2
В сети Эфира совершена первая транзакция без участия майнеров - первый шаг на пути к Ethereum 2.0
+
По плотности размещения транзисторов 7-нм техпроцесс Intel будет близок к 3-нм технологии TSMC
+

Сейчас обсуждают

Игорь Бурцев
07:45
у ведьмака 3 не было защиты, но при этом ее покупали пачками. Если игра качественная то за нее и заплатить не грех, а вот если шлак и стоит при этом 4-5к то тут только торрент
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
warmuza
07:42
Терпентий готовится к голодным временам.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Сергей Курамшин
07:37
А че температуры слабо было показать?) Интересное соглашение у всех новостных порталов с АМД... Никто почти температуры не показывает. Те самые 70-80 градусов в нагрузке на кастомной водянке.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
DarkShaman
07:35
Какое-нибудь практическое применение этим портянкам текста для рядового юзера имеется ? "Несмотря на меньшее количество расширений у AMD, версии таких API как Vulkan, OpenCL и OpenGL выше чем у nVidi...
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Филипп Киркоров
07:26
Ну сейчас наверное так и зарабатывают, на скачках цен на валюту и те, кто копает уже давно.
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
terenty79
07:22
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:22
И что с того? Хочется вой слушать-бери.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:21
Сейчас глянул,в нашем ДНС куча(10 штук) 3070 появилось от 123 тыс и выше.Абсолютно конская цена за потомка 1070
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:16
Глупо рисковать за такие деньги.Вот отличный вариант(шутка)
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Семён Николаевич
07:14
Андроид и этим всё решено, будет без игор, а зачем она такая нужна. Единственный вариант её вытащить это сделатт подобие невзлетевшего nvidia shield
Qualcomm создаёт портативную игровую консоль на базе Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем