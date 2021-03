Оглавление

Вступление

Конечно, хорошо, когда можно себе позволить качественную акустическую систему, чтобы наслаждаться звуком. Однако, зачастую обстоятельства складываются так, что можно позволить себе лишь недорогую гарнитуру, чтобы также наслаждаться звуком, но при этом никому не мешать и не тратить много денег и места. Поэтому многие предпочитают использовать гарнитуру.

Самый бюджетный вариант – это проводная модификация, где все просто и понятно. Наушники (головные телефоны) отличаются только отсутствием микрофона, но сейчас в современных играх и голосовых сервисах лучше использовать микрофон. Причем, хорошо, когда этот микрофон находится не на веб-камере, а непосредственно рядом с вами, чтобы вашу речь было отчетливо слышно, а вот для приглушения посторонних шумов сейчас активно продвигаются разные шумо-подавляющие устройства. С подобной технологией я столкнулся совсем недавно, когда тестировал материнскую плату ASUS TUF Gaming B450-PRO S. Понятно, что это программный алгоритм, но что делать остальным пользователям, которые хотят улучшить работу своего микрофона в гарнитуре?

Оказывается, выход есть и ASUS выпустила отдельное устройство, которое позволит всем обладателям проводной гарнитуры воспользоваться технологией AI Noise-Cancelling.

Впрочем, устройство так и называется ASUS AI Noise-Cancelling Mic Adapter. Для работы нужен лишь порт USB Type-C, хотя в комплекте есть адаптер для USB Type-A. Для экспериментов я выбрал новенькую гарнитуру среднего уровня ASUS ROG Strix Go Core. Это проводная модель нового поколения, которая обещает хорошее качество звука, но в остальном проста и без каких-то изысков.

Это устройство предназначено для геймеров и энтузиастов. Гарнитура оборудована крупными 40-миллиметровыми динамиками ASUS Essence, удобными амбушюрами и регулируемым оголовьем. Интересно посмотреть, что получится из такого тандема.

Упаковка и комплектация

Коробка гарнитуры небольшая. Сначала даже трудно представить как она там может разместиться. Оказывается, она может немного складываться и занимать пространство более рационально. Упаковка изготовлена из плотного картона, а сверху присутствует цветная полиграфия. Расцветка полностью соответствует стилистике линейки ASUS ROG Strix.

Спереди мы видим крупное изображение самого устройства. На заднем фоне присутствует подсвечивающийся логотип ASUS ROG. Также он присутствует в левом верхнем углу вместе с надписью Republic Of Gamers. Справа находится значок reddot winner 2020. Это награда в области дизайна и лично я отношусь к этому скептически потому, что на мой взгляд это все сильно субъективно. Кроме этого, внешний вид у гарнитуры играет важную роль, но все же второстепенную. Самое главное – это качество работы. В левом нижнем углу крупными символами указано наименование модели ASUS ROG Strix Go Core. Core – здесь скорее всего не в значении «ядро», а «базовый». Есть модификация GO 2.4, но там тоже указан не диаметр или объем, а частота в гигагерцах. В правом нижнем углу находится группа значков. Они сообщают о сертификации teamspeak и Discord. Это хорошо известные голосовые сервисы, которые популярны в среде геймеров, а в свете прошлогодних событий многим людям, обучающимся дистанционно. Кроме этого, мы видим значок поддержки Nintendo Swit

ch и Hi-Res Audio.

С обратной стороны также есть изображение устройства, но здесь уже видно микрофон. Теперь понятно с какой стороны он находится. На картинке он показан без ветрозащиты, но на самом деле она есть в комплекте. Ниже находится несколько вставок с текстом. Они описывают используемые технические решения и раскрывают детали самого устройства. Первый же пункт рассказывает нам о том, что управлять устройством очень просто. Для этого есть один регулятор и один переключатель. Всем этим богатством можно оперировать с помощью одного пальца. Далее нам рассказывают, что гарнитура универсальная и подходит для всех платформ, где есть 3,5 мм отверстия для динамиков и микрофона. Внизу есть небольшая спецификация устройства.

Модель ASUS ROG Strix Go Core Тип Проводная под комбинированный джек 3.5 мм или два простых независимых для наушников и микрофона (адаптер в комплекте) Динамики 40 мм ASUS Essence, с неодимовым магнитом Частотный диапазон 20 – 40 000 Гц Сопротивление 32 Ом Микрофон Узконаправленный Частотный диапазон микрофона 100 – 10 000 Гц Чувствительность -45 дБ Габариты Нет данных Масса 252 г

В целом характеристики выглядят неплохо. Мне кажется, что пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там находится. Кстати, комплект поставки перечислен рядом со спецификацией.

Внутри находится пластиковый лоток. Сверху лежат наушники (головные телефоны). Они сложены определенным образом, чтобы лучше было разместиться в коробке.

С обратной стороны находится ниша для комплекта поставки. Здесь он размещается в отдельном небольшом пакете.

Среди прочего здесь находятся две книжечки. Одна – это краткое руководство по использованию, а вторая – гарантийная информация.

В комплекте есть кабель-адаптер комбинированного порта 3,5 мм на два независимых микрофон + наушники. Есть микрофон и отдельно ветрозащита. Теперь посмотрим на упаковку устройства шумоподавления. Это очень компактная коробка, которая может поместиться на ладони.

Она изготовлена из тонкого картона, но само устройство небольшое и оборудовано прочным корпусом, поэтому внешней защиты почти нет. Фон коробки преимущественно светлый. Спереди изображено само устройство. Выше мы видим логотип производителя и наименование модели. Ниже указано, что в комплекте есть адаптер для USB Type-A.

С обратной стороны также указано название устройства. Кроме этого, здесь есть несколько штрих-кодов, артикул и номера. В самом низу находится краткая спецификация и перечень комплекта поставки. Заглянем внутрь.

Здесь мы сразу же видим две книжечки и картонный органайзер, в который упаковано устройство и адаптер.

Выглядит оно очень просто: с одной стороны USB Type-C, а с другой – комбинированный джек 3,5 мм для гарнитуры.

Внешний вид гарнитуры

Основные узлы и детали ASUS ROG Strix Go Core изготовлены из пластика. Также в качестве материалов можно заметить искусственную кожу. Чашки с амбушюрами могут поворачиваться на 90° у основания оголовья, но только в одну сторону.

Регулировки позволяют использовать устройства как на крупной голове, так и на маленькой. Фиксация по направляющим происходит отлично и само по себе ничего не разъезжается. С чашками все понятно. Они изготовлены из пластика, но не глянцевые, а немного шероховатые, матовые. На одной находится надпись ROG, а на другой логотип. В чашах есть отверстия и в них вставлены выступы на пластиковых рамках, сделанных полукругом. Сверху этих рамок находится соединительный шарнир с оголовьем.

Регулировка присутствует, поэтому оголовье состоит из нескольких элементов. Нижние детали составные. Сверху тоже, только там не два куска пластика, а еще вставка поролона с искусственной кожей. Внутри находится стальная полоса, которая служит направляющей для регулировки, а фиксирующие элементы внутри корпусов нижних деталей.

С внутренней стороны сверху находится мягкий модуль с поролоном для опоры на голову. Получается очень комфортно и не давит абсолютно. Стальная лента внутри жесткая и упругая. Внутри оголовья проходит кабель. Он находится в оплетке из синтетического материала. Он достаточно гибкий и поэтому не должен перетереться или сломаться. Внутри он проходит так, что нигде не мешается и его не видно.

На микрофон вставляется ветрозащита и он вставляется в гнездо, которое находится на левой чаше. В ней же находится вся разводка: гнездо микрофона, его переключатель и колесо громкости. Последнее электро-механическое и у него есть фиксирующие положения минимума и максимума. Крутится колесо свободно без щелчков, ход средний, фиксация нормальная, но случайно махнуть можно. Переключатель осуществляет включение и отключение микрофона.

Я не стал разбирать чашу потому, что там нет ничего интересного кроме динамика. Однако сам разбор не сложный. Амбушюра легко снимается и одевается. Жаль производитель не положил в комплект еще матерчатые, чтобы не так сильно потели уши. С другой стороны все хорошо со звукоизоляцией.

Внутри на ткани амбушюр есть просто изображения логотипов ROG. В целом конструкция очень проста, понятна и я думаю здесь больше описывать нечего.

Тестирование и настройка ПО

Сама гарнитура никак программно не определяется и не настраивается. Все дело в том, что это чисто аппаратное устройство без каких-либо контроллеров. Совсем другое дело – шумо-подавитель. Это сложное устройство и у него есть аппаратная и программная часть. Такой же шумодав микрофона материнской платы настраивается через Armoury Crate.

У этого устройства есть своя собственная утилита, которая позволяет осуществлять настройку микрофона. Что касается звука, то тут нет никаких регулировок, но само звучание через это устройство почему-то получается чище, чем через встроенную звуковую карту на материнской плате. Подключал я устройство через USB Type-C на материнской плате.

Эффект шумоподавления работает аналогично тому, который присутствует на материнской плате. Понятно, что все это осуществляется программными алгоритмами и предустановками. Устройство я тестировал в разных играх, смотрел фильмы и слушал музыку. В играх и фильмах все очень хорошо, но все звуковые эффекты придется настраивать через софт звуковой карты потому, что у самой гарнитуры никакого софта нет. Позиционирование лучше в играх. ФВ нескольких фильмах, которые я посмотрел объема местами не хватает. Производитель позиционирует гарнитуру как игровую и поэтому все логично. Что касается музыки, то в целом получается неплохо, но нет мощных басов. Звук достаточно сбалансированный, но в основном преобладают средние частоты.

Заключение

Гарнитура ASUS ROG Strix Go Core простая, удобная и понятная. На мой субъективный слух качество звучания очень хорошее и сбалансированное. Понятно, что здесь более выражены средние частоты потому, что этому способствует конструкция. Гарнитура больше рассчитана на геймеров, однако через голосовые сервисы общаться комфортно. Громкость легко регулируется на корпусе, а микрофон также легко отключается механическим переключателем.

Благодаря тому, что оголовье регулируется, можно комфортно использовать устройство на любой голове, даже детской. Положения фиксируются четко с фиксацией. Самопроизвольно ничего не двигается, сидит удобно потому, что на пластиковой детали сверху есть мягкий элемент для опоры. Основные узлы и детали изготовлены из пластика, но ничего не хрустит, не трещит и посторонних звуков не издает. Единственное, с чем пришлось столкнуться – от долгого использования уши потеют, поскольку на них давят амбушюры из искусственной кожи. Вариантов особо нет, только использовать матерчатые, но их в комплекте не предусмотрено.

Что касается ASUS AI Noise-Cancelling Mic Adapter, то он работает и очень неплохо. Для начала отмечу более чистый звук при использовании этого адаптера. Не знаю, с чем это может быть связано, но помехи отсутствовали в принципе, в то время как через 3.5 мм разъемы материнской платы было небольшое шуршание. Алгоритм шумоподавления работает точно так же, как на самой материнской плате. Драйвера в операционной системе Windows 10 устанавливаются автоматически, а управлять устройством можно через специальную утилиту.

Кстати, само устройство достаточно универсальное и его можно использовать вместе с ноутбуком, приставкой или смартфоном. Я использовал с компьютером, и оно оказалось полезным. Теперь можно по-настоящему прокачать свою обычную проводную гарнитуру до максимального уровня.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: