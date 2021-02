Оглавление

Вступление

Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге, и это первая статья на указанную тематику в наступившем 2021-м году. Доисторический Overclocking – именно так я решил назвать все то, что было до эры Pentium’ов, которую я не застал. Мое знакомство с ней состоялось лишь пару месяцев назад.

Если абстрагироваться от самых первых Pentium, которые появились на Socket 4 в двух вариациях (на 60 и 66 МГц), то эти процессоры снискали всенародную славу и любовь с выходом материнских плат на Socket 5 и 7.

Такие машины мне встречались в начале 1990-х в компьютерных клубах, где обычно стояла пара ПК для игры в C&C, Warcraft и другие, относящиеся к жанру RTS. Такие компьютеры в свою очередь конкурировали с популярным консолями Sega Mega Drive II и Super Nintendo. Причем приставки по популярности были далеко впереди, и к джойстику я приучился раньше, чем к мышке и клавиатуре.

Возникает вопрос, что же было до этих моделей Pentium? И ответ, если копнуть поглубже, может обескуражить или даже ввести в ступор заядлого компьютерного энтузиаста, поскольку культурный слой «железа» от самого первого процессора, принадлежавшего к архитектуре х86, до первых представителей суперскалярной архитектуры намного больше, чем от Pentium-4 до свежевыпущенного Intel Core i9-11900K из семейства Rocket Lake, которое относится к одиннадцатому поколению Intel Core. Переварить весь этот исторический пласт не так легко, поэтому я для себя обозначил рамки.

Для упрощения выбранной концепции решил, что платформа должна в любом случае поддерживать PCI интерфейс, так как это уже, во-первых, относительно модно и «современно»; во-вторых, дает большее поле для моих экспериментов с накопившимися платами расширения с PCI интерфейсом. Других особых требований к тестовой платформе не предъявлялось, разве что по сложившейся традиции это должна быть самая мощная и быстрая сборка, которую можно собрать.

Здесь, думаю, 0.00001% читателей данной статьи или «тру олдфаги» скажут: «Что это за ерунда, где ISA, VLB и вообще 8-bit only?», но всему свое время. Будем постепенно погружаться на глубину доисторического «железного» моря, иначе не избежать декомпрессии.

Итак, пляшем от наличия шины PCI, которая появилась как раз в период расцвета процессоров четвертого поколения, «четверок» или просто – четыреста восемьдесят шестых, вышедших в далеком 1989-м году. На сегодняшний день это 32 года назад. «Почти как вчера» – скажут «тру олдфаги»; «Мы тогда еще не родились», ответят оставшиеся, хотя суть ведь не в этом.

Типичная VLB видеокарта: V7 Mirage P64 на S3 Vision 864, 2 Мб.

Предыдущее поколение 386-х процессоров довольствовалось обменом данными с периферийными устройствами чаще на «скорости» 8 и 16 бит, хотя все поколение процессоров относится к первой микропроцессорной архитектуре, поддерживающей 32 бита. Несмотря на это, материнских плат, предназначенных для «троек», с шиной PCI не было. Хотя этого и не могло произойти исторически, так как спецификации новой по отношению к предыдущим шинам PCI впервые реализованы в 1992 году.

Значит, весь выбор сводится к многообразию 486-х процессоров, а уж разнообразия в те годы хватало, не то, что сегодня выбор между «красным» и «синим».

Видовое разнообразие

«Каждый вид достаточно плодовит чтобы выжившее потомство размножившись, обеспечило рост популяции»

Чарльз Дарвин

Чарльз Дарвин (1809-1882).

В своем эпохальном и всемирно известном труде «Происхождение видов путем естественного отбора» Дарвин особую роль уделял видовому разнообразию и естественному отбору. Если его теорию о происхождении видов эмпирическим путем соотнести с борьбой за выживанием на процессорном рынке, можно сделать вывод, что эволюция уже завершилась и на самом верхнем пьедестале пищевой цепи остались всего два подвида – «красный» и «синий».

И нам осталось лишь быть невольными свидетелями революции, когда наконец-таки один вид полностью поглотит или уничтожит другой и воцарится… Такого счастья, думаю, нам не надо. Впрочем, эта теория так и осталась теорией.

Возвращаясь к видовому разнообразию всех 486-х процессоров, стоит отметить, что их производили в разное время целых семь производителей, которые выпускали не одну модель процессоров, а даже несколько параллельных линеек для различных задач с различными моделями процессоров. О таком разнообразии современные пользователи только мечтают, выбирать особо не приходится, а это как раз и есть результат эволюции и естественного отбора.

Перед тем, как начать знакомство с представителями процессоров различных производителей, я начну с рекламного комплекта компании Intel, предназначенного как раз для своих 486-х процессоров.

Эволюция глазами Intel: от 80386 SL до Pentium.

Перед вами шедевр наскальной живописи , правильнее - рекламный продукт 1992 года выпуска, повествующий о выпущенных выдающихся микропроцессорах компании Intel.

Первый экспонат это процессор из семейства 386 - Intel 80386SL. Это мобильный микропроцессор с ядром 386 и функциями энергосбережения, которых нет в настольном 386. Этот процессор имеет необычное для микропроцессоров x86 исполнение - land grid array (LGA). Интересно, что у 80386SL было более 800 000 транзисторов - в три раза больше, чем у настольных 386SX/DX.

Второй процессор принадлежит к семейству 80486 – Intel 80486SX. Первый 486-й процессор без FPU блока. В рекламном продукте утверждается, что процессор i486SX имеет 800 000 транзисторов, хотя это противоречит другим источникам Intel. По их данным, в процессорах i486SX было около 1,2 миллиона транзисторов для чипов 1 мкм и 0,9 миллиона транзисторов для чипов 0,8 мкм. Вывод - от ошибок никто не застрахован, даже внутри CPU =)

Третий экспонат - это DX-версия процессора i80486. Отличие процессоров DX от SX состоит в том, что в чипы DX встроен модуль расчетов операций чисел с плавающей запятой, а в SX нет. Кристалл этого чипа имеет такой же размер, что и кристалл SX - примерно 16 мм x 10 мм, то есть 160 мм2.

Четвертый процессор 80486 в комплекте - i486DX2. Этот процессор имеет значительно меньший размер кристалла - около 84 мм2 (7 мм x 12 мм), что вдвое меньше кристалла чипа i486DX. Префикс DX2 означает работу на удвоенной частоте.

И замыкает эволюционную ветвь развития микропроцессор Intel Pentium 60. Этот микропроцессор является ранней производственной версией с ошибкой FDIV, которая была в модуле операций с плавающей запятой в оригинальных процессорах Pentium, выпускавшихся Intel в 1994 году. Ошибка выражалась в том, что при проведении деления над числами с плавающей запятой при помощи команды процессора FDIV в некоторых случаях результат мог быть некорректным.

В Intel знали об этой проблеме, но предпочитали не распространятся о ней. Они считали, что, поскольку этот дефект существенен лишь для узкого круга пользователей (математиков и других ученых), то пользователи, которые хотят заменить процессор, должны обратиться в компанию и доказать, что именно им эта замена необходима. (Ч. Дарвин бы по этому поводу сказал в наше время, что если вам нужна современная видеокарта, то Вам необходимо сначала доказать, что вы не можете играть в современные игры без трассировки лучшей с приемлемым для Вас FPS =))

А вот далее я коротко расскажу о тех семи производителях 486-х процессоров, модели которых я ниже протестирую и даже попытаюсь разогнать =)

Intel

Начнем с Intel. Осенью 1989 года на компьютерной выставке Comdex Fall, проводимой в Лас-Вегасе, штат Невада, США, компания Intel представила свои новые 32-битные x86-совместимые микропроцессоры четвертого поколения, построенные на гибридном CISC-RISC-ядре. Название они получили Intel 486 или сокращенно i486. Частотный диапазон процессоров начинался от 16 МГц и заканчивался 100 МГц. Вся линейка 486-х CPU делилась на два лагеря, с интегрированным рабочим модулем операций с плавающей запятой (FPU) и без такового. Первый вид процессоров получил суффикс «DX», а второй «SX». Надо отметить, что изначально блок FPU был воплощен в кремнии, но если при производстве процессоров в данном блоке обнаруживался дефект, при полностью функциональных остальных блоках процессора, процессор просто перелакировывался в «SX» версию, или некое подобие «Celeron» в наши дни.

Первые подели процессоров имели 8 Кб унифицированного кэша первого уровня для кода и данных. В более поздних версиях CPU размер кэша был увеличен до 16 Кб. Ранние модели i486 работали с кэшем по принципу сквозной записи (Write Through или сокращенно WT), но позднее научились работать с кэшем с помощью функции обратной записи (Write Back или WB). При использовании этого более производительного принципа работы с данными, при наличии копии данных в кэше информация записывалась только в кэш-память, запись в оперативную память не производилась, тогда как при сквозной записи, данные всегда записывались в оперативную память, даже если они уже присутствовали в кэше.

Кэша второго уровня у процессоров i486 не было, вместо него на материнской плате располагался внешний кэш (работал на частоте FSB), объем которого можно было собственноручно увеличить, добавив в специальные разъемы более емкие микросхемы памяти, либо просто увеличив их количество, если, конечно, такой функцией обладала материнская плата. Объем кэш памяти второго уровня измерялся в килобайтах и в максимальной конфигурации мог достигать одного мегабайта.

Классический 486 набор: внешний L2 кэш объемом 1 МБ.

Говоря о процессорах i486 на данном оверклокерском ресурсе обязательно стоит отметить, что именно это поколение процессоров дало всему Миру такое понятие как – Оверклокинг, в полном его понимании, так как именно в i486 появились первые коэффициенты умножения базовой частоты или попросту множители. Процессоры i486DX2 имели множитель х2, а модельный ряд состоял из моделей с частотами от 40 до 66 МГц. В ассортименте производителя была единственная модель i486SX2 процессора с частотой 50 МГц. Процессоры i486DX4 имели множитель х3, хотя само название модели как бы намекает на множитель х4. К таким моделям относились процессоры с частотой 75 и 100 МГц.

Во времена 486-х появилась и мода на Upgrade процессоров и даже сама Intel поощряла такое занятие и даже выпустила отдельную линейку процессоров Intel 486 OverDrive. Данные процессоры предназначались для установки в специальный Socket, которой был предназначен для установки математического сопроцессора i487SX, который, по сути, являлся обычным i486DX, но с другой последовательностью контактов (ножек CPU). Часто на материнских платах можно было встретить впаянный i486SX и второй сокет для установки математического сопроцессора i487SX или OverDrive, либо же вообще два сокета, один из которых был сделан из синего пластика и имел надпись «Intel OverDrive ready» либо просто сокет синего цвета без обозначений.

У обычных 486-х процессоров было 168 ножек, у специальных «Овердрайвов», предназначенных для замены распаянных на материнских платах CPU, было на одну ножку больше – 169. Дополнительная ножка служила своеобразным ключом для установки такого решения в разъем, а также носила функцию отключения распаянного на материнской плате процессора.

Когда во второй сокет устанавливался i487SX или OverDrive первый впаянный i486SX либо любой другой установленный в сокет процессор автоматически полностью отключался и всеми вычислениями занимался уже второй процессор, предназначенный для апгрейда.

После того как в 1992 году Intel представила процессоры 486 OverDrive, они использовали запутанную систему нумерации моделей. Каждый CPU был помечен так же, как чип, который он должен был заменить. Если, для примера, у вас был i486SX-25 МГц, то купить нужно было OverDrive с маркировкой ODP486SX-25. Такая система upgrad’a вводила в заблуждение и позднее Intel от нее отказалась, начав делать маркировку OverDrive процессоров с их реальной частотой. А все потому, что первые процессоры OverDrive работали с удвоенной тактовой частотой со встроенными сопроцессорами, то есть они были процессорами i486DX2. Итак, ODP486SX-25 на самом деле являлся i486DX2-50.

Но популярность у таких процессоров была большой. Основные преимущества моделей Intel 486 OverDrive были следующими:

процессоры OverDrive содержали встроенные регуляторы напряжения;

поддерживали кэш с обратной записью (WB);

имели несъемный радиатор и были способны работать без принудительного воздушного охлаждения.

Чтобы продлить срок жизни 486-й платформы Intel феврале 1995 года выпускает специальную версию процессора - Intel Pentium OverDrive с частотой 63 МГц. Версия c частотой 83 МГц была выпущена только через 8 месяцев, когда век 486-х машин стремительно близился к своему закату. Сам процессор представляет собой настоящее ядро Pentium!, модифицированное для взаимодействия с шиной i486. Его шина была 32-битной, что вдвое меньше, чем у полноценного Pentium, но для компенсации у процессора был в два раза увеличен объем кэша L1.

По спецификации процессор работает от 3.3 вольт со встроенным регулятором напряжения, обеспечивающим питание 5 В от материнской платы. Встроенный в корпус радиатора процессора вентилятор питается непосредственно от корпуса CPU.

Оба короля 486-го бала.

AMD

Главным конкурентом Intel и в те далекие времена была AMD. Процессоры семейства Am486 являлись функциональными аналогами процессоров конкурента и изначально использовали микрокод процессора Intel 80386 и математического сопроцессора Intel 80287. Позднее в некоторых моделях использовался собственный микрокод. В Апреле 1993 года на свет появились первые процессоры с маркировкой Am486DX и Am486SX, по аналогии с моделями Intel. Процессоры DX и SX работали на частоте системной шины, частоты соответствовали аналогичным моделям Intel, a вот стоимость была на 20% и более процентов меньше.

Чуть позднее, спустя год появились модели и с множителями, а также с кэшем с обратной записью. Частоты моделей Am486DX2 лежали в диапазоне от 50 до 80 МГц, а Am486DX4 от 75 до 120 МГц, которые на 20 МГц по тактовой частоте превышали ТОП в лице i486DX4-100 от Intel.

Но на этом AMD не остановилась и в 1995 году выпустила следующие модели процессоров под названием Am5x86. Кристалл процессора производился по 350-нм техпроцессу и имел 1,6 млн транзисторов. Объем кэш-памяти 1-го уровня был увеличен в два раза и был равен 16 Кбайт, а коэффициент умножения был равен 4. Процессор работал с частотой системной шины 33 МГц и благодаря множителю х4 итоговая тактовая частота ядра составляла внушительные 133 МГц. По производительности Am5x86 был сопоставим с процессором Pentium с частотой 75 МГц, что явно указывалось на маркировке процессора в виде надписи «Am5x86-P75», сама же модель процессора выглядела следующим образом AMD Am486DX5-133ADW(Z).

Самый быстрый 80486 AMD.

Данные процессоры хорошо разгонялось, и легко превращались в эквивалент Pentium 90, при работе на тактовой частоте 160 МГц (40 х4). Совсем небольшой процент процессоров мог и вовсе работать на 200 МГц (50 х4). Считается, что процессоры с «Z» на конце разгоняются более успешнее, так как по спецификации производителя имеют рабочую температуру корпуса 85 C, против 55 С с маркировкой, заканчивающийся на «W». Еще одна народная мудрость гласит, что чем позже год выпуска процессора, тем выше шанс его работы на 200 МГц. Я лично встречал процессоры изготовленные в 1996, 1997 и 1998 годах, но чаще даже сейчас все же встречаются именно 1996 года выпуска.

Хотя в маркировке процессора Am5x86-P75 есть цифра «5», которая должна символизировать 5-е поколение процессоров, на деле же это этот процессор относился к четвертому, такой вот маркетинговый ход со стороны AMD.

Прямой конкурент Intel i486 DX4-100.

Процессор получился очень удачным, производительным и что самое главное недорогим. Аналоги Intel c меньшей тактовой частотой и производительностью стоили ощутимо дороже, так что AMD еще с конца 90-х годов 20-го века снискала себе славу, как производитель быстрых и недорогих процессоров для масс, чем заслужила любовь миллионов пользователей с тех самых пор.

IBM

«Голубой гигант» или IBM стоял у истоков всей компьютерной истории, недаром слоган «IBM совместимый ПК» уже означал, что покупая такой компьютер вы получите аппаратную платформу, совестимую с большим количеством программных продуктов. До середины 80-х годов прошлого века IBM чувствовала себя очень уверенно на рынке ПК, но когда появится новый игрок рынка - Compaq, который в 1985 году выпустил свой первый 80386 компьютер «Deskpro 386», ситуация для IBM резко поменялась. Для увеличения доли своих ПК, продаваемых на компьютерном рынке, IBM заключила контракты на поставки процессоров с Intel, a следом и с AMD. Дополнительно IBM на своих производственных мощностях выпускал процессоры Intel, 486-я версия которого выглядела следующим образом:

Модельный ряд клонов Intel состоял из моделей с частотой 33, 50 и 66 МГц. Если голый процессор был обычной версией Intel i486DX и кроме маркировки на корпусе «MFG (произведен) BY IBM» ничем не выделялся, то версия с радиатором сразу же бросается в глаза, благодаря своему необычному голубому цвету и названию «BLUE LIGHTNING» или «Голубая молния».

Когда контракт у IBM с INTEL закончился, голубой гигант заключил новый с компанией Cyrix и последующие процессоры IBM уже представляли собой клоны другого американского производителя процессоров (Cyrix). Отличить эти процессоры можно по маркировке, в которой присутствует буква «V». IBM модели от Cyrix имели частоты от 50 до 100 МГц. Разница между одной и той же моделью от Cyrix и IBM заключалось в том, что на производственных мощностях IBM контроль качества был более строгим, как и нормы допуска, благодаря чему качество кристаллов было лучшим и рабочее напряжение было ниже.

Так что если вам попался древний IBM процессор, то это вовсе не означает, что это IBM.

Cyrix

Cyrix Corporation это американский разработчик микропроцессоров, который был основан в 1988 году и специализировался на поставке математических сопроцессоров для 286 и 386 процессоров. Cyrix был производителем CPU без собственных производственных мощностей. Для изготовления процессоров он использовал производственные мощности SGS-Thomson (сейчас это ST Microelectronics), Texas Instruments и IBM. С 1993 года Cyrix начала выпуск своих 486-е процессоров, модельный ряд которых составили модели: Cx486S, Cx486DX, DX2 и DX4.

Первым 486-м процессором Cyrix была модель Cx486S (кодовое название - M5). Он был разработан как альтернатива Intel 486SX, так как не имел встроенного модуля с плавающей запятой (FPU). Однако процессор имел кэш-память с обратной записью объемом 2 КБ и специальный сигнал «Write-Burst» (WB), который давал небольшое повышение производительности в некоторых приложениях при условии, что материнская плата способна использовать эту функцию. Такие процессоры были помечены как «FasCache», чтобы подчеркнуть эту особенность, поскольку большинство процессоров использовали более медленные кеши со сквозной записью (WT). Было выпущено три модели таких процессоров с частотами 25, 33 и 40 МГц.

Чуть позднее появились модели Cyrix Cx486DX (кодовое название - M6), которые по своей сути были Cx486S плюс внутренний модуль с плавающей запятой (FPU) и увеличенный в четыре раза (8 Кб) объем кэш-памяти первого уровня. Рабочим напряжением для процессоров было 5 В, а модельный ряд состоял из моделей с 33, 40 и 50 МГц. Несмотря на внушительные 50 МГц, спросом такие процессоры не пользовались, так как на такой частоте шины периферийные устройства, в них устанавливаемые, работали крайне нестабильно.

Пять месяцев, такой срок понадобился, чтобы вышли модели с удвоенной и утроенной частотой, по отношению к выпуску первого 486-го процессора. Все эти процессоры имели 8 КБ внутреннего L1 кэша. Многие модели имели L1 кэш с функцией обратной записи (WB) и были доступны в версиях на 3.3 В, 4 В и 5 вольт. Процессоры базировались на собственном микрокоде и были примерно на 5-10% медленнее, чем настоящие Intel 486. Процессоры выпускались как с фирменными радиаторами зеленого цвета так и без него. В это время процессоры Cyrix приобрели популярность, благодаря апгрейдам старых систем, рассчитанных на единственное питание 5 вольт, так как в них можно было установить популярные модели на 66 и 80 МГц, которые у Cyrix питались от 5 В, против 3.3 В у конкурентов.

В 1995 году Cyrix выпустила свой самый быстрый и последний процессор для Socket3 модель - Cx5x86 (кодовое название - M1sc). Это был уже не просто 486-й процессор, а нечто большее, так как содержал элементы следующие архитектуры пятого поколения (Pentium, P5). Cyrix 5x86 имел 64-pазpядную внутреннюю и 32-х битную внешнюю шину данных, обладал системой распараллеливания операций, предсказание переходов и оптимизацией выполнения команд. Большой 16-килобайтный внутренний L1 кэш мог быть настроен как на сквозную, так и на обратную запись. Процессоры Cyrix Cx5x86 имели напряжение 3.6 В и рассчитаны на работу 80, 100, 120 и 133 МГц.

Однако версия 133 МГц встречается крайне редко и пользуется бешеным спросом у коллекционеров. Большинство CPU можно настроить на использование множителей х2 или х3, но некоторые модели поддерживают множители х3 и х4. Иногда это можно увидеть в маркировке на поверхности процессора или радиатора, а иногда нет. Процессор также обладает возможностью программного отключения умножения и для его правильной настройке в разных ОС потребуются специальные знания и утилиты. Сейчас все полагаются на Plug&Play, раньше все было намного сложнее.

В итоге Cx5x86 получился очень производительным процессором и конкурентом у него был лишь Intel Pentium Overdrive 83 МГц и AMD Am5x86-P75 c частотой 133 МГц. Но, несмотря на более низкую тактовую частоту, Intel Pentium Overdrive имел значительно более мощный сопроцессор и по скорости расчетов с плавающей запятой процессоры Cx5x86 имели сильное отставание.

Модель с частотой 133 МГц остается мечтой миллионов даже в наши дни.

Закат деятельности Cyrix Corporation, как самостоятельной структуры начался осенью 1997 года, когда произошло слияние Cyrix и National Semiconductor. А 1999 году объединенная компания Cyrix National Semiconductor была приобретена тайваньской компанией VIA Technologies.

ST – IT’s ST и Texas Instruments

Для Socket 3 можно еще встретить процессоры, название которых мало кому знакомо в наши дни и данные процессоры имеют очень необычный внешний вид. Это все процессоры Cyrix произведенные двумя полупроводниковыми гигантами ST Microelectronics и Texas Instruments по лицензии.

ST Microelectronics (ST) это - транснациональный производитель электроники и полупроводников со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария, который образовался в результате слияния двух полупроводниковых компаний в 1987 году: SGS Microelettronica из Италии и Thomson Semiconducteurs из Франции. В соответствии с соглашением SGS-Thomson и Cyrix, Cyrix предоставила SGS-Thomson право использовать определенные микропроцессоры, разработанные Cyrix, как часть интеллектуальной собственности SGS-Thomson. SGS-Thomson получила право производить и продавать такие процессоры под своим собственным именем в неограниченном количестве, при этом Cyrix получала лицензионные платежи от продажи таких CPU. Кроме того, Cyrix имеет право продавать микросхемы, разработанные SGS Thomson, под своим именем.

Две версии одной модели с напряжением 3.3 В и 5 В.

Модельный ряд процессоров ST состоял из разных моделей от обычной DX версии с частотой 40 МГц до модели DX4-120 работающей на FSB 40 МГц и имеющей множитель х3, а также и модель процессора на ядре Cyrix Cx5x86 c тактовой частотой 120 МГц. Настраивались такие процессы также как и процессоры Cyrix.

IT’s ST с частотой 100 МГц.

Texas Instruments Incorporated (TI) - американская технологическая компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас, которая разрабатывает и производит полупроводники и различные интегральные схемы, которые применяются практически во всех сферах жизнедеятельности. Сфера деятельности и история этой компании настолько обширна, а количество научных открытий и достижений настолько велико, что достаточно сказать, что TI произвела первый в мире кремниевый транзистор в 1954 году, а выходцы из этой компании впоследствии были причастны к появлению таких крупных IT компаний, как Intel.

SX2 версия Texas Instruments.

Так что процессоры с маркировкой ST – IT’s ST это не что-то необычное, а все те же модели Cyrix Cx486S, Cx486DX, DX2 и DX4, но с какими-то незначительными доработками, о которых мало что известно. Сотрудничество Cyrix и TI было менее продолжительным и несмотря на то, что разработка модифицированного процессора на базе Cx5x86 велась TI, но руководство TI приняло решение покинуть процессорный бизнес и процессор так и не был выпущен.

Так что если вам встретятся эти интересные процессоры в наши дни, то знайте что внутри процессоры производства Cyrix и джамперы на материнской плате для них нужно выставлять так же как и для Cyrix.

UMC

UMC - еще один очень интересный производитель семейства 80486 процессоров. UMC или United Microelectronics Corporation это тайваньский производитель микроэлектроники, основанный в далеком 1980-м году. Сейчас UMC входит в тройку мировых лидеров контрактных производителей полупроводниковых микросхем наряду с тайваньской TSMC и американской GlobalFoundries inc. Я думаю эти три производителя Вам знакомы, так как новости о них на регулярной основе появляются в новостной ленте и все крупные производители центральных процессоров и графических ускорителей напрямую зависят от их производственных мощностей и степенью освоении более тонких тех. процессов. Кто хочет разобраться в иерархии эти производителей, тот может перейти по ссылке.

Вернемся в 1993-й год, когда компания UMC представила свой 486-й процессор с наименованием Green CPU. В отличие от практически неотличимых от Intel i486 по производительности клонов от AMD, и более медленных 486-х от Cyrix, процессор UMC работал быстрее i486 от Intel на аналогичной тактовой частоте. Инженеры UMC переработали код изделия от Intel и добавили свои наработки, которые увеличили производительность процессора. В добавок к процессору UMC выпускала и свои собственные чипсеты для материнских плат, контроллеры ввода-вывода, сетевые и графические чипы и другие необходимые наборы микросхем, необходимые для создания законченной и единой компьютерной экосистемы. И надо отметить, именно системная логика от UMC была самой быстрой среди всех производителей чипсетов.

В 1994-м компания Intel выдвинула иск против UMC за нарушение ее патентов на их i486 процессор, в результате чего продажа процессоров UMC на территории США была запрещена. На процессорах UMC есть даже специальная надпись, которая гласит: «Not for U.S. sale or import» - не для продажи или импорта в США. В результате ареал обитания процессоров пришелся на Восточную Европу и страны бывшего СССР.

Что же собой представляли процессоры UMC Green? Это процессоры с частотой 33-40 МГц, в пластиковом либо керамическом корпусе. Кэш первого уровня был объемом 8 Кб, стандартное напряжение равно 5 вольтам. Версии процессора с префиксом «SUPER» работали на пониженном напряжении равным – 3.3 В. Отличительной особенностью процессоров было отсутствие блока операций с плавающей точкой, но даже несмотря на это процессор был очень быстрым и по скорости на частоте 40 МГц он мог легко конкурировать с моделями других производителей, работающих на частоте 66 МГц.

Из-за судебных тяжб с Intel UMC выпустила аналог i486DX с FPU блоком, но не урегулировав все споры так и не включила его в финальных версиях процессоров, которые были крайне малочисленны. Были выпущены инженерные образцы с удвоенной частотой UMC486DX2, но дальше образцов дело и не дошло. Во все том же 1994 году Intel подала иски против UMC и ее дистрибьюторов, UMC ответила на иски антимонопольным иском, и в конечном итоге дело было урегулировано во внесудебном порядке, в результате чего UMC отозвала свой продукт и прекратила производство своих 80486 процессоров.

Редчайший экземпляр UMC486DX2.

Выбор материнской платы

Выбор материнской платы для платформы 80486 дело непростое. Существует несколько критериев или подходов при реализации такого рода проектов. 1. Учесть, необходимо ли наличие PCI слотов? 2. Необходимость наличия VLB слота(-ов) 3. Необходимость всего и сразу.

Так как я поставил себе задачу собрать наиболее производительную Socket 3 систему, то наличие ISA и VLB слотов для меня было вторичным делом, PCI слоты из-за их скоростных характеристик были в приоритете. От материнской платы требовался самый быстрый чипсет – это UMC 8886/8881. Ревизии этого чипсета применялись позднее в Socket5 материнских платах, которые поддерживали FSB 60/66 МГц и выше. Плата должна иметь 4 слота для оперативной памяти с поддержкой памяти типа EDO RAM, минимальный суммарный объем 128 Мб (4х 32 Мб).

Socket 5, Gigabyte GA586AM, UM8891BF/UM8892BF чипсет.

Суммарный объем кэша второго уровня должен быть равным 1 Мб, стало быть, материнская плата должна содержать 8 посадочных мест для таких микросхем.

Из-за использования различных процессоров с разными входными напряжениями плата должна поддерживать выбор напряжений от 3.3 В до 5 В c небольшим шагом, для возможности «плавного» разгона. Соответственно, должно быть реализована возможность разгона по шине от 33 до 50 МГц и выше.

Такую плату я искал давно, не один год ушел на ее поиски. Существует очень небольшое количество моделей таких материнских плат, которые удовлетворяют всем вышеописанным мною требованиям и найти которые скажем так - проблематично, а стоимость такой платы порою соизмерима со стоимостью начальной, либо средней современной платы, если искать ее на мировой барахолке Ebay. Хотя Вам может и повезти и найдется экспонат за копейки, мне же «не повезло» и я приобрел свой экземпляр за солидную сумму, правда сейчас она еще выросла ввиду дефицита. Нелегко было расставаться с деньгами, учитывая полную практическую бесполезность такого продукта в наши дни, но это того стоило!

В итоге я остановился на варианте материнской платы производства Shuttle модель HOT-433 на чипсете UMC 8886AF/8881F. Для своих лет эта плата выглядит шикарно =)

Socket5, Shuttle HOT-433, UMC 8886AF/8881F чипсет.

Фирма Shuttle или ранее известная как Holco – это крупный тайваньский производитель материнских плат и готовых ПК, который начал свою деятельность с 1983 года. У меня лично Shuttle ассоциируется с мини-ПК XPC Barebone или компактными ПК в интересных мультимедийных корпусах, расцвет которых пришелся на вторую половину нулевых.

Как видно из фото, перед нами материнская форм-фактора AT, поэтому нужно использовать AT блок питания, либо использовать переходник AT-ATX, что мною и было сделано. Я подключил хороший БП FSP на 500 Вт, мощности которого для данной сборки хватит более чем с пятикратным запасом или даже больше.

Разъем питания AT, клавиатура DIN-5 и PS/2-mouse порт.

На плате также присутствует разъем DIN-5, предназначенный для подключения клавиатуры старого образца. Можно воспользоваться аутентичной ретро-клавиатурой, либо же через переходник DIN-PS/2 подключить вашу любимую современную «клаву». За время тестирования я использовал оба варианта, обе клавиатуры работали без проблем.

Без переходников никуда.

Из ключевых достоинств Shuttle HOT-433 можно выделить поддержку 128 Мб обычной памяти стандарта EDO RAM, либо 256 Мб регистровой EDO RAM! По современным меркам это как 128 и 256 Гб оперативной памяти стандарта DDR4 для современной производительной системы сейчас. Очень ограниченное количество Socket 3 материнских плат способны поддерживать такие объемы ОЗУ.

Kingston KTC-2430/64-CE, 2х 64MB Kit (2 X 32MB), EDO non-Parity, 60ns 5V.

Материнская плата также официально поддерживает установку внешнего 1 Мб кэша второго уровня, для чего доступны 8 посадочных мест для tag ram, что позволит кэшировать все 256 Мб оперативной памяти. Я же использовал 4 модуля EDO RAM объемом 32 Мб производства Kingston, что суммарно дало 128 Мб и L2 кэш объемом 1 Мб. Такого объема хватит даже для комфортной работы Windows XP, а с 256 Мб можно и замахнуться на Windows Vista =)

1 Мб установленного L2 кэша.

VRM материнской платы поддерживает широкий выбор напряжений. Пользователю доступны значения: 3.3, 3.45, 3.6, 4.0 и 5.0 вольта, что позволяет гибко выставлять нужные значения при разгоне.

Благодаря документированным возможностям Shuttle HOT-433 позволяет выбрать следующие значения системной шины: 25, 33, 40, 50 МГц. А благодаря неофициальным возможностям плата позволяет выставлять и вовсе заоблачные значения для Socket 3 CPU – 60, 66 и даже 83 МГц! Такие возможности, по моим данным, кроме Shuttle HOT-433 также имеют: Biostar MB8433-UUD поздних ревизий и PC-Chips M919 486 VIP аналогично.

Из прочих бонусов Shuttle HOT-433 имеет IDE и FDD контроллеры. Стоит отметить, что не все Socket 3 материнские платы имеют дискретные контроллеры, тем самым пользователь лишится лишнего PCI/ISA слота для установки такого контроллера. А так же материнская плата имеет разъем PS/2 mouse-port выполненный не в привычной на сегодняшний день круглой форме, а в виде специального разъема на материнской плате, куда нужно подключать колодку с выносным «круглым» PS/2 разъемом. Впрочем, привычные для тех лет COM-port мышки прекрасно работают в одноименных портах.

Если Вы впервые сталкиваетесь с 486 материнскими платами, будьте готовы читать мануал! Так, как конфигурация типа процессора, количество L2 кэш памяти, напряжение и частота системной шины и много другое выбираются с помощью перемычек (джамперов). Перемычек на плате не один десяток, поэтому лучше что бы они были цветными, для различных параметров, и конечно же придется распечатать бумажный мануал чтобы все правильно выставить.

VRM и разноцветные перемычки.

BIOS материнской платы, основанная на коде AMI, может несколько удивить современного пользователя, привыкшего к UEFI. Вот несколько снимков этого интересного интерфейса:

Главное меню BIOS отдаленно напоминает современный UEFI, разные окна с разными параметрами и полосами прокрутки.

Но вот что самое интересное, так это курсор мыши! которым можно выбирать и изменять нужные опции. И это функция была доступна в начале 90-х прошлого века, просто подключив обыкновенную мышь с COM-интерфейсом. Все работало без всяких драйверов, почему далее решили отказаться от этой технологии и вспомнить ее спустя пару десятилетий - вопрос. Но функция приятная, можно, например, быстро проверить на работоспособность всех своих хвостатых COM-грызунов.

В BIOS Shuttle HOT-433 можно выбрать немногочисленные по современным меркам но полезные параметры: тип работы кэша (WB/WT), делители системных шин, тайминги кэша, задержки памяти. Так же можно настроить IRQ и выбрать необходимые параметры интегрированных устройств.

Когда система сконфигурирована, пора переходить к сборке тестового стенда и установки операционной системы.

Тестовый стенд

Процессоры:

Intel Pentium Overdrive 63 МГц;

Intel Pentium Overdrive 83 МГц;

Intel 80486 DX4-100 100 МГц;

Intel 80486 DX2-66 66 МГц;

Intel 80486 SX 33 МГц;

Intel Overdrive 486SX-20 40 МГц;

AMD Am5x86-P75 133 МГц;

AMD Am486 DX4-100 100 МГц;

Cyrix 5x86-100GP 100 МГц;

Cyrix CX486-DX2-66GP 66 МГц;

Cyrix CX486S (FasCache)-40GP 40 МГц;

UMC U5S-SUPER40 40 МГц.

Прочие компоненты системы:

Материнская плата: Shuttle HOT-433, чипсет UMC 8886AF/8881F;

Оперативная память: Kingston KTC-2430/64-CE, 64MB Kit (2 X 32MB), EDO non-Parity, 60ns 5V;

Видеокарта: Creative Graphics Blaster RIVA TNT, модель CT6700, PCI – 16 Мб;

Накопитель: Seagate Medalist 3210, 3.2 Гб;

Блок питания: FSP 500-60GLN (3.3V - 30A, 5В - 30А, 12В - 2х 18А).

Участники эксперимента.

Тестирование проводилось в Windows XP и MS-DOS 8.0 с помощью следующего ПО:

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M);

SiSoftware Sandra 2002;

AIDA64 5.50.3600

PC Player Benchmark;

Superscape Benchmark v.1.0c;

Topbench v.3.8;

Speed Test v.2.1;

Doom v.1.09;

Quake v.1.06;

Speedsys v.4.70.

Результаты тестирования

Была идея протестировать все в Windows XP, поскольку это самая, на мой взгляд, универсальная ОС для платформ от Socket 3 до LGA 1200/2066. Но все протестировать не получится, и это я знал заранее, а если кто-то захочет попробовать сам, того будет ждать разочарование.

Все вышеперечисленные мною процессоры, за исключением Intel Pentium Overdrive 63/83 МГц, работать с Windows XP не будут, хотя правильнее сказать, сама ОС их не поддерживает, из-за отсутствия у них необходимых для нормального функционирования ОС инструкций. Каких – смотрите ниже на фото:

Поэтому на данном этапе конкуренцию Intel Pentium Overdrive будут составлять старшие собратья.

Intel Pentium Overdrive @100 МГц.

Super Pi mod. 1.5XS

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M)



Время, минуты

Меньше – лучше





В данном тесте видно, что число Пи с миллионом знаков после запятой разогнанный до 100 МГц Pentium на Socket 3 рассчитывает за 33 минуты и 25.314 секунд. Эту же задачу его полноценный собрат на Socket 7 с SDRAM памятью и более прогрессивной платформой выполняет за 20 минут 11.623 секунды, а современному Core i9-9900K с частотой 5 ГГц на это требуется всего 7.859 секунды.

Если гипотетически представить что мы разогнали Pentium Overdrive до 5 ГГц, то результат был бы равен 40.106 секунды. Или отставание из-за разности архитектур нашего Овердрайва в 5.1 раза по сравнению с представителем Coffee Lake, который относится к восьмому поколению процессоров Intel Core. А ведь между этими двумя моделями ЦП разница в 22 года. Много это или мало, я ответить не берусь.

CPU-Z Vintage Edition 1.02

С выходом специальной версии CPU-Z Vintage Edition появилась возможность отображения больших характеристик процессора и составляющих тестируемой системы (по отношению к стандартной версии), а также оценка производительности процессоров.

Результат пары Ovedriv’ов по отношению друг к другу.

SiSoftware Sandra 2002

На скриншотах ниже представлена производительность разогнанного до 100 МГц Intel Pentium Overdrive:

AIDA64 5.50.3600

Чтобы оценить производительность подсистемы памяти данной платформы, можно взглянуть на скриншот Cache and Memory benchmark из тестового пакета AIDA64:

Нажмите для увеличения.

Пора переходить в DOS и сравнить всех представителей четвертого поколения CPU между собой.

PC Player Benchmark

PC Player Benchmark



Кадры в секунду, FPS

Больше – лучше





Сумасшедший 3D тест в разрешении 320 х 200 с насыщенным 8-битным цветом. Хотя все время за графику отвечал 3D ускоритель Creative Graphics Blaster на базе GPU NVIDIA Riva TNT c 16 Мб видеопамяти, но вся тяжесть вывода итоговой картинки легла на процессор.

В тройке лидеров оказался Pentium Overdrive с разгоном до 100 МГц; второе место занял представитель AMD – Am5x86-P75, разогнанный до 160 МГц и имеющий Pr рейтинг Pentium 90; бронза досталась разогнанному до 120 МГц i486 DX4-100.

В аутсайдерах – процессоры без FPU блока, но разогнанный до 50 МГц UMC Green, надо сказать, порадовал своей производительностью.

Тот самый 3D ускоритель Creative: Graphics Blaster Riva TNT, CT6700.

Superscape Benchmark v.1.0c

Superscape Benchmark v.1.0c



Кадры в секунду, FPS

Больше – лучше





Еще один 3D тест, результаты которого немного удивили. В лидерах по-прежнему разогнанный Pentium Overdrive, а вот результаты процессоров с FSB=40 МГц оказались ниже, чем с дефолтной FSB=33 МГц.

При увеличении FSB пришлось на одну единицу увеличивать значения таймингов L2 кэша, скорее всего этот параметр повлиял на производительность в данном тесте.

Topbench v.3.8

Topbench v.3.8



Баллы

Больше – лучше





Процессорный бенчмарк, работающий в real-time режиме и предназначенный для тестирования более старых поколений процессоров. Здесь также наблюдается эффект от перехода к 40 МГц FSB со снижением производительности.

А вот процессоры производства UMC и Cyrix 5x86-100GP 100 МГц выступили еще лучше, чем в предыдущем тесте, благодаря чему Cyrix 5x86 удалось занять третье место.

Speed Test v.2.1

Speed Test v.2.1



CPU/FPU баллы

Больше – лучше





Процессорный тест, измеряющий производительность целочисленных операций и операций с плавающей запятой. К сожалению, он не стал работать с процессорами, лишенными FPU блока, а также с ЦП Cyrix и его клонами.

Но данный тест интересен тем, что только его смог пройти мой разогнанный до 200 МГц AMD Am5x86-P75. Алгоритмы теста мне неизвестны, скорее всего «новомодные» инструкции Intel Pentium Overdrive он не использует.

Doom v.1.09

Doom v.1.09



Кадры в секунду, FPS

Больше – лучше





Классика жанра, в которую можно играть даже сейчас. По умолчанию тест выдает результат в своей величине под названием «realticks», чтобы получить FPS, нужно использовать следующую формулу: FPS = 74690 / realticks.

Quake v.1.06

Quake v.1.06 (320 х 200)



Кадры в секунду, FPS

Больше – лучше





Для запуска Quake необходима поддержка FPU процессором, на SX версиях CPU в него, как в Doom, уже не играешь. Хотя относительно побегать удастся лишь на разогнанном до 100 МГц Intel Pentium Overdrive. Из нюансов запуска – игра почему-то наотрез отказалась работать на разогнанном до 120 МГц Cyrix 5x86.

Speedsys v.4.70

Speedsys v.4.70



Итоговый балл

Больше – лучше





Speedsys это очень популярный и многофункциональный тест измерения производительности для такого рода систем. Помимо итоговой оценки он покажет скорость обмена с кэшами разных уровней, производительность ОЗУ и, по желанию, скорость жесткого диска. Думаю, на его результаты и нужно в основном ориентироваться.

На этот раз показатели закономерны, явного падения производительности при разгоне FSB с 33 до 40 МГц не замечено. В лидерах оказались обе модели Intel Pentium Overdrive, разогнанный до 160 МГц AMD Am5x86-P75 и 120 мегагерцовый Cyrix 5x86-100GP. Самым слабым звеном стал Intel i486 SX с 33 МГц, а UMC U5S-SUPER40 на 50 МГц обошел, как и рассказывалось в рекламных материалах, i486 DX2-66 на 66 МГц.

Заключение

Мое первое знакомство с четвертым поколением процессоров в таком формате оказалось нелегким. От задумки до реализации прошел не один месяц, но это время, надеюсь, было потрачено не зря.

После Socket 7 чувствуется та пропасть производительности, которая отделяет все 486-е и следующее поколение процессоров. Страшно подумать, как люди работали, трудились, играли и творили на 386-х, 286-х и 8086-х, и мало кто жаловался на недостаточную производительность, ведь сама возможность познакомиться с ПК была не у всех. Сейчас все иначе, естественный отбор сделал свое дело…

Мне пока удалось лишь пробежаться по вершкам, глубокое исследование производительности оставлено на потом. Но если кому-то вдруг захочется попробовать собрать свою первую 486-ю машину, лучшим выбором будет Intel Pentium OverDrive или его более дешевая альтернатива – разогнанный до 160 МГц AMD Am5x86-P75.

Максим Романов aka Max1024