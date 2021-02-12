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Вступление

Я рассматривал несколько комплектов корпусных вентиляторов, где было три вентилятора и управляющий контроллер. Это очень популярное современное решение все в одном. Изначально может показаться, что дорого, но на самом деле по цене зачастую контроллер дают просто в подарок к трем вентиляторам.

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Однако это далеко не всегда удобно. Например, в корпусе уже может присутствовать свой собственный хаб-контроллер и поэтому переплачивать смысла нет. В управлении скоростью вращения и подсветкой тоже не всегда есть смысл. У меня бывает так, что один раз настроил какой-то режим и так он может проработать год, пока не покажется, что работает слишком шумно или не надоест подсветка вообще. Иногда вообще не хочется возиться с настройками, проводами. Просто лень подключать, разводить, ставить софт, настраивать. Хочется просто поставить вентиляторы и забыть. Еще до эпохи RGB подсветок я так и делал. Ставил вентилятор на 7 В и просто забывал о его существовании. Напоминать он начинал сам о себе, когда забивался пылью или начинал трещать подшипник.

Без проветривания в корпусе очень скоро становится жарко. Начинается троттлинг и увеличивается шум от кулеров. Производители очень часто комплектуют корпуса только одним вентилятором сзади, а спереди ничего не устанавливают в расчете на использование СЖО. Однако, не все используют эти системы. Кто-то предпочитает по старинке обходиться воздушным охлаждением. Иногда нужны какие-то простые устройства, которые работали бы с постоянной скоростью и обеспечивали нормальный воздушный поток при умеренном уровне шума. Чтобы не заморачиваться с подсветкой и режимами, то лучше бы она была уже статичной. Так проще, дешевле и меньше проблем с совместимостью.

Сегодня мы как раз рассмотрим такой вентилятор, а точнее сразу три одинаковых вентилятора, чтобы оснастить ими корпус ThunderX3 Cronus.

Модель называется AeroCool Spectro 12 FRGB. Посмотрим, насколько эффективным окажется такое решение для модернизации корпуса.

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Упаковка и комплектация

Коробка очень небольшая. По размерам сравнима с самим вентилятором. Она изготовлена из плотной цветной бумаги. Оформление уже немного знакомо по комплектам из вентиляторов.

Прямо спереди само устройство представлено лицом. Мы видим вентилятор в работе с RGB подсветкой. Сзади белый абстрактный фон и голубая вставка справа с логотипом компании AeroCool вверху. В левом верхнем углу есть вставка с надписью RGB Fixed LED. Это и означает, что подсветка статичная и не меняется. Под изображением указано название модели.

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Основная информация об устройстве находится сзади. Сверху снова указано наименование модели. Ниже на нескольких языках представлена следующая информация:

Фиксированная светодиодная подсветка RGB

Изогнутые лопасти вентиляторов

Виброизолирующие прокладки

Ниже находится таблица с характеристиками и схематичное изображение разъема MOLEX. Таблица самая обычная, но я приведу сравнение с другими устройствами.

Модель Duo 12 ARGB 6-pin Saturn 12F ARGB 6-pin Spectro 12 FRGB Габариты (Д х Ш х В), мм 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25 Скорость вращения, об/мин 1000 1000 1000 Тип коннектора 6 pin 6 pin Molex Пусковое напряжение вентилятора, В 6 6 6 Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12 12 Номинальная сила тока вентилятора, А 0.15 0.15 0.3 Потребляемая мощность, Вт 1.8 1.8 3.6 Воздушное давление, мм водяного столба 1.29 1.31 1.31 Воздушный поток, CFM 33.4 35.8 35.8 Уровень шума, дБ 19.4 19.6 19.6 Тип подшипника Гидравлический Гидравлический Гидравлический Время наработки MTBF, ч 60 000 60 000 60 000

Как видно, некоторые характеристики совпадают с вентиляторами, которые поставляются в наборах с хабом управления. Основная разница заключается в том, что здесь подсветка не адресная и использует не отдельный канал 5В, а питается непосредственно от 12В, соответственно мощность потребляемая выросла.

Комплект поставки состоит из самого вентилятора, винтов крепления и резиновых антивибрационных прокладок.

Не густо, но в общем больше ничего для использования не нужно.

Устройство и особенности вентилятора

Вентиляторы чем-то похожи на модель Duo, а именно крыльчаткой. Лопасти немного подкручены и цвет такой же белый матовый. Сначала кажется, что это вообще копия, но потом становится заметно, что сильно отличается корпус. Он здесь совсем другой.

Конструкция получается более компактная и сглаженная. В ушках есть специальные выемки для резиновых колец антивибрационных прокладок. Они на клейкой основе, поэтому один раз приклеиваются и больше не вываливаются. Конструкция каждого ушка симметрична с обеих сторон. Внутри находится отверстие для стандартного самореза. Закручивать совсем не трудно. Ход легкий, фиксация надежная. Дело в том, что внутренняя втулка достаточно эластичная и она не монолитна с корпусом, а держится на пяти перепонках. Крыльчатка абсолютна похожа на Duo. Здесь также одиннадцать лопастей, и они немного подкручены. В районе двигателя также находятся светодиоды. Здесь они фиксированного цвета, который совпадает по оттенку со своим напарником, который находится напротив в корпусе.

Шасси не монолитное, а состоит из нескольких элементов. Прежде всего – это основная рама черного цвета из пластика ABS. На ней находятся ушки и к ней крепится двигатель, а внутри есть еще белое кольцо. Оно крепится к раме при помощи нескольких защелок.

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Они находятся в районе ушек спереди. За белым полупрозрачным кольцом находится лента со светодиодами. Цвета соответствуют формуле радуги и идут по очереди. Красный и фиолетовый граничат вместе и также плавно переходят друг в друга. В целом это касается всех цветов. Переходы заметные, но не резкие. От двигателя идет только один двужильный провод с разъемом MOLEX на конце. Это не обычный разъем, а двойной. С одной стороны папа, с другой – мама. Поэтому их легко можно соединять последовательно, точнее сама схема подключения получается параллельной.

Можно долго думать почему кулер называется Spectro, но скорее всего из-за статичного радужного кольца, как луч света, преломляющийся через призму, раскладывается на спектр разных длин волн – дисперсия. Думаю, что с вентилятором все понятно, поэтому пора переходить к сборке, а потом к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование комплекта, состоящего из трех вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB, проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);

Кулер: Deepcool Gammax 400EX;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS PRIME B550-PLUS, версия BIOS – 1801;

Память: 2 x 8 Гб G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX GTX1660Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Тб;

Блок питания: AeroCool AERO BRONZE 750 Вт;

Корпус: AeroCool ThunderX3 Cronus.

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Сборка системы

В случае ThunderX3 Cronus устанавливать вентиляторы можно в уже собранном корпусе. В корпусе много свободного места, устройства устанавливаются внутрь, а крепятся снаружи прямо под панелью. Отверстий много и можно регулировать установку.

Можно поставить выше, можно ниже, но я начал установку так, чтобы не мешались кабели от разъемов корпуса.

Кстати, в самом корпусе уже установлен вентилятор Duo 14, поэтому по внешнему виду они получаются похожи. Вентиляторы крепятся очень просто и благодаря резиновым шайбам мягко прижимаются. Вибрации нет.

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Подключение питания осуществляется просто, сами провода тонкие и гибкие. Они практически не мешают.

После того, как система собрана, можно запустить и посмотреть, как это работает. На самом деле все получается очень неплохо.

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Пора переходить к тестированию.

Результаты тестов

Для тестов я решил использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: для разогрева процессора Prime95 и утилиту Fur Mark для видеокарты. Также было решено протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все вентиляторы на включены (ON);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



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Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



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По итогам видно, что охлаждение несколько улучшилось. Результаты были бы лучше, если б скорость была выше, то тогда и шума было бы больше (даже без нагрузки), поэтому дилемма.

Заключение

При установке вентиляторов спереди картина заметно улучшилась. Понятно, что минимальный уровень шума вырос. Увеличился шумовой фон корпуса. Это заметно, но терпимо. У меня блок стоял на столе и поэтому вертушки были почти под ухом, поэтому слышно. На удалении картина меняется, и шум уже не так уловим. Он есть, но не напрягает.

Зато заметно изменилась картина в нагрузке. Теперь вентиляторы процессорного кулера и видеокарты раскручиваются заметно меньше. В нагрузке их скорость упала, а значит снизился шум. Особенно это заметно в случае с видеокартой. Теперь играть стало гораздо комфортнее, а сзади теперь дует теплый воздух, и вентиляция внутри корпуса наладилась.

Конечно, хотелось бы регулировок, но это самый простой вариант и самый доступны. В любом случае это просто один из вариантов, а не руководство к действию. И, конечно, даже три еле дующих вентилятора – лучше, чем ничего. А скорости больше не нужно потому, что она не регулируется. В данном случае все находится на грани комфорта.

К подсветке тоже нет вопросов, она смотрится хорошо. К тому же в моем случае спереди уже была панель со своей подсветкой и статичная ей никак не мешала, наоборот, создавалось ощущение, что внутри тоже есть подсветка и даже было непонятно, что она статичная, если на панели была включена динамическая. Еще вентиляторы не прихотливы в плане питания и им достаточно 12 В.

Если кратко подвести итог, то вентиляторы Spectro 12 FRGB больше подходят для систем, где отсутствует вентиляция вообще. Тогда вы действительно получаете хорошую функциональность за приемлемые деньги.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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