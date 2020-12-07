GlobalFoundries в показателях выручки скатится с третьего места на четвёртое
Высокий спрос на услуги контрактных производителей полупроводниковых изделий упоминается в этом году многими источниками, аналитическая компания TrendForce заявила, что по итогам четвёртого квартала совокупная выручка десяти крупнейших участников рынка вырастет на 18% в годовом сравнении, достигнув $21,7 млрд.
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Примечательно, что с четвёртого на третье место поднимется тайваньская компания UMC, чья выручка увеличится в годовом сравнении на 13%, а вот GlobalFoundires на фоне снижения выручки на 4% опустится на четвёртое место. Росту выручки UMC будет способствовать не только рост объёмов заказов, но и поднятие цен на услуги компании. Выручка UMC от реализации 28-нм и более «тонких» изделий вырастет в годовом сравнении на 60%.
Китайской SMIC пока удаётся сохранить за собой пятое место с ростом выручки на 15% в годовом сравнении, хотя компания в этом году не только потеряла заказы Huawei, но и попала под американские санкции, способные распугать зарубежных клиентов.
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