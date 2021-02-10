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Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H410I-Plus

На первый взгляд перед нами один из лучших вариантов Mini-ITX для новой платформы Intel по соотношению цена/качество.
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Оглавление

Вступление

Последнее время мало внимания уделяется бюджетному сегменту, но это происходит не специально. Все дело в том, какие модели производители дают на тесты. А они обычно присылают то, что в магазинах сегодня найти невозможно.

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Вот, например, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3000-серии. Цены жестко подняты вверх из-за майнеров и перекупщиков, да и производители тоже не прочь подзаработать. В проигрыше оказывается обычный пользователь, которому теперь приходится копить на «железо». До приставок пока добрались только перекупщики, поэтому там с ценами полегче. И, как ни странно, прилично поднялись цены на продукцию AMD и теперь бюджетную сборку можно присматривать либо на прошлом поколении, либо нужно поглядывать в сторону Intel. Пока еще в фаворитах AMD Ryzen 3600 и чипсеты B450 и A520. Для домашней сборки я бы даже не колебался и выбрал бы такой вариант, но для простенькой печатной машинки хочется что-то подешевле, попроще и похолоднее, чтобы можно было поставить любой бюджетный кулер.

Если же еще выбирать формат Mini-ITX, то выбор однозначно падает на Intel. Для актуальной платформы LGA 1200 есть несколько вариантов на всех современных чипсетах. Даже у компании ASUS в линейке ROG Strix есть модели на B460, H470 и Z490. Однако для бюджетной сборки это дорого. Тут нужно рассматривать только H410. Возникает другая проблема – ограничение по мощности, можно использовать не все модели процессоров. В этом тоже нет проблем потому, что процессор со свободным множителем в таком случае будет брать только тестер, у которого только один процессор. В моем случае для обзора пришлось искать нечто отличное от Intel Core i5-10600K и все для того, чтобы протестировать одну плату – ASUS Prime H410I-Plus.

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В одном компьютере у меня дома давно стоит ее предшественница, и тогда я не сталкивался с тем, что плата могла там закапризничать и отказаться временно поработать с Intel Core i7-8700K. Теперь времена изменились, и не каждый может поставить мощный процессор в слабую материнскую плату. Для такой платы нужен слабый процессор, а для мощного процессора соответствующая плата, что логично. Посмотрим, есть ли жизнь на Intel H410.

Упаковка и комплектация

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Коробка компактная потому, что сама плата небольшая – стандарта mini-ITX. К этому стоит прибавить, что модель бюджетная и поэтому огромного комплекта поставки ждать не стоит. Теперь даже дорогие платы частенько идут со скромным комплектом.

Это такая же коробка обычной недорогой модели. Упаковка изготовлена из картона. Сверху цветная полиграфия, поверхность глянцевая. Что мне нравится в компании ASUS, при оформлении своих упаковок они демонстрируют товар лицом. Вот и здесь мы видим крупное изображение устройства, где сразу все четко видно.

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Фон темный. В правом верхнем углу белыми буквами обозначен логотип производителя. Ниже, крупными белыми символами указано наименование модели Prime H410I-Plus. Prime – это обозначает «основной», «базовый»; линейка универсальных материнских плат компании, которые предназначены для широкого спектра пользователей. Внизу находится группа из четырех значков. Три относятся к Intel и последний – HDMI.

Переворачиваем коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами ASUS Prime H410I-Plus. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели.

Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Что интересного? Есть игровой звук, защита 5-уровня, OptiMEM II и самое нужное и полезное, на мой взгляд, FAN Xpert 4.

Пора заглянуть внутрь.

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Здесь используется интересный картонный лоток, который загибается и образует конверт. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В боковом отсеке лежит комплект с кабелями SATA и заглушка задней панели.

После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

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Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Руководство пользователя;
  • Краткое руководство;
  • Информация о безопасности;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

Диск – простая формальность. По сути он уже не нужен. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10. Жаль, что нет официальной поддержки Windows 7 и 8.1, поскольку они еще используются. Что с аксессуарами?

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Заглушка задней панели.

Точно такой же комплект у других моделей ASUS Prime. Логика в этом есть. Лучше быть не может, ведь плата чуть ниже уровнем, а хуже уже некуда.

Дизайн и особенности платы

Уже известно, что это плата формата mini-ITX начального уровня. Тем не менее, печатная плата восьмислойная. Все дело в скромных габаритах устройства. Текстолит темно-коричневый, поверхность глянцевая.

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Принты присутствуют, но их немного. С обратной стороны устройства элементов практически нет, да и спереди местами гуляет ветер. Понятно, что по максимуму будут использоваться возможности чипсета и дополнительных контроллеров будет мало. Например, без аудио и без сети не обойтись никак, и естественно они будут. Светодиодов подсветки тут никаких нет.

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Питание на материнскую плату подается через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8. Для бюджетной компактной платы начального уровня это более чем достаточно.

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Поддерживаются процессоры до 65 Вт, и даже технология Pro Cool тут не нужна, хотя глядя на подсистему питания платы кажется, что производитель специально ввел ограничения и перестраховался.

Можно было бы ограничить буст на некоторых моделях процессоров, но поддерживать все модели. Однако решено было не рисковать и просто убрать официальную поддержку. Причем и неофициальной ее нет. Процессор Core i5-10600K не завелся.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота серого цвета. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно просто установить две планки памяти. Есть поддержка функции OPTIMEM II, но я бы не стал возлагать на нее какие-то надежды, ведь разгона нет.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать, но незачем. Могли бы поднять планку хотя бы до 3200, раз уж совсем нет разгона. Максимальный допустимый объем составляет 64 Гбайт и достигается путем установки двух модулей по 32 Гбайт.

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В подсистеме питания процессора мы видим 4+1+1 фазы для ядер и интегрированного видео. В этом поколении в бюджетных моделях наконец-то стали использоваться транзисторные сборки типа Dr. MOS. Это чипы ON Semiconductor NCP302045. 45 A в номинале и до 75А в пике – не так уж плохо.

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На каждый из шести каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные, капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторами, ближе к краю.

Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1900B. Кстати, он использовался в материнских платах ASUS ROG Strix.

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Транзисторные сборки охлаждаются без радиаторов. С процессором Celeron G5900 они не нагреваются выше 40 градусов Цельсия под Prime95. Теперь понятно, почему производитель не использовал устройства охлаждения.

Единственный радиатор находится на чипсете. Он очень маленький, настолько, что в нем тоже нет никакого смысла.

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Здесь он нужен как прослойка между накопителем и чипсетом. Когда накопитель в нагрузке раскочегарится до 70°C, радиатор защитит чипсет от этой печки. Он изготовлен из алюминиевого сплава, в качестве термоинтерфейса используется терморезинка, а крепится он двумя винтами жестко с обратной стороны.

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Под радиатором находится скрывается чипсет Intel H410.

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Характеристики его давно известны. Если просто, то ничего нет. На самом деле что-то есть. Например, есть четыре порта SATA 3, правда сегодня этим никого не удивить. M.2 всего один, но зато поддерживает SATA и PCI-e.

Разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса находится под основным коннектором питания ATX. Это очень удобно. Рядом находится колодка двух портов USB 2.0, а в самом низу еще одна для двух портов USB 3.0.

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На плате находится всего один слот расширения PCI-e x16. Линии получает непосредственно от процессора.

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Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Несмотря на громкие заявления о том, что она игровая, смотрится она несколько упрощенной. Это объясняется тем, что мы видим только звуковой кодек Realtek ALC887 и четыре электролитических конденсатора.

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Выше находится разъем передней аудиопанели, COM-порт и разъем для TPM-модуля. Еще выше распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D.

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Гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H распаян с обратной стороны. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

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На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

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  • Два разъема USB 2.0;
  • Два разъема USB 3.2 Gen1;
  • Один разъем PS/2 для клавиатуры или мыши;
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Три аудиоразъема типа minijack;
  • Один видеовыход HDMI 1.4a;
  • Один видеовыход D-Sub.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime H410I-Plus
Поддерживаемые процессоры 10 поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 до 65 Вт (полный перечень моделей на сайте www.asus.com)
Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s)
Системная логика Intel H410
Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16)
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel H410; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8111H
Аудио Realtek ALC887– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 2 x USB 2.0 (Intel H410)
USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel H410)
USB 3.2 Gen2 Нет
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;
1 x D-Sub;
2 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen1;
1 x RJ45;
3 x 3.5 мм Jack
Размеры, мм 170 x 170
Форм-фактор Mini-ITX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS в системных платах ASUS последнего поколения практически одинакова. Отличия между разными линейками чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, немного сокращенное в зависимости от модели меню. В остальном все стандартно.

Несмотря на то, что тестируемая плата совсем не предназначена для разгона, предусмотрен небольшой инструментарий, но для каких целей – неясно.

Самое главное – есть список внесенных перед выходом из меню настроек изменений. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime H410I-Plus проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Celeron G5900 (3400 МГц база);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS Prime H410I-Plus, версия BIOS 1003;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому рассказывать о ней нечего. После того, как все готово, можно подключить материнскую плату к питанию и посмотреть, как она работает. Тут нет ничего интересного, даже индикация отсутствует.

Кулер избыточен для стендового процессора, и никто его в таком сочетании использовать не будет. Но надо было проверить совместимость с оперативной памятью и видеокартой. Никаких заморочек не возникло.

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После сборки и запуска стенда предлагаю оценить его работу при помощи утилит.

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Разгон памяти невозможен, хотя функция в BIOS присутствует. Системная плата сразу входит в ступор, и приходится сбрасывать настройки. Удается лишь снизить тайминги, но результат все равно слабый.

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AIDA 64 GPGPU Benchmark.

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В 3DMark сразу же получаем рекорд. Почему? Так вышло.

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Теперь запустим традиционный тест Crystal Disk Mark 7.0.0.

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В целом все работает, как и ожидалось.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук есть – значит уже хорошо. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

ASUS Prime H410I-Plus – обычная бюджетная плата для платформы LGA 1200, от которой не стоит ждать чудес. Свои функции она выполняет отлично, с ней удобно работать, поскольку излишней функциональности нет, и ничто не мешает все спокойно развести или подключить.

С другой стороны, чего-то принципиально нового по сравнению с предыдущим поколением не замечено. Формально поддерживаются новые процессоры, но поскольку выбирать придется среди бюджетных моделей, не следует рассчитывать на сильную прибавку производительности. Получается, это просто шаг на месте в плане развития, но такой продукт все равно нужен – он современный и поддерживает современные решения. Все опции просты и понятны. Можно установить накопитель M.2, a также четыре устройства SATA 6 Гбит/с. А самых современных интерфейсов тут нет, ведь это доступный вариант.

Как ни странно, самым положительным моментом является переработанная подсистема питания, но в таком решении нет смысла из-за поддержки процессоров до 65 Вт. И если планируется переход с предыдущего поколения, основанного на чипсете Intel H310, стоит хорошенько подумать. Но если это покупка новой системы, то выбора особо нет, и перед нами один из лучших вариантов для новой платформы Intel по соотношению цена/качество.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Prime H410I-Plus.

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Теги

обзор тест asus wildchaser mini-itx lga 1200 intel h410 asus prime celeron g5900 asus prime h410i-plus

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