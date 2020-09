Оглавление

Вступление

Видеокарты на базе графического процессора NVIDIA GA102 уже начали появляться в рознице. Причем разных производителей и сразу нереференсных дизайнов. Они более классических форм и очертаний, нежели представленная модель эталонного дизайна. Это же касается разъемов питания. Они самые обычные 8-pin PCI-e и дополнительные переходники не нужны. Уже ясно, что новинки не только производительные, но и могут потреблять более 300 Вт. Поэтому большие системы охлаждения уже не вызывают вопросов. Да и сам новый GPU не маленький, хоть и выполнен по 8 нм техпроцессу.

Компания Palit славится демократичными ценами на свою продукцию, и многие ждут ее моделей, чтобы приобрести новинку GeForce RTX 3080. Уже традиционно цены сперва будут высокими, а потом постепенно снизятся, когда рынок наполнится и спрос упадет. И пока еще ничего не известно по поводу дефицита – достаточно ли графических процессоров сделала компания NVIDIA, чтобы поддержать спрос?

реклама

У нас на тестировании видеокарта Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC. Серия GamingPro включает одни из самых недорогих моделей компании, на которые приходится самый большой спрос. Новое поколение предстало в обновленном дизайне, с RGB-подсветкой, которая уже стала синонимом игрового решения, и трехвентиляторным кулером.

Уровень TDP, заявленный NVIDIA, составляет 320 Вт, поэтому многие видеокарты будут с массивными системами охлаждения, иначе ее так просто не охладить. Посмотрим, как с этим справляется версия Palit, а также выясним, какие у нее особенности.

Напомню, что о новых технологиях, примененных в NVIDIA Ampere, и отличиях новинок от поколения Turing мы рассказывали в соответствующем материале.

Упаковка и комплектация

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Перед нами коробка средних размеров. Снаружи красивая цветная оболочка, а внутри картонная коробка. Спереди можно увидеть фрагмент системы охлаждения и изображение космоса. В правом нижнем углу размещена зеленая вставка с наименованием графического ускорителя.

Фон упаковки преимущественно черный. С обратной стороны приведено описание продукта, но особой полезной информации тут нет.

Внутри скрывается черная картонная коробка. Внутри сверху есть тоненькая книжка с руководством пользователя, а под ней лист из вспененного полиэтилена.

реклама

Под ним находится каркас из такого же материала, где в антистатическом пакете зажата видеокарта. Сверху и снизу предусмотрено еще два отсека, где располагается оставшаяся часть комплекта поставки.

Комплект небольшой: усилитель крепления, переходник питания 2 х 6-pin на 8-pin PCI-e и руководство пользователя.

Драйверов нет, но к этому уже все привыкли.

Дизайн и особенности видеокарты

Как ни странно, но видеокарта не очень большая, а скорее утолщенная. Она занимает больше двух слотов в толщину. Ее габариты составляют 294 х 127 х 55 мм, масса – 1190г. Держатель может оказаться не лишним.

Сзади видеокарта закрыта металлической пластиной. Она служит не только для защиты, но и для отвода тепла, а также в соединительных целях.

Смысл заключается в том, что сама печатная плата существенно короче системы охлаждения и поэтому пластина ее как бы наращивает.

Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в коричневый цвет. Она крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь печатную плату. Сзади находятся наклейки со штрихкодом, надпись GamingPro и GeForce RTX. Также там присутствуют две защитные наклейки на винтах. А внутри видно четыре терморезинки в местах контакта пластины с печатной платой.

Для того чтобы снять кулер, сначала нужно снять эту пластину и еще открутить два винта со стороны видеовыходов.

реклама





С обратной стороны видно, что радиатор базируется на специальной раме. Именно к ней крепится задняя пластина, а сама она крепится к задней планке. В целом конструкция получается очень прочная.

Система охлаждения выполнена по классической схеме. Из медного никелированного основания расходятся тепловые трубки, пронизывают два массива ребер и получается две секции радиатора.

Сверху сквозь них дуют три вентилятора с ШИМ-управлением. Диаметр крыльчатки 80 мм. На двигателях написано просто: TAIHUI TH8015B2H-PCC01 с техническими характеристиками 12 В, 0.45 А.

реклама

Вентиляторы крепятся на пластиковом кожухе, а он к раме.

Сама печатная плата очень компактная с плотным расположением элементов. Не знаю, есть ли смысл в такой экономии, но все очень тесно.

Питание графического процессора снова разделено на две части.

реклама

Десять фаз находятся справа и шесть слева от графического процессора. Подсистема напоминает уже знакомую картину, виденную на других устройствах.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке и катушке индуктивности. Идентифицировать их не удалось.

Спереди распаян один ШИМ-контроллер ON Semiconductor NCP81611, сзади – два NCP81610.

реклама

По центру находится графический процессор NVIDIA RTX 3080, он же GA102. Чип изготовлен на 32-й неделе 2020 года.

Со всех сторон распаяны микросхемы памяти типа GDDR6X. Слева и справа по 4, а сверху и снизу по 1. Здесь используется 320-битная шина. Места есть для еще двух микросхем. Теоретически может появиться продвинутая версия, где они будут распаяны

реклама

Применены микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin + 8-pin PCI-e.

На задней панели находится обычный набор видеовыходов.

Три Display Port;

Один HDMI.

реклама

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro 10 ГБ проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-10900K @ 5100 МГц;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASRock Z490 Taichi, версия BIOS 1.70;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC 10 Гбайт (1440 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD: M.2 Samsung 970 Evo 250 Гбайт;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт проводилось с заводским термоинтерфейсом. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, а шум составлял 27.6 дБ.

Тестирование

С установкой видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro все проходит без сучка без задоринки, поэтому сразу предлагаю посмотреть видео, где она работает под «бубликом». Результаты хорошие.

При обычной работе обороты вентиляторов не достигают 100%, а только 46%, что соответствует 1800 об/мин, зафиксированный с расстояния 1 метр шум – 34.7 дБ. Даже в таком режиме уровень шума комфортен – 39.2 дБ. Спереди кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой, алгоритм работы которой предсказать невозможно.

После того, как все собрано и запущено, взглянем на тестовый стенд при помощи утилит.

С разгоном в данном случае не сложилось.

Поскольку в тестировании примут участие разные видеокарты, нужно посмотреть, что это за модели и какие у них частоты.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super:

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti:

NVIDIA GeForce RTX 3080:

А теперь сами тесты нескольких игр в трех разрешениях.

Grand Theft Auto V

Сглаживание MSAA x8, встроенный бенчмарк



FullHD

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



2K

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



4K

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Far Cry 5

Качество графики: максимум, встроенный бенчмарк



FullHD

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



2K

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



4K

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Shadow of the Tomb Raider

Качество графики: максимум, DLSS OFF встроенный бенчмарк



FullHD

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



2K

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



4K

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Assassins Creed Odyssey

Качество графики: Самое высокое, встроенный бенчмарк



FullHD

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



2K

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



4K

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Metro Exodus

Предустановка RTX, встроенный бенчмарк



FullHD

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



2K

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



4K

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



3DMark



Time Spy, Marks

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Fire Strike Extreme, Marks

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Посмотрим на видеокарту через тепловизор. Самое горячее место – пластина, которая контактирует с транзисторными сборками.

Она разогревается выше 80°C на открытом стенде, хотя мониторинг температуры графического процессора показывает 85°C. Задняя пластина нагревается практически до 65°C, внутренняя – до 74°C.

По традиции приведу график зависимости температуры от скорости вращения крыльчаток вентиляторов.

Заключение

Видеокарта Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC определенно представляет интерес, и остается лишь надеяться, что цена будет приятной. Печатная плата с таким большим графическим процессором получилась очень компактной, хотя система охлаждения не ограничила ее в габаритах. А подсистема питания ничем не отличается от конкурирующих решений, возможно, лишь элементной базой.

Разгон не настолько велик, но этим сейчас грешат все современные видеокарты и процессоры. Тут же используется большой и сложный GPU, поэтому чудес ждать не стоит, а компании NVIDIA надо еще наладить продажи GeForce RTX 3090, в которой применен полноценный GA102. Безусловно, вариант Palit найдет своего покупателя, поскольку обладает высокой производительностью и топовой системой охлаждения.

Итак, модели GeForce RTX 3080 демонстрируют производительность нового уровня при той же рекомендуемой стоимости. Теперь действительно можно играть в 4К разрешении в большое количество игр. При этом к шуму, температурным показателям и эффективности уже не придерешься.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: