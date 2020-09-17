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Вступление

Со дня на день компания NVIDIA и партнеры начнут продавать флагманские видеокарты GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. Магазин ключей GoDeal24 предлагает вместе с графической подсистемой обновить и программную составляющую персонального компьютера.

В рамках первой осенней распродажи у всех желающих есть возможность купить ключи для операционных систем Windows 10 Home/Pro и офисных пакетов Microsoft Office в комплекте или по отдельности со скидкой до 62%.

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Обзор магазина GoDeal24

Прежде чем перейти к обзору лучших предложений в магазине GoDeal24, давайте для начала рассмотрим сам сайт оного. Главная страница усыпана различными предложениями. В частности, не нужно тратить время на поиски ключей для Borderland 3, Star Wars Squadrons, Beyond Good and Evil 2 и NBA 2K21 – все собрано в одном месте.



В самом верху главной страницы вы можете выбрать язык, валюту, перейти к сравнению выбранных продуктов, войти в свою учетную запись, просмотреть список желаний и ознакомиться с перечнем лучших предложений дня. Русский язык присутствует, но русификация ресурса далека от идеальной.

Чуть ниже расположилась поисковая строка, которая позволяет быстро найти нужный продукт. И если вы пришли в GoDeal24 за ключами для операционной системы Windows 10, антивирусов или офисных пакетов Microsoft, пользоваться ею вам придется. Все дело в том, что список основных категорий довольно скромен:

Игры на ПК;

Игры в Steam;

Игры в Uplay;

Игры в Origin;

Epic Games.

Но чтобы не тратить время на поиск, можете просто перейти по этой ссылке. Здесь вас ждут самые привлекательные предложения магазина GoDeal24, которые в рамках осенней распродажи доступны со скидкой 50%-62%.

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Ответы на многие вопросы находятся внизу главной страницы. Перейдя в соответствующие разделы, вы ознакомитесь с особенностями доставки, способом оплаты и условиями возврата. К слову, GoDeal24 гарантирует возврат 100% средств в случае каких-либо проблем с заказом.

Осенняя распродажа в GoDeal24: лучшие предложения

Ключ для операционной системы Windows 10 Home можно приобрести за скидкой 50%. Цена на осенней распродаже составит около 8.15 доллара. Профессиональное издание обойдется примерно в 7.6 доллара.



В обоих случаях для получения скидки нужно использовать промокод GOLE50. Ссылки, ведущие на страницу акции, ждут вас в таблице ниже.



# Продукт Промокод Скидка Цена 1 MS Windows 10 Professional GOLE 50 -50% $7.58 2 MS Windows 10 Home GOLE50 -50% $8.16

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Если вам нужен ключ для программного обеспечения MS Office, то следующие несколько абзацев – точно для вас. Office Home and Business 2019 for Mac обойдется в 51.5 доллара. Издание 2016 года стоит почти на 8 долларов дешевле.

Подписку Microsoft Office 365 Professional Plus на один год можно купить за 15.5 доллара. Примерно 5.5 доллара или 6 долларов нужно доплатить, чтобы вместе с годовой подпиской приобрести ключи для операционной системы Windows 10 Pro или Windows 10 Home соответственно.

Все перечисленные выше предложения доступны со скидкой 55%. Для ее получения нужно ввести промокод GOLE55. Ссылки на каждый продукт или комплект с операционной системой Windows 10 Home/Professional собраны в таблице ниже.



Отметим, что Office Home and Business for Mac – это единовременная покупка, которая включает классические версии офисных приложений компании Microsoft: Word, PowerPoint, Excel, OneNote и Outlook. В течение двух месяцев предлагается бесплатная поддержка специалистов Microsoft.

В свою очередь Microsoft Office 365 Professional Plus распространяется на основе подписки, которая действует год. Данный пакет предлагает набор классических офисных программ, Skype for Business, круглосуточную поддержку и 1 ТБ свободного пространства в хранилище OneDrive.

Продукты в последнем блоке предлагаются со скидкой 62%. Для ее активации при заказе нужно ввести промокод GOLE62. Как всегда, все предложения собраны в одной таблице.



Менее 25.5 доллара нужно заплатить за лицензию для Microsoft Office 2019. Комплект с операционной системой Windows 10 Pro стоит 30 долларов, а с Windows 10 Home – почти на 1 доллар дороже.



MS Office 2019 Home and Student обойдется чуть более чем в 31 доллар. При желании вы можете приобрести издание 2016 года. В зависимости от выбранного продукта экономия составит от 1 до 6 долларов.

Регистрация

Прежде чем переходить к заказу, нужно создать учетную запись на сайте GoDeal24. На это уйдет не более пяти минут в зависимости от того, как быстро вы сможете заполнить форму регистрации.

На любой странице сайта нажмите LOG IN или MY ACCOUNT (верхняя панель), после чего перейдите к регистрации, если у вас еще нет учетной записи.

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Форма довольно простая. Ее вы можете видеть на скриншоте выше. Нужно лишь ввести имя, фамилию, адрес электронной почты и придумать надежный пароль. При желании можно подписаться на рассылку новостей. Подтверждение регистрации не требуется, но уведомление о созданном аккаунте будет выслано на указанный e-mail.

Оплата и доставка

После создания учетной записи можно переходить к покупке ключей. Сам процесс рассмотрим на примере Microsoft Office 2019 Home and Student.

Стоимость составляет почти 82 доллара. Переходим в корзину и вводим промокод GOLE62. После его активации цена упадет почти на 51 доллар и составит около 31 доллара.

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Далее жмем Proceed to Checkout, чтобы перейти к оплате. Если вы не зарегистрировались на сайте, можно оформить заказ как гость, но в таком случае все равно придется заполнять большую форму.

Проведение транзакции выполняется через сервис Cwalletco, который является партнером магазина GoDeal24. Оплачивать рекомендуется через платежную систему PayPal. После оплаты ключ будет отправлен по указанному адресу электронной почты.

Заключение

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Вот мы и разобрали лучшие предложения в магазине ключей для программного обеспечения GoDeal24, а также процесс оплаты заказов. Осенняя распродажа является прекрасной возможностью недорого начать использовать лицензионный софт.

Еще раз напомним, что при регистрации важно указывать верный e-mail, поскольку именно на него будет отправлен ключ после покупки. В случае возникновения вопросов обращайтесь в службу поддержки, которая работает в режиме 24/7, по адресу service@godeal24.com.

Прежде чем использовать полученный ключ, скачайте и установите актуальную версию программного обеспечения на официальном сайте Microsoft. Загрузить MS Office 2016 Professional Plus можно здесь, издание 2019 года – тут, а операционную систему Windows 10 – по этой ссылке.

А на этой странице можно ознакомиться со всеми интересными предложениями магазина GoDeal24.

mpanasovsky