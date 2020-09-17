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Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО

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Оглавление

Вступление

Со дня на день компания NVIDIA и партнеры начнут продавать флагманские видеокарты GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. Магазин ключей GoDeal24 предлагает вместе с графической подсистемой обновить и программную составляющую персонального компьютера.

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В рамках первой осенней распродажи у всех желающих есть возможность купить ключи для операционных систем Windows 10 Home/Pro и офисных пакетов Microsoft Office в комплекте или по отдельности со скидкой до 62%.

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Обзор магазина GoDeal24

Прежде чем перейти к обзору лучших предложений в магазине GoDeal24, давайте для начала рассмотрим сам сайт оного. Главная страница усыпана различными предложениями. В частности, не нужно тратить время на поиски ключей для Borderland 3, Star Wars Squadrons, Beyond Good and Evil 2 и NBA 2K21 – все собрано в одном месте.

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В самом верху главной страницы вы можете выбрать язык, валюту, перейти к сравнению выбранных продуктов, войти в свою учетную запись, просмотреть список желаний и ознакомиться с перечнем лучших предложений дня. Русский язык присутствует, но русификация ресурса далека от идеальной.

Чуть ниже расположилась поисковая строка, которая позволяет быстро найти нужный продукт. И если вы пришли в GoDeal24 за ключами для операционной системы Windows 10, антивирусов или офисных пакетов Microsoft, пользоваться ею вам придется. Все дело в том, что список основных категорий довольно скромен:

  • Игры на ПК;
  • Игры в Steam;
  • Игры в Uplay;
  • Игры в Origin;
  • Epic Games.

Но чтобы не тратить время на поиск, можете просто перейти по этой ссылке. Здесь вас ждут самые привлекательные предложения магазина GoDeal24, которые в рамках осенней распродажи доступны со скидкой 50%-62%.

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Ответы на многие вопросы находятся внизу главной страницы. Перейдя в соответствующие разделы, вы ознакомитесь с особенностями доставки, способом оплаты и условиями возврата. К слову, GoDeal24 гарантирует возврат 100% средств в случае каких-либо проблем с заказом.

Осенняя распродажа в GoDeal24: лучшие предложения

Ключ для операционной системы Windows 10 Home можно приобрести за скидкой 50%. Цена на осенней распродаже составит около 8.15 доллара. Профессиональное издание обойдется примерно в 7.6 доллара.

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В обоих случаях для получения скидки нужно использовать промокод GOLE50. Ссылки, ведущие на страницу акции, ждут вас в таблице ниже.

# Продукт Промокод Скидка Цена
1 MS Windows 10 Professional GOLE 50 -50% $7.58
2 MS Windows 10 Home GOLE50 -50% $8.16

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Если вам нужен ключ для программного обеспечения MS Office, то следующие несколько абзацев – точно для вас. Office Home and Business 2019 for Mac обойдется в 51.5 доллара. Издание 2016 года стоит почти на 8 долларов дешевле.

Подписку Microsoft Office 365 Professional Plus на один год можно купить за 15.5 доллара. Примерно 5.5 доллара или 6 долларов нужно доплатить, чтобы вместе с годовой подпиской приобрести ключи для операционной системы Windows 10 Pro или Windows 10 Home соответственно.

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Все перечисленные выше предложения доступны со скидкой 55%. Для ее получения нужно ввести промокод GOLE55. Ссылки на каждый продукт или комплект с операционной системой Windows 10 Home/Professional собраны в таблице ниже.

# Продукт Промокод Скидка Цена
1 MS Office Home and Business 2019 (Mac) GOLE55 -55% $51.51
2 MS Office Home and Business 2019 (Mac) GOLE55 -55% $43.55
3 MS Office 365 Professional Plus (1 год / 1 устройство) GOLE55 -55% $15.57
4 MS Office 365 Professional Plus + MS Windows 10 Professional GOLE55 -55% $21.11
5 MS Office 365 Professional Plus + MS Windows 10 Home GOLE55 -55% $21.75

Отметим, что Office Home and Business for Mac – это единовременная покупка, которая включает классические версии офисных приложений компании Microsoft: Word, PowerPoint, Excel, OneNote и Outlook. В течение двух месяцев предлагается бесплатная поддержка специалистов Microsoft.

В свою очередь Microsoft Office 365 Professional Plus распространяется на основе подписки, которая действует год. Данный пакет предлагает набор классических офисных программ, Skype for Business, круглосуточную поддержку и 1 ТБ свободного пространства в хранилище OneDrive.

Продукты в последнем блоке предлагаются со скидкой 62%. Для ее активации при заказе нужно ввести промокод GOLE62. Как всегда, все предложения собраны в одной таблице.

# Продукт Промокод Скидка Цена
1 MS Office 2019 Professional Plus GOLE62 -62% $25.44
2 MS Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Professional GOLE62 -62% $30.03
3 MS Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Home GOLE62 -62% $30.89
4 MS Office 2019 Home and Student GOLE62 -62% $31.15
5 MS Office 2016 Professional Plus GOLE62 -62% $21.20
6 MS Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Professional GOLE62 -62% $24.74
7 MS Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Home GOLE62 -62% $25.01
8 MS Office 2016 Home and Student GOLE62 -62% $29.91

Менее 25.5 доллара нужно заплатить за лицензию для Microsoft Office 2019. Комплект с операционной системой Windows 10 Pro стоит 30 долларов, а с Windows 10 Home – почти на 1 доллар дороже.

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MS Office 2019 Home and Student обойдется чуть более чем в 31 доллар. При желании вы можете приобрести издание 2016 года. В зависимости от выбранного продукта экономия составит от 1 до 6 долларов.

Регистрация

Прежде чем переходить к заказу, нужно создать учетную запись на сайте GoDeal24. На это уйдет не более пяти минут в зависимости от того, как быстро вы сможете заполнить форму регистрации.

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На любой странице сайта нажмите LOG IN или MY ACCOUNT (верхняя панель), после чего перейдите к регистрации, если у вас еще нет учетной записи.

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Форма довольно простая. Ее вы можете видеть на скриншоте выше. Нужно лишь ввести имя, фамилию, адрес электронной почты и придумать надежный пароль. При желании можно подписаться на рассылку новостей. Подтверждение регистрации не требуется, но уведомление о созданном аккаунте будет выслано на указанный e-mail.

Оплата и доставка

После создания учетной записи можно переходить к покупке ключей. Сам процесс рассмотрим на примере Microsoft Office 2019 Home and Student.

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Стоимость составляет почти 82 доллара. Переходим в корзину и вводим промокод GOLE62. После его активации цена упадет почти на 51 доллар и составит около 31 доллара.

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Далее жмем Proceed to Checkout, чтобы перейти к оплате. Если вы не зарегистрировались на сайте, можно оформить заказ как гость, но в таком случае все равно придется заполнять большую форму.

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Проведение транзакции выполняется через сервис Cwalletco, который является партнером магазина GoDeal24. Оплачивать рекомендуется через платежную систему PayPal. После оплаты ключ будет отправлен по указанному адресу электронной почты.

Заключение

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Вот мы и разобрали лучшие предложения в магазине ключей для программного обеспечения GoDeal24, а также процесс оплаты заказов. Осенняя распродажа является прекрасной возможностью недорого начать использовать лицензионный софт.

Еще раз напомним, что при регистрации важно указывать верный e-mail, поскольку именно на него будет отправлен ключ после покупки. В случае возникновения вопросов обращайтесь в службу поддержки, которая работает в режиме 24/7, по адресу service@godeal24.com.

Прежде чем использовать полученный ключ, скачайте и установите актуальную версию программного обеспечения на официальном сайте Microsoft. Загрузить MS Office 2016 Professional Plus можно здесь, издание 2019 года – тут, а операционную систему Windows 10 – по этой ссылке.

А на этой странице можно ознакомиться со всеми интересными предложениями магазина GoDeal24.

mpanasovsky

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