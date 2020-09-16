Оглавление

Вступление

Мне нравится, когда все компоненты в системном блоке объединены общей тематикой и красиво сочетаются. Благо в ПК много возможностей для персонализации. Много красивых корпусов, аксессуаров для моддинга и прочих мелочей, которые создают ваш неповторимый стиль. Наверное, именно это отличает устройство, которое ты собирал сам, вкладывая часть души, от обычной бездушной коробки типа приставки или NUC. И поскольку индустрия еще держится на геймерах и энтузиастах, то велик простор для творчества; каждый сам может создать систему, которая ему нравится.

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Поскольку я тестирую много материнских плат, то замечаю, что не всегда они гармонично сочетаются с другим оборудованием. В этом плане особняком стоит компания ASUS. Там есть линейка Strix: материнские платы отлично сочетаются с видеокартами. А еще есть куча периферии, которая гармонично дополняет друг друга. Получается гармоничный законченный образ, выполненный в одной экосистеме. Однако такое встречается не так часто. Еще мне нравится, как сочетаются устройства Aorus, и MSI Gaming.

Все же когда собираешь комплектом, смотрится все очень органично и действительно так, как видели дизайнеры компаний-производителей. Опираются ли они при создании, скажем, видеокарт на дизайн существующих системных плат? Думаю, да, ведь вместе они смотрятся гораздо лучше и дополняют друг друга. И, конечно же, производители стараются, чтобы подсветка RGB лучше синхронизировалась при совместной работе устройств одного бренда.

Мне всегда нравились материнские платы ASRock Taichi из-за их необычного внешнего вида. Сами модели Taichi являются эталоном качества и отличных технических характеристик. Все время я думал: почему компания не выпустит видеокарту в этой линейке, чтобы дизайн был общий и вместе органично сочеталось? Видимо, в компании услышали мои мысли и не так давно выпустили видеокарту ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X.

Серия Taichi давно стала флагманской, и компания уделяет ей большое внимание. Поэтому устройства далеко не бюджетные, но сделаны на грани технических возможностей и демонстрируют неплохие результаты. Интересно, что линейка не позиционируется для оверклокинга, как это было с OC Formula, а находится на ступень выше, чем обычная игровая. Она рассчитана на эстетов и ценителей прекрасного.

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Мне повезло: благодаря нашему партнеру – компании Регард, я смогу попробовать в деле то, о чем давно мечтал. Какой вышла первая видеокарта Taichi? Насколько она хороша и в чем ее принципиальное отличие от аналогов, кроме цены?

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная, ее структура соответствует дорогим устройствам. Снаружи – тонкая цветная оболочка, внутри – полноценная картонная упаковка. Индикатором премиальности новинки служит матовая поверхность. В остальном все скромно и со вкусом.

Скорее всего, сверху упаковка обтягивалась пленкой, но здесь ее не было, и благодаря матовой поверхности получились такие потертости. Может показаться, что так и задумано, поскольку на глянцевых вставках царапин нет.

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В левом верхнем углу размещен логотип производителя. В правой части из фона слабо прорисовываются изображения шестерней – фирменной символики устройств Taichi. В самом центре – логотип серии и надпись Taichi Graphics Card.

В правой части ниже расположена большая красная вставка с обозначением используемого графического процессора. Ниже перечислены ключевые особенности: технология производства 7 нм, поддержка технологий Fidelity FX и FreeSync 2 HDR, архитектура RDNA. В левой части мы видим золотую вставку OC+. Это значит, что перед нами версия с заводским разгоном. Еще мы видим три значка. Один сообщает о 8 Гбайт памяти типа GDDR6, другой – о поддержке PCI-e 4.0, третий – о технологии ASRock Polychrome Sync.

Посмотрим на противоположную сторону.

В левом верхнем углу мы снова видим информацию об используемом графическом процессоре. Рядом находится логотип и надпись Taichi. Ниже расположена подробная спецификация устройства, а под ней красная вставка, где перечислены минимальные системные требования. Среди них нужен минимум 600 Вт блок питания и минимум 8 Гбайт оперативной память, лучше – 16 Гбайт. А справа еще шесть вставок, которые описывают преимущества данной видеокарты. Среди них есть два изображения модели спереди и сзади.

Внутри скрывается картонная коробка черного цвета. Открыв ее, мы видим сверху черный конверт и лист из вспененного полиэтилена.

Под ним находится каркас из такого же материала, где зажата сама видеокарта, дополнительно упакованная в антистатический пакет.

В конверте спрятан весь комплект поставки. Он не очень большой, но интересный.

Комплект необычных наклеек;

Хенгер на дверь;

Подставка под чашку;

Предупреждение об использовании драйверов;

Инструкция по установке.

Предупреждение об использовании драйверов – простая глянцевая бумажка, в которой написано, что драйверов в комплекте нет и нужно идти по адресу www.asrock.com, где вам помогут решить этот вопрос.

Дизайн и особенности видеокарты

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Видеокарта крупная, но не поражает размерами. Габариты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi составляют 324 x 145 x 53 мм, массу можно посмотреть на снимке.

Модель крупная и тяжелая, значит, охлаждение должно быть хорошим. Спереди и сзади предусмотрены защитные пленки. Спереди пленка нанесена на пластиковый кожух, сзади – на защитную металлическую пластину.

Все выполнено очень красиво и аккуратно, все разъемы закрыты заглушками.

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Задняя защитная пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. С основной стороны есть часть, выкрашенная в серый цвет, а по границе проходит надпись «Philosophy of infinite potential». Есть вырезы в форме шестерни, где находится золотистая вставка.

С обратной стороны видно, что это декоративный элемент. Сама пластина участвует в теплообмене, ведь мы видим несколько крупных терморезинок.

«Бэкплейт» крепится не к печатной плате, а к передней пластине сквозь нее при помощи нескольких винтов. Еще двумя винтами он крепится к кожуху системы охлаждения. Поэтому, прежде чем снять заднюю защитную пластину, нужно демонтировать СО.

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Кулер видеокарты держится на четырех подпружиненных и двух обычных винтах, которые прижимаются к печатной плате, а не пластине. Для этого в ней есть специальные круглые отверстия, чтобы систему охлаждения можно было снять, не прибегая к демонтажу задней пластины. Дополнительно кулер крепится сбоку к защитной пластине своим кожухом.

На одном из винтов есть защитный стикер, который нельзя повреждать, чтобы не лишиться гарантии. Здесь он очень хрупкий, но у меня получилось его снять тонким лезвием из станка одноразовой бритвы.

Благо винты немного утоплены, но отверстия по бокам крупные и для маневра есть место. Однако в реальной ситуации лучше не рисковать и не лишать видеокарту гарантии.

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После демонтажа кулера спереди мы видим еще одну пластину, которая крепится винтами к втулкам задней. Обе пластинки зажимают плату в бутерброд и обеспечивают надежную защиту и хороший теплоотвод. Она также участвует в теплоотводе и контактирует с микросхемами памяти через специальные терморезинки.

Передняя пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Еще одним винтом пластина крепится к задней панели видеовыходов.

Вернемся к системе охлаждения. Здесь мы видим три производительных вертушки. В центре один вентилятор на 80 мм, по бокам от него два по 92 мм. Центральный самый шумный и включается лишь при выставлении 40% от максимальной скорости. Остальные два включаются при 35%. В простое вентиляторы ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X не работают.

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Характеристики и версии устройств указаны с обратной стороны двигателей. Две модели Everflow T129215BU, одна T128015BH.

Максимальная скорость – 3950 об/мин, уровень шума на расстоянии 1 м – 55.2 дБ. Это много, но обеспечивает сильный воздушный поток и большой запас по мощности.

Вентиляторы смонтированы в пластиковый каркас с подсветкой. Она располагается по периметру среднего вентилятора, а сверху подсвечивается вставка. Сам каркас крепится к радиатору обычной конструкции.

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Из медного основания расходятся пять медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм. Они пронизывают два массива алюминиевых пластин. Следы пайки пластин к трубкам четко прослеживаются, также следы припоя есть в основании, из которого выходят рубки. Радиатор получается разделенным на две секции.

Межреберное расстояние небольшое, но сами ребра тонкие и поэтому воздух проходит хорошо. Однако сопротивление ему оказывают две пластины. Одна в основании, из которого расходятся трубки, а вторая в другой секции, которая припаяна к ребрам и отводит тепло от транзисторных сборок и дросселей.

В месте контакта радиатора с графическим процессором предусмотрена медная теплосъемная пластина. Прямого контакта больше нет, и многие могут вздохнуть с облегчением. В качестве термоинтерфейса используется термопаста средней густоты. Отпечаток ровный, это значит основание идеальное.

С устройством кулера разобрались. Теперь посмотрим, что остается после его демонтажа и снятия всех пластин.

Печатная плата темно-коричневого цвета. Все элементы находятся преимущественно спереди, а с обратной стороны их мало. Конечно, сразу видно, что это не референсная плата, а переработанный дизайн, увеличенный по размеру, чтобы можно было усилить подсистему питания.

По центру размещен графический процессор AMD Radeon RX 5700 XT, он же Navi 10. GPU изготовлен на 34-й неделе 2019 года. 251 кв. мм, выполненных по 7 нм.

Справа, сверху и снизу распаяно восемь микросхем памяти типа GDDR6.

Используются микросхемы производства компании Micron. Некоторые пользователи жалуются на их сильный нагрев, но в процессе эксплуатации я этого особо не заметил.

По печатной плате отлично видно, что она не эталонная: подсистема питания заметно усилена. 11 фаз (10+1) в правой части и еще три сверху. Транзисторные сборки представлены микросхемами Vishay SiC632. Они способны обеспечивать 50 А.

На каждую из 11+3 фазы приходится по одной супер ферритовой катушке и одной сборке. Все конденсаторы твердотельные капсульные.

С обратной стороны распаяны удвоители фаз International Rectifier IR8599.

Спереди мы видим два знакомых ШИМ-контроллера: International Rectifier IR35217 и ON Semiconductor NCP81022.

Сверху присутствуют два переключателя. Один включает/выключает подсветку, что очень удобно, а второй осуществляет переключение режимов работы BIOS. Их всего два: Silent и OC.

Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin PCI-e.

На задней панели располагается не совсем заурядный набор видеовыходов.

Пять Display Port;

Один HDMI.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP) проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS Prime X570-Pro, версия BIOS 2602;

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X @ 4300 МГц;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8 Гбайт (1950 / 2025 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD: M.2 Samsung 970 EVO 250 Гбайт;

Блок питания: SeaSonic SS-1000XP 1000 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, уровень шума составлял 27.4 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта отлично устанавливается, никаких проблем с совместимостью нет. Вентиляторы включаются только при включении, затем они останавливаются. Такая схема используется не впервые и большой массивный радиатор может справиться даже с мощным GPU в пассиве, если его частоты падают до 300 МГц. При достижении 54°C вентиляторы запускаются. Сначала боковые и потом центральный.

С режимом без нагрузки все ясно, а теперь запустим бублик и заодно взглянем на работу видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X с вентиляторами.

На 100% мощности лопасти вентиляторов раскручиваются до 3950 об/мин, шум при этом составляет 55.2 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентиляторы работают только на 60% от полной мощности. Даже в таком режиме выходит комфортный уровень шума – 39.2 дБ.

На кожухе находится небольшая вставка с RGB подсветкой, проходящей по периметру центрального вентилятора. Все эффекты отлично синхронизируются. Жаль, у меня не оказалось материнской платы ASRock Taichi, вместе было бы красивее.

После того, как все собрано и запущено, можно посмотреть на тестовый стенд при помощи утилит.

Для стабильности результатов конфигурация была немного разогнана. Затем я решил запустить AIDA64 и проверить производительность в GPGPU.

У видеокарты есть собственная утилита, которая называется ASRock Tweaker. Она использовалась для настройки, а для мониторинга GPU-Z. Функциональность вполне приемлемая, но еще есть над чем поработать.

Можно переделать дизайн и расширить функциональность, чтобы это было удобно, красиво и соответствовало внешнему виду новинки. Кстати, по умолчанию стоит режим Default, переключатель BIOS на печатной плате стоял в положении OC. Теперь попробуем Silent.

AIDA64 GPGPU:

Далее я, наоборот, немного разогнал видеокарту. AIDA64 GPGPU:

Теперь посмотрим на работу в нескольких тестах.

3DMark Sky Diver

ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X (Silent):

ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X (OC):

ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X (@2100 МГц):

3DMark Time Spy

ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X (OC):

ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X (@2100 МГц):

Поскольку видеокарта больше предназначена для игр, то я решил использовать мою любимую игру – Metro Exodus. Разрешение FHD, предустановка качества – Ultra.

ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X (Silent):

ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X (OC):

ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X (@2100 МГц):

Как показывает практика, лучше всего играть в режиме Silent. Производительность падает незаметно, а вот нагрев и шум – ощутимо.

Если посмотреть на видеокарту через тепловизор во время работы Furmark, то самое горячее место – это пластина, которая отводит тепло от транзисторных сборок.

Она разогревается выше 75°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 86°C. Задняя пластина нагревается практически до 60°C, внутренняя – до 73°C.

Теперь приведу график зависимости температуры от скорости вращения крыльчаток в режиме переключателя OC.

Заключение

Круто, красиво, но дорого – вот первые ощущения от новинки. Это без сомнения одна из лучших видеокарт на графическом процессоре AMD Navi 10 XT, если не лучшая. Оценка внешнего вида субъективна, но мне понравилось. Сделано качественно и красиво. Это уже не те модели ASRock, к которым можно было придраться, а совершенно другой уровень работы с материалом и над дизайном. Учтены всякие мелочи, видеокарта выглядит безукоризненно, как и подобает премиум-классу. Претензии остаются лишь к софту, все остальное – на уровне.

Отметим аппаратный переключатель BIOS видеокарты, который позволяет обладать сразу двумя устройствами: тихим и спокойным, а еще норовистым и шустрым. Недаром в логотипах Taichi всегда был значок Инь и ян. Здесь мы видим мощную и тихую систему охлаждения, которая занимает 2.5 слота.

Добавим, что у ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X существенно повышены частоты относительно базовых. Переработана подсистема питания. И еще один важный плюс – поддержка сразу шести мониторов, чем могут похвастать далеко не все модели. Благодаря этому видеокарта выделяется на фоне конкурентов и попадает в определенную нишу продуктов.

Очевидно, что компания ASRock не пожалела сил и ресурсов, чтобы громко заявить о себе на рынке видеокарт и представить такое устройство, о котором будут разговаривать и с чем будут сравнивать. Первая попытка удалась. Новинка получилась быстрой, тихой, самобытной и интересной. Единственное, что может отпугнуть – цена. Однако нужно было создать отличающийся от других моделей вариант, поэтому получилось дорого, красиво и качественно. Возможно, расчет был сделан на поклонников и фанатов этой линейки продуктов. В любом случае вышло отлично.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: